Ще замести ли изкуственият интелект ИТ професиите?

Резюме: Ще замести ли изкуственият интелект ИТ специалистите? Не е вероятно. Истинската промяна е в това кои умения са важни. Научете как да останете ценен в една бързо променяща се област.

Ключови изводи

AI автоматизира рутинните задачи, а не сложните решения или дизайнерската работа.

Ролите, свързани с преценка, сигурност и архитектура, остават много търсени.

Умението да работите с AI инструменти повишава вашата стойност в повечето IT роли.

Стратегическите промени в уменията помагат на ИТ специалистите да изпреварят автоматизацията.

Дали изкуственият интелект наистина ще замести ИТ специалистите?

AI по-скоро ще замести части от ИТ работата, отколкото да унищожи цели кариери.

Най-голям натиск се оказва върху ролите, които се състоят само от изпълнение на повтарящи се кодиращи задачи, рутинни заявки за поддръжка или основни конфигурации. Ролите, свързани с архитектура, риск, сигурност и междуекипни резултати, са много по-устойчиви.

Ден след ден изкуственият интелект поема все повече рутинни производствени задачи, докато хората отделят повече време за проектиране, интеграция и вземане на решения. Това включва вземане на решения кога предложенията на изкуствения интелект са безопасни, координиране на инциденти и съгласуване на системите с бизнес нуждите.

Като група, ИТ ролите стават все по-сложни, а най-простите младши позиции може да се свият или консолидират.

Въздействие в реалния свят: какво вече е автоматизирано

Преди появата на генеративната изкуствена интелигентност, ИТ работните процеси се основаваха на ръчно кодиране на шаблони, повтарящи се регресивни тестове и безкрайно сканиране на логове.

Службите за поддръжка отговаряха всеки ден на едни и същи въпроси за нулиране на пароли и достъп, а екипите за реагиране на инциденти пресяваха ръчно шумните сигнали, преди да могат да започнат да решават проблемите.

Сега кодовите асистенти предлагат функции и тестове, AIOps инструментите отбелязват аномалии в потоците от логове, а чатботовете обработват много често срещани заявки за поддръжка. AI помага за откриването на бъгове и уязвимости и обобщава инцидентите за заинтересованите страни.

Тъй като повечето разработчици вече използват или планират да използват AI инструменти, специфични за кодирането, работата се измества към системно проектиране, интеграция и валидиране, а не към чисто ръчно производство.

Нови тенденции в изкуствения интелект, които оформят ИТ

Изкуственият интелект се превръща в стандартен елемент от начина, по който се създава и използва софтуер, а не само в допълнителен инструмент.

За ИТ специалистите това означава по-високи очаквания: вие се оценявате по това колко добре използвате изкуствения интелект, за да подобрите надеждността, скоростта и безопасността, а не дали го избягвате.

Редакторите на код, системите за издаване на билети и платформите за документация вече се доставят с вградени ко-пилоти, които предлагат код, пишат чернови и обобщават теми.

Очаква се да ги използвате, за да работите по-бързо, след което да приложите собствената си преценка, за да коригирате грешки, да свържете частите и да обясните решенията на колегите си.

2. AIOps и автономно отстраняване на проблеми

Операционните платформи събират метрики, логове и следи, след което откриват аномалии и задействат сценарии.

Вместо да наблюдават таблата с данни по цял ден, инженерите по SRE и операции все по-често проектират тези наръчници, настройват праговете за предупреждения и решават кои действия могат да се изпълняват автоматично и кои трябва да останат одобрени от човек.

3. Изкуствен интелект от начало до край в жизнения цикъл на софтуера

AI вече се появява от изискванията до внедряването. Тя може да обобщава бележките на заинтересованите страни, да предлага дизайнерски модели, да генерира тестове и да създава инфраструктура.

Това поставя по-високи изисквания към ИТ специалистите да разберат как се разпространяват промените и къде резултатите от изкуствения интелект могат да крият рискове за надеждността, сигурността или производителността през целия жизнен цикъл.

4. Управление, сигурност и съответствие за AI системи

Когато екипите внедряват AI функции, те трябва да решат какви данни могат да виждат моделите, как се записват подсказките и резултатите и кой преглежда рисковите случаи на употреба.

Инженерите по сигурност и платформи преминават от защита само на мрежи и сървъри към определяне на политики за използване на изкуствен интелект и одит на функционирането на тези политики.

Общата нишка в тези тенденции е, че печелите по-малко, като пишете по-бързо, и повече, като проектирате сигурни системи, контролирате автоматизацията и превеждате между бизнес целите и техническите ограничения.

Умения, които трябва да развивате и да изоставите

Тези тенденции означават, че най-ценните ИТ умения се променят, което означава, че ще трябва да подобрите уменията си за критично мислене.

Дълбоките технически познания все още са важни, но акцентът се измества към системно мислене, управление на риска и сътрудничество, подкрепени от умело използване на AI инструменти, а не от страх от тях.

Умения, на които да заложите

Тези умения придобиват значение, защото AI инструментите се занимават с по-рутинни задачи, докато хората остават отговорни за резултатите.

Работодателите се нуждаят от ИТ специалисти, които могат да проектират солидни архитектури, да отстраняват сложни инциденти и да поддържат сигурността на системите, дори когато е налице автоматизация.

Системна архитектура

Отстраняване на грешки и управление на инциденти

Сигурност и мислене за риска

Домейн и бизнес познания

Комуникация и сътрудничество

Умения за работа с AI инструменти

На практика това може да означава използване на асистент за кодиране за изготвяне на промени, след което лично тестване на крайни случаи и режими на отказ. Или може да означава ръководене на прегледи на инциденти, които проучват къде изкуственият интелект е помогнал и къде не.

Един полезен навик е да отделяте време всяка седмица, за да експериментирате с изкуствения интелект върху реални задачи, които сте изпълнявали наскоро, и да отбелязвате какво е проработило.

Умения, които да не се набляга или да се прехвърлят

Наборът от умения, базиран главно на повтарящи се действия, е по-лесен за автоматизиране и по-труден за защита като основна част от кариерата.

Това включва задачи, които изкуственият интелект вече изпълнява добре и които не изискват много контекст за вашите системи или потребители.

Ръчно кодиране на шаблони

Рутинно тестване на регресия

Основно сканиране на логове

Просто писане на скриптове

Поддръжка за възстановяване на парола

Тук вашата цел не е да се придържате към всяка ръчна стъпка, а да проектирате автоматизацията около нея.

Документирайте повтарящите се процеси, обединете ги в скриптове или AI асистенти и запазете контрол върху конфигурирането и мониторинга на тези инструменти.

Тази промяна ви премества от конкуренция с автоматизацията към вземане на решения как тя да се използва.

Кариерни перспективи

Макроикономическата картина за работата в ИТ сектора остава силна. В САЩ се очаква професиите в областта на компютърните и информационните технологии да растат много по-бързо от средното, с около 317 700 свободни работни места годишно и средна годишна заплата от 105 990 долара, според прогнозата на BLS за компютърните и ИТ професии.

Глобални проучвания показват, че около 30% от работните дейности могат да бъдат автоматизирани, но само малка част от общия брой работни места вероятно ще бъдат напълно заместени, като новите технологични роли ще компенсират някои загуби в други области.

Търсенето се определя от продължаващото внедряване на облачни технологии, заплахите за киберсигурността, нарастването на обема на данните и новите продукти с изкуствен интелект в различни отрасли. Регулациите и очакванията на клиентите оказват допълнителен натиск за по-висока надеждност и по-добра защита на данните.

Автоматизацията намалява обема на рутинните задачи, но също така повишава очакванията за работно време, сигурност и скорост, за които са необходими квалифицирани специалисти.

Заплащането остава високо за позиции, където провалите са скъпи или регулирани, като например във финансите, здравеопазването и критичната инфраструктура.

Тя може да бъде по-равномерна, когато работата е стандартизирана или в голяма степен е възложена на външни изпълнители. Преминаването към сложни области или роли, които съчетават ИТ с продуктово или бизнес управление, може да подобри както заплащането, така и стабилността.

Нишите, които изглеждат по-устойчиви, включват инженерство по сигурността, SRE и инженерство на платформи, роли в AI платформи и AIOps, както и IT позиции в строго регулирани сектори.

Хибридните пътища, които съчетават дълбоки технически умения с управление и координация между екипи, също се открояват. Изборът на ниша, сектор и ниво на отговорност, в което да се развивате, е лост, който все още контролирате.

Какво следва

Не можете да спрете внедряването на изкуствения интелект, но можете да решите как да реагирате. Практичен план за следващите 6 до 24 месеца ви позволява да намалите риска и да откриете нови възможности, когато се появят.

1. Стабилизирайте настоящата си роля

Започнете, като включите изкуствения интелект в работата, която вече вършите. Използвайте асистенти за чернови на код, обобщения на логове или отговори на билети, а след това сравнете резултатите им с вашите.

Попитайте мениджъра си как екипът планира да използва изкуствения интелект и се включете доброволно в малки пилотни проекти, за да сте в течение с вземането на решения.

2. Повишете нивото на уменията си

Изберете една или две приоритетни теми за умения, които пасват на вашия път, като например архитектура и AI инструменти или сигурност и облак. След това ги приложете в реални проекти.

Поставете си за цел да придобиете поне едно ново умение на тримесечие, приложете го в работата си и опишете наученото в кратко лично резюме.

3. Изберете и тествайте бъдеща ниша

Разгледайте устойчиви области като SRE, сигурност, платформена инженерия или AI операции и изберете една, която да проучите. Можете да наблюдавате инцидент, да помогнете при проектирането на нова автоматизация или да създадете малък AIOps табло.

Разглеждайте ги като експерименти, които разкриват коя комбинация от отговорности и стил на работа ви подхожда.

Много ИТ специалисти в средата на кариерата си описват подобен модел. Те започнаха с изкуствения интелект в безопасни области като документацията, а след това го използваха за по-критични задачи, когато придобиха увереност.

Чрез комбинирането на постоянното експериментиране с по-задълбочени познания за системата и областта, те превърнаха тревогата относно изкуствения интелект в причина екипите им да разчитат повече на тях.

Заключителни мисли

Изкуственият интелект вече автоматизира части от ИТ работата, особено повтарящите се и предвидими части.

В същото време, силното търсене на хора, които могат да проектират системи, да управляват инциденти, да осигуряват сигурността на данните и да контролират използването на изкуствения интелект, сочи към бъдеще на преобразувани роли, а не към масово изчезване.

Най-сигурният вариант е да третирате изкуствения интелект като част от набора от инструменти и да развивате умения, които са над него, а не в конкуренция с него.

Ако продължавате да се обучавате, приемате автоматизацията, вместо да й се съпротивлявате, и се ориентирате към устойчиви ниши, можете да останете в центъра на начина, по който организациите изграждат и управляват технологиите.

Често задавани въпроси

Да, ако целите нещо повече от тесноспециализирана работа. Фокусирайте се върху роли, в които комбинирате кодиране или операции с архитектура, сигурност или познания в дадена област, и развивайте умения в областта на изкуствения интелект от самото начало. Работодателите все още се нуждаят от хора, които могат да проектират и контролират системи, базирани на изкуствен интелект.

Младшите ИТ специалисти, чиято работа се състои предимно от стандартно кодиране или рутинни задачи, са изложени на по-голям натиск от автоматизацията. Старшите специалисти, които проектират архитектури, ръководят инциденти и управляват сигурността или съответствието, остават много търсени, защото носят отговорност, която изкуственият интелект не може да поеме.

Очаквайте ролята ви да се измести към проектиране на автоматизация, настройка на сигнали и справяне със сложни инциденти. Предложете се доброволно да се заемете с AI работните процеси и наръчници. По този начин ще преминете към по-ценна работа, вместо да чакате някой друг да поеме отговорността за новите системи.

Моделите на риск варират. По-малките пазари може да изнасят повече рутинна работа, но те също се нуждаят от местни експерти за регулирани, стари или специално разработени системи, които са трудни за автоматизиране или изнасяне в чужбина. Натрупването на знания в дадена област и хибридни умения помагат, където и да се намирате.

Ако ви харесва да планирате спринтове, да ръководите обаждания за инциденти и да изготвяте пътни карти повече от чистото изпълнение, може би е дошло времето. Започнете да се насочвате към хибридни роли като платформен инженеринг, SRE или техническо продуктово собственичество, които използват вашия технически опит, като същевременно добавят повече стратегическа отговорност.