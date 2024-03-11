A ClickUp felkerült a Forbes magazin 2025-ös listájára, amely Amerika legjobb startup-munkáltatóit sorolja fel.

San Diego, 2024. március 11. — A ClickUp felkerült a Forbes magazin 2024-es listájára, amely Amerika legjobb startup munkaadóit sorolja fel. Ezt a rangos díjat a Forbes és a Statista Inc. , a világ vezető statisztikai portálja és iparági rangsorolási szolgáltatója adományozza. A díjak listáját 2024. március 5-én hozták nyilvánosságra, és a Forbes weboldalán tekinthető meg.

Az Amerika legjobb startup-munkaadói 2024 rangsor meghatározott KPI-k alapján vizsgálja a legjobban teljesítő startupokat munkaadóként, hogy segítsen a potenciális jelölteknek innovatív és stabil startupokat találni, ahol dolgozhatnak. Az értékelésben figyelembe vett vállalatoknak székhelyüknek az Egyesült Államokban kell lennie, 2014 és 2021 között kell alapulniuk, legalább 50 alkalmazottat kell foglalkoztatniuk, és startup-szerkezetet kell felmutatniuk.

Több mint 7 millió adatpontot gyűjtöttek össze és elemeztek. A 20 000 vállalat közül csak 3000 felelt meg a három kritérium alapján végzett mélyreható elemzésnek:

Munkáltatói hírnév: Meghatározzák és tesztelik a releváns munkahelyi szempontokat és keresési kifejezéseket (pl. munkavállalói elkötelezettség, vállalati/vállalati kultúra, vállalati stratégia stb.). Algoritmusalapú szövegelemzéssel kategorizálták a pozitív, semleges vagy negatív tartalmakat. Munkavállalói elégedettség: A témák között szerepelt a munkaerő-megtartás, a javadalmazás és a juttatások, a munkahelyi rugalmasság, a sokszínűség és az inkluzivitás stb. Növekedés: Elemezték a weboldal forgalmára, a létszám növekedésére, a teljes létszámra, az állásajánlatokra stb. vonatkozó adatokat.

A tanulmány eredményei alapján a ClickUp örömmel fogadta, hogy felkerült a Forbes magazin 2024-es listájára, amely Amerika legjobb kisvállalkozásait sorolja fel.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a Forbes az egyik legjobb startup-munkaadóként ismerte el minket” – mondta Derek Dahlin, a ClickUp személyzeti és jogi vezetője. „A ClickUp elkötelezett amellett, hogy ne csak a termelékenységi szoftverek terén jeleskedjen, hanem olyan kultúrát is ápoljon, amelyben a kivételes tehetségű egyének boldogulhatnak és legendás karriert építhetnek. A Forbes elismerése tanúskodik arról a dinamikus, növekedésorientált környezetről, amelyet csapatunk számára kialakítottunk.”

A ClickUpról

A ClickUp a világ egyetlen olyan all-in-one termelékenységi platformja, amely rugalmasan alkalmazkodik az emberek munkavégzési szokásaihoz. Az összes egyedi munkahelyi termelékenységi eszközt egyetlen, egységes platform váltja fel, amely magában foglalja a mesterséges intelligenciát, a projektmenedzsmentet, a dokumentumok közös szerkesztését, a táblákat, a táblázatokat és a célokat. A 2017-ben alapított, San Diegóban székhellyel rendelkező ClickUp célja, hogy a világ termelékenyebbé váljon. A világ egyik leggyorsabban növekvő SaaS-vállalataként a ClickUp több mint 10 millió felhasználónak és 2 millió csapatnak segített produktívabb életet élni és hetente legalább egy napot megtakarítani. További információkért látogasson el a www.clickup.com weboldalra.