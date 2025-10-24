Salesforce предлага ли агентна изкуствена интелигентност? Ето какво трябва да знаете

Ако сте чували слухове за AI агенти, които могат да правят неща, а не само да отговарят на въпроси, не сте сами.

Преходът от пасивни чатботове към автономни AI работници е реален, и Salesforce се включи с пълна сила.

Да, Salesforce определено предлага агентна изкуствена интелигентност, която нарича Agentforce.

Какво е Salesforce Agentforce?

Agentforce е платформата на Salesforce за създаване на автономни AI агенти, които живеят в тяхната CRM екосистема.

Това не са типичните чатботове, които изплюват готови отговори. Вместо това, те могат да предприемат реални действия в процесите на продажби, обслужване и маркетинг, без да чакат да им кажете какво да правят по-нататък.

Помислете за това по следния начин: традиционният AI асистент може да ви помогне да съставите имейл. Агентът на Agentforce може да разреши случай на клиентска поддръжка от начало до край, да актуализира записите, да провери наличностите и да направи последващо проследяване, и всичко това самостоятелно.

Платформата беше представена на Dreamforce 2024, където участниците създадоха над 10 000 AI агента за минути по време на демонстрации на живо. Това е ясен сигнал, че Salesforce залага сериозно на тази технология.

Как всъщност работи?

Agentforce работи на базата на няколко ключови технологии, които си взаимодействат:

Atlas Reasoning Engine е мозъкът на операцията. Той оценява нуждите на клиента, определя кои данни са релевантни и създава стъпка по стъпка план за изпълнение на задачата. Проучването на Salesforce установи, че агентите, работещи с Atlas, дават два пъти по-релевантни отговори и с 33% по-точни от конкурентните решения (Salesforce Press Release, 2024).

Agent Builder е мястото, където създавате или персонализирате тези AI работници. Той е проектиран като инструмент с ниско ниво на кодиране, така че не е необходимо да сте програмист. Можете да вземете съществуващи работни потоци на Salesforce и да ги превърнете в действия на агента, използвайки инструкции на обикновен английски език. Има дори тестова среда, където можете да наблюдавате как агентът обмисля плана си, преди да започне да работи.

Интеграцията с Data Cloud предоставя на агентите цялата необходима им информация. Тя събира данни за клиентите от вашата CRM система, имейли, история на покупките и други източници. Това означава, че агентът, който помага на клиента, може да се позовава на цялата му история с вашата компания, а не само на текущия разговор.