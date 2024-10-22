Да, ClickUp е едно от най-бързо растящите приложения през 2018 г.

Какъв начин да завършим 2018 година.

След толкова много нови невероятни издания и невероятен растеж, с радост обявяваме, че...

ClickUp е едно от 10-те най-бързо растящи приложения на Zapier през 2018 г.!

Много сме благодарни на всички наши потребители, които са намерили ClickUp за ценен инструмент за организиране на работата и проектите си по напълно нов начин. И че намирате за лесно да свържете ClickUp с другите си инструменти чрез Zapier.

Това следва новината от юли, че бяхме едно от най-добрите приложения и в средата на годината.

ClickUp се стреми да бъде най-пълната платформа за продуктивност, която е проста, но полезна. Това е потвърждение, че вие и вашите екипи намирате ClickUp за изключително полезен.

ClickUp се интегрира с Zapier, за да автоматизира безпроблемно много по-малки задачи, които иначе бихте изпълнявали ръчно.

Ето няколко примера за това, което можете да направите с ClickUp и Zapier:

ClickUp се интегрира и с много други инструменти! Всъщност, използването на нашия API, за да ви помогнем да управлявате работата и екипа си по-ефективно, е една от основните ни цели.

ClickUp има много интеграции, които можете да използвате без Zapier, като например Slack, Github, Gitlab, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box и други. Вижте пълния списък тук.

Има ли други бързоразвиващи се компании в списъка? Да.

Следните компании също са в топ 10 на най-бързо растящите приложения на Zapier:

Какво следва?

Не, все още не сме приключили. Имаме много други планове за 2019 г.:

Диаграми на Гант

Входяща поща

Цели

Портфолиа

ClickUp 2. 0

Огромни благодарности на Zapier, че ни включиха! И благодарности на вас, че ни подкрепяте.