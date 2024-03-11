ClickUp е включен в списъка на Forbes за най-добрите стартиращи работодатели в Америка за 2025 г.

Сан Диего, 11 март 2024 г. — ClickUp е отличен в класацията на Forbes за най-добрите стартиращи работодатели в Америка за 2024 г. Тази престижна награда се връчва от Forbes и Statista Inc. , водещият световен портал за статистика и доставчик на класации в индустрията. Списъкът с наградените беше обявен на 5 март 2024 г. и може да бъде видян на уебсайта на Forbes.

Класацията „Най-добрите стартиращи работодатели в Америка за 2024 г.“ разглежда най-добре представящите се стартиращи компании като работодатели чрез определени KPI, за да насочи потенциалните кандидати в търсенето на иновативни и стабилни стартиращи компании, в които да работят. Компаниите, включени в оценката, трябва да имат седалище в САЩ, да са основани между 2014 и 2021 г., да имат най-малко 50 служители и да имат структура на стартираща компания.

Бяха събрани и анализирани над 7 милиона точки данни. От 20 000 компании само 3000 се класираха за задълбочен анализ въз основа на три критерия:

Репутация на работодателя: Определени и тествани са релевантни аспекти на работното място и термини за търсене (например ангажираност на служителите, корпоративна култура, стратегия на компанията и др. ). Използван е алгоритмичен анализ на текста, за да се категоризира съдържанието като положително, неутрално или отрицателно. Удовлетвореност на служителите: Темите включват задържане на служителите, възнаграждения и социални придобивки, гъвкавост на работното място, разнообразие и приобщаване и др. Растеж: Бяха анализирани данни относно трафика на уебсайта, ръста на броя на служителите, общия брой на служителите, свободните работни места и др.

Въз основа на резултатите от проучването, ClickUp е възхитен да бъде признат в списъка на Forbes за най-добрите малки работодатели в Америка за 2024 г.

„Изключително горди сме, че Forbes ни признава за един от най-добрите стартиращи работодатели“, заяви Дерек Далин, ръководител на отдел „Човешки ресурси и правни въпроси“ в ClickUp. „Нашата мисия в ClickUp е не само да се отличаваме в областта на софтуера за продуктивност, но и да насърчаваме култура, в която изключителни личности могат да се развиват и да изграждат легендарни кариери. Това признание от Forbes е доказателство за динамичната, ориентирана към растеж среда, която сме създали за нашия екип.“

За ClickUp

ClickUp е единствената в света всеобхватна платформа за продуктивност, която се адаптира към начина, по който хората искат да работят. Тя замества всички индивидуални инструменти за продуктивност на работното място с една единствена, унифицирана платформа, която включва изкуствен интелект, управление на проекти, съвместна работа с документи, бели дъски, електронни таблици и цели. Основана през 2017 г. и със седалище в Сан Диего, ClickUp има за мисия да направи света по-продуктивен. Като една от най-бързо растящите SaaS компании в света, ClickUp е помогнала на повече от 10 милиона потребители и 2 милиона екипа да водят по-продуктивен живот и да спестят поне един ден всяка седмица. За да научите повече, посетете www.clickup.com.