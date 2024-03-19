ClickUp zařazen na každoroční seznam nejinovativnějších společností světa pro rok 2025 časopisu Fast Company

ClickUp se tak zařadil po bok společností jako Nvidia, YouTube, Taco Bell a dalších
San Diego, Kalifornie – 19. března 2024 — ClickUp, platforma pro zvýšení produktivity, která sdružuje práci na jednom místě, byla zařazena na prestižní seznam nejinovativnějších společností světa roku 2024 časopisu Fast Company.
Letošní seznam poukazuje na podniky, které svými inovacemi formují průmysl a kulturu. Tyto organizace stanovují nové standardy a dosahují pozoruhodných milníků ve všech sektorech ekonomiky. Vedle 50 nejinovativnějších společností světa uznává Fast Company 606 organizací z 58 sektorů a regionů.
„Je neuvěřitelné, že jsme se již druhý rok po sobě umístili v první desítce prestižního žebříčku v kategorii Pracoviště!“ řekl Zeb Evans, generální ředitel a zakladatel společnosti ClickUp. „V roce 2024 zdvojnásobíme naše úsilí v oblasti inovací a jsme na dobré cestě k dosažení několika milníků na naší cestě k tomu, abychom se stali aplikací pro vše, co souvisí s prací. Na začátku tohoto roku jsme spustili ClickUp Brain, první neuronovou síť AI pro práci. ClickUp Brain je první AI produkt, který čerpá znalosti z celého pracovního prostoru organizace, aby eliminoval práci související s prací a ušetřil lidem čas. Čas je náš nejcennější zdroj a my jsme odhodláni jej vrátit našim zákazníkům.“
Seznam nejinovativnějších společností světa je vlajkovou lodí časopisu Fast Company a jedním z nejočekávanějších redakčních počinů roku.
Redaktoři a autoři časopisu Fast Company vybrali společnosti, které pohánějí pokrok po celém světě a napříč odvětvími, a vyhodnotili tisíce přihlášek v rámci náročného výběrového řízení. Výsledkem je globální průvodce současnými inovacemi, od začínajících startupů až po některé z nejcennějších společností na světě. Balíček nejinovativnějších společností časopisu Fast Company je k dispozici online, v aplikaci iTunes a od 26. března také v novinových stáncích. Hashtag je #FCMostInnovative.
„Náš seznam nejinovativnějších společností představuje komplexní pohled na inovační ekonomiku a zároveň přehled obchodních trendů, které definovaly uplynulý rok,“ uvedl šéfredaktor časopisu Fast Company Brendan Vaughan. „V roce 2023 jsme byli svědky mimořádných inovací ve všech oblastech, ale také jsme zaznamenali několik jasných trendů: rostoucí vliv a dopad umělé inteligence, triumfální návrat živých akcí a velký pokrok v oblasti klimatických technologií. Čelíme náročným výzvám na mnoha frontách, ale řešení, která oslavujeme v MIC, mi dávají velkou naději do budoucnosti.“
Toto nejnovější ocenění navazuje na řadu dalších ocenění a vyznamenání, která společnost ClickUp získala. Společnost byla také jmenována Inc Power Partner a jedním z nejlepších start-upových zaměstnavatelů v Americe podle časopisu Forbes v roce 2024. Byla také jmenována číslem 1 v několika kategoriích G2, včetně řízení projektů a portfolia, řízení práce a projektové spolupráce.
O SPOLEČNOSTI CLICKUP
ClickUp je jediná all-in-one platforma pro produktivitu na světě, která se přizpůsobuje způsobu, jakým lidé chtějí pracovat. Nahrazuje všechny jednotlivé nástroje pro produktivitu na pracovišti jedinou jednotnou platformou, která zahrnuje AI, řízení projektů, spolupráci na dokumentech, tabule, tabulky a cíle. Společnost ClickUp byla založena v roce 2017 a sídlí v San Diegu. Jejím posláním je zvýšit produktivitu ve světě. Jako jedna z nejrychleji rostoucích SaaS společností na světě pomohla ClickUp více než 10 milionům uživatelů a 2 milionům týmů vést produktivnější život a ušetřit alespoň jeden den každý týden. Více informací najdete na www.clickup.com.
O SPOLEČNOSTI FAST COMPANY
Fast Company je jedinou mediální značkou, která se plně věnuje důležitému propojení obchodu, inovací a designu a zapojuje nejvlivnější lídry, společnosti a myslitele zabývající se budoucností obchodu. Fast Company se sídlem v New Yorku vydává Mansueto Ventures LLC společně s naší sesterskou publikací Inc. a je k dispozici online na adrese www.fastcompany.com.