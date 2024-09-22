AI'da İş Bulma: Hayalinizdeki İşi Bulun

Kısa bir süre önce herkes AI'nın işlerini elinden alacağından endişe duyuyordu. Ancak şimdi hepimiz AI alanında nasıl iş bulabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. AI, bloktaki yeni havalı çocuk ve herkes AI trenine atlamak istiyor

Hepsi bu kadar değil. AI alanındaki birçok iş, geleneksel işlere göre daha fazla esneklik sunar ve aynı zamanda kazançlıdır. Aslında, ABD'de yapay zeka alanında çalışan bir profesyonelin ortalama maaşı yıllık 154.397 dolar civarındadır. Meta, Netflix ve Amazon gibi şirketler, son yıllarda AI sistemleri ve makine öğrenimi modelleri geliştirmek için sürekli olarak çalışanlar işe almaktadır ve bazı maaşlar 900.000 dolara kadar ulaşmaktadır.

Ayrıca, AI işleri 21. yüzyılın en çok aranan iş avantajlarından biri olan uzaktan çalışmayı da sunuyor. Tüm bunlar bir araya gelerek AI ekonomisini hızla büyüttü.

Bu makalede, AI iş sektörünü, AI pazarına girmek için hazırlık adımlarını ve en önemlisi, iş aramayı kolaylaştırmak için AI araçlarını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

AI İş Dünyasını Anlamak

Programlama, teknik destek, ağ oluşturma, proje yönetimi, güvenlik ve iş zekası. Bunların hepsinin ortak noktası nedir biliyor musunuz?

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Bunlar, on beş yıl önce, 2010 yılında öğrenilmesi gereken en "popüler" teknoloji becerileriydi. Bu beceriler bugün hala çok talep görse de, artık temel beceriler olarak kabul ediliyor. Başka bir deyişle, bunları zaten biliyor olmalısınız.

Başka bilmeniz gerekenler? Makine öğrenimi (ML). ML, yapay zeka alanında iş bulmanın temelidir.

Neden mi? İşte şirketlerin makine öğrenimine ne kadar değer verdiğine dair birkaç örnek: Netflix, Netflix Öneri Motoru aracılığıyla makine öğrenimine yatırım yaparak yıllık maliyetlerini 1 milyar dolardan fazla azalttı. Bu arada Amazon, makine öğreniminin gelişmesi sayesinde "tıklamadan sevkiyata" süresini neredeyse %225 oranında azaltarak 15 dakikaya indirdi.

Bunu daha da vurgulamak için, bir McKinsey raporu, 10 farklı ülkeden C düzeyindeki yöneticilerin yaklaşık %20'sinin makine öğrenimini iş operasyonlarının hayati bir unsuru olarak gördüğünü ortaya koydu.

Peki, makine öğrenimini ustalaşmak size AI alanında bir iş garantisi verir mi?

Bu sizi rolüne yaklaştırır, ancak tek kriter bu değildir. Hayalinizdeki AI işini elde etmek için ihtiyacınız olan diğer tüm şeyleri inceleyelim!

Ayrıca okuyun: Kariyerinizi Tekrar Rayına Oturtmak İçin 10 Adım

hayalinizdeki AI işine kavuşmak için 6 adım

Adım 1: Doğru AI beceri setini oluşturun

PwC'nin Küresel AI İş Barometresi raporu, AI becerilerinin değeriyle ilgili ilginç istatistikler sunuyor:

AI becerileri gerektiren işler, bazı pazarlarda %25'e varan ücret avantajı sağlıyor

İşverenlerin aradığı beceriler, AI'ya en çok maruz kalan mesleklerde %25 daha hızlı değişiyor

Bu, daha fazla şirketin AI konusunda yetenekli çalışanlara öncelik vererek bu rolleri ön plana çıkardığını ve daha yüksek maaşlar ödediğini göstermektedir.

Ayrıca okuyun: Büyümeyi Desteklemek için Çalışan Gelişim Planı Örnekleri

Hayalinizdeki şirkete girmek için ustalaşmanız gereken en önemli AI becerilerinden bazılarını inceleyelim.

1. Hızlı mühendislik

Prompt mühendisliği, herkesin ilgisini çeken yeni trend.

Yüksek kaliteli komutlarla AI modelleriniz en iyi performansı sergileyebilir. Peki ya düşük kaliteli komutlar? İnsanların sosyal medyada meme olarak paylaştığı tipik AI yanıtlarını alırsınız.

Hızlı mühendislik, güvenilir ChatGPT gibi üretken AI sistemlerini, etkili komutlar oluşturarak tam olarak ihtiyacınız olanı üretmeleri için yönlendirmeye benzer. AI'ya ne yapacağını söyleyebilirseniz (yaramazlık yapmadan), doğru yoldasınız demektir.

Amazon Web Services bile bunu destekliyor: hızlı mühendislik, işinde üretken AI teknolojisini etkili bir şekilde kullanan herkes için vazgeçilmezdir.

İşte ilginç bir istatistik: Özgeçmişinize üretken AI becerilerini eklemek, maaşınızı %47'ye varan oranda artırabilir ve bu beceriyi en yüksek maaşlı teknoloji becerisi haline getirir. Artık sadece yararlı değil, aynı zamanda kazançlı da.

2. Programlama becerileri

Programlama dillerine aşina olmadan AI alanında iş bulamazsınız. Yazılım mühendisliği ilgi alanınızsa, Python, Java ve Apache Spark gibi dilleri ve diğer dilleri çok iyi bilmeniz gerekir.

Özellikle Python, yapay zeka geliştirme için en popüler dildir.

Python (veya başka bir dil) öğrenmek için hızlı bir ipucu: Sizi heyecanlandıran bir şey bulun ve bunun etrafında bir proje oluşturun. Örneğin, oyun oynamayı seviyorsanız, satranç oynamak veya bulmaca çözmek için basit bir AI botu oluşturabilirsiniz. Fitness tutkunuysanız, spor salonunda yaptığınız tekrarları sayan sanal bir antrenör programlayabilirsiniz.

Sizi heyecanlandıran bir şey seçmek, AI botunuzu geliştirmeye devam etmenizi sağlayacak ve bu da sonunda o iş görüşmesine çağrıldığınızda harika bir haber olacaktır.

3. Git'i öğrenin

Bir dosyanın kaynak kodunu izleyip değişiklikler yaptığınızı hayal edin. İşte Git'in gücü budur.

Git ilk başta biraz zor gelebilir, ancak bize güvenin; yazılım geliştirme alanında deneyimli kişiler Git'in yararlarına güveniyorlar, bu yüzden Git'i öğrenmeniz gerekiyor.

Klonlama, dal oluşturma ve yeniden temel alma (diğer adıyla squash) gibi komutlara aşina olmalısınız

Ve hazır başlamışken, CI/CD sürecini de öğrenin. (Bize sonra teşekkür edersiniz.)

4. Veri becerileri

Bir sonraki en önemli beceri veri yönetimidir.

AI, verilerle çalışır. Eğer düzenlenmemiş büyük miktarda veriyi yönetmek ve anlamlandırmak hoşunuza gidiyorsa, bu size bir avantaj sağlayacaktır. Veri modelleme, depolama ve veri işleme, veri bilimi odaklı AI sektöründe başarılı olmak için sahip olunması gereken becerilerdir.

Ayrıca, geleneksel SQL ve NoSQL gibi daha yeni sistemler dahil olmak üzere veritabanlarıyla da çalışmanız gerekecektir. Verileri işlenmemiş halinden makine öğrenimi modellerinin kullanabileceği bir forma dönüştürmek için veri yönetimi bilgisi çok önemlidir.

5. Bulut ve API becerileri

Azure, AWS ve Google Cloud AI gibi bulut platformlarına aşina olmak çok önemlidir.

Bulutta API tabanlı uygulamaları nasıl oluşturacağınızı ve dağıtacağınızı bilmek işe alım sürecinde size ek puan kazandıracaktır.

Öğrenme süreci zorlu görünebilir, ancak endişelenmeyin. Bu süreçte size yardımcı olacak birçok çevrimiçi kurs bulunmaktadır. İşte başlangıç için birkaç öneri:

6. Makine öğrenimi

Makine öğrenimine yeniyseniz, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme gibi temel kavramları öğrenerek başlayın. Bunlar, yapay zeka mühendisi olmak isteyenler için vazgeçilmez kavramlardır.

Ayrıca, derin öğrenme modellerini destekleyen mimari olan sinir ağları hakkında da bilgi edinmek isteyeceksiniz. Bu sistemler, karmaşık verileri işlemek için insan beynini taklit eder.

TensorFlow ve PyTorch gibi makine öğrenimi çerçeveleri, yapay zeka yolculuğunuz için vazgeçilmezdir. Bunları daha önce kullanmadıysanız endişelenmeyin; sayısız öğretici ve çevrimiçi kurs, başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

Ya da eğlenceli bir projeye katılmak ve yaparak öğrenmek istiyorsanız, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak favori film türünüz için bir öneri motoru veya borsa trendlerini tahmin eden bir bot oluşturmayı deneyin.

Adım 2: İlgili deneyim kazanın

Gerçeği kabul edelim: İşverenler pratik deneyime bayılır.

Kendi başınıza birkaç AI projesi oluşturmak, hayalinizdeki AI işine kavuşmanızda büyük fark yaratabilir. Retrieval Augmented Generation hakkında bilgi edinin ve kendi chatbotunuzu oluşturun.

Yapay zekayı öğrenmenin anahtarı, kitapları ve blog yazıları okumakla saatler harcamak yerine hızlıca harekete geçmektir.

Çok basit: Makine öğreniminde iyi bilinen bir zorluk olan sınıflandırma problemi gibi pratik bir şeyden başlayın.

Örneğin: Bir metin parçası alın ve bunu ilgili gruplara ayırın. Günlük deneyimlerinizden bir örnek ideal olacaktır Her kategori için yaklaşık on örnek içeren küçük bir veri kümesi oluşturarak başlayabilirsiniz. Biçim olarak metin kullanabilirsiniz Topladıktan sonra, CSV dosyası olarak kaydedin ve çevrimiçi bir AutoML sistemi arayın. Bu sistemlerin çoğu, büyük bulut sağlayıcıları aracılığıyla kullanılabilir

Bu araçları kullanarak veri setini yüklemek ve bir model eğitmek, makine öğrenimi hakkında beş kitap okumaktan daha fazla bilgiyi sadece iki saatte öğrenmenizi sağlayacaktır.

Bu projeleri (ne kadar basit olursa olsun) portföyünüze ve özgeçmişinize ekleyin, rekabetçi AI iş piyasasında öne çıkan bir aday olun.

Adım 3: Resmi eğitim ve sertifikalar alın

Parlak bir diploma almaktan bahsedelim.

Kısa süre önce, Pennsylvania Üniversitesi, yapay zeka alanında mühendislik lisans programı sunan ilk Ivy League üniversitesi oldu.

Altı aydan kısa bir süre sonra, bu hızla büyüyen sektöre ayak uydurmak için tek bir derecenin yeterli olmadığını fark ederek yapay zeka alanında yüksek lisans programını da başlattılar.

Aslında, Carnegie Mellon Üniversitesi (CMU) bunu AI herkesin dilinde dolaşan bir kelime haline gelmeden çok önce yaptı. CMU, 2018 yılında ABD'nin ilk yapay zeka lisans programını başlattı! Dolayısıyla, resmi bir yol izlemek istiyorsanız, birçok seçeneğiniz var.

CMU'daki odaklanmış AI programlarından, daha geniş bir bilgisayar bilimi derecesi içinde makine öğrenimi veya robotik gibi uzmanlık alanlarına kadar, herkes için bir şeyler var.

Peki ya Ivy League veya birinci sınıf bir okula gitmeyi planlamıyorsanız?

Bu da sorun değil, AI alanında başarılı olmak için prestijli bir üniversiteden diploma almanız gerekmez. Coursera'dan YouTube eğitimlerine kadar, programlama becerilerinden makine öğrenimi çerçevelerine kadar her şeyi içeren çok çeşitli AI kursları çevrimiçi olarak mevcuttur.

Doğru odaklanarak, sınıfta ders almadan kolayca sertifika alabilir ve yetkinliğinizi kanıtlayabilirsiniz.

Adım 4: Ağ oluşturun ve profesyonel bir varlık oluşturun

Sizi korkutmak istemiyoruz, ancak işlerin yaklaşık %60'ı çevrimiçi iş platformları yerine ağlar aracılığıyla bulunur (gerçekten!).

Bu nedenle, çevrimiçi bir varlık oluşturmak ve diğer AI uzmanlarıyla ağ kurmak çok önemlidir.

Başlamak için birkaç yol: İlk olarak, tüm iş arayanların sığınağı olan LinkedIn profilinizi optimize edin.

Makine öğrenimi ve yapay zeka gibi ilgili becerilerle güncel olduğundan emin olarak bunu dijital iş kartınız olarak kullanın. Keşfedilebilirliği artırmak için anahtar kelimeler kullanın ve AI odaklı içeriklerle etkileşim kurarak bu alandaki uzmanlığınızı sergileyin.

Ardından, konferanslar ve web seminerleri gibi AI sektörüne yönelik etkinliklere katılın. Bu etkinlikler, AI uzmanları, işe alım yöneticileri ve size çevrimiçi olarak asla ulaşamayacağınız iş fırsatlarını sunabilecek düşünce liderleriyle tanışmak için altın madeni niteliğindedir.

Mentor bulmak da bir başka önemli adımdır. Deneyimli AI mühendisleri veya veri bilimcileriyle iletişime geçmek, kişisel referanslar elde etmenize yol açabilir.

Son olarak, mevcut bağlantılarınızla iletişime geçmeyi unutmayın.

AI gruplarında düzenli olarak paylaşımlarda bulunmak ve etkileşimde bulunmak da geliştirici topluluğu ve işe alım uzmanları tarafından görünürlüğünüzü artırabilir.

Bazen kariyerinizde yeni yollar açmak için tek gereken dostça bir mesaj veya bir ziyaret olabilir.

Adım 5: İş başvurunuzu özelleştirin ve bir portföy oluşturun

Hayalinizdeki işi bulmak için bir strateji, listelenen becerilere bakmak ve bunları öğrenmektir. Bu, mükemmel rolünüze tersine mühendislik yapmak gibidir.

Bu becerileri LinkedIn profilinize veya iş başvurularınıza ekleyin; çok geçmeden, işverenler profilinize ilgi gösterecektir.

💡 Kullanışlı İpucu: Üretken yapay zeka, Langchain ve ChatGPT ve OpenAI gibi araçları öğrenerek profilinizi cazip hale getirebilirsiniz.

Adım 6: Mülakatlara hazırlanın

Özellikle AI iş görüşmesine nasıl hazırlanacağınızı öğrenmek istiyorsanız, öncelikle tebrikler! Çabalarınız karşılığını veriyor.

Şimdi bir plan yapalım: AI mülakatları teknik beceriler, problem çözme ve genel bilginin bir karışımı olabilir, bu yüzden rekabette bir adım önde olmak için yapmanız gerekenler.

Temel bilgiler: "AI sistemlerinin etik zorlukları nelerdir?".

"Yapay zekayı nasıl tanımlarsınız?"

"Gerçek dünyada AI uygulamaları nelerdir?"

Cevaplarınızı açık, öz ve laf kalabalığı içermeyen bir şekilde vermeniz anahtardır. Coşkunuzu gösterin ve büyük gün gelmeden önce uzaktan mülakat ipuçlarına göz atın.

Teknik sorular genellikle karmaşık olabilir, örneğin "Ana makine öğrenimi algoritmaları nelerdir?" veya "Doğal dil işleme AI sistemlerini nasıl dönüştürür?"

Makine öğrenimi modelleri, sinir ağları, derin öğrenme ve bilgisayar görme konularında bilgilerinizi tazeleyin. Teknik konularda tartışmaya hazır olmak, yapay zeka konusunda sadece bilgi sahibi olmadığınızı, bu konuyu iyi bildiğinizi gösterir.

Makaleler okuyarak, atölye çalışmalarına katılarak ve açık kaynaklı AI projelerinde çalışarak güncel kalın. Sosyal medyada AI uzmanlarını ve sektör liderlerini takip etmek de en son trendlerden haberdar olmanıza yardımcı olabilir.

Son olarak, ChatGPT veya InterviewBuddy gibi AI araçlarıyla pratik yapın. Soruları ve senaryoları simüle ederek gerçek zamanlı geri bildirim alın ve büyük gününüzden önce eksiklerinizi giderin.

Son olarak, unutmayın: Başarabilirsiniz!

Dürüst olalım, AI becerilerini öğrenmekten hayalinizdeki AI işine kavuşmak zorlu bir yolculuktur.

İyi bir AI işi bulmak sadece kodlama veya makine öğrenimi modelleri oluşturmakla ilgili değildir. İş başvurularınızı izlemeye devam etmeli, düzenli olmalısınız ve özgeçmişinizin geçmişte kalmış bir belge haline gelmemesini sağlamalısınız.

Hayalinizdeki AI işine kavuşmak için AI'dan yararlanmaya ne dersiniz?

ClickUp'ın yapay zeka destekli özellikleri ve şablonları, iş arama sürecinde büyük fark yaratabilir. Nasıl olacağını bilmiyor musunuz? Öncelikle, yapay zeka alanında iş aramaya hazırlanmanıza ve bu arayışta başarılı olmanıza yardımcı olacak şablonları inceleyelim!

1. ClickUp SMART Hedefler Şablonu

Öncelikle, AI alanında bir kariyer inşa etmenize yardımcı olacak SMART hedefleri belirleyelim. SMART, Specific (Belirgin), Measurable (Ölçülebilir), Achievable (Ulaşılabilir), Relevant (İlgili) ve Time-bound (Zaman sınırlı) kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

Şablonu indirin Hedeflerinizi ve eylem planınızı belirlemek için ClickUp'ın SMART Hedefler şablonunu kullanın

ClickUp SMART Hedefler Şablonu burada devreye girer: SMART çerçevesini kullanarak tüm hedeflerinizi değerlendirmenize yardımcı olarak net bir yol haritası oluşturmanızı sağlar.

Altı ay içinde makine öğrenimi mühendisi olarak işe girmek mi istiyorsunuz? Bu şablonla, hedefinizi uygulanabilir adımlara bölebilir ve hayalinizdeki işe doğru istikrarlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

2. ClickUp İş Arama Şablonu

Şimdi iş aramaya başlayabilirsiniz. Çok sayıda işe başvurmak ve tüm başvurularınızı takip edememek, yaklaşımınızda neyin işe yaradığını (veya yaramadığını) anlamanızı engelleyebilir.

İşte burada ClickUp İş Arama Şablonu devreye giriyor. Bu kullanışlı şablon, yapay zeka alanında iş arama sürecinde düzenli kalmanıza ve iş fırsatlarını takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İş Arama Şablonunu kullanarak iş arama ilerlemenizi izleyin ve takip edin

İşte size sunulanlar:

Özel Durumlar: Her başvuruda nerede olduğunuzu izleyin — "Açık" mı yoksa "Tamamlandı" mı?

Özel Alanlar : İşleri kategorilere ayırarak, ayrıntılar ekleyerek ve ilerlemenizi tek bir görünümde takip ederek iş arayışınızı yönetin

Özel Görünümler : Başvurularınızı öncelik sırasına koymanız veya işe alım uzmanlarıyla yaptığınız konuşmaları izlemeniz gerekirse, bu görünümler düzenli kalmanıza yardımcı olur

Proje yönetimi özellikleri: İş izleme sürecinizi iyileştirmek için etiketler, yorumlar ve otomasyon kullanın

İster AI mühendisi rolünü hedefliyor ister giriş seviyesindeki AI pozisyonlarını araştırıyor olun, bu şablon iş aramalarınızı tek bir yerden yönetmenize ve ilerlemenizi kolayca izlemenize olanak tanır.

İş arama ve mülakat hazırlığı için ClickUp

Hedeflerimizi belirlemek ve doğru işleri aramak için doğru şablonlara sahip olduğumuza göre, bir sonraki önemli adıma geçelim: iyi bir özgeçmiş oluşturmak

Ancak, güçlü bir özgeçmiş aşağıdaki unsurları da içermelidir (örneklerle birlikte): Netlik ve nicel birimler: Müşteri dönüşüm oranlarında %27 artış

Etkili kelimeler: Satışları %25 artırmak için bir takımı yönetti.

Anahtar kelimeler: Üç yıllık deneyime sahip, detay odaklı web geliştiricisi örneği

İlgili beceriler: 10.000 kişilik bir e-posta listesini yönetti, etkileşimi %10 artırdı

Güven: İlk yıl ürün satışları %40 arttı

ClickUp Brain ve ClickUp Docs'un yukarıdaki tüm noktaları gerçekleştirmenize nasıl yardımcı olabileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

ClickUp Brain'in AI özellikleriyle, gereksinimlerinize göre özgeçmiş içeriğinizi oluşturabilirsiniz. Brain, istemlerinize göre birden fazla yineleme de sunabilir.

ClickUp Brain, güçlü özgeçmiş bölümleri yazmanıza yardımcı olsun

Ayrıca, akıllı ipuçları ve önerileri kullanarak başarılarınızı öne çıkarabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri, özgeçmişinizin bölümlerini profesyonelce düzenlemenize yardımcı olabilir. İç içe geçmiş hiyerarşisi sayesinde, özgeçmişinizi becerilerinizden deneyimlerinize kadar net bir şekilde yapılandırabilirsiniz.

ClickUp'ın Docs Hub ile iş başvuru sürecinizi basitleştirin ve zamandan tasarruf edin

ClickUp'ın AI'sı özgeçmişinizi anında analiz eder ve başvurduğunuz işe göre kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

Bundan sonra, işe alım yöneticisinin dikkatini çektiğinizde, bir sonraki adım olan mülakatlara geçme zamanı gelir.

Mülakat hazırlığı

Hepimiz büyük bir AI iş görüşmesine hazırlanmanın getirdiği endişeyi biliriz. Başvuruları takip etmekten, hangi şirketin AI sistemlerinin nasıl olmasını istediğini hatırlamaya kadar, bu süreç çok yorucu olabilir.

Ama korkmayın! ClickUp Brain, günü kurtarmak ve mülakat hazırlıklarınızı olabildiğince düzenli ve stressiz hale getirmek için devreye giriyor.

Her şeyi takip etmenize yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistanınız olduğunu hayal edin. Bir şirketin yapay zeka stratejisini araştırmak, mülakat soruları hazırlamak veya takip görevlerini yönetmek gibi işlerinizde ClickUp Brain size destek olur.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak her şirket için araştırma notlarınızı da saklayabilirsiniz. Bu, arkadaşlarınız veya mentorlarınızla prova mülakat oturumları yaparak iş görüşmelerinize daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olabilir.

Ayrıca okuyun: İş görüşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler

ClickUp Brain ile işleri basitleştirin

Bir şirket hakkında araştırma mı yapmanız gerekiyor? İş tanımının URL'sini ClickUp Brain'e yapıştırın ve yapay zekanın sihrini izleyin.

ClickUp Brain'i kullanarak saniyeler içinde içerik oluşturun ve özetleyin

Anahtar bilgilerin özet bir sürümünü alacaksınız, bu da zaman ve çaba tasarrufu sağlayacaktır.

Hepsi bu kadar değil — ClickUp Brain, liderlik zorlukları veya teknik beceriler gibi konulara dayalı AI ile ilgili mülakat soruları da oluşturabilir.

ClickUp Brain'i hazırlıklarınızı organize etmek için nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Şirketi araştırın : Bir ClickUp Belgesi oluşturun ve Brain'i kullanarak şirketin tarihçesi, misyonu ve son projeleri dahil olmak üzere şirket özetleri oluşturun

Sektör trendlerini takip edin : ClickUp Brain'e sektörle ilgili bilgiler sorun. AI sektöründeki trendlerden haberdar olacaksınız

İş tanımlarını ayrıntılı olarak inceleyin : Belirli iş gereksinimlerini özetleyin. Bu, iş beklentilerini, teknik becerileri ve sorumlulukları netleştirmenize yardımcı olacaktır

Şirkete özel sorular hazırlayın : Şirketin zorluklarına, önceliklerine ve kültürüne odaklanarak, şirkete özel mülakat soruları için beyin fırtınası yapın

Davranışsal mülakatlara hazırlanın: Sık sorulan davranışsal sorular ("Bana şunu anlatın: ...") için fikirler edinin ve cevaplarınızı geliştirin

Ayrıca okuyun: Kazanan bir iş teklifi yazmak için nihai kılavuz

ClickUp Listeleri ile iş aramalarınızı takip edin

Yapılacaklar listelerinizi her yerden kolayca oluşturun ve erişin

Her başvuruyu izlemek için bir ClickUp Listesi oluşturun. Bu listeye, her şirket için ClickUp Brain destekli araştırmanızdan aldığınız notları da ekleyebilirsiniz. Listeler sayesinde, bir daha hiçbir mülakat veya takip görevini kaçırmayacaksınız.

ClickUp Hatırlatıcıları ile yolunuzdan sapmayın

ClickUp'ta yinelenen görevleri planlayarak sahte mülakat oturumlarını düzenleyin

Arkadaşlarınızla veya profesyonel bir koçla mülakat hazırlık oturumları mı var? ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak deneme mülakatları planlayın ve derin öğrenme saatlerini bloklayın.

ClickUp Görevleri ile becerilerinizi sergileyin

Yinelenen ClickUp görevlerini düzenleyerek sahte mülakat pratiği planlayın

Risk yönetimi, kaynak tahsisi ve paydaş iletişimi gibi beceriler için onay kutuları içeren "Mülakat için Proje Yönetimi Becerileri" başlıklı bir ClickUp Listesi oluşturun.

Hazırlık yaparken, her bir beceriyi işaretleyin, böylece ilerlemenizi görselleştirebilir ve yanıtlarınızda doğru noktalara değindiğinizden emin olabilirsiniz.

Hepsi bu kadar. Öğrenmeye, denemeye ve hayalinizdeki şirkette AI rolünü almaya hazırsınız.

Bir ClickUp Kullanıcısının Başarı Hikayesi

ClickUp'ın iş arama sürecinizi nasıl dönüştürebileceğine dair pratik bir örnek için, bir Reddit kullanıcısının yakın zamanda paylaştığı içeriğe göz atın.

Bu deneyimli iş arayan, ClickUp'ta özel bir gösterge paneli oluşturarak iş arayışını stratejik ve görsel bir yolculuğa dönüştürdü.

Gösterge paneli şunları izler:

LinkedIn ve Indeed gibi platformlarda iş başvurularının dağıtımı

Başvuru faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemleri ve biraz daha sakin geçen dönemleri gösteren ayrıntılı bir zaman çizelgesi

Mevcut başvuruların durumu hakkında gerçek zamanlı güncellemeler

Bu özel ClickUp gösterge paneli, kullanıcının iş aramasını stresli bir uğraştan organize, veriye dayalı bir sürece dönüştürdü.

İlk olarak, gösterge paneli kullanıcılara başvurduğu yerlerin kuşbakışı görünümünü ve faaliyetlerinin ayrıntılı zaman çizelgesini sunarak, gerçek zamanlı güncellemelerle ilerlemelerini izlemelerine olanak tanıdı.

ClickUp'ın bu içgörüler, benzer şekilde trendleri belirlemenize, iş başvuru stratejinizi geliştirmenize ve AI işinize bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olabilir.

AI'da Hayalinizdeki İşi Bulmak için AI'yı Kullanın

Ünlü Amerikalı aktör Milton Berle bir keresinde şöyle demiş: "Fırsat kapıyı çalmazsa, bir kapı yapın." Rekabetin yoğun olduğu iş piyasasında, bu söz sizin sloganınız haline gelebilir.

ClickUp, iş arayışınızda fark yaratabilir.

ClickUp Brain ve Docs gibi araçlarla, başvuruları kolayca takip edebilir, mülakat programlarını düzenleyebilir ve şirket bilgilerini tek bir yerden araştırabilirsiniz. Ya da tüm iş başvurularınızın ilerlemesini takip etmenizi sağlayan İş Arama Şablonunu deneyin.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun ve hayalinizdeki işe kavuşun!