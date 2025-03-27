Zoom kayıtlarınızı nerede bulabilirsiniz?

Zoom kayıtları, tartışmaları kendi hızınızda tekrar izlemenizi sağlar. Bir yönetim kurulu toplantısında önemli bir ayrıntıyı kaçırdıysanız veya bir dersi tekrar dinlemeniz gerekiyorsa, bu kayıtlar hayat kurtarıcı olabilir.

Tek zorluk, bu videoların cihazınızda nereye kaydedildiğini bulmaktır. Bugün bu sorunu sizin için çözüyoruz.

Bu kılavuz, Zoom kayıtlarına bilgisayarınızda veya bulutta depolanmış olsun, nasıl erişebileceğinizi adım adım anlatır.

⏰ 60 saniyelik özet Zoom kayıtlarınızı bulabileceğiniz yerlere ilişkin hızlı bir genel bakış: Zoom kayıtları iki yerde saklanır: yerel olarak bilgisayarınızdaki Zoom klasöründe veya ücretli bir Zoom hesabınız varsa bulutta

Zoom kayıtlarına aşağıdaki adımları izleyerek erişebilirsiniz Zoom masaüstü uygulamasından: Dosyaları açmak için Toplantılar > Kaydedilenler'e gidin Zoom web portalından: Oturum açın ve görüntülemek, indirmek veya paylaşmak için Kayıtlar'a gidin Manuel arama: Dosya Gezgini'ni kullanın ve kayıtlar eksikse zoom_ veya .mp4'ü arayın

Zoom masaüstü uygulamasından: Dosyaları açmak için Toplantılar > Kaydedilenler'e gidin

Zoom web portalından: Oturum açın ve Kayıtlar'a giderek görüntülemek, indirmek veya paylaşmak için

Manuel arama: Dosya Gezgini'ni kullanın ve kayıtlar eksikse zoom_ veya .mp4 dosyalarını arayın

Zoom kayıtlarını Google Drive veya Dropbox gibi bulut hizmetlerine yüklediğinizde paylaşmak daha kolaydır ve Zoom bulut kayıtları yerleşik paylaşım seçenekleriyle birlikte gelir

Zoom'un aklınızda bulundurmanız gereken bir dizi sınırlaması vardır Depolama alanı sınırlıdır (Pro kullanıcılar yalnızca 1 GB bulut depolama alanı alır) Kayıtlar, katılımcının internet kalitesine bağlı olarak düşük çözünürlükte olabilir Ücretsiz kullanıcılar yalnızca 40 dakikalık toplantı sınırı ile yerel olarak kayıt yapabilir Kayıtlar, kullanılabilir depolama alanı olsa bile 3 saat sonra kesilebilir Yalnızca toplantı sahibi tam kontrole sahiptir, bu da diğer kullanıcıların erişimini zorlaştırır

Depolama alanı sınırlıdır (Pro kullanıcılar yalnızca 1 GB bulut depolama alanı alır)

Kayıtlar, katılımcının internet kalitesine bağlı olarak düşük çözünürlükte olabilir

Ücretsiz kullanıcılar yalnızca 40 dakikalık toplantı sınırı ile yerel olarak kayıt yapabilir

Kayıtlar, kullanılabilir depolama alanı olsa bile 3 saat sonra kesilebilir

Yalnızca toplantı sahibi tam kontrole sahiptir, bu da diğer kullanıcıların erişimini zorlaştırır

ClickUp bu boşluğu doldurur ClickUp Clips, ekranınızı kaydedip videoları dağınık dosya yönetimi olmadan saklamanıza ve paylaşmanıza olanak tanır ClickUp AI Notetaker ve Brain, toplantıları otomatik olarak transkribe eder ve tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür ClickUp, Zoom, Slack, Teams ve daha fazlasıyla entegre olarak toplantı bilgilerine anında erişilebilmesini sağlar ClickUp Meetings, tüm toplantı ayrıntılarını, katılımcıları, notları ve görevlerle bağlantılı takipleri sorunsuz bir iş akışı için bir arada tutar

ClickUp Clips, ekranınızı kaydedip videoları dağınık dosya yönetimi olmadan depolamanıza ve paylaşmanıza olanak tanır

ClickUp AI Notetaker ve Brain, toplantıları otomatik olarak transkribe eder ve tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür

ClickUp, Zoom, Slack, Teams ve daha fazlasıyla entegre olarak toplantı bilgilerine anında erişilebilmesini sağlar

ClickUp Toplantılar, tüm toplantı ayrıntılarını, katılımcıları, notları ve görevlerle bağlantılı takipleri sorunsuz bir iş akışı için saklar Zoom masaüstü uygulamasından: Dosyaları açmak için Toplantılar > Kaydedilenler'e gidin

Zoom web portalından: Oturum açın ve Görünüm, indir veya paylaşmak için Kayıtlar'a gidin

Manuel arama: Dosya Gezgini'ni kullanın ve kayıtlar eksikse zoom_ veya .mp4 dosyalarını arayın Depolama alanı sınırlıdır (Pro kullanıcılar yalnızca 1 GB bulut depolama alanı alır)

Kayıtlar, katılımcının internet kalitesine bağlı olarak düşük çözünürlükte olabilir

Ücretsiz kullanıcılar yalnızca 40 dakikalık toplantı sınırı ile yerel olarak kayıt yapabilir

Kayıtlar, kullanılabilir depolama alanı olsa bile 3 saat sonra kesilebilir

Yalnızca toplantı sahibi tam kontrole sahiptir, bu da diğer kullanıcıların erişimini zorlaştırır ClickUp Clips, ekranınızı kaydedip videoları dağınık dosya yönetimi olmadan depolamanızı ve paylaşmanızı sağlar

ClickUp AI Notetaker ve Brain, toplantıları otomatik olarak yazıya dönüştürür ve tartışmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür

ClickUp, Zoom, Slack, Teams ve daha fazlasıyla entegre olarak toplantı bilgilerine anında erişilebilmesini sağlar

ClickUp Toplantıları, tüm toplantı ayrıntılarını, katılımcıları, notları ve görevlerle bağlantılı takipleri sorunsuz bir iş akışı için saklar

Zoom Kayıtları Nerede Saklanır?

Zoom toplantısını kaydettiniz, harika! Ama şimdi asıl soru geliyor: Kaydınız nereye gitti?

Neyse ki Zoom, işleri basit tutar. Kayıtlarınız yalnızca iki yerde bulunabilir: Bilgisayarınızda yerel olarak (yerel kayıt seçtiyseniz)

Zoom Bulutunda (ücretli bir hesabınız ve seçili bulut kaydı varsa)

Şimdi, her iki durumda da Zoom kayıtlarına nasıl erişebileceğinizi inceleyelim.

1. Yerel Zoom kayıtlarını bulma (bilgisayarınıza kaydedilmiş)

Zoom masaüstü uygulamasını kullanarak bir toplantı kaydettiyseniz, kayıt dosyalarınız doğrudan bilgisayarınızda saklanır. Ancak bunları hemen bulamazsanız paniğe kapılmayın! Dosyaları bulmak için şunları yapabilirsiniz:

Yöntem 1: Zoom kayıt ayarlarınızı kontrol edin

Zoom masaüstü uygulamasını açın ve oturum açın Sağ üst köşedeki profil simgenize tıklayın

via Zoom

Ayarlar > Kayıt'ı seçin

"Kayıtlarımı şurada sakla" altında, Zoom kayıtlarının kaydedildiği dosya yolunu göreceksiniz

💡 Profesyonel İpucu: Yeni bir liderlik rolüne adım atmak zor gelebilir, ancak net bir stratejiye sahip olmak büyük fark yaratır. İlk 90 Gün Özeti: Anahtar Noktalar ve İnceleme, hızlı bir şekilde işlerin akışına ayak uydurmak, takımınızla iyi ilişkiler kurmak ve geçiş sürecini güvenle yönetmek için gerekli adımları ayrıntılı olarak açıklar.

Yöntem 2: Zoom kayıtları klasörünü manuel olarak bulun

Zoom, yerel kayıtları ön tanımlı olarak aşağıdaki konumlara kaydeder:

Windows : C:\Kullanıcılar\[Kullanıcı Adınız]\Belgeler\Zoom

Mac : /Kullanıcılar/[Kullanıcı Adınız]/Belgeler/Zoom

Linux: home/[Kullanıcı Adınız]/Documents/Zoom

Her Zoom klasörü, toplantı ID'si ve tarihi ile adlandırılır, böylece aradığınız oturumu kolayca bulabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Verimli Toplantılar Yapma ve Takım Verimliliğini Optimize Etme

Yöntem 3: Kaydınızı bulamıyorsanız arama özelliğini kullanın

Hala bulamıyor musunuz? Bilgisayarınızın arama çubuğunu kullanın ve şunu yazın:

Zoom_ (Zoom dosya adları bununla başladığı için)

Toplantı ID'si veya tarihi, hatırlıyorsanız

. mp4 video dosyasını doğrudan bulmak için

📌 Bonus ipucu: Ön tanımlı kayıt klasörünü değiştirin

Zoom'un dosyalarınızı daha uygun bir yere kaydetmesini mi istiyorsunuz?

Zoom Ayarları > Kayıt > "Değiştir" seçeneğine tıklayın ve yeni bir konum seçin.

Bu, kaydedilmiş kayıtlarınızı aramak için gelecekte zaman kaybetmenizi önler.

2. Buluttaki Zoom kayıtlarını bulma (ücretli kullanıcılar için)

Lisanslı bir Zoom kullanıcısıysanız (Pro, Business veya Enterprise), Zoom bulut kaydının sunduğu lüksü yaşayabilirsiniz. Bu, toplantı kayıtlarınızın Zoom Bulut'ta güvenle saklandığı ve herhangi bir cihazdan erişilebileceği anlamına gelir.

Bulut kayıtlarına erişme:

Tarayıcınızı açın ve Zoom web portalına gidin: https://zoom.us/signin

Zoom hesabınıza giriş yapın. Sol menüden Kayıtlar'ı tıklayın. Bulut Kayıtları sekmesini seçin.

via Northwestern Üniversitesi

İstediğiniz kaydı bulmak için tarih aralığı veya toplantı ID'si gibi filtreleri kullanın. İzlemek, indirmek veya paylaşmak için kayda tıklayın.

💡 Hatırlatıcı: Bulut kayıtlarının işlenmesi birkaç dakika sürebilir. Kaydınız hemen görünmüyorsa, bir kahve içip daha sonra tekrar kontrol edin.

Bulut kayıtlarını indirme veya paylaşma:

Ekran kaydını nasıl paylaşabilirim? Şu kolay adımları izleyin:

Kaydı bilgisayarınıza kaydetmek için İndir düğmesine tıklayın

Başkaları için bir Zoom kayıt bağlantısını kopyalamak için Paylaş düğmesine tıklayın

via WikiHow

Paylaşım ayarlarını değiştirerek kayda kimlerin erişebileceğini kontrol edin

Ayrıca okuyun: En İyi Zoom Alternatifleri

Zoom Kayıtlarına Erişme

Zoom kayıtlarını nerede bulacağınızı öğrendiğinize göre, şimdi bunlara erişmenin farklı yollarını inceleyelim.

1. Zoom masaüstü uygulamasını kullanın

Yerel Zoom kayıtlarınızı hızlı bir şekilde bulmak istiyorsanız, Zoom masaüstü istemcisini kullanın:

Zoom masaüstü uygulamasını açın ve oturum açın Toplantılar > Kaydedilenler'e tıklayın

Kaydedilen kayıtların bir listesi görünecektir

Dosya yolunu görmek için Aç'ı tıklayın

Ayrıca okuyun: Toplantılar ve Toplantı Asistanları için En İyi AI Araçları

2. Zoom web portalından erişin

Bulut kaydı kullanıyorsanız, kaydedilmiş kayıtlarınızı bulmanın en kolay yolu Zoom web portalıdır:

Tarayıcınızı açın ve https://zoom. us/signin adresine gidin Giriş yapın ve sol menüden Kayıtlar'ı tıklayın Bulut Kayıtları veya Yerel Kayıtlar'ı seçin (dosyanızın depolandığı yere bağlı olarak) Arama çubuğunu veya tarih aralığı filtresini kullanarak istediğiniz kaydı bulun İzlemek, indirmek veya paylaşmak için kayıt adına tıklayın

💡 Profesyonel İpucu: Verimsiz dosya paylaşımı, e-postalar ve kaybolan ek dosyalarla saatlerinizi boşa harcayabilir. Çevrimiçi Belgeler için En İyi Dosya Paylaşım Yazılımları kılavuzu, işbirliğini basitleştiren, güvenliği güçlendiren ve takımınızın senkronizasyonunu sağlayan en iyi araçları ayrıntılı olarak anlatır.

3. Zoom kayıtlarını manuel olarak bulun

Başka hiçbir şey işe yaramazsa ve Zoom toplantı kaydınızı hala bulamıyorsanız, şu yöntemleri deneyin:

Dosya gezginizi kontrol edin : Dosya Gezgini'ni (Windows) veya Finder'ı (Mac) açın ve şunu arayın: zoom_. mp4 Toplantı ID'si

zoom_

. mp4

Toplantı ID'si

Zoom web portalını kullanın : Uygulamada kayıtları görmüyorsanız, https://zoom. us/signin adresinde oturum açın ve Kayıtlar bölümüne bakın

Çöp Kutusu klasörünü kontrol edin : Bulut kaydınız kayıp ise, Zoom silinen dosyaları 30 gün boyunca saklar

Kayıt sırasında doğru Zoom hesabında oturum açtığınızdan emin olun

zoom_

. mp4

Toplantı ID'si

📮 ClickUp Insight: Çalışanlarınızın büyük bir kısmı, önemli kararlar almak için gerekli bilgilere sahip değil Bilgi çalışanlarının yaklaşık üçte biri, ihtiyaç duydukları bilgileri toplamak için her gün 1 ila 3 iş arkadaşına başvuruyor. Peki ya tüm bu bilgiler zaten belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızda doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ilgili bilgileri anında bulur ve üçüncü taraf uygulamalara bağlanır!

Zoom kayıtlarını yönetme ve paylaşma

Zoom kayıtlarınızı bulduğunuzda, bunları nasıl etkili bir şekilde yönetip paylaşabileceğinizi konuşalım.

Zoom kayıtlarınızı yeniden adlandırın

Düzeni sağlamak için kayıt dosyalarınızı yeniden adlandırın:

Kayıt klasörünüzü bulun Video dosyasına (.mp4) sağ tıklayın Yeniden Adlandır'ı seçin ve anlamlı bir başlık verin (ör. "Pazarlama_Ekibi_Toplantısı_Şubat_2025")

Zoom kayıtlarını paylaşın

Yerel kayıtlar için: Google Drive, Dropbox veya OneDrive'a yükleyin ve bağlantıyı paylaşın

Bulut kayıtları için: Zoom kayıt bağlantısını kopyalayın ve paylaşım ayarlarını değiştirin

Hassas toplantı içeriğini paylaşıyorsanız, parola korumayı etkinleştirin ve erişimi belirli kullanıcılarla sınırlandırın.

Eski kayıtları silin

Zoom bulut depolama alanı sınırsız değildir, bu nedenle eski kayıtları silmek iyi bir fikirdir:

Zoom web portalına gidin

Kayıtlar > Bulut Kayıtları'nı tıklayın

Artık ihtiyacınız olmayanları seçin

Sil'i tıklayın (kayıtlar 30 gün boyunca Çöp Kutusu'nda kalır)

Yerel kayıtları, bilgisayarınızın klasöründen silerek alan açabilirsiniz.

Ayrıca okuyun: Toplantı Gündemi Örnekleri ve Ücretsiz Şablonlar

Eksik Zoom Kayıtları Sorunlarını Giderme

Önemli bir Zoom toplantısını bitirdiniz, kayıt düğmesine bastınız ve şimdi kaydınız ortadan kaybolmuş gibi görünüyor.

Endişelenmeyin, yalnız değilsiniz! Birçok kullanıcı "Zoom kayıtlarım nerede?" diye soruyor

Videonuzun bir kara deliğe çekildiğini varsaymadan önce, kayıp kaydınızı bulmak için bazı anahtar sorun giderme adımlarını izleyelim.

🚩 Zorluk #1: Yanlış cihazda kayıt yaptınız

✅ Çözüm: Uzak Masaüstü'nü kullanıyorsanız veya farklı bir cihaza giriş yaptıysanız, kaydınız buraya kaydedilmiş olabilir. İş veya ikincil bilgisayarınızdaki Zoom masaüstü uygulamasını kontrol edin ve dosyanın Kayıtlar altında görünüp görünmediğini kontrol edin.

Ayrıca, gelecekte karışıklığı önlemek için, cihazları ayırt etmek için farklı duvar kağıtları kullanın.

🚩 Zorluk #2: Zoom'un klasör kısayolu güncellenmiyor

✅ Çözüm: Bazı kullanıcılar, Zoom uygulamasında "Klasörü Aç" seçeneğine tıkladıklarında eski veya yanlış bir konuma yönlendirildiklerini fark etti. Bunun yerine, Dosya Gezgini'ni (Windows) veya Finder'ı (Mac) manuel olarak açın ve Belgeler > Zoom klasörüne gidin.

💡 Profesyonel İpucu: Birçok ücretsiz ekran kaydedici, videolarınızın profesyonel görünümünü bozabilecek filigranlar ekler. Arama yapmakla zaman kaybetmeyin — En İyi Ücretsiz Filigransız Ekran Kaydedici Araçları listesi, gizli tuzaklar olmadan temiz, yüksek kaliteli kayıtlar için en iyi seçenekleri bulmanıza yardımcı olur!

🚩 Zorluk #3: Zoom, kaydınızı birden fazla dosyaya bölüyor

✅ Çözüm: Toplantınız uzun sürdüyse, Zoom kaydı ayrı dosyalara bölmüş olabilir. Zoom kayıt klasörünü açın ve zoom_0. mp4, zoom_1. mp4 vb. etiketli dosyaları arayın.

🚩 Zorluk #4: Zoom kayıtlarınızın çözünürlüğü beklenenden düşük

✅ Çözüm: Zoom, bir katılımcının internet bağlantısı zayıfsa çözünürlüğü otomatik olarak düşürür. Daha iyi kaliteye ihtiyacınız varsa, Galeri Görünümü yerine Aktif Konuşmacı moduna geçin.

🚩 Zorluk #5: Kayıt dosyasının biçimi beklediğiniz gibi değil

✅ Çözüm: Kaydınız .zoom dosyası olarak görünüyorsa, henüz işlenmemiştir. Zoom'u açın, Kayıtlar'a gidin ve Kaydı Dönüştür'e tıklayarak bir MP4 dosyası oluşturun.

🚩 Zorluk #6: İndirmeler devre dışı olduğu için bulut kaydını indiremiyorsunuz

✅ Çözüm: Toplantı sahibi indirmeyi devre dışı bırakmışsa, geçici olarak etkinleştirip etkinleştiremeyeceğini veya doğrudan indirme bağlantısını paylaşıp paylaşamayacağını sorun.

Ayrıca okuyun: Daha İyi Toplantı Notları Almak için Ücretsiz Toplantı Notu Şablonları

Zoom ile Toplantı Kaydetmenin Sınırlamaları

Bu Zoom kullanıcısı, kendine özgü sorununa bir çözüm bulmak için Reddit'e bir gönderi paylaştı.

Uzun eğitim toplantıları düzenliyorum ve bulut kaydında birçok kez sorun yaşıyorum. Toplantıda üç saati geçen kayıtlar bulut depolama alanımda görünmüyor (90 GB ücretsiz alanım var).

Uzun eğitim toplantıları düzenliyorum ve bulut kayıtlarında birçok kez sorun yaşıyorum. Toplantıda üç saati geçen kayıtlar bulut depolama alanımda görünmüyor (90 GB ücretsiz alanım var).

Zoom kullanıcılarının net çözümleri olmayan birkaç sorunla karşılaştığı bilinmektedir. İşte genel bir bakış:

Bulut kayıt depolama alanı sınırlıdır , Pro hesaplar yalnızca 1 GB alabilir ve bu da 720p videolar için bir saatlik süreye zar zor yeterlidir ❌

Kayıt çözünürlüğü dalgalanır, yani 1080p web kameranız olsa bile, diğer katılımcıların zayıf bağlantıları nedeniyle videonuz 640p olarak kaydedilebilir ❌

Ücretsiz Zoom kullanıcıları yalnızca yerel olarak kayıt yapabilir, bulut depolama alanı kullanamaz ve 40 dakikalık toplantı sınırı vardır, bu da sık sık oturumun yeniden başlatılmasını gerektirir ❌

Uzun toplantılar, kullanılabilir bulut depolama alanı olsa bile 3 saati geçemeyebilir ve içeriğin kaybolmaması için manuel olarak yeniden başlatılması gerekebilir ❌

Yalnızca toplantı sahibi tam kayıt erişimine sahiptir, bu nedenle kaydı siz başlatmadıysanız, dosyanın sizinle paylaşılmasını beklemeniz gerekir ❌

ClickUp ile Toplantılarınızı Yönetin ve Kaydedin

Diyelim ki, yeni çalışanların gerektiğinde izleyebilmesi için Zoom'da süreçleri kaydederek işe alım sürecinin bazı kısımlarını otomatikleştirmeye çalışıyorsunuz. Ancak, Zoom kayıtlarını kullandığınızda, yeni çalışanların işe alım süreci şöyle görünecektir:

Zoom kaydı rastgele bir klasörde veya daha da kötüsü farklı bir bilgisayarda depolandığı için bulamıyorlar

Video kalitesi o kadar düşük ki paylaşılan ekrandaki metni bile okuyamıyorlar

Dosya, ücretsiz Zoom bulut depolama alanı için çok büyük olduğundan, izlenmeden önce silinmiştir

Öyleyse, işinizi basitleştirmek yerine karmaşıklaştıran bir araca neden bağlı kalasınız?

Günümüzün iş dünyası zaten işlevsiz hale geldi: projeler, bilgiler ve iletişim birbirinden bağımsız çok sayıda araca dağılmış durumda. ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama olarak bu sorunları giderir. AI destekli görev yönetimi, bilgi paylaşımı ve sohbeti tek bir yerde birleştirerek daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olur.

ClickUp Clips ile kaydedin ve paylaşın

Hepimiz, basit güncellemeleri veya açıklamaları almak için gereksiz canlı toplantılarda zaman kaybetmekten nefret ederiz. ClickUp Clips, videoları eşzamansız olarak kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyarak Google Meet ve Zoom'un canlı arama yapısına daha akıllı bir alternatif sunar.

ClickUp Clips ile şunları yapabilirsiniz:

Ekranınızı, sesinizi ve web kameranızı aynı anda kaydedin, böylece birden fazla araca gerek kalmaz. En iyi yanı ne mi? Aynı zamanda filigran içermeyen ücretsiz bir ekran kaydedici olarak da kullanılabilir

Videoları doğrudan görevlere yerleştirin, böylece takımınız gerektiğinde tam olarak ihtiyaç duydukları yerde erişebilir

Yeni çalışanlar (veya farklı saat dilimlerinde bulunan takım üyeleri) kayıtları kendilerine uygun zamanda izleyebildiğinden, zamanlama çakışmaları ortadan kalkar

Zorlu kayıt süreçleriyle uğraşmak yerine, ClickUp Clips kullanarak videoları zahmetsizce kaydedin ve paylaşın, her şeyi tek bir yerde saklayın

AI destekli toplantı transkripsiyonları

Zoom ve çoğu video konferans uygulamasında eksik olan bir özellik, AI transkripsiyon araçlarıdır.

ClickUp'ın AI Notetaker, toplantı tartışmalarını eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürerek toplantıların verimliliği artırmasını sağlayan güçlü bir araçtır. Anahtar içgörüleri, kararları ve eylem öğelerini otomatik olarak yakalar ve tartışmaları devam eden projelere bağlayan açık, eyleme geçirilebilir özetler sağlayarak iş akışını kolaylaştırır.

Entegre dokümantasyon: Transkriptleri, ses dosyalarını ve özetleri gizli bir belgeye kaydedin ve kolayca başvurabilmek için ilgili toplantı notlarını etiketleyin

Otomatik görev oluşturma: Toplantılardaki eylem öğelerini anında izlenebilir, atanmış ClickUp görevlerine dönüştürerek hesap verebilirliği ve takip edilebilirliği sağlayın

Sohbet entegrasyonu: ClickUp AI'yı kullanarak özetleri ve eylem öğelerini doğrudan sohbet kanallarınıza otomatik olarak gönderin ve sorunsuz iletişim sağlayın

Takvim ve arama senkronizasyonu: Takviminizi arama notlarıyla birleştirerek tek bir yerden erişin, önemli toplantılara öncelik verin ve diğer toplantılarla ilgili raporları otomatik olarak oluşturun

Aranabilir transkripsiyonlar: ClickUp içinde herhangi bir toplantıyı kolayca arayabilmenizi sağlayan otomatik transkripsiyonlardan yararlanın, bilgilere hızlı erişim, görev oluşturma ve takım uyumu sağlayın

ClickUp Brain ile manuel not almayı atlayabilir ve AI'nın toplantınızı gerçek zamanlı olarak otomatik olarak transkripsiyon yapmasını sağlayabilirsiniz. Toplantılar için AI araçları size nasıl yardımcı olur?

✅ Anında AI tarafından oluşturulan toplantı notları — önemli ayrıntılar için kayıtları tekrar oynatmanıza gerek yok

✅ Akıllı eylem öğeleri—ClickUp Brain, anahtar kararları, görevleri ve sonraki adımları algılar ve bunları atanabilir görevlere dönüştürür

✅ İş akışlarına sorunsuz entegrasyon — transkripsiyonlar otomatik olarak projelere bağlanır

Kayıtların tamamını izlemek yerine, ClickUp Brain kullanarak videoları anında özetleyin ve anahtar eylem öğelerini çıkarın

ClickUp, Zoom, Slack, Teams ve daha fazlasıyla doğrudan entegre olur

Hala canlı toplantılara katılmanız mı gerekiyor? ClickUp, tartışmaları görevlere bağlayarak Zoom görüşmelerinizin boşa gitmemesini sağlar.

Zoom toplantılarını doğrudan görevlere ekleyin, böylece herkes tartışılan konuları öğrenebilir ve ClickUp'ı kullanarak geçmiş toplantılara kolayca erişebilir

ClickUp'ın Zoom entegrasyonu ile şunları yapabilirsiniz:

Zoom toplantılarını görevlere ekleyin, böylece herkes neyin tartışıldığını bilsin

Toplantı notlarını ve eylem öğelerini ilgili projelerin altına otomatik olarak kaydedin

Zoom aramalarını doğrudan ClickUp'tan başlatarak platformlar arasında geçiş yapma zahmetinden kurtulun

Dahası da var! ClickUp, Microsoft Teams, Google Meet, Slack ve diğer video konferans araçlarıyla entegre olduğundan, size en uygun şekilde çalışabilirsiniz.

ClickUp Toplantıları ile takip işlemlerini kolayca izleyin

En iyisinin en iyisi ise ClickUp Meetings.

İşte bu yazılımın harika bir toplantı yönetimi yazılımı olmasının nedenleri:

❌ Yalnızca Zoom ile:

Toplantı notları ve kayıtları farklı platformlara dağılmış halde kalıyor

Eylem öğeleri, projelere bağlı olmadıkları için unutulur

Her görüşmeden sonra takip işlemlerini manuel olarak düzenlemek için fazladan zaman harcıyorsunuz

✅ ClickUp Toplantıları ile:

Her toplantı bir görevle bağlantılıdır, böylece ilerlemeyi izlemek kolaylaşır

Toplantı notları otomatik olarak görevlere dönüşür, böylece takip işlemleri zahmetsizce gerçekleşir

Kayıtlar, katılımcılar ve kararlar birbiriyle bağlantılı kalır, böylece karışıklık önlenir

ClickUp Toplantıları ile kayıtları, belgeleri ve eylem öğelerini tek bir düzenli iş akışına taşıyın

ClickUp Toplantı Notları Şablonu

Toplantı notlarından bahsetmişken, ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu mükemmel bir taslak oluşturur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile her toplantıdan sonra verimliliği en üst düzeye çıkarın ve hesap verebilirliği sağlayın

Şablon, her tartışmanın yapılandırılmış, odaklanmış ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar. Ayrıca gündemler, notlar ve takipler için net bir biçim sunar ve dağınık toplantı notlarını ortadan kaldırır. Her şey tek bir düzenli yerde olduğundan, takımlar ilerlemeyi ve kararları kolayca izleyebilir.

Bu şablondaki bölümler şunlardır:

Toplantı Tarihi, Saati, Gündemi

Toplantı Kaydı Bağlantısı

Anahtar Noktalar ve Özet

Eylem Öğeleri

Kayıt Klipleri

Yeni Klipleri doğrudan Klip Merkezi'nden kaydedebilirsiniz.

Tarayıcınızda Clip'i ilk kez kullanıyorsanız, ClickUp'a mikrofonunuza erişim izni vermenizi isteyen bir açılır pencere görüntülenir. İzin ver'i tıklayın. İzin daha sonra tarayıcınızın Gizlilik ve Güvenlik ayarlarından verilebilir.

Clips Hub'dan yeni bir klip kaydetmek için:

Sağ üst köşede Yeni Klip'i tıklayın.

Klip ekranını veya ses kaydını oluşturun.

Klip Merkezinden bir klibi paylaşmak için:

Klip üzerine gelin ve bağlantı simgesine tıklayın.

Klip URL'si panonuza kopyalandı.

B. Kliplere yorum ekleme

Bir Klip görüntülediğinizde, alt kısımdaki video ilerleme çubuğunda tüm yorumların zaman çizelgesini görürsünüz, böylece Klipteki tüm yorumlar arasında hızlıca gezinebilirsiniz.

Bıraktığınız her yorum, yorumun bırakıldığı andan itibaren klibi oynatmak için tıklanabilen bir zaman damgası içerir. Klip Merkezinden bir klibe yorum yapmak için:

Klip'e tıklayın Sağ kenar çubuğunda Etkinlik'i tıklayın Yorum bırakmak istediğiniz klibin içinde, kişisel avatarınızı görüntülemek istediğiniz kayıt konumuna tıklayın Yorumunuzu yazın. Yorumlar otomatik olarak herkese atanır, ancak gönderilmeden önce manuel olarak bir kişiye veya Takıma atanabilir. Gönder'i tıklayın Klip yorumu, Klip Etkinliği'nde görüntülenir

ClickUp Kliplerinizi nerede bulabilirsiniz?

Kenar çubuğundan: Kenar çubuğundan Klip Merkezi'ni açmak için Klipler 'e tıklayın

Araç çubuğundan: Hızlı Eylem menüsünü tıklayın > Klipler > Klipler merkezine git.

Klipleri Bul

Clips'in üst kısmında dört sekme bulunur:

3. Klip Arama

Clips Hub'dan klipleri aramak için:

Sağ üst köşede Arama'yı tıklayın

Klip adını yazın

Sonuçlar otomatik olarak ada göre filtrelenir

Hepsi bu kadar; ClickUp ile bu kadar kolay.

Yakınlaştırmaya gerek yok — Kayıtlarınız ClickUp ile burada

Miami Üniversitesi'nde Yardımcı Direktör olan Michael Turner, ClickUp hakkında şunları söyledi.

İki haftada bir yöneticimle toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve yöneticimin kontrol edebileceği güncel durum göstergesi olduğu için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

İki haftada bir yöneticimle toplantı yapıyoruz ve gündemimiz için ClickUp kullanıyoruz. Tüm etkinlik ve sunum taleplerim burada yer aldığı ve yöneticimin kontrol edebileceği güncel durum göstergesi olduğu için işlerimi daha iyi takip edebiliyorum.

ClickUp tek bir özellik ile gelmez; birbiriyle uyumlu bir dizi araçtan oluşur.

Düşünün: Bir toplantıyı kaydettikten sonra paylaşım çok kolay hale gelir; paylaşıldıktan sonra geri bildirimler doğal bir şekilde akışa geçer ve tek bir tıklama ile bu geri bildirimler eyleme geçirilebilir görevlere dönüşür.

ClickUp, uygulamalar arasında geçiş yapmadan kayıt, transkripsiyon, düzenleme, izleme ve takip işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar.

Hemen bugün ClickUp'ta ücretsiz bir hesap oluşturarak kendiniz deneyin ve toplantıların geleceğini yaşayın!