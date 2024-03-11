ClickUp oceněn na seznamu Forbes America's Best Startup Employers 2025

San Diego, 11. března 2024 — ClickUp byl oceněn na seznamu Forbes America's Best Startup Employers 2024. Toto prestižní ocenění uděluje Forbes a Statista Inc. , přední světový statistický portál a poskytovatel žebříčků v daném odvětví. Seznam oceněných byl oznámen 5. března 2024 a je k nahlédnutí na webových stránkách Forbes.
Hodnocení America’s Best Startup Employers 2024 zkoumá nejvýkonnější startupy jako zaměstnavatele na základě definovaných KPI, aby pomohlo potenciálním uchazečům najít inovativní a stabilní startupy, pro které by mohli pracovat. Společnosti zohledněné v hodnocení musí mít sídlo v USA, být založeny v letech 2014 až 2021, zaměstnávat alespoň 50 zaměstnanců a vykazovat strukturu startupu.
Bylo shromážděno a analyzováno více než 7 milionů datových bodů. Z 20 000 společností se pouze 3000 kvalifikovalo pro hloubkovou analýzu na základě tří kritérií:
- Reputace zaměstnavatele: Jsou definovány a testovány relevantní aspekty pracoviště a vyhledávané termíny (např. zapojení zaměstnanců, kultura společnosti/podniku, strategie společnosti atd.). K kategorizaci pozitivního, neutrálního nebo negativního obsahu byla použita textová analýza založená na algoritmu.
- Spokojenost zaměstnanců: Témata zahrnovala udržení zaměstnanců, odměňování a benefity, flexibilitu pracoviště, diverzitu a inkluzivitu atd.
- Růst: Byly analyzovány údaje týkající se návštěvnosti webových stránek, růstu počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, volných pracovních míst atd.
Na základě výsledků studie je ClickUp nadšený, že byl zařazen na seznam Forbesu nejlepších malých zaměstnavatelů v Americe pro rok 2024.
„Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme byli časopisem Forbes uznáni jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů mezi startupy,“ řekl Derek Dahlin, vedoucí personálního a právního oddělení společnosti ClickUp. „Naším závazkem v ClickUp je nejen vynikat v oblasti produktivního softwaru, ale také podporovat kulturu, ve které mohou výjimeční jedinci prosperovat a budovat legendární kariéry. Toto ocenění časopisu Forbes je důkazem živého, na růst orientovaného prostředí, které jsme pro náš tým vytvořili.“
O ClickUp
ClickUp je jediná all-in-one platforma pro produktivitu na světě, která se přizpůsobuje způsobu, jakým lidé chtějí pracovat. Nahrazuje všechny jednotlivé nástroje pro produktivitu na pracovišti jedinou jednotnou platformou, která zahrnuje AI, řízení projektů, spolupráci na dokumentech, tabule, tabulky a cíle. Společnost ClickUp byla založena v roce 2017 a sídlí v San Diegu. Jejím posláním je zvýšit produktivitu světa. Jako jedna z nejrychleji rostoucích SaaS společností na světě pomohl ClickUp více než 10 milionům uživatelů a 2 milionům týmů vést produktivnější život a ušetřit alespoň jeden den v týdnu. Více informací najdete na www.clickup.com.