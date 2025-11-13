Nahradí AI právníky, nebo jen změní jejich práci?

Předpovědi o tom, že AI zničí právnické kariéry, jsou v rozporu s pomalejší realitou v praxi.
Společnost Goldman Sachs varovala v roce 2023, že generativní AI by mohla vystavit automatizaci 300 milionů pracovních míst, ale koncem roku 2024 stále 78 % amerických právnických firem nepoužívalo žádné nástroje AI.
Toto opatrné přijetí odráží konzervativní instinkty právního odvětví, ale situace se rychle mění. AI automatizuje úkoly, nikoli celé kariéry.
Zatímco rutinní práce mizí, pro právníky, kteří se přizpůsobí, se objevují nové role s vyšší hodnotou. Skutečným rizikem není nahrazení, ale zastaralost pro ty, kteří tuto změnu ignorují.
Hlavní body
- AI automatizuje právní úkoly, ale ne celé právní kariéry.
- Pozice pro začínající pracovníky se mění, protože AI přebírá repetitivní práci.
- Advokátní kanceláře, které zavádějí AI, získávají na rychlosti a důvěře klientů.
- Úspěch závisí na lidském úsudku spojeném s plynulou znalostí AI.
Nahradí AI opravdu právníky?
AI nenahradí právníky jako celek, ale nahradí konkrétní úkoly a změní způsob, jakým se vykonává právní práce, protože tato technologie vyniká ve zpracování informací, zatímco lidský úsudek zůstává nenahraditelný.
Nedávné studie odhadují, že přibližně 44 % právnické práce by mohlo být automatizováno pomocí současné AI a téměř 74 % fakturovatelných hodin, které právníci tráví kontrolou dokumentů, analýzou dat a přípravou standardních dokumentů, by mohlo být potenciálně zpracováno stroji.
Úkoly na juniorské úrovni, jako je právní výzkum, psaní prvních návrhů a analýza smluv, se již v firmách, které AI zavedly jako první, přesouvají na AI, zatímco seniorské role, které vyžadují strategické plánování, vyjednávání, zastupování u soudu a etické uvažování, zůstávají z velké části v bezpečí.
Umělá inteligence však přináší i nová rizika, včetně halucinací a mezer v odpovědnosti, jak dokládá případ dvou právníků, kteří byli potrestáni za předložení ChatGPT briefu citujícího neexistující případy.
Vznikající konsenzus je jasný: AI právníky nevytlačí, ale právníci, kteří AI využívají, nahradí ty, kteří tak nečiní.
Profese se učí vnímat AI jako mocného pomocníka, nikoli jako existenční hrozbu, a firmy, které tyto nástroje využívají, hlásí rychlejší vyřizování případů, nižší náklady a více času na poradenství pro významné klienty.
Tato selektivní automatizace mění vstupní pozice a zároveň zvyšuje poptávku po jedinečných lidských dovednostech, jako je kreativita, empatie a úsudek.
Dopad na reálný svět: Co je již automatizováno
AI nyní zkracuje dobu kontroly dokumentů přibližně o 70 %, čímž osvobozuje právníky od hodin ručního skenování a umožňuje jim soustředit se na strategickou analýzu.
Tento nárůst efektivity není hypotetický. V únoru 2023 uzavřela globální advokátní kancelář Allen & Overy partnerství se startupem Harvey zabývajícím se umělou inteligencí, aby zavedla chatbot založený na GPT pro více než 3 500 svých právníků.
Společnost uvedla, že právníkům ušetřila několik hodin týdně na rutinním vypracovávání dokumentů a výzkumu, a vedení varovalo, že nepřijetí generativní AI se brzy stane vážnou konkurenční nevýhodou.
Jedna firma dokonce nasadila systém pro odpovídání na stížnosti založený na AI, který zkrátil čas potřebný k vypracování odpovědi na soudní spor z 16 hodin na přibližně tři nebo čtyři minuty, což představuje 96% snížení, díky kterému se mladší spolupracovníci mohou věnovat práci na vyšší úrovni.
Domino efekt přesahuje pouhou úsporu času. Právní oddělení firem nyní očekávají, že díky zavedení AI budou méně závislá na externích právních firmách, a 42 % právních klientů upřednostňuje firmy, které AI používají, oproti pouhým 31 %, které preferují firmy, které AI nepoužívají.
Tento tlak ze strany klientů urychluje automatizaci a nutí firmy integrovat AI, jinak riskují ztrátu zakázek ve prospěch konkurentů, kteří více využívají technologie.
Nové trendy v oblasti AI, které mění práci právníků
Čtyři trendy v příštích pěti letech přetvoří právní oblast a změní způsob, jakým právníci pracují, fakturují a soutěží.
1. AI se stává běžnou součástí právní praxe
Pokud se současná míra přijetí udrží, budou nástroje AI brzy v právnických kancelářích stejně běžné jako e-mail.
80 % právníků věří, že AI bude mít do pěti let velký nebo transformační dopad na právní práci, a téměř polovina z nich tvrdí, že AI se do roku 2026 stane běžnou součástí každodenní praxe.
Ve skutečnosti 45 % dotazovaných právnických firem plánuje v příštím roce učinit generativní AI ústředním prvkem svého pracovního postupu, což naznačuje, že roky 2024 a 2025 budou znamenat zlomový bod, kdy se AI přesune od pilotních projektů k integrovanému použití napříč firmami.
Dny, kdy právníci bez pomoci AI vykonávali rozsáhlou rutinní administrativní práci, jsou sečteny.
2. Proměna role začínajících právníků
Vzhledem k tomu, že AI přebírá rutinní práci, role začínajících právníků se zásadně změní.
Analytici společnosti Deloitte předpovídají spíše rychlou a strukturální transformaci než postupnou, přičemž do roku 2030 by mohlo být automatizováno až 50 % úkolů na nižší úrovni v oblastech jako je právo.
V důsledku toho se důraz u nových právníků přesune na úkoly, které AI nemůže snadno vykonávat. Průzkumy ukazují, že 85 % odborníků očekává, že vzestup AI bude od právníků vyžadovat rozvoj nových dovedností a převzetí nových rolí, spíše než pouhou ztrátu pracovních míst.
Budoucí mladí právníci možná budou trávit méně času rutinní prací s dokumenty a více času dohledem nad výstupy AI, komunikací s klienty a zdokonalováním svého úsudku, čímž v podstatě rychleji postoupí v hodnotovém řetězci.
3. Nové standardy efektivity a modely fakturace
Schopnost AI automatizovat práci bude vyvíjet tlak na tradiční obchodní model v právu založený na fakturaci hodin.
Jak uvádí jedna zpráva, téměř tři čtvrtiny úkolů, které si advokátní kanceláře účtují hodinově, jsou potenciálně vystaveny automatizaci pomocí AI.
To znamená, že úkoly, které dříve trvaly mnoho hodin, lze nyní zvládnout za pár minut, a klienti již odmítají platit hodinové sazby za práci, kterou umělá inteligence dokáže urychlit. Progresivní firmy na to reagují zaváděním paušálních poplatků nebo cen založených na hodnotě za práci s podporou umělé inteligence.
Můžeme očekávat, že alternativní způsoby úhrady budou stále běžnější, protože díky efektivitě AI bude fakturovaná hodina méně lukrativní nebo ospravedlnitelná.
4. Rozdíly v používání AI mezi firmami
Mezi technologicky vyspělými právními firmami a těmi, které zaostávají, se pravděpodobně prohloubí jasná konkurenční propast.
Většina právníků, více než 60 %, se shoduje, že efektivní využití generativní AI bude v příštích pěti letech rozlišovat úspěšné firmy od neúspěšných.
První uživatelé již propagují své schopnosti v oblasti AI a ukazují klientům, že mohou dosáhnout výsledků rychleji. Na druhou stranu, firmy, které zavádějí AI pomalu, riskují poškození reputace a ztrátu zakázek.
Právní oddělení firem zaznamenala, že mnoho externích firem se stále zdá být neochotných nebo neschopných efektivně využívat nové technologie, a téměř dvě třetiny interních právníků uvedly, že zatím nezaznamenaly žádné úspory času ani nákladů díky využívání AI externími poradci.
Do roku 2025 a dále můžeme očekávat rozdělení právního trhu, kde technologicky vyspělé firmy využívající AI předstihnou tradiční firmy v růstu.
Dovednosti, které je třeba rozvíjet (a opustit)
Technologie sama o sobě není dostatečnou ochranou. Právníci, kteří budou prosperovat, prohloubí své základní schopnosti, doplní je o další dovednosti a vzdají se úkolů, které nyní stroje zvládají rychleji.
Základní dovednosti
Tyto základní schopnosti přežijí automatizaci, protože vyžadují lidský úsudek a mezilidskou jemnost.
- Strategická právní analýza
- Řízení vztahů s klienty
- Obhajoba u soudu a ústní argumentace
- Etické uvažování a profesní odpovědnost
- Složité vyjednávání a uzavírání obchodů
Tyto dovednosti přispívají k další kategorii tím, že poskytují kontext a kreativitu, které posilují související schopnosti.
Související dovednosti
Doplňkové schopnosti, které znásobují základní hodnotu a umožňují právníkům efektivně spolupracovat s AI systémy.
- Prompt engineering pro právní nástroje AI
- Datová gramotnost a statistická interpretace
- Mezifunkční řízení projektů
- Hodnocení dodavatelů právních technologií
- Základy kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí
Tyto související dovednosti poukazují na návyky, které stojí za to opustit, protože profese se odklání od manuálních úkolů.
Zastaralé dovednosti
Úkoly, které nyní AI zvládá efektivněji, uvolňují právníkům ruce pro práci s vyšší přidanou hodnotou.
- Ruční kontrola citací a formátování podle Bluebooku
- Hromadné přezkoumávání dokumentů pro účely zjišťování
- Rutinní vypracovávání smluv bez přizpůsobení
- Opakující se právní výzkum již vyřešených otázek
- Řádek po řádku kontrola standardních formulářů
Základní a související dovednosti zajišťují čtenáři budoucnost, protože se zaměřují na nenahraditelný lidský úsudek a technickou zdatnost. Kombinace obou kategorií připravuje právníky na praxi rozšířenou o AI, kde stroje zvládají repetitivní práci a lidé řídí strategické výsledky.
Perspektivy kariéry: Je povolání právníka stále dobrou volbou?
Poptávka po právních službách zůstává silná i přes obavy z automatizace.
Průzkum American Bar Association's 2024 Tech Survey zjistil, že využívání AI v právnické profesi se meziročně téměř ztrojnásobilo, ale absolventi právnických fakult se i nadále těší rekordně vysoké míře zaměstnanosti, což naznačuje, že AI spíše rozšiřuje než eliminuje pracovní místa v právnické profesi.
Tři síly udržují člověka v právu nepostradatelným:
- složitost předpisů, která vyžaduje nuancovaný výklad
- vztahy s klienty, které vyžadují důvěru a empatii
- obhajoba u soudu, která se opírá o přesvědčování a přizpůsobování se v reálném čase
Rozpětí platů juniorních spolupracovníků ve velkých firmách se stále pohybuje kolem 200 000 dolarů ročně a tempo povyšování do vyšších pozic se nezpomalilo, což naznačuje, že firmy si cení lidského talentu, i když pro zvýšení efektivity využívají AI.
Tři nejvýznamnější specializace, ve kterých příjmy zůstávají stabilní nebo rostou, jsou právo duševního vlastnictví, kybernetická bezpečnost a ochrana osobních údajů a komplexní soudní spory, tedy oblasti, které kombinují technické znalosti se strategickým úsudkem.
Tato čísla ukazují, že právnická kariéra zůstává životaschopná pro ty, kteří se přizpůsobí, a že tato profese se spíše vyvíjí, než aby mizela.
Co bude dál: Příprava na budoucnost řízenou umělou inteligencí
Zlomový bod je tady. Téměř 45 % právnických firem plánuje v příštím roce učinit generativní AI ústředním prvkem svého pracovního postupu, a čekání na akci znamená zaostávání za konkurenty, kteří již dosahují zvýšení efektivity a důvěry klientů.
Nyní je čas jednat. Zde je praktický plán, jak začít v tomto čtvrtletí.
Akční plán
- Proveďte audit svých současných pracovních postupů a identifikujte pět hodin týdně, které lze automatizovat, například kontrolu citací nebo první návrhy e-mailů.
- Vyzkoušejte jeden nástroj AI určený pro právní oblast, například CoCounsel nebo Lexis+ AI, na méně důležitém případu, abyste poznali jeho silné stránky a limity.
- Zúčastněte se kurzu CLE o etice AI a prompt engineeringu, abyste si osvojili plynulost a splnili nové standardy kompetencí.
- Naplánujte si s týmem měsíční školení zaměřená na rozvíjení dovedností v oblasti AI, kde si budete sdílet tipy, řešit problémy a sledovat úspory času.
- Zkontrolujte model fakturace vaší firmy a zvažte zavedení paušálních poplatků nebo cen založených na hodnotě za práci s podporou AI, která přináší rychlejší výsledky.
Firmy, které jednají hned, budou formovat očekávání klientů a získávat podíl na trhu, zatímco ty, které otálejí, riskují, že v profesi, kde úspěch definuje efektivita a přizpůsobivost, zůstanou pozadu.
Často kladené otázky
Stále přemýšlíte, jak AI změní vaši praxi? Tyto otázky se zabývají nejčastějšími obavami, které hlavní narativ zcela nevyřešil.
AI bude zpracovávat většinu rutinního právního výzkumu, jako je vyhledávání judikatury a zákonů, ale komplexní výzkum, který vyžaduje syntézu více jurisdikcí nebo předvídání nových argumentů, bude i nadále vyžadovat lidský dohled. Právníci, kteří ovládají výzkumné nástroje AI, budou dokončovat projekty rychleji a budou se soustředit spíše na interpretaci než na ruční skenování.
AI může generovat první návrhy podání a memorand, ale konečný produkt musí být zkontrolován a upraven licencovaným právníkem, aby byla zajištěna přesnost, zabráněno halucinacím a splněny etické standardy. Soudy sankcionovaly právníky, kteří předložili podání generovaná AI obsahující falešné citace, takže lidská kontrola zůstává povinná.
Právnické fakulty začínají zařazovat do svých osnov kurzy zaměřené na umělou inteligenci, včetně kurzů o prompt engineeringu, etice právních technologií a dohledu nad automatizovanými systémy. Advokátní komory také aktualizují standardy kompetencí, aby od právníků vyžadovaly porozumění výhodám a rizikům nástrojů umělé inteligence používaných v praxi.
Paralegálové a právní asistenti čelí nejvyššímu riziku nahrazení svých úkolů, protože AI automatizuje kontrolu dokumentů, ověřování citací a zadávání dat. Ti, kteří se však zdokonalí v rolích dohledu nad AI, projektového managementu nebo vztahů s klienty, zůstanou cennými, a pro správu těchto systémů se objevují nové pozice, jako je AI liaison nebo specialista na právní technologie.