Да, ClickUp е едно от най-бързо растящите приложения през 2018 г.

Какъв начин да завършим 2018 година.
След толкова много нови невероятни издания и невероятен растеж, с радост обявяваме, че...
ClickUp е едно от 10-те най-бързо растящи приложения на Zapier през 2018 г.!
Много сме благодарни на всички наши потребители, които са намерили ClickUp за ценен инструмент за организиране на работата и проектите си по напълно нов начин. И че намирате за лесно да свържете ClickUp с другите си инструменти чрез Zapier.
Това следва новината от юли, че бяхме едно от най-добрите приложения и в средата на годината.
ClickUp се стреми да бъде най-пълната платформа за продуктивност, която е проста, но полезна. Това е потвърждение, че вие и вашите екипи намирате ClickUp за изключително полезен.
ClickUp се интегрира с Zapier, за да автоматизира безпроблемно много по-малки задачи, които иначе бихте изпълнявали ръчно.
Ето няколко примера за това, което можете да направите с ClickUp и Zapier:
ClickUp се интегрира и с много други инструменти! Всъщност, използването на нашия API, за да ви помогнем да управлявате работата и екипа си по-ефективно, е една от основните ни цели.
ClickUp има много интеграции, които можете да използвате без Zapier, като например Slack, Github, Gitlab, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box и други. Вижте пълния списък тук.
Има ли други бързоразвиващи се компании в списъка? Да.
Следните компании също са в топ 10 на най-бързо растящите приложения на Zapier:
Какво следва?
Не, все още не сме приключили. Имаме много други планове за 2019 г.:
- Диаграми на Гант
- Входяща поща
- Цели
- Портфолиа
- ClickUp 2. 0
Огромни благодарности на Zapier, че ни включиха! И благодарности на вас, че ни подкрепяте.