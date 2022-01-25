Планиране на партньорска маркетингова кампания: стъпка по стъпка

Сам О'Брайън е главен маркетинг директор на Affise – глобално SaaS PRM маркетингово решение. Той е експерт по маркетинг на растежа с опит в продуктовия мениджмънт и дизайна и страст към иновациите, растежа и маркетинговите технологии.

Управлението на бизнес е трудно. Трябва да носите десетки шапки, опитвайки се да правите всичко перфектно, но естествено не всички тези шапки ви стоят еднакво добре. За мнозина маркетингът остава най-голямото предизвикателство като собственици на малки бизнеси.

Привличането на потенциални клиенти, увеличаването на популярността и стимулирането на продажбите може да е най-трудната част, но е и най-удовлетворяващата. Целта на вашия бизнес е да продавате, да печелите и да привличате пари. Ка-чинг! 💰

Партньорският маркетинг може да е отговорът на вашите проблеми. Начинът, по който работи, е прост. Вие предлагате на друг маркетинг специалист комисионна за привличане на потенциални клиенти и повишаване на осведомеността за вашите продукти и бизнес.

Вие плащате на вашите партньори само когато те постигнат резултати, като по този начин увеличавате възвръщаемостта на инвестициите си и намалявате вероятността от неуспешни инвестиции до минимум. Вашите печалби са леко намалени, но тъй като вашият партньор се занимава с целия маркетинг, това си заслужава.

Вземете за пример партньорската програма на ClickUp. Партньорите получават възнаграждение за всеки нов потребител, който препоръчат, включително и за безплатните акаунти! ClickUp, от своя страна, се възползва от допълнителната популярност и генерирането на потенциални клиенти, които произтичат от сътрудничеството с висококачествени партньори. Това е точното определение за взаимноизгодно сътрудничество. Кандидатствайте тук, за да започнете да печелите!

Следвайте осемте прости стъпки по-долу, за да разработите своя собствена високопроизводителна партньорска маркетингова програма!

8 стъпки за разработване на високопроизводителна партньорска маркетингова програма

1. Определете целевата си аудитория

Знаете ли кой купува вашия продукт? 🤔

Преди да се впуснете в партньорска маркетингова кампания, трябва да знаете кои са вашите клиенти, къде живеят, на каква възраст са, какъв е доходът им и т.н. Трябва да знаете на какви проблеми отговаря вашият продукт и какви са нуждите и притесненията на вашия целеви пазар.

Определете кого искате да достигнете и създайте аватар на клиент за вашия бизнес. Колкото по-ясна е представата ви за целевия клиент, толкова по-добре ще разберете кои са те и толкова по-вероятно е да ги достигнете и да ги привлечете към вашия канал за продажби. Изключително важно е да съобразите вашата марка с целевата аудитория, за да можете да общувате с тях и да им предоставяте най-доброто във всичко, което правите вие и вашите партньори.

Опитайте се да разберете къде прекарват времето си вашите клиенти. В YouTube или Instagram ли са? Какво търсят в Google? Кои влиятелни личности следят? Какви блогове четат и какви подкасти следят? Много партньори използват своите последователи в социалните медии, за да ги убедят да кликнат върху партньорските линкове.

След като получите отговорите на тези въпроси, ще знаете кои партньори да наемете, за да привлечете целевата си аудитория.

чрез EasyAffiliate

2. Поставете цели

Ако нямате цели, нямате нищо, спрямо което да измервате успеха или провала си. Определете SMART цели: конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с време. Тези маркетингови цели ще ви помогнат да прецените дали вашата партньорска програма работи.

Пример за SMART продажбена цел може да бъде, че за два месеца искате да имате 20 партньори, които да ви донесат минимум 2000 потенциални клиенти. Трябва да оцените успеха на вашата партньорска маркетингова кампания спрямо тези цели и да определите KPI, за да измервате дневните и седмичните резултати.

Поставянето на измерими цели помага да се идентифицират силните и слабите страни на вашата маркетингова стратегия, така че да можете да направите подходящи промени в подходящия момент.

Можете също да си поставите амбициозни цели. Това са цели, които надхвърлят настоящите ви възможности, но ви насърчават да се стремите към повече, да постигнете повече и да спечелите повече. 🎯

чрез Bodybuildingmealplan. com

3. Проверете конкуренцията

Какво ви пречи да завладеете света? Конкуренцията! Ако искате вашият бизнес да расте, знайте къде се намирате в сравнение с вашите конкуренти. Подробен анализ на конкурентите може да ви помогне да определите отправна точка за вашата партньорска програма.

Вашето проучване трябва да отговори на следните въпроси:

Каква е тяхната стратегия за разпределение на приходите? Партньорът печели ли за клик или получава стандартна комисионна?

Използват ли партньорска мрежа, за да намерят партньори?

Как търговецът подкрепя партньора? Предлага ли се някакво обучение?

Какви са условията на партньорската програма?

Какви показатели за проследяване на напредъка използват?

Целта на това проучване е да можете да привлечете подходящите партньори и да ги накарате да предпочетат вас пред конкурентите ви.

Като оцените партньорските програми на конкурентите си, можете да потърсите възможности за тяхното подобрение и да намерите начини да ги направите по-ефективни. 📈

4. Оптимизирайте вашия конверсионен фуния

Партньорите ще вземат предвид вашия коефициент на конверсия, преди да ви предпочетат пред другите. Работете върху потребителското преживяване, дизайна на уебсайта и рекламните текстове, за да подобрите този показател. Това ще се отрази директно на вашия EPC и ще увеличи процента на приемане на програмата.

Показателят, който интересува повечето партньори, е печалбата на клик (EPC). EPC е мярка за рентабилността на партньорска маркетингова кампания. Партньорите предпочитат да отделят ценното си време за промотиране на продуктите и услугите, които им носят най-големи печалби.

Ще ви е трудно да намерите партньори с нисък EPC. Светът е непостоянен, казваме ви!

Печалбите ще се подобрят с подобряването на конверсионните проценти. Няма смисъл да имате сто хиляди потенциални клиенти, ако само 100 от тях се превърнат в купуващи клиенти. Оптимизирайте конверсионния си фуния, за да превърнете максималния брой потенциални клиенти и да направите партньорството с вас по-печелившо.

Колкото повече могат да спечелят, толкова повече висококачествени партньори ще привлечете.

чрез Crazyegg. com

5. Решете дали искате да използвате партньорска мрежа

В зависимост от вашите цели, можете да решите да управлявате партньорската си програма сами или да се присъедините към партньорска мрежа. 👥

Да го направите сами може да бъде трудоемко и да увеличи работното натоварване, което всъщност искате да намалите.

Вместо това можете да се присъедините към мрежа, която ви помага да намерите партньори и улеснява взаимоотношенията ви с тях. Партньорските мрежи обаче вземат част от комисионната за всяка продажба, в която участват, което може да бъде проблем.

Ако решите да работите самостоятелно и искате да се занимавате директно с партньорите, ще ви е необходим софтуер за управление на проекти, който да ви помогне с управлението на ресурсите, задачите и да ви помогне да определите ясни цели.

Независимо дали ще изберете софтуер за управление на партньорски маркетинг или партньорска мрежа, изборът трябва да се направи въз основа на вашия бюджет, приоритети и капацитет.

чрез Entrepreneur. com

6. Намерете подходящи партньори

Това е кулминационната част от вашето партньорско пътуване: намирането на подходящите хора. Когато стартирате партньорската си програма, трябва активно да търсите партньори. Социалните медийни платформи като Facebook и LinkedIn имат процъфтяващи партньорски общности, към които можете да се присъедините.

Освен чрез социалните медии, можете да се свържете с партньорите чрез имейли, като се присъедините към партньорски сайтове или като изпратите съобщения на влиятелни лица, които са рецензирали продукти като вашите или чиито последователи са подобни на вашата целева аудитория. Не забравяйте да добавите имейл подпис на собственика на бизнеса, за да покажете на получателите с кого разговарят.

Бъдете внимателни при избора на партньори и не приемайте всеки, който кандидатства. Не искате и не се нуждаете от нискокачествено съдържание – това ще навреди на репутацията ви. Приемайте само кандидатите, които съответстват на целите на вашата марка.

Набирането на партньори, които се оказват ценен актив, е трудно, но след като вече имате добър екип, който работи за вас, и продажбите започнат да се увеличават, те ще бъдат мотивирани да работят още по-усилено. 🤝

7. Подкрепете вашите партньори

Не всички партньори, които наемате, ще бъдат професионалисти. Повечето от тях ще имат малко или никакво обучение в областта на партньорския маркетинг.

Трябва да сте готови да подкрепите вашите партньори с фантастичен набор от инструменти за партньорски маркетинг. Друга добра идея е да имате мениджър по партньорски маркетинг, който да ги подкрепя, за да увеличат своите приходи и, от своя страна, вашите продажби.

Създайте активна общност, в която постоянно общувате с вашите партньори и им помагате, когато е необходимо. Онлайн групите във Facebook се използват от много компании за увеличаване на знанията и разбирането сред техните партньори.

Можете също така да организирате събитие от време на време или да проведете уебинар, за да споделите съвети и трикове, които да помогнат на новите партньори и да ги обучите как да използват софтуера за проследяване и таблата за управление.

Запомнете следното: колкото по-добре се представят вашите партньори, толкова повече печалба ще реализирате.

8. Тествайте всичко

След като партньорската ви програма заработи, следете я редовно и внасяйте необходимите подобрения.

Тестването е от решаващо значение.

В идеалния случай трябва да използвате A/B тестване. Тествайте две партньорски маркетингови кампании едновременно и отхвърлете тази, която не работи.

Използвайте целите си, за да разработите KPI за вашите партньори и да следите тяхното представяне.

Потърсете обратна връзка от вашите партньори, за да можете активно да правите промени, които подобряват резултатите. Продължавайте да актуализирате вашите маркетингови материали, промоционални материали и кодове за оферти.

Можете да насърчите вашите партньори, като им изпратите имейл с ексклузивни отстъпки, увеличите комисионните или им изпратите подарък.

Получете още идеи за подобряване на вашите партньорски маркетингови кампании с нашите AI подсказки.

Започнете да използвате афилиейт маркетинг

Досега вече би трябвало да имате по-добра представа за това как да стартирате партньорска програма. Независимо дали продавате дрехи, бижута или услуги в областта на SaaS, партньорската маркетингова кампания може да изстреля вашия бизнес към нови висоти.

Партньорският маркетинг може да бъде изключително доходоносен. Той може дори да се превърне в най-успешния ви маркетингов канал, след като определите аудиторията си и си поставите цели. Той е и „безопасно убежище“, ако нямате време да следите бюджетите. Можете да изберете да се присъедините към партньорска мрежа или да наемете мениджър, който да намира и подкрепя новите ви партньори.

Партньорският маркетинг е един от най-рентабилните начини да достигнете до масова аудитория, до която не бихте имали достъп чрез традиционните продажби и маркетингови кампании. Използването на модела на влиятелните лица може да ви помогне да достигнете до потенциални клиенти за част от цената на рекламата.

Успешната партньорска маркетингова кампания може да генерира трафик и потенциални клиенти като никой друг маркетингов канал и е изключително нискорискова. Какво чакате? Влезте в увлекателния свят на партньорския маркетинг още днес. 🤝