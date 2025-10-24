Nabízí Salesforce agentickou AI? Zde je vše, co potřebujete vědět.

Pokud jste zaslechli zvěsti o AI agentech, kteří dokážou skutečně něco dělat, místo aby jen odpovídali na otázky, nejste sami.
Přechod od pasivních chatbotů k autonomním pracovníkům s umělou inteligencí je realitou a společnost Salesforce se do něj vrhla po hlavě.
Ano, Salesforce rozhodně nabízí agentickou AI a nazývá ji Agentforce.
Co je Salesforce Agentforce?
Agentforce je platforma společnosti Salesforce pro vytváření autonomních agentů umělé inteligence, kteří fungují v rámci jejího ekosystému CRM.
Nejedná se o typické chatboty, které vyplivují předem připravené odpovědi. Namísto toho mohou provádět skutečné akce v oblasti prodeje, služeb a marketingu, aniž by čekaly, až jim řeknete, co mají dělat dál.
Přemýšlejte o tom takto: tradiční AI asistent vám může pomoci sepsat e-mail. Agent Agentforce může vyřešit případ zákaznické podpory od začátku do konce, aktualizovat záznamy, zkontrolovat skladové zásoby a provést následné kroky, a to vše zcela samostatně.
Platforma byla spuštěna na konferenci Dreamforce 2024, kde účastníci během živých ukázek vytvořili za několik minut více než 10 000 AI agentů. To je jasným signálem, že Salesforce na tuto technologii sází.
Jak to vlastně funguje?
Agentforce funguje na základě několika klíčových technologií, které spolu vzájemně spolupracují:
Atlas Reasoning Engine je mozkem celé operace. Vyhodnocuje potřeby zákazníka, určuje, která data jsou relevantní, a vytváří podrobný plán, jak úkol splnit. Výzkum společnosti Salesforce zjistil, že agenti využívající technologii Atlas poskytovali dvakrát relevantnější a o 33 % přesnější odpovědi než konkurenční řešení (tisková zpráva Salesforce, 2024).
Agent Builder je místo, kde tyto AI pracovníky vytváříte nebo přizpůsobujete. Je navržen jako nástroj s nízkými požadavky na programování, takže nemusíte být programátorem. Můžete vzít stávající pracovní postupy Salesforce a přeměnit je na akce agentů pomocí jednoduchých pokynů v angličtině. K dispozici je dokonce i testovací prostředí, kde můžete sledovat, jak agent promýšlí svůj plán, než ho uvede do praxe.
Integrace datového cloudu poskytuje agentům veškeré potřebné informace. Shromažďuje údaje o zákaznících z vašeho CRM, e-mailů, historie nákupů a dalších zdrojů. To znamená, že agent pomáhající zákazníkovi může nahlížet do celé historie jeho vztahu s vaší společností, nejen do aktuální konverzace.