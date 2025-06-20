ChatGPT sesleri transkripsiyon yapabilir mi?

Transkripsiyon bekleyen yığınla ses dosyasıyla mı uğraşıyorsunuz? Manuel transkripsiyon, yaratıcılık, işbirliği veya sadece listenizdeki işleri tamamlamak için harcayabileceğiniz verimli saatlerinizi tüketir.

AI teknolojisi geliştikçe, ChatGPT gibi araçlar bu boşluğu doldurmaya başlıyor. AI transkripsiyon araçları, saatlerce süren ses kayıtlarını anlamlı metinlere dönüştürmek zorunda olan içerik oluşturucular, gazeteciler, öğrenciler ve profesyoneller için potansiyel çözümler sunar.

ChatGPT'nin ses dosyalarını nasıl transkripsiyonlayabildiğini, eksikliklerini ve ClickUp'ın transkripsiyon sürecinizi sıkıcı bir işten sorunsuz bir iş haline nasıl dönüştürebileceğini tartışalım.

👀 Biliyor muydunuz? ChatGPT, lansmanından sadece iki ay sonra 100 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşarak, aynı dönüm noktasına ulaşmak için dokuz ay süren TikTok ve iki yıldan fazla süren Instagram'ı geride bıraktı.

⏰ 60 saniyelik özet "ChatGPT sesleri transkripsiyonlayabilir mi?" sorusunun cevabını acilen arıyorsanız, işte size kısa bir özet. ChatGPT, canlı konuşmalar için bazı kullanışlı araçlara sahiptir, ancak tam özellikli bir transkripsiyon çözümü değildir. Bilmeniz gerekenler: ChatGPT'nin Ses Modu (Plus kullanıcıları tarafından mobil cihazlarda kullanılabilir), gerçek zamanlı, konuşma tarzında etkileşime olanak tanır. Sözlerinizi metin olarak yankılayabilir, ancak kesin transkripsiyon yerine karşılıklı diyaloglar için optimize edilmiştir

Kaydedilmiş sesler için, ChatGPT'yi temizleme veya özetleme amacıyla kullanmadan önce doğru bir transkripsiyon oluşturmak için Whisper gibi bir konuşma-metin dönüştürme aracına ihtiyacınız olacaktır

Standart ChatGPT web veya mobil sohbetlerinde doğrudan ses dosyası transkripsiyonu desteklenmemektedir. Ancak, GPT-4 Turbo modeli, masaüstü uygulaması veya API tabanlı iş akışları gibi belirli ortamlarda dosya yükleme ile birlikte kullanıldığında Whisper aracılığıyla sesi işleyebilir

Anahtar sınırlamalar arasında konuşmacı tanımlama eksikliği, biçimlendirme sorunları ve proje iş akışlarıyla yerleşik entegrasyon bulunmaması yer alır

ClickUp , sorunsuz transkripsiyon ve verimlilik entegrasyonu için AI Notetaker, ClickUp Brain ve işbirliğine dayalı Clips and Docs gibi yapay zeka destekli güçlü araçlar sunar

ChatGPT sesleri transkripsiyon yapabilir mi?

ChatGPT'yi podcast, konferans veya toplantılarınızı ya da herhangi bir ses veya video dosyasını transkripsiyonlamak için nasıl kullanabileceğinizi merak mı ediyorsunuz? Birçok kullanıcı, bu çok yönlü AI doğal dil işleme aracının ses girişini alıp metne dönüştürebileceğini merak ediyor.

Cevap evet, ancak birkaç önemli uyarı var.

ChatGPT sesleri transkripsiyon yapabilir, ancak yöntemleri ve yetenekleri zamanla gelişmiştir. Şu anda, ChatGPT'yi ses transkripsiyonu için kullanmanın iki ana yolu vardır ve her birinin kendi yaklaşımı ve ideal kullanım örnekleri vardır.

1. ChatGPT ses modunu kullanma

Canlı konuşmalar için ChatGPT, kullanışlı bir Ses Modu özelliği sunar. Anlık fikirleri yakalamak, sesli notlar oluşturmak veya yazmak uygun olmadığında kısa notlar dikte etmek için mükemmeldir.

via Whop

Ses Modunu etkili bir şekilde kullanmak için şu adımları izleyin:

ChatGPT Plus'a abone olun

Mobil uygulama ayarlarından Ses Modunu etkinleştirin

Yeni bir sohbet başlatın ve mikrofon simgesine dokunun

Net bir şekilde konuşun, ChatGPT sözlerinizi yazıya dönüştürsün

Daha temiz çıktı için şunu söyleyin: "Sadece söylediklerimi yanıtlamadan transkripsiyon yap"

chatGPT aracılığıyla

Bu yöntem, spontan, kısa formlu dikte için idealdir. Uzun veya çok konuşmacılı sesler için tasarlanmamıştır, ancak gündelik, mobil öncelikli iş akışlarında iyi sonuç verir.

2. Ses dosyalarını ChatGPT'ye yükleme

Birçok kullanıcı, bir ses dosyasını ChatGPT'ye yükleyip transkripti alabileceklerini düşünür. Ne yazık ki, durum böyle değildir.

Ses dosyaları ChatGPT masaüstü uygulamasına yüklenebilir, ancak Whisper (OpenAI'nin konuşmayı metne dönüştürme modeli) veya API tabanlı araçlar kullanarak bir işlem ayarlamadığınız sürece otomatik olarak transkripsiyona dönüştürülmez.

chatGPT aracılığıyla

Ş Akışı şöyle görünüyor:

🔄 Whisper + ChatGPT ile ses transkripsiyon iş akışı

Adım 1: Transkripsiyon için aracınızı seçin

Whisper'a erişmek için aşağıdakilerden birini kullanın:

OpenAI Whisper API (geliştiriciler ve otomasyon için)

Whisper kullanan uygulamalar ( kullanan uygulamalar ( MacWhisper Whisper.cpp veya Whisper entegrasyonuna sahip diğer alternatifler gibi)

Adım 2: Ses dosyasını yükleyin ve transkripsiyonunu yapın

Transkripsiyon aracınızı açın (ör. MacWhisper)

.mp3, .wav veya diğer desteklenen ses dosyası biçimlerini yükleyin

Dilinizi ve model boyutunu seçin (daha büyük modeller genellikle daha doğrudur)

Aracın transkriptinizi oluşturmasına izin verin

Metin dosyasını dışa aktarın (alt yazılar için düz metin veya SRT)

Adım 3: ChatGPT'yi kullanarak iyileştirin ve yeniden kullanın

Şimdi bu transkripti ChatGPT'ye aktarın ve verimliliğinizi artırın. ChatGPT'den şunları isteyebilirsiniz:

Görev Hızlı örnek ✂️ Özetle "Bu transkripti madde madde özetleyin:" 🧹 Temizle "Bu transkriptteki grameri düzeltin ve gereksiz kelimeleri çıkarın:" Videodan önemli noktaları veya toplantı notlarını çıkarın "Bu transkriptten anahtar alıntıları ve önemli noktaları verin:" ✅ Eylem öğeleri oluşturun "Bu toplantı transkriptinden eylem öğelerini ve kararları listeleyin:" 🌍 Çevir "Bu transkripti İngilizceden İspanyolca'ya çevirin:"

Transkriptinizi (veya bir kısmını) yapıştırın, gerisini ChatGPT halletsin.

Bu bağlamda, ChatGPT en iyi şekilde akıllı bir transkripsiyon sonrası düzenleyici olarak fonksiyon görür.

🧠 İlginç Bilgi: Küresel transkripsiyon pazarı 21,01 milyar ABD dolarını aştı! Bu talebin en önemli itici güçlerinden biri, sağlık, hukuk, medya ve eğlence gibi sektörlerde transkripsiyon hizmetlerine olan ihtiyacın artmasıdır.

ChatGPT Ses Transkripsiyonu Kullanım Örnekleri

Ses, harici araçlar kullanılarak transkripsiyonu yapıldıktan sonra, ChatGPT içeriği düzeltmek ve geliştirmek için esnek bir yardımcı haline gelir. İster tek başınıza çalışıyor ister bir takımla işbirliği yapıyor olun, zaman kazanabilir ve kaliteyi artırabilirsiniz.

chatGPT aracılığıyla

Bazı pratik kullanım örneklerini inceleyelim:

Toplantı notları : Ham transkriptleri eylem öğeleri içeren temiz özetlere dönüştürün

Röportaj temizleme : Alıntıları vurgulayın, yanıtları yeniden ifade edin veya yayın için transkriptleri düzeltin

Podcast'leri yeniden kullanma : Konuşulan kelimelerden ve diyaloglardan blog fikirleri veya içerik parçacıkları çıkarın

Ders notları : Uzun kayıtları özetlenebilir çalışma materyallerine dönüştürmek için : Uzun kayıtları özetlenebilir çalışma materyallerine dönüştürmek için toplantı özetleyici olarak kullanın

Sesli notlar: Gayri resmi kayıtları yapılandırılmış özetlere veya yapılacaklar listesine dönüştürün

ChatGPT, tüm bu durumlarda nihai ürünü geliştirir, ancak ilk aşamadaki zorlu işi yapmaz.

📖 Ayrıca okuyun: Transkripsiyon ve içerik oluşturma için en iyi AI ses kayıt cihazları

Transkripsiyon için ChatGPT Kullanmanın Sınırlamaları

ChatGPT'nin transkripsiyon yetenekleri ilk bakışta olağanüstü görünebilir, ancak daha yakından bakıldığında iş akışınızı etkileyebilecek birkaç önemli sınırlama ortaya çıkıyor.

Bu kısıtlamaları anlamak, gerçekçi beklentiler belirlemenize ve bu aracın özel ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur.

Teknik kısıtlamalar

ChatGPT'nin kullanıcı dostu arayüzünün arkasında, transkripsiyon görevleri için kullanışlılığını doğrudan etkileyen birkaç teknik sınırlama yatmaktadır. Bunlar sadece küçük rahatsızlıklar değildir; aracın iş akışınıza uygun olup olmadığını belirleyebilirler.

ChatGPT'yi birincil transkripsiyon aracınız olarak kullanmaya karar vermeden önce şu teknik engelleri göz önünde bulundurun:

Doğrudan ses dosyası yüklemelerini desteklemez

Ses Moduna erişmek için ChatGPT Plus aboneliği gerekir

Ses Modu erişimini yalnızca mobil uygulamayla sınırlandırır

Yerleşik, her zaman açık bir transkripsiyon özelliği yoktur, ancak OpenAI'nin Whisper motoru (bazı entegrasyonlarda kullanılır) ses-metin dönüştürme işlemini gerçekleştirebilir

Doğruluk sorunları

Teknik açıdan mükemmel bir şekilde gerçekleştirilse bile, gerçek transkripsiyon kalitesi çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Bu doğruluk sorunları, yararlı bir ilk taslak ile hata düzeltme konusunda sinir bozucu bir çalışma arasındaki farkı belirleyebilir.

ChatGPT'nin transkripsiyon yeteneklerinin yetersiz kaldığı noktalar şunlardır:

Güçlü aksanlar veya bölgesel lehçelerle ilgili zorluklar

Özel sektör terminolojisini yanlış yorumlar

Kötü ses kalitesi veya arka plan gürültüsü nedeniyle doğruluk kaybı yaşar

Birden fazla konuşmacıyı ayırt etmekte zorluk çekiyor

Sık sık yanlış noktalama işaretleri veya biçimler ekler

Pratik ş akışı sınırlamaları

Ham transkripsiyon kalitesinin ötesinde, ChatGPT'yi profesyonel bir iş akışına entegre etmek, özellikle takımlar veya karmaşık projeler için verimliliği önemli ölçüde etkileyebilecek ek zorluklar içerir.

ChatGPT'yi düzenli olarak kullanırken aşağıdaki ş Akışı sorunları ortaya çıkabilir:

Transkripsiyonları iyileştirmek için yerleşik araçlar yoktur

Farklı konuşmacıları otomatik olarak tanımlamaz veya etiketlemez

Bağlam sınırları nedeniyle çok uzun konuşmalarda zorluklar

Diğer araçlarla dışa aktarma veya senkronizasyon için yerel entegrasyon sunmaz

Veri gizliliği endişeleri

Transkriptleri bir AI modeline yüklemek, özellikle sağlık veya finans gibi düzenlemelere tabi alanlarda geçerli güvenlik endişelerini gündeme getirir:

İçerik, sistemlerini iyileştirmek amacıyla OpenAI tarafından saklanabilir

GDPR, HIPAA veya diğer veri standartlarına uyumluluk garantisi yoktur

Gizli veya hassas bilgilerin istemeden paylaşılma riski

Yüksek riskli kullanım durumları veya düzenlemelere tabi ortamlar için alternatif platformların kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararları almak ve karmaşık sorunları çözmek için AI kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i işlerinde AI'yı düzenli olarak kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir yapay zeka ile paylaşmak istemeyebilir. ClickUp, yapay zeka destekli problem çözme özelliğini güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözer. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenlik standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken AI teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Transkripsiyonları Yönetmek için Alternatif Olarak ClickUp

Transkripsiyon, sesiniz metne dönüştükten sonra bitmez. Bu transkripsiyonları yönetmek, düzenlemek ve gerçekten kullanmak, çoğu iş akışının aksadığı noktadır.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, transkripsiyonlu içeriği daha geniş çalışma ortamınızda eyleme geçirilebilir zekaya dönüştüren kapsamlı bir ekosistem sağlayarak bu boşluğu doldurur.

Müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, iç proje planlama toplantılarını, iç proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını organize etmek için her gün kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

Müşterilerle tüm Proje Toplantılarını, iç proje planlama toplantılarını, iç proje ilerleme toplantılarını ve kaynak planlama oturumlarını organize etmek için her gün kullanıyoruz. Ayrıca, son müşterilerle görevlerin sahipliğini teşvik etmek için de kullanıyoruz, bu da sorumlulukların netleştirilmesine yardımcı oluyor.

ClickUp'ı transkripsiyon yönetimi için özellikle güçlü kılan şey, entegre yaklaşımıdır.

ClickUp, sadece temel transkripsiyon yazılımı sunmak yerine, konuşulan içeriği yakalama, düzenleme ve kullanma şeklinizi geliştirmek için eksiksiz bir özellik paketi sunar: ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı (web kamerası ve ses ile) kaydedin ve ClickUp Brain'in ekran kaydını kelimesi kelimesine transkripsiyonunu yapmasını sağlayın

ClickUp Görevlerine sesli notlar ekleyin ve ClickUp Brain'i kullanarak bunları transkripsiyonlayın

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

Tüm bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, transkripsiyon sorununu kaynağında çözüyor.

Ekran kaydı ve transkripsiyon adımlarını ayıran geleneksel yaklaşımların aksine, AI Notetaker, temel konuşma-metin dönüştürme özelliğinin çok ötesinde bir zeka ile gerçek zamanlı tartışmalar için video ve ses kaydı yapan özel toplantı asistanınız olarak hizmet eder.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını otomatik olarak alın ve eylem maddelerini atanmış görevlere dönüştürün

Takım toplantınız veya müşteri görüşmenizden sonra, AI Notetaker gelen kutunuza sadece ayırt edilemeyen metinlerden oluşan bir duvar göndermez. Bunun yerine, konuşmacıları aktif olarak ayırt eden notları paylaşır ve konuşma boyunca kimin ne söylediğini belirler.

Transkriptin tamamına ek olarak, görüşmenin özetini ve genel bir bakışını da alırsınız. En önemli noktaları anahtar çıkarımlar olarak akıllıca vurgular ve kritik içgörüler toplantı sohbetleri arasında kaybolmaz.

Sonuçlar mı? Manuel not almaya değil, tartışmaya odaklanabilirsiniz. Ayrıca, her toplantı daha eyleme geçirilebilir hale gelir ve takip daha kolay olur.

Reddit'teki bir ClickUp kullanıcısı da aynı fikirde:

Bugün NoteTaker'a kaydoldum ve çok etkilendim. Eski ş Akışım şöyleydi: – arama sırasında Google Meet'te transkripsiyonu açın– e-posta ile transkripsiyonun e-postayla gelmesini bekleyin– transkripsiyonu özel bir Toplantı Tutanağı ChatGPT temsilcisine kopyalayın/yapıştırın– çıktıyı ClickUp'ta müşteri belgesine kopyalayın/yapıştırın– eylem öğelerinden görevler oluşturun– toplantı tutanaklarını/notları ClickUp sohbetinde takımla paylaşın Yeni iş akışı: – clickup toplantı notlarını bana bildiriyor– müşteri belgesine taşıyın– AI'dan görevleri atamalarla birlikte sonraki adımlardan oluşturmasını isteyinnotları clickup sohbetinde takımla paylaşınTüm bunları yapmak için başka bir araca ihtiyacım olmadığı için bundan gerçekten çok etkilendim. Her şey clickup arayüzünde. Google takvimime bağlanıyor ve çok sorunsuz çalışıyor.

Bugün NoteTaker'a kaydoldum ve çok etkilendim. Eski ş Akışım şöyleydi:

– arama sırasında Google Meet'te transkripsiyonu açın– e-posta ile transkripsiyonun gelmesini bekleyin– transkripsiyonu özel bir Toplantı Tutanağı ChatGPT temsilcisine kopyalayın/yapıştırın– çıktıyı ClickUp'ta müşteri belgesine kopyalayın/yapıştırın– eylem öğelerinden görevler oluşturun– toplantı tutanaklarını/notları ClickUp sohbetinde takımla paylaşın

Yeni iş akışı:

– clickup toplantı notlarını bana bildiriyor– müşteri belgesine taşıyın– AI'dan görevleri içeren sonraki adımları oluşturmasını isteyinnotları clickup sohbetinde takımla paylaşınTüm bunları yapmak için başka bir araca ihtiyacım olmadığı için bundan gerçekten çok etkilendim. Her şey clickup arayüzünde. Google takvimime bağlanıyor ve çok sorunsuz çalışıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: ClickUp'ın Zoom entegrasyonunu ve bulut kaydını etkinleştirdikten sonra, görevlerinizden Zoom görüşmelerini başlatabilir veya bunlara katılabilirsiniz. Görüşme bittikten sonra, ClickUp kayıt ve transkript bağlantılarını görevin yorum akışına ve etkinlik paneline otomatik olarak gönderir!

ClickUp Brain ile ses ve video klipleri transkripsiyonlayın

ClickUp'ın transkripsiyon yönetimi yeteneklerinin merkezinde ClickUp Brain yer alır.

Toplantı transkriptleriniz oluşturulduktan sonra (Zoom veya AI Notetaker aracılığıyla), ClickUp Brain eylem öğelerini vurgular ve kişilere, son tarihlere ve görevlere etiketlenmiş görevleri/alt görevleri otomatik olarak oluşturabilir — izlemeye hazır!

Bu yapay zeka destekli asistan, ClickUp'taki ses ve video kliplerinizi organize, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek kişisel içerik analistiniz olarak işlev görür.

ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp Clips'teki ses ve video transkripsiyonlarını eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

En son podcast röportajınız veya müşteri toplantınızın uzun bir transkripsiyonunu incelerken, ClickUp Brain şunları yapabilir:

Anahtar tartışma noktalarını otomatik olarak belirleyin

Bir saatlik konuşmayı kısa bir özet haline getirin ve

Metin içinde bahsedilen belirli eylem öğelerini çıkarın

Sayfalarca metni manuel olarak taramak yerine, ClickUp Brain'e içerikle ilgili sorular sorun: "John, üçüncü çeyrek pazarlama stratejisi hakkında ne dedi?" veya "Ürün lansmanı için hangi eylem öğeleri üzerinde anlaştık?"

ClickUp Brain'i kullanarak uzun transkriptleri okumadan toplantılarınızdan önemli bilgileri alın

Basit bilgi almanın ötesinde, ClickUp Brain transkripsiyon arşivinizi yapılandırmanıza yardımcı olur. Birden fazla transkriptteki kalıpları analiz edebilir, ilgili etiketler ve kategoriler önerebilir ve aksi takdirde izole metin dosyaları olarak kalacak olanlardan aranabilir bir bilgi tabanı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu, transkripsiyonlarınızı statik belgelerden dinamik kaynaklara dönüştürür.

🎥 İşte nasıl çalıştığına dair bir video:

ClickUp Belgelerinde transkripsiyon metinleriyle çalışın

Transkripsiyonlarınız ClickUp ekosisteminde oluşturulduktan sonra, ClickUp Belgeleri bunların doğal evi haline gelir. Basit bir metin düzenleyiciden çok daha fazlası olan Belgeler, ham transkripsiyonları projelerinizle birlikte gelişen, işbirliğine açık, canlı belgelere dönüştürür.

ClickUp Belgeleri ile anında işbirliği yapın ve belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin

Zengin biçimlendirme araçları, anahtar bölümleri vurgulamanıza, net bilgi hiyerarşileri oluşturmanıza ve uzun transkripsiyonları bile taranabilir ve değerli hale getirmenize olanak tanır. Ancak asıl sihir, takım işbirliği başladığında ortaya çıkar.

Birden fazla takım üyesi aynı transkripsiyonu aynı anda inceleyip, ilgili metnin yanına doğrudan yorumlar, sorular ve içgörüler ekleyerek notlar alabilir. Bu, statik bir transkripti dinamik bir konuşmaya dönüştürür.

Sürüm geçmişi özelliği, zaman içindeki değişiklikleri izlemenizi sağlayarak, bir transkriptin ilk oluşturulmasından itibaren nasıl iyileştirildiğini ve düzenlendiğini kolayca görmenizi sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri görüşmeleri veya gizli iş görüşmeleri gibi hassas materyallerle çalışırken, ClickUp Belgeleri'nin sağlam izin kontrolleri, yalnızca yetkili takım üyelerinin belirli transkripsiyonlara erişebilmesini sağlar.

ClickUp Belgeleri, özenli entegrasyonlar sayesinde transkripsiyonları geliştirir. Orijinal ses dosyasını metin sürümünün yanına doğrudan gömebilirsiniz, böylece açıklama gerektiğinde kaynak materyale kolayca başvurabilirsiniz.

ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleriyle transkriptleri iş akışınıza entegre edin

ClickUp'ı transkripsiyon yönetimi konusunda gerçekten farklı kılan, bu özellikleri daha geniş iş akışınıza ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre ettiği. Transkripsiyonlarınız, izole dosyalar olarak var olmak yerine, verimlilik sisteminizin birbirine bağlı bileşenleri haline gelir ve unutulmuş klasörlerde toz toplamak yerine eyleme geçirilir.

Transkripsiyon metninizi doğrudan ClickUp Belgelerindeki transkripsiyon metninden görevlere dönüştürün

Araçlar arasında geçiş yapmadan veya içeriği kopyalayıp yapıştırmadan, belgelerinizdeki tartışma noktalarını doğrudan atanabilir ClickUp Görevlerine dönüştürün.

Konuşmadan eyleme doğrudan geçiş, toplantı notlarında harika fikirlerin kaybolması gibi çok yaygın bir sorunu ortadan kaldırır.

👉🏼 Proje yöneticileri için, transkripsiyonları belirli projelere ve girişimlere bağlayabilme özelliği değerli bir bağlam oluşturur. Takım üyeleri proje belgelerini incelerken, ilgili toplantı transkriptlerine kolayca erişebilir, sadece alınan kararları değil, bunların ardındaki mantığı ve tartışmaları da anlayabilirler.

💡 Profesyonel İpucu: Transkripsiyonu ClickUp Otomasyonları ile birleştirerek iş akışınızı daha da hızlandırın. Etiketlere veya içerik türüne göre yeni transkripsiyonları otomatik olarak işlemek ve yönlendirmek için kurallar belirleyebilirsiniz. 📌 Örneğin, müşteri toplantı notlarını CRM'nize gönderebilir veya acil inceleme için belirli anahtar kelimeleri içeren transkripsiyonları işaretleyebilirsiniz. Çapraz platform erişimi sayesinde, ister masanızda ister yolda olun, tüm transkripsiyon kitaplığınız parmaklarınızın ucunda kalır.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların çok kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, mümkünse toplantılara bir vekil veya temsilci göndermeyi memnuniyetle kabul edeceklerini itiraf etti. ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma özelliği sayesinde, toplantıya katılamadığınızda bile önemli bilgileri asla kaçırmazsınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

Sese, İçgörüye: ClickUp ile Daha Akıllı Transkripsiyon

Sonuç olarak, ChatGPT akıllı bir araçtır, ancak transkripsiyonu baştan sona gerçekleştirmek için doğru araç değildir. En iyi şekilde, önceden transkripsiyonu yapılmış metinlerden daha fazla yararlanmanıza yardımcı olacak bir geliştirme aracı olarak kullanılır.

Ancak ClickUp, tüm yaşam döngüsünü yönetmek için tasarlanmıştır. Otomatik toplantı transkripsiyonundan eyleme geçirilebilir içgörülere ve görev oluşturmaya kadar her şey tek bir yerde bağlantılı kalır.

İçerik oluşturucu, takım lideri veya proje yöneticisi olun, bu sistem konuşmalarınızın anlam kazanmasına yardımcı olur.

Transkriptlerinizden daha fazlasını elde etmeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve takımınızın konuşmaları kaydetme ve kullanma şeklini dönüştürün.