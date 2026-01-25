Připravte se na růst v roce 2026: Síla interního osobního brandingu

Pokud pracujete v oblasti zákaznické podpory nebo prodeje a chcete, aby rok 2026 přinesl skutečné změny, jedna věc je téměř nezbytná:
Musíte převzít odpovědnost za svůj kariérní růst. A sami to nezvládnete.
Starý model, kdy jste tiše odváděli skvělou práci a doufali, že si toho někdo všimne, už není tak spolehlivý jako dříve. Nejrychleji se prosazují ti, kteří dávají najevo svůj vliv, žádají o pomoc a budují značku, která za ně mluví, i když nejsou přítomni.
Nejde o to, stát se přes noc myšlenkovým lídrem. Jde o to, ukázat své záměry – komu pomáháte, jak přispíváte a jak používáte své nástroje, aby to bylo udržitelné.
Nový model kariérního růstu
Pokud chcete ve své kariéře dosáhnout zásadní změny, potřebujete tři věci, které musí fungovat společně:
- Jasná představa o tom, co chcete
- Viditelnost výsledků, kterých dosahujete
- Vztahy, které vám otevírají větší příležitosti
Nepotřebujete okázalou externí značku. Potřebujete důvěryhodnou interní značku. Tato příručka ukazuje, jak ji vybudovat, aniž by se z toho stal vedlejší projekt na plný úvazek.
Část 1: Vybudujte si svou interní značku jako systém
Žádat o pomoc je super schopnost v kariéře.
Existuje tvrdohlavý mýtus, že nejúspěšnější lidé jsou osamělí vlci, kteří si vše vymýšlejí sami. Ve skutečnosti je pravý opak.
Nejrychleji se prosazují lidé, kteří:
- Požádejte o mentorství a zpětnou vazbu.
- Zapojte ostatní do svých velkých změn
- Budujte skutečné sítě uvnitř i vně své společnosti.
Ovládnout svůj růst neznamená jít na to sám. Znamená to mít jasno v tom, co chcete, a záměrně přitahovat lidi a zdroje, které vám k tomu mohou pomoci.
Oslovit ostatní není známkou slabosti. Je to signál, že to s rychlejším postupem myslíte vážně.
Při žádosti o pomoc použijte tento scénář:
- Toto se snažím dosáhnout v příštích 3–6 měsících
- Zde je přehled toho, co jsem dosud vyzkoušel (a jaké byly výsledky).
- Tady je konkrétní příspěvek, který bych od vás rád dostal
Kontakty jsou novou měnou
Někdo z mého blízkého okolí je momentálně bez práce na plný úvazek. Sledovat jeho hledání práce pro mě bylo varovným signálem.
Hromadné zasílání žádostí o práci ne vždy funguje. Personalisté a manažeři náboru jsou zaplaveni žádostmi. Nejlepší pozice často získávají lidé, kteří jsou již známí a důvěryhodní.
To znamená, že kontakty jsou stále více nezbytností, nikoli jen příjemným bonusem.
Kdybyste byli zítra propuštěni, do čeho byste se dostali?
- Přátelská síť, která již vidí vaši hodnotu
- Nebo začněte od nuly, kde jste jen jedním z mnoha životopisů v hromadě stovek dalších.
Vaše budoucí možnosti závisí na značce, kterou dnes budujete.
Osobní značka je pojistkou pro vaši kariéru
Osobní branding není jen pro influencery nebo manažery. Je to pojistka kariéry pro všechny – od SDR a CSM až po vedoucí pracovníky.
Vaše osobní značka je to, co o vás lidé říkají, když nejste v místnosti. Je to vzorec vašich příspěvků, problémů, které řešíte, a toho, jak se projevujete, když na tom záleží.
Praktické způsoby, jak začít budovat svou kariéru:
- Příspěvek na LinkedIn: Sdílejte, co se učíte, co funguje a co ne. Mluvte o skutečných zkušenostech ve svém oboru nebo v oblasti podnikání.
- Přispívejte do interních kanálů: Používejte chaty a fóra ve stylu Slacku k zodpovídání otázek, sdílení užitečných zdrojů a oslavování úspěchů.
- Vytvořte jednoduchý newsletter nebo aktualizaci: I malá měsíční zpráva pro váš tým o tom, co slyšíte od zákazníků, může zvýšit vaši viditelnost.
Nic z toho nemusí být dokonalé nebo vybroušené. Stačí, když to bude konzistentní a skutečné.
Nenáročná viditelnost, která není LinkedIn: Jednou týdně pošlete shrnutí „Úspěchy + poučení“ na jedné stránce. Zachovejte jednoduchost:
- Další: jedna věc, kterou tento týden děláte jinak
- Výhra: jeden výsledek, který jste dosáhli (co se změnilo, proč to bylo důležité)
- Učení: jeden poznatek, který příště znovu využijete
Interní branding je tajemstvím toho, jak vyniknout.
Pokud již máte práci a máte zájem o zvýšení platu nebo povýšení, je na čase zdvojnásobit své úsilí o to, jak se prezentujete uvnitř firmy.
Ve vysoce výkonných společnostech, jako je ClickUp, je být mezi 1 % nejlepších zaměstnanců pouze startovní čára. Všichni kolem vás jsou talentovaní. To, co lidi odlišuje, je jejich viditelnost, ochota pomáhat a důvěryhodnost.
Zeptejte se sami sebe:
- Vědí lidé mimo váš bezprostřední tým, v čem jste dobří?
- Sdílíte své poznatky a úspěchy, nebo o nich mluvíte pouze při výročních hodnoceních?
- Když se zmíní vaše jméno, jste známý jako někdo, kdo pomáhá ostatním a dosahuje výsledků?
Budování interní značky není sebepropagace. Jde o to stát se osobou, na kterou si lidé vzpomenou jako první, když se naskytne příležitost s velkým dopadem.
Dejte jasně najevo své ambice
Jednou z nejčastějších chyb, které lidé dělají, je předpokládat, že jejich manažer již ví, co chtějí.
Nenechávejte to náhodě.
Domluvte si individuální schůzku a promluvte si přímo:
- Toto je můj cíl pro příštích 12 až 24 měsíců
- Toto je to, co již dělám, abych toho dosáhl
- Zde bych uvítal vaši podporu nebo zpětnou vazbu.
Většina manažerů vás podpoří, pokud jim poskytnete jasné informace, převzete odpovědnost a předložíte plán. Nežádáte je, aby za vás udělali práci – zvete je, aby se stali partnery ve vašem růstu.
Komunita poráží individuální růst
Nikdo si nevybuduje smysluplnou kariéru v izolaci.
Nejúspěšnější lidé se obklopují:
- Kolegové, kteří je motivují
- Mentorové, kteří již dosáhli svých cílů
- Zastánci, kteří se představují v místnostech, kde nejsou přítomni
Zapojte do svého týmu více lidí, než je vám příjemné.
Připojte se k interním skupinám. Přihlaste se jako dobrovolník do mezifunkčních projektů. Zvedněte ruku, když se vám naskytne příležitost, která vás trochu děsí. Čím více lidí uvidí vaše silné stránky zblízka, tím častěji na vás budou myslet, když na tom bude záležet.
💡 Tip pro profesionály: Rychlá ochrana pro sdílení externě
Sdílejte výsledky, nikoli důvěrné informace. Jména zákazníků, citlivá čísla a soukromé informace nezveřejňujte, pokud k tomu nemáte výslovné povolení.
Část 2: Využijte nástroje jako ClickUp, AI a agenty ve svém kariérním operačním systému
Interní branding je především otázkou chování. Aby však byl trvalý, potřebujete systémy.
Právě zde přicházejí na řadu vaše nástroje – ne jako řešení, ale jako vaše infrastruktura.
Zde je návod, jak můžete nenápadně zapojit ClickUp, AI a agenty do pozadí svého kariérního růstu, aniž by to vypadalo jako agresivní propagace produktu.
1. Zmapujte svůj růst v jednom pracovním prostoru
Místo toho, abyste své cíle, nápady a kontakty rozptylovali po poznámkách, volných dokumentech a mentálních seznamech úkolů, shromážděte je do jednoho systému.
Například v ClickUp můžete:
Vytvořte si jednoduchý seznam „Career OS“ s úkoly pro:
- Cílové role nebo dovednosti pro rok 2026
- Lidé, se kterými chcete budovat silnější vztahy
- Experimenty, které chcete provést ve své současné pozici
Přidejte vlastní pole pro věci jako:
- Priorita pro tento čtvrtletí
- Poslední kontakt s kontaktní osobou
- Stav povýšení nebo rozhovoru o odměnách
Nastavte opakující se úkoly pro:
- Měsíční individuální příprava s vaším manažerem
- Týdenní „viditelnostní aktivity“, jako je zveřejňování příspěvků na LinkedIn nebo sdílení poznatků v týmovém kanálu.
Nyní se nemusíte spoléhat na paměť. Máte živý plán, který se vyvíjí spolu s vámi.
2. Využijte umělou inteligenci jako partnera pro reflexi a vyprávění příběhů
Většina lidí ví, že by měli více sdílet svou práci. Problémem je najít čas a správná slova.
Právě v tomto ohledu je umělá inteligence v konvergovaném pracovním prostoru tak cenná.
Několik praktických příkladů:
Po úspěšném hovoru se zákazníkem si rychle zapište hlavní body do úkolu:
- S čím se zákazník potýkal
- Co jste vyzkoušeli
- Co fungovalo
Pomocí ClickUp AI proměňte tyto body v:
- Krátká interní aktualizace pro váš tým
- Návrh příspěvku na LinkedIn zaměřený na jednu lekci
- Několik témat, která můžete znovu použít v budoucích hovorech
Před hodnocením výkonu požádejte AI, aby shrnula váš seznam „úspěchů“ do témat. Poté jej vylepšete svým vlastním hlasem.
Stále jste editorem. Umělá inteligence vám pouze pomáhá rychleji vytvořit první návrh.
3. Nechte agenty, aby se postarali o opakující se koordinaci
Při budování své interní značky je překvapivě velká část práce operativní. Sledujete, s kým jste se setkali, zaznamenáváte obsah a projekty, připravujete se na individuální schůzky nebo kalibrace a snažíte se, aby vám neunikly žádné detaily.
To je přesně ten druh opakovatelné práce založené na pravidlech, ve které jsou agenti skvělí.
V kontextu ClickUp to může zahrnovat:
- Následný agent, který sleduje váš „Career OS“ a spouští úkoly poté, co zaznamenáte novou konverzaci nebo spojení.
- Super Agent, který vytváří týdenní přehled vašich nedávných aktivit, jako jsou schůzky, uzavřené obchody, významné úspěchy a dokonce i připravené texty pro týdenní aktualizace nebo propagační balíčky.
- Agent pro přípravu 1:1, který zobrazuje nedávné úspěchy, vyhledává otevřené úkoly související s růstem a navrhuje relevantní otázky na základě vašeho dlouhodobého plánu.
O tom, co je důležité, stále rozhodujete vy. Agent pouze udržuje systém v chodu, takže nemusíte pokaždé začínat od nuly.
4. Propojte svou interní značku s externími příležitostmi
Jakmile budete mít:
- Jasné cíle a jednoduchá struktura
- Zvyk sdílet úspěchy a poznatky
- Agenti a AI zpracovávají opakující se části
Můžete to začít spojovat s reálnými příležitostmi.
Například:
- Pomocí ClickUp propojte příběhy zákazníků, rozhovory a příspěvky s konkrétními účty a výsledky.
- Když se uvolní nová pozice, budete již mít záznamy o obchodech, na které jste měli vliv, o playbookech, na jejichž tvorbě jste se podíleli, a o obsahu, který jste vytvořili.
- Když publikujete externě, uložte si odkazy do svého Career OS, abyste mohli sledovat, jak se vaše interní a externí značky navzájem doplňují.
K tomu nepotřebujete žádný rozsáhlý systém. Stačí struktura, odhodlání a několik návyků, které se navzájem doplňují.
Kroky, které můžete podniknout, abyste začali budovat svou interní značku ještě tento týden
- Zkontrolujte svou viditelnost: Jste přítomen na důležitých schůzkách a kanálech?
- Podělte se o jeden úspěch: Zveřejněte krátkou poznámku o nedávném výsledku zákazníka a o tom, co jste se naučili.
- Nabídněte pomoc: Odpovězte na otázku, zapojte se do projektu nebo sdílejte zdroje.
- Požádejte o zpětnou vazbu: Jeden kolega. Jeden manažer. V čem jste nejlepší? Co by vás učinilo efektivnějším?
- Nastavte si pravidelné schůzky: Naplánujte si pravidelné individuální schůzky se svým manažerem a alespoň jedním mentorem.
- Zaznamenávejte svůj vliv: Vytvořte si seznam nebo dokument v ClickUp, abyste mohli sledovat výsledky.
- Vyhraďte si čas: 30 minut týdně na práci na své značce – stejně jako byste to dělali u klíčového klienta.
Závěrečné myšlenky: Růst je týmový sport
Při pohledu do roku 2026 nečekejte, až vám někdo jiný nabídne růst.
Převezměte odpovědnost za svou kariéru a neváhejte do ní přizvat i ostatní. Vaše interní značka je způsob, jak budovat důvěru, získávat příležitosti a jasně prezentovat svou hodnotu, aniž byste se museli sami propagovat.
Čím více nyní investujete do viditelnosti, systémů a vztahů, tím více možností budete mít, až na tom bude opravdu záležet.
Ať už se snažíte o další významnou pozici nebo jen chcete mít větší vliv tam, kde jste, začněte ještě dnes. Sdílejte své postřehy. Požádejte o pomoc. Pozvěte lidi do svého týmu.
Růst není sólová záležitost. Berte ho jako týmový sport – a nechte své nástroje, aby za vás udělaly rutinní práci, abyste se mohli soustředit na práci, která vás posune vpřed.
Proměňte úspěchy v aktualizace rychleji s ClickUp. Zaregistrujte se hned teď.