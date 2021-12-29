ClickUp + Minerva: Udělejte z roku 2025 svůj dosud nejlepší rok

Chau Mui je marketingová specialistka ve společnosti Minerva, kde má za úkol usnadnit používání internetu pro všechny.
Ahh, nový rok, nové já!
Každý rok si dáváme novoroční předsevzetí a každý rok se zdá, že ještě před koncem ledna vyprchají...
Věnujte chvilku času a vzpomeňte si na poslední předsevzetí, které jste si dali.
Snažili jste se začít s novým fitness programem, číst více knih nebo konečně realizovat ten nový podnikatelský nápad, o kterém jste vždy mluvili?
Pokud jste jako většina lidí, pravděpodobně jste měli trochu potíže dodržet své předsevzetí, ale víte co? To je naprosto normální!
Většina lidí neví, jak dodržet předsevzetí, protože nemají správný plán. Jistě, fotbal může hrát každý, ale k vítězství je třeba správný trénink, strategie a tým, který je dokáže realizovat. Bez promyšleného a strukturovaného plánu je těžké předsevzetí splnit.
Proto jsme se spojili s ClickUpem, koučem v oblasti efektivity podnikání a konzultantkou ClickUp Yvonne Heimann, abychom vytvořili dokonalý e-mailový kurz o produktivitě, který vám pomůže stát se co nejproduktivnějšími!
Co je vlastně Minerva?
Minerva je bezplatné rozšíření pro Google Chrome, které vytváří interaktivní návody! Uživatelé se mohou naučit, jak cokoliv dělat online, jednoduše tím, že budou sledovat tečku.
Ať už jste vzdálený pracovník, student nebo prostě nový uživatel platformy, Minerva vám pomůže snadno se naučit a sdílet, jak dělat cokoli online – za polovinu času. Náš kurz vám ukáže všechny tipy a triky, jak si na ClickUp vytvořit perfektní pracovní prostor. 😉
Jak se připravit na úspěch
Prvním krokem k dosažení vašeho cíle je identifikovat přesné kroky, které musíte podniknout, abyste se tam dostali. Abyste to zjistili, budete muset provést audit úkolů.
Audit úkolů je jednoduše organizovaný záznam toho, co každý den děláte.
Budete překvapeni, na co všechno trávíte svůj čas. Jakmile uvidíte vše, co děláte, budete schopni přesně omezit, delegovat a efektivně spravovat svůj čas tak, aby vyhovoval vašemu předsevzetí.
Je vaším předsevzetím přečíst jednu knihu týdně? Pak byste si možná mohli najít dalších 15 minut hned po čištění zubů, ale před první schůzkou.
Bez kontroly úkolů se budete spontánně snažit přizpůsobit se svému novému cíli bez struktury. To usnadňuje vynechávání a nakonec i zapomenutí. Cílem je proměnit vaše předsevzetí v snadno stravitelný zvyk, který se přirozeně zapojí do vaší denní nebo týdenní rutiny.
Začátek roku s plánem pomáhá
ClickUp je ideální platforma pro vytváření plánů, sledování pokroku a získání přehledu o prakticky všem, na čem pracujete.
Ať už si stanovujete předsevzetí pro osobní nebo profesní život, náš kurz vám ukáže, jak vytvořit, delegovat a automatizovat všechny různé úkoly, které jsou k dosažení vašeho cíle nutné. Možná zjistíte, že trávíte spoustu času úkoly, které byste mohli delegovat.
Možná zjistíte, že jste si nevyhradili dostatek času na to, abyste se skutečně mohli věnovat svému cíli. Možná zjistíte, že sakra... potřebujete začít víc spát!
Ať už objevíte cokoli, naučíte se, jak efektivněji plánovat svůj čas. 🙌
S ohledem na své předsevzetí jej nyní můžete rozdělit na menší části, které se vejdou do vašeho harmonogramu.
Představujeme náš e-mailový kurz o produktivitě pro rok 2022
Naším posláním je co nejvíce usnadnit práci, abyste mohli trávit více času tím, co máte rádi (například sledováním seriálu Squid Games na Netflixu), a doufáme, že toho v roce 2022 budete moci dělat více.
Náš bezplatný třítýdenní e-mailový kurz vám ukáže, jak nastavit procesy pro zefektivnění vaší práce pomocí ClickUp a Minerva.
Naučíte se, jak:
- Nastavte si personalizované pracovní prostředí ClickUp, které vyhovuje vašim potřebám.
- Vytvářejte a navrhujte šablony, které vám zkrátí čas strávený nad úkoly.
- Delegujte a přidělujte úkoly svému týmu
Tisíce podnikatelů a profesionálů po celém světě využily tipy Yvonne, aby lépe porozuměli svým cílům, a nyní uděláme totéž pro vás. Díky 7 jednoduchým videím, interaktivním průvodcům krok za krokem a předem navrženým šablonám budete mít svá předsevzetí hotová a funkční během chvilky.
Co tedy chcete v roce 2022 dokázat? 😉
Zaregistrujte se zdarma do našeho kurzu na clickup.minervaknows.com!