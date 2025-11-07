Oracle Agentic AI: това ли е липсващото звено във вашите операции?

Представете си, че вашият екип по доставки чака три дни за одобрение на проста фактура, докато финансовият отдел се затрупва с ръчни съгласувания.

Сега си представете интелигентни агенти, които се справят с тези задачи за минути, научават вашите работни процеси и координират между отделите без човешка намеса.

Oracle навлезе в областта на агентното AI през март 2025 г. с платформа, която обещава точно тази трансформация.

По-долу разглеждаме как работи Oracle agentic ai, какво го отличава и дали изпълнява обещанието за автоматизация за средни и големи предприятия.

Ключови изводи

Oracle вгражда агентното AI директно в Fusion Cloud без допълнителни разходи за лиценз.

AI Agent Studio позволява автоматизация на работните процеси без кодиране, като използва корпоративни данни и правила.

Готовите агенти от партньори намаляват времето за настройка и преминават строги проверки за съответствие.

Протоколите MCP и A2A позволяват сигурно сътрудничество между агенти на различни платформи в голям мащаб.

Oracle предлага ли Agentic AI?

Да. Oracle пусна AI Agent Studio на CloudWorld London през март 2025 г., вграждайки агентни възможности директно в Fusion Cloud Applications.

Платформата се доставя с над 50 предварително създадени агенти, които вече работят в модулите ERP, HCM, верига на доставки и клиентско преживяване, без допълнителни разходи за лиценз за абонатите на Fusion.

Agent Studio функционира като конструктор без кодиране, където бизнес потребителите могат да събират персонализирани агенти чрез шаблони с плъзгане и пускане, да организират работни процеси с много агенти и да избират от модели като Cohere Command R+ или Meta Llama 3.

Oracle създаде тези агенти с вграден достъп до Fusion данни, бизнес правила и политики за сигурност, вместо да наслагва AI върху старите системи. Този архитектурен избор дава на Oracle агентите незабавен контекст, който инструментите на трети страни трябва да възстановят чрез API повиквания.

С пускането на тази версия Oracle влиза в пряка конкуренция с Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio и агентите на ServiceNow, въпреки че стратегията на Oracle за пакетиране контрастира рязко с конкурентите, които начисляват такси за потребление или добавки за всеки потребител.

Как всъщност работи?

В основата си платформата на Oracle разделя създаването на агенти от изпълнението.

Agent Studio предоставя визуален канвас, където можете да дефинирате целта на агента, например „автоматично одобряване на поръчки за покупка под 5000 долара, когато има наличен бюджет“.

След това присвоявате на агента набор от умения, които са предварително създадени API конектори към Fusion модули като „Сметки за плащане“, „Бюджетиране“ или „Управление на доставчици“.

Агентът съставя многоетапен план, извиква необходимите API последователно, оценява резултатите спрямо вашите правила за одобрение и или завършва задачата, или ескалира крайни случаи към човешки рецензент.

Зад кулисите платформата на Oracle използва разсъждаващ механизъм, който разбива инструкциите на високо ниво на отделни действия.

Ако потребител помоли агент да „съгласува отчетите за разходите от миналия месец“, агентът проверява модула за разходи за несъответстващи разписки, сравнява транзакциите с кредитни карти, отбелязва аномалии и изготвя обобщен отчет.

Цикълът на разсъждения работи на Oracle Cloud Infrastructure заедно с избрания голям езиков модел, така че предприятията могат да сменят модели, например да преминат от Cohere към OpenAI GPT-4o, без да преписват логиката на агента.

Компонент Бизнес функция AI Agent Studio Безкодов конструктор за проектиране на работни процеси на агенти и дефиниране на правила за одобрение Fusion API Layer Директен достъп до ERP, HCM, SCM и CX данни без мидълуер Multi-LLM Router Поддръжка за моделите OpenAI, Anthropic, Cohere, Google и Meta, хоствани на OCI Agent Marketplace Сертифицирани агенти, създадени от партньори, които се внедряват в родната ви Fusion среда.

Пазарът е особено интересен.

До октомври 2025 г. Oracle разшири студиото, за да включи стотици агенти, специфични за индустрията, от партньори като Deloitte и IBM. Всеки агент преминава 21-точкова проверка за съответствие, обхващаща сигурност, точност и ефективност на токените, преди Oracle да го публикува.

Тази проверка намалява риска от внедряване на нетествана автоматизация в производствените финансови или HR системи.

Как изглежда това на практика?

Представете си средно голям доставчик на здравни услуги, който управлява 200 поръчки за покупка на седмица.

Преди Oracle agentic AI, техният анализатор по доставките прекарваше сутрините в съпоставяне на позициите от поръчките с фактурите, проверка на наличността на бюджета и изпращане на одобрения чрез имейл. Докато спешната поръчка за хирургически ръкавици достигнеше до окончателното одобрение, бяха изминали три дни.

След внедряването на Oracle Requisition-to-Contract Agent от пазара, работният процес се съкрати драстично:

Създаване на заявка: Ръководител на отдел подава заявка за покупка в Fusion Procurement. Валидиране от агент: Агентът проверява нивата на запасите, проверява кодовете на бюджета и потвърждава състоянието на съответствие на доставчика в реално време. Автоматизирано маршрутизиране: За поръчки под прага от 5000 долара агентът автоматично одобрява и генерира поръчка за покупка. За по-високи суми поръчката се препраща на финансовия директор с предварително попълнена обосновка. Непрекъснато обучение: Агентът сигнализира за повтарящи се превишения на бюджета в определени отдели и предлага ревизирани прагове за одобрение за всяко тримесечие.

Анализаторът по доставките вече се фокусира върху преговорите с доставчиците и стратегическото снабдяване, докато агентът се занимава с 80% от рутинните одобрения. Този модел се повтаря в процесите по приключване на финансовите отчети, списъците за назначаване на нови служители и сортирането на билетите за обслужване на клиенти.

Това повишаване на ефективността повдига естествен въпрос: ако няколко доставчици предлагат агентна AI, защо да изберем Oracle?

Какво отличава Oracle?

Основното предимство на Oracle е вградената интеграция с Fusion.

Конкурентите често изискват разработване на персонализирани API или конектори на трети страни, за да достигнат до корпоративните данни. Агентите на Oracle се намират в същия периметър на сигурност като вашата ERP система, като автоматично наследяват контрола на достъпа въз основа на роли.

Когато агент извлича финансови данни за прогноза, той спазва същите правила за маскиране на данни, които се прилагат за човешките потребители в тази роля. Няма отделен слой за разрешения, няма дублирани политики за управление.

Второто предимство е гъвкавостта на мултимоделния подход.

Докато някои платформи ви ограничават до техния собствен модел, Oracle поддържа OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini и дори xAI модели, работещи на Oracle Cloud Infrastructure.

Екипите могат да тестват кой модел работи най-добре за извличане на фактури в сравнение с търсене на естествен език, след което да разпределят задачите съответно. Платформата се занимава с проследяването на използването на токени и разпределянето на разходите по модели, така че финансовият отдел може да види точно къде се концентрират разходите за AI.

Други ключови предимства включват:

Без персонализирано кодиране за Fusion API : Агентите имат достъп до всички модули веднага след инсталирането.

Мащаб на партньорската екосистема : Над : Над 32 000 сертифицирани разработчици, обучени в Agent Studio в Accenture, Deloitte и IBM.

Вградено управление: всеки агент записва своите решения, което улеснява одитите.

Но компромисът е фокусът на Oracle върху екосистемата. Ако вашият стек е силно Salesforce или SAP, предимствата на Oracle намаляват. Agent Studio блести най-ярко за организации, които вече са се ангажирали с Fusion Cloud или планират миграция.

Дълбочината на интеграцията е от решаващо значение, затова нека разгледаме как Oracle се свързва с по-широката технологична среда.

Интеграция и съвместимост с екосистемата

Oracle е проектирал Agent Studio да работи в Fusion, но също така признава, че предприятията работят в хибридни среди.

Платформата поддържа Model Context Protocol (MCP) – нов стандарт, който позволява на агентите да правят заявки към външни източници на данни като SharePoint, Snowflake или Databricks, без да е необходимо да се създават специални конектори.

Агент, който съставя тримесечна прогноза, може да извлече исторически данни за продажбите от Fusion ERP, да ги комбинира с данни за пазарните тенденции от външен аналитичен склад и да генерира сценарийни модели в един работен процес.

За координация на агенти от различни доставчици Oracle внедрява Agent2Agent (A2A) конектори.

Представете си агент по доставки в Oracle Fusion, който предава задача за доставка на логистичен агент, работещ на IBM watsonx Orchestrate.

A2A рамката предава контекста, като номер на поръчката, дата на доставка и предпочитания превозвач, по сигурен начин между системите. Всеки агент запазва собствените си граници на сигурност, но предаването е прозрачно за крайния потребител.

Интеграционна точка Характер на съвместимостта Oracle Fusion Cloud Директен достъп до API с наследени правила за сигурност и бизнес правила Агенти на трети страни (IBM, Salesforce) Обмен на данни чрез MCP и A2A конектори с защитено хранилище за удостоверения Доставчици на Multi-LLM (OpenAI, Anthropic, Google) Моделиране на маршрутизиране чрез OCI с унифициран табло за наблюдение Партньорски пазар Сертифицираните агенти се внедряват в работните процеси на Fusion с инсталиране с едно кликване.

Пазарът е вграден директно в Fusion Applications, така че ИТ администраторите могат да разглеждат, тестват и внедряват агенти на трети страни, без да напускат ERP интерфейса.

Oracle проверява всеки агент на пазара по 21-точков списък, обхващащ съответствие, сигурност и производителност, преди да го одобри. Тази проверка намалява риска от нежелана автоматизация в производствените системи.

След като интеграцията е уредена, как екипите всъщност внедряват агентното AI, без да прекъсват операциите?

Общностни коментари и мнения на ранните потребители

Първите реакции към AI Agent Studio на Oracle варират между предпазлив оптимизъм и скептицизъм.

В r/GenAI4all на Reddit един потребител написа: „Звучи добре, но ако всъщност не оптимизира работните процеси, това е просто поредният AI-хип. “ Друг коментатор призна: „Не съм имал доверие в продуктите на Oracle от 90-те години и не смятам да започвам сега. “ Трети коментира: „Ако просто добавя повече кликвания и табла без реални ползи, това е AI с допълнителни стъпки. “

Корпоративните клиенти разказват друга история, като реалните внедрявания показват измерими резултати там, където скептиците виждат само обещания.

Емили Кроу, IT директор в Choctaw Nation, сподели: „Вече сме внедрили над 40 генеративни AI функции и очакваме с нетърпение да използваме още повече AI агенти на Oracle, за да подкрепим по-добре нашите служители и да подобрим оперативната ефективност.“

Milwaukee Tool, дистрибутор в производствения сектор, приписва на вградените агенти на Oracle поддържането на двуцифрен растеж без пропорционално увеличение на персонала, ангажиран с изпълнението на поръчките.

Анализаторите от бранша виждат потенциал тук, макар че не пишат празни чекове.

Мики Норт Риза от IDC изрази оптимистичната си гледна точка, като заяви: „С пускането на AI Agent Marketplace Oracle повишава летвата, улеснявайки предприятията да възприемат и мащабират автоматизацията, задвижвана от изкуствен интелект.“

Това мнение отразява по-широкия консенсус сред анализаторите, че интегрираният подход на Oracle решава реални проблеми, с които конкурентите все още се борят, когато интегрират AI в стари системи.

Условието е рискът от изпълнение, който остава висок за всяка организация, която започва с лоша хигиена на данните или неясна собственост върху процесите.

Пътна карта и перспективи за екосистемата

Oracle действа бързо, за да затвърди позицията си в агентното AI, преди конкурентите да запълнят празнината. Три основни етапа определят пътната карта.

В началото на 2026 г. Oracle ще представи Ask Oracle, начална страница с естествен език за Fusion Applications.

Вместо да навигират в менюта, потребителите въвеждат или произнасят заявки като „покажи ми всички просрочени фактури над 10 000 долара” и системата връща табла с информация, която може да се използва.

Този интерфейс ще показва проактивно препоръките на агента, например ще предлага преразпределение на бюджета, когато тенденциите в разходите се отклоняват от прогнозите.

До третото тримесечие на 2026 г. Oracle планира да пусне масивен AI Supercluster на своята Cloud Infrastructure, като започне с 50 000 AMD Instinct MI450 GPU.

Този клъстер ще поддържа обучение на модели и високопроизводителни изводи за клиенти, които изпълняват сложни работни процеси с агенти. Инвестицията подчертава амбицията на Oracle да се конкурира с AWS, Azure и Google Cloud като водещ доставчик на изчислителни услуги за изкуствен интелект.

Най-обсъжданата новина е партньорството на Oracle с OpenAI, петгодишен договор с потенциална стойност от 300 милиарда долара в облачен капацитет.

Ако се реализира напълно до 2027 г., OpenAI ще се превърне в един от най-големите клиенти на Oracle в облака, а корпоративните клиенти на Fusion ще се възползват от близостта до най-модерните базови модели, хоствани на OCI.

Партньорството може да отключи и преференциални цени за клиентите на Oracle, които използват GPT-4 или бъдещи модели.

Главният AI директор на Oracle, Клей Магуирк, предсказа, че агентният AI ще бъде повсеместно разпространен в нашите облачни приложения в рамките на три години, превръщайки SaaS на Oracle в непрекъснато обучаваща се, автономна операционна платформа.

С оглед на тези амбициозни планове, колко ще струва да се използва Oracle agentic ai в голям мащаб?

Колко струва Oracle Agentic AI?

Oracle структурира цените, за да премахне шока от цените на традиционните AI лицензи. AI Agent Studio е включен без допълнителни разходи за съществуващите клиенти на Fusion Cloud.

Можете да създавате, внедрявате и изпълнявате толкова персонализирани агенти, колкото поддържа вашият абонамент, без да плащате такси за всеки агент. Това пакетно предлагане елиминира ниските цени, които някои конкуренти налагат за всеки автоматизиран работен процес.

За клиенти, които искат да хостват агенти на Oracle Cloud Infrastructure независимо от Fusion, услугата OCI Generative AI Agents таксува 0,003 долара за 10 000 обработени символа (входни и изходни данни заедно).

Типичен разговор на агент, който обработва поръчка за покупка от 2000 символа и генерира резюме от 500 символа, би консумирал 2500 символа, което струва около 0,00075 долара на транзакция. В мащаб, предприятие, което обработва 100 000 транзакции месечно, би платило около 75 долара такси за изпълнение.

Допълнителни разходи възникват от съхранението на базата от знания за генериране с подпомагано извличане (0,0084 долара на GB-час) и поглъщането на данни при качването на документи в контекста на агента (0,0003 долара на 10 000 символа).

Организациите, които се нуждаят от специален GPU капацитет за фина настройка на персонализирани модели, могат да резервират OCI Generative AI Service Dedicated hosting на цена от приблизително 12 долара на AI единица-час, въпреки че Oracle предлага 30-дневен безплатен пробен период с 300 долара кредит за нови OCI потребители.

Скритите разходи обикновено се проявяват в интеграционните услуги, ако вашата Fusion среда изисква персонализирани картирания на данни или мостове към стари системи.

Партньорите на Oracle като Accenture и Deloitte фактурират консултантските часове отделно, така че предвидете 10 до 20 процента от бюджета на проекта си за професионални услуги, освен ако вътрешният ви екип вече е сертифициран за Agent Studio.

Изводът: Ценообразуването на Oracle е прозрачно и конкурентно, особено за клиентите на Fusion, които избягват капана на лицензите за всеки агент. Таксите, базирани на потреблението, се променят в зависимост от употребата, което прави пилотните проекти достъпни, а големите внедрявания – предвидими.

Заключителни мисли

Agent Studio на Oracle предоставя реална стойност, ако вече използвате Fusion Cloud и можете да понесете кривата на обучение преди внедряването в производството.

Нативната интеграция заобикаля сложността на API, налагана от конкурентите, но успехът зависи от качеството на данните и яснотата на процесите, които много екипи подценяват.

Тествайте един рутинен работен процес, като одобрения на фактури, в продължение на 30 дни, като следите точността и времето на цикъла в сравнение с ръчното ви базово ниво.

За магазини, ангажирани с Oracle, с чисто управление на данните и специални ресурси за усъвършенстване, пакетните цени и пазарната екосистема оправдават инвестицията в сравнение с трети страни.