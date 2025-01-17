NotebookLM ile Podcast Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda, NotebookLM'nin yeteneklerinin viral bir örneği Reddit'te dolaştı. Podcast, iki AI sunucusu arasındaki konuşmayı içeriyordu ve o kadar ikna ediciydi ki, AI'nın algılama ve hissetme yetenekleri hakkında tartışmalar başlattı.

AI destekli içerik oluşturmanın bu etkileyici gösterimi, birçok kişinin NotebookLM'nin potansiyelini övmesine neden oldu. Peki bu araç ne kadar iyi?

Peki, bu güçlü aracı kendi AI podcast'lerinizi oluşturmak için nasıl kullanabilirsiniz?

Bu makalede, NotebookLM ile bir AI podcast oluşturmanın adımlarını inceleyeceğiz, aracın sınırlarını tartışacağız ve podcast yolculuğunuz için bazı en iyi uygulamaları önereceğiz.

Bonus olarak, AI podcasting çabalarınızı bir üst seviyeye taşımak için kullanışlı bir alternatif ve şablonlar da sunacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet Daha iyi podcast'ler için AI, kişisel yaratıcılık, analitik ve SEO'yu bir araya getirin

NotebookLM, belgeleri, blogları, slaytları ve videoları sesli podcast'lere dönüştürür

50 adede kadar kaynak (PDF, YouTube videoları, Google Dokümanlar) yükleyin ve Oluştur'u tıklayarak podcast'inizi oluşturun

Ton veya konu talimatlarıyla kişiselleştirin

NotebookLM, 30 dakikalık podcast sınırı, sınırlı AI ses seçenekleri gibi sınırlamalara sahiptir. vb.

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NotebookLM ile Başlarken

Peki, Google'ın NotebookLM nedir?

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Google Labs tarafından geliştirilen deneysel bir AI destekli not defteri aracıdır ve konuşma biçiminde bilgiyi öğrenme ve düzenleme şeklini dönüştürmek için tasarlanmıştır.

Geniş kapsamlı AI modellerinden farklı olarak, NotebookLM kullanıcı tarafından sağlanan belgelere dayalı kişiselleştirilmiş bir dil modeli oluşturur ve bu da onu araştırma ve kişisel projeler için güçlü bir müttefik haline getirir.

💡 Profesyonel İpucu: Podcast oluşturmak mı istiyorsunuz? İlk podcast'inizi üretmeden önce, sizi motive edecek 15 verimlilik podcast'inin listesini inceleyin.

NotebookLM ile AI Podcast Oluşturma

NotebookLM ile AI podcast'inizi adım adım nasıl oluşturacağınızı öğrenin.

Adım 1: NotebookLM'ye erişin ve Notebook'unuzu oluşturun

Notebooklm.google.com adresine gidin ve Google hesabınızla oturum açın. Oturum açtığınızda, tüm projelerinizin depolandığı ve yönetildiği çalışma alanınıza erişebilirsiniz.

Ardından, ilk kez kullanıyorsanız "Yeni Oluştur" seçeneğine tıklayın, aksi takdirde "Yeni Not Defteri" seçeneğini seçin. Bu yeni not defteri, podcast projeniz için yeni bir tuval oluşturur.

Adım 2: Kaynak materyali yükleyin

NotebookLM, 50 adede kadar kaynak belge eklemenize olanak tanır. Bunlar arasında PDF'ler, web siteleri, YouTube video bağlantıları, Google Dokümanlar ve Slaytlar yer alabilir.

Dosyaları sürükleyip bırakabilir veya bilgisayarınız ve Google Drive dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan seçim yapabilirsiniz.

Neden bu kadar çok kaynak yüklemelisiniz? Girişlerinizi çeşitlendirerek, AI'ya zengin bir bilgi havuzu sunarsınız ve bu da daha ayrıntılı ve ilgi çekici sesli tartışmalara yol açar.

🎉 Eğlenceli Bilgi: "Podcast" terimi, "iPod" ve "broadcasting" kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır. Adı Apple'ın ikonik cihazından gelse de, podcasting endüstrisi o zamandan bu yana ilk çağrışımının çok ötesine geçmiştir. Günümüzde podcast'ler akıllı telefonlarda, masaüstü bilgisayarlarda ve hatta akıllı hoparlörlerde dinlenebilmekte ve böylece dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşabilmektedir.

Adım 3: Kaynakları inceleyin ve düzenleyin

Yüklenen dosyalar sol kenar çubuğunda görünür.

Artı simgesine tıklayarak daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Özetine eklemek istemediğiniz dosyaların işaretini kaldırın.

Böylelikle, AI podcast'inizin girdilerini ince ayar yaparak "halüsinasyon" yapmasını önleyebilir ve tartışmanın en alakalı bilgilere odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

Adım 4: Podcast'i oluşturun

İşte sihir burada gerçekleşiyor.

"Not Defteri Kılavuzu" bölümüne gidin ve "Ses Genel Bakış" özelliğini bulun. İçeriğinizi podcast tarzı bir konuşmaya dönüştürmek için "Oluştur" düğmesine tıklayın.

NotebookLM'nin AI'sı kaynak materyalinizi analiz edecek ve daha önce hiç üretilmemiş iki AI sunucusu arasında yeni bir konuşma senaryosu oluşturacak!

Belgelerinizdeki anahtar noktaları ilgi çekici bir ses biçimine dönüştürür.

Adım 5: Podcast'i özelleştirin (isteğe bağlı)

Daha kişiselleştirilmiş bir deneyim için "Oluştur" yerine "Özelleştir" seçeneğini tıklayın

Özel Ses Genel Bakış penceresinde, podcast'inizi oluştururken AI'ya yol gösterecek özel talimatlar ekleyin.

Özel talimatlar, AI'yı yönlendirmeye yardımcı olabilecek "nüanslar" ekler. Belirli konulara odaklanmanıza, belirli bir üslup kullanmanıza veya konuşmayı ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde yapılandırmanıza olanak tanır.

Adım 6: Dinleyin ve iyileştirin

Bu son adım, kalite kontrol ve yineleme ile ilgilidir.

Oluşturulduktan sonra, oynatma düğmesini ve kaydırıcıyı kullanarak oynatmayı kontrol edin. Podcast boyunca duraklatabilir, devam ettirebilir ve ileri veya geri gidebilirsiniz.

Sonuçtan memnun değilseniz, derecelendirebilir ve geri bildirimde bulunabilir, ardından "Joe Rogan tarzında konuş", "Lex Fridman'ın podcast'lerinde yaptığı gibi sorular sor" gibi ayarlanmış talimatlarla yeniden oluşturabilirsiniz.

"Son" çıktıyı beğenene kadar durmayın, hepsi bu kadar! NotebookLM'nin yardımıyla saniyeler içinde ilk podcast'inizi oluşturdunuz.

💡 Profesyonel İpucu: NotebookLM'de yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği kişisel görüşleriniz veya anekdotlarınızla birleştirerek, dinleyicilerinizde yankı uyandıran benzersiz bir ses yaratın. Yapay zeka verimlilik sağlarken, kişisel dokunuşunuz özgünlüğü ve bağlantıyı garanti eder.

İşte bir podcast örneği

Aşağıdaki demo podcast, NotebookLM ile podcast'lerin ne kadar kolay hazırlandığını kanıtlıyor.

Kaynak olarak, "Mantık ve sezgi ve bunların kaynar suya uygulanması" sorusunun ChatGPT tarafından oluşturulan çıktısını ve aynı konuyla ilgili bir YouTube video bağlantısını yükledik.

Konuşmanın tadını çıkarın! 😄

Podcast Oluşturma için NotebookLM Kullanımının Sınırlamaları

NotebookLM'nin podcast özelliği yenilikçi olmakla birlikte, içerik oluşturucuların bilmesi gereken bazı kısıtlamalar içerir. Bu sınırlamalar, oluşturulan podcast'lerin kalitesini etkileyebilir.

1. Podcast uzunluğu 30 dakika ile sınırlıdır

Evet, uzunluk kısıtlamaları önemli bir zorluk oluşturmaktadır. NotebookLM, podcast bölümlerini genellikle 30 dakika ile sınırlamaktadır ve bazı kullanıcılar 3 ila 15 dakika gibi daha da kısa sınırlar bildirmektedir. Bu kısıtlama, karmaşık konularda derinlemesine ve kapsamlı bölümler üretmek isteyen oluşturucuları engelleyebilir.

2. Ses seçimi ve önizleme eksikliği

Ses seçenekleri, NotebookLM'nin yetersiz kaldığı bir başka alandır. Araç, yalnızca iki sentetik ses sunar: biri erkek, diğeri kadın. Bu sınırlı seçim, oluşturucuların benzersiz bir marka kimliği oluşturmasını veya farklı kitle tercihlerine hitap etmesini zorlaştırabilir.

Dahası, ses önizleme özelliği olmadan kullanıcılar, podcast'in tamamını oluşturmadan içeriklerinin nasıl duyulacağını test edemezler.

💡 Profesyonel İpucu: NotebookLM'nin AI'sı hataları en aza indirecek şekilde eğitilmiştir, ancak yine de orijinal kaynak materyalde bulunmayan yanlışlıklar veya uydurma ayrıntılar ekleyerek "halüsinasyon" yapabilir. Bu nedenle, AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce gözden geçirmek çok önemlidir.

3. Daha az özelleştirilebilirlik

Özelleştirme önemli bir sorun teşkil eder. NotebookLM'nin otomatik komut dosyası oluşturucu, ince ayar yapmak veya yaratıcı nüanslar eklemek için minimum kontrol sunar. Bu esneklik eksikliği, genel podcast'lere veya oluşturucunun amaçladığı ton ve stili yakalayamama sonucunu doğurabilir.

4. Çoklu dil desteği yok

Dil desteği bir başka önemli sınırlamadır. Şu anda NotebookLM yalnızca İngilizce'yi desteklemektedir, İngilizce konuşmayanlar ve çok dilli kitleleri hedefleyen oluşturucular hariçtir. Bu kısıtlama, aracın küresel uygulanabilirliğini ciddi şekilde sınırlamaktadır.

5. Gelişmiş ses düzenleme özelliği kullanılamaz

Ses düzenleme özellikleri en iyi ihtimalle temel düzeydedir. NotebookLM, tonlama, hız veya post prodüksiyon iyileştirmeleri için gelişmiş seçenekler sunmaz. Bu, oluşturucuların podcast'lerini iyileştirmek için ek yazılımlara ihtiyaç duyabileceği ve üretim sürecine ekstra bir adım ekleyebileceği anlamına gelir.

6. Ara sıra halüsinasyonlar

İçeriğin doğruluğu bir sorun olabilir. NotebookLM, kaynak materyale sadık kalmayı amaçlasa da, bazen yanlışlıklar içerebilir veya orijinal içerikte olmayan ayrıntılar ekleyebilir. Bu, gerçeklere dayalı veya eğitici içerik üreten oluşturucular için özellikle sorunlu olabilir.

7. Para kazanamayacağınız çıktılar

NotebookLM'de para kazanma seçenekleri yoktur. Araç, reklam veya sponsorlukların eklenmesine izin vermez, bu da podcast'lerinden gelir elde etmek isteyen oluşturucular için önemli bir dezavantaj olabilir.

8. Entegrasyon yeteneklerinin eksikliği

Son olarak, harici araçlar ve platformlarla entegrasyonun olmaması da can sıkıcı olabilir. NotebookLM, podcast barındırma platformlarına veya harici ses düzenleme yazılımlarına doğrudan bağlanmaz, bu da içeriği yayınlamak ve iyileştirmek için manuel adımlar gerektirir.

Podcast Planlama ve Oluşturma için ClickUp Brain'i Kullanma

Yukarıdaki sınırlamalar göz önüne alındığında, yüksek kaliteli bir podcast hazırlamak zor bir iş gibi görünebilir.

Ancak ClickUp ile çalışıyorsanız bu sorun olmaz.

ClickUp, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi aracıdır.

ClickUp platformu içindeki AI destekli bir özellik olan ClickUp Brain, podcast yayıncılarına üretim süreçlerini kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözüm sunar. Görev yönetimi, içerik düzenleme ve AI yardımını bir araya getirerek podcast planlama ve oluşturma süreçlerini iyileştirir.

ClickUp Brain, mevcut içerik taslaklarını veya ana hatlarını analiz ederek ve yeni konular önererek fikir üretmeye yardımcı olur. Bölüm başlıklarını beyin fırtınası yapmanıza, ana hatları oluşturmanıza ve girdilerinize göre taslak senaryolar yazmanıza yardımcı olabilir.

Bunu ClickUp'ın görev yönetimi ve içerik planlama özellikleriyle birleştirin, zaman kazanın ve proje zaman çizelgenizi yoluna koyun — özellikle bir takımla çalışıyorsanız ve hızlı iletişim kurmanız gerekiyorsa.

Daha iyi takım işbirliği için ClickUp Brain, üretim sürecinizdeki darboğazları belirleyebilir ve verimliliği artırmak için çözümler önerebilir.

📌 Örnek: Gelişmekte olan teknoloji trendleri hakkında bir podcast serisi üretmek için bir takımla çalışıyorsunuz. Projenin ortasında, son teslim tarihleri gecikiyor ve iş akışında sorunlar olduğunu düşünüyorsunuz. ClickUp Brain'i kullanarak, görev tamamlama modellerini analiz ediyor ve sorumlulukların çakışması nedeniyle senaryo düzenlemesinin sürekli olarak geciktiğini tespit ediyorsunuz. AI, özel bir düzenleyici atayarak ve düzenleme dönüm noktalarını bölerek görevleri yeniden dağıtmanızı önerir.

ClickUp'ın Podcast Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın Clickup Podcast Şablonu'nu kullanarak tüm üretim kaynaklarınızı tek bir yerden düzenleyin, izleyin ve yönetin

ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonları, podcast planlaması için çok kullanışlıdır. Örneğin, ClickUp Podcast Şablonu, kullanıcıların bölümleri düzenlemesine, ilerlemeyi izlemesine ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Bölüm fikirleri, araştırma notları ve üretim programları için bölümler içerir.

Bu şablon, bölümlerin planlanmasını ve zamanlanmasını kolaylaştırırken, ses klipleri ve sanat eserleri gibi varlıkları yönetmenize de yardımcı olur. Bölümler ve sezonlar boyunca ilerlemeyi izleyerek her şeyi yolunda tutabilirsiniz.

📌 Örnek: Birden fazla sunucu ve misafirin yer aldığı bir podcast serisi planladığınızı hayal edin. ClickUp'ın Podcast Şablonunu kullanarak beyin fırtınası, araştırma ve kayıt için görevler oluşturabilirsiniz. Her aşamaya son tarihler atayın ve "Kayıt Durumu" ve "Düzenleme Durumu" gibi özel alanlarla ilerlemeyi izleyin. Örneğin, Pano görünümünü kullanarak hangi bölümlerin planlandığını, kaydedildiğini ve yayınlanmaya hazır olduğunu tek bir bakışta görebilirsiniz.

ClickUp'ın Podcast Takvim Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Podcast Takvim Şablonu ile stratejik podcast yayın programları tasarlayın, planlayın ve geliştirin

ClickUp'ın Podcast Takvim Şablonu, içerik yayınlama programınızı planlamanıza ve görselleştirmenize yardımcı olur.

Bu şablon, yaklaşan bölümler, misafir katılımcılar ve konular hakkında kapsamlı bir görünüm sunarak podcast planlama ve izlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca transkriptlerin durumunu izleyebilir, program notlarını yönetebilir ve sponsorları takip edebilirsiniz.

Bu şablon, zaman takibi, etiketler ve bağımlılık uyarıları gibi özelliklerle sorunsuz podcast üretimi sağlar.

📌 Örnek: Haftalık misafir röportajları içeren bir podcast serisi yönetiyorsunuz. ClickUp'ın Podcast Takvim Şablonu'nu kullanarak, her bölüm aşaması için (araştırma, kayıt, düzenleme ve yayın) son tarihler atarsınız. Örneğin, "Misafir Katılımı" özel alanı, onaylanmış ve bekleyen misafir programlarını izlemenizi sağlarken, Takvim Görünümü, bölümlerin eşit aralıklarla yerleştirilmesini sağlamak için görsel bir zaman çizelgesi sunar. Bağımlılık uyarıları sayesinde, transkript hazırlığı gecikirse uyarı alırsınız, böylece görevleri ayarlayabilir ve yayın programınızın aksamasını önleyebilirsiniz.

İşte ClickUp kullanarak bir podcast planlama ve oluşturma sürecinin örneği Adım 1: Fikir üretme: ClickUp Brain'i kullanarak bölüm fikirleri ve ana hatları oluşturun. Adım 2: Planlama: ClickUp Podcast Şablonunu kullanarak bölümleri ve görevleri düzenleyin. Adım 3: Senaryo yazma: AI yardımıyla ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla senaryolar üzerinde işbirliği yapın. Adım 4: Kayıt: ClickUp içinde kayıt oturumlarını izleyin ve ses dosyalarını yönetin. Adım 5: Düzenleme: ClickUp'ın görev yönetimi özelliklerini kullanarak düzenleme görevlerini atayın ve ilerlemeyi izleyin. Adım 6: Yayınlama: Podcast Takvimi Şablonu, bölümlerin yayınlanma tarihlerini planlar ve izler.

AI Podcast Oluşturma için En İyi Uygulamalar

AI, benzersiz sesinizi ve özgünlüğünüzü korumak için güçlü bir araç olsa da, AI tarafından oluşturulan içeriğe kişisel dokunuşlar ekleyerek "siz" faktörünü eklemeniz gerekir.

AI ile podcast'lerinizi optimize etmek için:

AI destekli analitik kullanarak hedef kitlenizin tercihlerini ve davranışlarını anlayın . Bu veriler, içerik stratejinizi yönlendirebilir ve daha ilgi çekici bölümler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

AI ile gürültü azaltma, ses seviyesi ayarlama ve dolgu kelimeleri kaldırma gibi post prodüksiyon görevlerini kolaylaştırarak zaman kazanın ve kaliteyi artırın.

AI kullanarak anahtar kelime açısından zengin program notları, bölüm açıklamaları ve dikkat çekici başlıklar oluşturarak keşfedilebilirliği artırın. Dinleyicileriniz podcast'inizin içeriğini dinlemeden önce konunuz hakkında genel bir fikir sahibi olmalıdır. AI'yı kullanarak ilgi çekici program notları ve bölüm açıklamaları oluştururken, çevrimiçi keşfedilebilirliğinizi artırmak için ilgili anahtar kelimeleri de ekleyebilirsiniz.

Önemli anahtar kelimeleri içeren dikkat çekici başlıklarla etkileşimi artırın, görünürlüğü ve tıklama oranlarını yükseltin. Ayrıca, erişilebilirliği ve SEO'yu geliştiren, doğru ve aranabilir metinler için , görünürlüğü ve tıklama oranlarını yükseltin. Ayrıca, erişilebilirliği ve SEO'yu geliştiren, doğru ve aranabilir metinler için transkripsiyon yazılımı da kullanabilirsiniz.

📌Örnek: Pazarlama trendleri hakkında bir podcast bölümü oluşturduktan sonra, ClickUp Brain gibi bir AI aracını kullanarak ayrıntılı program notları oluşturursunuz. Notları inceledikten sonra, bir SEO aracı görünürlüğü artırmak için "pazarlamada AI" ve "içerik otomasyonu" gibi anahtar kelimeler eklemenizi önerir. Bu notlar daha sonra ClickUp'ın Podcast Takvim Şablonu'nda yayınlanmak üzere planlanır, böylece maksimum SEO etkisiyle zamanında yayınlanmaları sağlanır.

ClickUp ile Podcast'lerinizi Yayınlamaya Hazır Hale Getirin!

AI destekli podcast oluşturma, içerik üretimini değiştiriyor ve oluşturuculara iş akışlarını optimize etmek için çeşitli araçlar sunuyor.

NotebookLM ve ClickUp Brain, bu değişimin baş döndürücü hızını temsil ediyor ve podcast yayıncılarının kısa sürede olağanüstü bir verimlilikle içerik oluşturmasına, planlamasına ve optimize etmesine olanak tanıyor.

AI araçları inanılmaz yetenekler sunsa da, insan yaratıcılığının yerini alamaz. YouTube veya Spotify'daki en başarılı podcast'ler, AI'nın analitik gücünü oluşturucunun benzersiz sesi ve bakış açısıyla harmanlar.

ClickUp'ın yapay zeka destekli şablonlarını ve NotebookLM'nin ses üretme özelliğini birleştirerek, üretim süresini önemli ölçüde kısaltabilir ve podcast'iniz için yeni yaratıcı olanaklar keşfedebilirsiniz.

Kulaklıklarınızı takın ve AI araçlarınızı ve komutlarınızı hazırlayın. Dinleyicileriniz sizi bekliyor.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve AI destekli podcast yolculuğunuza başlayın.