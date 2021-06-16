Пълно ръководство за термините и функциите на ClickUp

Стотици хиляди екипи по целия свят използват ClickUp заради неговата мощност и гъвкавост. Но ви разбираме... понякога цялата тази мощност може да доведе до малко объркване. 🤔

Ако някога сте се чувствали претоварени и сте си задавали въпроса „Откъде да започна и какво означава всичко това?“, тогава ние сме тук, за да ви помогнем! 🦸

В тази статия са описани важни термини и дефиниции, които ще ви помогнат да започнете като професионалист в ClickUp още от самото начало.

Независимо дали искате да научите повече за скритите функции, да подобрите работата си с задачите или да се запознаете с административните възможности, това е вашият едностопански категоризиран речник! ✨

Ако искате да научите повече за даден термин, просто кликнете върху линка, за да видите подробности като къде да го намерите и как да го използвате!

ClickUp

Роли на потребителите, поверителност и разрешения

Собственик : роля, която означава, че този потребител е създал работната среда и притежава най-високото ниво на правомощия по отношение на нея. В допълнение към всички отговорности, които имат администраторите, собствениците могат: 1) да се занимават с въпроси, свързани с фактурирането, 2) да променят собствеността на работната среда и 3) да изтриват работната среда.

администратор : роля, която означава втора по важност след собственика. В допълнение към всички отговорности, които имат членовете, администраторите могат: 1) да управляват интеграции, импортиране и експортиране; 2) да се занимават с въпроси, свързани с фактурирането; и 3) да добавят членове.

Член : роля, в която потребителите имат пълен достъп до всички публични елементи в работната среда и могат да създават задачи, изгледи, списъци, папки, пространства и табла. Членовете могат също така: 1) да виждат и редактират персонализирани полета, 2) да виждат приблизителни времена и проследяване на времето, 3) да създават и изтриват етикети, 4) да споделят и редактират настройките за поверителност, 5) да виждат всички в работната среда, 6) да добавят гости, 7) да имат достъп до публични пространства и да бъдат добавени към частни пространства.

не могат: 1) да виждат или да се присъединяват към пространства; 2) да създават пространства, папки или списъци; 3) да виждат всички в работната среда; 4) да създават или да им се възлагат цели; 5) да редактират етикети; 6) да добавят потребители към работната среда; 7) да създават табла; и 8) да споделят или редактират лични данни. гост : роля, предназначена за потребители, които се нуждаят само от достъп до конкретни елементи в работната среда. Гостите1) да виждат или да се присъединяват към пространства; 2) да създават пространства, папки или списъци; 3) да виждат всички в работната среда; 4) да създават или да им се възлагат цели; 5) да редактират етикети; 6) да добавят потребители към работната среда; 7) да създават табла; и 8) да споделят или редактират лични данни.

разрешения : персонализирани настройки, които определят какво могат и не могат да правят конкретни потребители в ClickUp

Поверителност : възможността да направите пространство, папка, списък, задача или документ недостъпни за всички или за определени потребители в рамките на работното пространство.

Планове

съхранение : съхранение на файлове; платените планове получават неограничено съхранение на файлове

използване : ограничена демонстрация на функция от платен план

Йерархия

Работно пространство : най-високото ниво в йерархията на ClickUp, което обхваща всички в организацията, всички пространства и всичко в тях.

Пространство : второто ниво в йерархията на ClickUp, което съдържа папки и списъци.

Папка : опционален компонент от йерархията на ClickUp, който съществува в пространствата и се използва за организиране на списъците ви със задачи.

Списък : контейнер за задачи, които трябва да се намират в пространство и по желание могат да се намират в папки.

задача : изпълними елементи, които трябва да преминат от отворени към завършени, като се използват статуси. Те се помещават в списъци родителска задача : задача от най-високо ниво, която съдържа подзадачи под себе си подзадача : допълнителен слой, който позволява по-конкретни компоненти в рамките на дадена задача вложени подзадачи : допълнителни слоеве, които могат да се добавят под подзадача, ако е активирана функцията Nested Subtask ClickApp. В момента потребителят може да използва до 7 нива на вложени подзадачи.

Вложени подзадачи : допълнителни слоеве, които могат да бъдат добавени под подзадача, ако е активирана функцията Nested Subtask ClickApp. В момента потребителят може да използва до 7 нива на вложени подзадачи.

Задълбочаване в задачите

Начало

Начало : панорамен преглед на задачите, които трябва да бъдат изпълнени днес, утре, просрочени или непланирани. Оттук можете да получите достъп до напомняния, LineUp, календар и дневен ред. LineUp : подредени по приоритет задачи за всеки потребител.

Изгледи

Критичен път : тази функция определя веригата от задачи, които са от решаващо значение за завършването на проекта, и позволява на потребителя да види кои задачи могат да бъдат препланирани, без да се засягат по-големите крайни срокове.

капацитет : форма на измерване, уникална за изгледа „Работна натовареност“, която може да определи и регулира количеството работа, възложено на даден потребител, въз основа на времеви прогнози, задачи или спринт точки

Задълбочаване в изгледите

автоматично запазване : функция, която предоставя възможност за непрекъснато запазване и поддържане на промените в изгледа

изчисление : възможност за изчисляване на сумата, диапазона или средната стойност на колона в изглед „Списък“ или „Таблица“

Фаворити : функция, с която често използваните или важни изгледи могат да бъдат добавени в отметки за бърз достъп.

филтър : функция, която позволява обхватът на изгледа да бъде стеснен до конкретен набор от задачи

групиране : механизъм, чрез който задачите могат да се показват в съответствие с определени комбинации

Търсене : функция, която позволява на потребителя да намира задачи в цялото работно пространство на ClickUp.

сортиране : възможност за промяна на реда, в който се показват задачите в рамките на зададените филтри и групи в даден изглед

Шаблони

шаблон : функция, която позволява задачи, списъци, папки, пространства, документи и други да бъдат запазвани и използвани повторно на различни нива в работната среда

шаблони за статус : функция, която позволява статусите да се запазват и използват повторно на различни нива в работната среда

Документи

Документи : функция, която позволява на потребителя да създава документи, уикита и бази от знания навсякъде в ClickUp. Всеки документ е гъвкав, може да се споделя и може да съдържа неограничен брой страници . Банер : /Slash Command, който помага да се разграничат елементите в задачите и документите. Маркиране : възможност за допълнително стилизиране на текста в области като коментари, описания на задачи и документи.

Цели

Цел : контейнери на високо ниво за колекции от свързани ключови резултати, наречени „Цели“ Цели : измерими резултати, които, когато бъдат постигнати, ще постигнат и Целта

ClickApps

Настройки и възможности на работната среда

кредит : форма на валута в приложението, която се прилага автоматично към следващата транзакция на работното пространство

ъпгрейд : възможността да промените работното пространство на по-висок платен план.

пробна версия (безплатна пробна версия) : безплатна пробна версия, която е създадена, за да ви помогне да изпитате магията на нашите платени планове

място : броят на наличните и/или заети места за членове и гости в работната среда

Автоматизации

това, което се случва , за да се стартира автоматизацията. след задействането на автоматизацията. Автоматизация : функция, която позволява на потребител и/или група потребители да настроят комбинации от тригери, условия и действия, за да автоматизират повтарящи се действия или процеси. Условия : критерии, които трябва да са изпълнени, за да се изпълни автоматизацията . Тригер : критериите за, за да се стартира автоматизацията. Действия : това, което се случвазадействането на автоматизацията.

Табла и джаджи

Потребителски полета

Функции за бързо редактиране

Плъзгане и пускане : мощна функция, която ви позволява да пренареждате задачи, блокове текст и много други елементи в работната си среда.

Редактиране на богат текст : разнообразни функции, предназначени да подобрят комуникацията между членовете на екипа в ClickUp. Някои от тези функции включват /Slash Commands, преки пътища за отстъпки, подчертаване на синтаксиса, цветове, банери и др. /Slash Commands : функция, която позволява на потребителите да имат достъп до множество опции за текст и форматиране, като въведат наклонена черта (/) следвана от някоя от над 60-те команди за преки пътища.

Проверка : функция, която позволява добавяне, присвояване и разрешаване на коментари върху всеки PNG, GIF, JPEG, WEBP или PDF файл в ClickUp.