Пълно ръководство за термините и функциите на ClickUp

Стотици хиляди екипи по целия свят използват ClickUp заради неговата мощност и гъвкавост. Но ви разбираме... понякога цялата тази мощност може да доведе до малко объркване. 🤔
Ако някога сте се чувствали претоварени и сте си задавали въпроса „Откъде да започна и какво означава всичко това?“, тогава ние сме тук, за да ви помогнем! 🦸
В тази статия са описани важни термини и дефиниции, които ще ви помогнат да започнете като професионалист в ClickUp още от самото начало.
Независимо дали искате да научите повече за скритите функции, да подобрите работата си с задачите или да се запознаете с административните възможности, това е вашият едностопански категоризиран речник! ✨
Ако искате да научите повече за даден термин, просто кликнете върху линка, за да видите подробности като къде да го намерите и как да го използвате!
ClickUp
- ClickUp: напълно персонализируем инструмент за управление на работата и комуникация. ClickUp предлага стотици функции, които помагат на вас и вашия екип да планирате, проследявате и сътрудничите по всеки проект – всичко на едно място Демонстрации по заявка: набор от образователни ресурси за всички нива на опит Уебинари с примери за употреба: дигитална библиотека с предстоящи и записани уебинари
- Демонстрации по заявка: набор от образователни ресурси за всички нива на опит
- Уебинари за примери за употреба: дигитална библиотека с предстоящи и записани уебинари
- Демонстрации по заявка: набор от образователни ресурси за всички нива на опит
- Уебинари за примери за употреба: дигитална библиотека с предстоящи и записани уебинари
Роли на потребителите, поверителност и разрешения
- Собственик: роля, която означава, че този потребител е създал работната среда и притежава най-високото ниво на правомощия по отношение на нея. В допълнение към всички отговорности, които имат администраторите, собствениците могат: 1) да се занимават с въпроси, свързани с фактурирането, 2) да променят собствеността на работната среда и 3) да изтриват работната среда.
- администратор: роля, която означава втора по важност след собственика. В допълнение към всички отговорности, които имат членовете, администраторите могат: 1) да управляват интеграции, импортиране и експортиране; 2) да се занимават с въпроси, свързани с фактурирането; и 3) да добавят членове.
- Член: роля, в която потребителите имат пълен достъп до всички публични елементи в работната среда и могат да създават задачи, изгледи, списъци, папки, пространства и табла. Членовете могат също така: 1) да виждат и редактират персонализирани полета, 2) да виждат приблизителни времена и проследяване на времето, 3) да създават и изтриват етикети, 4) да споделят и редактират настройките за поверителност, 5) да виждат всички в работната среда, 6) да добавят гости, 7) да имат достъп до публични пространства и да бъдат добавени към частни пространства.
- гост: роля, предназначена за потребители, които се нуждаят само от достъп до конкретни елементи в работната среда. Гостите не могат: 1) да виждат или да се присъединяват към пространства; 2) да създават пространства, папки или списъци; 3) да виждат всички в работната среда; 4) да създават или да им се възлагат цели; 5) да редактират етикети; 6) да добавят потребители към работната среда; 7) да създават табла; и 8) да споделят или редактират лични данни.
- разрешения: персонализирани настройки, които определят какво могат и не могат да правят конкретни потребители в ClickUp
- Поверителност: възможността да направите пространство, папка, списък, задача или документ недостъпни за всички или за определени потребители в рамките на работното пространство.
Планове
- Безплатен план завинаги: план, който е наистина безплатен завинаги съхранение: съхранение на файлове; платените планове получават неограничено съхранение на файлове използване: ограничена демонстрация на функция от платен план
- съхранение: съхранение на файлове; платените планове получават неограничено съхранение на файлове
- използване: ограничена демонстрация на функция от платен план
- Неограничен план: платен план, който включва неограничено пространство за съхранение, табла, изглед на Гант и много други
- Бизнес план: платен план, който включва изглед на натоварването, изглед на времевата линия, увеличени възможности за експортиране, 10 000 автоматизации на месец и много други
- План Business Plus: платен план, който включва всички функции от плановете Free Forever, Unlimited и Business, в допълнение към споделяне в екип, подзадачи в множество списъци, създаване на персонализирани роли и разрешения, разширен API и др.
- Enterprise Plan: платен план, който включва White Labeling, увеличени API лимити, специален мениджър за успех на клиентите и много други
- съхранение: съхранение на файлове; платените планове получават неограничено съхранение на файлове
- използване: ограничена демонстрация на функция от платен план
Йерархия
- Работно пространство: най-високото ниво в йерархията на ClickUp, което обхваща всички в организацията, всички пространства и всичко в тях.
- Пространство: второто ниво в йерархията на ClickUp, което съдържа папки и списъци.
- Папка: опционален компонент от йерархията на ClickUp, който съществува в пространствата и се използва за организиране на списъците ви със задачи.
- Списък: контейнер за задачи, които трябва да се намират в пространство и по желание могат да се намират в папки.
- задача: изпълними елементи, които трябва да преминат от отворени към завършени, като се използват статуси. Те се помещават в списъци родителска задача: задача от най-високо ниво, която съдържа подзадачи под себе си подзадача: допълнителен слой, който позволява по-конкретни компоненти в рамките на дадена задача вложени подзадачи: допълнителни слоеве, които могат да се добавят под подзадача, ако е активирана функцията Nested Subtask ClickApp. В момента потребителят може да използва до 7 нива на вложени подзадачи.
- родителска задача: задача от най-високо ниво, която съдържа подзадачи под себе си
- подзадача: допълнителен слой, който позволява по-конкретни компоненти в рамките на дадена задача
- Вложени подзадачи: допълнителни слоеве, които могат да бъдат добавени под подзадача, ако е активирана функцията Nested Subtask ClickApp. В момента потребителят може да използва до 7 нива на вложени подзадачи.
- родителска задача: задача от най-високо ниво, която съдържа подзадачи под себе си
- подзадача: допълнителен слой, който позволява по-конкретни компоненти в рамките на дадена задача
- Вложени подзадачи: допълнителни слоеве, които могат да бъдат добавени под подзадача, ако е активирана функцията Nested Subtask ClickApp. В момента потребителят може да използва до 7 нива на вложени подзадачи.
Задълбочаване в задачите
- отговорен: потребител и/или група потребители, които трябва да действат като основни движещи сили на дадена задача
- прикачен файл: всеки файл, качен в ClickUp. Прикачените файлове могат да се добавят към задачи, документи и чат изгледи.
- списък за проверка: прости задачи, които не изискват задача или подзадача
- коментар: комуникационен инструмент, който позволява на потребителите да си сътрудничат в реално време по конкретна тема, като задача или документ
- краен срок: датата, на която трябва да бъде изпълнена задача, подзадача или делегирано напомняне
- споменаване: използването на символа @ за позоваване на потребител, екип, задача или документ в ClickUp
- сливане (задачи): функция, която позволява комбинирането на две задачи; тази функция обикновено се използва, когато две задачи са излишно сходни или ако има две идеи, които по-късно стават по-свързани, отколкото се очакваше.
- преместване (задачи): възможност за промяна на местоположението на дадена задача
- Pulse: преглед на живо: функция, която генерира автоматични отчети за активността, които включват машинно обучение, за да знаете на какво сте най-фокусирани в момента.
- Повторение: възможност за задаване на повтарящи се графици за задачи
- начална дата: датата, на която се започва задача или подзадача
- статус: етапи, през които преминават задачите, наричани още работни процеси
- Зависимости между задачите: функция, която ви позволява лесно да визуализирате и определите кои задачи блокират или чакат други.
- описание на задачата: част от задачата, която описва нейната цел и друга свързана информация
- история (описание на задачата): възможност да видите предишни версии на описанието на задачата
- проследяване на времето: разнообразни функции, които позволяват на потребителя да проследява времето в рамките на ClickUp или във връзка с него
- Time Estimates: ClickApp, която позволява на потребителите да записват и проследяват подробни прогнози за това колко време ще отнеме дадена задача.
- наблюдател: потребители, които „наблюдават“ (или „следят“) дадена задача. Тези хора получават известия, когато задачите, които наблюдават, бъдат актуализирани.
- панел със задачи: място, където се съхраняват всички минимизирани задачи, така че потребителят да може лесно да се върне към тях по всяко време
Начало
- Начало: панорамен преглед на задачите, които трябва да бъдат изпълнени днес, утре, просрочени или непланирани. Оттук можете да получите достъп до напомняния, LineUp, календар и дневен ред. LineUp: подредени по приоритет задачи за всеки потребител.
- LineUp: подредени по приоритет задачи за всеки потребител
- LineUp: подредени по приоритет задачи за всеки потребител
Изгледи
- Изглед на активността: изглед, който предоставя обобщена информация за цялата активност в работната среда или на конкретно място.
- Изглед на табло: изглед, в който задачите са подредени във вертикални колони, за да функционират като табло Kanban с мощни възможности за плъзгане и пускане.
- Изглед на кутията: изглед, в който потребителят може да визуализира натоварването на колегите си от екипа.
- Календарно представяне: представяне, при което задачите се показват в календар.
- Чат изглед: потребителите могат да водят дискусии в реално време на ниво Работно пространство, Пространство, Папка или Списък.
- Doc view: изглед, който позволява на потребителите да създават документи, уикита и бази от знания. Документите са гъвкави, могат да се споделят и да съдържат неограничен брой страници. Потребителите могат да свързват задачи и други документи в тях, да вграждат URL адреси и да маркират потребители директно в документите.
- Вграден изглед: изглед, в който външни материали, като Google Docs, Google Calendars, Youtube, Miro и Figma, могат да бъдат вградени на ниво Workspace, Space, Folder или List.
- Изглед на формуляра: изглед, в който могат да се създават анкети, да се разпространяват външно и след това да се събират в ClickUp, когато подадените формуляри се генерират като задачи.
- Гледка на Гант: гледка, в която зависимостите могат да се визуализират и коригират по времева линия Критичен път: тази функция определя веригата от задачи, които са от решаващо значение за завършването на проекта, и позволява на потребителя да види кои задачи могат да бъдат препланирани, без да се засягат по-големите крайни срокове
- Критичен път: тази функция определя веригата от задачи, които са от решаващо значение за завършването на проекта, и позволява на потребителя да види кои задачи могат да бъдат препланирани, без да се засягат по-големите крайни срокове.
- Изглед на списък: задължителен изглед, в който потребителите могат да групират, сортират и филтрират задачите в различни списъци. По подразбиране задачите са групирани по статус, но могат да бъдат подредени и прегледани по практически всякаква променлива.
- Изглед на карта: изглед, в който потребителските полета за местоположение могат да бъдат визуално представени на карта.
- Mind Maps: изглед, който позволява създаването на Mind Maps, в които потребителите могат да визуализират идеи като взаимосвързани възли от информация. Mind Maps могат да се използват за визуализиране на съществуващи задачи (Tasks Mode) или за визуализиране на информация, която не е свързана с никаква структура от задачи (Blank Mode).
- Изглед на натоварването: изглед, чрез който можете да следите работната способност на екипа си и да управлявате ресурсите на екипа. Капацитет: форма на измерване, уникална за изгледа на натоварването, която може да определи и регулира количеството работа, възложено на даден потребител, въз основа на времеви прогнози, задачи или спринт точки.
- капацитет: форма на измерване, уникална за изгледа „Работна натовареност“, която може да определи и регулира количеството работа, възложено на даден потребител, въз основа на времеви прогнози, задачи или спринт точки
- Табличен изглед: изглед, в който информацията за задачите се представя във формат на електронна таблица. Този изглед е идеален за едновременно преглеждане на големи количества информация и свързване на свързани задачи, както при CRM или релационна база данни.
- Изглед на времевата линия: изглед, в който задачите се показват на времева линия, за да се създаде визуална пътна карта.
- Критичен път: тази функция определя веригата от задачи, които са от решаващо значение за завършването на проекта, и позволява на потребителя да види кои задачи могат да бъдат препланирани, без да се засягат по-големите крайни срокове.
- капацитет: форма на измерване, уникална за изгледа „Работна натовареност“, която може да определи и регулира количеството работа, възложено на даден потребител, въз основа на времеви прогнози, задачи или спринт точки
Задълбочаване в изгледите
- автоматично запазване: функция, която предоставя възможност за непрекъснато запазване и поддържане на промените в изгледа
- изчисление: възможност за изчисляване на сумата, диапазона или средната стойност на колона в изглед „Списък“ или „Таблица“
- Фаворити: функция, с която често използваните или важни изгледи могат да бъдат добавени в отметки за бърз достъп.
- филтър: функция, която позволява обхватът на изгледа да бъде стеснен до конкретен набор от задачи
- групиране: механизъм, чрез който задачите могат да се показват в съответствие с определени комбинации
- Търсене: функция, която позволява на потребителя да намира задачи в цялото работно пространство на ClickUp.
- сортиране: възможност за промяна на реда, в който се показват задачите в рамките на зададените филтри и групи в даден изглед
Шаблони
- шаблон: функция, която позволява задачи, списъци, папки, пространства, документи и други да бъдат запазвани и използвани повторно на различни нива в работната среда
- шаблони за статус: функция, която позволява статусите да се запазват и използват повторно на различни нива в работната среда
Документи
- Документи: функция, която позволява на потребителя да създава документи, уикита и бази от знания навсякъде в ClickUp. Всеки документ е гъвкав, може да се споделя и може да съдържа неограничен брой страници . Банер: /Slash Command, който помага да се разграничат елементите в задачите и документите. Маркиране: възможност за допълнително стилизиране на текста в области като коментари, описания на задачи и документи.
- банер: /Slash Command, който помага да се разграничат елементите в задачите и документите
- markdown: възможност за допълнително стилизиране на текст в области като коментари, описания на задачи и документи
Цели
- Цели: измерими резултати, които, когато бъдат постигнати, ще доведат до постигането на целта.
ClickApps
- ClickApp: функция, която позволява на собственика или администратора на работната среда да персонализира изцяло работата на екипа в работната среда Email ClickApp: ClickApp, която позволява на потребителите да изпращат и получават имейли директно в ClickUp Time Estimate ClickApp: прогноза за времето, която може да се добави към задачите, за да се осигури по-добра предвидимост за списъците и папките Milestone ClickApp: ClickApp, използвана за обозначаване на края на голяма група задачи, като например пускането на нова функция Priority ClickApp: ClickApp, която помага за класифициране на задачите по важност. ClickApp „Връзки“: ClickApp, който позволява задачи, документи и много други да бъдат свързани помежду си ClickApp „Спринтове“: ClickApp, който ви позволява да разделите големи проекти на по-малки части, които са по-лесни за управление ClickApp „Точки за спринт“: ClickApp, който предоставя измерване на капацитета на работната натовареност чрез настройка и прилагане на персонализирана точкова система, използваща произволен номер Tags ClickApp: ClickApp, който организира задачите с различни персонализирани описания в цялото пространство
- Email ClickApp: ClickApp, която позволява на потребителите да изпращат и получават имейли директно в ClickUp.
- Time Estimate ClickApp: прогноза за времето, която може да се добави към задачите, за да се осигури по-добра предвидимост за списъци и папки.
- Milestone ClickApp: ClickApp, използвано за обозначаване на края на голяма група задачи, като например пускането на нова функция.
- Priority ClickApp: ClickApp, която помага за класифициране на задачите по важност.
- Връзки ClickApp: ClickApp, която позволява задачи, документи и много други да бъдат свързани помежду си.
- Sprints ClickApp: ClickApp, което ви позволява да разделите големи проекти на по-малки части, които са по-лесни за управление.
- Sprint Points ClickApp: ClickApp, който измерва капацитета на работната натовареност чрез настройка и прилагане на персонализирана точкова система, използваща произволен номер.
- Тагове ClickApp: ClickApp, който организира задачите с различни персонализирани дескриптори в едно пространство
- Email ClickApp: ClickApp, която позволява на потребителите да изпращат и получават имейли директно в ClickUp.
- Time Estimate ClickApp: прогноза за времето, която може да се добави към задачите, за да се осигури по-добра предвидимост за списъци и папки.
- Milestone ClickApp: ClickApp, използвано за обозначаване на края на голяма група задачи, като например пускането на нова функция.
- Priority ClickApp: ClickApp, която помага за класифициране на задачите по важност.
- Връзки ClickApp: ClickApp, която позволява задачи, документи и много други да бъдат свързани помежду си.
- Sprints ClickApp: ClickApp, което ви позволява да разделите големи проекти на по-малки части, които са по-лесни за управление.
- Sprint Points ClickApp: ClickApp, който измерва капацитета на работната натовареност чрез настройка и прилагане на персонализирана точкова система, използваща произволен номер.
- Тагове ClickApp: ClickApp, който организира задачите с различни персонализирани дескриптори в едно пространство
Настройки и възможности на работната среда
- аватар: изображение, което представлява пространство или профил на потребител в ClickUp
- фактуриране: страница, разположена зад аватара на потребителя, която му позволява да надгражда работната си среда, да изтегля или актуализира минали фактури и да добавя добавки кредит: форма на валута в приложението, която се прилага автоматично към следващата транзакция на работната среда надграждане: възможност да промените работната среда към по-висок платен план. пробна версия (безплатна пробна версия): безплатна пробна версия, която е предназначена да ви помогне да изпитате магията на нашите платени планове място: броят на наличните и/или запълнени места за членове и гости в работната среда
- кредит: форма на валута в приложението, която се прилага автоматично към следващата транзакция на работното пространство
- ъпгрейд: възможността да промените работното пространство на по-висок платен план.
- пробна версия (безплатна пробна версия): безплатна пробна версия, която е създадена, за да ви помогне да изпитате магията на нашите платени планове
- място: броят на наличните и/или заети места за членове и гости в работната среда
- експорт: възможност за изпращане на данни от работната среда на ClickUp към външен носител или формат
- Импортиране: възможност да прехвърляте задачи в ClickUp от съществуващи източници, като CSV файл или вградена интеграция.
- Интеграция: външен сайт или функция, която е интегрирана за използване в ClickUp.
- оформление: начинът, по който се показва работната среда на потребителя на всички нива на работната среда
- режим (светъл режим/тъмен режим): функция в менюто „Настройки“, която позволява на потребителя да определи дали работното му пространство да има светъл или тъмен фон
- Двуфакторна автентификация (2FA): възможност за добавяне на допълнително ниво на сигурност чрез изискване на втора форма на автентификация за влизане в работната среда. Има два начина да активирате 2FA в ClickUp: 1) SMS съобщение (налично в Business+) и 2) приложение за TOTP автентификация (налично във всички планове).
- кредит: форма на валута в приложението, която се прилага автоматично към следващата транзакция на работното пространство
- ъпгрейд: възможността да промените работното пространство на по-висок платен план.
- пробна версия (безплатна пробна версия): безплатна пробна версия, която е създадена, за да ви помогне да изпитате магията на нашите платени планове
- място: броят на наличните и/или заети места за членове и гости в работната среда
Автоматизации
- Автоматизация: функция, която позволява на потребител и/или група потребители да настроят комбинации от тригери, условия и действия, за да автоматизират повтарящи се действия или процеси. Условия: критерии, които трябва да са изпълнени, за да се изпълни автоматизацията . Тригер: критериите за това, което се случва, за да се стартира автоматизацията. Действия: това, което се случва след задействането на автоматизацията.
- Условия: критерии, които трябва да са изпълнени, за да се изпълни автоматизацията.
- Тригер: критериите за това, което се случва, за да започне автоматизацията
- Действия: какво се случва след задействането на автоматизация
Табла и джаджи
- Табло: функция, която позволява обзор на високо ниво на съществуващите данни в работната среда чрез джаджи. Тази функция може да се използва за внедряване и наблюдение на спринт проследяване, епични проекти, инициативи на високо ниво, планиране на екипа и буквално всичко, което вашето творческо съзнание може да направи.
- widget (Dashboard): градивни елементи на Dashboards, които предоставят ценна информация за задачи, спринтове, проекти, хора и много други Bar Chart widget: персонализиран widget, който ви позволява да създадете визуално представяне на данни в бар диаграма Embed widget: widget, в който външни материали: като Google Docs, Google Calendars, Youtube, Hubspot, Lucidchart. Може да бъде вграден в таблото. Диаграма с кръгови сектори (персонализиран уиджет): персонализиран уиджет, в който данните могат да бъдат визуализирани като диаграма с кръгови сектори. Уиджет „Портфолио“: персонализиран уиджет, който може да категоризира и проследява напредъка на всички списъци или папки във вашето работно пространство.
- Widget „Bar Chart“: персонализиран widget, който ви позволява да създадете визуално представяне на данните в диаграма с ленти.
- Вграден уиджет: уиджет, в който се вграждат външни материали: като Google Docs, Google Calendars, Youtube, Hubspot, Lucidchart. Може да се вгради в таблото за управление.
- Кръгова диаграма (персонализиран джаджа): персонализиран джаджа, в който данните могат да се визуализират като кръгова диаграма.
- Портфолио джаджа: персонализирана джаджа, която може да категоризира и проследява напредъка на всички списъци или папки във вашето работно пространство.
- Widget „Bar Chart“: персонализиран widget, който ви позволява да създадете визуално представяне на данните в диаграма с ленти.
- Вграден уиджет: уиджет, в който се вграждат външни материали: като Google Docs, Google Calendars, Youtube, Hubspot, Lucidchart. Може да се вгради в таблото за управление.
- Кръгова диаграма (персонализиран джаджа): персонализиран джаджа, в който данните могат да се визуализират като кръгова диаграма.
- Портфолио джаджа: персонализирана джаджа, която може да категоризира и проследява напредъка на всички списъци или папки във вашето работно пространство.
Потребителски полета
- Потребителски полета: ClickApp, което дава възможност да добавяте разнообразна информация към изгледите Потребителско поле „Дата“: тип потребителско поле, което позволява добавянето на потребителска дата към задача Потребителско поле „Падащо меню“: потребителско поле, което предоставя последователни опции за задачите; може да бъде избрана само една опция на падащо меню Поле с формула: функция, с която могат да се правят изчисления между числови, датни и времеви потребителски полета в задача Поле с етикет: тип потребителско поле, което позволява да се правят множество избори на поле с етикет Поле с телефон: тип потребителско поле, в което може да се въведе телефонен номер
- Поле за персонализирана дата: тип персонализирано поле, което позволява добавянето на персонализирана дата към задача.
- Падащо меню „Потребителско поле“: потребителско поле, което предоставя последователни опции за задачите; може да бъде избрана само една опция от падащото меню „Потребителско поле“.
- Формулно поле: функция, с която могат да се правят изчисления между числови, датни и времеви потребителски полета в дадена задача.
- Поле за персонализиране на етикети: тип персонализирано поле, което позволява да се правят множество избори за всяко поле за персонализиране на етикети.
- Поле за телефон: тип поле, в което може да се въведе телефонен номер.
- Поле за персонализирана дата: тип персонализирано поле, което позволява добавянето на персонализирана дата към задача.
- Падащо меню „Потребителско поле“: потребителско поле, което предоставя последователни опции за задачите; може да бъде избрана само една опция от падащото меню „Потребителско поле“.
- Формулно поле: функция, с която могат да се правят изчисления между числови, датни и времеви потребителски полета в дадена задача.
- Поле за персонализиране на етикети: тип персонализирано поле, което позволява да се правят множество избори за всяко поле за персонализиране на етикети.
- Поле за телефон: тип поле, в което може да се въведе телефонен номер.
Функции за бързо редактиране
- Плъзгане и пускане: мощна функция, която ви позволява да пренареждате задачи, блокове текст и много други елементи в работната си среда.
- Редактиране на богат текст: разнообразни функции, предназначени да подобрят комуникацията между членовете на екипа в ClickUp. Някои от тези функции включват /Slash Commands, преки пътища за отстъпки, подчертаване на синтаксиса, цветове, банери и др. /Slash Commands: функция, която позволява на потребителите да имат достъп до множество опции за текст и форматиране, като въведат наклонена черта (/) следвана от някоя от над 60-те команди за преки пътища.
- /Slash Commands: функция, която позволява на потребителите да имат достъп до множество опции за текст и форматиране, като въведат наклонена черта (/) последвана от някоя от над 60-те команди за бърз достъп.
- Проверка: функция, която позволява добавяне, присвояване и разрешаване на коментари върху всеки PNG, GIF, JPEG, WEBP или PDF файл в ClickUp.
- /Slash Commands: функция, която позволява на потребителите да имат достъп до множество опции за текст и форматиране, като въведат наклонена черта (/) последвана от някоя от над 60-те команди за бърз достъп.