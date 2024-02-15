Експертите са единодушни: ClickUp Brain е мощен AI инструмент, който ускорява цялата ви работа.

Какво се случва, когато съберете някои от най-известните експерти по AI на виртуално събитие, което ги оставя без дъх от вашия продукт?

Наричаме това едно успешно парти по повод стартирането на ClickUp Brain!

В нашия невероятен панел участваха личности като Райли Браун, съосновател на Visionairy, който тества ClickUp Brain от първа ръка, за да отключи всички възможности на AI в своето работно пространство.

Други експерти като Девин Рийд, ръководител на отдела за съдържание в Clari, Шакира Флойд, ръководител на маркетинга в Satori Ops, и Джонатан Максим, основател и главен изпълнителен директор на Viral App Launch, споделиха своето възхищение, когато видяха ClickUp Brain в действие.

Това, което отличава ClickUp Brain, е, че той не е просто поредният инструмент за създаване и редактиране на съдържание или измисляне на няколко вица. Това е мощно AI решение, което работи като невронна мрежа, свързваща задачи, документи, хора и цялото знание на вашата компания за незабавен достъп до отговори.

По време на събитието ни, лекторите споделиха опита си с досадността на ръчната работа. По-конкретно, Райли Браун обясни необходимостта да се навакса с редактирането на видеоклипове, но често се затруднява с оперативната страна.

Гледайте партито по повод пускането на AI по заявка, за да чуете мнението на нашия панел от експерти по AI и да видите демонстрация на ClickUp Brain в действие!

Намирането на време за работа по най-важните задачи, които не могат да бъдат изпълнени от AI, е често срещано мнение сред повечето професионалисти. Но когато става въпрос за координиране на екипи, получаване на бързи актуализации по проекти, избягване на превключване между контексти и намиране на информация от типа „игла в купа сено“, наличието на инструмент като ClickUp Brain е революционно за спестяване на време, повишаване на ефективността и по-бързо изпълнение на работата.

Тук ще разгледаме най-важните функции, представени на партито по повод пускането на продукта, и ще отговорим на някои от най-важните ви въпроси за продукта.

Функциите на ClickUp Brain, които откраднаха шоуто

Прегледахме множество впечатляващи функции, за да ви покажем как ClickUp Brain не само се вписва в ежедневната ви работа, но и значително я подобрява и ви спестява време. Ето някои от функциите, които обсъдихме на партито по повод пускането на продукта:

Достъп до ClickUp Brain отвсякъде

Нашият AI инструмент не е скрит, а напротив, новата AI Chat функция е достъпна навсякъде, където имате нужда от нея в работната си среда. Това е самообслужващ портал за търсене на отговори, който поддържа работата на вашия екип без прекъсвания.

Автоматизирайте работните процеси и разширете своя SaaS бизнес с ClickUp AI.

С достъп до постоянно споделяне на информация, индивидуалната концентрация и екипното сътрудничество се възползват от по-малко прекъсвания. Когато екипите актуализират задачите си или сътрудничат по резултатите, с едно просто докосване се извиква AI, така че всеки може да се позовава на съществуващите документирани решения и данни.

Кои задачи са популярни във вашето работно пространство

Започвате ли деня си с необходимостта да знаете коя задача е най-важна и най-влиятелна?

С ClickUp Brain можете да въвеждате въпроси, за да видите кои задачи в работното ви пространство са най-активни, така че да можете да дадете приоритет на работата, която наистина трябва да бъде свършена веднага. Лесно можете да видите обобщения на активността на задачите, за да наваксате и да спрете безкрайното превъртане на актуализациите.

Търсете в документите от базата знания за точна информация.

Ако сте като нас в ClickUp, имаме всички документи от базата знания на нашата компания в нашата платформа, до които имаме достъп по всяко време. Въпреки това, тези документи могат да имат десетки страници, а ние се нуждаем само от бързо намиране на информация като „ClickUp спазва ли Деня на президента?“ или „Колко е надбавката за благосъстояние в ClickUp?“

Бързо обобщете дейностите по задачите за определен период от време и задайте конкретни въпроси за отговорника на задачата, крайния срок, коментарите и много други.

Тези въпроси и отговори изглеждат незначителни, но спестяват на екипа ни времето, което бихме загубили в търсене в документи. А когато стотици служители редовно губят по няколко минути тук-там, това бързо се натрупва.

Освободете силата на AI с StandUp и генерирайте обобщения на статуса за до 10 души, превръщайки рутинните проверки в вълнуващи разкрития за напредъка. Тези редовни проверки не само ни държат отговорни, но и отбелязват индивидуалните и екипните усилия.

Направете кратко резюме на задачата за определен брой дни, за да видите бързо актуализациите, задачите и пречките.

Представете си, че вашите индивидуални срещи, екипни събрания и ретроспективи протичат едновременно. Ежедневните standup срещи, поддържани от ClickUp AI, осигуряват видимост в реално време, гарантирайки, че оставате гъвкави, докато се занимавате с по-големи цели, като например поставянето на цели.

За дните, в които се нуждаете от бърз преглед на напредъка, за да поддържате темпото, отворете StandUp картата, за да видите информацията, която е най-важна за вас през седмицата.

Често задавани въпроси относно сигурността, продукта и производителността на ClickUp Brain

Като собственик на ClickUp Workspace, ще мога ли да извличам данни от частни документи?

Кратък отговор: Никой не може да има достъп до частни документи, освен ако не е получил разрешение за това.

Колкото и да се гордеем с прозрачността на платформата ClickUp, за нас е още по-важно да пазим вашите данни и организационни знания в безопасност.

Нашите AI функции за търсене са изцяло зависими от разрешенията, така че личните данни, които предоставяте на вашата ClickUp среда – или това, което е публично споделено с вас – е единственото, което ще виждате.

Сътрудничеството е ключово с ClickUp 3. 0 Docs, така че можете бързо да споделяте, да задавате разрешения или да експортирате към вътрешни или външни потребители.

Функциите за сигурност, свързани с ClickUp Brain, са част от цялостните мерки за сигурност на ClickUp, които включват неща като съответствие с SOC 2, ISO сертификати, съответствие с GDPR и локализирано хостинг на данни.

Кратък отговор: ClickUp AI, разбира се!

AI Knowledge Manager в ClickUp Brain е свързан с всички помощни документи на ClickUp, което означава, че можете да получите бързи отговори за това как да използвате всичките му различни функции, без да се налага да ги търсите на друга страница.

Задайте общи въпроси за ClickUp Brain, конкретни въпроси за вашето работно пространство или дори как да използвате ClickUp Brain.

Ние също така предоставяме много полезни съвети и трикове – някои от които все още научаваме – в нашите социални медийни канали, така че не забравяйте да ни следвате в LinkedIn, Instagram, X (Twitter) и TikTok!

Какъв е лимитът на AI? Например, ChatGPT има лимит за броя пъти, през които можете да го използвате в рамките на 3 часа.

Кратък отговор: Неограничено ползване на нашите платени планове

Няма ограничение за вашите входящи данни в ClickUp Brain при нашите платени планове – освен ограниченията, които биха дошли от API на ChatGPT, ако се използват огромни количества (говорим за стотици хиляди) входящи данни в много кратко време.

Освен това можете да бъдете сигурни, че нямаме достъп до съдържанието на потребителите, така че вашите AI данни в ClickUp са защитени и конфиденциални.

За тези, които искат първо да изпробват ClickUp AI безплатно , чудесно! Вероятно трябва да го направите веднага. Имаме обаче ограничения за въвеждане на данни в безплатната пробна версия, но те отпадат с платен абонамент.

Припомняме, че ClickUp Brain се предлага на цена от 5 долара на месец на потребител, което е истинска изгодна сделка, като се има предвид, че цената на ChatGPT4 е 19,99 долара на месец.

Ще можем ли да използваме ClickUp AI, за да извличаме данни от таблата?

Кратък отговор: Все още не.

Вече работим усилено върху бъдещето на ClickUp Brain, което означава, че ще гарантираме на клиентите най-добрите AI функции, които да използват в работната си среда. Извличането на данни от таблата е в списъка ни, така че очаквайте скоро повече подробности!

Можете ли да дадете на AI достъп до ClickUp Docs за функцията за генериране на съдържание? (т.е. да използвате Docs, за да обучите AI за вашия бранд или тон на общуване?)

Кратък отговор: Все още не, но Wiki ще бъдат достъпни скоро.

Уикита са включени в плана ни за AI функции и ще бъдат достъпни скоро. Какво означава това?

Уикита ще служат като начин за по-високо класиране на конкретни документи в AI търсенето, което ще ви позволи да дадете приоритет на конкретно съдържание. Това би било перфектен пример за включване на уикита за вашия брандинг или тон на изразяване, така че AI търсенето ни да знае да търси първо там.

Можете ли да запазите автоматично предишните си въвеждания в ClickUp AI?

Кратък отговор: Достъпни са само последните пет въведени от вас данни.

Към момента ClickUp Brain може да запазва автоматично само последните пет въведени данни. Получихме обаче много обратна връзка за тази конкретна функция, така че обмисляме да я добавим в бъдеще.

Колко бързо ClickUp Brain усвоява контекста? Ако заредя 50 задачи, колко бързо ще усвои данните в контекста?

Кратък отговор: Веднага щом данните станат достъпни.

ClickUp Brain е проектиран да разбира и използва контекста на вашето работно пространство възможно най-бързо. Това включва помощ при задачи, документи, табла и други въпроси и отговори.

Отговорите от ClickUp Brain се базират просто на данните и взаимодействията, налични във вашето работно пространство, така че той може да се адаптира към нова информация, след като тя бъде включена.

Кратък отговор: ClickUp не е пряка алтернатива, но има прости решения.

Въпреки че ClickUp Brain не е пряка алтернатива на Otter.ai, имате възможност да интегрирате ClickUp с Otter или Zoom AI (което е удобно достъпно безплатно за всички платени планове на Zoom).

След като транскриптът или бележките от срещата са в ClickUp, съдържанието може да бъде форматирано по ваш избор и, разбира се, е достъпно чрез ClickUp Brain.

Посетете нашата страница за интеграции, за да научите повече!

Бонус въпрос от анкетата: Доколко се чувствате комфортно с AI?

По време на партито по повод стартирането проведохме анкета, в която ви попитахме за вашия опит с AI, и можем да кажем, че всички вие изглеждате като професионалисти! Ето резултатите:

67% от анкетираните заявиха, че активно използват AI

23% казват, че го използват, но все още пробват

10% казват, че не са пробвали, но проявяват интерес

Ако все още не сте сигурни в силата на AI и ClickUp Brain, трябва да видите как работи в собственото ви работно пространство. Това са функции, които наистина повишават ефективността, помагат ви да намалите ръчната работа и да се съсредоточите върху най-важното.

Вижте как ClickUp Brain променя правилата на играта и резервирайте бърза демонстрация с нашия екип още днес, за да увеличите производителността си.