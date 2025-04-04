hướng dẫn 7 bước về cách đánh giá mức độ nỗ lực cùng nhau để lập kế hoạch chính xác

Có thể nhóm của bạn đã tập trung quanh bàn hội nghị, cùng nhau động não và lập kế hoạch cho một dự án. Nhưng bất chấp những nỗ lực tốt nhất của mọi người:

Thời hạn cuối cùng đã bị trễ

Nguồn lực đang bị căng thẳng, và

Các mốc thời gian là không thực tế (thậm chí còn nực cười!)

Đây là những vấn đề rất phổ biến phát sinh khi các nhóm không đánh giá đầy đủ mức độ nỗ lực (LOE) cần thiết cho các công việc. Mức độ nỗ lực là một bước quan trọng để đảm bảo dự án được thực hiện thành công.

Để tính toán LOE chính xác, không chỉ cần đưa ra ước lượng thời gian. Trên thực tế, việc này đòi hỏi phân tích kỹ lưỡng công việc thực tế liên quan.

Hãy cùng thảo luận về một số phương pháp, mẹo và thực tiễn tốt nhất để xác định mức độ nỗ lực trong quản lý dự án.

Mức độ nỗ lực trong quản lý dự án là gì?

Mức độ nỗ lực (LOE) là một thuật ngữ quản lý dự án thể hiện lượng thời gian và nguồn lực ước lượng cần thiết để hoàn thành các công việc hoặc hoạt động cụ thể trong một dự án.

Không giống như công việc truyền thống dựa trên nhiệm vụ với thời gian bắt đầu và kết thúc rõ ràng, công việc LOE thường mang tính chất liên tục hoặc hỗ trợ. Một số ví dụ bao gồm giám sát, bảo trì hoặc công việc hành chính.

LOE phản ánh tổng nỗ lực và thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc. Điều này bao gồm các hoạt động hỗ trợ dự án như cuộc họp, lập tài liệu, kế toán ngân sách dự án, giao tiếp và làm lại.

Nó thường được sử dụng để ước tính mức độ nỗ lực cho các công việc không trực tiếp tạo ra kết quả nhưng rất cần thiết để dự án tiếp tục tiến triển.

LOE khác với các kỹ thuật ước tính khác như thế nào?

LOE khác biệt với các kỹ thuật ước tính dự án phổ biến hơn như ước tính từ trên xuống hoặc từ dưới lên.

Trong khi các phương pháp đó nhấn mạnh việc chia nhỏ công việc thành các đơn vị có thể đo lường được với kết quả định sẵn, LOE có tính chất liên tục hơn. LOE tập trung vào các công việc đang diễn ra có thể lặp lại hoặc kéo dài trong toàn bộ thời lượng của dự án.

Ví dụ: trong ước lượng từ dưới lên, bạn có thể tính toán thời gian cần thiết để thiết kế một sản phẩm. Ngược lại, ước lượng mức độ nỗ lực sẽ đo lường thời gian liên tục cần thiết để quản lý quá trình thiết kế sản phẩm, chẳng hạn như cập nhật trạng thái, phối hợp nhóm hoặc các lần lặp lại thiết kế.

Dưới đây là ba thành phần phổ biến được bao gồm trong ước tính thang đo mức độ nỗ lực: Thời gian: Số giờ hoặc số ngày ước lượng cần thiết để thực hiện công việc đang tiến hành (như báo cáo, quản lý hoặc giám sát) Nguồn lực: Nhân lực, công nghệ hoặc thiết bị cần thiết để hoàn thành các công việc này trong dòng Nhân lực, công nghệ hoặc thiết bị cần thiết để hoàn thành các công việc này trong dòng thời gian của dự án một cách Phụ thuộc công việc: Cách các công việc đang diễn ra hỗ trợ hoặc ảnh hưởng đến các hoạt động khác để luồng dự án diễn ra suôn sẻ hơn

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Tại sao các nhà quản lý dự án nên tập trung vào LOE?

Tập trung vào LOE giúp bạn có cái nhìn rõ ràng và đầy đủ hơn về quy trình lập kế hoạch dự án. Kế toán các nhiệm vụ đang diễn ra như giám sát và giao tiếp giúp cải thiện việc phân bổ nguồn lực và xác minh rằng mọi khía cạnh của vòng đời dự án đều được hỗ trợ đầy đủ.

Điều này cũng giúp bạn thiết lập dòng thời gian thực tế vì bạn đã tính đến thời gian và nỗ lực cần thiết cho các hoạt động thiết yếu nhưng không thể giao được.

Ngoài ra, nó còn giúp giao tiếp với các bên liên quan trở nên dễ dàng hơn, giúp họ hiểu rõ về nội dung thực tế của dự án và cài đặt các kỳ vọng thực tế hơn.

Nếu bạn bỏ qua LOE, bạn có nguy cơ làm quá tải tài nguyên hoặc chậm tiến độ. Tệ hơn nữa, bạn có thể đánh giá thấp nhu cầu của dự án, dẫn đến sự kém hiệu quả hoặc chậm trễ có thể tránh được.

💡Bạn có biết? Nỗ lực riêng biệt là một công việc có thể đo lường được với thời gian bắt đầu và kết thúc rõ ràng, như viết báo cáo. Ngược lại, LOE bao gồm các hoạt động đang diễn ra, như lên lịch cuộc họp và tạo tài liệu, những công việc không dễ theo dõi nhưng giúp mọi việc tiến triển!

Phương pháp ước tính LOE

Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của công việc và dữ liệu có sẵn, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để ước tính LOE cho sự thành công của dự án.

Dưới đây là bốn chiến lược chính cùng với điểm mạnh và hạn chế của chúng.

1. Phán đoán của chuyên gia

Kỹ thuật ước tính nỗ lực này hữu ích để xử lý các công việc khó định lượng hơn, như trợ giúp hành chính hoặc giám sát. Các chuyên gia trong lĩnh vực này sẽ rút ra những hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm trong quá khứ để đưa ra ước tính thực tế cho các tình huống tương tự.

👍 Ưu điểm: Nhanh chóng, dựa trên chuyên môn hợp lý và hiệu quả cho các công việc độc đáo hoặc phức tạp 👎 Nhược điểm: Chủ quan và có thể đưa ra ước tính không chính xác khi các chuyên gia có thành kiến hoặc thiếu các chi tiết quan trọng 🤔 Khi nào sử dụng: Với các thành viên nhóm phát triển có kinh nghiệm hoặc quản lý dự án đã xử lý các công việc tương tự trong quá khứ

2. Ước tính tương tự

Việc dự đoán LOE cho dự án hiện tại của bạn phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử từ các dự án tương tự . Bằng cách so sánh các công việc từ các dự án trước đây có phạm vi tương tự, bạn có thể đưa ra ước lượng chính xác về thời gian và nguồn lực cần thiết cho dự án mới.

👍 Ưu điểm: Nhanh chóng, không yêu cầu dữ liệu chi tiết và phù hợp với kế hoạch giai đoạn đầu 👎 Nhược điểm: Ít chính xác hơn vì phụ thuộc vào độ chính xác và mức độ liên quan của dữ liệu trong quá khứ 🤔 Khi nào sử dụng: Trong các tình huống không có thông tin chi tiết về công việc nhưng bạn có quyền truy cập vào dữ liệu tương tự từ các dự án trước đó

3. Ước tính tham số

Phương pháp ước tính nỗ lực này tính toán LOE bằng cách áp dụng dữ liệu thống kê vào các tham số đã thu thập.

Ví dụ: nếu việc bảo trì 10 máy chủ cần 10 giờ/tuần, thì việc bảo trì 20 máy chủ có thể sẽ cần 20 giờ/tuần. Phương pháp này hoàn toàn phù hợp với các công việc có đầu vào và đầu ra rõ ràng, có thể đo lường được.

👍 Ưu điểm: Dựa trên dữ liệu, chính xác hơn cho các công việc lặp đi lặp lại và có thể mở rộng quy mô 👎 Nhược điểm: Yêu cầu dữ liệu chi tiết, đáng tin cậy và không phù hợp với các công việc có tính biến động cao 🤔 Khi nào sử dụng: Trong trường hợp công việc có thể định lượng và có sẵn số liệu dữ liệu lịch sử

4. Ước tính ba điểm

Còn được gọi là PERT (Kỹ thuật đánh giá chương trình), kỹ thuật ước tính LOE ba điểm sử dụng ba ước tính khác nhau — lạc quan, bi quan và khả thi nhất — để tính toán ước tính trung bình. Điều này giúp giải quyết mọi sự không chắc chắn và biến động trong thời lượng công việc.

👍 Ưu điểm: Tính đến sự không chắc chắn và cung cấp các ước tính cân bằng hơn 👎 Nhược điểm: Yêu cầu nhiều nỗ lực hơn và phải xem xét nhiều tình huống khác nhau 🤔 Khi nào sử dụng: Khi đối mặt với sự không chắc chắn lớn hoặc khi công việc có nhiều kết quả khả thi khác nhau

Việc áp dụng các phương pháp ước tính LOE trở nên đơn giản hơn nhiều với các công cụ quản lý dự án có thể nhanh chóng thu thập và phân tích dữ liệu của bạn. Hơn nữa, các công cụ này còn:

Hiển thị dữ liệu cho các dự án trước đó

Tổ chức ý kiến chuyên gia

Tối ưu hóa quy trình ước tính LOE

Nâng cao độ chính xác của dự báo LOE

Đọc thêm: Cách tính thời gian chu kỳ để giao sản phẩm đúng hạn

Cách tính mức độ nỗ lực (LOE)?*

Tính toán LOE đơn giản hơn bạn nghĩ.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước khóa và giải thích cách Phần mềm quản lý dự án ClickUp có thể giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ và chính xác hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ về nỗ lực LOE để bạn hiểu rõ hơn.

Bước 1: Xác định phạm vi công việc

Bắt đầu bằng cách xác định rõ phạm vi công việc và mục đích của dự án. Sau đó, tìm hiểu kỹ về các công việc và hoạt động cần hoàn thành trong giai đoạn lập kế hoạch.

Phân chia các công việc lớn thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn có thể giúp bạn ước tính tốt hơn các nguồn lực cần thiết. Cấu trúc phân chia công việc (WBS) hoặc danh sách công việc có thể đặc biệt hữu ích cho mục đích này.

ClickUp có thể hỗ trợ bằng cách cung cấp các công cụ để xác định và quản lý phạm vi dự án của bạn một cách hiệu quả.

Với ClickUp Spaces, bạn có thể tổ chức dự án của mình thành các bộ phận hoặc nhóm khác nhau, tạo ra một cấu trúc rõ ràng cho công việc của bạn.

Thiết lập Không gian ClickUp mới để xác định và tổ chức phạm vi dự án của bạn

Các thư mục và danh sách trong mỗi không gian cho phép bạn chi tiết mọi khía cạnh của dự án để tất cả các công việc được tính vào tài khoản.

Khi bạn đã có phạm vi dự án rõ ràng, Nhiệm vụ ClickUp sẽ phát huy tác dụng. Nó chia nhỏ các công việc lớn thành các công việc con, giúp dễ dàng quản lý và ước lượng thời gian và nguồn lực cần thiết cho mỗi công việc con hoặc thành phần.

Khám phá các loại Nhiệm vụ ClickUp khác nhau để thêm vào không gian làm việc của bạn

Ngoài ra, Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp cũng rất hữu ích trong trường hợp này.

Chúng cho phép bạn chia nhỏ một công việc thành một loạt các bước hoặc công việc con có thể thực hiện được. Điều này giúp phác thảo rõ ràng tất cả các hành động cần thiết và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Mỗi mục trong danh sách kiểm tra có thể được theo dõi tiến độ, giúp quản lý các công việc phức tạp dễ dàng hơn.

Chi tiết và theo dõi tất cả các bước cần thiết trong một nhiệm vụ bằng cách sử dụng Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp

Bước 2: Ước lượng thời gian cho từng công việc

Sau khi xác định phạm vi, bạn sẽ cần tính toán thời gian hoàn thành ước lượng cho từng công việc ( ). Việc này bao gồm đánh giá thời gian thực hiện từng hoạt động, bao gồm các yếu tố phụ thuộc hoặc khả năng chậm trễ.

Cân nhắc sử dụng đánh giá của chuyên gia hoặc ước tính tham số dựa trên bản chất của công việc.

ClickUp Time Estimates giúp đơn giản hóa quá trình này.

Bạn có thể đặt ước tính cho từng công việc riêng lẻ, giúp bạn hiểu được thời gian dự kiến cho từng công việc cụ thể và đưa ra quyết định sáng suốt về lịch trình dự án của mình.

Tính toán chính xác thời gian dành cho các công việc phổ biến với Ước lượng thời gian của ClickUp để cải thiện hiệu quả của nhóm bạn

Đối với các công việc có nhiều người được giao, bạn có thể chỉ định các Ước lượng thời gian khác nhau cho mỗi người. Cách làm này giúp báo cáo khối lượng công việc và sức chứa chính xác hơn so với việc chỉ định toàn bộ ước lượng cho mỗi cá nhân.

Ngoài ra, ClickUp tổng hợp các ước lượng cho các công việc con và công việc chính, để bạn có thể nhanh chóng xem tổng thời gian ước lượng cho các công việc lớn có nhiều công việc con.

Đọc thêm: Cách tính giờ làm việc hiệu quả với các công cụ hiện đại

Bước 3: Áp dụng các nguồn lực

Tiếp theo, hãy bắt đầu bằng việc ước tính và phân bổ các nguồn lực phù hợp, như thành viên nhóm, công cụ và thiết bị.

Đừng quên xác minh xem mỗi thành viên trong nhóm có sẵn sàng theo ước lượng thời gian đã tính toán ở trên hay không. Phân bổ nguồn lực chính xác đảm bảo thời gian ước tính phù hợp với sức chứa thực tế của nhóm bạn.

Ví dụ: bạn sẽ phải điều chỉnh nếu một công việc mất 10 giờ, nhưng nhóm của bạn chỉ có 5 giờ trong tuần.

Đây là lúc Chế độ xem khối lượng công việc của ClickUp trở nên hữu ích. Chế độ này cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng về sức chứa và khối lượng công việc của nhóm tại một nơi, để bạn có thể dễ dàng phát hiện các thành viên nhóm bị quá tải hoặc các lỗ hổng về nguồn lực.

Bằng cách này, bạn có thể xem ai có sẵn và ai đang quá tải để điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp.

Xem sức chứa của nhóm bạn trong nháy mắt theo ước lượng thời gian với Chế độ xem khối lượng công việc của ClickUp

Bước 4: Theo dõi thời gian thực tế đã sử dụng

Khi dự án đang được triển khai, bạn sẽ thấy những dấu hiệu cho biết tính toán LOE của mình có chính xác hay không.

Theo dõi chặt chẽ thời gian thực tế dành cho từng công việc so với thời gian ước lượng. Điều này cho phép bạn so sánh ước lượng với thời gian thực tế và xác định các lĩnh vực cần điều chỉnh cho kế hoạch trong tương lai.

ClickUp Time Tracking là công cụ hoàn hảo cho việc này.

Nó cho phép bạn theo dõi thời gian thực tế dành cho các công việc và so sánh với ước lượng ban đầu. Bằng cách theo dõi các chi tiết này, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra những điểm ước lượng của mình có thể sai và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Theo dõi thời gian dành cho các công việc bằng cách sử dụng ClickUp Time Tracking để xem ước lượng của bạn có khớp với thực tế không

Theo dõi thời gian cũng cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về quản lý thời gian của dự án và tinh chỉnh phương pháp của bạn để có những ước lượng chính xác hơn trong tương lai.

Đọc thêm: 10 mẹo để cải thiện kỹ năng quản lý thời gian trong công việc

Bước 5: Sử dụng Ma trận Nỗ lực-Tác động

Trên thực tế, không phải mọi công việc đều có cùng mức độ quan trọng hoặc yêu cầu cùng mức độ thoải mái. Bạn có thể xác định mức độ ưu tiên của từng công việc thông qua Ma trận Nỗ lực-Tác động, phân loại các công việc dựa trên tác động tiềm năng và nguồn lực bạn phải bỏ ra.

Tải xuống mẫu này Mẫu Ma trận tác động nỗ lực của ClickUp được thiết kế để giúp bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý các nhiệm vụ dựa trên nỗ lực và tác động.

Bạn có thể sử dụng Mẫu ma trận nỗ lực-tác động của ClickUp để xếp hạng các dự án của mình theo khối lượng công việc dự kiến. Mẫu này lý tưởng để đánh giá và hình dung những nỗ lực dự kiến sẽ thúc đẩy thành công của dự án.

Ngoài việc nâng cao khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên, mẫu này còn:

Cung cấp thông tin chi tiết quý giá về những thách thức tiềm ẩn và sự gia tăng chi phí dự kiến

Tạo ma trận dễ giải mã để lập bản đồ lợi ích của các loại công việc khác nhau

Cung cấp năm thuộc tính tùy chỉnh để nhóm các công việc dựa trên bản chất của chúng

Bước 6: Điều chỉnh theo những thay đổi liên tục

Các dự án của bạn sẽ thường xuyên phát triển. Do đó, việc tính toán LOE phải đủ linh hoạt để thích ứng với những thay đổi về phạm vi, tính sẵn sàng của nhóm hoặc các hạn chế về thời gian biến động . Rất có thể bạn sẽ cần đánh giá lại ước lượng thời gian hoặc phân bổ lại nguồn lực khi dự án của bạn cần thay đổi.

Bảng điều khiển ClickUp cực kỳ hữu ích để quản lý những thay đổi này. Chúng cung cấp tổng quan có thể tùy chỉnh về trạng thái dự án của bạn để theo dõi tiến độ thời gian thực và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Với Bảng điều khiển, bạn có thể trực quan hóa các chỉ số chính, chẳng hạn như thời gian đã sử dụng so với thời gian ước lượng, phân bổ tài nguyên và tiến độ công việc, tất cả ở một nơi.

Triển khai Bảng điều khiển ClickUp để điều chỉnh tính toán LOE cho phù hợp với nhu cầu dự án đang phát triển

Ngoài ra, Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn xem dữ liệu dự án trong một khung thời gian lăn cụ thể. Điều này giúp bạn thấy những thay đổi gần đây ảnh hưởng đến dự án của bạn như thế nào và điều chỉnh kịp thời các tính toán LOE và kế hoạch tài nguyên của bạn.

Bước 7: Theo dõi và tối ưu hóa tiến độ

Sẽ rất khó để duy trì tiến độ nếu bạn không thường xuyên theo dõi tiến độ công việc và theo dõi nỗ lực thực tế đã bỏ ra.

Trên thực tế, việc giám sát cho phép bạn chia sẻ các báo cáo về trạng thái dự án hoặc phản hồi của khán giả với các bên liên quan một cách kịp thời.

Tận dụng Mẫu phân tích thời gian của ClickUp để phân tích cách nhóm của bạn sử dụng thời gian làm việc.

Mẹo và Thực hành Tốt Nhất cho Việc Tính Toán LOE Hiệu Quả

Việc tính toán LOE chính xác có thể quyết định thành công hay thất bại của dòng thời gian dự án. Nhưng làm thế nào để đảm bảo bạn đạt được mục tiêu mà không làm mọi thứ trở nên quá phức tạp?

Hãy cùng tìm hiểu một số mẹo đơn giản và phương pháp hay nhất để hỗ trợ quá trình này và giữ mọi thứ đi đúng hướng.

🎯 Thu hút nhóm của bạn tham gia sớm và thường xuyên

Một sai lầm mà nhiều nhà quản lý dự án thường mắc phải là cố gắng tính toán mức độ nỗ lực một cách riêng lẻ. Bí quyết để ước tính chính xác mức độ nỗ lực là huy động nguồn lực cộng đồng. Không ai biết một công việc mất bao lâu hơn những người chịu trách nhiệm thực hiện công việc đó.

Sự tham gia của toàn bộ nhóm, từ nhà phát triển đến nhà thiết kế, sẽ mang lại những hiểu biết quý giá mà bạn có thể bỏ qua. Ví dụ: bạn có thể cho rằng việc viết một báo cáo ngân sách chính xác mất hai giờ, nhưng nhóm tài khoản của bạn có thể nhắc nhở bạn rằng việc lấy dữ liệu mất thêm một giờ nữa.

Giữ các kênh liên lạc như thế này mở trong suốt dự án để nhanh chóng điều chỉnh các sự chậm trễ hoặc tắc nghẽn bất ngờ.

🎯 Lập kế hoạch cho Định luật Parkinson

Định luật Parkinson nói rằng, "Công việc sẽ mở rộng để lấp đầy thời gian có sẵn để hoàn thành nó. "

Mặc dù có thể nghe có vẻ bi quan, đây là một điểm quan trọng cần xem xét khi tính toán LOE.

Nếu bạn cho một nhóm hai tuần để hoàn thành một công việc thực sự chỉ mất một tuần, thì đoán xem — chắc chắn sẽ mất hai tuần!

Để giảm thiểu Luật Parkinson, hãy đặt cho nhóm của bạn thời hạn hoàn thành công việc ngắn hơn một chút so với thời gian họ cảm thấy thoải mái, nhưng hãy bao gồm một khoảng thời gian dự phòng trong kế hoạch dự án để tính đến những sự chậm trễ có thể xảy ra. Ý tưởng là thúc đẩy họ hướng tới hiệu quả mà không gây căng thẳng. Đây là một hành động cân bằng, nhưng chiến lược chủ động này giúp công việc không bị kéo dài.

🎯 Đừng quên tính đến 'công việc vô hình'

Công việc vô hình bao gồm tất cả những công việc nhỏ, lặp đi lặp lại giúp dự án của bạn tiến triển nhưng không nhất thiết có kết quả xác định, chẳng hạn như cuộc họp, trả lời email hoặc chuyển đổi giữa các công việc. Những hoạt động này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng có thể tiêu tốn nhiều thời gian nếu không được tính vào tài khoản.

Để đảm bảo bạn đã bao quát tất cả các công việc, hãy tính đến công việc vô hình trong LOE bằng cách bổ sung ước lượng thời gian. Ngay cả khi các thành viên trong nhóm chỉ dành một giờ mỗi ngày cho các cuộc họp hoặc gọi điện thoại, đó cũng là năm giờ công việc mỗi tuần cần được tính đến.

Sử dụng các tính năng theo dõi thời gian, như những tính năng được cung cấp bởi ClickUp, để xác định thời gian dành cho các công việc nhỏ hơn này để có cái nhìn chính xác hơn về khối lượng công việc tổng thể.

🎯 Sử dụng dữ liệu lịch sử, nhưng đừng quá phụ thuộc vào nó

Tất nhiên, dữ liệu lịch sử là công cụ hữu ích khi ước tính LOE — các dự án trước đây có thể cho bạn con số ước tính về thời gian thực hiện các công việc tương tự.

Nhưng đây là điểm quan trọng: đừng quá phụ thuộc vào nó.

Chỉ vì công việc A lần trước mất 10 giờ không có nghĩa là lần này cũng vậy. Các biến số thay đổi — mọi người trở nên giỏi hơn trong công việc của mình, công nghệ cải tiến và đôi khi xuất hiện những trở ngại mới.

Cách tiếp cận tốt nhất? Sử dụng dữ liệu lịch sử làm cơ sở, nhưng luôn để lại khoảng trống để điều chỉnh dựa trên các chi tiết cụ thể của dự án hiện tại. Phân tích các điều kiện hiện tại để tinh chỉnh ước lượng của bạn. Có thành viên mới tham gia nhóm dự án không? Phạm vi dự án có rộng hơn lần trước không?

Ứng dụng thực tiễn của việc ước tính mức độ nỗ lực

Muốn biến việc ước tính LOE thành hơn cả lý thuyết?

Khám phá các ứng dụng thực tế này để tận dụng LOE cho việc lập kế hoạch và thực hiện dự án tốt hơn. 🗂️

1. Sprint phát triển phần mềm

Trong phát triển phần mềm nhanh, các nhóm làm việc trong các chu kỳ ngắn, lặp đi lặp lại được gọi là sprint.

Ước lượng LOE rất quan trọng ở đây để xác định thời gian và nỗ lực mà các nhà phát triển, nhà thiết kế và người kiểm tra cần để hoàn thành các tính năng và sửa lỗi đã được lên kế hoạch cho sprint.

Giả sử một nhóm được giao nhiệm vụ phát triển một tính năng mới. Trong trường hợp đó, LOE ước tính nỗ lực liên tục cần thiết cho việc kiểm tra, đánh giá mã, gỡ lỗi và kiểm tra chất lượng — những công việc có thể không có thời gian kết thúc cố định nhưng rất cần thiết cho chu kỳ phát triển suôn sẻ.

Bằng cách tính toán LOE, các nhà quản lý dự án có thể đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ chính xác và sprint vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

2. Lập kế hoạch chiến dịch tiếp thị

Khi lập kế hoạch cho một chiến dịch tiếp thị, LOE ước tính các công việc đang diễn ra như theo dõi mạng xã hội, tối ưu hóa hiệu suất dự án quảng cáo hoặc phối hợp với những người có ảnh hưởng.

Ví dụ: người quản lý dự án chiến dịch có thể sử dụng LOE để xác định mức độ nỗ lực hàng tuần cần thiết để điều chỉnh chi tiêu quảng cáo, trả lời câu hỏi của khách hàng và tương tác với khán giả trên các nền tảng khác nhau. Mặc dù các kết quả đầu ra của dự án có thể bao gồm tạo/lập nội dung hoặc phát triển quảng cáo, LOE đảm bảo rằng các công việc thiết yếu nhưng liên tục, như giám sát hiệu suất, được tính vào. Điều này đảm bảo thành công của chiến dịch theo thời gian.

3. Quản lý dự án SaaS

Trong các sản phẩm SaaS, ước lượng LOE giúp các nhà quản lý dự án xác định thời gian và nguồn lực cần thiết cho các hoạt động liên tục như thử nghiệm sản phẩm, bảo trì máy chủ và kiểm tra dữ liệu.

Ví dụ: trong khi việc phát triển một tính năng sản phẩm có thể có dòng thời gian rõ ràng, nỗ lực cần thiết cho các công việc đang diễn ra như theo dõi dữ liệu hoặc quản lý truy vấn của khách hàng cần được tính toán riêng. LOE đảm bảo rằng các hoạt động này được phân bổ đủ thời gian và nguồn lực, ngăn ngừa sự chậm trễ hoặc các vấn đề tuân thủ trong quá trình thực hiện.

4. Các sáng kiến nghiên cứu và phát triển

Trong các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D), LOE được áp dụng để ước tính nỗ lực liên tục cần thiết cho thử nghiệm, phân tích dữ liệu và báo cáo.

Giả sử một nhóm đang thực hiện nghiên cứu mới có thể không có dòng thời gian cố định cho thời điểm sẽ đạt được những bước đột phá. Tuy nhiên, họ phải ước tính nỗ lực liên tục cần thiết để thực hiện các thử nghiệm định lượng và định tính, phân tích dữ liệu và ghi chép kết quả. LOE xác nhận rằng các hoạt động liên tục này được hỗ trợ tốt, ngay cả khi kết quả không chắc chắn hoặc dòng thời gian linh hoạt.

Cải thiện ước tính LOE với ClickUp để quản lý dự án tốt hơn

Dự đoán LOE rất quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp. Chúng theo dõi các công việc đang diễn ra, thường bị bỏ qua nhưng rất cần thiết để dự án đi đúng hướng. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng nỗ lực cần thiết luôn được thực hiện.

Việc tích hợp LOE vào giai đoạn lập kế hoạch dự án giúp phân bổ nguồn lực và quản lý dòng thời gian trở nên đơn giản hơn nhiều.

Hãy cân nhắc sử dụng ClickUp để kiểm soát tất cả thời gian dành cho các nhiệm vụ nhỏ và lớn. ClickUp cũng tự động tạo báo cáo dựa trên các chỉ số bạn nhập và muốn phân tích. Bạn còn chần chừ gì nữa?

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