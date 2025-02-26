SEO için AI'yı Kullanma (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)

Bir araştırmaya göre, organik aramaların trafikteki payı sektörler genelinde ortalama %53 civarındadır. SEO'yu iyi kullanan B2B şirketleri, diğer kanallara kıyasla aramalardan 2 kat daha fazla gelir elde etmektedir. B2B, B2C, B2B2C, D2C vb. tüm sektörlerdeki her iş için arama motoru optimizasyonu önemli bir kaldıraçtır.

Yapay zeka (AI), bunu daha da güçlü hale getirebilir. McKinsey, üretken AI'nın pazarlama harcamalarında %10'luk bir verimlilik artışı sağlayabileceğini tahmin ediyor ve bu artışın önemli bir kısmı SEO'ya gidiyor. SEMrush'ın bir araştırmasına göre, işletmelerin %68'i AI ile içerik pazarlama ROI'sinde artış olduğunu bildiriyor.

Google gibi arama motorları algoritmalarını sürekli güncellerken ve çevrimiçi içerik ortamı hızla gelişirken, bu gelişmelere ayak uydurmak için AI'nın gücüne ihtiyacınız var. Nasıl olduğunu görelim.

Bu blog yazısında, AI'yı SEO için nasıl kullanabileceğinizi, bunun neden önemli olduğunu ve AI araçlarını kullanarak daha yüksek arama sıralamaları, daha iyi etkileşim ve uzun vadeli organik büyüme elde edebileceğinizi keşfedeceğiz.

SEO için AI'yı anlamak

SEO için AI, içerik pazarlama ş Akışı genelinde sonuçları iyileştirmek için makine öğrenimi ve doğal dil işleme araçlarının kullanılması anlamına gelir. Bu, çeşitli şekillerde gerçekleşebilir.

İçerik desteği : Takımların fikir üretmesine, içerik taslağı hazırlamasına, yayın planı yapmasına vb. yardımcı olur.

Analitik destek : Anahtar kelime araştırması, niyet analizi, içerik raporlama ve gösterge panelleri

Otomasyon: Misafir yazarlarla otomatik iletişim, iç bağlantıları belirleme, bozuk bağlantıları veya mevcut olmayan sayfaları izleme

AI'nın size yardımcı olmasını istediğiniz alana göre, bugün mevcut olan birçok AI SEO aracından seçim yapabilirsiniz. Öncelikle, AI'yı kullanabileceğiniz en yaygın SEO kullanım örneklerinden bazılarını inceleyelim.

SEO'nun ötesinde bir şey arıyorsanız, içerik pazarlamasında AI'yı nasıl kullanabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

SEO için AI nasıl kullanılır?

Meraklı birisiyseniz, SEO ile ilgili işleriniz için ChatGPT gibi araçları çoktan denemişsinizdir. Hatta Google Arama bile arama sonuçlarının yapay zeka ile oluşturulmuş bir özetini sunuyor. Yani, olanaklar sonsuz. Bunlardan birkaçına göz atalım.

1. AI destekli anahtar kelime araştırması

AI destekli anahtar kelime araştırması, makine öğrenimi modellerini kullanarak arama trendlerini analiz etmek, rakip anahtar kelimeleri haritalamak, arama amacını anlamak ve sıralamak istediğiniz terimlerin bir listesini oluşturmak için bir yöntemdir.

Neden AI?

Anahtar kelime araştırması için AI araçları, geniş arama verilerini analiz ederek en alakalı ve en yüksek performanslı anahtar kelimeleri saniyeler içinde belirleyebilir. Sonuç olarak şunları yapabilirsiniz:

Ek kaynaklara ihtiyaç duymadan anahtar kelime araştırmalarınızı önemli ölçüde ölçeklendirin

Anahtar kelime zorluğunu, arama hacmini ve kullanıcı niyetini analiz edin

Sıralamada yer alması muhtemel terimleri, uzun kuyruklu anahtar kelimeleri ve anlamsal varyasyonları doğru bir şekilde belirleyin

İlgili anahtar kelimeleri gruplandırarak, birden fazla arama sorgusu için içerik optimizasyonunu kolaylaştırın

Gerçek zamanlı verilere erişerek yeni trendlere etkili bir şekilde yanıt verin

Google'ın anahtar kelime planlayıcısı, hacim analizi için mükemmeldir. Ahrefs ve SEMrush, rakip anahtar kelimeleri ve içerik eksikliklerini belirlemede iyidir.

2. AI tarafından oluşturulan içerik yazımı

Anahtar kelime listenizi oluşturduğunuzda, yazmaya başlayabilirsiniz. "Üretken" AI'nın ortaya çıkmasından bu yana, içerik oluşturmada kullanımı hızla artmıştır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, pazarlamacıların %85,1'i makale yazmak için AI kullanıyor.

Neden AI?

ChatGPT, Jasper ve Copy.ai gibi AI yazma araçları, verilen anahtar kelimelere göre SEO dostu blog gönderileri, ürün açıklamaları ve pazarlama metinleri oluşturarak içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Doğru komutla, AI aracını şu işlemleri yapması için kullanabilirsiniz:

Anahtar kelime yerleştirme, okunabilirlik ve içerik uzunluğu gibi SEO en iyi uygulamalarını takip edin

Meta başlık, meta açıklama, sluglar vb. gibi SEO öğeleri oluşturun.

Günde birden fazla gönderi oluşturarak içerik oluşturma süresini kısaltın

Mevcut içeriği sosyal medya başlıkları, e-posta bültenleri veya video senaryoları gibi biçimler için yeniden kullanın

AI tarafından oluşturulan içerik, doğruluk ve özgünlüğü sağlamak için sürekli olarak insanlar tarafından gözden geçirilmeli ve düzenlenmelidir, ancak içerik üretimini hızlandırma ve yazarların bloklarını en aza indirgemede sağladığı değer abartılamaz.

3. İçerik optimizasyonu ve NLP analizi

Anlamlı bir blog yazısı hazırlamak bir şeydir. Bu yazıyı arama motorları için rekabetçi bir içerik haline getirmek ise bambaşka bir şeydir. İşte bu noktada AI araçlarının NLP yetenekleri devreye girer.

Neden AI?

AI destekli içerik optimizasyon araçları şunları yapabilir:

En üst sıralarda yer alan sayfaları analiz edin ve içerik kalitesini iyileştirmek için önerilerde bulunun

Pazarlamacıların içeriklerini optimize etmelerine yardımcı olmak için anahtar kelime yoğunluğunu, okunabilirliği, anlamsal alaka düzeyini ve rakiplerle ilgili bilgileri inceleyin

Kullanıcıların niyetini anlayın ve içeriğin arama yapanların bulmak istedikleriyle eşleştiğinden emin olun

Başlıklar, meta açıklamalar ve iç bağlantı yapıları gibi sayfa içi faktörleri Google'ın E-E-A-T (Deneyim, Uzmanlık, Otorite ve Güvenilirlik) yönergelerine uygunluk açısından değerlendirin

4. AI destekli bağlantı oluşturma

Site içi SEO için birkaç kullanım örneği gördük, şimdi site dışı örneklere bakalım. Backlink edinme, alan adı otoritesini iyileştirmek için çok önemlidir. Şimdiye kadar, SEO uzmanları işbirliği için adayları belirlemek üzere çeşitli yolları manuel olarak araştırıyordu. AI bunu değiştiriyor.

Neden AI?

Moz, Majestic ve LinkAssistant gibi AI bağlantı oluşturma yazılımları, aşağıdakileri yaparak bu süreci kolaylaştırabilir:

Rakip geri bağlantılarını analiz etme ve yüksek kaliteli bağlantı fırsatları önerme

Bir web sitesinin alaka düzeyini, alan otoritesini ve güven puanını değerlendirerek erişimi önceliklendirin

Kişiselleştirilmiş e-postalar, yanıt analizi ve takip ile söz konusu erişimi otomatikleştirin

Bağlantı oluşturma stratejisi hakkında içgörüler elde etmek için sektör trendlerini izleyin

5. Otomatik SERP analizi

SEO'nun bir diğer anahtar yönü, içeriğinizin arama motoru sonuç sayfalarında nasıl göründüğünü izlemektir. İzleyiciler geleneksel olarak her zaman var olmuştur, ancak AI bunları çok daha etkili ve ölçeklenebilir hale getirir.

Neden AI?

SE Ranking, SpyFu ve RankIQ gibi AI SEO araçları, Google'ın SERP'lerini sürekli olarak analiz ederek sıralama dalgalanmalarını ve rakip stratejilerini izler. Bu analiz, aşağıdakiler hakkında içgörüler sağlar:

Sıralama modelleri

Öne çıkan snippet fırsatları

Belirli anahtar kelimeler için kullanıcı niyet sinyalleri

Rakiplerin ücretli reklam stratejileri

Gerçek zamanlı SERP izleme ile SEO stratejilerinizi proaktif olarak uyarlayabilir ve hızla gelişen iş ortamında rekabet gücünüzü koruyabilirsiniz.

6. Tahmine dayalı arama trendi analizi

Proaktif SEO stratejisinden bahsetmişken, AI, pazarlama takımlarına gelecekteki olası talepleri tahmin etme ve buna hazırlanma olanağı da sunar. Google Trends, BrightEdge ve Crayon gibi araçlar, makine öğrenimini kullanarak tüketicilerin faizlerindeki değişiklikleri ve ortaya çıkan arama kalıplarını tespit eder.

Neden AI?

AI ile tahmine dayalı analitik araçları, geçmiş arama verilerini analiz edebilir ve gelecekteki anahtar kelime trendlerini tahmin edebilir, böylece talebin önünden içerik oluşturabilirsiniz.

Bir fitness ekipmanları şirketi işletiyorsunuz diyelim, AI araçlarını kullanarak anahtar kelimeleriniz için yapılan aramaları tahmin edebilirsiniz. Örneğin, "ev spor salonu ekipmanları" aramaları her Ocak ayında artış gösterebilir.

Bunu anlamak, gelecekteki ihtiyaçları daha iyi karşılamak için SEO faaliyetlerinizi planlamanıza yardımcı olabilir. AI, güncelleme gerektiren eski sayfaları belirleyerek içerik yenileme önerilerinde de bulunabilir!

7. Otomatik teknik SEO denetimleri

Sektördeki en iyi uygulama, alan adı otoritesini sürdürmek, eski içeriği güncellemek, teknik sorunları gidermek ve içerik sağlığını korumak için düzenli SEO denetimleri yapmaktır. Ancak, bu denetimleri kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebilecek bant genişliğine sahip çok az kuruluş vardır. İşte bu noktada AI devreye girer!

Neden AI?

Screaming Frog, Sitebulb ve Google Search Console Insights gibi AI tabanlı SEO denetim araçları, tüm bu süreci otomatikleştirmeye yardımcı olur. AI şunları hızlandırabilir ve otomatikleştirebilir:

Bir web sitesinin sıralamasını etkileyen teknik sorunları belirleme

Kırık bağlantılar, yinelenen içerik, yavaş sayfa hızları ve yanlış indeksleme gibi hataları tespit etme

Core Web Vitals ve mobil uyumluluğu iyileştirmek için gerçek zamanlı içgörüler

Önceden bilinen hataların veya sorunların tekrarlama

8. Sesli arama optimizasyonu

Metin tabanlı arama günümüzde en popüler yöntem olsa da, bu durum hızla değişiyor. Sesli arama, Google Assistant, Siri ve Alexa gibi asistanlar sayesinde büyümeye devam ediyor. Ses tabanlı arama için içeriği optimize etmek ekstra bir çaba gerektirir.

Neden AI?

Geleneksel aramalardan farklı olarak, sesli sorgular genellikle daha uzun ve soru odaklıdır ve kullanıcının amacına doğrudan cevap verecek şekilde yapılandırılmış içerik gerektirir. AI, bu tür konuşma sorgularına uygun içerik optimize etmek için gereklidir.

AI araçları, konuşma kalıplarını, soru tabanlı aramaları ve öne çıkan snippet'leri analiz ederek içeriğin nasıl ifade edileceğini belirler. Sıkça sorulan sorular bölümleri eklemek veya şema işaretlemesi oluşturmak gibi biçimlendirme önerileri sunarak sesli arama sorgularında sıralama şansını artırır.

9. AI tabanlı görüntü ve video SEO

YouTube, ikinci en büyük arama motoru olarak biliniyor. Video içeriği oluşturan kuruluşlar, bu içerikleri arama ihtiyaçlarına göre optimize etmek için odaklanmış bir uygulamaya ihtiyaç duyuyor. AI bu konuda yardımcı olabilir.

Neden AI?

Google Vision AI, Cloudinary ve Adobe Sensei gibi AI araçları, aşağıdakiler gibi çeşitli özelliklerle medya ile ilgili sıralamaları iyileştirmeye yardımcı olur:

Alt metin oluşturma

Video içeriğini transkripsiyon

Alakalı meta veriler önerme

Görüntü sıkıştırma, video kodlama ve gecikmeli yükleme tekniklerini geliştirme

Aslında, AI destekli video transkript oluşturucular, arama motorlarının videoları daha iyi indekslemesini sağlayarak Google'ın video arama sonuçlarında ve YouTube SEO'da sıralama olasılığını artırır.

10. SEO performans analizi

SEO çabalarınız sonuç veriyor mu? AI bu konuda da size yardımcı olabilir!

Neden AI?

İçerik performansı: AI, bir sayfanın arama amacını karşılayıp karşılamadığını belirlemek için hemen çıkma oranı, kalma süresi ve tıklama oranı (CTR) gibi kullanıcı davranış metriklerini analiz edebilir. Bu verilere dayanarak, yayınladığınız içeriğin kalitesini sürekli olarak iyileştirebilirsiniz.

Site yapısı: Google Analytics, Hotjar ve Crazy Egg, AI'yı kullanarak ziyaretçilerin etkileşimlerini izler ve hedef kitlenin bir sitede nasıl gezindiğine dair içgörüler sağlar. Bu verilerle, bilgi mimarisini ve kullanıcı akışını değiştirerek kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz.

Etkileşim: AI araçları, davranış kalıplarına göre kullanıcıları segmentlere ayırarak içeriğinizi daha iyi etkileşim için özelleştirmenize yardımcı olur.

Kişiselleştirme: AI destekli chatbotlar, kişiselleştirilmiş sonuçlar sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirir. Bu da, sayfa kalma süresini artırarak ve hemen çıkma oranlarını azaltarak SEO performansını artırır.

Kulağa heyecan verici geliyor mu? AI'yı SEO için kullanmanın pratikte nasıl olacağını görelim.

SEO için AI Yazılımı Kullanımı

Yalnızca SEO görevleri için kullanabileceğiniz düzinelerce AI aracı vardır: SEMrush anahtar kelime araştırması için, RankIQ SERP izleme için, Screaming Frog SEO denetimi için vb.

Her biri belirli ve sınırlı bir fonksiyon yerine getirirken, SEO için ChatGPT gibi daha genel bir araç veya ClickUp gibi eksiksiz bir ş Akışı yönetim platformu kullanmak sizin için daha uygun olabilir.

İşte nasıl işliyor.

ClickUp Brain ile anahtar kelime araştırması

ClickUp Brain ile en baştan başlayın. AI aracından trendleri, rakip verilerini ve arama niyetini analiz etmesini ve nişiniz için etkili anahtar kelimelerin bir listesini oluşturmasını isteyin.

Ham veriler sağlayan geleneksel anahtar kelime araçlarının aksine, ClickUp Brain anahtar kelime içgörülerini bağlamsallaştırır. Bu, hangi terimlere öncelik vereceğinizi, bunları içerik içinde nasıl yapılandıracağınızı ve genel SEO stratejinize nerede uyacaklarını belirlemenize yardımcı olur.

ClickUp Brain'in bu blog yazısı için anahtar kelime araştırmasına verdiği yanıt

Bonus: Kapsamlı bir pazarlama araştırması ve stratejisi oluşturmak için ClickUp SEO Araştırma ve Yönetim Şablonu.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikir fırtınası yapın

Anahtar kelimeleri belirledikten sonra, bunları haritalandırma, hub-and-spoke modelinizi oluşturma ve diğer işlemleri yapma zamanı gelir. ClickUp Beyaz Tahtalar, bu süreci görselleştirmenin ve basitleştirmenin harika bir yoludur.

Takımlarla beyin fırtınası yapın, fikirleri haritalandırın, anahtar kelime kümelerini düzenleyin ve içerik iş akışlarınız için bir pazarlama yol haritası oluşturun. ClickUp ile öğeleri sürükleyip bırakın, yapışkan notlar ekleyin, kişileri etiketleyin, yorumlar bırakın ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile işbirliği içinde oluşturulan görsel SEO yol haritası

Bonus: Yeni başlayan biriyseniz, başlamak için ClickUp'ın SEO Yol Haritası Şablonunu deneyin.

ClickUp Belgeleri ile içerik özetlerini ustaca kullanın

ClickUp Docs gibi AI destekli bir fikir üretme aracıyla SEO uzmanından yazara ve düzenleyiciye sorunsuz bir şekilde geçiş yapın. AI asistanından bir özet oluşturmasını isteyin. Girişlerinizi ve önerilerinizi ekleyin ve bunları yazarla güvenli bir şekilde paylaşın.

Yazarın ihtiyaç duyacağı her şeyi eklediğinizden emin olmak için ClickUp'ın SEO İçerik Özeti Şablonunu deneyin. Bu yeni başlayanlar için uygun belge şablonu, ana hatları oluşturmak ve kalite gereksinimlerini belirtmek için idealdir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın SEO İçerik Özeti Şablonu

ClickUp Brain ile daha iyi yazın

Yazımdan düzenlemeye ve SEO öğeleriyle son rötuşlara kadar, ClickUp Brain güçlü bir AI tabanlı yaratıcı ortaktır.

Yazma asistanı, ilk taslağınızı hazırlamanıza yardımcı olabilir. Yazım denetleyici, yazım hatalarınızı nazikçe düzeltebilir. Chatbot ayrıca meta açıklamalar, başlıklar, iç bağlantılar oluşturmanıza ve okunabilirliği iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Geçmiş SEO performansınızdan öğrenir ve önerileri SEO hedeflerinizle uyumlu hale getirerek optimizasyonlarınızı daha veri odaklı ve stratejik hale getirir.

ClickUp Brain'i yazma asistanınız olarak kullanın

ClickUp Görevleri ile SEO proje yönetimi

SEO tek seferlik bir görev değildir. Uzun vadeli faydaları olan sürekli bir faaliyettir. Bunu yönetmek için sağlam bir SEO proje yönetimi merkezine ihtiyacınız vardır. Pazarlama Takımları için ClickUp tam da bunu yapar.

ClickUp ile SEO proje yönetimi artık çok kolay

İster tek başınıza çalışın ister büyük bir SEO takımını yönetin, ClickUp Görevleri içerik planlama, sosyal medya yönetimi ve kampanya izleme için merkezi bir alandır.

Her içerik öğesi için görevler oluşturun

Açıklamalar, son tarihler ve ilgili bağlantılar ekleyin

Kalite kontrol için kontrol listeleri ekleyin

Kullanıcılara ve izleyicilere atayın

Ş Akışındaki bağımlılıkları izleyin ve planları buna göre ayarlayın

Takım iş yükünü görün ve kaynak tahsisini ayarlayın

ClickUp ile SEO uygulamalarınızı uçtan uca yönetin.

Bu konuda yeniyseniz, ClickUp'ın SEO Proje Yönetimi Şablonu ile başlayın. SEO görevlerinizi ayarlamak, ilerlemeyi izlemek, bütçeleri yönetmek, kaynakları tahsis etmek ve çok daha fazlasını yapmak için kullanın.

ClickUp Gösterge Panelleri ile izleme ve iyileştirme

İyi bir SEO, stratejinizin istenen sonuçları vermesini sağlayan iyi bir analitik gerektirir. ClickUp Gösterge Panelleri, özelleştirilebilir, gerçek zamanlı, KPI odaklı raporlama ile bunu mümkün kılar. ClickUp ile sıralamalar, organik trafik, geri bağlantı büyümesi ve içerik performansı gibi metrikleri tek bir yerden takip edebilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı içgörüler elde edin

SEO sizin işinizse, en iyi SEO ajansı yazılımlarından bazılarını ilginç bulabilirsiniz.

Uzun süredir dolaşan bir pazarlama şakası şöyle: "Kimse bulamasın diye hazineyi nereye saklarsınız?" Cevap, Google Arama'nın ikinci sayfasında.

Google arama sonuçlarının ilk sayfasında görünmek kuruluşlara muazzam faydalar sağlarken, bu çabada başarılı olamamak tamamen görünmez olmak anlamına gelir. AI destekli arama motorları bunu her zamankinden daha gerçek hale getiriyor.

Bu nedenle, işletmeler Google'da üst sıralarda yer almak için içerik işlemlerini geliştirmek için önemli miktarda zaman ve enerji harcıyor.

Bu çaba, AI ile daha iyi sonuç verir. SEO için AI kullanmak, daha akıllı anahtar kelime stratejileri, daha hızlı teknik optimizasyonlar, gelişmiş kullanıcı deneyimi ve tahmine dayalı içerik içgörüleri elde etmenizi sağlar. ClickUp Brain tüm bunları ve daha fazlasını yapabilir.

ClickUp Brain'i iş akışınıza entegre ederek, beyin fırtınası yapabilen, araştırma yapabilen, yazabilen ve içerik işlemlerini yönetebilen bir AI asistanına sahip olursunuz. Ne bekliyorsunuz? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!