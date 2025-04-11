Android ve iPhone'da WhatsApp aramalarını nasıl kaydedebilirim?

Hiç WhatsApp'ta o kadar önemli bir arama yaptınız ki, sonsuza kadar kaydetmek istediniz mi?

Belki patronunuz işin gidişatını değiştirecek bir geri bildirimde bulundu, bir müşteri hayalinizdeki anlaşmayı kabul etti veya büyükanneniz nihayet o gizli aile tarifini sizinle paylaştı.

Nedeni ne olursa olsun, 2 milyardan fazla WhatsApp kullanıcısı muhtemelen aynı kayıt FOMO'sunu hissetmiştir.

Ancak bir sorun var: WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği, yerel arama kayıt özelliklerini blokluyor. Peki, bu önemli aramaları hiçbir şeyi kaçırmadan nasıl kaydedebilirsiniz?

WhatsApp arama kaydının avantajları ve potansiyel zorlukları hakkında dengeli bir bakış açısıyla bu dünyayı keşfedelim.

⏰ 60 saniyelik özet WhatsApp aramalarını kaydetmek her zaman yasal değildir — yerel yasaları kontrol edin ve izin alın

Android telefonda WhatsApp aramalarını kaydetmek için Cube ACR gibi üçüncü taraf uygulamaları veya yerleşik ekran kaydediciyi kullanın

IPhone'da WhatsApp aramalarını kaydetmek için, mikrofonu etkinleştirdikten sonra yerleşik ekran kaydediciyi kullanın

Windows kullanıcıları, Xbox Game Bar'ı kullanarak arama sırasında ekranlarını kaydedebilir; Mac kullanıcıları QuickTime Player'ı kullanabilir

Sorun nedir? WhatsApp'ta yerleşik kayıt özelliği yoktur ve üçüncü taraf uygulamalar güvenlik riskleri taşıyabilir

ClickUp Clips , AI destekli transkripsiyonlarla kesintisiz arama kaydı sağlar

ClickUp AI Notetaker, otomatik özetler, aranabilir transkriptler ve eylem öğeleri oluşturarak bir adım daha ileri gider

WhatsApp aramalarını kaydetmek yasal mı?

WhatsApp görüşmenizde kayıt düğmesine basmadan önce, düzenlemeler dünya genelinde büyük farklılıklar gösterdiğinden, çağrı kaydı ile ilgili yasal durumu anlamanız çok önemlidir.

Aramaları kaydetmenin yasallığı genellikle rıza kavramına bağlıdır ⚖️

Tek tarafın onayı : Tek tarafın onayı yasalarının geçerli olduğu yargı bölgelerinde, diğer tarafa haber vermeden konuşmaları yasal olarak kaydedebilirsiniz. Örneğin, : Tek tarafın onayı yasalarının geçerli olduğu yargı bölgelerinde, diğer tarafa haber vermeden konuşmaları yasal olarak kaydedebilirsiniz. Örneğin, Yeni Zelanda'da bireyler, ilgili diğer kişilere haber vermeden aramaları kaydedebilir

İki tarafın (tüm tarafların) onayı: Burada, tüm katılımcılar kaydın yapıldığından haberdar olmalı ve bunu kabul etmelidir. : Burada, tüm katılımcılar kaydın yapıldığından haberdar olmalı ve bunu kabul etmelidir. Almanya gibi ülkeler, iki tarafın onayını zorunlu kılan katı yasalar uygulamakta ve izinsiz kaydı suç saymaktadır

Bu yasaları anlamak, gizliliğe saygı duymak ve güveni korumakla ilgilidir. WhatsApp araması sırasında hassas iş stratejilerini tartıştığınızı ve daha sonra konuşmanın sizin bilginiz dışında kaydedildiğini öğrendiğinizi hayal edin. Bu tür ihlaller yasal anlaşmazlıklara yol açabilir ve profesyonel ilişkileri etkileyebilir.

Android'de WhatsApp aramalarını kaydetme yöntemleri

WhatsApp yerleşik bir kayıt özelliği sunmadığından, kullanıcılar aramalarını kaydetmek için üçüncü taraf uygulamalara veya alternatif yöntemlere güvenmek zorundadır. Aşağıda, Android'de WhatsApp aramalarını kaydetmenin en etkili yollarından bazıları bulunmaktadır.

Yöntem 1: Üçüncü taraf bir arama kaydedici uygulama kullanma

WhatsApp aramalarını kaydetmenize olanak tanıyan birkaç uygulama vardır, ancak Cube ACR en popüler ve güvenilir seçeneklerden biridir.

Cube ACR kullanarak WhatsApp aramalarını kaydetmek için adımlar

Adım 1: Google Play Store'dan Cube ACR uygulamasını indirin.

Adım 2: Uygulamayı açın ve mikrofon erişimi, telefon görüşmelerini kaydetme ve erişilebilirlik ayarları dahil olmak üzere gerekli izinleri verin.

Adım 3: Kesintisiz kayıt için uygulamanın arka planda çalışmasını etkinleştirin.

Adım 4: Uygulamanın arka planda çalışırken kapanmasını önlemek için güç optimizasyonunu devre dışı bırakın.

Adım 5: WhatsApp araması yapın. Cube ACR düzgün çalışıyorsa, aramanın kaydedildiğini belirten küçük bir yüzen bileşen görmelisiniz. Ayrıca, arama kaydının ilerlediğini belirten bildirimler de görünecektir.

Adım 6: Arama sonlandırın ve kayda erişmek için Cube ACR'yi açın.

💡 Profesyonel İpucu: İş yerinde mesajları kaydetmenin kolay bir yolunu mu arıyorsunuz (üçüncü taraf araçlar olmadan)? Tam size göre bir çözümümüz var. 👇🏼

Yöntem 2: Yerleşik ekran kaydediciyi kullanma (Android 10 ve üzeri için)

Android 10 veya sonraki sürümlerde yerleşik ekran kaydetme özelliğini kullanabilirsiniz.

Ekran kaydediciyi kullanarak WhatsApp sesli aramaları ve video aramalarını kaydetme adımları

Adım 1: Aşağı kaydırarak Hızlı Ayarlar Paneli'ne erişin, ardından Aşağı kaydırarak'ne erişin, ardından Ekran Kaydedici'ye dokunun.

Adım 2: Giriş kaynağı olarak Mikrofon sesi seçin. Bu, konuşmanın her iki tarafının da kaydedilmesini sağlar.

Adım 3: WhatsApp görüşmenizi başlatın ve kaydedicinin konuşmayı yakalamasına ve otomatik olarak kayda başlamasına izin verin.

Adım 4: Arama sona erdiğinde, kaydı durdurun.

Videonuz (yeni ses kaydıyla birlikte) Galeri veya Dosya Yöneticisi'ne kaydedilir.

Yöntem 3: WhatsApp sesini kaydetmek için ikincil bir cihaz kullanma

Yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa, en basit çözüm başka bir telefon veya kayıt cihazı kullanmaktır.

Başka bir cihaz kullanarak WhatsApp aramalarını kaydetme adımları

Adım 1: Daha net ses için aramayı hoparlör moduna alın

Adım 2: Ses kaydedici uygulaması olan başka bir cihaz kullanın (Android'deki ön tanımlı kayıt uygulaması veya Easy Voice Recorder gibi özel bir kayıt uygulaması gibi)

Adım 3: Kayıt cihazını telefonunuzun hoparlörüne yakın bir konuma getirin ve kayda başlayın

Adım 4: Arama bittiğinde kaydı durdurun ve dosyayı kaydedin

💡Profesyonel İpucu: Hoparlörle kayıt yaparken titreşim sesini azaltmak için telefonları yumuşak bir yüzeye (fare altlığı gibi) yerleştirin

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IPhone'da WhatsApp aramalarını kaydetme

Apple'ın katı gizlilik politikaları nedeniyle, iPhone'da WhatsApp aramalarını kaydetmek Android'den daha zordur. iOS, birçok üçüncü taraf uygulamanın sese erişmesine ve ses kaydetmesine izin vermez, bu nedenle Android'deki Cube arama kaydedici gibi tek tıklamayla çözüm yoktur.

Ancak, iPhone'larda WhatsApp video ve sesli aramaları kaydedebilen yerleşik bir ekran kaydedici vardır. Tek sınırlama, mikrofon kalitesi daha düşük olan hoparlörden kayıt yapmasıdır.

IPhone'da WhatsApp aramalarını kaydetme prosedürü aşağıda açıklanmıştır:

Adım 1: iPhone'unuzda Ayarlar'ı açın ve Kontrol Merkezi'ne gidin.

Adım 2: Aşağı kaydırın ve Ekran Kaydı seçeneğinin yanındaki "+" simgesine dokunarak Kontrol Merkezinize ekleyin.

Adım 3: WhatsApp'ı açın ve sesli veya görüntülü arama başlatın.

Adım 4: Kontrol merkezinden kayda başlamak için Ekran Kaydı düğmesine (daire simgesi) dokunun.

Adım 5: Ekranınız kayıt yaparken aramanın devam etmesine izin verin.

Adım 6: Kaydı durdurmak için Ekran Kaydı düğmesine tekrar dokunun veya üstteki kırmızı kayıt çubuğuna dokunun ve Durdur'a basın.

Adım 7: Kaydınız, Fotoğraflar uygulamasının Videolar bölümüne kaydedilecektir.

Masaüstünde WhatsApp Aramalarını Kaydetme (Windows ve Mac)

Bilgisayarınızda sık sık WhatsApp aramaları alıyorsanız, şunu merak edebilirsiniz: Bu aramaları kolayca kaydedebilir miyim? İyi haber: Evet! Windows ve Mac'te WhatsApp aramalarını kaydetmek çok daha kolaydır.

Windows'ta WhatsApp aramalarını kaydetme

Windows 10 veya 11 kullanıyorsanız, WhatsApp aramalarınızı kaydetmek için üçüncü taraf uygulamalara ihtiyacınız yoktur. Windows'ta Xbox Game Bar adlı yerleşik bir ekran kayıt aracı vardır!

Ücretsiz, kullanımı kolay ve WhatsApp sesli arama kaydı ve video aramalar için iyi çalışır.

Kullanımı şu şekildedir:

Adım 1: PC'nizde WhatsApp Web veya WhatsApp Masaüstü uygulamasını açın.

Adım 2: Windows + G tuşlarına basarak Xbox Oyun Çubuğu katmanını açın.

Adım 3: Kaplamada, Capture bileşenini bulun. Görünmüyorsa, Widget Menüsü (üst üste binen karelerle gösterilir) üzerine tıklayın ve Capture seçeneğini seçin.

Adım 4: Yakala bileşeninde, Kaydı Başlat düğmesine (daire simgesi) tıklayın veya Windows Tuşu + Alt + R tuşlarına basın kaydı başlatmak için. Yakala bileşenindeki Mikrofon simgesine tıklayarak mikrofonunuzun etkin olduğundan emin olun.

Adım 5: WhatsApp görüşmenizi başlatın ve konuşmanıza devam edin.

Adım 6: Arama sona erdiğinde, Yakala bileşenindeki Kaydı Durdur düğmesine (kare simge) tıklayın veya Windows Tuşu + Alt + R tuşlarına tekrar basın.

Kayıtlarınız ön tanımlı olarak Videolar > Yakalamalar klasörüne kaydedilir.

MAC'te WhatsApp aramalarını kaydetme

Mac kullanıcısıysanız, QuickTime Player WhatsApp aramalarını kaydetmek için yerleşik bir yol sunar. Ancak, yalnızca ekran ve mikrofon sesini yakalar, bu nedenle daha net ses için ikincil bir cihaza ihtiyacınız olabilir.

Kullanımı şu şekildedir:

Adım 1: Mac'inizde QuickTime Player'ı açın.

Adım 2: Dosya > Yeni Ekran Kaydı'nı tıklayın.

Adım 3: Kayıt düğmesinin yanındaki oku tıklayın, ardından 'Dahili mikrofon' seçeneğini seçin (sesinizi kaydetmek için).

Adım 4: WhatsApp aramasını masaüstü uygulamasında veya WhatsApp Web'de başlatın.

Adım 5: QuickTime Player'da " Kaydet " seçeneğine tıklayın.

Adım 6: "Kaydı Durdur" seçeneğine tıklayın ve arama bittikten sonra dosyanızı kaydedin.

Artık her cihazda WhatsApp aramalarını kaydetmeyi öğrendiğinize göre, bu kayıtların güvenli, yasal ve kullanışlı olmasını nasıl sağlayabilirsiniz?

WhatsApp Aramalarını Kaydetmek için En İyi Uygulamalar ve Güvenlik İpuçları

WhatsApp aramalarını kaydetmek, iş toplantıları, yasal belgeler veya kişisel kayıtlar için inanılmaz derecede yararlı olabilir. Ancak artan gizlilik endişeleri ve veri ihlalleri nedeniyle, güvenlik, yasallık ve etik uyumluluğu sağlamak için en iyi uygulamaları takip etmek çok önemlidir.

WhatsApp aramalarını güvenli ve sorumlu bir şekilde kaydetmenin anahtar adımlarını inceleyelim.

Kayıt yapmadan önce her zaman izin alın

Daha önce de belirttiğimiz gibi, yasal çerçeveler değişiklik gösterebilir, ancak etik standartlar aynıdır. Kayıt yapmadan önce her zaman açık ve sözlü izin alın. Basit bir "Merhaba, bu konuşmayı kaydedebilir miyim?" sorusu çok işe yarayacaktır.

📌 Örnek: Hassas finansal bilgilerin tartışıldığı bir iş görüşmesi düşünün. İzin almadan kayıt yapmak, ciddi yasal sonuçlara ve itibar kaybına yol açabilir.

İş aramaları için, sözleşmelere onay maddeleri ekleyebilirsiniz ( Zoom'un kayıt feragatnamesi gibi).

2. Kayıtlarınızı veri ihlallerinden koruyun

Siber suçlar artıyor: 2024 yılında veri ihlallerinin küresel ortalama maliyeti 4,88 milyon dolar olacak. WhatsApp aramalarını iş veya yasal amaçlarla kaydediyorsanız, bunların yanlış ellere geçmediğinden emin olun.

Kayıtları şifreli klasörlerde saklayın, güçlü parolalar kullanın, sağlam güvenlik önlemlerine sahip bulut hizmetlerini değerlendirin ve bulut depolamada iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirin.

📌 Örnek: Gizli müşteri bilgilerini içeren sızdırılmış bir kayıt, bir şirket için önemli mali kayıplara ve yasal savaşlara neden olabilir.

3. Hassas bilgilerin kaydedilmesini ve saklanmasını önleyin

Hassas veya gizli kişisel verilerin tartışılacağı sesli aramaları kaydetmeyin, örneğin:

Banka hesap bilgileri

Şifreler

Gizli iş anlaşmaları

4. Yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olun

Yasalar sürekli olarak değişmektedir. Bölgenizdeki ve iletişim kurduğunuz herkesin bulunduğu bölgelerdeki arama kaydetme yasaları hakkında güncel bilgileri takip edin ve gerektiğinde hukuk uzmanlarına danışın.

🧠 Biliyor muydunuz? Almanya'da, bir aramayı yasadışı olarak kaydetmek 3 yıla kadar hapis cezasına neden olabilir.

5. Güvenli ve yasal kayıt yöntemlerini kullanın

Tüm kayıt uygulamaları güvenli veya uyumlu değildir. Bazı üçüncü taraf uygulamalar, gizliliğinizi tehlikeye atabilecek kullanıcı verilerini toplar. Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirmekten kaçının.

Güvenli olmayan kayıt uygulamalarının uyarı işaretleri:

❗Gereksiz izinler isteyin (ör. kişiler, kamera, konum)

❗Gizlilik politikası veya güvenlik şifrelemesi yoktur

❗Veri güvenliği nedeniyle belirli ülkelerde yasaklanmıştır

6. Gereksiz kayıtları düzenli olarak inceleyin ve silin

Kayıtları biriktirmeyin. Artık gerekli olmayan kayıtları düzenli olarak inceleyin ve silin. Bu, veri ihlali riskini en aza indirir ve veri saklama politikalarına uyumu sağlar. GDPR gibi bazı düzenlemelerin belirli veri saklama gereklilikleri olduğunu unutmayın.

Bu en iyi uygulamalara uyarak, WhatsApp arama kayıtlarınızın sorumlu, etik ve güvenli bir şekilde işlenmesini sağlayarak hem kendi gizliliğinizi hem de başkalarının gizliliğini koruyabilirsiniz.

✨ İlginç Bilgi: İlk telefon kayıt cihazı 1903 yılında patentlendi — bir asır önce aramaları kaydettiğinizi hayal edin!

Aramaları ve İletişimi Kaydetmek için Whatsapp Kullanmanın Sınırlamaları

WhatsApp, dünya çapında 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla en yaygın kullanılan iletişim platformlarından biridir. Ancak WhatsApp, çağrı kaydetme ve profesyonel iletişim konusunda birkaç önemli sınırlamaya sahiptir.

WhatsApp'ın aramaları kaydetmek ve telefon konuşmalarını yönetmek için en iyi araç olmayabileceğini düşünelim.

1. Yerleşik arama kaydetme özelliği yoktur

Birçok iş iletişim aracının aksine, WhatsApp yerleşik bir arama kaydetme özelliği sunmaz ve bunun bir nedeni vardır.

WhatsApp, üçüncü taraf uygulamaların (ve hatta WhatsApp'ın kendisinin) arama seslerine doğrudan erişmesini engelleyen uçtan uca şifrelemeyi önceliklendirir

Kullanıcılar, güvenilir olmayabilecek veya yasal açıdan sorunlu olabilecek ekran kaydetme veya üçüncü taraf yazılımlar gibi harici uygulamalara veya geçici çözümlere güvenmek zorundadır

2. Yasal ve uyumluluk sorunları

Birçok ülkede, WhatsApp aramalarını kaydetmek, katı gizlilik yasaları nedeniyle yasal riskler oluşturabilir.

AB'nin GDPR'si, herhangi bir konuşmayı kaydetmeden önce açık rıza gerektirir

ABD'de 11 eyalet, iki tarafın rızasını gerektirir, yani aramadaki herkesin kayda izin vermesi gerekir

3. Kötü ses kalitesi ve arama kesintileri

WhatsApp aramaları internet bağlantısına bağlıdır ve bu da aşağıdakilere neden olabilir:

Ağ sorunları nedeniyle düşük ses kalitesi

Uzun konuşmalar sırasında sık sık kesilen aramalar

Üçüncü taraf uygulamaları kullanırken kayıt kalitesinde tutarsızlık

🧠 Biliyor muydunuz? Araştırmalar, insanların metinlere kıyasla video tabanlı iletişimden %65 daha fazla bilgi edindiğini gösteriyor.

4. Kayıt için sınırlı arama süresi

WhatsApp aramalarını kaydetmek için bir çözüm bulsanız bile, zaman kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz:

Android üçüncü taraf kayıt uygulamaları genellikle 20-30 dakika sonra kesilir

depolama veya işleme sorunu varsa iPhone ekran kayıtları durabilir

WhatsApp arka planda çalışıyorsa masaüstü kayıt araçları başarısız olabilir

5. Aramaları düzenlemek, yazıya dökmek veya paylaşmak için kolay bir yol yok

McKinsey tarafından yapılan bir araştırma, çalışanların çalışma haftalarının %19'unu yapılandırılmamış mesajlarda ve aramalarda kaybolan bilgileri aramakla geçirdiklerini ortaya koydu. Bu durum WhatsApp için de geçerlidir. Aşağıdakileri sunmaz:

Otomatik arama transkripsiyonları

AI not alma özellikleri

Kaydedilen aramalar için kolay düzenleme

WhatsApp ile kaydedilen aramaları aramak genellikle zordur, incelemek zaman alır ve iş belgeleri için düzenlemek zordur.

📖 Daha fazla bilgi: Whatsapp İş ve Kişisel

6. Sınırlı entegrasyon yetenekleri

WhatsApp'ın diğer verimlilik araçlarıyla entegrasyonu sınırlıdır, bu da çağrı kayıtlarını ve ilgili bilgileri daha geniş iş akışlarına dahil etmeyi zorlaştırır.

📌 Örnek: İletişim ve proje yönetimi için birden fazla platform kullanan bir pazarlama takımı, WhatsApp arama kayıtlarını iş akışlarına entegre etmekte zorluk çekiyor ve bu da bilgi silolarına yol açıyor

7. Depolama sınırlamaları

Kayıtlarınızı nasıl depoladığınıza bağlı olarak, telefonunuzda veya bilgisayarınızda depolama sınırlamalarıyla karşılaşabilirsiniz.

WhatsApp hızlı konuşmalar için harika olsa da, önemli aramaları kaydetmek için güvenilir, yasal veya güvenli değildir. Bu sorunları çözen daha akıllı bir alternatif arıyorsanız, ClickUp'ın arama kaydetme ve belgeleme sürecinizi nasıl iyileştirebileceğini keşfedin.

ClickUp ile Aramalarınızı Kaydedin ve İletişiminizi Yönetin

WhatsApp'tan farklı olarak, ClickUp sadece bir iletişim aracı değildir; aramaları zahmetsizce kaydetmenize, yazıya dökmenize, özetlemenize ve düzenlemenize olanak tanıyan iş için her şeyi içeren uygulamadır.

ClickUp, ister iş profesyoneli, ister uzaktan çalışan bir takım üyesi veya serbest çalışan olun, konuşmalarınızı bir profesyonel gibi yönetmenize yardımcı olur.

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WhatsApp otomatik arama kaydını yerel olarak desteklemediğinden, neden daha verimli ve güvenli bir çözüm kullanmıyorsunuz? ClickUp Clips, kesintisiz video iletişimi için önemli konuşmaları tek bir yerden kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve yönetin!

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Anahtar konuşmaları kaydedin : Güvenilmez üçüncü taraf uygulamalarla uğraşmak yerine, Clips'i kullanarak WhatsApp video aramalarını ve sesli konuşmaları kaydedin

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📌 Örnek: Bir müşteriyle WhatsApp görüşmesini hatırlamaya çalışmak yerine, bir ClickUp Klip kaydedin, AI'nın transkripsiyonunu yapmasına izin verin ve anında takip için görevler oluşturun

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ClickUp hesabınıza giriş yapın

ClickUp'ta herhangi bir yerde (Görevler, Yorumlar, Belgeler veya Sohbet) Video Kamera simgesine tıklayın

ClickUp'ta herhangi bir yerden klip kaydedin

WhatsApp'ı açın ve sesli veya görüntülü arama başlatın

Sesli anlatım isteyip istemediğinize bağlı olarak mikrofon sesini etkinleştirin

Ekranınızı kaydetmeye başlamak için "Kaydı Başlat"ı tıklayın

Tamamlandığında, "Kaydı Durdur" seçeneğine tıklayın

Klip otomatik olarak Clips Hub'a kaydedilir ve paylaşım için anında erişilebilir hale gelir

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ClickUp: Aramaları Kaydetmenin ve Yönetmenin Daha Akıllı Yolu

WhatsApp aramaları hızlı sohbetler için harikadır, ancak eyleme geçirilebilir, önemli konuşmaları kaydetmek için yetersiz kalır. WhatsApp'ın sınırlamaları olsa da, ClickUp bu boşluğu doldurmak için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Yerleşik kayıt, AI destekli transkriptler, sorunsuz entegrasyonlar ve kurumsal güvenlik ile ClickUp, dağınık konuşmaları organize iş akışlarına dönüştürür.

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