ClickUp е включен в годишния списък на Fast Company на най-иновативните компании в света за 2025 г.

ClickUp се присъединява към редиците на Nvidia, YouTube, Taco Bell и други

Сан Диего, Калифорния – 19 март 2024 г. — ClickUp, платформата за продуктивност, която обединява работата на едно място, е включена в престижния списък на Fast Company на най-иновативните компании в света за 2024 г.

Тазгодишният списък поставя акцент върху компаниите, които оформят индустрията и културата чрез своите иновации. Тези организации поставят нови стандарти и постигат забележителни успехи във всички сектори на икономиката. Наред с 50-те най-иновативни компании в света, Fast Company отличава 606 организации в 58 сектора и региона.

„Невероятно е да бъдем признати в Топ 10 на категорията „Работно място“ на тази престижна класация за втора поредна година!“, заяви Зеб Евънс, главен изпълнителен директор и основател на ClickUp. „През 2024 г. удвояваме усилията си в областта на иновациите и сме на път да постигнем няколко важни етапа в нашето пътуване към превръщането ни в Everything App for Work. По-рано тази година пуснахме ClickUp Brain, първата AI невронна мрежа за работа. ClickUp Brain е първото AI предложение, което извлича знания от цялото работно пространство на една организация, за да елиминира работата около работата и да спести време на хората. Времето е най-ценният ни ресурс и ние сме отдадени на идеята да го върнем на нашите клиенти.“

Списъкът на най-иновативните компании в света е емблематична франчайз марка на Fast Company и едно от най-очакваните редакционни събития на годината.

Редакторите и авторите на Fast Company определиха компаниите, които стимулират прогреса по целия свят и в различни индустрии, като оцениха хиляди кандидатури чрез конкурентен процес на кандидатстване. Резултатът е глобален справочник за иновациите днес, от стартиращи компании в ранен етап до някои от най-ценните компании в света. Пакетът „Най-иновативни компании“ на Fast Company е достъпен онлайн, както и в приложението чрез iTunes, а от 26 март и в киоските за вестници. Хаштагът е #FCMostInnovative.

„Нашият списък на най-иновативните компании е както цялостен поглед върху иновационната икономика, така и моментна снимка на бизнес тенденциите, които определиха годината“, заяви главният редактор на Fast Company Брендан Воган. „През 2023 г. видяхме изключителни иновации във всички области, но забелязахме и няколко ясни тенденции: нарастващото влияние и въздействие на изкуствения интелект, триумфалното завръщане на събитията на живо и големите скокове напред в климатичните технологии. Срещаме се с огромни предизвикателства на много фронтове, но решенията, които отбелязваме в MIC, ми дават много надежда за бъдещето.“

Това най-ново признание идва след редица награди и отличия за ClickUp. Компанията беше обявена за Inc Power Partner и един от най-добрите стартиращи работодатели в Америка за 2024 г. от Forbes. Тя беше обявена за № 1 в няколко категории на G2, включително управление на проекти и портфейли, управление на работата и сътрудничество по проекти.

ЗА CLICKUP

ClickUp е единствената в света всеобхватна платформа за продуктивност, която се адаптира към начина, по който хората искат да работят. Тя замества всички индивидуални инструменти за продуктивност на работното място с една единствена, унифицирана платформа, която включва изкуствен интелект, управление на проекти, съвместна работа с документи, бели дъски, електронни таблици и цели. Основана през 2017 г. и със седалище в Сан Диего, ClickUp има за мисия да направи света по-продуктивен. Като една от най-бързо растящите SaaS компании в света, ClickUp е помогнала на повече от 10 милиона потребители и 2 милиона екипа да водят по-продуктивен живот и да спестят поне един ден всяка седмица. За да научите повече, посетете www.clickup.com.

ЗА FAST COMPANY

Fast Company е единствената медийна марка, изцяло посветена на жизненоважното пресечение между бизнеса, иновациите и дизайна, ангажираща най-влиятелните лидери, компании и мислители за бъдещето на бизнеса. Базирана в Ню Йорк, Fast Company се издава от Mansueto Ventures LLC, заедно с нашето сродно издание Inc. , и може да бъде намерена онлайн на www.fastcompany.com.