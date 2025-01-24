Google Sohbet'te Mesajları Planlama: Adım Adım Kılavuz

Bazen bir mesajın zamanlaması, içeriği kadar önemlidir.

Bir mesajın sabah ilk iş olarak görülmesini veya maksimum etki için belirli bir zamanda teslim edilmesini sağlamak istiyorsanız, zamanlama özelliği size değerli bir kontrol imkanı sunar.

Google Sohbet'te yerel bir planlama özelliği bulunmamakla birlikte, bunu gerçekleştirmenize yardımcı olacak akıllı çözümler mevcuttur.

Bu blog, Google Sohbet'te mesajları planlama konusunda kapsamlı bir kılavuz sunar ve verimli ve sorunsuz iletişim için daha akıllı bir alternatif sunar.

⏰ 60 Saniye Özet Google Chat'te yerleşik mesaj planlama özelliği yoktur

Planlama, Google Takvim hatırlatıcıları, Google Görevler hatırlatıcıları veya üçüncü taraf uygulamalar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için okumaya devam edin.

Zamanlama, farklı zaman dilimlerinde iletişim, zamanında güncellemeler ve otomatik hatırlatıcılar için yararlıdır

Planlama için harici araçlar kullanmak, ş Akışı'nda kesintilere neden olabilir

Google Sohbet'teki zamanlama seçenekleri özelleştirme açısından sınırlıdır

ClickUp Chat , iş iletişimini ve gerçek işi birleştirmek için mükemmel bir alternatiftir! Mesajları sıralamak, takip mesajları göndermek ve AI asistanınız ClickUp Brain'e mesajlarınızı sonlandırması için talimat vermek için kullanabilirsiniz

Google Sohbet'te Mesajları Planlama

Google Sohbet'te mesajları planlamak için manuel bir yaklaşım gerekir. Yine de, biraz yaratıcılıkla bunu işleyebilirsiniz. Nasıl yapılacağına geçmeden önce, ayarları yapalım. Yapılacaklar şunlardır:

Google Sohbet'i açın ve oturum açın (Gmail hesabınız yoksa kaydolun)

Yeni Sohbet'i tıklayın ve iletişime geçmek istediğiniz Google ID'sini arayın. Sohbet kutusu açılacak ve geriye sadece mesajınızı en uygun anda yazmak kalacak

Sohbetten mesajları kopyalayıp bunlardan görevler oluşturmaktan bıktınız mı? Sizi duyduk! Çözüm burada. 👇🏼

Giriş yaptığınıza göre, bu araçta mesajları planlamanın birkaç yaratıcı yolunu burada bulabilirsiniz:

Takvim ve e-posta kombinasyonunu kullanarak

Bu, birçok kişinin tercih ettiği en kolay çözümdür. Üstelik sadece üç tıklama ve birkaç mesajla halledebilirsiniz.

Adım 1: Taslak mesaj oluşturun

Aynı Google ID ile Gmail'e giriş yapın. Ardından Oluştur seçeneğini seçin ve mesajınızı yazın.

💡 Profesyonel İpucu: Kime: bölümüne alıcı eklemeyin. Böylece, yanlışlıkla gönder düğmesine basarsanız bile mesaj gelen kutunuzdan çıkmaz.

Adım 2: Takviminizde bir etkinlik planlayın

Ardından, Google Takvim'inizi açın ve Oluştur'a tıklayın. Bir etkinlik veya görev seçebilirsiniz.

Açılan iletişim kutusuna etkinliğin adını ekleyin, tarihi ve saati ayarlayın, e-posta taslağına yazdığınız metni yapıştırın ve Kaydet'i tıklayın.

📝 Uzman Tavsiyesi: Google Tasks'ı sık kullanıyorsanız, birden fazla görev listeniz olabilir. Görevlerinizi düzenli tutmak için, mesajınız için doğru görev listesini seçin (ör. iş listesi, proje listesi veya hatta "mesaj taslakları" listesi)

3. Adım: Bildirimleri açın

Bildirimleri tarayıcı veya mobil uygulama kullanarak etkinleştirebilirsiniz. Böylece, takvim etkinlikleriniz ve görevleriniz için harekete geçme zamanı geldiğinde bildirim alırsınız.

Bu durumda, mesajlarınızı göndermeniz gerektiğinde uygulama sizi bilgilendirir.

Hatırlatıcılar aracılığıyla mesaj planlama

Bunu yapmanın başka bir yolu da mesajı planlamak için bir görev yönetimi aracı kullanmaktır. Bu, programınızın görünümünü size sunmaz, ancak hızlı ve basit bir çözümdür.

Yapmanız gerekenler:

Adım 1: Görev oluşturun

Mobil veya web uygulamanızda Google Görevler'i açın. Ardından Görev ekle'yi seçin

Adım 2: Mesajınızı taslak olarak yazın

Görev başlığı ekleyin ve mesajınızı taslak olarak yazın. Alıcının e-posta ID'lerini de ekleyebilirsiniz.

Bu durumda, üst yönetime önemli mesajlar göndermeniz gerektiğini varsayalım. En son güncellemeyi saat 15:00'te alacaksınız ve bunu yönetimin saat 15:30'daki toplantısından önce göndermelisiniz. İşleri hızlandırmak için ayrıntıları yazabileceğiniz bir alan içeren bir taslak hazırlayın.

Adım 3: Hatırlatıcıyı ayarlayın

Son olarak, hatırlatıcı için gereken saati ekleyin. Bu durumda, aynı gün saat 15:15. Bu işlem tamamlandığında, zamanı gelene kadar diğer görevlerinize veya normal mesajlarınıza odaklanabilirsiniz.

➡️ Daha fazla bilgi: İşyerinde İletişim Stratejileri için 12 Örnek

Manuel geçici çözümlerin yanı sıra, Google Chat, Send it Later ve hatta ClickUp gibi uygulamaları üçüncü taraf araçlar olarak eklemenize olanak tanır. Bu uygulamalar, gönderileri planlamanıza ve hatta tekrarlayan check-in'ler ayarlamanıza yardımcı olur.

Bunları bulup yüklemenize yardımcı olacak birkaç adım:

Adım 1: Uygulamaları keşfet

Google Sohbet ana sayfasına geri döndüğünüzde, Uygulamaları keşfet seçeneğine tıklayın

Adım 2: İhtiyacınız olanı arayın

Bir planlama veya yönetim uygulamasına ihtiyacınız varsa, arama çubuğunu kullanarak bulun. En popüler bölümde en iyi uygulamaları bulma şansınız yüksektir.

Adım 3: Yükle'yi tıklayın

İhtiyacınız olan uygulamayı seçin ve Yükle'ye tıklayın. Birkaç saniye içinde sohbet pencerenizde kullanıma hazır olacaktır.

Bonus adım: Send it Later uygulamasını indirdiyseniz, şu şekilde kullanabilirsiniz:

Uygulamaya erişim izni verin

İstediğiniz sohbet kutusuna gidin ve yazın/daha sonra yazın

Zamanı ve mesajı güncelleyin. Ardından Mesajı planla seçeneğini seçin

➡️ Daha fazla bilgi: Etkili Takım İletişimi için Google Sohbet'i Kullanma

Mesajları Ne Zaman Planlamalısınız?

Artık Google Sohbet'te mesajları nasıl planlayacağınızı bildiğinize göre, bunları ne zaman planlamanın en uygun olduğunu anlayalım.

İşte beş anahtar durum ve uygulama:

Farklı saat dilimlerinde işbirliği: Farklı saat dilimlerinde bulunan takımlarla, onların programlarını bozmadan iletişim kurun. Bu, gecikmeleri önler ve hızlı yanıtlar alınmasını sağlar. Planlanmış mesajlar, bölgeler arasında iletişimin akışının kesintisiz olmasını sağlar

Zaman açısından önemli güncellemeleri iletme: Önemli güncellemeleri doğru zamanda göndererek dikkatleri çekin ve hızlı eylem alın. Bu güncellemeleri zamanında göndererek, gereksiz takip mesajları olmadan görülmelerini ve üzerinde işlem yapılmasını sağlayın

Takımlar için hatırlatıcılar ayarlama: Toplantılar, son tarihler veya görevler için hatırlatıcıları otomatikleştirerek herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın. Böylece hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlayın ve sorumluluk için tutarlı hatırlatıcılar sunun

Çalışma saatleri dışındaki planlamayı yönetme: Alıcıları rahatsız etmeden veya son teslim tarihlerini kaçırmadan, çalışma saatleri dışında mesajlar planlayın. Bu, iş ve özel hayat arasındaki dengeyi sağlarken görevlerin gecikmesini önler

Toplu iletişimi koordine etme: Tekrarlanan güncellemeleri veya duyuruları önceden planlayarak zaman kazanın ve tutarlılığı koruyun. Böylece, zamanında teslimatı sağlarken diğer önceliklerinize odaklanabilirsiniz

Mesajları Planlamak için Google Sohbet'i Kullanmanın Sınırlamaları

Mesajları planlamak harika bir iletişim özelliğidir. Ancak Google Sohbet'te işleri karmaşıklaştırabilecek sınırlamalar vardır ve bu sınırlamalar genellikle herkesin uğraşmak istemediği yaratıcı çözümler gerektirir.

İşte ayrıntılı açıklamalar:

Yerleşik planlama özelliği yoktur: Google Sohbet'te mesaj planlamayla ilgili her şey manuel olarak yapılır. Bu, gereksiz adımlar ekler ve kullanışlılığı sınırlar

Entegrasyonlara bağımlılık: Planlama için üçüncü taraf araçları gerektirir. Bu, karmaşıklığı artırır, entegrasyon sorunlarına yol açar ve iş akışlarını yavaşlatır

İş akışlarında bağlantı kesilmesi: Hiçbir iş aracıyla entegre olmaz ve verimliliği bozar. Bu durum, kullanıcıların farklı pencerelerde iletişim ve görev yönetimi arasında gidip gelmelerine neden olur

Konu başlıklı konuşmalar yok: Google Sohbet, mesajlarınızı konu başlıklı konuşmalar yerine konuşmalara dönüştürür. Önemli noktalar gözden kaçabilir ve tartışmalar uzun bir kaydırma maratonuna dönüşebilir

Sınırlı esneklik ve kontrol: Minimum özelleştirme seçenekleri sunar ve kullanıcı rollerini yönetir. Bu, özellikle büyük takımlarla planlama yaparken iletişimi zorlaştırır

➡️ Daha fazla bilgi: Takım İletişimini Genişletmek için En İyi 10 Google Sohbet Alternatifi

ClickUp ile Takım İletişimini Geliştirin

Google Chat'in entegrasyonlarının eksikliği ve görev odaklı takım iletişimi ile bağlantısının kesilmesi, genellikle işlerin uzun vadede alternatifler aramasına neden olur.

Uzun süre aramanıza gerek kalmayacak.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, iş akışlarınızı, proje yönetiminizi, iletişiminizi ve bunların arasındaki her şeyi halleder.

ClickUp'ın cephaneliğinde, kapsamlı mesajlaşma çözümünden başlayarak işyeri işbirliğini bir üst düzeye taşıyan araçlar da bulunmaktadır.

Entegre Sohbeti deneyimleyin! ClickUp Chat ile iletişimi, görevleri ve AI destekli içgörüleri zahmetsizce entegre edin

ClickUp Sohbet, iş yerinizde takımınızla bağlantı kurmanın daha akıllı bir yoludur. Bu araç, sohbetleri doğrudan görevlere veya projelere bağlamanıza olanak tanır. Böylece konuşmalarınız düzenli kalır ve önemli ayrıntılar her zaman elinizin altında olur.

Sohbet, mesajları öncelik sırasına koymanıza da olanak tanır. Tek bir tıklama ile yerleşik AI, anahtar bilgileri anında özetler. Bu, zaman tasarrufu sağlar ve gelen kutunuz ne kadar dolu olursa olsun herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Tek tıklamayla çalışan bir başka harika özellik ise entegre hatırlatıcıdır. Bu özellik, yanıtları planlamayı çok kolay hale getirir. E-posta bildirim seçenekleriyle birlikte, ivmenizi kaybetmeden bilgileri aktarın.

Belgeler, görevler veya sohbetler içinde etiketleme ve iletişim kurmak istiyorsanız, ClickUp'ın bunu da halletmek için kullanışlı bir özelliği vardır.

ClickUp'ta Atanan Yorumları deneyin ClickUp'ın Yorum Atama özelliği ile ekip arkadaşlarınızı etiketleyin, görevler atayın ve iletişim verimliliğini artırın

ClickUp Assign Comments, anında eylem öğeleri oluşturmanıza ve bunları başkalarına veya kendinize atamanıza yardımcı olur. En iyi yanı nedir? Yorumları yorumun içinde çözebilir veya yeniden atayabilirsiniz. Artık arama yapmanıza ve yorumları kaybetmenize gerek yok.

Yorumlar aracılığıyla görevleri nasıl yöneteceğinizi merak mı ediyorsunuz? Atanan yorumlar otomatik olarak düzenlenir ve bulmak çok kolaydır. Ayrıca, istediğiniz yere geri bildirim bırakabilirsiniz.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Takım İşbirliği Yazılım Araçları

Yazılı kelimeler genellikle kafa karışıklığına yol açar ve karmaşık görevler söz konusu olduğunda oldukça sıkıcıdır. Ancak bir video görüşmesi planlamadan önce, ClickUp'ın söylemeniz ve yapmanız gerekenleri kaydeden bir araç sunduğunu kontrol edin.

ClickUp Clips, karmaşık bilgileri görselleştirmek ve basitleştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir ekran kayıt aracıdır. Ekranınızı kolayca yakalayıp sesinizi paylaşmanın yanı sıra, özelleştirilebilir ekran paylaşım seçenekleri sayesinde eğitim içerikleri oluşturmak da çok kolaydır.

Her klip AI ile otomatik olarak transkripsiyonlanır, böylece anahtar anları kolayca belirleyip tekrar izleyebilirsiniz. Tıklanabilir zaman damgaları, videolarda sorunsuz bir şekilde gezinmenizi sağlar. Ayrıca, snippet'leri kopyalayabilir ve içeriği istediğiniz yerde yeniden kullanabilirsiniz.

Her video, görevlere, belgelere ve sohbetlere kolayca eklenebilir. Kısacası, ClickUp Clips, ayrıntılı eğitimlerden hızlı geri bildirimlere kadar her şeyi iletmek için mükemmeldir.

ClickUp Clips'i deneyin ClickUp Clips ile ekranları kaydedin, videolar oluşturun ve saniyeler içinde transkriptler oluşturun

Bu özelliği kullanarak, takımınız ne yazacağını veya ne söyleyeceğini düşünmek zorunda kalmayacak. Bu nedenle ClickUp, mesajlaşmadan iş yeri sohbet kurallarına kadar her konuda yardımcı olacak önceden tasarlanmış şablonlar sunar.

Başlamak için birkaç mükemmel örnek:

ClickUp'ın Anlık Mesaj Şablonu , herhangi bir anlık mesajlaşma uygulamasında iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Profesyonel ve etkili mesajlar için akılda tutulması gereken iyi mesajlaşma uygulamalarına ilişkin açık alt görevlerle doludur , herhangi bir anlık mesajlaşma uygulamasında iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Profesyonel ve etkili mesajlar için akılda tutulması gereken iyi mesajlaşma uygulamalarına ilişkin açık alt görevlerle doludur

ClickUp Dahili İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu net ve uygulanabilir bir planla takımın net ve uygulanabilir bir planla takımın iletişim hedeflerini yönlendirir. Proje aşamalarını ve anahtar görevleri haritalamak için canlı bir zaman çizelgesi görselleştirme özelliğine sahiptir. Kısacası, yapılacaklardan bilgi akışının yönetimine kadar her şeyi kolaylaştırır

Bu özellikler ne kadar iyi görünse de, takımınız Google Chat'e tamamen geçmek için çok mu alıştı? Endişelenmeyin. ClickUp, mesajlaşmayı yönetmenize ve düzenli tutmanıza yardımcı olmak için bir Google Chat Entegrasyonu da sunar.

ClickUp'ı sohbetlerinize eklemek, görev güncellemelerini otomatik olarak Google Hangouts Sohbet'e göndermenizi sağlar. Ayrıca, herhangi bir Alan, Proje veya Listeden zengin bildirimleri aynı sohbet penceresine gönderir.

ClickUp ile İletişim Verimliliğini Yeniden Şekillendirin

Mesajları planlamak, bağlantıda kalmak ve görevleri verimli bir şekilde yönetmek için çok önemlidir. Google Sohbet'te bunu yapmak sıkıcı olsa da, yaratıcı çözümlerimiz bu açığı kapatmanıza yardımcı olur.

Planlama, pazarlamadan darboğaz yönetimine kadar her şeyi optimize eder. Google Chat bu amaca uygun olsa da, iş yönetimi araçlarıyla entegrasyonunun olmaması onu kullanımı zor hale getirir.

ClickUp işte bu konuda mükemmeldir.

AI destekli mesajlaşma, görev yönetimi ve iyi entegre edilmiş işbirliği, onu daha akıllı ve daha verimli hale getirir. Ayrıca, 1.000'den fazla entegrasyon (Google Chat dahil) özelliğine sahiptir. İletişimi planlama ve yönetme şeklinizi yeniden şekillendirmek mi istiyorsunuz? Bugün ClickUp'a kaydolun!