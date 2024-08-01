CRM yöneticisi nasıl olunur?

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM), her iş için değerli bir varlıktır. Müşteri sadakatini ve iş büyümesini desteklerler.

Dahası, ABD'deki ortalama bir CRM yöneticisi yılda 117.500 dolar, yani saatte yaklaşık 59,49 dolar kazanıyor, bu da bu rolü oldukça kazançlı hale getiriyor.

Bir CRM olarak, duygusal zeka, stratejik içgörü, yaratıcı düşünme ve şirketinizin verileri ve teklifleri hakkında eksiksiz, bütünsel bir anlayışın bir karışımını geliştirmelisiniz.

Şimdiye kadar okuduklarınız ilginizi çektiyse, CRM kariyeri sizin için doğru seçim olabilir.

Aşağıdaki bölümlerde, müşteri ilişkileri yönetimine yardımcı olacak çeşitli beceriler ve araçlar da dahil olmak üzere, CRM yöneticisi olmanın yollarını ele alacağız.

CRM yöneticisi ne yapar?

CRM yöneticisi, müşteri ilişkileri stratejilerini müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlayarak uygular ve optimize eder. CRM'nin hedefi, şirketi maksimum müşteri memnuniyetine yönlendirmek, müşteri sadakatini artırmak, müşteri sorunlarını takip etmek ve bunları çözmek için yöntemler tasarlamaktır.

Bir CRM yöneticisi, müşteri davranış kalıplarını analiz eder ve müşteri hizmetlerinin iş yönünü anlar. Potansiyel müşterileri belirlemek ve müşteri yolculuğu boyunca onlara rehberlik etmek için süreçler tasarlar.

CRM yöneticileri ayrıca, hedefli ve kişiselleştirilmiş pazarlama çabaları oluşturmaya yardımcı olmak için pazarlama takımlarından gelen müşteri davranışlarını ve verilerini inceler. CRM'ler fonksiyonlar arası çalışır, bu nedenle satış takımlarının yüksek potansiyelli potansiyel müşterilere odaklanmasına ve dönüşüm oranlarını artırmasına yardımcı olacak değerli bilgiler edineceksiniz.

Daha fazla bilgi: CRM Süreci Nedir? Kendi Sürecinizi Oluşturmak için 5 Temel Adım

CRM yöneticisinin önemi

CRM yöneticileri, müşteri deneyimi işbirlikçileri olarak çalışır. Müşteri geri bildirimlerini ve veri analizlerini toplar ve satış ve pazarlama departmanlarıyla işbirliği yaparak müşteri elde tutma ve dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olurlar.

Bir CRM yöneticisinin günlük görevleri Müşteri odaklı bir organizasyon oluşturmak için sistemler oluşturun ve bunları sürekli iyileştirin

CRM sistemi tarafından vurgulanan müşteri sorunlarını izleyin ve çözün veya uygun takıma yönlendirin

Satış fırsatları ve müşteri ilişkileri stratejileri için müşteri yolculuklarını analiz edin

Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için müşteri hizmetleri takımları gibi çeşitli departmanlardaki müşteri etkileşimlerini denetleyin

Müşterilerle uygun maliyetli iletişim kanalları bulun ve uygulayın

Bir CRM yöneticisinin uzun vadeli görevleri

CRM platformunu ve entegrasyonlarını iyileştirmek için satış ve pazarlama liderleriyle iş birliği yapın

Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri takımlarını CRM yazılımı konusunda eğitin ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için CRM yazılımını kullandıklarından emin olun

CRM iş akışlarını, süreçlerini ve uygulamalarını geliştirin, uygulayın ve ince ayarlarını yapın

CRM yazılımından müşteri verilerini analiz ederek müşteri memnuniyetini artırmak için yeni stratejiler oluşturun

CRM yöneticisi, pazar eğilimlerini, şirketin boyutunu, satış stilini ve CRM çözümlerini analiz eder ve şirketinizin müşteri tabanına göre kişiselleştirilmiş stratejiler oluşturur.

CRM yöneticisi nasıl olunur?

CRM yöneticisi olmanın yoluna genel bir bakış:

1. CRM'nin temellerini öğrenmek

küçük işletmelerin %32'si CRM uzmanlığı konusunda zorluk yaşıyor.

Özelleştirilebilir CRM yazılımlarını kullanmanın temellerini öğrendiğinizde (genellikle ClickUp, Hubspot, Salesforce ve Microsoft Dynamics 365 gibi yaygın olarak kullanılan araçlar), müşteri ilişkilerini başından itibaren daha iyi yönetebilecek donanıma sahip olacaksınız.

Bunlar, CRM yöneticisi pozisyonu için işe alım yaparken İK yöneticilerinin aradığı becerilerdir.

CRM yöneticisi olmak istiyorsanız, satış ve pazarlama süreçlerinde temel CRM kavramları hakkında sağlam bir bilgi birikimi edinmeniz de gerekecektir. Örneğin:

Müşteri yaşam döngüsü yönetimi: İlk temastan satın alma sonrası aşamaya kadar müşterinin geçirdiği aşamaları anlayın ve yolculuğunu optimize etmeyi ve her aşamada memnuniyeti artırmayı öğrenin

Müşteri segmentasyonu: Daha kişiselleştirilmiş ve hedefli pazarlama mesajları ve Daha kişiselleştirilmiş ve hedefli pazarlama mesajları ve CRM kampanyaları sunmak için müşterileri anahtar özelliklerine göre gruplara ayırmayı öğrenin

Veri yönetimi: Bilgili kararlar alabilmek için veri toplama, depolama ve analizinde uzmanlaşın

Birçok CRM yöneticisi, Coursera, LinkedIn Learning ve Udemy gibi çevrimiçi platformlarda çeşitli CRM sistemleri ve kavramları hakkında ücretsiz ve ücretli kurslar alır.

2. Önemli CRM becerilerini geliştirin

Bir CRM yöneticisi, yaratıcı ve analitik becerilerin bir karışımına ihtiyaç duyar. Yaratıcı düşünme, ilgi çekici müşteri deneyimleri tasarlamanıza olanak tanırken, analitik beceriler verileri doğru şekilde yorumlamanıza ve bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Ayrıca, herkesin aynı hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamak için birden fazla takım, müşteri ve paydaşla (çok fazla) etkileşimde bulunacağınız için güçlü iletişim becerileri geliştirmeniz gerekir.

Sorun çözme becerilerinizi geliştirin, müşteri sorunlarını hızlı bir şekilde çözün ve satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırmak için yenilikçi çözümler geliştirin.

CRM yöneticisi olmak için ihtiyacınız olan önemli CRM becerilerinin listesi aşağıda verilmiştir.

Teknik beceriler Beceri kullanımı CRM yazılımı yeterliliği Potansiyel müşteri oluşturma ve yönetimi, satış süreci yönetimi, iş raporlama ve analitik ve üçüncü taraf entegrasyonları gibi CRM bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak Veri analizi Bilgiye dayalı kararlar almak için veri toplama, depolama ve analiz etme Otomasyon Yinelenen, organize ve zaman alıcı görevler ve artırılmış verimlilik için Müşteri segmentasyonu Hedefli pazarlama ve iletişim için müşterileri anlamlı gruplara ayırmak Proje yönetimi becerileri Görevlerinizi ve müşteri ilişkilerinizi merkezi bir platform üzerinden yönetmek için CRM ve proje yönetimini birleştirin

Yaratıcı beceriler Beceri kullanımı Müşteri deneyimi tasarımı Müşteri tutma ve dönüşümünü kolaylaştırmak için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma Problem çözme Sorunları çözmek için yenilikçi çözümler geliştirmek

Yönetim becerileri Beceri kullanımı Liderlik becerileri CRM hedeflerine ulaşmak için birden fazla departman ve liderle koordinasyon sağlama Takım işbirliği Müşteri değerini en üst düzeye çıkarmak için diğer departmanlarla etkili bir şekilde çalışarak işlevler arası stratejiler uygulamak

Kişilerarası beceriler Beceri kullanımı İletişim Takım üyelerine, paydaşlara, iş yönetimine ve müşterilere bilgi aktarmak için Empati Müşterilerin duygularını ve bakış açılarını anlamak

Örnek: CRM yöneticisi olarak yaratıcı ve analitik becerilerinizin gerçek hayatta nasıl kullanıldığı Bir perakende şirketinde CRM yöneticisi olduğunuzu ve müşteri etkileşiminde bir düşüş fark ettiğinizi hayal edin. Müşteri ilişkilerini iyileştirmek ve müşteri beklentilerini karşılamak için kişiselleştirilmiş ödüller içeren bir sadakat programı tasarlamaya (veya mevcut programı iyileştirmeye) karar verdiniz. Ardından, CRM iş akışınızı otomatikleştirmeye ve analitik becerilerinizi kullanarak katılım metriklerini ve satın alma modellerini izleyerek programı iyileştirmeye karar verirsiniz. Böyle bir senaryoda bir sonraki adım, CRM pazarlama yazılımını kullanarak, etkileşimi en düşük olan hedef müşteriler için çok kanallı pazarlama kampanyaları başlatmak olacaktır.

3. İlgili deneyim kazanın

Pratik CRM yöneticisi deneyimi kazanmak için CRM koordinatörü veya satış sorumlusu gibi giriş seviyesi pozisyonlarla başlayın.

Deneyimli bir CRM yöneticisiyle işe girebileceğiniz stajlara başvurun. Bu, gelecekte daha ileri düzey sorumlulukları üstlenebilmeniz ve etkili müşteri yönetimi ve iş başarısı konusunda daha derin içgörüler geliştirebilmeniz için size güven verecektir.

Çevrimiçi topluluklara ve forumlara katılmak da CRM bilgilerinizi ve ağınızı genişletmenize yardımcı olabilir. Bu tür toplulukları LinkedIn, Reddit, Quora ve Facebook'ta bulabilirsiniz.

CRM bilgilerinizi artırmak ve meslektaşlarınızla ağ kurmak için çevrimiçi topluluklara katılmayı düşünün. Bu konuda başlangıç için iki topluluk şunlardır: CRM Uzmanları gibi LinkedIn grupları

Reddit Subreddit'leri gibi r/CRM Projelerinizi, başarılarınızı ve zorluklarınızı sergileyin ve bu topluluklardaki deneyimli profesyonellerden tavsiye ve destek alın.

4. Ağınızı ve portföyünüzü oluşturun

Güçlü bir ağ, CRM yöneticisi olma şansınızı önemli ölçüde artırabilir. Sektörünüzdeki kişilerden referans ve tavsiye mektupları isteyebilirsiniz, bu da sizi rakiplerinizden ayırır.

Güvenilir bir ağ oluşturmak için sektör konferanslarına, web seminerlerine ve ağ oluşturma etkinliklerine katılın.

Dreamforce (Salesforce tarafından düzenlenir) veya CRM Evolution Conference gibi etkinlikler, sektör trendleri hakkında bilgi edinmek, CRM yöneticilerinin değişen rolünü anlamak ve profesyonel gelişiminiz için önde gelen CRM uzmanlarından içgörüler elde etmek için mükemmel fırsatlar sunar.

LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya kanallarında da bir ağ oluşturabilirsiniz. Bu ağı, CRM alanındaki uzmanlığınızı, içgörülerinizi ve başarılarınızı paylaşarak işe alım yöneticilerinin ve sektördeki meslektaşlarınızın dikkatini çekmek için bir fırsat olarak kullanın.

Çoğu CRM yöneticisi, uzmanlıklarını ve etkilerini göstermek için becerilerini, başarılarını, vaka çalışmalarını ve sonuçlarını sergileyen bir portföy web sitesine sahiptir. Genellikle, işbirliğine dayalı CRM gibi stratejiler aracılığıyla stratejik düşünme becerilerinin satış süreçlerini, müşteri ilişkilerini ve müşteri tutma oranlarını nasıl iyileştirdiğini vurgularlar.

Müşteri ilişkileri yönetimi CRM'ye yeni başlıyorsanız, stajlarınızı veya projelerinizi sergilemek için bir sayfalık bir web sitesi oluşturmayı düşünün.

5. CRM sertifikalarının rolü

CRM sertifikaları, potansiyel işverenlere uzmanlığınızı kanıtlamanıza yardımcı olur. Sertifikalar, becerilerinizi ve bilgilerinizi doğrular ve sizi CRM yöneticisi pozisyonları için daha cazip bir aday haline getirir.

CRM yöneticisi olmak için alabileceğiniz bazı popüler CRM sertifikaları:

Sertifika Açıklama Bu sertifikaları nasıl alabilirsiniz? Salesforce Sertifikalı Yönetici En yaygın kullanılan CRM platformlarından biri olan Salesforce'u yapılandırma ve yönetme becerinizi gösterin Salesforce'un Trailhead platformu üzerinden erişilebilir Microsoft Sertifikalı: Dynamics 365 Temelleri Uygulamaları, bulut kavramları ve dağıtımı dahil olmak üzere Microsoft Dynamics 365'in temellerini kapsar Microsoft tarafından sertifika programı aracılığıyla sunulmaktadır Sertifikalı Okul Risk Yöneticisi (CSRM) Verilerin bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için çok önemli olan riskleri belirleme, analiz etme ve yönetme becerilerinizi öne çıkarır. CRM bağlamında risk yönetimi konusunda güçlü bir anlayış gerektiren roller için önemlidir Ulusal Sigorta Eğitimi ve Araştırmaları Birliği tarafından yönetilmektedir

6. CRM yöneticisi pozisyonlarına başvurun

via LinkedIn

Indeed, Glassdoor ve LinkedIn iş portallarında ilgili CRM yöneticisi iş ilanlarını bulabilirsiniz. Bu portallar, konuma, deneyim düzeyine ve diğer kriterlere göre pozisyonları filtrelemenizi sağlar. Tercihlerinize uygun yeni fırsatlardan haberdar olmak için iş uyarıları da ayarlayabilirsiniz.

Rekabetten sıyrılmak için özgeçmişinizi ve kapak mektubunuzu CRM sistemleri ile ilgili pratik deneyiminizi, önemli CRM stratejilerine ilişkin anlayışınızı ve tamamladığınız belirli başarıları veya projeleri vurgulamak üzere uyarlayın.

CRM aracı, müşteri ilişkilerini yönetmek için yapılandırılmış bir çerçeve sağladığı için müşteri ilişkileri yöneticileri için mükemmel bir destek aracıdır.

Sektörde yeniyseniz, potansiyel müşterilerinizi, satış sürecini ve müşteri yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp gibi kullanımı kolay, yüksek fonksiyonlu bir CRM Proje Yönetimi Platformu kullanmayı öğrenmek isteyeceksiniz.

ClickUp'ın CRM'i işinizde sizi nasıl daha verimli hale getirdiğini ve tutarlı, yüksek kaliteli müşteri etkileşimlerini nasıl sağladığını görelim.

Merkezi bir müşteri veritabanı oluşturun

Satış ve pazarlama takımlarınız, ClickUp'ın CRM sistemini kullanarak iletişim bilgileri, anlaşma boyutu, etkileşimler ve satın alma geçmişi gibi önemli müşteri bilgilerini depolamak için yapılandırılmış bir veritabanı oluşturabilir.

Merkezi bir müşteri veritabanı oluşturun ve ClickUp'taki klasörleri ve listeleri kullanarak hesapları hiyerarşik bir sırayla düzenleyin

Organizasyondaki herhangi bir takım, klasörler, alt klasörler ve bağlantılar kullanılarak farklı hiyerarşiler halinde düzenlenmiş bu merkezi veritabanına erişebilir. Örneğin, satış takımı bu bilgileri müşterileri bulmak, satış süreçlerini yönetmek ve süreçleri ayarlamak için kullanabilir.

💡Profesyonel ipucu: ClickUp'ın Harita Görünümü özelliğini kullanarak müşterileri coğrafi olarak kategorilere ayırın. Bu özellik, pazarlama ekibi hedefli CRM kampanyaları yürütürken müşterileri segmentlere ayırmaya yardımcı olur. Satış ekipleri bu özelliği potansiyel müşterileri ve satış süreçlerini izlemek ve siparişleri yönetmek için kullanır.

CRM şablonlarıyla satış sürecini yönetin

ClickUp'ın Basit CRM Şablonunu kullanarak müşteri iletişim bilgilerini düzenleyin, satış ilerlemelerini ve hedefleri izleyin ve müşteri geri bildirimlerini analiz edin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit CRM Şablonu ile tüm müşteri bilgilerinizi tek bir yerden takip edin

Bu şablon, aşağıdaki nedenlerle önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar:

Tüm satış ve hesap boru hattı bilgileriniz için tek bir doğru kaynak görevi görür

Manuel veri girişini ortadan kaldırır ve satış süreçlerini kolaylaştırır

Müşteri ve satış süreci verilerinin kapsamlı bir görünümünü sunar

Verileri görselleştirerek müşteri içgörülerini belirleyin

💡Profesyonel ipucu: Özel eylemler ve tetikleyiciler kullanarak ClickUp Otomasyonlarını kurun ve satış takımlarınızı tekrarlayan görevlerden kurtarın. Örneğin, satış temsilciniz yeni potansiyel müşterilerle ilgili haftalık verileri (konuşmalar, kapatılan anlaşmalar, aktif olmayan potansiyel müşteriler vb.) girdiğinde, onboarding ve destek konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyabilecek yeni kullanıcılar* hakkında aylık otomatik bir rapor alırsınız

Düzenlenebilir ve işbirliğine açık belgeler oluşturun

Sunum belgelerine, SOP'lere, sözleşmelere, tekliflere veya stratejik planlara erişmesi gereken takım üyeleriniz için, hızlıca erişebilecekleri düzenlenebilir ve paylaşılabilir bir belge olarak ClickUp Docs'u kullanın.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak etkileşimli belgeler oluşturun ve bunları takımınızla paylaşın

İlgili tüm belgeleri belirli görevlerle tek bir yerde bir araya getirmek, toplantı hazırlıklarını hızlandırır ve genel verimliliği artırır.

Takımınız bu ortak belgeyi düzenleyebilir, elektronik tablolar, sunumlar ve tablolar ekleyebilir, videolar gömebilir ve görsel olarak çekici hale getirmek için zengin biçimlendirme ekleyebilir.

En iyi yanı ise, ClickUp Brain'in AI destekli içgörüler ve otomasyon sağlayarak bu entegrasyonu daha da iyileştirmesidir.

💡Profesyonel ipucu: ClickUp Brain'i kullanarak müşteri e-postaları taslaklayabilir, belgelerle ilgili sorular sorabilir, anında toplantı özetleri alabilir, toplantı gündemi notları oluşturabilir ve hatta sunum taslakları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain, potansiyel müşterilere ürünlerinizi tanıtan e-postaları nasıl oluşturur?

CRM'yi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp'ın CRM'inde, alanlar, etiketler ve durumlar gibi potansiyel müşteri ayrıntılarını özelleştirebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza daha uyumlu hale getirmek için ClickUp'ta sekiz alan türü ve beş görünüm bulunmaktadır.

ClickUp CRM'deki özel alanlarla satış sürecini ve müşteri etkileşimlerini izleyin

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemidir! 100'lerce, hatta 1000'lerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme sürecine odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUZ!

ClickUp, karşılaştığım EN İYİ Proje Yönetimi, Gösterge Paneli, CRM + Ölçeklendirme Sistemidir! 100'lerce, hatta 1000'lerce saat tasarruf etmeme, önceliklerimi belirlememe ve günlük 500 bin ila milyon dolarlık iş geliştirme sürecine odaklanmama yardımcı oldu. Şimdi dönüşümleri ve sonuçları izlemek için geçiş yapıyoruz! ClickUp'ı SEVİYORUM!

ClickUp'ta bir CRM oluşturmanın adımlarını birlikte inceleyelim:

Adım 1: ClickUp'ın CRM Şablonunu indirin

ClickUp'ın CRM Şablonunu indirerek başlayın. Bu önceden oluşturulmuş şablon, verileri tek bir yerden yönetmek ve analiz etmek, müşteri iletişimini kolaylaştırmak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için mükemmeldir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın CRM Şablonunu kullanarak potansiyel müşterileri besleyin, satışları izleyin ve müşteri memnuniyetini takip edin

Görevlerinizi ve verilerinizi görselleştirmek için 15'ten fazla ClickUp Görünümü arasından seçim yapın.

Örneğin

ClickUp'ın CRM Şablonu ile satış sürecini yönetin, potansiyel müşterileri izleyin ve kalıcı müşteri ilişkileri kurun

💡 Profesyonel ipucu: Google Takvim'inizi ClickUp ile senkronize edin işlerinizi tek bir görünümde görüntüleyin ve gündeminizde neler olduğunu öğrenmek için platformlar arasında geçiş yapmayı bırakın.

3. Adım: Her iş akışını özelleştirmek için özel durumlar oluşturun

Durumları CRM süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirin. Örneğin, her müşteri etkileşimini izlemek için "Potansiyel müşteri", "İletişim kuruldu", "Müzakere ediliyor" ve "Kapalı" gibi durumlar oluşturun.

Adım 4: Özel alanlarla görünüm için en önemli bilgileri alın

ClickUp'ın Özel Alanları ile CRM ihtiyaçlarınıza özel önemli bilgileri toplayabilirsiniz. Yüksek değerli müşterilere öncelik vermek için "müşteri değeri", hiçbir müşterinin unutulmamasını sağlamak için "son iletişim tarihi" ve bir sonraki iletişimi hatırlamak için "sonraki takip" gibi alanlar ekleyin.

Burada, son teslim tarihleri, fatura döngüsü, indirimler vb. bilgileri bulmak için tek tek görevleri açıp kapatmak zorunda kalmamak için görev bilgilerini görünümlerine eklemek istersiniz.

Önemli bilgileri hızlı bir şekilde görüntülemek için ClickUp CRM şablonunuza özel alanlar ekleyin

Adım 5: Verilerinizle görevler oluşturun

Verilerinizi bir dosyadan veya proje yönetimi aracınızdan Clickup'a aktarın. Ardından, verilerinizi görevlere dönüştürün ve bunları takım üyelerine atayın. Daha kolay anlaşılması için son teslim tarihlerini ayarlayın ve ayrıntılı açıklamalar ekleyin.

Adım 6: CRM'deki ilişkisel veritabanlarıyla tek bir takım olarak bağlantı kurun

Tüm CRM verilerinizi birbirine bağlamak için ClickUp'ın İlişkiler Veritabanını kullanın. Bu özellik, müşteri profilleri, etkileşim geçmişleri ve satış fırsatları gibi ilgili bilgileri birbirine bağlayarak her müşteri için kapsamlı bir görünüm oluşturmanıza olanak tanır.

Daha fazla bilgi: Kullanım amacınıza uygun 12 ücretsiz CRM şablonu

ClickUp ile CRM Yöneticisi Olarak Kariyerinizi Geliştirin

Çoğu CRM yöneticisinin bir zamanlar yeni başlayanlar olduğunu ve zamanla ve pratik deneyimlerle becerilerini geliştirdiğini unutmayın.

CRM rolüne giden yol dışarıdan bakıldığında zorlu görünebilir, ancak doğru beceriler ve araçlarla giriş seviyesinde bir pozisyon elde ettiğinizde, büyüyebilir, gelişebilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. CRM yöneticisi olarak

Anahtar, müşterileriniz, satış ve pazarlama takımlarınız ve paydaşlarınızla sağlam ilişkiler kurmak ve bunları sürdürmektir. Ayrıca, ClickUp gibi bir CRM sistemi kullanarak müşteri bilgilerini toplama süreçlerini de kolaylaştırmalısınız.

Başarılı bir CRM yöneticisi olarak yolculuğunuza başlamak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.