Jak najít podřetězec v Pythonu?

Ahoj! Zajímá vás, jak v Pythonu najít všechny výskyt určitého podřetězce v rámci většího řetězce? Máte štěstí! Pojďme se na to podívat pomocí zábavné a snadno srozumitelné metody, která využívá funkci `find()` v Pythonu. Toto malé dobrodružství v programování nejenže vyřeší váš problém, ale také obohatí vaši sadu nástrojů o zajímavý kousek kódu!
Porozumění úkolu
Řetězce v jazyce Python disponují robustní sadou metod pro manipulaci a prohledávání textu. Pokud chcete najít každý jednotlivý index, kde se v řetězci nachází určitý podřetězec, potřebujete k tomu systematický postup, zejména proto, že vestavěná metoda `find()` v jazyce Python vrací pouze první výskyt od daného počátečního bodu.
Navrhované řešení
Abychom zachytili všechny výskyty, i ty rafinované překrývající se, můžeme vytvořit vlastní funkci. Tato funkce prohledá řetězec od začátku do konce a zachytí každý počáteční index, kde se podřetězec objeví. Zde je návod, jak to udělat:
Jak funkce pracuje
- Inicializace začátku: Začínáme na začátku řetězce (index `0`).
- Hledání podřetězce: Metoda `find()` hledá podřetězec od aktuálního indexu `start`.
- Vrátit, pokud není nalezeno: Pokud funkce `find()` nenajde podřetězec, vrátí hodnotu `-1`, což naší funkci sdělí, aby zastavila vyhledávání.
- Vrácení indexu: Pokud je nalezen, `vrátíme` (něco jako return) index.
- Pokračujte: Zvyšte index `start` o délku podřetězce, abyste přeskočili tento výskyt. Chcete-li najít překrývající se podřetězce, stačí zvýšit hodnotu o 1 (`start += 1`).
Příklad v praxi
Podívejme se na funkci v reálném scénáři, abychom ji lépe pochopili:
Vysvětlení výstupu:
Po spuštění výše uvedeného kódu by se mělo zobrazit:
[1, 11, 18, 21]
Tato čísla představují indexy v `input_string`, kde začíná podřetězec `„in“`. Všimněte si, že dochází k určitému překrývání – docela šikovné, že?
Shrnutí
Tento přístup nabízí univerzální způsob, jak komplexně vyhledávat podřetězce v jakémkoli řetězci. Ať už se zabýváte filtrováním dat, analýzou textu nebo si jen hrajete s řetězci, tato funkce rozšiřuje možnosti jazyka Python přímým a efektivním způsobem.
Neváhejte si pohrát s přírůstkem ve smyčce, abyste zvládli překrývající se případy, a sledujte, jak se mění výstup. Příjemné programování a nezapomeňte, že každý řádek kódu je krokem k zvládnutí jazyka Python! 🚀
