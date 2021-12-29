ClickUp + Minerva: Направете 2025 г. най-добрата си година досега

Chau Mui е маркетинг специалист в Minerva, където нейната мисия е да направи интернет по-лесно достъпен за всички. е маркетинг специалист в Minerva, където нейната мисия е да направи интернет по-лесно достъпен за всички.

Ах, нова година, нов аз!

Всяка година си поставяме новогодишни решения и всяка година изглежда, че те се изчерпват още преди да е свършил януари...

Отделете малко време и си спомнете последната резолюция, която сте взели.

Опитвахте ли се да започнете нова фитнес програма, да четете повече книги или най-накрая да реализирате новата бизнес идея, за която винаги сте говорили?

Ако сте като повечето хора, вероятно сте имали малко затруднения да се придържате към решението си, и знаете ли какво? Това е напълно нормално!

Повечето хора не знаят как да се придържат към своите решения, защото не са изготвили подходящ план. Разбира се, всеки може да играе футбол, но за да спечели, са необходими подходящо обучение, стратегия и екип, който да ги приложи. Трудно е да се постигнат решения без добре обмислен и структуриран план.

Ето защо си партнираме с ClickUp и бизнес треньора по ефективност и консултант на ClickUp Ивон Хайман, за да създадем най-добрия курс по продуктивност по имейл, който да ви помогне да станете най-продуктивната версия на себе си!

И така, какво всъщност е Minerva?

Minerva е безплатно разширение за Google Chrome, което създава интерактивни ръководства! Потребителите могат да научат как да правят всичко онлайн, просто като следват точка.

Независимо дали сте дистанционен работник, студент или просто нов потребител на платформата, Minerva може да ви помогне лесно да научите и споделите как да правите всичко онлайн – за половината от времето. Нашият курс ще ви покаже всички съвети и трикове за създаване на идеалното работно място за вас в ClickUp. 😉

Minerva

Как да се подготвите за успех

Първата стъпка към постигането на целта ви е да определите точните стъпки, които трябва да предприемете, за да я постигнете. За да разберете това, ще трябва да направите одит на задачите.

Одитът на задачите е просто организиран дневник на това, което правите всеки ден.

Ще бъдете изненадани да видите за какво прекарвате времето си. Щом видите всичко, което правите, ще можете да съкратите, делегирате и управлявате ефективно времето си, за да се впишете в решението си.

Решението ви е да четете по една книга на седмица? Тогава може би бихте могли да отделите 15 минути веднага след като си измиете зъбите, но преди първата си среща.

Без проверка на задачите ще се опитвате спонтанно да се впишете в новата си цел без структура. Това прави по-лесно да я пропуснете и в крайна сметка да я забравите. Целта е да превърнете решението си в лесно усвоима навик, който естествено се вписва в ежедневната или седмичната ви рутина.

Minerva

Започнете годината с план, който ви помага

ClickUp е идеалната платформа за изготвяне на плана ви, проследяване на напредъка ви и получаване на цялостен поглед върху практически всичко, върху което работите.

Независимо дали изготвяте решение за личния си или професионалния си живот, нашият курс ще ви покаже как да създавате, делегирате и автоматизирате всички различни задачи, необходими за постигането на целта ви. Може да откриете, че прекарвате много време в задачи, които бихте могли да делегирате.

Може да установите, че не сте отделили достатъчно време, за да преследвате целта си. Може да установите, че, по дяволите... трябва да започнете да спите повече!

Каквото и да откриете, ще научите как да планирате времето си по-ефективно. 🙌

С оглед на вашите решения, вече можете да започнете да ги разбивате на по-малки части, които да се вписват в графика ви.

Представяме нашия имейл курс за продуктивност за 2022 г.

Нашата мисия е да направим работата възможно най-лесна, за да можете да прекарвате повече време в правенето на нещата, които обичате (като гледането на Squid Games в Netflix), и се надяваме, че през 2022 г. ще можете да правите повече от това.

Нашият безплатен 3-седмичен курс по имейл ще ви покаже точно как да настроите процесите, за да оптимизирате работата си с помощта на ClickUp и Minerva.

Ще научите как да:

Създайте персонализирано работно пространство в ClickUp, което отговаря на вашите нужди.

Създавайте и проектирайте шаблони, за да съкратите задачите си

Делегирайте и възлагайте задачи на екипа си

Хиляди предприемачи и професионалисти по целия свят са използвали съветите на Ивон, за да осмислят по-добре своите цели, и сега ние ще направим същото за вас. С 7 прости видеоклипа, интерактивни ръководства стъпка по стъпка и предварително проектирани шаблони, ще можете да реализирате своите решения за нула време.

А сега, какво ще постигнете през 2022 г.? 😉

Запишете се безплатно за нашия курс на clickup.minervaknows.com!