Nejlepší certifikace MCP pro agentickou AI v roce 2025

Pamatuji si, jak jsem ve 2 hodiny ráno ladil integraci API klienta a přepínal mezi šesti různými nástroji, jen abych vysledoval jeden pracovní postup.
Tato roztříštěná zkušenost mě naučila, proč jsou univerzální standardy důležité. Model Context Protocol (MCP) slibuje vyřešení tohoto chaosu tím, že poskytne systémům umělé inteligence jednotné rozhraní pro připojení k externím datům a službám.
Na rozdíl od starých certifikátů Microsoft Certified Professional, které mají stejnou zkratku, se dnešní certifikace MCP zaměřují na tento revoluční protokol, který mění způsob, jakým vytváříme aplikace umělé inteligence.
Hlavní body
- Model Context Protocol (MCP) standardizuje integraci nástrojů AI prostřednictvím jednotné architektury.
- Certifikace MCP sahají od rychlých mikro-kvalifikací až po podrobné bootcampy pro vývojáře.
- Anthropic, Hugging Face a DeepLearning. AI nabízejí vysoce praktické školicí kurzy MCP.
- Účinné školení MCP klade důraz na praktické dovednosti v oblasti bezpečnosti, návrhu API a nasazení.
Co je MCP?
Model Context Protocol (MCP) je otevřený standard, který umožňuje velkým jazykovým modelům bezpečně se připojit k externím datovým zdrojům, nástrojům a službám prostřednictvím jednotné architektury klient-server.
MCP, představený společností Anthropic v listopadu 2024, se řídí zásadami výslovného souhlasu uživatelů a podporuje jak lokální, tak vzdálené nasazení pro maximální flexibilitu.
Tento protokol řeší problém integrace M×N tím, že poskytuje jedinou rozhraní vrstvu. Namísto vytváření samostatných připojení pro každou kombinaci nástrojů mohou vývojáři použít MCP k vytvoření plug-and-play přístupu ke službám, jako je Google Drive, Slack nebo firemní databáze, při zachování bezpečnosti a kontroly uživatelů.
Nárůst nástrojů založených na umělé inteligenci vytvořil novou výzvu v oblasti integrace, kterou MCP přímo řeší. Většina vývojářů zná potíže spojené s propojením různých služeb, ale MCP nabízí standardizované řešení, které eliminuje nutnost vytvářet vlastní workaroundy.
Přehled certifikačních programů MCP
Certifikace MCP zahrnuje různé možnosti školení od významných technologických společností, vzdělávacích platforem a specializovaných poskytovatelů. Tyto programy sahají od komplexních bootcampů po rychlé mikrocertifikace, přičemž každý z nich je zaměřen na různé úrovně dovedností a kariérní cíle.
Zde jsou klíčové certifikační programy MCP, které jsou dnes k dispozici:
- Anthropic Academy: Komplexní praktický kurz zaměřený na vývoj serverů s použitím dekorátorů v jazyce Python.
- DeepLearning. AI: Krátký kurz zaměřený na vytváření kontextově bohatých aplikací AI s integrací MCP.
- Hugging Face: Bezplatný kurz nabízející jak certifikát o absolvování základního kurzu, tak certifikát o absolvování celého kurzu.
- StationX: Šestihodinový bootcamp na vyžádání zaměřený na bezpečnostní procesy a přizpůsobené pracovní postupy
- Udemy: Pokročilý kurz aktualizovaný pro architektury připravené pro produkci s rozhovory s odborníky z oboru
- Microsoft: Otevřený vzdělávací program prostřednictvím GitHubu a dokumentačního serveru Microsoft Learn
- BytePlus: Průvodce připraveností na certifikaci zdůrazňující 40% zlepšení latence a 30% zlepšení zdrojů
- Ostatní: Další možnosti prostřednictvím Coursera a Udacity pro rozvoj základních dovedností
Tyto programy se výrazně liší co do náročnosti, nákladů a uznání, proto je pro vaše profesní cíle nezbytné je pečlivě zvážit.
Podrobný pohled na nejlepší certifikace MCP roku 2025
Každý certifikační program MCP má odlišný přístup k výuce protokolu, od teoretických základů až po praktickou implementaci. Pochopení těchto rozdílů vám pomůže vybrat ten správný program, který bude vyhovovat vašemu stylu učení a kariérním cílům.
1. Antropická akademie
Komplexní kurz zaměřený na architekturu MCP, komunikaci mezi klientem a serverem a praktický vývoj s dekorátory Pythonu. Účastníci se naučí definovat zdroje, výzvy a spravovat pracovní postupy dokumentů.
Tento program je ideální pro vývojáře, kteří jsou obeznámeni se základními pojmy Python, JSON a HTTP. Klade důraz na praktické aplikace a po úspěšném absolvování vydává certifikát.
2. Hluboké učení. Umělá inteligence
Tato možnost od DeepLearning.ai je stručný, cílený kurz, jehož cílem je vybavit studenty dovednostmi potřebnými k vytváření kontextově bohatých aplikací AI pomocí MCP. Témata zahrnují standardizaci přístupu k datům, nasazení serveru MCP, integraci chatbotů a zkoumání nových případů použití.
Na konci kurzu účastníci obdrží mikro-certifikát, což je vhodné pro ty, kteří hledají zaměřené školení v oblasti praktické implementace certifikací MCP.
3. Objímání tváře
Bezplatný strukturovaný kurz společnosti Hugging Face je rozdělen na základní teorii (jednotka 1) a praktické úkoly (jednotky 2–3). Pokrývá základy MCP, výzvy v oblasti použití a vytváření kompletních aplikací.
Studenti mohou po absolvování jednotky 1 získat certifikát o základních znalostech nebo po absolvování všech jednotek kurzu komplexní osvědčení o absolvování. To je ideální pro studenty, kteří preferují postupné, praktické školení a certifikace mcp.
4. Stanice X
Tento šestihodinový bootcamp s videi na vyžádání je přizpůsoben pro vývojáře AI, výzkumníky v oblasti bezpečnosti a specialisty na automatizaci. Pokrývá základy MCP, tvorbu server-klient, implementace zabezpečení, vlastní pracovní postupy a integraci dat.
Kurz je velmi praktický a po jeho absolvování získají účastníci certifikát. Je vhodný pro profesionály, kteří potřebují rychle získat dovednosti v oblasti základů MCP a certifikace MCP.
5. Udemy
Další oblíbenou certifikací je pokročilý, nedávno aktualizovaný kurz (k září 2025), který se podrobně zabývá teorií MCP, bezpečnými architekturami serverů, integrací s LangChain a LangGraph a technikami nasazení pomocí Docker, AWS nebo Cloudflare.
Tento kurz zahrnuje rozhovory s odborníky z oboru, což ho činí ideálním pro studenty, kteří chtějí MCP aplikovat v produkčním prostředí. Účastníci obdrží certifikát zdůrazňující praktické pokročilé techniky a certifikace MCP.
6. Microsoft
Společnost Microsoft nabízí otevřený vzdělávací program přístupný prostřednictvím GitHub a Microsoft Learn, který poskytuje praktické školení zaměřené na integraci MCP se službami Microsoft.
Nevydává formální certifikáty, ale klade důraz na praktické aplikace, zejména na začlenění aktuální dokumentace do modelů umělé inteligence.
To je však ideální pro vývojáře, kteří mají zájem o používání MCP v rámci ekosystémů Microsoftu a certifikací MCP.
7. BytePlus
BytePlus nabízí průvodce přípravou na certifikaci, který popisuje kroky, jako je studium specifikací MCP, absolvování doporučených kurzů a budování serverů nebo klientů MCP.
Průvodce zdůrazňuje hmatatelné zlepšení výkonu, včetně 40% snížení latence a 30% úspory zdrojů.
Ačkoli neposkytuje formální certifikace, slouží jako strukturovaný plán pro vývojáře, kteří usilují o měřitelnou odbornost MCP a certifikace MCP.
Ostatní (Coursera a Udacity)
Další základní programy dostupné prostřednictvím platforem jako Coursera a Udacity obvykle poskytují videopřednášky o základních dovednostech MCP.
Tyto kurzy obvykle udělují spíše osvědčení o absolvování než formální certifikáty a mohou postrádat praktické hodnocení.
Tyto kurzy jsou vhodné pro začátečníky nebo pro ty, kteří chtějí porozumět základním pojmům MCP předtím, než se pustí do hlubšího praktického školení a certifikace MCP.
Praktické programy dosahují trvale vyššího hodnocení spokojenosti studentů, zejména ty, které vyžadují skutečné nasazení serverů a projekty integrace klientů.
Rizika a aspekty dodržování předpisů, které je třeba mít na paměti
Nasazení MCP přináší specifické bezpečnostní výzvy, kterým musí certifikační programy čelit. Porozumění těmto rizikům vám pomůže posoudit, zda kurz komplexně pokrývá základní bezpečnostní postupy.
Mezi klíčové bezpečnostní aspekty patří:
- Ověření dodavatelského řetězce: Ověřte pravost serveru MCP prostřednictvím podepsaných balíčků a schválených inventářů.
- Správa tokenů: Implementujte tokeny OAuth s minimálními oprávněními a krátkou dobou platnosti.
- Protokoly souhlasu uživatele: Zajistěte výslovné žádosti o povolení pro každé připojení klienta a ověření parametrů.
- Zabezpečení relace: Propojte identifikátory relace s informacemi specifickými pro uživatele pomocí bezpečného generování náhodných čísel.
Tyto postupy jsou v souladu s bezpečnostním rámcem MCP společnosti Legit Security a pomáhají předcházet běžným útokům, jako je prompt injection a odhalení přihlašovacích údajů.
Často kladené otázky
Oficiální certifikace MCP nezávislá na dodavateli zatím neexistuje. Současné osvědčení jsou mikrocertifikáty nebo osvědčení o absolvování kurzu od poskytovatelů kurzů.
Protokol Model Context Protocol nemá žádnou souvislost s programem Certified Professional společnosti Microsoft, který byl ukončen v roce 2021.
Personalisté upřednostňují praktické zkušenosti s REST API, OAuth 2.0 a skutečnými implementacemi MCP před pouhými certifikáty.
Většina komplexních programů vyžaduje základní znalosti Pythonu, JSON a HTTP, i když některé úvodní kurzy začínají od základů.
Ano, koncepty MCP se obecně vztahují na návrh API, bezpečnostní protokoly a architekturu systému nad rámec konkrétních implementací.