Başarılı bir Çalışan Kaynak Grubu Nasıl Kurulur?

Çalışanlar, bağlantı kurmak, değişimi savunmak ve birlikte büyümek için bir alana sahip olduklarında başarılı olurlar.

Çalışan kaynak grupları (ERG'ler) tam da bunu sağlar: aidiyet, mesleki gelişim ve iş yerinde etki yaratmak için bir platform. Ancak, kalıcı bir çalışan kaynak grubu kurmak için iyi niyetli olmak yeterli değildir.

Net bir amaç belirlemekten liderlik desteğini sağlamaya kadar, her adım ERG'nizin sürdürülebilir ve etkili olmasında rol oynar. Bu kılavuz, sadece var olmakla kalmayıp gelişen bir ERG oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi ayrıntılı olarak açıklar.

⏰ 60 saniyelik özet Gerçek etki yaratan bir Çalışan Kaynak Grubu (ERG) oluşturmak için strateji, liderlik ve uzun vadeli bir taahhüt gerekir. Bunu doğru bir şekilde yapmanın yolları şunlardır: Çalışanların ihtiyaçlarını belirleyerek ve iş hedefleriyle uyumlu hale getirerek uzun vadeli uygunluğu sağlamak için net bir amaç tanımlayın

Güçlü bir kurumsal destek için görünürlük, finansman ve liderlik desteği elde etmek üzere yönetici sponsorluğu sağlayın

Girişimleri yönetmek, üye kazanmak ve katılımı artırmak için tanımlanmış rollere sahip yapılandırılmış bir liderlik takımı oluşturun

Belgeleri, geçmiş tartışmaları ve yeni liderlerin işe alım sürecini içeren merkezi bir hub kullanarak ERG bilgilerine erişilebilir tutun

Katılım eğilimleri, geri bildirimler ve gerçek zamanlı içgörülere dayalı olarak girişimleri uyarlayın ve geliştirin , böylece katılımı yüksek tutun

Büyüme, katılım ve şirket politikası ile DEI girişimlerine katkıları izleyerek etkiyi ölçün ve değeri gösterin İyi yapılandırılmış bir ERG sadece bir topluluk değildir; işyerinde kapsayıcılığı ve anlamlı değişimi teşvik eden bir katalizördür.

Çalışan Kaynak Grubu (ERG) nedir?

Çalışan Kaynak Grubu (ERG), bir kuruluş içinde kapsayıcılığı, profesyonel gelişimi ve desteği teşvik etmek için tasarlanmış gönüllü, çalışanlar tarafından yönetilen bir gruptur.

Bu gruplar, ortak deneyimler, faizler veya geçmişlere sahip çalışanları bir araya getirerek güvenli bir alan oluşturur, değişimi savunur ve çalışan deneyimini iyileştirir.

Çalışan ebeveynlerin kariyer gelişimi ile çocuk bakımı arasında denge kurmakta zorlandıkları bir şirket düşünün. ERG, kaynaklar, esnek iş çözümleri ve mentorluk sağlamak için bir form oluşturur. Başka bir grup ise erişilebilirliği savunarak, ofislerin ve dijital araçların daha kapsayıcı hale gelmesi için politikaları etkiliyor.

ERG'ler sadece destek sağlamakla kalmaz, iş yerinde anlamlı değişiklikler de sağlar.

ERG'ler nasıl yapılandırılır?

Çoğu ERG, etkinliğini sürdürmek için yapılandırılmış bir yaklaşım izler:

ERG liderleri : Hedefler belirleyin, etkinlikleri denetleyin ve katılımı sürdürün

Yönetici sponsor : Finansman, liderlik desteği ve savunuculuk sağlar

Liderlik komitesi : Strateji, planlama ve uygulama konusunda yardımcı olur

Grup üyeleri: Tartışmalara, etkinliklere ve girişimlere katılın

ERG'ler neden önemlidir?

Güçlü ERG'lere sahip kuruluşlar, çalışanların bağlılığının, mesleki gelişiminin ve elde tutulma oranının arttığını görür. Bu gruplar, çalışanlar ve şirket liderleri arasında bir köprü görevi görerek, farklı seslerin şirket politikasını ve işyeri kültürünü şekillendirmesini sağlar.

Yönetimin desteği ve net hedeflerle desteklenen ERG'ler, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın itici gücü haline gelir ve hem çalışanların hem de işlerin gelişmesine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi: Etkili İK Stratejileri ve Örnekleri

Çalışan Kaynak Gruplarının Avantajları

Güçlü bir çalışan kaynak grubu (ERG), kapsayıcı ve katılımcı bir iş yeri ortamı yaratırken, çalışanların gelişimini ve şirketin başarısını destekler. ERG'lere yatırım yapan kuruluşlar, birçok alanda iyileşmeler görür.

Daha yüksek çalışan bağlılığı ve elde tutma oranı

Çalışanlar, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve değişimi savunabilecekleri güvenli bir alana sahip olduklarında daha bağlı hissederler. ERG'ler aidiyet ve kapsayıcılık duygusunu besleyerek çalışanların elde tutulmasını artırır.

Mesleki gelişim ve liderlik gelişimi

ERG'ler mentorluk programlarına, liderlik eğitimlerine ve ağ oluşturma fırsatlarına erişim sağlar. Birçok ERG lideri, etkinlikler düzenleyerek ve girişimlere öncülük ederek pratik yönetim deneyimi kazanır.

Daha fazla bilgi: İş Yerinde DEI Eğitimini Başarıyla Uygulama

Çalışanlar ve liderlik arasında daha güçlü bir bağlantı

ERG'ler, çalışanlar ve şirket liderleri arasında doğrudan iletişim kanalları oluşturur. Bir yönetici sponsor, ERG hedeflerini iş öncelikleri ile uyumlu hale getirerek gerçek bir organizasyonel etki sağlar.

Değişimi yönlendiren bir iş yeri

ERG'ler şirket politikalarını şekillendirir, avantajları iyileştirir ve yeterince temsil edilmeyen gruplara destek olur. Birçok kuruluş, işe alım uygulamalarında, işyerinde erişilebilirlikte ve mesleki gelişim fırsatlarında olumlu değişiklikler görmektedir.

İşyerinin ötesinde etki yaratın

ERG'ler yerel topluluklarla işbirliği yapar, ERG etkinlikleri düzenler ve ilgi gruplarını destekler. Etkileri kuruluşun ötesine uzanarak kurumsal sorumluluğu ve sosyal etkiyi güçlendirir.

Doğru yapı ve destekle ERG'ler, güçlü birer değişim itici gücü haline gelir. Ancak ne tür ERG'ler vardır ve bunlar farklı çalışan ihtiyaçlarını nasıl karşılar?

Çalışan Kaynak Gruplarının Türleri

Farklı ERG'ler, şirket hedeflerine ve çalışanların ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı amaçlara hizmet eder. Bazıları profesyonel gelişime odaklanırken, diğerleri çalışan bağlılığını ve işyerinde kapsayıcılığı teşvik eder.

1. Kimlik temelli ERG'ler

Bu gruplar, güvenli bir alan yaratarak ve eşit fırsatları savunarak yeterince temsil edilmeyen gruplara destek olur. Birçok şirket şunları yapmıştır:

Kadınlar, LGBTQ+ çalışanlar ve ırksal veya etnik azınlıklar için yakınlık grupları

Çalışan ebeveynler, gaziler veya engelli çalışanlar için ağlar

Dini veya kültürel çeşitliliğe odaklanan gruplar

2. Mesleki gelişim ERG'leri

Mentorluk programları ve kariyer gelişimi arayan çalışanlar genellikle profesyonel gelişime odaklanan ERG'lere katılır. Bu gruplar:

Beceri geliştirme atölyeleri ve liderlik eğitimi sağlayın

Çalışanları kariyer danışmanlığı için üst düzey liderlerle buluşturun

Departmanlar arasında iç mobiliteyi ve ağ oluşturmayı destekleyin

👀 Biliyor muydunuz? Mentorluk programlarına katılanlar, katılmayanlara göre altı kat daha fazla terfi alır ve mentorluk alanlar ise beş kat daha fazla terfi alır. Bu da mentor olmanın kariyer gelişimi açısından faydalarını ortaya koymaktadır.

3. İlgi alanına dayalı ERG'ler

Tüm ERG'ler kimlik veya kariyer gelişimine odaklanmaz. Bazıları, sürdürülebilirlik, ruh sağlığı veya yerel toplulukta gönüllü çalışma gibi ortak tutkuları olan çalışanları bir araya getirir. Bu gruplar, çalışanların faizini artırır ve takımlar arası işbirliğini teşvik eder.

Daha fazla bilgi: Kariyerinde ilerlemek isteyen İK profesyonelleri için 15 İK kitabı

4. İş kaynak grupları

Bazı ERG'ler şirket politikalarını ve iş kararlarını doğrudan destekler. Bu gruplar, yönetici sponsorlar ve şirket liderleriyle birlikte aşağıdakileri yapmak için çalışır:

Çeşitli bakış açıları ile müşteri erişimini iyileştirin

Şirket hedeflerini ve iç DEI girişimlerini etkileyin

Dış kuruluşlar ve benzer gruplarla ortaklıkları güçlendirin

Farklı ERG türlerini anlamak, kuruluşların ve İK departmanlarının kapsayıcı, etkili programlar planlamasına ve oluşturmasına yardımcı olur. Peki, gerçek bir değişim sağlayan bir ERG'yi nasıl başlatabilirsiniz? Gelin, bunu ayrıntılı olarak inceleyelim.

Çalışan Kaynak Grubu Nasıl Kurulur?

Başarılı bir ERG, dikkatli planlama, güçlü liderlik ve sürekli destek ile başlar. Hedef, çalışanların katılımını teşvik etmekle kalmayıp, iş hedefleriyle uyumlu ve gerçek bir değişim sağlayan bir grup oluşturmaktır.

Etkili bir çalışan kaynak grubu başlatmak için şu adımları izleyin:

1. Adım: Faiz oranını ölçün ve amacı belirleyin

Bir ERG oluşturmadan önce, çalışanların görüşlerini toplamak önemlidir. Anketler, odak grupları veya HRIS verileri, çalışanların en çok neye ihtiyaç duyduğunu belirlemenize yardımcı olabilir.

İyi planlanmış bir ERG şunları yapmalıdır:

Az temsil edilen grupları ve profesyonel gelişimi destekleyin

Şirket politikası ve DEI girişimleriyle uyum sağlayın

Çalışanların karşılaştığı belirli zorlukları ele alın

Bu süreci kolaylaştırmak için ClickUp Formları, yanıtları toplamaya ve geri bildirimleri düzenlemeye yardımcı olarak ERG'nin gerçek çalışan ihtiyaçları üzerine kurulmasını sağlar.

ClickUp Formları'nı kullanarak çalışanlardan ilgili geri bildirim ve içgörüler toplayın

Bir ERG'nin kalıcı bir etki yaratması için yönetimin desteği gerekir. Liderlik desteği olmadan kaynakları güvence altına almak, politikaları etkilemek veya şirket içinde görünürlük kazanmak zor olabilir. Güçlü bir yönetici sponsor, ERG'nin sürdürülebilirliğini ve iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayan bir savunucu görevi görür.

Yönetici sponsorun anahtar katkıları:

Liderlik düzeylerinde görünürlük : ERG'nin girişimlerini öne çıkararak, şirket liderleri tarafından tanınmalarını ve kenara itilmemelerini sağlar

Eğitim, etkinlik ve programlar için finansman : Kariyer gelişimi, ağ oluşturma fırsatları ve mentorluk programlarını destekler

Stratejik rehberlik: ERG liderlerinin girişimleri şirket politikası, DEI çabaları ve uzun vadeli iş hedefleriyle uyumlu hale getirmesine yardımcı olur

Ayrıca okuyun: Çalışanlarınızı Güçlendirmek için İK Stratejisi Örnekleri

İyi belgelenmiş bir teklif, organizasyonel desteği alma şansını artırır. ERG liderleri, ClickUp Belgeleri'ni kullanarak grubun misyon beyanını, beklenen etkisini ve kaynak gereksinimlerini tek bir merkezi yerde özetleyebilir. Paydaşlar, Belgeler'i kullanarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir, yorum ekleyebilir ve hatta doğrudan Belge'den görevler atayabilir.

ClickUp Belgeleri'nde kolayca düzenleme, özelleştirme ve işbirliği yapın

3. Adım: Liderlik yapısı oluşturun

Güçlü bir ERG'nin organize ve etkili olabilmesi için net liderlik rolleri gerekir. Sorumluluklar tanımlanmadığında, girişimler yönünü kaybedebilir ve katılım düşebilir.

ERG içindeki anahtar roller şunlardır:

ERG liderleri : Vizyonu belirleyin, katılımı denetleyin ve şirket hedefleriyle uyumu sağlayın

Liderlik komitesi : Lojistik işlemleri yürütür, ERG etkinliklerini düzenler ve kaynakları yönetir

Grup üyeleri: Tartışmalara katılın, yeni üyelere mentorluk yapın ve girişimleri yönlendirin

ERG'nin başarısı iyi tanımlanmış rollere bağlı olduğundan, ClickUp Görevleri sorumlulukları atamaya, ilerlemeyi izlemeye ve hesap verebilirliği sağlamaya yardımcı olabilir.

Adım 4: ERG'nin misyonunu tanımlayın ve hedefler oluşturun

İyi tanımlanmış bir misyon beyanı, ERG'ye amaç ve yön verir. ERG'nin kime hizmet ettiğini ve nasıl etki yarattığını netleştirirken, şirket politikası, DEI girişimleri ve iş hedefleriyle uyumu sağlar.

Güçlü bir misyon beyanı şunları içermelidir:

ERG'nin amacını tanımlayın : Neden var ve hangi zorlukları ele alıyor?

İş hedefleriyle uyum sağlayın : Çalışan bağlılığına ve şirket kültürüne nasıl katkıda bulunur?

Net beklentiler belirleyin: Üyeler ne tür ERG etkinliklerine, tartışmalarına ve programlarına katılacak?

Misyon beyanının ötesinde, ERG ilerlemeyi izlemek için ölçülebilir hedefler belirlemelidir. Bunlar şunları içerebilir:

Üye alımı : Departmanlar arasında katılımın genişletilmesi

Mentorluk programları ve liderlik atölyeleri düzenleme : Mesleki gelişimi destekleme

Kapsayıcı şirket politikası ve avantajlarını savunmak: Anlamlı iş yeri değişikliklerini teşvik etmek

Ayrıca okuyun: Yetenek Havuzlarını Yeniden Tasarlamak için Çeşitlilik Odaklı İşe Alım Stratejilerini Uygulama

Hedef belirleme uzun vadeli başarı için çok önemli olduğundan, ClickUp Goals ERG liderlerinin ölçülebilir hedefler belirlemelerine, dönüm noktalarını izlemelerine ve gerçek zamanlı ilerlemeye göre stratejilerini ayarlamalarına yardımcı olur.

ClickUp Hedefleri ile dönüm noktalarınızı belirleyin, izleyin ve gerçekleştirin

5. Adım: Başlangıç etkinliği planlayın ve ERG'yi tanıtın

İyi planlanmış bir başlangıç etkinliği heyecan yaratır, üyelerin katılımını teşvik eder ve ERG girişimlerinin tonunu belirler. Bu, çalışanlara ERG'nin misyonunu, liderliğini ve yaklaşan etkinliklerini tanıtmak için ilk fırsattır.

Başarılı bir başlangıç etkinliği şunları içermelidir:

ERG'nin misyonunu ve liderlik takımını tanıtın : ERG'nin amacını ve grubu kimin yönettiğini açıkça tanımlayın

Yaklaşan girişimleri ve katılım fırsatlarını özetleyin : Planlanan ERG etkinliklerini , ağ oluşturma etkinliklerini ve mentorluk programlarını tanıtın

Çalışanların kolayca kaydolabilmesini sağlayın: Hemen katılım için kayıt bağlantıları, QR kodları veya formlar sunun

Şirket çapında e-postalar, Slack ve genel toplantılar gibi iç iletişim kanalları aracılığıyla etkinliği tanıtmak, yüksek görünürlük sağlar. Etkinlik lojistiğini yönetmek için ClickUp'ın Takvim Görünümü, ERG liderlerinin toplantıları planlamasına, otomatik hatırlatıcılar göndermesine ve katılımı zahmetsizce izlemesine yardımcı olur. TÜM takvimleri entegre ettiği için, bir etkinliği kaçırma veya çift rezervasyon yapma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak görevleriniz için özel zaman aralıkları atayın

6. Adım: Üyelerin katılımını sürdürün ve topluluğu geliştirin

Bir ERG'nin başarısı, sürekli katılım ve etkileşime bağlıdır. Tutarlı bir etkileşim olmadan, coşku azalabilir ve ivme yavaşlayabilir.

Üyelerin katılımını sürdürmek için aidiyet duygusu yaratmak, değerli kaynaklar sağlamak ve işbirliği fırsatları sunmak gerekir.

Katılımı sürdürmenin etkili yolları:

Aylık kontrol toplantıları veya tüm çalışanların katıldığı toplantılar : Düzenli temas noktaları, ilerlemeyi değerlendirmeye, endişeleri gidermeye ve üyelerin uyumunu sağlamaya yardımcı olur

Panel tartışmaları, ağ oluşturma ve liderlik oturumları gibi ERG etkinlikleri : Bunlar, profesyonel gelişim fırsatları sunar ve üyeler arasındaki bağlantıları güçlendirir

Çalışanların deneyimlerini paylaşmaları ve mesleki gelişimlerini tartışmaları için özel alanlar: Açık konuşmaları teşvik etmek, daha güçlü bir çalışan deneyimi ve topluluk duygusu oluşturur

İletişim anahtar rol oynadığından, ClickUp Sohbet, ERG liderlerinin tartışmaları aktif tutmasına, güncellemeleri paylaşmasına ve üyelerinin toplantılar arasında bile bağlantıda kalmasını sağlamasına yardımcı olur.

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7. Adım: İlerlemeyi izleyin ve sürekli iyileştirin

Bir ERG'nin etkili olmaya devam etmesi için, katılım düzeylerine, liderlik geri bildirimlerine ve şirket politikası değişikliklerine göre gelişmesi gerekir. Düzenli değerlendirme, stratejilerin iyileştirilmesine yardımcı olarak ERG'nin çalışanların ihtiyaçlarını ve iş hedeflerini karşılamasını sağlar.

İzlenecek anahtar performans göstergeleri (KPI'lar):

Grup içi üye sayısı ve aktif katılımın artması : ERG etkinlikleri ve toplantılarına katılımın izlenmesi, katılımın ölçülmesine yardımcı olur

ERG'nin şirket politikası ve DEI stratejileri üzerindeki etkisi : ERG girişimleriyle bağlantılı işyeri iyileştirmelerinin izlenmesi, grubun etkinliğini vurgular

ERG'nin etkinliği hakkında çalışanların geri bildirimleri: Üyelerden içgörüler toplamak, ERG'nin ilgili ve faydalı olmaya devam etmesini sağlar

Değerlendirmeleri kolaylaştırmak için ClickUp Gösterge Panelleri, ERG liderlerine katılım eğilimleri, toplantı sonuçları ve ERG'nin genel etkisi hakkında gerçek zamanlı veriler sağlar, böylece sürekli iyileştirme ve uzun vadeli başarı elde edilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Doğru yapıya sahip bir ERG, kalıcı bir etki yaratabilir. Ancak bu ivmeyi sürdürmek de aynı derecede önemlidir. ERG'nin başarılı olmasını nasıl sağlayabileceğinizi keşfedelim.

ERG'yi nasıl sürdürebilir ve büyütebilirsiniz?

ERG oluşturmak sadece ilk adımdır. Etkisini sürdürmek için stratejik liderlik, erişilebilir bilgi ve çalışanların katılımına dayalı sürekli gelişim gerekir.

Liderliği ve bilgi paylaşımını güçlendirin

Liderlerin aktif katılımını sağlayın

Yönetici sponsorlar ve şirket liderlerinden sağlanan sürekli destek, ERG'lerin iş hedefleriyle uyumlu kalmasını ve ihtiyaç duydukları kaynakları almasını sağlar. Liderlik ekibiyle düzenli olarak yapılan görüşmeler, ERG'lerin etkisini güçlendirmeye yardımcı olur.

Merkezi bir bilgi merkezi oluşturun

ERG liderlerinin geçişi sırasında bilgi kaybını önlemek için, tüm önemli belgelere kolayca erişilebilmelidir. ClickUp Bilgi Yönetim Sistemi, aşağıdakileri depolayan tek bir bilgi kaynağı görevi görür:

ERG'nin misyon beyanı ve hedefleri

Geçmiş toplantı notları, kararlar ve raporlar

Etkinlik planlama ayrıntıları ve katılımla ilgili bilgiler

Bu yapı, yeni ERG liderlerinin hızlı bir şekilde işe başlayıp kesintiye uğramadan ilerleme kaydetmelerini sağlar.

ClickUp ile bilgi yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için şuraya göz atın 👇

Etkiyi geliştirin ve ölçün

Katılım içgörülerine dayalı girişimleri uyarlayın

ERG programları, varsayımları değil çalışanların ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. ClickUp Brain, katılım eğilimlerini analiz etmek ve optimizasyonlar önermek için yapay zeka destekli içgörüler sağlar ve ERG liderlerinin etkinlikleri, tartışmaları ve kaynak tahsisini iyileştirmelerine yardımcı olur.

ClickUp Brain ile görevlerden verimli bir şekilde içgörüler analiz edin ve çıkarın

Erişiminizi genişletin ve değerinizi gösterin

ERG'lerin büyümesi için üye kazanmaları, mentorluk programlarını tanıtmaları ve diğer gruplarla işbirliği yapmaları gerekir. ERG'lerin şirket politikasına ve işyeri kültürüne katkılarını izlemek, uzun vadeli etkilerini ortaya koymaya yardımcı olur.

Ölçülmesi gereken anahtar metrikler:

Grup üye sayısı ve katılım düzeylerinde artış

İş hedefleri ve DEI girişimleri üzerinde etki yaratın

Çalışan geri bildirimi ve katılım eğilimleri

Daha fazla bilgi: Kapsayıcı bir işyeri kültürü nasıl oluşturulur?

İyi desteklenen bir ERG, kapsayıcılık ve katılım için kalıcı bir güç olmaya devam eder. Ancak ERG'ler hangi zorluklarla karşı karşıya ve bunları nasıl aşabilir? Gelin birlikte inceleyelim.

Zorluklar ve Bunların Üstesinden Gelme Yöntemleri

ERG'ler güçlü bir değişim yaratır, ancak bunları sürdürmek gerçek zorluklar içerir. Yaygın engeller arasında tükenmişlik, katılım eksiklikleri ve belirsiz uzun vadeli yönelim yer alır.

Bu konuları erken aşamada ele almak, ERG'lerin etkili olmaya devam etmesine yardımcı olur.

Liderlik yorgunluğu ve tutarsız katılım

Birçok ERG güçlü bir başlangıç yapar, ancak liderler aşırı yük altında hissettiklerinde veya üyeler ilgilerini kaybettiklerinde ivme kaybeder.

Çözümler:

Tükenmişliği önlemek ve yeni fikirler getirmek için liderlik rollerini değiştirin

Yeni ERG liderlerinin sorunsuz bir şekilde göreve başlayabilmesi için yapılandırılmış yedekleme planları oluşturun

Çalışanların farklı kapasitelerde katılımını sağlamak için esnek katılım düzeyleri getirin

Görünürlük ve ölçülebilir sonuçların eksikliği

Net bir görünürlük olmadan, ERG'ler değeri bilinmemek veya gayri resmi sosyal gruplar olarak görülmek riskiyle karşı karşıya kalır.

Güvenilirlik oluşturmak için:

ERG girişimlerini iş hedefleriyle ilişkilendirerek uzun vadeli değeri gösterin

Büyüme ve etkinliği göstermek için katılım eğilimlerini izleyin

Yönetimin desteğini sürdürmek için etkisini düzenli olarak liderlere raporlayın

Ayrıca okuyun: İK Profesyonelleri için En İyi SMART Hedef Örnekleri

ERG çabalarını şirket öncelikleri ile dengeleme

ERG'ler, günlük iş faaliyetleriyle çelişmeden iş yeri kültürünü geliştirmelidir.

Dengeyi korumanın yolları:

Çabaları uyumlu hale getirmek için ERG etkinliklerini mevcut şirket girişimlerine entegre edin

Liderlerin performans değerlendirmelerinde ERG'lerin katkılarını takdir etmelerini teşvik edin

Katılımın sürdürülebilir olmasını sağlamak için zaman taahhüdüne ilişkin net kurallar belirleyin

Bu zorlukları kabul eden ve proaktif olarak uyum sağlayan ERG'ler, kalıcı bir varlık oluşturacaktır. Şimdi, tüm bunları bir araya getirelim.

Daha fazla bilgi: İK Takımları için 10 İK Zorluğu ve Çözümü

Kalıcı bir ERG oluşturma

Güçlü bir çalışan kaynak grubu, kısa vadeli bir girişimden çok daha fazlasıdır. Kapsayıcılık, büyüme ve bağlılık için itici bir güçtür. En etkili ERG'ler, çalışanların ihtiyaçlarına ve iş hedeflerine uyum sağlar, gelişir ve bunlarla uyumlu kalır.

Net bir misyon, liderlik desteği ve sürekli katılım kültürünü teşvik ederek, ERG'niz iş yerinde kalıcı bir değişim yaratabilir. İster yeni bir ERG başlatıyor ister mevcut bir ERG'yi güçlendiriyor olun, doğru araçlara sahip olmak büyük bir fark yaratır.

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