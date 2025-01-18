DEHB ile bir rutin oluşturma: İpuçları ve araçlar

Şu durumu hayal edin: Toplantıya geç kalmak üzereyken, patronunuzdan önemli bir sorunla ilgili hızlı bir güncelleme isteyen yeni bir e-posta geldi.

Odak noktasını bir görevden diğerine kaydırmak zorlaşır ve rutinler bozulduğunda veya planlar beklenmedik şekilde değiştiğinde kendinizi bunalmış hissedersiniz. Bu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile yaşayan birçok kişi için bir gerçektir.

Bu sadece unutkanlık veya dikkatin kolayca dağılması değildir; DEHB, odaklanma, dürtü kontrolü ve organizasyonu etkileyen bir nörogelişimsel koşuldur.

Bu blogda, ADHD ile size uygun bir rutin oluşturmayı öğreneceğiz. Unutmayın, herkese uyan tek bir boyut yoktur, bu nedenle size en uygun ve en iyi sonuç verenleri seçin.

Yasal Uyarı: Bu makale, DEHB araçları ve stratejileri hakkında bilgi sağlar. DEHB veya diğer sağlık koşullarının profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.

⏰ 60 saniyelik özet ADHD'li yetişkinlerin karşılaştığı bazı yaygın zorluklar arasında dağınıklık, dürtüsellik, dikkat dağınıklığı ve zaman yönetimi becerisinin zayıflığı yer alır

Bir rutin, odaklanmayı artırır, kaygıyı azaltır, duygusal düzenlemeyi güçlendirir ve sosyal zorlukların yönetilmesine yardımcı olur

Uyku ve rahatlama ADHD semptomlarını azaltmada önemli bir rol oynar

Etkili bir rutin oluşturmak için atılması gereken adımlar arasında bir program planlamak, büyük projeleri yönetilebilir görevlere bölmek, rutinleri basit tutmak, iş ve dinlenme için özel alanlar yaratmak ve öz bakımı dahil etmek yer alır

Motivasyonu sürdürmek için küçük başarıları erken kutlamalı, kısa molalar planlamalı, ayna çalışması yapmalı, şükran listesi oluşturmalı, görevleri oyunlaştırmalı ve yetişkin DEHB beyninizi egzersiz

Rutininizin her adımında ClickUp gibi araçları kullanın. ClickUp Hatırlatıcılar, Görev ve Takvim gibi özellikleri, öngörülebilirlik oluşturmanıza yardımcı olacak sistemler kurmanıza yardımcı olur.

DEHB ve Rutin Zorlukları Anlamak

ADHD'li birçok yetişkin için odaklanmak, düzenli olmak ve bir sonraki göreve geçmek sürekli bir mücadele olabilir.

İşte insanların karşılaşabileceği bazı yaygın zorluklar: Düzensizlik: Görevleri ve fiziksel alanları düzenlemek, zamanı etkili bir şekilde yönetmek ve son teslim tarihlerine uymakta zorluk çekerler, bu da hayal kırıklığı ve başarısızlık hissine yol açar

Dürtüsellik: ADHD'li yetişkinler, sonuçlarını dikkatlice düşünmeden dürtüleriyle hareket edebilirler ve bu da karar verme ve ilişkilerini etkiler

Dikkat dağınıklığı: Görevlere odaklanma, projeleri tamamlama ve organizasyonel protokollere uyma konusunda zorluklar yaşarlar

Zaman yönetimi zayıf: Randevuları, son teslim tarihlerini veya günlük sorumluluklarını sıklıkla unuturlar, bu da yanlış anlaşılmalara veya fırsatların kaçırılmasına neden olur

Alışkanlık Oluşturmanın Faydaları

Alışkanlıklar edinmek, dağınık dikkat süresine çok ihtiyaç duyulan bir yapı sağlar ve günlük hayatı daha yönetilebilir hale getirir.

Alışkanlık oluşturmanın bazı faydaları şunlardır:

Gelişmiş odaklanma: Düzenli rutinler, zamanınızı daha iyi yönetmenize ve dikkatinizin dağılmasını önlemenize yardımcı olarak, elinizdeki göreve daha kolay konsantre olmanızı sağlar 🧠

Azalan kaygı: Günlük aktivitelerin öngörülebilir olması, belirsizlik veya beklenmedik değişikliklerle ilişkili kaygıyı azaltır 📒

Verimlilik artışı: İş ve kişisel sorumluluklarınızla ilgili alışkanlıklar oluşturduğunuzda, İş ve kişisel sorumluluklarınızla ilgili alışkanlıklar oluşturduğunuzda, verimliliğinizi artırabilir ve daha büyük bir başarı hissi elde edebilirsiniz 💪

Sürekli motivasyon: Alarm saati veya görsel hatırlatıcılar gibi ipuçları, ödül beklentisi ve eylemler, alışkanlığa bağlı kalma olasılığını artırarak motivasyon düzeyini yüksek tutar. 🕜

Duygusal düzenlemeyi güçlendirir: Egzersiz veya farkındalık uygulamaları gibi düzenli alışkanlıklar, enerji ve duyguları dalgalı olan bireylerin duygusal istikrarını artırır 🧘

🔍 Biliyor muydunuz? DEHB'niz varsa rutininizi kontrol altında tutmanın önemli bir faktörü, uyku düzenini korumaktır. Kötü uyku kalitesi DEHB semptomlarını artırarak yorgunluk ve odaklanma zorluğunun arttığı bir döngü yaratır.

💡Profesyonel İpucu: Alışkanlık biriktirmeyi deneyin. Yeni bir alışkanlığı zaten düzenli olarak yaptığınız bir şeyle ilişkilendirin ve ilerleme kaydettiğinizde kendinizi ödüllendirin. Bu olumlu geri bildirim döngüsü, DEHB'li beyinlerin ilgisini ve motivasyonunu yüksek tutar.

DEHB ile Etkili Bir Rutin Oluşturmak İçin İpuçları

Bir rutin planlamak, özellikle her yerde dikkatinizi dağıtan şeyler varken, sıkıcı bir iş gibi gelebilir. Ancak doğaçlama bir çözüm değildir; yapı olmadan işler hızla kontrolden çıkabilir.

Anahtar, kendi özel ihtiyaçlarınıza uygun stratejiler bulmak ve bunları günlük hayatınıza entegre etmektir.

İyi bir rutin oluşturmanıza ve buna bağlı kalmanıza yardımcı olacak bazı pratik stratejiler ve araçları keşfedelim. 💁

1. Önceden bir program planlayın

Planlama, gününüzün gidişatını belirler ve son dakika karar verme yorgunluğunu önler.

Yapılacaklar: Gün içinde yapmanız gereken her şeyi not alın

İş, yemek ve dinlenme gibi önemli aktiviteler için önceden zaman ayırın.

Takvimler, silinebilir panolar, not defterleri vb. gibi görsel hatırlatıcılar kullanarak gün boyunca kendinizi nazikçe harekete geçirin

📌 Pinleyin: Konsantrasyon için bir ipucu, yüksek enerji gerektiren görevleri sabah saatlerine planlamaktır; bu saatlerde odaklanma yeteneğiniz daha keskindir. Baskı yaratmayan görevleri ise akşam saatlerine planlayabilirsiniz.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, kontrolü yeniden ele geçirmenize yardımcı olur.

Son teslim tarihlerini izlemekten, zorlu projeleri küçük görevlere bölmeye kadar, bu görev yönetimi yazılımı iş akışınızı kolaylaştırır ve her şeyi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

ClickUp Takvim Görünümü

ClickUp Takvim Görünümü, programınızı görselleştirmenin esnek ve kullanıcı dostu bir yoludur. Takvimi özelleştirebilir ve günlük, haftalık veya aylık görünümler arasında geçiş yaparak yaklaşan tüm görevleri görebilir ve hazırlıklı olabilirsiniz.

ClickUp Takvim Görünümü ile günlük görevlerinizi planlayın

Gelişmiş filtreleri ve yerleşik ClickUp Hatırlatıcıları ile sabah rutinlerinizi, işle ilgili görevlerinizi ve kişisel bakım faaliyetlerinizi vurgulayarak odaklanmanızı sağlayabilirsiniz.

Çamaşır yıkama veya e-posta yanıtları gibi daha az zaman alan etkinlikleri akşam saatlerine sürükleyip bırakın, sabahları ise toplantılar için bloklayın. Ayrıca, sorumluluk bilincini artırmak için takvimi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Düzenli kalmak için en iyi 13 takvim yönetimi aracı

Günlerinizi etkili bir şekilde planlamak için kullanıma hazır bir çerçeve mi istiyorsunuz?

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, programınızı yönetmenize yardımcı olacak mükemmel bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile her etkinliği, randevuyu, işi ve görevi planlayın

Alışkanlıklar oluşturmak için yinelenen görevler oluşturabilir ve günlerinizi, haftalarınızı ve aylarınızı planlamak için belirli son teslim tarihleri ayarlayabilirsiniz. Görevleri "Kişisel", "İş" veya "Hedefler" olarak kategorilere ayırabilir, aciliyetlerine göre önceliklendirebilir ve grafikler ve çizelgeler gibi görsellerle ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

2. Büyük projeleri yönetilebilir görevlere bölün

ADHD ile büyük görevler çok zor gelebilir. Ertelemeyi önlemek için, haftanızı tek seferde planlamak yerine, her gün küçük, uygulanabilir adımlara bölün.

Örnek: Bir projeye sekiz saat ayırmak yerine, ivme kazanmak için daha küçük, 25 dakikalık günlük hedefler belirleyin.

ClickUp Görevleri, karmaşık veya zaman alıcı görevleri daha küçük adımlara böler. Daha büyük bir projenin her bir parçası için ayrı bir görev oluşturun.

Örneğin, "evinizi düzenlemek" istiyorsanız, "yatak odasını toparlamak", "mutfağı temizlemek" veya "depolama kutularını düzenlemek" gibi alt görevler oluşturun

ClickUp Görevleri ile kişisel ve profesyonel organizasyon için farklı görev türleri oluşturun

İlerlemenizi izlemek için "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özel görev durumları ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, daha fazla ayrıntı için her görevi alt görevlere bölebilirsiniz. Bu katmanlı organizasyon yaklaşımıyla öncelik düzeyleri ayarlayın, açıklamalar ekleyin, ilgili ve bağımlı görevleri birbirine bağlayın ve işleri birden çok listede görüntüleyin.

Ayrıca, ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile günlük programınıza daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiler eklemek için bir görev içinde ADHD için ayrı yapılacaklar listeleri oluşturun.

Örneğin, "Dolabı düzenle" alt görevine aşağıdaki öğeler için bir kontrol listesi ekleyebilirsiniz: ✅ Giysileri türüne göre gruplandırın (ör. gömlekler, pantolonlar, elbiseler) ✅ Onarım veya değişiklik gerektiren öğeleri belirleyin ✅ Çanta ve eşarplar için kancalar takın ✅ Dolaba ait olmayan giysi olmayan öğeleri kaldırın Ayrıca, hiçbir ayrıntının gözden kaçmaması için iç içe geçmiş kontrol listeleri oluşturabilirsiniz.

Yemek planlama veya toplantı hazırlığı gibi tekrarlayan süreçler için ClickUp Görev Kontrol Listeleri oluşturun

💡Hatırlatıcı: Bir alışkanlık oluştururken küçük adımlarla başlayın. "İki dakika kuralı", her gün bir kitabın bir paragrafını okumak gibi sadece iki dakikaya commit olmayı önerir. Bu, zihinsel engelleri azaltır ve zamanla ivme kazanmanızı sağlar.

3. Rutinleri basit ve yönetilebilir tutun

Hayal kırıklığını önlemek için rutinleri basit tutun.

Hızlı bir sabah koşusu veya 10 dakikalık bir akşam temizliği gibi bir veya iki alışkanlıkla başlayın. Örneğin, bir sabah rutini uyanmak, gününüzü planlamak ve 10 dakika meditasyon yapmak olabilir. Bunlar alışkanlık haline geldikten sonra, kısa bir egzersiz gibi adımları yavaş yavaş ekleyin.

💡Profesyonel İpucu: Günlük alışkanlıklar oluşturmak için konum tabanlı ipuçları kullanın. Egzersiz yapmayı hatırlatmak için egzersiz aletlerini yatağınızın yanında tutun veya günlük yazmayı hatırlatmak için masanıza bir defter koyun.

4. Zamanlayıcıları kullanarak planınıza sadık kalın

En eski yöntemlerden biri olan "zamanlayıcılar", planınızı takip etmenin harika bir yoludur. Bunları, bir proje raporunu yazmak için 25 dakika veya dolabınızı temizlemek için 15 dakika gibi görevler için sınırlar belirlemek amacıyla kullanın. Zamanlayıcılar, görevler arasında geçiş yapmanızı hatırlatır ve tek bir göreve aşırı odaklanmanızı önler.

ClickUp Zaman Yönetimi sistemi bu süreci daha sorunsuz hale getirir. ClickUp Zaman Takibi ile, her dakikayı hesaba katarak zamanlayıcıları doğrudan görevler içinde başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Global zamanlayıcı, masaüstü, mobil ve web tarayıcıları dahil olmak üzere birden fazla cihazda zamanı sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlar.

ClickUp Zaman Takibi ile her bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı takip edin

Ayrıca, ClickUp'ın zaman tahminleri, görevler için beklenen süreleri tahsis etmenizi sağlar.

Örneğin, sabah kişisel bakım rutininiz için 30 dakikalık bir zaman tahmini veya günün toplantı gündemlerini kontrol etmek için 20 dakikalık bir zaman aralığı ayarlayabilirsiniz. Zamanınızı nerede harcadığınızı analiz etmenize ve verimsizlikleri tespit etmenize yardımcı olacak ayrıntılı bir rapor sunar.

5. Rutininizi kademeli olarak oluşturun ve pekiştirin

Gerçeği kabul edelim: Yaşam tarzınızı bir gecede değiştiremezsiniz. Küçük adımlarla başlayın ve haftalar veya aylar içinde yavaş yavaş rutininizi oluşturun. Günlük planlama uygulaması, bu stratejiyi eksiksiz bir şekilde uygulamak için en iyi yoldur.

Günlük rutininize her seferinde bir yeni görev ekleyin. Birkaç hafta boyunca bunu tutarlı bir şekilde tamamladığınızda, bir tane daha ekleyin. Bu kademeli yaklaşım, rutininizin doğal olmasını sağlar.

🤝 Hatırlatıcı: Ne kadar küçük olursa olsun, her dönüm noktasını kutlamayı unutmayın ve motivasyonunuzu korumak için olumlu pekiştirmeler kullanın.

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve tutarlılığı sağlayarak alışkanlıklarınızı güçlendirir ve yönetir.

Belirli zamanlarda görevleri hatırlatmak veya belirli koşullara göre eylemleri tetiklemek için otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir akşam rutini oluşturuyorsanız, her akşam bir kontrol listesi oluşturmak için bir otomasyon ayarlayın.

ClickUp Otomasyonları ile yinelenen görevleri otomatikleştirin

Ayrıca, ClickUp platformu içinde entegre bir yapay zeka destekli asistan olan ClickUp Brain'i kullanarak otomatik günlük ilerleme güncellemeleri alabilirsiniz.

ClickUp Brain ile otomatik ilerleme güncellemelerini alın

Örneğin, görevleri günlük olarak tamamlama alışkanlığı edindiyseniz, uygulama etkinliğinizi analiz eder, tutarlı olduğunuz alanları vurgular ve daha az gelişmiş alışkanlıklar için iyileştirmeler önerir. Bu verileri, programınıza yeni eklemeler yapmaya hazır olduğunuzu anlamak için kullanabilirsiniz.

Günlük görevlerde yapay zeka, olumlu davranışları pekiştirmek ve rutininizin doğal bir şekilde gelişmesini sağlamak için anında, gerçek zamanlı geri bildirim almanıza yardımcı olur.

Güne doğru başlamak için hızlı ipuçları: Bu haftaki görev tamamlama serimi göster

En çok hangi görevleri erteliyorum?

Günün sonunda ilerlememi gözden geçirmemi hatırlat

Gün içinde en verimli olduğum zamanlar hangileri? En verimli çalışma saatlerimi vurgulayın

6. Özel iş ve dinlenme alanları oluşturun

Çevreniz verimliliğinizi önemli ölçüde etkiler.

Dikkat dağınıklığını en aza indirgemek, çalışma saatlerinde odaklanmayı artırmak ve dinlenme saatlerinde rahatlamayı sağlamak için iş, dinlenme ve diğer aktiviteler için özel alanlar oluşturun. Kişisel ve profesyonel ofis alanlarının birbirinden ayrılması, netlik ve dengeyi korumaya yardımcı olur.

ClickUp Spaces, özel çalışma ve dinlenme alanları oluşturarak görevler arasında geçiş yapmayı ve gevşemeyi kolaylaştıran harika bir ADHD verimlilik aracıdır. Bu alanlar, "İş" ve "Dinlenme" gibi geniş kategoriler olarak işlev görür ve özel görev durumları ve görünümleriyle iş akışınızı düzenlemenizi sağlar.

Kişisel ve profesyonel iş akışlarınızı kategorilere ayırmak için ClickUp Alanları ve Klasörleri oluşturun

Dahası, Alanlar içindeki ClickUp Klasörleri daha fazla düzenlemeyi kolaylaştırarak, iş görevlerini projelere göre gruplandırmanıza veya dinlenme etkinliklerini kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Bu yaklaşım, profesyonel ve kişisel zaman arasında net sınırlar belirler.

7. Kişisel bakım ve uykuyu hayatınızın bir parçası haline getirin

Rutinler denge ile ilgilidir. Egzersiz, meditasyon veya favori hobileriniz gibi kendinize zaman ayırdığınızdan emin olun. Dinlenmiş bir zihin, yeni bir rutine bağlı kalma ve ADHD semptomlarını etkili bir şekilde yönetme olasılığı daha yüksektir.

via Giphy

Motivasyonu Korumak ve Engelleri Aşmak

Motivasyonu sürdürmek ve aksiliklerin üstesinden gelmek, sürdürülebilir bir rutin oluşturmanın temel bileşenleridir.

ADHD genellikle görev başlatma, öncelik belirleme ve takip gibi zorlukları artırır ve ilerleme yavaşladığında motivasyonu kaybetmek kolaydır.

Motivasyonu artırmak için bazı stratejilere göz atalım: 🎉 Küçük başarıları erken kutlayın: Uyandıktan hemen sonra yatak yapma gibi kolay bir görevi yerine getirerek hızlı bir başarı elde edin ve ivme kazanın 🔔 Mikro molalar planlayın: Gün boyunca kısa molalar planlayarak enerjinizi yenileyin ve tutarlı bir enerji seviyesi sağlayın 💬 Ayna çalışmasını deneyin: Aynanın önüne geçin, gözlerinize bakın ve kendinize gurur duyduğunuz şeyleri söyleyerek kendinizi onaylayın 🙏🏻 Şükran listesi oluşturun: Sahip olduklarınız için şükran duyduğunuz on şeyi el yazısıyla bir listeye yazın 🎯 Görevleri oyunlaştırın: En monoton ve sıradan görevleri, daha iyi katılım için kendinizle oynayacağınız oyunlara veya yarışmalara dönüştürün

🔍 Biliyor muydunuz? ADHD'li bireylerde motivasyon, ödül işleme, dikkat ve dürtü için çok önemli bir nörotransmiter olan dopamin ile yakından ilgilidir. Düşük dopamin seviyeleri, anlık ödül veya heyecan içermeyen görevlere katılmayı zorlaştırır.

Hedefler belirlemek, bir program planlamak ve motivasyonu sürdürmek için çok önemlidir.

ClickUp Hedefleri

ClickUp Hedefleri, yol haritası görevi görerek hedeflerinizi belirlemenize ve net bir yön belirlemenize yardımcı olur. Bunlar olmadan, odaklanmanızı kaybetmeniz, daha az önemli görevler tarafından dikkatinizin dağılması veya yapmanız gereken işlerin altında ezilmeniz kolaydır.

ClickUp Hedefleri ile kişisel ve profesyonel hedefler belirleyin

Aynı zamanda bir hedef izleme uygulaması olan ClickUp, her Hedefi görev tabanlı, sayısal, doğru/yanlış veya para birimi ölçütleri gibi "Hedefler"e bölerek ilerleme izlemeyi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

Hedefinize ulaşmak için attığınız her küçük adım izlenir ve görselleştirilir, böylece motivasyon seviyeniz yüksek kalır. Hedeflerinize netlik ve yön kazandırmak için son tarihler ve açıklamalar atayın ve amaç bilincini güçlendirmek için bunları klasörler halinde gruplandırın.

Benzer şekilde, ClickUp Gösterge Panelleri ilerlemenizi merkezi bir görünümde sunarak görevleri, son teslim tarihlerini ve genel ilerlemeyi kolayca izlemenizi sağlar. Hedefleri, görev listelerini veya zaman raporlarını izleyen kartlarla özelleştirerek önceliklerinizin motivasyonel bir özetini oluşturabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri ile ilerlemenizi görselleştirin

Grafiklerin ve çizelgelerin görsel çekiciliği ilerlemeyi somut hale getirirken, birden fazla metriği tek bir yerden izleme özelliği hedeflerinize odaklanmanızı sağlar. Hedefler ve Gösterge Panelleri birlikte, motivasyonunuzu korumak için sağlam bir sistem oluşturur.

Daha fazla bilgi: Yetişkinler için en iyi 10 DEHB organizasyon ve yönetim aracı

Alışkanlık oluşturma teknikleri

'Alışkanlık oluşturmak için alışkanlık döngüsü'nü anlayalım

Bu rutin, birbiriyle bağlantılı dört adımdan oluşur: ipucu, istek, tepki ve ödül. İpuçları, zaman, etkinlik veya konum gibi bir ödülü öngören tetikleyicilerdir . İpucu, beyninize bir ödül beklemesi gerektiğini bildirir.

Bu beklenti, motivasyon yaratarak belirli bir tepki veya eyleme yönelmenizi sağlar .

Ödül, davranışı pekiştirir ve zamanla ipucu ile alışkanlık arasındaki bağlantıyı güçlendirir.

📌 Pinleyin: Mevcut rutinleri yeni rutinler için ipucu olarak kullanarak alışkanlıklar arasında bağlantılar oluşturun.

ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu, alışkanlıklar oluşturmak için mükemmel bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kişisel Alışkanlık İzleyici Şablonu ile aylık bazda günlük kişisel hedeflerinizi takip edin

Kişisel hedefler belirleyebilir ve yeni bir alışkanlık edinme yolunda ilerlemenizi takip edebilir, günlük hedeflerinizle karşılaştırarak iş yükünüzü izleyebilir ve başarılarınızı ve başarısızlıklarınızı gerçek zamanlı olarak görselleştirebilirsiniz. Bu sayede enerjinizi her zaman ihtiyaç duyulan yere yönlendirebilirsiniz.

ADHD şablonları ile planınızı takip etmek önemli olmakla birlikte, bir aksilikle karşılaştığınızda bile dirençli olmayı unutmayın.

Geri adım atma nedenlerinizi düşünmeli ve bunlardan ders çıkarmalısınız. ❓Kendinize sorun: Bu, hazırlıksızlık, gerçekçi olmayan hedefler veya dış koşullar nedeniyle mi oldu? *Bu içgörüleri kullanarak yaklaşımınızı ayarlayın ve gelecekteki zorluklar için plan yapın. 🧩 Rutininiz işe yaramıyorsa, daha küçük ve daha yönetilebilir hale getirin. Örneğin, sabah egzersizlerini kaçırıyorsanız, öğle yemeğinden sonra en yakın kafeye 10 dakikalık kısa yürüyüşler yapmaya karar verin. 👥 Dışarıdan destek almak için arkadaşlarınızla, ailenizle, destek gruplarıyla veya bir ruh sağlığı uzmanıyla mücadelenizi paylaşın.

ClickUp ile Günlük Hedeflerinizi Basitleştirin, İzleyin ve Ulaşın

ADHD ile bir rutin oluşturmak, ilerleme ile ilgilidir. Küçük başarılar, kendine şefkat ve doğru araçlar fark yaratabilir.

Olumlu bir zihniyet, eyleme geçirilebilir içgörüler ve ClickUp ile sizi her gün güçlendiren bir yapı oluşturabilirsiniz. Size uygun alışkanlıklar oluştururken ilerlemenizi görselleştirebilir, izleyebilir ve kutlayabilirsiniz.

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