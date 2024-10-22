Ano, ClickUp je jednou z nejrychleji rostoucích aplikací roku 2018.

Jaký úžasný závěr roku 2018.
Po tolika nových úžasných vydáních a neuvěřitelném růstu jsme nadšeni, že můžeme oznámit, že...
ClickUp je jednou z 10 nejrychleji rostoucích aplikací Zapieru v roce 2018!
Jsme velmi vděční všem našim uživatelům, kteří shledali ClickUp užitečným pro organizaci své práce a projektů zcela novým způsobem. A že je pro vás snadné propojit ClickUp s vašimi dalšími nástroji prostřednictvím Zapier.
Toto navazuje na červencovou zprávu, že jsme byli také jednou z nejlepších aplikací v polovině roku.
ClickUp se snaží být nejkomplexnější platformou pro produktivitu, která je jednoduchá, ale užitečná. To potvrzuje, že vy a vaše týmy považujete ClickUp za nesmírně užitečný.
ClickUp se integruje se Zapierem, aby hladce automatizoval mnoho menších úkolů, které byste jinak museli provádět ručně.
Zde je několik příkladů toho, co můžete dělat s ClickUp a Zapier:
ClickUp se integruje také s mnoha dalšími nástroji! Jedním z našich hlavních cílů je využít naše API k tomu, abychom vám pomohli efektivněji řídit vaši práci a tým.
ClickUp má mnoho integrací, které můžete používat bez Zapieru, například se Slackem, Githubem, Gitlabem, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box a dalšími. Kompletní seznam najdete zde.
Jsou na seznamu i jiné rychle rostoucí společnosti? Ano.
Mezi dalších deset nejrychleji rostoucích aplikací Zapieru patří také tyto další špičkové společnosti:
Co bude dál?
Ne, ještě jsme neskončili. Na rok 2019 máme v plánu mnohem více:
- Ganttovy diagramy
- Doručená pošta
- Cíle
- Portfolia
- ClickUp 2. 0
Velké díky společnosti Zapier za zařazení nás do žebříčku! A děkujeme i vám za vaši podporu.