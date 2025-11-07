Agentská umělá inteligence Oracle: Je to chybějící článek ve vašich operacích?

Představte si, že váš nákupní tým čeká tři dny na schválení jednoduché faktury, zatímco finanční oddělení se topí v ručním odsouhlasování.
Nyní si představte inteligentní agenty, kteří tyto úkoly zvládnou za pár minut, naučí se vaše pracovní postupy a koordinují práci napříč odděleními bez lidského zásahu.
Společnost Oracle vstoupila na pole agentické AI v březnu 2025 s platformou, která slibuje přesně takovou transformaci.
Níže se podíváme na to, jak Oracle agentic AI funguje, čím se odlišuje a zda splňuje sliby automatizace pro střední a velké podniky.
Hlavní body
- Oracle integruje agentickou AI přímo do Fusion Cloud bez dalších nákladů na licence.
- AI Agent Studio umožňuje automatizaci pracovních postupů bez kódování pomocí podnikových dat a pravidel.
- Předem připravení agenti od partnerů zkracují dobu nastavení a splňují přísné požadavky na dodržování předpisů.
- Protokoly MCP a A2A umožňují bezpečnou spolupráci agentů napříč platformami v měřítku.
Nabízí Oracle agentickou AI?
Ano. Společnost Oracle uvedla AI Agent Studio na konferenci CloudWorld London v březnu 2025 a zabudovala agentické funkce přímo do aplikací Fusion Cloud.
Platforma je dodávána s více než 50 předem připravenými agenty, kteří již pracují v modulech ERP, HCM, dodavatelského řetězce a zákaznické zkušenosti, a to bez dalších licenčních nákladů pro předplatitele Fusion.
Agent Studio funguje jako nástroj pro tvorbu bez kódování, kde mohou obchodní uživatelé sestavovat vlastní agenty pomocí šablon typu drag-and-drop, koordinovat pracovní postupy s více agenty a vybírat z modelů jako Cohere Command R+ nebo Meta Llama 3.
Společnost Oracle vytvořila tyto agenty s nativním přístupem k datům, obchodním pravidlům a bezpečnostním zásadám Fusion, namísto toho, aby AI vrstvila na starší systémy. Tato architektonická volba poskytuje agentům Oracle okamžitý kontext, který nástroje třetích stran musí rekonstruovat prostřednictvím volání API.
Toto vydání staví Oracle do přímé konkurence s Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio a agentickými nabídkami ServiceNow, ačkoli strategie Oracle v oblasti balíčků ostře kontrastuje s konkurenty, kteří účtují poplatky za spotřebu nebo doplňky na uživatele.
Jak to vlastně funguje?
V jádru agentická platforma Oracle odděluje vytváření agentů od provádění.
Agent Studio poskytuje vizuální plátno, na kterém definujete cíl agenta, například „automaticky schvalovat objednávky pod 5 000 dolarů, pokud je k dispozici rozpočet“.
Poté agentovi přiřadíte sadu dovedností, které jsou předem připravenými API konektory k modulům Fusion, jako jsou účtování závazků, rozpočtování nebo správa dodavatelů.
Agent sestaví vícestupňový plán, postupně vyvolá potřebná API, vyhodnotí výsledky podle vašich schvalovacích pravidel a buď úkol dokončí, nebo eskaluje okrajové případy lidskému recenzentovi.
V pozadí používá platforma Oracle reasoning engine, který rozkládá pokyny na vysoké úrovni na jednotlivé akce.
Pokud uživatel požádá agenta, aby „sladil výdaje za minulý měsíc“, agent vyhledá v modulu výdajů neshodné účtenky, porovná transakce kreditní kartou, označí anomálie a vypracuje souhrnnou zprávu.
Rozhodovací smyčka běží na Oracle Cloud Infrastructure společně s vybraným velkým jazykovým modelem, takže podniky mohou měnit modely, například přecházet z Cohere na OpenAI GPT-4o, aniž by musely přepisovat logiku agenta.
|Komponenta
|Obchodní funkce
|AI Agent Studio
|Nástroj pro návrh pracovních postupů agentů a definování pravidel schvalování bez nutnosti programování
|Fusion API Layer
|Přímý přístup k datům ERP, HCM, SCM a CX bez middlewaru
|Multi-LLM router
|Podpora modelů OpenAI, Anthropic, Cohere, Google a Meta hostovaných na OCI
|Agent Marketplace
|Certifikovaní partneři vytvořili agenty, kteří se nativně nasazují do vašeho prostředí Fusion.
Zajímavý je zejména trh.
Do října 2025 Oracle rozšířil studio o stovky agentů specializovaných na konkrétní odvětví od partnerů, jako jsou Deloitte a IBM. Každý agent před zveřejněním společností Oracle prochází 21bodovou kontrolou shody, která zahrnuje bezpečnost, přesnost a efektivitu tokenů.
Toto prověřování snižuje riziko nasazení netestované automatizace do produkčních finančních nebo personálních systémů.
Jak to vypadá v praxi?
Vezměme si například středně velkého dodavatele zdravotnických služeb, který spravuje 200 objednávek týdně.
Před zavedením agentické AI od Oracle trávili analytici nákupu dopoledne porovnáváním položek objednávek s fakturami, kontrolou dostupnosti rozpočtu a schvalováním prostřednictvím e-mailových konverzací. Než byla urgentní objednávka chirurgických rukavic konečně schválena, uplynuly tři dny.
Po nasazení agenta Oracle Requisition-to-Contract Agent z tržiště se pracovní postup výrazně zkrátil:
- Vytvoření požadavku: Vedoucí oddělení podá žádost o nákup v Fusion Procurement.
- Ověření agenta: Agent kontroluje stav zásob, ověřuje rozpočtové kódy a potvrzuje stav dodržování předpisů dodavatelem v reálném čase.
- Automatické směrování: U objednávek pod hranicí 5 000 USD agent automaticky schvaluje a generuje objednávku. U vyšších částek eskaluje k finančnímu řediteli s předem vyplněnou odůvodňující poznámkou.
- Kontinuální učení: Agent upozorňuje na opakované překročení rozpočtu v určitých odděleních a navrhuje revidované schvalovací limity pro každé čtvrtletí.
Analytik nákupu se nyní soustředí na jednání s dodavateli a strategický sourcing, zatímco agent zpracovává 80 procent rutinních schvalování. Tento vzorec se opakuje v procesech uzávěrky financí, kontrolních seznamech pro zaškolování zaměstnanců a třídění ticketů zákaznického servisu.
Tento nárůst efektivity vyvolává přirozenou otázku: pokud agentickou AI nabízí více dodavatelů, proč si vybrat Oracle?
Čím se Oracle liší od ostatních?
Hlavním rozlišovacím prvkem Oracle je nativní integrace Fusion.
Konkurence často vyžaduje vývoj vlastních API nebo konektorů třetích stran, aby bylo možné přistupovat k podnikovým datům. Agenti Oracle se nacházejí ve stejném bezpečnostním perimetru jako vaše ERP a automaticky přebírají řízení přístupu na základě rolí.
Když agent stahuje finanční data pro prognózu, dodržuje stejná pravidla maskování dat, která platí pro lidské uživatele v této roli. Žádná samostatná vrstva oprávnění, žádné duplicitní zásady správy.
Druhou výhodou je flexibilita více modelů.
Zatímco některé platformy vás uzamknou do svého proprietárního modelu, Oracle podporuje OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini a dokonce i modely xAI běžící na Oracle Cloud Infrastructure.
Týmy mohou otestovat, který model funguje nejlépe pro extrakci faktur ve srovnání s dotazy v přirozeném jazyce, a poté úkoly odpovídajícím způsobem směrovat. Platforma zpracovává sledování využití tokenů a alokaci nákladů podle modelu, takže finanční oddělení může přesně vidět, kam se soustředí výdaje na AI.
Mezi další klíčové přednosti patří:
- Žádné vlastní kódování pro Fusion API: Agenti mají okamžitý přístup ke všem modulům.
- Rozsah partnerského ekosystému: Více než 32 000 certifikovaných vývojářů proškolených v Agent Studio v rámci společností Accenture, Deloitte a IBM.
- Integrovaná správa: Každý agent zaznamenává svá rozhodnutí, což usnadňuje audity.
Nevýhodou je však zaměření ekosystému Oracle. Pokud vaše infrastruktura silně využívá Salesforce nebo SAP, nativní výhody Oracle se snižují. Agent Studio nejlépe vynikne v organizacích, které již používají Fusion Cloud nebo plánují migraci.
Hloubka integrace je zásadní, proto se podívejme, jak se Oracle napojuje na širší technologické prostředí.
Integrace a kompatibilita s ekosystémem
Společnost Oracle navrhla Agent Studio tak, aby fungovalo v rámci Fusion, ale také bere v úvahu, že podniky provozují hybridní prostředí.
Platforma podporuje Model Context Protocol (MCP), nový standard, který agentům umožňuje dotazovat se na externí zdroje dat, jako jsou SharePoint, Snowflake nebo Databricks, bez nutnosti vytvářet vlastní konektory.
Agent sestavující čtvrtletní prognózu může načíst historické údaje o prodeji z Fusion ERP, kombinovat je s údaji o tržních trendech z externího analytického skladu a generovat scénářové modely v jednom pracovním postupu.
Pro koordinaci agentů od více dodavatelů implementuje Oracle konektory Agent2Agent (A2A).
Představte si, že agent pro nákup v Oracle Fusion předává úkol přepravy logistickému agentovi, který pracuje na IBM watsonx Orchestrate.
Rámec A2A bezpečně předává kontext, jako je číslo objednávky, datum dodání a preference dopravce, mezi systémy. Každý agent si zachovává své vlastní bezpečnostní hranice, ale předání je pro koncového uživatele transparentní.
|Integrační bod
|Povaha přizpůsobení
|Oracle Fusion Cloud
|Přímý přístup k API s dědičnými bezpečnostními a obchodními pravidly
|Agenti třetích stran (IBM, Salesforce)
|Výměna dat prostřednictvím konektorů MCP a A2A s bezpečným úložištěm přihlašovacích údajů
|Poskytovatelé Multi-LLM (OpenAI, Anthropic, Google)
|Modelování směrování prostřednictvím OCI s jednotným dashboardem pro sledování
|Partner Marketplace
|Certifikovaní agenti se nativně nasazují do pracovních postupů Fusion pomocí instalace jedním kliknutím.
Tržiště je přímo integrováno do aplikací Fusion, takže správci IT mohou procházet, testovat a nasazovat agenty třetích stran, aniž by museli opustit rozhraní ERP.
Oracle před schválením ověřuje každého agenta na trhu podle 21bodového kontrolního seznamu, který zahrnuje dodržování předpisů, bezpečnost a výkon. Tato kontrola snižuje riziko, že se do produkčních systémů dostane neautorizovaná automatizace.
Jak týmy po integraci skutečně zavádějí agentickou AI, aniž by narušily provoz?
Reakce komunity a názory prvních uživatelů
První reakce na Oracle AI Agent Studio se pohybovaly mezi opatrným optimismem a skeptickým vyčkáváním.
Na Redditu v sekci r/GenAI4all jeden uživatel napsal: „Zní to skvěle, ale pokud to ve skutečnosti nezjednoduší pracovní postupy, je to jen další humbuk kolem AI.“ Jiný komentátor přiznal: „Od 90. let jsem produktům Oracle nevěřil a nemám v úmyslu s tím teď začínat.“ “ Třetí se přidal: „Pokud to jen přidá více kliknutí a dashboardů bez skutečných výhod, je to AI s dalšími kroky. “
Podnikoví zákazníci vyprávějí jiný příběh, přičemž skutečné nasazení přináší měřitelné výsledky tam, kde skeptici vidí pouze sliby.
Emily Crow, IT ředitelka společnosti Choctaw Nation, uvedla: „Již jsme zavedli více než 40 generativních funkcí AI a těšíme se, že budeme moci využívat další AI agenty Oracle k lepší podpoře našich zaměstnanců a zlepšení provozní efektivity.“
Společnost Milwaukee Tool, distributor výrobních zařízení, připsala zásluhu zabudovaným agentům Oracle za udržení dvouciferného růstu bez proporcionálního nárůstu počtu zaměstnanců v oblasti plnění objednávek.
Odborníci z oboru v tom vidí potenciál, i když zatím nevydávají žádné bianco šeky.
Mickey North Rizza z IDC vyjádřila optimistický názor, když řekla: „S uvedením AI Agent Marketplace Oracle zvyšuje laťku a usnadňuje podnikům přijetí a škálování automatizace založené na AI.“
Tento názor odráží širší konsenzus analytiků, že integrovaný přístup společnosti Oracle řeší skutečné problémy, s nimiž se konkurence stále potýká při připojování AI k existujícím systémům.
Výhradou je riziko provedení, které zůstává vysoké pro každou organizaci, která začíná se špatnou datovou hygienou nebo nejasným vlastnictvím procesů.
Plán a výhled ekosystému
Oracle rychle postupuje, aby upevnil svou pozici v oblasti agentické AI, než konkurence dožene ztrátu. Tři hlavní milníky tvoří základ plánu.
Na začátku roku 2026 Oracle představí Ask Oracle, domovskou stránku pro Fusion Applications s podporou přirozeného jazyka.
Místo procházení nabídek uživatelé zadávají nebo vyslovují požadavky, jako například „zobrazit všechny faktury po splatnosti nad 10 000 dolarů“, a systém jim vrátí přehledné dashboardy.
Toto rozhraní bude proaktivně zobrazovat doporučení agentů, například navrhovat přerozdělení rozpočtu, když se výdaje odchylují od prognóz.
Do třetího čtvrtletí 2026 plánuje Oracle spustit ve své cloudové infrastruktuře obrovský AI supercluster, který bude zpočátku vybaven 50 000 grafickými procesory AMD Instinct MI450.
Tento cluster bude podporovat trénování modelů a vysoce výkonné inferenční procesy pro zákazníky, kteří používají komplexní agentní pracovní postupy. Tato investice podtrhuje ambice společnosti Oracle konkurovat AWS, Azure a Google Cloud jako špičkový poskytovatel výpočetních služeb v oblasti umělé inteligence.
Nejvíce se mluví o partnerství Oracle s OpenAI, pětileté smlouvě s potenciální hodnotou 300 miliard dolarů v cloudové kapacitě.
Pokud se do roku 2027 podaří tento projekt plně realizovat, stane se OpenAI jedním z největších cloudových zákazníků společnosti Oracle a podnikoví zákazníci Fusion budou těžit z blízkosti špičkových základních modelů hostovaných na OCI.
Partnerství by také mohlo odemknout preferenční ceny pro zákazníky Oracle, kteří používají GPT-4 nebo budoucí modely.
Clay Magouyrk, ředitel Oracle pro umělou inteligenci, předpověděl, že agentická umělá inteligence bude do tří let všudypřítomná v našich cloudových aplikacích a promění SaaS Oracle v autonomní operační platformu, která se neustále učí.
S ohledem na tyto ambiciózní plány, kolik bude stát provozování Oracle agentic ai ve velkém měřítku?
Kolik stojí Oracle Agentic AI?
Oracle strukturoval ceny tak, aby odstranil šok z cen tradičních licencí AI. AI Agent Studio je pro stávající zákazníky Fusion Cloud zahrnuto bez dalších nákladů.
Můžete vytvářet, nasazovat a provozovat tolik vlastních agentů, kolik podporuje vaše předplatné, aniž byste museli platit poplatky za každého agenta. Toto balíčkování eliminuje drobné poplatky, které někteří konkurenti účtují za každý automatizační pracovní postup.
Zákazníkům, kteří chtějí hostovat agenty na Oracle Cloud Infrastructure nezávisle na Fusion, účtuje služba OCI Generative AI Agents 0,003 USD za 10 000 zpracovaných znaků (vstup a výstup dohromady).
Typická konverzace agenta, který zpracovává objednávku o délce 2 000 znaků a generuje souhrn o délce 500 znaků, by spotřebovala 2 500 znaků, což by stálo přibližně 0,00075 USD za transakci. V měřítku by podnik, který zpracovává 100 000 transakcí měsíčně, zaplatil přibližně 75 USD za poplatky za provedení.
Další náklady vznikají v souvislosti s úložištěm znalostní báze pro generování rozšířené o vyhledávání (0,0084 USD za GB/hodinu) a načítáním dat při nahrávání dokumentů do kontextu agenta (0,0003 USD za 10 000 znaků).
Organizace, které potřebují vyhrazenou kapacitu GPU pro jemné doladění vlastních modelů, si mohou rezervovat vyhrazený hosting OCI Generative AI Service za přibližně 12 USD za hodinu AI jednotky, přičemž Oracle nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi s kredity v hodnotě 300 USD pro nové uživatele OCI.
Skryté náklady se obvykle objevují v integračních službách, pokud vaše prostředí Fusion vyžaduje vlastní mapování dat nebo propojení se staršími systémy.
Partneři Oracle, jako jsou Accenture a Deloitte, účtují konzultační hodiny samostatně, proto počítejte s 10 až 20 procenty rozpočtu projektu agentury na profesionální služby, pokud váš interní tým již není certifikován pro Agent Studio.
Závěr: Ceny Oracle jsou transparentní a konkurenceschopné, zejména pro zákazníky Fusion, kteří se vyhýbají pasti licencí na agenta. Poplatky založené na spotřebě se odvíjejí od využití, díky čemuž jsou pilotní projekty cenově dostupné a rozsáhlá nasazení předvídatelná.
Závěrečné myšlenky
Agent Studio od Oracle přináší skutečnou hodnotu, pokud již používáte Fusion Cloud a jste ochotni podstoupit určitou fázi učení před nasazením do produkčního prostředí.
Nativní integrace obchází složitost API, kterou konkurence vynucuje, ale úspěch závisí na kvalitě dat a jasnosti procesů, které mnoho týmů podceňuje.
Vyzkoušejte jeden rutinní pracovní postup, například schvalování faktur, po dobu 30 dnů a sledujte přesnost a dobu cyklu ve srovnání s vaší manuální základnou.
Pro obchody využívající Oracle s čistou správou dat a vyhrazenými zdroji pro vylepšování jsou balíčkové ceny a ekosystém tržiště důvodem, proč se investice vyplatí více než vrstvy třetích stran.