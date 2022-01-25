Plánování affiliate marketingové kampaně: podrobný návod

Sam O'Brien je marketingovým ředitelem společnosti Affise, globálního poskytovatele SaaS PRM marketingových řešení. Je odborníkem na růstový marketing s praxí v oblasti produktového managementu a designu a vášní pro inovace, růst a marketingové technologie.
Vedení firmy je náročné. Musíte zastávat desítky rolí a snažit se dělat vše dokonale, ale přirozeně ne všechny tyto role vám budou sedět stejně dobře. Pro mnoho majitelů malých firem zůstává marketing největší výzvou.
Získávání potenciálních zákazníků, zvyšování viditelnosti a podpora prodeje mohou být nejtěžší částí, ale také nejvíce uspokojující. Smyslem vašeho podnikání je prodávat, dosahovat zisku a vydělávat peníze. Ka-ching! 💰
Affiliate marketing může být odpovědí na vaše problémy. Jeho fungování je jednoduché. Nabídnete jinému marketérovi provizi za získávání potenciálních zákazníků a zvyšování povědomí o vašich produktech a podnikání.
Svým affiliate partnerům platíte pouze za výsledky, čímž zvyšujete návratnost investic a minimalizujete riziko neúspěšné investice. Vaše ziskové marže se mírně sníží, ale vzhledem k tomu, že veškerý marketing zajišťuje váš affiliate partner, vyplatí se to.
Vezměme si jako příklad affiliate program ClickUp. Affiliate partneři dostávají provizi za každého nového uživatele, kterého přivedou, včetně bezplatných účtů! ClickUp mezitím těží z většího zviditelnění a generování potenciálních zákazníků, které plyne ze spolupráce s špičkovými affiliate partnery. Je to typický příklad vzájemně výhodné spolupráce. Přihlaste se zde a začněte vydělávat!
Postupujte podle osmi jednoduchých kroků níže a vytvořte si vlastní vysoce výkonný affiliate marketingový program!
8 kroků k vytvoření vysoce výkonného affiliate marketingového programu
1. Určete si cílovou skupinu
Víte, kdo kupuje váš produkt? 🤔
Než se pustíte do affiliate marketingové kampaně, musíte vědět, kdo jsou vaši zákazníci, kde žijí, jaký je jejich věk, příjem atd. Měli byste vědět, jaké problémy váš produkt řeší a jaké jsou potřeby a obavy vašeho cílového trhu.
Zjistěte, koho chcete oslovit, a vytvořte si pro svou firmu avatara zákazníka. Čím jasnější představu o svém cílovém zákazníkovi budete mít, tím lépe pochopíte, kdo jsou, a tím větší je pravděpodobnost, že je oslovíte a přivedete do svého prodejního trychtýře. Je velmi důležité sladit svou značku s cílovou skupinou, abyste jim mohli co nejlépe komunikovat a sloužit ve všem, co děláte vy i vaši affiliate partneři.
Zkuste zjistit, kde se vaši zákazníci pohybují. Jsou na YouTube nebo Instagramu? Co hledají na Googlu? Které influencery sledují? Jaké blogy čtou a jaké podcasty odebírají? Mnoho affiliate partnerů využívá své sledující na sociálních médiích, aby je přesvědčili kliknout na affiliate odkazy.
Jakmile budete znát odpovědi na tyto otázky, budete vědět, které affiliate partnery najmout, abyste oslovili svou cílovou skupinu.
2. Stanovte si cíle
Pokud nemáte žádné cíle, nemáte nic, podle čeho byste mohli měřit svůj úspěch nebo neúspěch. Definujte cíle SMART: konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené. Tyto marketingové cíle vám pomohou posoudit, zda váš affiliate program funguje.
Příkladem SMART prodejního cíle může být, že za dva měsíce chcete mít 20 affiliate partnerů, kteří přinesou minimálně 2 000 potenciálních zákazníků. Měli byste posoudit úspěch své affiliate marketingové kampaně ve vztahu k těmto cílům a také definovat KPI pro měření denního a týdenního výkonu.
Stanovení měřitelných cílů pomáhá identifikovat silné a slabé stránky vaší marketingové strategie, abyste mohli ve správný čas provést příslušné změny.
Můžete si také stanovit ambiciózní cíle. Jedná se o cíle, které přesahují vaše současné schopnosti, ale motivují vás k většímu úsilí, větším ziskům a lepším výsledkům. 🎯
3. Podívejte se na konkurenci
Co vám brání ovládnout svět? Konkurence! Pokud chcete, aby vaše firma rostla, zjistěte, jak si stojíte ve srovnání s konkurencí. Důkladná analýza konkurence vám pomůže určit referenční bod pro váš affiliate program.
Vaše výzkum by měl odpovědět na následující otázky:
- Jaká je jejich strategie sdílení výnosů? Vydělává affiliate partner za kliknutí nebo dostává standardní provizi?
- Používají k vyhledávání affiliate partnerů affiliate síť?
- Jak obchodník podporuje affiliate partnery? Nabízí nějaké školení?
- Jaké jsou podmínky affiliate programu?
- Jaké metriky pro sledování pokroku používají?
Důvodem tohoto výzkumu je, abyste mohli přilákat ty správné affiliate partnery a přimět je, aby si vybrali právě vás namísto vašich konkurentů.
Posouzením affiliate programů vašich konkurentů můžete hledat příležitosti k jejich vylepšení a najít způsoby, jak je zlepšit. 📈
4. Optimalizujte svůj konverzní trychtýř
Affiliate partneři zváží vaši konverzní míru, než se rozhodnou pro vás namísto jiných. Pracujte na uživatelské zkušenosti, designu webových stránek a prodejních textech, abyste ji vylepšili. To bude mít přímý dopad na vaši EPC a zvýší míru přijetí programu.
Metrikou, která zajímá většinu affiliate partnerů, je výdělek na kliknutí (EPC). EPC je měřítkem ziskovosti affiliate marketingové kampaně. Affiliate partneři raději tráví svůj drahocenný čas propagací produktů a služeb, které jim přinášejí nejvíce peněz.
S nízkým EPC bude těžké získat affiliate partnery. Je to nestálý svět, to vám můžeme říct!
S rostoucí mírou konverze se budou zvyšovat i výdělky. Nemá smysl mít sto tisíc potenciálních zákazníků, pokud z nich pouze 100 nakoupí. Optimalizujte svůj konverzní trychtýř, abyste získali co nejvíce potenciálních zákazníků a partnerství s vámi bylo výnosnější.
Čím více mohou vydělat, tím více kvalitních affiliate partnerů přilákáte.
5. Rozhodněte se, zda chcete využít affiliate síť
V závislosti na svých cílech se můžete rozhodnout, zda budete svůj affiliate program provozovat sami, nebo se připojíte k affiliate síti. 👥
Dělat to sami může být obtížné a zvyšuje to pracovní zátěž, kterou se vlastně snažíte snížit.
Místo toho se můžete připojit k síti, která vám pomůže najít affiliate partnery a usnadní vám s nimi spolupráci. Affiliate sítě si však berou část provize z každého prodeje, na kterém se podílejí, což může být problém.
Pokud se rozhodnete jít na vlastní pěst a chcete jednat přímo s affiliate partnery, budete potřebovat software pro řízení projektů, který vám pomůže se správou zdrojů, řízením úkolů a definováním jasných cílů.
Ať už se rozhodnete pro software pro správu affiliate marketingu nebo affiliate síť, výběr by měl být založen na vašem rozpočtu, prioritách a kapacitách.
6. Najděte vhodné affiliate partnery
Toto je vrcholná část vaší affiliate cesty: najít ty správné lidi. Když začínáte s affiliate programem, musíte aktivně hledat partnery. Sociální média jako Facebook a LinkedIn mají prosperující affiliate komunity, ke kterým se můžete připojit.
Kromě zapojení na sociálních médiích můžete oslovit affiliate partnery prostřednictvím e-mailů, připojením se k affiliate webům nebo zasláním zpráv influencerům, kteří recenzovali produkty podobné těm vašim nebo jejichž sledující jsou podobní vaší cílové skupině. Nezapomeňte přidat e-mailový podpis majitele firmy, aby příjemci věděli, s kým komunikují.
Při výběru affiliate partnerů buďte opatrní a nepřijímejte každého, kdo se přihlásí. Nechcete a nepotřebujete nekvalitní obsah – poškodilo by to vaši reputaci. Přijímejte pouze ty uchazeče, kteří jsou v souladu s cíli vaší značky.
Nábor affiliate partnerů, kteří se ukážou jako přínosní, je obtížný, ale jakmile budete mít dobrý tým, který pro vás pracuje, a začnou se hrnout prodeje, budou mít motivaci pracovat ještě tvrději. 🤝
7. Podporujte své affiliate partnery
Ne všichni affiliate partneři, které najmete, budou profesionálové. Většina z nich bude mít jen minimální nebo žádné zkušenosti s affiliate marketingem.
Měli byste být připraveni podpořit své affiliate partnery fantastickou sadou affiliate nástrojů. Dalším dobrým nápadem je mít affiliate manažera, který jim pomůže zvýšit jejich výdělky a tím i vaše tržby.
Vytvořte aktivní komunitu, ve které budete neustále komunikovat se svými affiliate partnery a pomáhat jim v případě potřeby. Mnoho firem využívá online skupiny na Facebooku k prohlubování znalostí a porozumění mezi svými partnery.
Můžete také jednou za čas uspořádat akci nebo webinář, kde budete sdílet tipy a triky, které pomohou novým affiliate partnerům, a naučíte je používat sledovací software a dashboardy.
Pamatujte si: Čím lepší jsou výsledky vašich affiliate partnerů, tím větší zisk budete mít.
8. Vše otestujte
Jakmile bude váš affiliate program spuštěn, pravidelně jej monitorujte a podle potřeby provádějte vylepšení.
Testování je zásadní.
V ideálním případě byste měli použít A/B testování. Otestujte dvě affiliate marketingové kampaně současně a tu, která nefunguje, vyřaďte.
Na základě svých cílů vytvořte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro své affiliate partnery a sledujte jejich výkonnost.
Požádejte své affiliate partnery o zpětnou vazbu, abyste mohli aktivně provádět změny, které zlepší výsledky. Neustále aktualizujte své marketingové materiály, propagační materiály a nabídkové kódy.
Své affiliate partnery můžete motivovat zasláním exkluzivních slev, zvýšením provizí nebo zasláním dárku.
Získejte další nápady pro vylepšení svých affiliate marketingových kampaní díky našim AI podnětům.
Začněte využívat affiliate marketing
Nyní byste již měli mít lepší představu o tom, jak zahájit affiliate program. Ať už prodáváte oblečení, šperky nebo služby v oblasti SaaS, affiliate marketingová kampaň může vaši firmu posunout na novou úroveň.
Affiliate marketing může být neuvěřitelně lukrativní. Jakmile určíte své publikum a stanovíte si cíle, může se dokonce stát vaším nejúspěšnějším marketingovým kanálem. Je také „bezpečným útočištěm“, pokud nemáte čas sledovat rozpočty. Můžete se rozhodnout připojit se k affiliate síti nebo najmout manažera, který za vás najde a podpoří vaše nové partnery.
Affiliate marketing je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak oslovit široké publikum, ke kterému byste se prostřednictvím tradičních prodejních a marketingových kampaní nedostali. Využití modelu influencerů vám může pomoci oslovit potenciální zákazníky za zlomek nákladů na reklamu.
Úspěšná affiliate marketingová kampaň dokáže jako žádný jiný marketingový kanál zvýšit návštěvnost a generovat potenciální zákazníky, a navíc je extrémně málo riziková. Na co ještě čekáte? Vstupte ještě dnes do fascinujícího světa affiliate marketingu. 🤝