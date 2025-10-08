ClickUp blog
Microsoft Agentic AI: How the Agent Framework Operates
Microsoft Agentic AI: Jak funguje Agent Framework

8. října 2025

Vstup společnosti Microsoft do oblasti agentické AI představuje významný posun směrem k demokratizaci vývoje autonomních agentů.

Poté, co společnost Microsoft zaznamenala fragmentaci mezi výzkumnými rámci, jako je AutoGen, a nástroji připravenými pro produkci, jako je Semantic Kernel, představila na konferenci Build 2025 jejich sjednocení a 1. října 2025 vydala veřejnou ukázku Microsoft Agent Framework (MAF).

Tato konsolidace řeší kritickou mezeru, kdy se podniky snažily propojit špičkový výzkum s provozní spolehlivostí.

Zde je vysvětleno, jak to funguje a co potřebujete vědět.

Hlavní body

  • Microsoft sjednocuje AutoGen a Semantic Kernel do Microsoft Agent Framework.
  • MAF zjednodušuje vývoj agentů pomocí deklarativního SDK a flexibilních integrací.
  • Podniky získávají díky integraci Azure přehlednost, podporu paměti a soulad s předpisy.
  • Migrace vyžaduje refaktoring a může vyvolat obavy z uzamčení dodavatele nebo z viditelnosti nákladů.

Nabízí Microsoft Agentic AI?

Ano, společnost Microsoft nabízí agentickou AI prostřednictvím Microsoft Agent Framework (MAF), který byl poprvé představen na konferenci Build 2025 a 1. října 2025 byl zveřejněn v rámci veřejné preview.

Microsoft Agent Framework je jednotná platforma, která spojuje Semantic Kernel a AutoGen do jediného SDK a poskytuje deterministické a dynamické orchestrovací vzory, zásuvné paměťové úložiště a integrace na podnikové úrovni prostřednictvím standardů Model Context Protocol a Agent-to-Agent.

Tento framework eliminuje složitost správy samostatných nástrojů a zároveň zachovává flexibilitu, kterou vývojáři potřebují pro vlastní implementace.

Tento jednotný přístup vytváří základ pro zkoumání toho, jak MAF funguje pod povrchem, aby poskytoval autonomní funkce agentů.

Stručný přehled funkcí: Microsoft Agent Framework

Microsoft Agent Framework poskytuje komplexní funkcionalitu v rámci celého životního cyklu agenta, od vývoje po nasazení a monitorování:

SchopnostiPodrobnosti
Unifikované SDKJednotná knihovna kombinující Semantic Kernel a AutoGen s deklarativními definicemi agentů
Integrace pamětiNativní konektor pro Redis, s Pinecone, Qdrant a dalšími vektorovými úložišti dostupnými prostřednictvím připojitelných konektorů
Koordinace nástrojůVolání funkcí OpenAI, konektory Azure AI a podpora protokolu MCP pro externí API.
Správa identitEntra Agent ID poskytuje jedinečné identity s integrací Azure AD pro řízení přístupu.
PozorovatelnostSledování úvah na úrovni kroků, telemetrie tokenů a možnosti exportu OpenTelemetry
Soulad se standardyNativní podpora protokolu Model Context Protocol (MCP) a komunikace Agent-to-Agent (A2A)

Díky tomuto technickému základu je MAF jak vývojovou platformou, tak operačním runtime pro nasazení agentů v podnikovém prostředí.

Jak funguje Microsoft Agent Framework pod kapotou

MAF funguje prostřednictvím pěti odlišných technických vrstev, které spolupracují, aby umožnily autonomní rozhodování a provádění úkolů.

  1. Orchestrační vrstva: Používá deklarativní DSL s deterministickými a dynamickými plánovacími vzory pro koordinaci více agentů.
  2. Správa paměti: Podporuje zásuvné úložiště včetně Redis, Pinecone, Qdrant, Weaviate a Elasticsearch pro uchování kontextu.
  3. Integrace nástrojů: Umožňuje volání funkcí OpenAI, schémata OpenAPI a konektory služeb Azure AI prostřednictvím standardizovaných protokolů.
  4. Bezpečnostní rámec: Implementuje Entra Agent ID pro jedinečné identity a integruje kontroly shody prostřednictvím Azure AD.
  5. Observability Stack: Zachycuje podrobné stopy uvažování, telemetrii tokenů a exportuje data OpenTelemetry pro monitorování.

Tyto architektonické vrstvy vytvářejí robustní základ, který vyvažuje flexibilitu s požadavky na správu podniku.

Hlavní silné stránky a kritické nedostatky Microsoft Agentic AI

Microsoft Agent Framework vyniká sjednocením dříve roztříštěných nástrojů při zachování kompatibility s otevřenými standardy.

Integrace produkčních schopností Semantic Kernel s výzkumnými inovacemi AutoGen vytváří atraktivní hodnotovou nabídku pro podniky, které hledají stabilitu i inovace.

Díky dodržování standardů Model Context Protocol a Agent-to-Agent zajišťuje MAF interoperabilitu napříč ekosystémy různých dodavatelů.

Organizace, které migrují ze stávajících implementací Semantic Kernel nebo AutoGen, však čelí nákladům na refaktoring, protože se přizpůsobují novým vzorcům a API.

Úzké propojení frameworku s infrastrukturou Azure vyvolává obavy z potenciální závislosti na dodavateli, zejména u multi-cloudových implementací.

Navíc, zatímco funkce pozorovatelnosti poskytují podrobnou telemetrii, mohou v scénářích s vysokým průtokem způsobit zvýšení výkonu a ceny za trvalé relace zůstávají nezveřejněny, což komplikuje plánování nákladů pro dlouhodobě běžící pracovní postupy agentů.

Ceny a licence: Co si Microsoft účtuje za Agentic AI

Společnost Microsoft používá fakturaci na základě spotřeby prostřednictvím služby Azure AI Foundry Agent Service. Poplatky se účtují za každé volání modelu a spuštění nástroje, zatímco podrobné sazby za token a trvalou relaci zůstávají nezveřejněny.

Tento přístup umožňuje experimentování a škálování podle využití, konkrétní cenové úrovně však zůstávají od října 2025 důvěrné.

Knihovna MAF je open source, což snižuje překážky při počátečním vývoji a testování. Produkční nasazení však vyžaduje služby Azure AI, kde se náklady hromadí prostřednictvím volání modelových API, používání konektorů a správy trvalých relací.

Reálné implementace Microsoft Agent Framework

Několik velkých podniků přijalo MAF pro nasazení produkčních agentů, což dokazuje jeho připravenost pro podnikové použití v různých případech.

První implementace ukazují slibné výsledky v odvětvích s vysokými požadavky na dodržování předpisů:

  • Nasazení v KPMG: Vytvořili jsme systémy s více agenty připravené k auditu s funkcí sledování dodržování předpisů, čímž jsme snížili požadavky na manuální dohled.
  • Integrace Commerzbank: Implementace MAF pro automatizaci pracovních postupů, dosažení měřitelného zvýšení efektivity finančních operací.
  • BMW Manufacturing: Nasazení agentů pro diagnostické pracovní postupy s využitím pozorovatelnosti MAF pro procesy zajištění kvality.

Tyto implementace zdůrazňují sílu MAF v regulovaných prostředích, kde jsou nejdůležitější auditní stopy a kontroly správy.

Plán a konkurenční výhled pro Microsoft Agentic AI

Strategická vize společnosti Microsoft pro MAF klade důraz na neustálou integraci s širším ekosystémem Azure při zachování kompatibility s otevřenými standardy. Časový plán vývoje ukazuje stabilní pokrok směrem k funkcím na podnikové úrovni.

Do budoucna plánuje Microsoft rozšířenou integraci s mikroslužbami NVIDIA NIM a vylepšenou podporu pro heterogenní paměťové architektury. Plán zahrnuje další připojitelné plánovače a nativní podporu pro připojení více cloudů.

Toto strategické postavení udržuje konkurenční výhodu společnosti Microsoft a zároveň podporuje růst ekosystému prostřednictvím otevřených standardů.

Začínáme s Microsoft Agentic AI v 7 krocích

Implementace MAF vyžaduje systematické nastavení ve fázích vývoje, nasazení a provozu.

  1. Instalace závislostí: Stáhněte si MAF SDK z GitHubu a nakonfigurujte své vývojové prostředí.
  2. Konfigurace Azure: Nastavte přihlašovací údaje Azure AI Foundry a navážte připojení ke službám.
  3. Definujte schéma agenta: Vytvořte deklarativní definice agentů pomocí vzorů DSL MAF.
  4. Konfigurace úložiště paměti: Připojte se k Redis, Pinecone nebo vaší preferované vektorové databázi.
  5. Implementace nástrojových konektorů: Nastavte integraci nástrojů kompatibilních s MCP pro externí přístup k API.
  6. Nasazení bezpečnostních kontrol: Nakonfigurujte Entra Agent ID a nastavte ochranná opatření pro dodržování předpisů.
  7. Povolte monitorování: Aktivujte exporty OpenTelemetry a nakonfigurujte dashboardy pro sledování.

S správnou konfigurací a existující infrastrukturou Azure vývojové týmy obvykle vidí první výsledky během několika dní a plnou připravenost k produkci lze dosáhnout během týdnů, nikoli měsíců.

Často kladené otázky

MAF sjednocuje Semantic Kernel a AutoGen při zachování kompatibility s otevřenými standardy a poskytuje flexibilitu výzkumu i spolehlivost pro podniky v jedné platformě.

V současné době je optimalizován pro Azure, ale protokoly MCP a A2A umožňují integraci nástrojů napříč cloudy s nutností dodatečné konfigurace konektoru.

Sledování úvah na úrovni kroků, telemetrie na úrovni tokenů a možnosti exportu OpenTelemetry umožňují komplexní monitorování a ladění chování agentů.

Ano, díky Entra Agent ID, kontrolám dodržování předpisů a podrobným auditním stopám splňuje MAF požadavky na správu a řízení pro finanční služby, zdravotnictví a další regulovaná odvětví.

Migrace vyžaduje refaktoring na nové vzory API a syntaxi DSL, i když základní koncepty zůstávají známé stávajícím vývojářům Semantic Kernel.

