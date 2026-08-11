Các trường hợp sử dụng của Google Antigravity: Cách các nhóm phát triển tự động hóa việc xử lý lỗi, giao diện người dùng và bảo mật

Thời gian dành cho việc theo dõi lỗi hoặc cập nhật tài liệu theo cách thủ công là thời gian bị lấy đi khỏi việc phát hành các tính năng mới. Các nhóm làm việc hiệu quả đã và đang sử dụng AI để tiết kiệm thời gian này, và đã ghi nhận mức tăng 26% về hiệu suất hoàn thành công việc trong các thí nghiệm thực địa ngẫu nhiên.

Bạn cũng có thể gia nhập cộng đồng số người dùng ngày càng đông đảo này bằng cách triển khai các trường hợp sử dụng của Google Antigravity như tự động hóa sửa lỗi, tạo mẫu giao diện người dùng nhanh chóng và kiểm tra bảo mật. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Antigravity của Google và giải thích cách phối hợp các quy trình làm việc này trên các công cụ hiện có của bạn.

Tóm tắt: Antigravity là lựa chọn tối ưu nhất cho những công việc mà bạn có thể định nghĩa, giao phó và không cần theo dõi thêm. Ngược lại, đây là lựa chọn kém hiệu quả nhất cho những công việc đòi hỏi bạn phải tự mình tìm tòi và điều chỉnh. Năm trường hợp sử dụng nổi bật bao gồm: tự động hóa công việc bằng các tác nhân, tạo mẫu giao diện người dùng với phản hồi theo thời gian thực từ trình duyệt, phân tích cơ sở mã, kiểm tra bảo mật và điều phối đa công cụ. Lựa chọn nền tảng của bạn sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Antigravity 2.0 dành cho điều phối song song, CLI dành cho công việc không giao diện đồ họa, IDE để lập trình cùng với tác nhân và SDK để phát triển các tác nhân tùy chỉnh. Quyết định áp dụng công nghệ này thực ra không chỉ liên quan đến Antigravity. Điều quan trọng là nhóm của bạn có nơi để lưu trữ kết quả đầu ra từ các tác nhân, có người chịu trách nhiệm xem xét chúng, và có cơ chế để phát hiện khi quy trình phê duyệt trở nên lỏng lẻo. Các nhóm xây dựng được hệ thống này từ sớm sẽ thu được lợi ích ngày càng tăng. Ngược lại, những nhóm bỏ qua bước này sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng có một kho mã nguồn mà không ai hiểu rõ.

Google Antigravity là gì?

Google Antigravity là nền tảng phát triển ưu tiên các tác nhân (agent-first) của Google. Nền tảng này triển khai các tác nhân AI tự động có khả năng lập kế hoạch và thực thi các công việc nhiều bước trên trình chỉnh sửa, terminal và trình duyệt của bạn. Chỉ cần mô tả những gì bạn cần, các tác nhân sẽ thực hiện công việc, nhờ đó bạn không còn phải chuyển đổi liên tục giữa trình chỉnh sửa mã, terminal và tài liệu để hoàn thành một công việc duy nhất.

Dịch vụ này đã ra mắt dưới dạng bản xem trước công khai cùng với Gemini 3, mở đường cho bản cập nhật mới Antigravity 2.0. Bản cập nhật này đã biến một IDE duy nhất thành bốn giao diện làm việc. Lựa chọn của bạn sẽ quyết định cách các trường hợp sử dụng dưới đây được triển khai:

Antigravity 2.0: Điều phối nhiều tác nhân tự động trên các dự án riêng biệt từ một ứng dụng máy tính độc lập mà không cần trình chỉnh sửa nào

Antigravity CLI: Chạy các tác nhân trực tiếp từ terminal cho các quy trình làm việc theo lệnh và không giao diện người dùng

Antigravity IDE: Viết mã bên cạnh một tác nhân trong trình chỉnh sửa gốc

Antigravity SDK: Tạo các tác nhân tùy chỉnh trên nền tảng Antigravity bằng thư viện Python

Tác nhân này chạy trên các mô hình Gemini 3.6 và 3.5 Flash, Gemini 3.1 Pro, Claude Sonnet 4.6 và Claude Opus 4.6, đồng thời cũng có thể lựa chọn mô hình GPT-OSS-120b. (Tình trạng sẵn có của các mô hình thay đổi thường xuyên; vui lòng kiểm tra tài liệu chính thức của Antigravity để xem danh sách hiện tại.)

5 trường hợp sử dụng hàng đầu của Google Antigravity dành cho các nhóm phát triển

Các nhóm phát triển có thể tận dụng tối đa Antigravity trong năm lĩnh vực: tự động hóa công việc bằng bot, tạo mẫu giao diện người dùng, phân tích cơ sở mã nguồn, kiểm tra bảo mật và tự động hóa quy trình làm việc giữa các công cụ. Mỗi lĩnh vực này giúp giảm bớt một loại công việc lặp đi lặp lại khác nhau, từ các đoạn mã mẫu của một nhà phát triển đơn lẻ đến việc chuyển giao công việc trên toàn nhóm.

1. Phát triển theo mô hình agentic và tự động hóa công việc

Antigravity đảm nhận các vòng lặp thực thi khiến các nhà phát triển bị gián đoạn khỏi công việc chuyên sâu: viết mã mẫu, chạy bộ kiểm thử và triển khai lên môi trường staging. Những vòng lặp này vốn đã chậm chạp và dẫn đến việc chuyển đổi ngữ cảnh, khiến năng suất giảm sút mỗi khi sự tập trung bị gián đoạn.

Việc giao phó quy trình thực thi nhiều bước đó cho các tác nhân giúp các nhà phát triển tập trung vào kiến trúc và giải quyết vấn đề. Một số ví dụ:

Tự động hóa việc sửa lỗi: Để một tác nhân theo dõi lỗi, viết mã sửa lỗi, chạy các bài kiểm thử và cung cấp cho bạn một bản vá sạch để xem xét

Tạo mã khung ngay lập tức: Mô tả một tính năng bằng ngôn ngữ thông thường và để trợ lý tự động tạo ra toàn bộ cấu trúc tệp và phần triển khai ban đầu

Xử lý các tác vụ CI/CD: Cài đặt các tác nhân để tự động kích hoạt quá trình xây dựng (build) và theo dõi nhật ký, giúp bạn chỉ cần can thiệp khi thực sự xảy ra lỗi

Thông tin thú vị: Lỗi máy tính đầu tiên thực sự là một con bướm đêm, được phát hiện mắc kẹt trong một rơle của máy tính Harvard Mark II vào năm 1947 và được dán vào sổ nhật ký làm bằng chứng.

2. Tạo mẫu nhanh và lặp lại giao diện người dùng

Công việc phát triển frontend diễn ra nhanh hơn nhờ khả năng của công cụ này trong việc theo dõi trực tiếp những gì đã được xây dựng. Môi trường phát triển Antigravity sử dụng tính năng “trình duyệt-trong-loop”. Thay vì bạn phải điều chỉnh từng pixel, làm mới trang và lặp lại quy trình, công cụ này sẽ phân tích giao diện người dùng đã được hiển thị và tự động điều chỉnh mã nguồn dựa trên phản hồi trực quan.

Điều này đã đóng khoảng cách giữa bản thiết kế và trình duyệt theo ba cách:

Chuyển đổi bản thiết kế thành mã: Cung cấp cho công cụ này một ảnh chụp màn hình hoặc tệp thiết kế để tạo mã frontend hoạt động ngay lập tức

Tinh chỉnh các thành phần: Yêu cầu tác nhân điều chỉnh khoảng cách lề (padding) hoặc độ đậm nhạt của phông chữ và quan sát các thay đổi được áp dụng trực tiếp trong chế độ xem của trình duyệt

Thực hiện kiểm thử trực quan: Sử dụng các tác nhân để tự động quét các sự không nhất quán trong hiển thị trên các trình duyệt khác nhau

3. Phân tích và bảo trì cơ sở mã

Một tác nhân Antigravity đóng vai trò như một hướng dẫn viên thường trực cho kho lưu trữ của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng khi xử lý các tệp tin cũ, nơi ngay cả các kỹ sư cấp cao cũng có thể mất chủ đề. Sự thiếu rõ ràng sẽ làm chậm quá trình phát triển các tính năng mới và gia tăng nợ kỹ thuật của bạn.

Thực hiện nghiên cứu mã nguồn: Hỏi trợ lý về cách thức hoạt động của một luồng xác thực cụ thể và nhận được lời giải thích rõ ràng, có theo dõi logic

Tạo tài liệu: Để tác nhân phân tích các tập lệnh của bạn nhằm tự động tạo các tệp README kỹ thuật và các chú thích trong mã hữu ích

Xác định các dấu hiệu mã nguồn không tốt: Sử dụng công cụ này để tìm các phần cần tái cấu trúc và để nó đề xuất các cách triển khai gọn gàng hơn để bạn phê duyệt

Xem cách các nhóm kỹ thuật đang theo dõi, sắp xếp thứ tự ưu tiên và giải quyết nợ kỹ thuật bằng cách sử dụng tái cấu trúc có sự hỗ trợ của AI và quản lý danh sách công việc:

4. Kiểm tra bảo mật và phát hiện lỗ hổng

Vấn đề bảo mật sẽ không còn là rào cản cho việc phát hành khi các tác nhân quét mã nguồn trước khi nó được commit. Antigravity phát hiện các lỗ hổng bảo mật và đề xuất các giải pháp khắc phục ngay trong giai đoạn viết mã. Điều này biến quá trình kiểm tra thủ công vốn từng làm chậm chu kỳ phát triển của bạn thành một quy trình liên tục chạy ngầm.

Các tác nhân có thể:

Quét lỗ hổng bảo mật: Xác định các rủi ro phổ biến như SQL injection hoặc cross-site scripting (XSS)

Kiểm tra các phụ thuộc: Kiểm tra các gói phần mềm của bên thứ ba để phát hiện các rủi ro đã biết, nhằm tránh việc kế thừa các lỗ hổng bảo mật từ các thư viện bên ngoài

Tạo các bản vá bảo mật: Xem xét các đề xuất thay đổi mã nguồn nhằm khắc phục các lỗ hổng đã được phát hiện

5. Tích hợp công cụ đa chức năng

Antigravity đóng vai trò như một cầu nối xuyên suốt hệ thống của bạn. Công cụ này cho phép các tác nhân xử lý các công việc, giúp loại bỏ gánh nặng phải chuyển đổi liên tục giữa các terminal, trình duyệt và công cụ quản lý dự án. Ví dụ về quy trình làm việc cho việc điều phối AI:

Tự động hóa quy trình lặp giữa terminal và trình duyệt: Hãy để một tác nhân thực hiện quá trình xây dựng (build), kiểm thử trong trình duyệt và đăng kết quả lên kênh của nhóm bạn

Kết nối dữ liệu rời rạc: Trích xuất thông tin từ API bên ngoài, cập nhật cơ sở dữ liệu và tạo báo cáo tóm tắt chỉ trong một luồng duy nhất

Kết hợp các công cụ AI của bạn: Kết nối Antigravity với các công cụ chuyên dụng để xây dựng các quy trình tự động hóa từ đầu đến cuối

Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy gần 54% các nhóm thực hiện công việc trên các hệ thống phân tán, trong khi 49% hiếm khi chia sẻ thông tin giữa các công cụ. Dưới đây là hình ảnh khi các silo thực sự được kết nối:

Các tính năng chính hỗ trợ các trường hợp sử dụng này

Bốn tính năng sau đây sẽ hỗ trợ bạn: trình quản lý tác nhân, phản hồi trực quan, kế hoạch tự động và tạo tài liệu. Khi kết hợp với nhau, các tính năng này giải thích cách Antigravity tự động thực hiện các công việc nhiều bước trong khi bạn vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng.

Trình quản lý tác nhân: Giám sát nhiều tác nhân đang hoạt động từ một giao diện điều khiển nhiệm vụ duy nhất và đang theo dõi tiến độ trên các dự án

Phản hồi trực quan: Theo dõi các thay đổi trên giao diện người dùng và tương tác trình duyệt theo thời gian thực khi các tác nhân tự động điều chỉnh mã frontend

Lập kế hoạch tự động: Phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch triển khai của một tác nhân trước khi nó viết bất kỳ dòng mã nào

Tạo sản phẩm đầu ra: Kiểm tra các sản phẩm đầu ra cụ thể, như bản vá mã nguồn hoặc video hướng dẫn, để đảm bảo mọi hành động của tác nhân đều đáp ứng tiêu chuẩn của bạn

Antigravity giúp các nhà phát triển của bạn chuyển từ việc viết mã sang việc đánh giá các kế hoạch Các tác nhân của Antigravity sẽ đảm nhận việc triển khai. Nhiệm vụ của nhà phát triển là xem xét kế hoạch của tác nhân trước khi viết bất kỳ dòng mã nào. Đây là một kỹ năng khác biệt so với việc kiểm tra mã nguồn, giúp kiểm soát tốc độ triển khai công việc. Hai khái niệm này có vẻ tương tự nhưng thực chất khác nhau. Kiểm tra mã nguồn đặt câu hỏi: “Liệu đoạn mã này có thực hiện đúng việc cần làm như mong đợi không?” Mục đích của đoạn mã đã được xác định trước khi bất kỳ ai mở trình chỉnh sửa. Quá trình đánh giá kế hoạch đặt ra câu hỏi: “Liệu ý định ban đầu có đúng không?”, và bạn phải đưa ra quyết định đó mà không có bất kỳ đoạn mã nào để kiểm chứng suy luận của mình. Hầu hết các kỹ sư chưa từng thực hành điều này vì hệ thống thăng tiến nghề nghiệp không khuyến khích điều đó. Hơn nữa, việc này khó dạy hơn so với việc sửa lỗi. Thiết kế của Antigravity đã tính đến điều này. Quy trình phê duyệt kế hoạch và cơ chế quyền truy cập ba cấp ( Từ chối > Yêu cầu > Cho phép ) là các tính năng cốt lõi của sản phẩm, không phải là các cài đặt tùy chọn. Google đã xây dựng nền tảng này dựa trên giả định rằng nhiệm vụ của con người là thực hiện việc cấp quyền truy cập. Vấn đề là không thể tin tưởng vào đánh giá của nhóm về mức độ hiệu quả của việc cấp quyền. Một nghiên cứu quan sát về việc áp dụng Cursor trong các dự án mã nguồn mở cho thấy tốc độ phát triển tăng ngay sau khi các nhà phát triển bắt đầu sử dụng AI. Tuy nhiên, độ phức tạp của mã nguồn và các cảnh báo từ phân tích tĩnh cũng tăng lên song song với điều đó. Các nhà phát triển cảm thấy làm việc nhanh hơn, nhưng chất lượng mã nguồn lại suy giảm. Không ai nhận ra điều này cho đến khi dữ liệu chỉ ra điều đó. Đây là lý do tại sao tốc độ không phải là chỉ số phù hợp để theo dõi. Các tác nhân có thể tăng tốc độ ngay lập tức, nhưng điều đó không cho bạn biết liệu công việc đã được phê duyệt có chất lượng hay không. Các quy tắc quyền truy cập, quy trình đánh giá sản phẩm và các điểm kiểm tra thủ công được đề cập trong phần còn lại của hướng dẫn này đều nhằm bảo đảm chất lượng của các quyết định phê duyệt. Chính số này mới quyết định liệu việc phát triển dựa trên tác nhân có mang lại hiệu quả hay không.

So sánh Antigravity, Cursor, Claude Code và GitHub Copilot

Có bốn ứng cử viên nặng ký trong lĩnh vực phát triển dựa trên tác nhân: Google Antigravity (một nền tảng dành riêng cho tác nhân), Cursor (trong trình chỉnh sửa của bạn), Claude Code (trong terminal của bạn) và GitHub Copilot (trong các yêu cầu Hợp nhất của bạn). Vị trí của tác nhân quyết định kết quả đầu ra của nó sẽ được đưa vào hàng đợi của ai, và đó là phần mà nhóm của bạn phải làm việc hàng ngày.

Công cụ Ưu điểm Giới hạn Phù hợp nhất cho Giá cả* Google Antigravity Các tác nhân tự kiểm tra giao diện người dùng (UI) do chính chúng hiển thị Kết quả hiển thị ở những vị trí mà người dùng thường không chú ý đến Các nhóm thực hiện công việc nền song song Gói Cá nhân – Miễn phí; Gói AI Pro ~20 USD/tháng, Gói Ultra 100–250 USD/tháng Con trỏ Khoảng cách ngắn nhất giữa ý định và thao tác chỉnh sửa Hai ghế giống hệt nhau có thể có mức giá chênh lệch rất lớn Các nhà phát triển thực hiện công việc của mình trong trình chỉnh sửa $20/tháng Gói Pro Claude Mã Giữ logic nhất quán trên hàng chục tệp Không có giao diện trực quan cho công việc frontend Các kỹ sư cấp cao thực hiện các dự án di chuyển quy mô lớn Kế hoạch sử dụng dựa trên mức độ sử dụng thông qua các gói dịch vụ của Anthropic GitHub Copilot Hoàn thành công việc trong khuôn khổ mà bạn đã xây dựng sẵn Lợi thế này không còn tồn tại bên ngoài GitHub Các tổ chức thực hiện quy trình đánh giá hoàn toàn trên GitHub 10 USD/tháng cho cá nhân, từ 19 USD trở lên cho kinh doanh

Google Antigravity

Antigravity tạo điều kiện tối đa cho từng tác nhân thực hiện công việc độc lập. Bạn chỉ cần phê duyệt một kế hoạch, và tác nhân đó sẽ tự động di chuyển qua các tệp, cửa sổ terminal và trình duyệt trong khi bạn thực hiện công việc khác. Ba công cụ còn lại được thiết kế để người dùng luôn tham gia trực tiếp hơn, điều này rất hữu ích cho đến khi bạn cần xử lý mười hai tác vụ cùng lúc.

Những điểm nổi bật:

Các tác nhân có thể xem kết quả đầu ra của chính mình: Chỉ cần hướng một tác nhân vào một trang đã được hiển thị, nó sẽ tự động điều chỉnh CSS của mình dựa trên những gì trình duyệt hiển thị

Chế độ xem về nhiều tác nhân: Theo dõi nhiều tác nhân chạy các dự án riêng biệt cùng lúc và chỉ bước vào khi có tác nhân nào đó bị treo

Các công việc lặp lại mà bạn dần quên mất: Giao việc quét kiểm thử hàng đêm hoặc kiểm tra các phụ thuộc cho tính năng "Scheduled Tasks" và xem kết quả vào buổi sáng

Giới hạn:

Kết quả được đặt ở nơi mà không ai chú ý đến: Copilot đưa công việc vào các Yêu cầu Hợp nhất, còn Cursor để lại trong trình chỉnh sửa của bạn. Các sản phẩm của Antigravity chờ sẵn ở một nơi mà người dùng phải chủ động mở ra, và Copilot đưa công việc vào các Yêu cầu Hợp nhất, còn Cursor để lại trong trình chỉnh sửa của bạn. Các sản phẩm của Antigravity chờ sẵn ở một nơi mà người dùng phải chủ động mở ra, và cơ chế quyền truy cập chỉ cho phép chạy mà không đang theo dõi quá trình đánh giá, do đó danh sách công việc tồn đọng sẽ không hiển thị cho đến khi có sản phẩm bị lỗi được phát hành

Các mô hình của bên thứ ba không còn được hỗ trợ ở gói Enterprise: Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6 và GPT-OSS-120b có sẵn trên các gói Miễn phí và dành cho người dùng cá nhân, nhưng không được cung cấp thông qua Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.6 và GPT-OSS-120b có sẵn trên các gói Miễn phí và dành cho người dùng cá nhân, nhưng không được cung cấp thông qua Nền tảng Gemini Enterprise Agent . Do đó, bộ mô hình mà nhóm của bạn đang thử nghiệm sẽ không phải là bộ mô hình bạn nhận được sau khi bộ phận mua sắm ký kết hợp đồng.

Bỏ qua nếu: Bạn muốn cảm nhận được phản hồi của bot ngay khi gõ phím. Bot này được thiết kế để xử lý các lô công việc và sau đó bạn có thể rời đi. Phù hợp nhất cho: Các nhóm thực hiện các công việc nền kéo dài và chạy song song, đặc biệt là quá trình lặp lại phát triển frontend, nơi một tác nhân tự kiểm tra kết quả hiển thị của chính mình và giúp tiết kiệm các chu kỳ đánh giá.

Con trỏ

Cursor luôn giữ cho agent ở vị trí gần nhất với thao tác của bạn. Nó đọc vị trí con trỏ chuột và mở các buffer. Do đó, khoảng cách giữa ý định và thực thi là ngắn nhất trong số bốn agent này, và một nhóm sử dụng VS Code có thể chuyển sang sử dụng nó chỉ trong một buổi chiều.

Nó cũng có thể xử lý công việc ngoài máy tính của bạn thông qua Cloud Agents, do đó, lời chỉ trích cũ về việc “bị ràng buộc với trình chỉnh sửa” không còn đúng nữa. Điều vẫn đúng là sản phẩm này được thiết kế xoay quanh một nhà phát triển đang làm việc trong một phiên làm việc. Việc phân công một đội các tác nhân là có thể; chỉ là giao diện này không được thiết kế dành riêng cho mục đích đó.

Những điểm nổi bật:

Chỉnh sửa nhiều tệp mà không cần nhập lại lệnh: Giao cho Hand Composer 2.5 một công việc dài, và nó sẽ tự động thực hiện các thao tác chỉnh sửa tệp và lệnh trên terminal

Người kiểm tra đầu tiên trước khi đến tay người kiểm tra chính thức: Bugbot sẽ để lại bình luận trên nhánh của bạn, nhờ đó các lỗi rõ ràng sẽ không bao giờ lọt vào danh sách công việc của con người

Các biện pháp bảo vệ cho mọi người dùng được cấp phép: Áp dụng chế độ bảo mật trên toàn tổ chức và theo dõi tình hình sử dụng của từng nhà phát triển từ một chế độ xem quản trị viên duy nhất

Giới hạn:

Hai người dùng được cấp phép giống hệt nhau có thể có mức chi phí chênh lệch rất lớn: Lựa chọn mô hình quyết định tốc độ mà một nhà phát triển tiêu tốn sức chứa

Việc ủy quyền khiến bạn mất đi bối cảnh giúp nó hoạt động nhanh chóng: Ưu điểm của Cursor nằm ở việc đọc các vùng đệm đang mở và vị trí con trỏ của bạn. Một Cloud Agent hoạt động dựa trên lời nhắc được viết sẵn thì không có những thông tin đó. Điều này có nghĩa là cùng một công việc sẽ cần một bản tóm tắt chi tiết hơn nhiều

Bỏ qua nếu: Vấn đề chính của bạn là phải chạy nhiều tác nhân trên nhiều repo, chứ không phải giúp một nhà phát triển làm việc nhanh hơn trên một tệp duy nhất. Phù hợp nhất cho: Các nhà phát triển muốn có một tác nhân hoạt động ngay trong quy trình chỉnh sửa của họ, đặc biệt là các nhóm đã chuẩn hóa việc sử dụng VS Code.

Claude Mã

Claude Code chính là công cụ bạn nên sử dụng cho những dự án di chuyển mã nguồn mà không ai muốn bắt tay vào. Khi bạn đổi tên một hàm được sử dụng tại 60 vị trí khác nhau, công cụ này đang theo dõi chuỗi gọi hàm, cập nhật các bài kiểm thử và phát hiện ra hai vị trí mà chữ ký hàm đã thay đổi. Tất cả quá trình này diễn ra mà không cần chế độ xem của bất kỳ giao diện nào.

Công cụ này bắt đầu từ terminal và mở rộng sang các IDE, Slack, web và GitHub. Điều này có nghĩa là nó tích hợp mượt mà vào các nền tảng hiện có của nhóm bạn mà không cần thay thế chúng. Do đó, đây là công cụ dễ tích hợp nhất trong số bốn công cụ và cũng là công cụ khó nhất để hướng dẫn cho những người không quen làm việc trong môi trường shell.

Những điểm nổi bật:

Các quy trình làm việc bạn có thể áp dụng lại vào quý tới: Yêu cầu tác nhân viết một skript để quản lý nhiều tác nhân con chạy song song

Các tác nhân song song không va chạm: Tính năng nhóm Agent cung cấp cho mỗi tác nhân một cây công việc riêng, do đó nhiều tác nhân có thể làm việc trên cùng một repo mà không ghi đè lên nhau

Tính nhất quán trong toàn bộ quá trình di chuyển: Giao cho nó một công việc bao gồm hàng chục tệp, và logic sẽ được duy trì nhất quán từ đầu đến cuối

Giới hạn:

Công việc frontend thường diễn ra trong tình trạng “mù”: Khi giao diện chưa được hiển thị, việc sửa lỗi giao diện người dùng đồng nghĩa với việc phải mô tả những gì trông không đúng thay vì trình bày trực quan. Điều này khiến mỗi thay đổi về mặt hình ảnh đều phải trải qua thêm một bước xử lý

Các tính năng có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp: Việc truy cập thông qua nhà cung cấp dịch vụ đám mây không cung cấp cùng bộ tính năng như khi sử dụng dịch vụ trực tiếp từ nhà phát triển. Do đó, trước khi triển khai trên quy mô doanh nghiệp, cần phải kiểm tra tính tương đương trước.

Bỏ qua nếu: Công việc chính của bạn là lặp lại thiết kế giao diện, hoặc những người cần công cụ này nhất không muốn mở cửa sổ terminal. Phù hợp nhất cho: Các kỹ sư cấp cao thực hiện các việc cần làm như tái cấu trúc và di chuyển phức tạp, trong đó chất lượng lập luận quyết định kết quả.

GitHub Copilot

GitHub Copilot cạnh tranh về khả năng định vị hơn là năng lực thuần túy. Trợ lý của nó hoạt động bên trong các Yêu cầu Hợp nhất, vấn đề và hành động của bạn. Kết quả được gửi đến hàng đợi mà nhóm của bạn đã mở sẵn mỗi sáng.

Cách triển khai này cũng giải quyết một vấn đề về quản trị mà ba phương án còn lại chưa giải quyết được. Công việc của các tác nhân sẽ tuân thủ các biện pháp bảo vệ nhánh, quy trình đánh giá bắt buộc và quy định về CODEOWNERS. Điều này có nghĩa là các cơ chế kiểm soát mà bạn đã mất nhiều năm để cấu hình vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả mà không cần thêm bất kỳ chính sách mới nào.

Những điểm nổi bật:

Yêu cầu Hợp nhất (pull request) thực sự, không phải các bản vá rời rạc: Gán một vấn đề, và tác nhân đám mây sẽ mở một yêu cầu Hợp nhất thông qua các biện pháp bảo vệ tương tự như nhánh của một người dùng thực hiện.

Các công cụ của nhà cung cấp khác trong cùng luồng: Chuyển một công việc sang Claude Code hoặc Codex trực tiếp từ bên trong Copilot mà không cần rời khỏi GitHub

Kiểm tra sơ bộ mọi bản diff: Hãy để công cụ này xử lý các vấn đề về phong cách và lỗi rõ ràng, giúp người đánh giá tập trung vào các quyết định thiết kế

Giới hạn:

Lợi thế này không còn khi ra khỏi GitHub: Nếu quá trình đánh giá diễn ra trên GitLab hoặc hệ thống CI của bạn được triển khai ở nơi khác, bạn sẽ phải so sánh khả năng cơ bản của các công cụ này giống như bất kỳ công cụ nào khác

Công việc phải được định hình dưới dạng một vấn đề trước tiên: Trợ lý hoạt động dựa trên một vấn đề đã được xác định phạm vi rõ ràng và tạo ra bản so sánh (diff). Do đó, công việc mang tính khám phá cần có sự tham gia của con người để xác định kết quả đầu ra trước khi có thể bắt đầu.

Bỏ qua nếu: Bạn muốn một tác nhân có quyền kiểm soát cục bộ rộng rãi đối với terminal, trình duyệt và hệ thống tệp của bạn. Phù hợp nhất với: Các nhóm có luồng đánh giá đã hoàn toàn diễn ra trên GitHub và muốn tích hợp AI trực tiếp vào luồng đó thay vì thực hiện song song.

Cách bắt đầu sử dụng Google Antigravity

Quá trình cài đặt bao gồm sáu bước: chọn bề mặt làm việc, cài đặt và đồng bộ hóa, kết nối không gian làm việc, thiết lập mô hình tác nhân, kích hoạt Tác nhân Trình duyệt và giao công việc đầu tiên có mức độ rủi ro thấp. Gói Individual miễn phí và bao gồm tất cả các tính năng, do đó bạn có thể chạy các tác nhân thực tế trước khi bất kỳ ai ký đơn đặt hàng. Dưới đây là trình tự thực hiện.

Chọn nền tảng phù hợp: Chọn Antigravity 2.0 để điều phối các tác nhân song song, sử dụng CLI cho các quy trình làm việc không giao diện người dùng (headless) và trên terminal, hoặc sử dụng trực tiếp trong trình chỉnh sửa nếu các nhà phát triển muốn làm việc ngay trong trình chỉnh sửa. SDK được thiết kế để xây dựng các tác nhân tùy chỉnh

Cài đặt và đồng bộ hóa: Tải xuống từ Tải xuống từ antigravity.google trên macOS, Linux hoặc Windows. Chuyển các cài đặt hiện có của VS Code hoặc Cursor sang để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ

Kết nối không gian làm việc của bạn: Mở thư mục dự án cục bộ và dành vài phút để công cụ này chỉ mục kho lưu trữ, giúp nó hiểu rõ logic và cấu trúc của dự án

Cài đặt mô hình agent: Bắt đầu với Gemini 3.5 Flash để tăng tốc độ cho các công việc thường ngày. Chuyển sang Gemini 3.1 Pro cho các công việc suy luận phức tạp hơn như tái cấu trúc nhiều tệp

Kích hoạt Trình quản lý trình duyệt: Kích hoạt một công việc đơn giản để yêu cầu cài đặt phần mở rộng Chrome một lần, giúp kích hoạt phản hồi trực quan

Giao một công việc có mức độ rủi ro thấp: Hãy bắt đầu với tệp README cho một mô-đun duy nhất hoặc các bài kiểm thử đơn vị cho một hàm, chứ không phải dịch vụ thanh toán của bạn

Việc cần làm để có được kết quả đáng tin cậy từ Google Antigravity?

Kết quả đáng tin cậy phụ thuộc vào năm nguyên tắc để triển khai AI thành công: lời nhắc rõ ràng, quyền truy cập được cấu hình sẵn, kiểm tra sản phẩm trước khi hợp nhất, các công việc khởi đầu có rủi ro thấp và theo dõi quá trình lặp lại. Nếu bỏ qua bất kỳ nguyên tắc nào, kết quả đầu ra của trợ lý sẽ bị suy giảm mà không có thông báo. Dưới đây là cẩm nang hướng dẫn dành cho bạn.

Viết các lời nhắc rõ ràng và đầy đủ: Cung cấp cho trợ lý bối cảnh của cơ sở mã, định dạng đầu ra và bất kỳ ràng buộc nào. Các hướng dẫn mơ hồ sẽ dẫn đến kết quả mơ hồ

Cấu hình quyền truy cập trước khi cho phép tự động hóa: Phân loại mọi hành động nhạy cảm vào ba danh sách quyền truy cập của Antigravity. Các lệnh có thể gây hư hại được xếp vào danh sách “Deny”, quyền truy cập thông tin xác thực và môi trường sản xuất được xếp vào danh sách “Ask”, còn danh sách “Allow” chỉ bao gồm các thao tác thông thường như đọc tệp trong repo hoặc chạy các bài kiểm thử

Kiểm tra các sản phẩm trước khi hợp nhất: Hãy coi mã do các tác nhân tạo ra giống như một Yêu cầu Hợp nhất (pull request) từ một lập trình viên mới vào nghề. Chạy mã đó qua Hãy coi mã do các tác nhân tạo ra giống như một Yêu cầu Hợp nhất (pull request) từ một lập trình viên mới vào nghề. Chạy mã đó qua danh sách kiểm tra đánh giá mã để một người thật xác nhận logic, chứ không chỉ so sánh sự khác biệt (diff)

Bắt đầu với các công việc có rủi ro thấp: Trước tiên, hãy giao cho họ tài liệu, các bài kiểm thử đơn vị cho mã nguồn hiện có và phân tích cơ sở mã. Những công việc này giúp xây dựng niềm tin mà không gây rủi ro, và dịch vụ thanh toán của bạn không phải là ứng cử viên phù hợp ngay từ ngày đầu tiên

Theo dõi và cải tiến: Theo dõi các lời nhắc nào hoạt động hiệu quả, các công việc nào mà các tác nhân liên tục thất bại, và những điểm nào con người can thiệp nhiều nhất. Những điểm can thiệp này sẽ chỉ ra cho bạn biết cần khắc phục điều gì tiếp theo, dù đó là lời nhắc, quy tắc quyền truy cập hay chính công việc đó.

Mẹo chuyên nghiệp: Hãy cài đặt danh sách quyền truy cập trước khi chạy, chứ không phải trong quá trình chạy. Các quyền truy cập được phê duyệt giữa chừng công việc sẽ được chấp nhận một cách phản xạ, bởi vì một khi tác nhân tạm dừng ở lời nhắc thứ tư, bạn sẽ nhấp vào “Cho phép” chỉ để nó tiếp tục hoạt động. Logic tương tự cũng áp dụng cho các kế hoạch: hãy đọc chúng để tìm ra các giả định sai thay vì các lỗi, vì một tiền đề sai sẽ tạo ra mã hoạt động hoàn hảo nhưng lại giải quyết sai vấn đề, và sự khác biệt sẽ trông có vẻ nhất quán về mặt nội bộ.

Cách lập kế hoạch để khắc phục các giới hạn của Google Antigravity

Antigravity có năm hạn chế cần lưu ý khi lập kế hoạch: kết quả đầu ra “chắc chắn nhưng sai”, giới hạn hạn ngạch hàng tuần, độ trễ chỉ xảy ra trong chế độ không đồng bộ, tính tương đương tính năng không đồng đều giữa các nền tảng và các vấn đề tuân thủ chưa được giải quyết đối với mã nhạy cảm. Việc nắm rõ những điều này từ đầu sẽ giúp duy trì kỳ vọng thực tế và tránh những bất ngờ giữa chừng dự án.

Kiểm tra mọi thay đổi do trợ lý tạo ra: Hãy chuẩn bị tinh thần cho việc gặp phải mã sai sót, hiểu nhầm yêu cầu hoặc những sai lầm được trình bày một cách tự tin. Đừng quên rằng đằng sau đó vẫn là một trợ lý dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hãy coi kết quả đầu ra chỉ là bản nháp cho đến khi được kiểm thử.

Lập ngân sách dựa trên giới hạn hạn ngạch: Hãy lập kế hoạch cho các giới hạn mức sử dụng hàng tuần, vì nếu vượt quá giới hạn này, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng cho đến khi thời gian giới hạn được thiết lập lại. Ngoài ra, ghi chú rằng Hãy lập kế hoạch cho các giới hạn mức sử dụng hàng tuần, vì nếu vượt quá giới hạn này, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng cho đến khi thời gian giới hạn được thiết lập lại. Ngoài ra, ghi chú rằng sức chứa bổ sung đến từ các tín dụng AI được bán riêng cho người đăng ký gói Pro và Ultra. Google không công bố một tín dụng có thể mua được bao nhiêu công việc của tác nhân, do đó việc dự báo chi phí cho mỗi nhà phát triển vẫn chỉ là phỏng đoán.

Thiết kế cho công việc không đồng bộ, không phải lập trình cặp: Hãy xếp các tác nhân vào hàng đợi chạy nền và xử lý công việc theo lô thay vì mong đợi phản hồi thời gian thực khi bạn viết mã cùng với chúng

Kiểm tra tính tương đồng về tính năng trên các nền tảng: So sánh ứng dụng máy tính, CLI, IDE và SDK trước khi quyết định chuẩn hóa nhóm của bạn sử dụng một nền tảng duy nhất. Điều này rất quan trọng vì không phải tất cả các nền tảng đều cung cấp cùng một bộ tính năng

Kiểm tra tuân thủ trước khi tích hợp mã nguồn nhạy cảm: Đánh giá xem Antigravity có đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu của tổ chức bạn hay không trước khi áp dụng công cụ này cho các kho lưu trữ độc quyền.

Cách điều phối các tác nhân Antigravity trong ClickUp

Hệ thống quản lý quyền truy cập của Antigravity giới hạn những việc cần làm của một tác nhân trong quá trình chạy. Hệ thống này không quản lý những gì xảy ra với kết quả đầu ra sau đó: ai sẽ xem xét nó, thời gian phê duyệt mất bao lâu, hay liệu có ai phát hiện ra giả định sai lầm trước khi sản phẩm được phát hành hay không. Đó là vấn đề phối hợp trong nhóm, và các nền tảng tác nhân không giải quyết được vấn đề phối hợp trong nhóm.

ClickUp hoạt động hiệu quả ở cả hai giai đoạn của quy trình. Codegen thu thập toàn bộ bối cảnh xung quanh một công việc (mô tả, tiêu chí chấp nhận, tài liệu kỹ thuật liên quan, lịch sử bình luận) và cung cấp thông tin này cho tác nhân trước khi quá trình thực thi bắt đầu. Đây là một dạng đầu vào khác biệt so với lời nhắc được nhập vào terminal. Kết quả đầu ra được trả về dưới dạng một pull request (PR) có liên kết, trong đó trạng thái, người được giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn đã được điền sẵn.

Tự động hóa quá trình chuyển giao từ AI sang các Yêu cầu Hợp nhất thực tế trong công việc của nhóm với ClickUp Codegen

Đối với các kế hoạch được tạo bên ngoài ClickUp, hãy dán một kế hoạch vào phần mô tả công việc, và ClickUp Brain sẽ phân tích nó dựa trên dữ liệu sprint thời gian thực: những xung đột trong tuần này, các bản vá của tác nhân nào đã bị hoàn tác trong tháng này và những điểm chung giữa chúng, cũng như vị trí các công việc con đánh giá nên được đặt ở đâu.

Brain cũng hỗ trợ Claude, GPT và Gemini thông qua một gói đăng ký duy nhất. Bạn có thể lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho công việc của mình.

Soạn thảo tệp README trực tiếp từ bản ghi quyết định kiến trúc của bạn bằng ClickUp Brain, công cụ này sẽ phân tích ngữ cảnh của tài liệu và tạo ra tài liệu có cấu trúc chỉ trong vài giây

Thời gian ban đêm là khoảng thời gian khó khăn hơn. Tính năng Scheduled Tasks của Antigravity sẽ tự động triển khai các bản vá dù hàng đợi của bạn đã được xử lý xong hay chưa. Các Super Agents trong ClickUp sẽ xem xét từng kế hoạch mới nhận so với phạm vi sprint, xếp hạng theo mức độ rủi ro và giao các mục có rủi ro cao cho người đánh giá có kinh nghiệm nhất của bạn. Bất kỳ mục nào chưa được đánh giá sau 24 giờ sẽ được chuyển lên cấp trên. Buổi sáng, bạn sẽ mở một hàng đợi được sắp xếp theo mức độ ưu tiên kèm theo lý do cụ thể.

Mariah Wilcox, Chánh văn phòng của Giám đốc Chiến lược Kinh doanh (CBO) và Giám đốc Tiếp thị (CMO) tại Seismic, chia sẻ về các tác nhân trong ClickUp:

Trước đây, quy trình tiếp nhận yêu cầu tiếp thị của chúng tôi thường là những cuộc trao đổi kéo dài không dứt giữa người gửi và người thực hiện, và thường bị đình trệ mỗi khi có ai đó vắng mặt. Giờ đây, một chuyên viên trong ClickUp sẽ xem xét từng yêu cầu, thu thập yêu cầu cụ thể và xác nhận sức chứa trước khi chuyển giao công việc. Nhóm sáng tạo của chúng tôi bắt tay vào công việc ngay lập tức, tập trung vào việc phát triển sản phẩm thay vì phải loay hoay với các biểu mẫu tiếp nhận. Các chuyên viên không bao giờ nghỉ phép!

Trước đây, quy trình tiếp nhận yêu cầu tiếp thị của chúng tôi thường là những cuộc trao đổi kéo dài không dứt giữa người gửi và người thực hiện, và thường bị đình trệ mỗi khi có ai đó vắng mặt. Giờ đây, một chuyên viên trong ClickUp sẽ xem xét từng yêu cầu, thu thập yêu cầu cụ thể và xác nhận sức chứa trước khi chuyển giao. Nhóm sáng tạo của chúng tôi bắt đầu công việc ngay lập tức, tập trung vào việc phát triển sản phẩm thay vì phải loay hoay với các biểu mẫu tiếp nhận. Các chuyên viên không bao giờ nghỉ phép!

Những phương pháp hiệu quả để quản lý đầu ra của các tác nhân cụ thể:

Mọi bản vá của tác nhân đều tự động được đưa vào quy trình đánh giá của bạn: Khi một tác nhân tạo Yêu cầu Hợp nhất (pull request), Khi một tác nhân tạo Yêu cầu Hợp nhất (pull request), các quy trình tự động hóa ClickUp sẽ được kích hoạt thông qua tích hợp GitHub. Hệ thống sẽ tạo công việc trong Danh sách công việc của tác nhân, kèm theo liên kết đến Yêu cầu Hợp nhất, trạng thái được cài đặt thành "Kế hoạch đánh giá" và ngày đáo hạn được thiết lập. Các quy trình tự động hóa này sẽ ngăn trạng thái chuyển sang "Được phê duyệt" trừ khi trường người đánh giá đã được điền đầy đủ

Bạn có thể xác định chính xác ai đã phê duyệt nội dung gì và lý do tại sao: Lưu trữ các kế hoạch triển khai trong tài liệu Docs, liên kết chúng với công việc và đánh dấu chúng là wiki. Lịch sử phiên bản ghi lại mọi lần chỉnh sửa; các bình luận của người đánh giá và dấu thời gian trạng thái được lưu trữ trực tiếp trên công việc

Các vấn đề về năng lực và chất lượng sẽ bộc lộ trước khi có ai báo cáo: Theo dõi thời gian trung bình ở từng trạng thái cho các giai đoạn "Plan Review" và "Code Review" trên thẻ Theo dõi thời gian trung bình ở từng trạng thái cho các giai đoạn "Plan Review" và "Code Review" trên thẻ ClickUp Dashboard . Một thẻ hiển thị các công việc bị đẩy lùi về phía sau cho thấy chất lượng yêu cầu. Khi số đầu tiên tăng lên trong khi năng suất duy trì ổn định, bạn đang gặp vấn đề về sức chứa. Khi số thứ hai tăng lên, bạn đang gặp vấn đề về chất lượng yêu cầu.

Giới hạn thực tế: ClickUp quản lý lớp điều phối xung quanh kết quả đầu ra của các tác nhân. Đối với các phiên chạy Antigravity cụ thể, điểm kết nối là tích hợp GitHub, do đó các nhóm có tác nhân tạo pull request (PR) sẽ nhận được tính năng này tự động; những người khác cần tạo công việc hoặc thiết lập webhook. Phù hợp với ai: Các nhóm đang chạy nhiều tác nhân song song, nơi câu hỏi đã chuyển từ “liệu các tác nhân có thể thực hiện công việc này không” sang “liệu chúng ta có thể theo kịp việc kiểm tra chúng không”. Một nhà phát triển chạy hai tác nhân cho các dự án phụ thì không cần đến công cụ này. Trình quản lý tác nhân của Antigravity là đủ.

Xem cách quy trình làm việc của một tác nhân di chuyển từ sự kiện kích hoạt đến kết quả đã được kiểm duyệt bên trong ClickUp:

Tối ưu hóa quy trình phát triển AI của bạn với ClickUp

Các trường hợp sử dụng của Google Antigravity mang đến cho bạn một lộ trình rõ ràng để giảm bớt công việc thủ công thông qua tự động hóa sửa lỗi và tạo mẫu nhanh. Tuy nhiên, thành công của bạn không chỉ phụ thuộc vào công nghệ. Bạn cần có các hướng dẫn rõ ràng, các rào cản an toàn vững chắc và sự giám sát nhất quán từ con người để duy trì sự ổn định cho cơ sở mã nguồn của mình.

Bạn có thể đang lãng phí quá nhiều thời gian cho việc chuyển đổi ngữ cảnh. Mặc dù các nền tảng dựa trên tác nhân (agentic) cung cấp giải pháp, nhưng chúng chỉ phát huy hiệu quả khi được kết hợp với hệ thống quản lý quy trình làm việc vững chắc. Điều quan trọng là phải học cách giúp các tác nhân AI hoàn thành công việc nhanh hơn và cuối cùng giải phóng thời gian cho công việc sáng tạo.

Nếu bạn đã sẵn sàng tích hợp phát triển AI và quản lý dự án vào một nền tảng duy nhất, hãy bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí. Hãy tự mình trải nghiệm cách một không gian làm việc tích hợp giúp loại bỏ tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ và duy trì tiến độ lộ trình phát triển của bạn.

Câu hỏi thường gặp về các trường hợp sử dụng của Google Antigravity

Có những thay đổi gì trong Antigravity 2.0?

Antigravity 2.0 đã bổ sung một ứng dụng máy tính được thiết kế lại, giao diện dòng lệnh và bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) dành cho các quy trình làm việc tùy chỉnh của các tác nhân. Ứng dụng máy tính để bàn cho phép bạn điều phối nhiều tác nhân cùng lúc, thiết kế các quy trình làm việc tùy chỉnh cho các tác nhân con và lên lịch các công việc chạy ngầm, với khả năng tích hợp với Google AI Studio, Android và Firebase. Điều này đánh dấu sự chuyển đổi từ một môi trường phát triển tích hợp (IDE) đơn lẻ sang một nền tảng điều phối tác nhân rộng hơn.

Ngoài việc viết mã, bạn còn có thể sử dụng Google Antigravity để làm gì nữa?

Google mô tả chi tiết các quy trình làm việc dành cho người không phải là nhà phát triển, bao gồm nghiên cứu cạnh tranh và nghiên cứu web, biên soạn tài liệu, cũng như công việc khoa học. Các tác nhân của Google thành thạo hơn 20 cơ sở dữ liệu khoa học chính, bao gồm Cơ sở dữ liệu AlphaFold, UniProt, PubChem và ChEMBL, cùng với các mô hình tiên tiến như AlphaGenome. Chương trình thực hành CLI của chính Google chia các công việc thành các công việc dành cho nhà phát triển và người không phải là nhà phát triển.

Tại sao Antigravity lại thông báo rằng tôi đã đạt đến hạn mức và việc cần làm để có thêm hạn mức là gì?

Antigravity áp dụng cả hạn mức cơ bản và giới hạn tốc độ hàng tuần. Hạn mức cơ bản được làm mới sau mỗi năm giờ trên các gói Google AI Pro và Ultra; khi đạt đến giới hạn hàng tuần, mô hình sẽ bị khóa cho đến khi khoảng thời gian này được thiết lập lại. Người đăng ký gói Pro và Ultra có thể mua tín dụng AI để sử dụng vượt mức, với giá 25 USD cho 2.500 tín dụng. Google không công bố một tín dụng có thể mua được bao nhiêu công việc của tác nhân, do đó, việc dự báo cho từng nhà phát triển vẫn chỉ là ước tính.

Các nhóm và doanh nghiệp có thể sử dụng Google Antigravity không?

Đúng vậy, các nhóm và doanh nghiệp đều có thể sử dụng Google Antigravity. Dịch vụ này được cung cấp cho khách hàng Google Cloud thông qua Nền tảng Gemini Enterprise Agent, tách biệt với các gói đăng ký Google AI dành cho cá nhân. Các tài khoản cá nhân hoạt động theo Điều khoản dịch vụ dành cho người tiêu dùng của Google; trong khi các triển khai dành cho nhóm hoạt động theo Điều khoản của Google Cloud. Hãy đánh giá dịch vụ này dựa trên các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu của riêng bạn trước khi chỉ định các tác nhân truy cập vào các kho lưu trữ độc quyền.

Antigravity khác với Gemini CLI như thế nào?

Antigravity CLI đã thay thế Gemini CLI. Google đã ra mắt Antigravity CLI, một giao diện terminal dựa trên Go chia sẻ bộ công cụ quản lý tác nhân Antigravity, đồng thời ngừng hỗ trợ Gemini CLI dành cho người dùng cá nhân. Sự khác biệt thực tế: Gemini CLI là một tác nhân terminal nhẹ hơn, tập trung vào phiên làm việc, trong khi Antigravity CLI chạy các tác nhân tự chủ, thực thi lệnh shell và quản lý các tác nhân con chạy nền dưới cùng một hệ thống quyền truy cập như ứng dụng máy tính.