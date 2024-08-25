Повишете нивото на разработване на продукти с безплатните шаблони на модела на Кано

Изразът „Това изискване на клиента изглежда е било пропуснато“ може да накара дори най-опитните продуктови екипи да се изчервят.

Дори в организации, изградени на основата на ориентираност към клиента, продуктите или функциите често се разработват въз основа на технически спецификации, а не на това, което искат клиентите.

За да разберат кои функции вълнуват клиентите, много организации използват стратегии за приоритизиране на функциите, а популярен начин за категоризиране на тези функции по приоритет е моделът Kano.

В този блог ще обясним какво е моделът на Кано и ще споделим безплатни шаблони, които ще ви помогнат да започнете анализа на удовлетвореността на клиентите.

Какво представляват шаблоните на модела на Кано?

Моделът на Кано е визуален инструмент, предназначен за приоритизиране на функциите на продукта въз основа на обратната връзка от клиентите.

Тази гъвкава техника за приоритизиране дава приоритет на функциите, които отговарят на очакванията на клиентите и водят до по-висока степен на приемане на продукта. Това ви помага да създадете продукт, който е наистина ориентиран към клиента.

С помощта на шаблона на модела на Кано можете да получите структуриран подход за категоризиране на предпочитанията на клиентите в пет различни категории функции.

Пет категории на модела на Кано: Основни (задължителни): Това са основни функции, които клиентите очакват като стандарт. Липсата им води до неудовлетвореност, докато наличието им е основно очакване.

Производителност (желания): Тези функции оказват пряко влияние върху удовлетвореността на клиентите. Колкото по-добре работят, толкова по-щастливи са клиентите.

Вълнение (удоволствие): Тези неочаквани функции надхвърлят очакванията на клиентите, създават положителни емоции и повишават удовлетворението.

Безразлични: Тези функции имат малко или никакво влияние върху удовлетвореността на клиентите, независимо дали са налице или не.

Обратно (неудовлетворяващи фактори): Изненадващо (или не), тези функции намаляват удовлетвореността на клиентите, когато са налице.

Чрез отразяване на обратната връзка от клиентите в шаблон на модела на Кано, екипите, работещи по продуктите, могат да получат ценна информация за това, което наистина е важно за клиентите им.

Тази информация е от съществено значение за определяне на приоритетите при разработването на функции, изготвянето на безупречни стратегии за управление на продуктите и в крайна сметка предоставянето на преживявания, които надхвърлят очакванията на клиентите.

Какво прави един добър шаблон на модела на Кано?

Добрият шаблон на модела на Кано се създава с помощта на рамки за управление на продукти, които се фокусират върху разбирането на психологията на клиентите. Той ви позволява да предвидите как всяка функция на продукта влияе на оценката за удовлетвореността на клиентите (CSAT).

Един добър шаблон на Kano трябва да има следните ключови аспекти:

Простота

Тя трябва да е лесна за разбиране и използване, тъй като не е предназначена само за вашите екипи за разработка на продукти или технически екипи, но и за екипите по дизайн, потребителско изживяване, продажби, поддръжка и други отдели.

Гъвкавост

Той трябва да е подходящ за различни видове продукти и индустрии, да позволява персонализиране според конкретните нужди и ефективно използване на визуални елементи.

Визуална яснота

Той трябва да показва кои действия и задачи са с висок или нисък приоритет.

Възможности за интеграция

Шаблонът на модела на Кано трябва да се интегрира безпроблемно с вашия инструмент за управление на продукти.

Безплатни шаблони на модела на Кано

Кой шаблон на модела на Кано да изберете?

Въпреки че всеки модел на Кано се фокусира върху нуждите на клиентите и характеристиките на производителността, не всеки безплатен шаблон ще отговаря на всички ваши нужди.

Един добър шаблон трябва да ви помогне да получите ценна информация за предпочитанията на потребителите, което ще ви позволи да подобрявате непрекъснато продукта си.

За да ви помогнем, съставихме списък с най-добрите шаблони на модела на Кано, които се предлагат за безплатно изтегляне.

1. Шаблон за бяла дъска на модела на Кано от ClickUp

Изтеглете този шаблон Обсъдете и запечатайте очакванията на клиентите без усилие, използвайки шаблона за бяла дъска на модела на Кано от ClickUp.

Когато мислите за модел Kano, вероятно сте виждали варианти, които се фокусират върху конкретни аспекти на клиентското преживяване и прозрения. Но шаблонът за бяла дъска на модела Kano на ClickUp пренася планирането на функциите за разработка на ново ниво.

Този подходящ за начинаещи шаблон ClickUp Whiteboard помага на екипа за разработка на продукти да визуализира и анализира обратната връзка от клиентите. Той сортира обратната връзка в подходящата категория въз основа на множество атрибути в матрицата за удовлетвореност и постижения на клиентите.

Шаблонът ви позволява да:

Получете ясно разбиране за това кои функции трябва да приоритизирате в зависимост от предпочитанията и мненията на клиентите.

Визуализирайте и обсъдете тези функции с целия си екип, като представите информацията в лесен за разбиране формат на бяла дъска.

Разграничете ключовите функции от тези, които са „хубаво да има“, за да създадете продукти, които са наистина ориентирани към клиента.

Всичко това прави този шаблон ценен ресурс за продуктови мениджъри и дизайнери, които искат да идентифицират нуждите на клиентите и да подобрят разработването на продуктите чрез съвместен анализ на обратната връзка.

2. Шаблон за матрица на функциите на продукта ClickUp

Изтеглете този шаблон Идентифицирайте функциите на продукта с най-висок приоритет и ги добавете лесно към плана си за разработване на продукти, като използвате шаблона за матрица на функциите на продукта на ClickUp.

Макар да не е специален шаблон за модела на Кано, шаблонът за матрица на продуктовите функции на ClickUp предлага уникален подход за провеждане на анализ по модела на Кано.

Този напълно персонализируем шаблон ви помага да структурирате функциите на продукта си, като разберете целите и нуждите на вашата аудитория, което ви позволява да ги категоризирате въз основа на важността и необходимите вътрешни усилия.

Този подход може да ви даде ценна информация за това кои функции съответстват на различните категории на модела на Кано. Можете да използвате този шаблон, за да:

Бързо идентифицирайте функциите с голямо влияние, които изискват незабавно внимание.

Вземайте информирани решения за това къде да инвестирате усилията си за развитие

Получете ясна представа за функциите на вашия продукт

Адаптирайте матрицата според конкретните си нужди за разработване на продукти.

Този шаблон за планиране на продукти е идеален за продуктови мениджъри и екипи за разработка, които се нуждаят от изготвяне на подробна пътна карта за продукта.

3. Шаблон за позициониране на продукти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Разберете как актуализациите и функциите на вашия продукт влияят върху очакванията на потребителите, като използвате шаблона за позициониране на продукта на ClickUp.

Друг начин да приложите Kano анализ е да го използвате за позициониране и диференциация на продуктите. Опитайте шаблона за позициониране на продукти на ClickUp, тъй като той служи като основа за всички ваши маркетингови планове за продукти.

Макар да не е директно шаблон на модела на Кано, той може да допринесе за цялостния успех на продукта, като подчертава как вашият продукт се различава от този на конкурентите и гарантира, че отговаря на нуждите на клиентите.

Това ви помага да:

Определете ясно целевите си клиентски сегменти. Разбирането на аудиторията ви е от решаващо значение за определянето на функциите, които са наистина ценни за тях.

Опишете уникалните предимства, които вашият продукт предлага на клиентите. Това може да ви помогне да идентифицирате потенциални „възхитителни“ функции, които отличават вашия продукт.

Разберете как вашият продукт се сравнява с конкурентите. Това може да разкрие пропуски на пазара и възможности за създаване на „необходими“ функции.

Чрез ефективното използване на този шаблон можете да разберете по-добре и да позиционирате продукта си в съответствие с очакванията и предпочитанията на клиентите, като по този начин спомагате за непрекъснатото му усъвършенстване и обратна връзка.

4. Шаблон за карта на пътуването на клиента на ClickUp

Изтеглете този шаблон Анализирайте как клиентът във всеки етап от пътуването си взаимодейства с функциите на вашия продукт, като използвате шаблона за карта на пътуването на клиента на ClickUp.

С малко по-различен подход към разработването на продукти можете да уловите очакванията на клиентите и да идентифицирате проблемните точки, като ги съпоставите с жизнения цикъл на клиента. Шаблонът за карта на пътуването на клиента на ClickUp предоставя визуално представяне на клиентското преживяване, което ви позволява да определите възможности за повишаване на удовлетвореността на клиентите. Този шаблон ви помага да:

Начертайте всички взаимодействия на клиента с вашия продукт или услуга.

Определете областите, в които клиентите изпитват неудовлетвореност или срещат предизвикателства

Разпознайте случаите, в които клиентите са особено доволни

Чрез комбиниране на картата на пътуването на клиента с анализа на модела на Кано можете да получите цялостна представа за клиентското преживяване и в крайна сметка да приоритизирате функциите, които ще повлияят на удовлетвореността.

Разработката на софтуер е една от областите, за които (ClickUp) е особено подходящ. Имате на разположение редица шаблони, с които да започнете.

5. Шаблон за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Получете ясна обратна връзка от клиентите си относно функциите на продукта си, като използвате шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

Друг подход за събиране на мнения и обратна връзка от клиентите е да ги съпоставите с оценките за удовлетвореност на клиентите (CSAT). Този подход ви помага да количествено определите функциите, които ще генерират най-голямо удовлетворение у клиентите, и ефективно да мащабирате продукта си.

Шаблонът за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp предоставя основа за събиране на важни данни за вашия анализ по модела на Кано.

Като задавате целенасочени въпроси за преживяванията на клиентите и предпочитанията им по отношение на функциите, можете да откриете информация, която съответства на категориите на модела Kano, което ви позволява да:

Създайте въпроси за анкета, които директно засягат удовлетворението от функциите и очакванията

Включете въпроси, които проучват реакциите на клиентите към съществуващи и потенциални функции.

Идентифицирайте модели в отговорите на клиентите, които показват потенциални категории на Кано.

Комбинирането на тези данни от проучването за удовлетвореността на клиентите с рамката на модела на Кано ви позволява да разберете по-добре нуждите и предпочитанията на клиентите, като по този начин подобрите общата си оценка за удовлетвореност.

🧠 Не забравяйте: Разберете, че подобряването на удовлетвореността на клиентите започва с непрекъсната комуникация и обратна връзка. Това може да бъде под формата на седмични или месечни индивидуални разговори, анкети, формуляри и първоначални впечатления след пускането на нови версии.

Получете персонализирани въпроси за проучване на клиентите за секунди с ClickUp Brain

💡 Съвет от професионалист: Създайте въпроси за проучване на клиентите с <13>ClickUp Brain , за да ги съобразите с вашите изследователски цели и целева аудитория.

Анализирайте обратната връзка от клиентите с ClickUp

Разбирането и удовлетворяването на очакванията на клиентите е в основата на успеха на един продукт. От откриването на продукта до следвнедряването, моделът Kano може да бъде ценен актив за продуктовите екипи, за да въведат нови функции в своите продукти и да насочат усилията си за разработка към функции, които осигуряват висока степен на удовлетвореност.

Но не забравяйте, че моделът Kano е динамичен инструмент, който изисква постоянен анализ и адаптиране. Чрез редовното оценяване на обратната връзка от клиентите и преоценяване на продуктовата си стратегия въз основа на тези прозрения, можете да доставяте продукти, които надхвърлят очакванията на клиентите и стимулират растежа на бизнеса.

С помощта на инструменти като ClickUp можете ефективно да интегрирате философията на модела Kano в ежедневната си работа, като я приложите в проектите и плановете си за развитие.

Горните шаблони са безплатни за използване и предлагат множество функции, които ви позволяват да увеличите производителността и планирането си.

