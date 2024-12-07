ChatGPT gibi AI araçlarını nasıl alıntı yapabilirsiniz?

Önemli makalenizin teslim tarihine bir gün kaldı ve zorlu noktaları netleştirmek için ChatGPT ile geç saatlere kadar süren çalışma oturumunuzu yeni bitirdiniz.

Tam bitirmek üzereyken durup "Bu aracı nasıl alıntı yapacağım?" diye düşünüyorsunuz. AI akademik araçların vazgeçilmez bir parçası haline geldikçe, bu soru günümüzde birçok öğrenci ve eğitimcinin karşılaştığı bir sorudur.

Bu blogda, MLA ve APA biçimlerinde AI'yı nasıl alıntı yapacağınızı açıklayarak, bu yeni alanda güvenle yol almanıza yardımcı olacağız. 📝

AI Tarafından Oluşturulan İçerik Nedir?

AI tarafından oluşturulan içerik, yapay zeka algoritmaları kullanılarak oluşturulan metin, görüntü veya diğer medya formlarıdır. Bu araçlar, mevcut verileri analiz ederek, genellikle insan yazım stillerini ve tonlarını taklit eden orijinal materyaller üretir.

AI tarafından oluşturulan içeriğin merkezinde komut kavramı yer alır. Komut, temel olarak AI sistemine verilen ve ne tür içerik oluşturması gerektiği konusunda ona yol gösteren bir dizi talimat veya sorgudur.

Örneğin, bir araştırmacı akademik bir makaleyi özetlemek, karmaşık bir teoriyi açıklamak veya belirli bir konu hakkında bir makale oluşturmak için bir AI komutu girebilir.

AI, bu komutu, içeriği çevirmek ve eğitiminden elde ettiği ilgili verileri, kalıpları ve dili analiz etmek için temel olarak kullanır ve tutarlı ve bağlamsal olarak uygun yanıtlar üretir.

🧠 İlginç Bilgi: 2019 yılında Springer Nature, lityum iyon piller hakkında ilk makine tarafından üretilen kitabını yayınladı. Goethe Üniversitesi Frankfurt/Main ile birlikte hazırlanan bu kitap, Beta Writer algoritmasını kullanarak son araştırma makalelerini derleyip özetledi.

Yazımlarınızda ChatGPT gibi büyük dil modeli (LLM) yapay zeka araçlarını kullandınız mı? Eğer kullandıysanız, neden alıntı yapmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz.

Krediyi hak edenlere vermek neden önemli? ✅

Güvenilirliğinizi koruyun: Doğru alıntı yapmak, işinizin güvenilirliğini artırır. Kaynaklarınızı belirtmek, dürüstlüğe ve akademik standartlara bağlılığınızı gösterir.

Şeffaflığı teşvik edin: AI araçlarını alıntılamak, fikirlerinizi nasıl oluşturduğunuzu netleştirir. Bu şeffaflık, okuyucularınızla güven ilişkisi kurmanıza ve araştırma sürecinizi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Fikri mülkiyet haklarına saygı gösterin: ChatGPT'yi araştırma amacıyla kullandığınızda, mevcut kapsamlı bilgi veritabanlarından yararlanırsınız. Bu veritabanlarının katkılarını kabul etmek, ürettikleri içeriğin fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve etik araştırma uygulamalarını destekler.

Akademik standartlara uyun: Birçok akademik kurum, yapay zeka araçlarını alıntılamanın önemini vurgulamaktadır. Bu yönergeleri takip etmek, alanınızın beklentilerini karşılamanıza yardımcı olur ve hem insan hem de yapay tüm katkıda bulunanlara saygı kültürünün gelişmesine katkıda bulunur.

MLA ve APA Biçimleri Arasındaki Fark Nedir?

ChatGPT gibi üretken AI araçlarını alıntılarken, işiniz için en uygun alıntı stilini bilmeniz gerekir. MLA ve APA en yaygın biçimlerdir, ancak farklı kuralları vardır.

Yolunuzdan sapmamanız için temel farklara hızlıca göz atın. 👀

Aspect MLA biçimi APA biçimi Birincil kullanım Beşeri bilimler (edebiyat, sanat) Sosyal bilimler (psikoloji, eğitim) Metin içi alıntılar Yazarın soyadı ve sayfa sayısı (ör. Smith 23) Doğrudan alıntılar için yazarın soyadı, yıl ve sayfa sayısı (ör. Smith, 2023, s. 23) Referans listesi Alıntı yapılan işler (yazarın soyadına göre alfabetik sırayla) Referanslar (yazarın soyadına göre alfabetik sırayla) Tarih yerleştirme Metin içindeki alıntılarda tarih dahil değildir Metin içi alıntılarda ve referans listesinde yazarın adının hemen arkasına yerleştirin Biçimlendirme stili Başlıklardaki önemli kelimeler için başlık büyük harf kullanımı Çoğu başlık için cümle büyük harf kullanımı (dergiler hariç)

🧠 İlginç Bilgi: Joseph Weizenbaum tarafından yaratılan ELIZA, konuşmayı simüle eden ilk AI programlarından biriydi. Kullanıcılarla etkileşim kurmak için basit desen eşleştirme kullanıyordu ve bir psikoterapisti taklit etmek üzere tasarlanmıştı.

ChatGPT ve diğer AI araçlarını APA biçiminde alıntılama, doğru atıfta bulunmak için birkaç açık adım gerektirir.

Nasıl yapılacağını öğrenin. 📑

1. Yazar

ChatGPT tarafından oluşturulan metinleri alıntılarken, OpenAI'yi yazar olarak belirtin.

ChatGPT, OpenAI tarafından oluşturulan bir AI modeli olduğundan, referans listenizde grup yazarı olarak "OpenAI"yi listeleyin. İçerik ChatGPT veya benzer bir üretken AI aracı tarafından oluşturulmuşsa, belirli bir yazar listelemek gerekmez.

Oluşturulan içeriğin tam tarihini belirtin.

APA biçiminde tarih, yıl, ay, gün biçiminde olmalıdır.

Bu, içeriğin oluşturulduğu belirli anı belirtmeye yardımcı olur, bu da AI modellerinin sık sık güncellenmesi nedeniyle önemlidir.

3. Başlık

AI tarafından oluşturulan metinler geleneksel makaleler gibi belirli bir başlığa sahip olmadığından, bunun yerine açıklayıcı bir başlık kullanın.

Örneğin, "AI araçlarını alıntılama konusunda bir kullanıcı sorgusuna yanıt" gibi kısa ve açıklayıcı bir başlık, oluşturulan içeriğin amacını veya konusunu açıklar.

4. URL

Çoğu çevrimiçi kaynakta olduğu gibi, AI aracına erişilen URL'yi de ekleyin. İçeriğin nerede oluşturulduğunu göstermek, okuyucuların gerektiğinde içeriğe erişebilmesi için çok önemlidir.

💡 Profesyonel İpucu: ChatGPT, referans listenize girdi eklerken sohbetinize genel bir bağlantı oluşturmak için kullanışlı bir özellik sunar. Bu sayede, referans verdiğiniz konuşmanın tam metnini ve ilgili bağlamı paylaşabilir, okuyucularınızın kaynak materyale tam erişimini sağlayabilirsiniz.

👀 Örnek alıntı (Referans Listesi)

OpenAI. (7 Kasım 2024). APA biçiminde AI araçlarını alıntılamaya ilişkin bir kullanıcı sorgusuna yanıt. https://chat. openai. com

👀 Metin içinde alıntı örneği

ChatGPT, içerik oluşturma ve düzenleme görevlerinde yardımcı olabilir (OpenAI, 2024).

APA'ya aşina olduktan sonra, MLA stilinin AI alıntılarına nasıl yaklaştığını anlamak da yararlı olacaktır.

MLA kurallarına göre AI tarafından oluşturulan içeriği doğru şekilde alıntılamak için yapmanız gerekenler. 📂

1. Yazar

MLA'da, AI aracını doğrudan yazar olarak alıntılayın. ChatGPT için, içeriğin oluşturucusu olarak OpenAI'yi listeye ekleyin.

2. Başlık

APA biçiminde yaptığınız gibi, oluşturulan içeriğin başlığı için kısa bir açıklama kullanın. Örneğin, "MLA biçiminde AI araçlarını alıntılamaya ilişkin ChatGPT yanıtı" gibi bir başlık kullanabilirsiniz

İçerik geleneksel bir başlığa sahip olmasa da, bu açıklama alıntı için bağlam sağlayacaktır.

MLA biçiminde, tarih AI tarafından üretilen içeriğin tam olarak üretildiği günü yansıtmalıdır.

Tarihi aşağıdaki biçimde tam olarak belirtin: gün, ay ve yıl.

Bu, okuyucuların içeriğin ne zaman oluşturulduğunu anlamalarını ve diğer potansiyel çıktılardan ayırt etmelerini sağlamak için çok önemlidir.

4. URL

İçeriğin oluşturulduğu URL'yi ekleyin. Bu, okuyucuları AI aracının kaynağına yönlendirmeye ve içeriği doğrulamalarını veya daha fazla keşfetmelerini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.

👀 Örnek alıntı (Kullanılan Kaynaklar)

OpenAI. MLA biçiminde AI araçlarını alıntılamaya ilişkin ChatGPT yanıtı. 7 Kasım 2024, https://chat. openai. com.

👀 Metin içinde alıntı örneği

ChatGPT'nin yanıtına (OpenAI) göre, kavram..

🔍 Biliyor muydunuz? Chicago Manual of Style da yazar (OpenAI), AI aracının veya konuşmanın başlığı, tarih ve konuşmanın gerçekleştiği URL'nin belirtilmesini gerektirir. Her alıntı stilinin kendine özgü bir biçimi vardır, ancak hepsi şeffaflık ve güvenilirlik için doğru atıfta bulunmayı amaçlamaktadır.

📖 Ayrıca okuyun: İşinizi Dönüştürecek 25 ChatGPT Hilesi

AI araçları işimizin büyük bir parçası haline gelirken, şeffaflık ve güvenilirlik için bunları doğru şekilde alıntılamak önemlidir.

Aklınızda bulundurmanız gereken bazı en iyi uygulamalar şunlardır. 🤖

İnsanlar tarafından oluşturulan içerik ile AI tarafından oluşturulan içeriği ayırt edin: Şeffaflığı sağlamak ve karışıklığı önlemek için AI tarafından oluşturulan içeriği açıkça işaretleyin

AI çıktılarını sorumlu bir şekilde kullanın: AI tarafından oluşturulan içeriğin hedeflerinizle uyumlu olduğundan ve hedef kitlenizi yanıltmadığından emin olun

Alıntıları bağlama göre uyarlayın: Akademik, yaratıcı veya iş bağlamları için uygun alıntı kurallarına uyun

Doğruluğu ve kaynağın güvenilirliğini iki kez kontrol edin: AI'dan elde ettiğiniz bilgilerin güncel ve güvenilir olduğundan emin olmak için gerçekleri ve kaynakları doğrulayın

Araştırma, akademik ve profesyonel gelişimin vazgeçilmez bir parçasıdır. AI araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, araştırmanın çeşitli yönlerini ele almak çok daha kolay hale gelmiştir.

Çok yönlü özelliklere sahip ClickUp, araştırma sürecinizi kolaylaştırır ve akademik bütünlüğü sağlar.

Bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi keşfedelim. 📈

ClickUp Belgeleri

Araştırma söz konusu olduğunda, düzenli olmak anahtardır.

ClickUp Belgeleri ile araştırma belgelerinizi düzenleyin ve kolaylaştırın

ClickUp Belgeleri ile araştırma materyallerinizi tek bir merkezi konumda oluşturabilir ve saklayabilirsiniz. İster bir taslak hazırlıyor, notlarınızı takip ediyor ister verileri derliyor olun, ClickUp işlerinizi yapılandırılmış bir şekilde yönetmenizi kolaylaştırır.

Aynı çalışma alanı içinde ihtiyacınız olan her şeye hızlıca erişebilir ve diğerleriyle işbirliği yapabilirsiniz.

Belgeler ayrıca alıntıları saklamanıza, türüne göre düzenlemenize ve hatta ilgili notlara eklemenize veya bağlantı vermenize olanak tanır. Gerektiğinde kaynaklara hızlıca başvurabilir ve hiçbir alıntıyı kaçırmazsınız.

ClickUp Brain

Alıntıları doğru biçimde biçimlendirmek zaman alıcı olabilir, ancak ClickUp Çalışma Alanınızda bulunan AI destekli asistan ClickUp Brain bu işi kolaylaştırır.

Hangi biçimi kullanırsanız kullanın, ClickUp Brain alıntılarınızı seçtiğiniz stile göre otomatik olarak biçimlendirir.

Dahası, Brain, ChatGPT'ye alternatif olarak çok şey sunuyor.

ClickUp Brain ile ClickUp Belgelerinde içeriğinizi zahmetsizce iyileştirin

ClickUp'ın çalışma alanı içinde AI destekli düzeltme, gerçek zamanlı metin oluşturma ve öneriler sunarak, karmaşık fikirlerin taslağını oluşturmaktan araştırma makalelerinin yapısını iyileştirmeye kadar her konuda destek sağlar.

Araştırmacılar için bu hepsi bir arada çözüm, platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan akademik görevleri basitleştirir ve verimliliği artırır.

ClickUp Otomasyonları

Akademik dürüstlüğü sağlamak her zamankinden daha önemlidir.

ClickUp Otomasyonları ile araştırma sürecinizi yolunda tutun ve akademik bütünlüğü koruyun

ClickUp Otomasyonları, araştırma sürecinizi izlemenize yardımcı olur, kaynakları alıntılamayı hatırlatır ve işlerinizi yolunda tutar.

Kaynakları doğru şekilde alıntılamak için otomatik hatırlatıcılar ayarlayabilir veya alıntılar eksik olduğunda bildirimler tetikleyebilirsiniz. Otomasyonlar, manuel izleme stresinden kurtulmanızı sağlayarak şeffaf ve sorumlu bir araştırma süreci yürütmenizi sağlar.

ClickUp'ın Araştırma Özellikleriyle Daha Fazlasını Başarın

ChatGPT gibi AI araçlarını alıntılamak, şeffaflığı, güvenilirliği ve fikri mülkiyet haklarına saygıyı korumak için çok önemlidir.

AI araçları akademik ve profesyonel iş akışlarına daha fazla entegre oldukça, bunları doğru şekilde alıntılamayı anlamak, akademik standartlara uymanızı sağlar.

ClickUp, araştırma yaklaşımınızı dönüştürebilir. Belgeleme, alıntı yönetimi ve akademik bütünlük izlemeyi basitleştiren özellikleriyle ClickUp, organizasyon ve verimliliği destekler.

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