Hlavní body
- ChatGPT Atlas integruje umělou inteligenci přímo do webových stránek, čímž odstraňuje nutnost kopírování a vkládání.
- Spuštění Atlasu ohrožuje dominanci Chrome, ale čelí závažným bezpečnostním zranitelnostem.
- AI prohlížeče jako Atlas signalizují přechod k agentickým digitálním pracovním postupům, které berou v úvahu kontext.
- Atlas nabízí nástroje pro pokročilé uživatele, ale kvůli bezpečnostním rizikům není připraven pro podnikové použití.
San Francisco, Kalifornie, 21. října 2025.
Společnost OpenAI vydala ChatGPT Atlas, webový prohlížeč založený na umělé inteligenci, který přímo do každé navštívené webové stránky zabudovává konverzační AI. Tento produkt představuje výzvu pro prohlížeč Google Chrome, který ovládá přibližně 65 % trhu a má 3 miliardy uživatelů po celém světě. Atlas eliminuje neustálé kopírování a vkládání mezi záložkami prohlížeče a ChatGPT, které znalostní pracovníci provádějí stovkykrát denně, a umožňuje AI asistentovi sledovat vás po celém webu s plným povědomím o kontextu.
Prohlížeč byl spuštěn zdarma pro uživatele macOS, verze pro Windows, iOS a Android budou brzy k dispozici. Primární cílovou skupinou je 800 milionů týdenních uživatelů ChatGPT od OpenAI. Akcie Alphabetu v den oznámení poklesly o 2 %, čímž se tržní hodnota snížila přibližně o 18 miliard dolarů, než se částečně zotavila, což signalizuje obavy investorů o reklamní obchodní model Chrome, který čelí novému konkurenčnímu tlaku.
Atlas je důležitý, protože představuje strategii platformy OpenAI nad rámec chatbotů. Generální ředitel Fidji Simo popisuje vizi společnosti, podle které se ChatGPT vyvine v „operační systém pro váš život“, a prohlížeče jsou místem, kde se skutečně odehrává práce s informacemi. E-maily, dokumenty, výzkum, řízení projektů a nástroje pro spolupráci – to vše se odehrává v záložkách prohlížeče. Díky nativnímu zabudování ChatGPT do prohlížeče OpenAI odstraňuje tření mezi myšlením a konáním.
Spuštění však čelí významným výzvám. Bezpečnostní výzkumníci objevili kritické chyby zabezpečení během tří dnů od vydání, první recenze jsou ohledně spolehlivosti rozporuplné a dvacetiletý náskok prohlížeče Chrome vytváří pro běžné uživatele téměř nepřekonatelné překážky pro přechod na jiný prohlížeč.
Jak Atlas funguje a v čem se liší od ostatních
Charakteristickým rysem je trvalý postranní panel „Ask ChatGPT“, který automaticky rozpozná stránku, kterou právě prohlížíte. Kliknutím na tlačítko na jakékoli webové stránce může ChatGPT shrnout články, porovnat produkty, extrahovat data nebo odpovědět na otázky týkající se obsahu, aniž byste museli ručně kopírovat a vkládat text.
Oficiální oznámení společnosti OpenAI uvádí, že se jedná o řešení kontextového problému, který trápí současné pracovní postupy v oblasti umělé inteligence. Znalostní pracovníci tráví nespočet hodin kopírováním textu e-mailů do ChatGPT za účelem úpravy tónu, vkládáním poznámek z jednání za účelem shrnutí, přetahováním odkazů za účelem výzkumné pomoci a pořizováním snímků obrazovky dokumentů za účelem analýzy. Atlas toto činí zbytečným tím, že poskytuje postranní liště úplný kontext z vaší aktuální stránky, otevřených karet a historie prohlížení.
Prohlížeč obsahuje vestavěného asistenta psaní, který se zobrazí, když vyberete text v jakémkoli formulářovém poli. Zvýrazněte koncept e-mailu v Gmailu, klikněte na překryvnou vrstvu ChatGPT a okamžitě přepište text pro větší srozumitelnost nebo upravte tón, aniž byste opustili stránku. Vedoucí inženýr Ben Goodger, který dříve vedl vývojové týmy Firefoxu a Chrome, zdůraznil tuto „vedlejší funkci“ jako hlavní odlišující prvek.
Atlas také nabízí paměť prohlížeče, což je volitelná funkce, díky níž si ChatGPT pamatuje klíčové podrobnosti z webů, které navštívíte. Po několika týdnech jej požádejte, aby „našel všechny nástroje pro správu projektů, které jsem minulý měsíc prozkoumal, a vytvořil srovnávací tabulku“, a on si vybaví vaše vzorce procházení. Dokumentace OpenAI týkající se ochrany osobních údajů uvádí, že paměti jsou uloženy na jejich serverech po dobu 30 dnů s filtry ochrany osobních údajů, které jsou navrženy tak, aby vylučovaly vládní identifikační čísla, přihlašovací údaje, lékařské záznamy a finanční informace. Uživatelé mají nad paměťmi úplnou kontrolu, mohou si prohlížet a mazat jednotlivé položky nebo funkci zcela deaktivovat pro konkrétní webovou stránku nebo globálně.
Režim agenta posouvá automatizaci ještě dále, ale zůstává k dispozici pouze pro předplatitele tarifů Plus (20 $/měsíc), Pro (200 $/měsíc) a Business. Umělá inteligence dokáže samostatně procházet webové stránky, klikat na tlačítka, vyplňovat formuláře, přidávat položky do nákupních košíků a dokončovat vícestupňové pracovní postupy. OpenAI předvedlo, jak agent za přibližně 15 sekund sestavil e-maily v Outlooku, vyhledal jídelníčky a objednal potraviny přes Instacart a vytvořil úkoly projektu z dokumentů Google.
Režim agenta má však zásadní omezení. OpenAI výslovně varuje, že „může dělat chyby při složitých pracovních postupech“, a testování MIT Technology Review odhalilo problémy se spolehlivostí, kdy nákupní agent doporučoval položky, které tester již zakoupil. Bezpečnostní výzkumníci zjistili, že škodlivé webové stránky mohou vkládat skryté pokyny, které agent nesprávně interpretuje jako legitimní příkazy uživatele. Jedná se o útok typu prompt injection, který v systémech AI zůstává v zásadě nevyřešený.
Chrome stále dominuje, ale konkurence v oblasti AI prohlížečů se zostřuje
ChatGPT Atlas vstupuje na trh, kde Chrome ovládá 65 až 68 % globálního používání prohlížečů s přibližně 3 miliardami uživatelů. Safari drží 16 až 19 % díky dominanci iOS, Microsoft Edge má 5 až 7 % a všichni ostatní bojují o zbývající podíl na trhu. Data StatCounter ukazují, že podíl Chrome na trhu se v roce 2025 navzdory dlouholetému stagnaci ve skutečnosti zvýšil, což svědčí o uzamčení ekosystému Google prostřednictvím Androidu, vyspělosti rozšíření a více než 20 letech formování návyků.
V roce 2025 došlo k dramatické změně v konkurenčním prostředí, když se nové bojiště přesunulo do oblasti umělé inteligence. V září 2025 integroval Google do prohlížeče Chrome umělou inteligenci Gemini, čímž zpřístupnil funkce, které byly dříve dostupné pouze pro uživatele verze Pro, všem uživatelům v USA. Gemini nabízí kontextové rozpoznávání více karet, shrnování a režim AI v adresním řádku pro složité dotazy. Plán Google zahrnuje brzké zavedení plných funkcí agentického prohlížení.
Microsoft znovu spustil režim Copilot Mode pro Edge pouhé dva dny po Atlasu, 23. října 2025, s funkcemi, které TechCrunch popsal jako „téměř identické“ s nabídkou OpenAI. Režim Copilot Mode zahrnuje akce pro autonomní dokončování úkolů, trasování spojení mezi záložkami a hlasovou navigaci. Rychlá reakce konkurenčního partnera OpenAI, který investoval 14 miliard dolarů, ilustruje, jak rychle mohou zavedení hráči kopírovat inovace.
Analytik Gene Munster ze společnosti Deepwater Asset Management zveřejnil na X, že „Google může (a bude) tyto funkce rychle kopírovat, což Atlasu ztíží získání podílu na trhu“. Zdůraznil, že Atlas „není desetkrát lepší než Chrome“, což je prahová hodnota, která je obvykle nutná k překonání nákladů na přechod a zažitých návyků.
Společnost Perplexity uvedla v červenci 2025 na trh prohlížeč Comet, který byl zpočátku k dispozici výhradně předplatitelům služby Max za 200 dolarů měsíčně, než se v říjnu stal zcela bezplatným. Společnost Browser Company přešla v polovině roku 2025 na prohlížeč Dia, který je založen na umělé inteligenci a v současné době je k dispozici pouze v beta verzi na pozvání. Společnost Opera uvedla na trh prohlížeč Opera Neon s funkcemi umělé inteligence a dokonce i prohlížeč Brave zaměřený na ochranu soukromí přidal funkce umělé inteligence Leo.
Společnost Market.us zabývající se průzkumem trhu předpokládá, že trh s prohlížeči využívajícími umělou inteligenci poroste z 4,5 miliardy dolarů v roce 2024 na 76,8 miliardy dolarů v roce 2034, což představuje 32,8% roční míru růstu. Podíl prohlížečů na trhu však zatím nenásleduje revoluci v oblasti vyhledávání pomocí umělé inteligence. Dominance prohlížeče Chrome zůstává neporušena, přestože alternativy vyhledávání pomocí umělé inteligence získávají na popularitě.
Nejpravděpodobnějším scénářem je, že Atlas získá 1 až 3 % podíl na trhu mezi technologickými nadšenci, častými uživateli ChatGPT a týmy, které hledají sekundární prohlížeče pro specifické pracovní postupy podporované umělou inteligencí. Tento skromný úspěch by stále představoval 40 až 50 milionů uživatelů, pokud by OpenAI převedlo pouze 5 % ze svých 800 milionů týdenních uživatelů ChatGPT, což by ho činilo větším než mnoho zavedených konkurentů.
Bezpečnostní zranitelnosti zastiňují spuštění
Do tří dnů od spuštění Atlasu 21. října objevila bezpečnostní firma NeuralTrust kritické chyby, které umožňují zlovolným osobám manipulovat s AI agentem prohlížeče. Útok typu clipboard injection spočívá ve skrytí škodlivých výzev maskovaných jako URL adresy, což agentovi umožňuje přejít na nebezpečné stránky, ukrást data, provést neoprávněné nákupy nebo publikovat příspěvky na sociálních médiích bez vědomí uživatele.
NeuralTrust také zjistil, že tokeny OAuth jsou uloženy v nešifrované podobě, což představuje riziko neoprávněného přístupu k účtu. Navíc mohou škodlivé rozšíření prohlížeče překrývat falešné postranní panely AI, které uživatele podvodně přimějí ke spuštění příkazů pro exfiltraci dat. Podobné zranitelnosti byly objeveny v Perplexity Comet a Opera Neon, což naznačuje, že se jedná o systémové problémy, kterým čelí celá kategorie prohlížečů využívajících AI.
Základním problémem je okamžitá injekce, tedy neschopnost AI spolehlivě rozlišit mezi důvěryhodnými pokyny uživatele a nedůvěryhodným obsahem webových stránek. Útočníci skrývají škodlivé příkazy v bílém textu na bílém pozadí, strojovém kódu nebo metadatech obrázků, které lidé nevidí, ale AI agenti zpracovávají.
Britský programátor a bezpečnostní výzkumník Simon Willison na svém blogu uvedl, že „bezpečnostní a soukromí rizika, která s tím souvisejí, mi stále připadají nepřekonatelně vysoká. Nebudu žádnému z těchto produktů důvěřovat, dokud je skupina bezpečnostních výzkumníků důkladně neprověří.“
Pro podniky, které zvažují použití Atlasu, OpenAI ve své dokumentaci výslovně varuje, aby Atlas nepoužívaly s regulovanými, důvěrnými nebo produkčními daty. Režim agenta se spouští ve stavu náhledu. Prohlížeč implementuje bezpečnostní opatření, jako je pozastavení před provedením akcí na finančních webech a žádost o výslovné povolení před důležitými akcemi, ale OpenAI připouští, že tato „bezpečnostní opatření nezastaví každý útok, který se objeví“.
Obavy o soukromí přesahují rámec bezpečnostních zranitelností. Paměti prohlížečů ukládají souhrny vašich prohlížení na serverech OpenAI po dobu 30 dnů. Filtry soukromí mají za cíl vyloučit osobní identifikační údaje, ale zastánci ochrany soukromí varují, že jakmile AI propojí body chování, odstranění jednoho údaje nevymaže příběh, který o vás vytvořila.
MIT Technology Review označil Atlas za „nic víc než cynismus maskovaný jako software“ a argumentoval, že „skutečným zákazníkem, skutečným koncovým uživatelem Atlasu, není osoba procházející webové stránky, ale společnost shromažďující data“. Každá stránka, kterou navštívíte, každý dotaz, který zadáte, každý úkol, který zadáte, poskytuje OpenAI data pro trénování chování.
Rachel Tobac, generální ředitelka společnosti SocialProof Security, doporučuje uživatelům používat jedinečná hesla a vícefaktorové ověřování pro účty prohlížečů AI, omezit přístup k bankovním a zdravotním informacím a zvážit oddělení prohlížečů AI od citlivých účtů.
Co to znamená pro týmy zabývající se produktivitou
Organizacím, které již jsou součástí ekosystému ChatGPT, zejména těm s předplatným Enterprise nebo Business, nabízí Atlas skutečná vylepšení pracovních postupů, která stojí za zvážení jako sekundární nebo specializovaný prohlížeč. Týmy, které ChatGPT používají stovkykrát denně pro výzkumné souhrny, psaní e-mailů, analýzu poznámek z jednání nebo úpravy dokumentů, zjistí, že integrované prostředí eliminuje opakované přepínání kontextu.
Mezi praktické příklady použití, ve kterých Atlas dnes vyniká, patří role s velkým podílem výzkumu, jako jsou marketingoví stratégové a analytici konkurenčních informací, kteří mohou komunikovat s výsledky vyhledávání na více kartách. Pracovní postupy při tvorbě obsahu těží z podpory psaní přímo v e-mailových klientech a dokumentačních nástrojích. Provozní manažeři, kteří pracují s informacemi z desítek zdrojů, mohou pomocí paměti prohlížeče vyvolat nabídky dodavatelů nebo změny harmonogramu projektů z předchozích měsíců.
Atlas však v několika oblastech nedosahuje požadavků pro použití v podnikovém prostředí. Současné bezpečnostní zranitelnosti a výslovné varování OpenAI před jeho používáním s regulovanými nebo důvěrnými údaji ho činí nevhodným pro finanční služby, zdravotnictví, právní služby nebo jakékoli prostředí s vysokými požadavky na dodržování předpisů. Spuštění pouze pro macOS omezuje okamžité nasazení, protože v podnikovém prostředí stále dominují uživatelé Windows. Spolehlivost agenta ve stavu náhledu s uznanými chybovostmi znamená, že automatizace kritická pro danou misi vyžaduje lidskou kontrolu.
Důležité jsou také cenové aspekty. Bezplatná verze zahrnuje prohlížeč, postranní panel ChatGPT a paměti, což je dostačující pro jednotlivé přispěvatele. Režim agenta vyžaduje předplatné Plus, Pro nebo Business. Týmy, které již platí za ChatGPT Enterprise, získávají přístup k Atlasu, ale ten je zatím v beta verzi a není ještě krytý certifikacemi SOC 2 nebo ISO.
Konkurenční dynamika naznačuje, že většina organizací bude vyčkávat. Munsterovo hodnocení, že Google do roka zkopíruje funkce Atlasu, znamená, že uživatelé prohlížeče Chrome mohou získat podobné možnosti, aniž by museli měnit prohlížeč. Režim Edge Copilot od společnosti Microsoft již nabízí srovnatelné funkce pro týmy integrované do Microsoft 365.
Pro jednotlivé pokročilé uživatele a early adopters stojí Atlas za vyzkoušení jako sekundární prohlížeč pro úkoly podporované umělou inteligencí, přičemž pro citlivé práce lze nadále používat Chrome nebo Edge. Importujte záložky a hesla, experimentujte s pamětí a postranním panelem pro výzkumné projekty, ale vyhněte se propojení s bankovnictvím, mzdovými systémy nebo důvěrnými informacemi o klientech, dokud bezpečnostní výzkumníci neprovedou důkladnější prověrku.
Širší trend je důležitější než to, který konkrétní prohlížeč zvítězí. Prohlížeče využívající umělou inteligenci představují další fázi vývoje nástrojů pro pracoviště. Stejně jako Slack změnil týmovou komunikaci a Notion transformoval dokumentaci, konverzační rozhraní mění přístup k informacím. Týmy by měly vyhodnotit své pracovní postupy z hlediska problémových bodů, jako je kopírování a vkládání mezi nástroji, ztráta kontextu při přepínání mezi záložkami a ruční extrakce dat z webových stránek.
Kam směřuje OpenAI dál
OpenAI nevytváří prohlížeč, aby konkuroval pouze na trhu. Vytváří platformovou infrastrukturu pro distribuci AI agentů. Vize Sima o ChatGPT jako „operačním systému pro váš život“ vyžaduje vlastnictví primárního rozhraní mezi uživateli a digitální prací. Poté, co Meta týden před spuštěním Atlasu vyloučila chatboty třetích stran z WhatsApp s 3 miliardami uživatelů, OpenAI zjistilo, že se při distribuci nemůže spoléhat na správce platforem.
Strategický plán odráží cestu společnosti Google. ChatGPT začínal jako alternativa k vyhledávači, rozšířil se na prohlížeč a jeho plán zahrnuje i spotřebitelský hardware. Společnost OpenAI nedávno spustila ChatGPT Pulse, centralizovaný dashboard s proaktivními aktualizacemi, a aplikaci Sora pro generování videí pomocí umělé inteligence, která cílí na Meta a TikTok. Atlas je centrem tohoto ekosystému, díky čemuž se ChatGPT stává výchozím bodem pro online aktivity namísto Googlu.
Finanční tlaky zvyšují naléhavost situace. OpenAI plánuje do roku 2029 investovat do infrastruktury přibližně 115 miliard dolarů, přičemž roční výdaje v roce 2026 dosáhnou 17 miliard dolarů, zatímco současné příjmy z předplatného činí přibližně 12,7 miliardy dolarů. Společnost ztrácí více peněz, než vydělává, což vytváří tlak na hledání nových zdrojů příjmů.
Atlas otevírá několik možností monetizace. Reklama je již ve vývoji, společnost OpenAI najala vedoucího reklamního oddělení a sestavila tým, který bude integrovat sponzorovaný obsah a doporučení založená na umělé inteligenci. S 800 miliony uživatelů týdně by personalizovaná reklama založená na kontextu prohlížení mohla generovat miliardy ročně. Integrace elektronického obchodování následuje stejný model, společnost Walmart oznámila, že brzy spustí funkci okamžitého placení ChatGPT.
Načasování se kryje s antimonopolními zranitelnostmi společnosti Google. Antimonopolní případ ministerstva spravedlnosti by mohl donutit Google ukončit své roční platby ve výši 20 miliard dolarů společnosti Apple za výchozí umístění ve vyhledávači, čímž by se eliminovala nejvýznamnější distribuční výhoda prohlížeče Chrome, zatímco OpenAI útočí z pozice prohlížeče nativního pro AI.
Mezi krátkodobé priority plánu založené na oficiálních prohlášeních patří verze pro Windows, iOS a Android, které jsou klíčové pro široké přijetí. Podpora více profilů a vylepšené nástroje pro vývojáře řeší současné nedostatky. Vylepšené funkce agentů s vyšší spolehlivostí rozhodnou o tom, zda se automatizační funkce přesunou z fáze náhledu do fáze připravenosti k produkci. Bezpečnostní záplaty pro zranitelnosti typu prompt injection jsou nezbytné pro důvěryhodnost podniku.
Trh s AI prohlížeči pravděpodobně podpoří několik vítězů v různých specializovaných oblastech. Chrome pro běžné spotřebitele s uzamčením ekosystému, Edge pro podnikové uživatele Microsoft 365, Safari pro příznivce ekosystému Apple, Atlas pro pokročilé uživatele ChatGPT, Comet pro nadšence do vyhledávání pomocí AI a Brave pro zastánce ochrany soukromí. Tržní podíl Chromu se nezhroutí, ale fragmentace z 72 % na možná 55 až 60 % během tří let by pro Google znamenala ztrátu miliardových příjmů z reklamy.
Jaké změny nyní čekají všechny prohlížeče: Každý významný prohlížeč v příštích 12 až 18 měsících přidá konverzační rozhraní AI, multi-tab reasoning a automatizaci úkolů agentů. Inovace, které přináší Atlas, se stanou spíše samozřejmostí než faktorem odlišujícím jednotlivé prohlížeče. Konkurence se přesune na kvalitu AI, ochranu soukromí, hloubku integrace ekosystému a důvěru uživatelů.
Pro znalostní pracovníky a týmy zaměřené na produktivitu je praktický závěr jasný. Prohlížeč, který používáte pro práci, se v příštích dvou letech zásadně změní, bez ohledu na to, který produkt si vyberete. Vyhodnoťte pracovní postupy svého týmu a identifikujte úkoly, které jsou zdrojem velkého tření, jako je opakované vyhledávání, syntéza informací z více zdrojů, ruční zadávání dat a přepínání mezi nástroji. S rozvojem AI prohlížečů se tyto body tření stanou příležitostmi pro automatizaci.
Začněte experimentovat s prohlížením webových stránek s podporou umělé inteligence v prostředí s nízkým rizikem, vypracujte zásady pro to, kdy by agenti umělé inteligence měli a neměli zpracovávat citlivá data, a připravte týmy na to, že konverzační rozhraní se stanou primárním způsobem, jakým budeme komunikovat s informacemi online. Atlas nenahradí Chrome pro většinu uživatelů, ale již se mu podařilo urychlit budoucnost webové navigace.
Zdroje
- OpenAI: Představujeme ChatGPT Atlas
- Centrum nápovědy OpenAI: ChatGPT Atlas – ovládací prvky dat a ochrana soukromí
- TechCrunch: OpenAI uvádí na trh prohlížeč využívající umělou inteligenci
- CNBC: OpenAI představuje prohlížeč ChatGPT Atlas
- Yaguara: Podíl prohlížečů na trhu v roce 2025
- Blog Google: Nové funkce umělé inteligence pro Chrome
- TechCrunch: Microsoft uvádí na trh prohlížeč s umělou inteligencí po Atlasu
- Market.us: Zpráva o trhu s prohlížeči využívajícími umělou inteligenci
- Novinky v oblasti kybernetické bezpečnosti: Prohlížeč ChatGPT Atlas prolomen
- SecurityWeek: Atlas Omnibox je zranitelný vůči jailbreakům
- MIT Technology Review: Nový prohlížeč Atlas od OpenAI
- Simon Willison: Představujeme ChatGPT Atlas
Aktualizace
Tento článek bude aktualizován, jakmile budou k dispozici nové informace o funkcích prohlížeče ChatGPT Atlas, jeho dostupnosti, bezpečnostních záplatách a přijetí na trhu.