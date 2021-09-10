Victory Omotayo: ClickUp, müşterilerimi, içeriklerimi ve takımımı tek bir yerden yönetmeme nasıl yardımcı oluyor?

Özgürlük, etki, istikrar, esneklik.

Girişimci ve iş sahibiyseniz, büyüyen işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken hedeflerinizden bazıları bunlar olabilir.

Bir girişimcinin hayatında bir gün, potansiyel müşteriler bulmak, müşteri listesini güncel tutmak, müşteri projelerini yerine getirmek ve daha fazlasını içerebilir. Birden fazla görevi aynı anda yerine getirmek ve birçok farklı rol üstlenmekten oluşan bu günlük döngü, birçok insanın tükenmesine, daha az maaşla yetinmesine ve işlerini kurarken başarısız olmasına neden olan faktörlerden biridir.

Peki, özgürlük, iş-yaşam dengesi ve başarıya nasıl ulaşabilirsiniz?

Victory Omotayo size anlatabilir! Daha da iyisi, nasıl yaptığını gösterebilir. 😉

Bir iş koçu ve girişimci olan Victory, bilet satışı, sağlam pozisyonlandırma stratejileri, basitleştirilmiş satış sistemi ve güçlü bir sosyal medya varlığı gibi başarılı bir iş kurmak için gerekli adımları ustalıkla yerine getirmiştir.

Günümüzde, farklı sektörlerden profesyonellerin finansal özgürlüğe ulaşmalarını sağlayacak sonuçları elde etmelerine yardımcı oluyor.

Bunu yapmak için, CRM ve içerik yönetimi ihtiyaçları için ClickUp gibi kapsamlı bir proje yönetimi aracına güveniyor.

Victory ile bağlantı kurma ve tüm işlerini tek bir yerden yönetmek için ClickUp'ı nasıl kullandığı hakkında sohbet etme fırsatı bulduk. ClickUp ile işlerini nasıl hallettiğini öğrenmek için bizi takip edin.

Mikrofonu devretme zamanı! Söz sende, Victory! 🎤😊

İşinizden bahsedin!

Merhaba, ben Victory! 👋

Profesyoneller ve uzmanlar, profesyonel olarak görülmek ve ücret almak istediklerinde bana geliyorlar.

Uzmanların kendi alanlarındaki yeteneklerini kullanarak yüksek gelir getiren grup programları geliştirmelerine ve piyasaya sürmelerine yardımcı olan bir koçluk ve danışmanlık şirketi yönetiyorum.

Bunu, müşterilerime yardımcı olduğum imza niteliğindeki yüksek ücretli grup programım Knowledge to Profit™ aracılığıyla yapıyorum:

💎 En karlı uzmanlık alanlarını netleştirin ve doğrulayın (buna "para kazandıran" diyorum)

💎 İmzam olan Expedited Expertise Framework™ ile sosyal otoritesini artırın

💎 Mesajlarını ustaca kullanarak, hayallerindeki müşterilere değerlerini güvenle ifade etmelerini sağlayın

ClickUp'ın en favori özelliği nedir?

Gösterge panelleri. Müşterilerim için müşteri gösterge panelleri oluşturmak için bunu kullanmayı çok seviyorum!

ClickUp'ın Gösterge Panelleri, önemli müşteri verileriniz hakkında ayrıntılı raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Pasta grafikler, teslim süresi, zaman çizelgesi ve daha fazlası gibi özelleştirilebilir bileşenleri kullanarak kendi görev kontrol merkezinizi oluşturun.

Gösterge panelleri, görevler, sprintler, projeler, kişiler ve çok daha fazlası hakkında değerli içgörüler görüntülemek için merkezi bir hub sağlar.

ClickUp'ın Gösterge Panellerindeki özelleştirilebilir bileşenler

ClickUp'ın Gösterge Panellerinde özelleştirilebilir bileşenler

ClickUp'ı şirketinizi ve projelerinizi ilerletmek için nasıl kullanıyorsunuz?

ClickUp, müşteri listemi yönetmemi, sosyal medya içeriğini planlamamı ve bir takımı yönetmemi sağlıyor.

ClickUp'ın müşteri dostu özellikleri, tüm işi tek bir proje yönetimi platformunda yönetmeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Çalışma Alanınızda doğrudan bir CRM kurabilir ve müşteri görevlerinizin üst düzey görünümlerini oluşturabilirsiniz. Görevlerinize farklı bir bakış açısı kazanmak için Pano, Tablo, Takvim, Liste görünümü ve daha fazlası gibi farklı görünümler arasında geçiş yapın.

ClickUp'ı CRM olarak kullanma ve Liste görünümünde müşteri listesini görüntüleme

ClickUp'ı CRM olarak kullanma ve Liste görünümünde müşteri listesini görüntüleme

İçerik yönetimi için ClickUp'ı kullanmak için, ClickUp'ta yeni bir Liste oluşturun, Özel Durumlarla aşamalarınızı ayarlayın ve ihtiyacınız olan görevleri oluşturun.

Görev listenizi oluşturduktan sonra, içerik takviminizi haritalamaya başlayabilirsiniz!

ClickUp'ta içerik takvimi örneği

ClickUp'ta içerik takvimi örneği

ClickUp'ın Liste görünümünde içerik takvimini görüntüleme

ClickUp'ın Liste görünümünde içerik takvimini görüntüleme

ClickUp kullanarak haftada yaklaşık kaç saat kazanıyorsunuz ve bu zamanı ne yapıyorsunuz?

ClickUp'ı işimi organize etmek ve yönetmek için kullanarak haftada yaklaşık 5 saat zaman kazanıyorum!

Her hafta kazandığım zaman, işime daha fazla para kazandırmak için daha fazla gelir getirici faaliyetlere odaklanmamı sağlıyor.

ClickUp işinizi ve hayatınızı nasıl iyileştirdi?

ClickUp'tan önce, tüm işlerimi ve müşterilerimi yönetmek için birden fazla uygulama kullanıyordum.

ClickUp'ı kullanmaya başladığımdan beri, daha önce kullandığım tüm araçlarda zaman ve para tasarrufu sağladım.

ClickUp'a sahip olmak son derece faydalı oldu, özellikle de çevrimiçi koçluk ve danışmanlık işim için ihtiyacım olan her şeye sahip olduğunu bilmek.

Verimliliklerini artırmak isteyen diğer kişilere ne tavsiye edersiniz?

Size tek bir tavsiye verecek olursam, etkisini gerçekten görebilmeniz için tek bir platforma odaklanmanızı şiddetle tavsiye ederim.

LinkedIn ve Instagram'da Victory ile bağlantı kurun ve web sitesini ziyaret ederek işinizi bir üst seviyeye taşımak için nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin. 🚀