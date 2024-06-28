Millennials'a Pazarlama Yapma

Ah, milenyum kuşağı... 1981 ile 1996 yılları arasında doğan, sabit telefonlardan akıllı telefonlara, VHS kasetlerden akış hizmetlerine geçiş yapan nesil. Bu nesil artık anahtar bir hedef pazar ve bunun iyi bir nedeni var: Harcama güçleri ve marka sadakatleri küçümsenemez.

İnternet kültürüyle iç içe büyüyen Z kuşağı (1997 ile 2012 arasında doğanlar) aksine, milenyum kuşağı analog geçmiş ile dijital şimdiki zaman arasında bir köprü görevi görüyor ve bu da onlara teknoloji ve tüketim konusunda benzersiz bir bakış açısı kazandırıyor.

Y kuşağına pazarlama yapmayı öğrenmek için önce onların değerlerini, örneğin özgünlük, sürdürülebilirlik ve anlamlı deneyimler gibi, anlamalısınız. Chipotle, Netflix ve Uber gibi markalar Y kuşağının faizini çekmeyi başardı. Doğru stratejiyle siz de başarabilirsiniz!

Y kuşağı hedef kitlesini anlamak

Y kuşağı (diğer adıyla Gen Y), 11 Eylül, Büyük Durgunluk, birçok ciddi piyasa çöküşü ve en son olarak COVID-19 salgını ve yaşam maliyeti krizi gibi birçok iniş ve çıkışa tanık oldu. Bu nesil gerçekten her şeyi gördü. Ayrıca, artan enflasyon sırasında finansal istikrarı korumayı zorlaştıran büyük öğrenci kredisi borçları da olabilir.

Bu deneyimler onları farklı şekilde şekillendirdi. Satın alma alışkanlıkları, paraya bakış açıları ve hayata bakış açıları, öncekilerden çok farklı. Sosyal bilinçliler ve değerleriyle uyumlu markaları arıyorlar. Sürdürülebilir, etik ve topluma katkıda bulunan şirketleri destekliyorlar. Değer odaklı satın alımlar yapıyorlar ve anlamlı deneyimler arıyorlar.

Şimdi, milenyum kuşağını milenyum kuşağı yapan şeyleri keşfedelim.

Neden pazarlamacılar için önemlidirler? Millennials, 2016 yılında ABD'deki ABD'deki en büyük işgücü nesli haline gelmiş ve 2022 yılında ABD nüfusunun en büyük bölümünü oluşturmaya başlamıştır. Baby Boomers nesli emekliye ayrıldıkça, millennial neslinin oranı artmaya devam edecektir. Bu büyük demografik boyut, onları önemli bir pazar segmenti haline getirmektedir

Millennials'lar istihdam edilme olasılıkları daha yüksektir, kendi paraları vardır ve büyük alımlarda kimseye bağımlı değildirler . Marka onları etkilemeyi başarırsa hızlı satın alma kararları verebilirler

Millennials kariyerlerinde ilerledikçe ve servet biriktirdikçe satın alma güçleri de artmaya devam ediyor . Bu demografik grubu hedefleyerek ve sadakatlerini kazanarak, en verimli yıllarına girdiklerinde önemli getiriler elde edebilirsiniz

Y kuşağı dijital yerliler. Yeni teknolojileri erken benimseyenler ve sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanıyorlar, bu da pazarlamacıların dijital pazarlama kanalları aracılığıyla onlara ulaşmasını kolaylaştırıyor

Y kuşağının alışveriş ve harcama tercihleri

Şimdi, bu neslin alışveriş ve harcama tercihlerinin neler olduğunu öğrenelim:

1. Maddi varlıklardan önce deneyim

Eventbrite'ın yaklaşık on yıl önce yaptığı bir ankete göre, milenyum kuşağının %78'i, arzu ettikleri bir şeyi satın almaktansa bir etkinliğe (konser, komedi gösterisi) veya bir deneyime (seyahat, macera sporları) para harcamayı tercih ediyordu.

Bunun iki olası nedeni vardır:

Y kuşağı, maddi varlıkların zenginlik göstergesi olarak kullanıldığı bir kültürde büyüdü ve bu uygulamaya karşı bir tiksinti geliştirdi

Ekonomik çalkantılar ve öğrenci kredisi borçları, ev veya yeni araç sahibi olmayı zorlaştırdı ve onları, karşılayabilecekleri ve keyif alabilecekleri şeylere, yani anlamlı deneyimlere yatırım yapmaya itti

2. Çevrimiçi alışveriş tercihi

Teknolojiye yatkın yapıları ve bir pandemi dönemini atlatmış olmalarından dolayı, milenyum kuşağı doğal olarak e-ticaret sitelerine yönelmektedir. Burada, mevcut fırsatlara ve müşteri yorumlarına göre kararlar alırlar.

Abonelik eğilimi: Netflix, Amazon Prime ve Spotify Premium'dan B2B ürünlerine kadar, milenyum kuşağı, sunduğu esnekliği sevdikleri için dijital abonelik modeline büyük ilgi gösteriyor. Ancak, yüksek enflasyon döneminde paralarını nereye harcadıklarına da dikkat ediyorlar. 2023 Deloitte anketine göre, Netflix, Amazon Prime ve Spotify Premium'dan B2B ürünlerine kadar, milenyum kuşağı, sunduğu esnekliği sevdikleri için dijital abonelik modeline büyük ilgi gösteriyor. Ancak, yüksek enflasyon döneminde paralarını nereye harcadıklarına da dikkat ediyorlar. 2023 Deloitte anketine göre, milenyum kuşağının %32'si para tasarrufu için ücretli bir eğlence hizmetini iptal etti

Sürdürülebilirlik tercihi: Y kuşağı müşterileri, iklim değişikliği endişesiyle etik olarak üretilmiş, çevre dostu ürünler arıyor. 2020 McKinsey ABD kohort anketine göre, Y kuşağı müşterileri, iklim değişikliği endişesiyle etik olarak üretilmiş, çevre dostu ürünler arıyor. 2020 McKinsey ABD kohort anketine göre, Y kuşağı katılımcıların %75'i lüks bir satın alma yaparken sürdürülebilirliği dikkate aldıklarını söylüyor

Y kuşağının medya tüketim alışkanlıkları

Millennials'ın faizleri ve değerleri

Amaç odaklı: Millennials, kişisel ve profesyonel yaşamlarında amaç odaklıdır. 2024 Deloitte anketine göre, Millennials, kişisel ve profesyonel yaşamlarında amaç odaklıdır. 2024 Deloitte anketine göre, millennial katılımcıların çoğunluğu (%89) için amaç sahibi olmak, iş memnuniyeti ve refahın ardındaki anahtar güçtür. Sosyal ve çevresel sorunları önemserler ve bilinçli çabalarla topluma katkıda bulunan, değişimin öncüleri olan markalara ilgi duyarlar

Değerleri dile getirme: Sosyal medyanın doğuşuna tanık olan bir nesil olarak, milenyum kuşağı kendileri için önemli olan konularda fikirlerini dile getirmeyi bilir. Ruh sağlığı, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliği gibi konularda açık konuşmayı destekler ve bu değerlerle uyumlu vizyona sahip markalardan alışveriş yapmayı tercih ederler

Bağlantıda kalmak: Millennials, telefonlarında çok fazla zaman geçiriyor, sosyal medya profillerini aktif tutuyor ve yüz yüze etkileşimlerden çok çevrimiçi iletişimi tercih ediyor. Bu değişim yüz yüze karşılaşmaları azaltırken, daha hızlı ve daha sık iletişim kurmayı kolaylaştırıyor. Millennials'a etkili bir şekilde satış yapmak için, işler onların tercih ettiği platformlarda onlarla etkileşim kurmalıdır

Finansal farkındalık: Y kuşağı genellikle paralarını sorumsuzca harcadıkları için kötü bir şöhrete sahiptir, ancak gerçekte durum bunun tam tersidir. Araştırmalara göre : Y kuşağı genellikle paralarını sorumsuzca harcadıkları için kötü bir şöhrete sahiptir, ancak gerçekte durum bunun tam tersidir. Araştırmalara göre , Y kuşağının %78'i bir harcama bütçesi oluşturur ve buna sadık kalır (Baby Boomer kuşağının %59'una kıyasla). Y kuşağı ayrıca emeklilik için oldukça erken, 23 yaşında birikim yapmaya başlar, oysa Baby Boomer kuşağının ortalama yaşı 40'tır

Y kuşağı kullanıcı profilini hedefleme

Millennials tarafından kabul görmek ve sevilmek için, işler önce onların tercihlerini ve onları şekillendiren unsurları anlamalıdır. Millennial yaş grubu oldukça geniş olduğundan, 28 yaşındaki gençlerin istek ve ihtiyaçları ile 30'lu yaşların sonlarında veya 40'lı yaşların başında olanların istek ve ihtiyaçları arasında farklılıklar olabilir.

Y kuşağını çekmeye çalışan bir işletme sahibi veya pazarlamacıysanız, net bir kullanıcı profili oluşturun.

Bu neden önemli?

Hedef kitlenizi daha iyi anlamanıza ve onların ihtiyaçları, hedefleri, davranışları ve satın alma tercihlerine göre bilinçli iş kararları almanıza yardımcı olur. İdeal müşteri profilinizi (ICP) tasarlarken, başka türlü gözden kaçırabileceğiniz demografik bilgiler hakkında değerli içgörüler edinebilirsiniz.

Proje ve pazarlama yönetimi aracı ClickUp bu konuda size yardımcı olabilir. ClickUp'ın Kullanıcı Persona Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak bilgi toplayabilir, ICP'nizin ihtiyaçlarına uygun ürünler tasarlayabilir ve gerçek hayattaki kullanıcı senaryolarını görselleştirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin Takımınızla fikir üretin ve ClickUp'ın Kullanıcı Kişilik Şablonu'nu kullanarak doğru kullanıcı kişilikleri geliştirin

Millennial kullanıcı profilleri oluşturmak için bu şablonu kullanmaya ilişkin adım adım kılavuz:

ClickUp'ın Beyaz Tahta özelliği ile takımınızla beyin fırtınası yapın ve hedef kitlenizi (yaş, özellikler, faizler ve motivasyonlar) tanımlayın Şablonu yaş, konum, cinsiyet, iş unvanı ve gelir profili gibi ICP ayrıntılarıyla doldurun Takımdan geri bildirim toplayın ve ClickUp'ın Pano Görünümü'nü kullanarak kullanıcı profillerini inceleyin ve ayarlamalar yapın Kişilik profillerini kesinleştirin ve bunları ürün tasarım sürecinize ve pazarlama kampanyalarınıza entegre edin. ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak tüm kişilik profillerini tek bir yerden görüntüleyin ve yan yana karşılaştırın

Şablon, çabalarınızın doğru milenyum kuşağı hedef kitlesine ulaşmasını sağlar ve onların dilini konuşarak güvenlerini kazanırsınız.

Y kuşağını hedefleyen pazarlama stratejileri

Millennials'a başarılı bir şekilde pazarlama yapmak, onlarla bağlantı kuran özel pazarlama stratejileri gerektirir. İşte denenmiş ve test edilmiş stratejilerden bazıları:

1. Y kuşağı pazarlamasında sosyal medya

y kuşağının %95'i sosyal medyayı kullanıyor ve %86'sı her gün kullanıyor. Sosyal medyanın onlara pazarlama yapmak için en iyi dijital kanal olduğunu söylemeye gerek yok. Şimdi soru şu: Tercih ettikleri platformlar hangileri? HubSpot tarafından yapılan son bir araştırmaya göre, Y kuşağının en yüksek sayısı (%68) YouTube'u favori platformu olarak seçerken, onu Facebook, Instagram, TikTok ve X izliyor.

hubSpot aracılığıyla

Sosyal medya artık arkadaşlar ve aileyle iletişim kurmakla sınırlı değil. Gayri resmi öğrenme, eğlence, benzer düşünen kişilerle bağlantı kurma ve güncel haberleri ve etkinlikleri takip etme aracı haline geldi. Bir ortam olarak, milenyum kuşağının düşünme, davranma ve karar verme şeklini şekillendirme konusunda büyük bir güce sahiptir.

Sosyal medya pazarlama stratejinizi daha bilinçli hale getirmek için şu ipuçlarını izleyin: Koşulsuz değer sağlayın (örneğin, bir saç bakım ürününü tanıtırken kolay saç bakımı rutinlerini paylaşın veya bir sosyal medya planlama uygulamasını tanıtırken ücretsiz içerik takvimi şablonları sunun)

Yararlı ve eğlenceli kısa video içerikler oluşturun

Marka sesinin özgünlüğünü ve tutarlılığını koruyun

Anında dikkat çeken, görsel olarak çekici gönderiler oluşturun

Mikro influencer'larla işbirliği yaparak markanızın erişimini genişletin ve influencer pazarlaması yoluyla güvenilirlik kazanın

Mailchimp'in sosyal medya stratejisi harika bir örnek olabilir. LinkedIn veya X hesaplarına bakarsanız, çarpıcı, davetkar görseller, net video içerikleri ve birçok ücretsiz ve yararlı kaynak göreceksiniz.

Sosyal medya yönetimi için şablonları kullanma

Büyük ölçekte ilgi çekici sosyal medya içeriği oluşturmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonunu kullanarak içeriğinizi gruplar halinde planlayın, görseller ve mesajlar açısından platformlar arasında tutarlı bir marka kimliği sağlayın ve gönderilerinizi düzenli tutun.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya Şablonu'nu kullanarak sosyal medya gönderilerini tasarlayın, planlayın ve düzenleyin ve platformlar arasında tutarlı mesajlar verin

Gömülü formu kullanarak, takım üyelerinden fikir toplayabilir, yeni kampanyalar üzerinde işbirliği yapabilir ve kampanya performansını tek bir yerden izleyebilirsiniz. Geçmiş ve gelecek gönderilere görünürlük sayesinde, marka yönergelerinden sapan gönderileri kolayca tespit edebilir ve tutarlılığı sağlamak için değişiklikler yapabilirsiniz.

Bu şablon, birden fazla kanal ve kampanyayı yöneten yoğun sosyal medya pazarlamacıları için idealdir. Kullanıma hazır şablon, zaman kazandırırken, iş akışınıza uyum sağlamak için markanıza özel özelleştirmeler ekleme özgürlüğü de sunar.

ClickUp'ın kütüphanesindeki bir başka yararlı ücretsiz kaynak olan ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonunu da kullanabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya İçerik Planı Şablonunu kullanarak farklı sosyal medya kanalları için bir içerik takvimi planlayın ve düzenleyin

Bu, bir pazarlamacının birçok görevi üstlenmesi gereken tek kişilik sosyal medya takımları için daha uygundur.

Şablonla sosyal medya proje yönetimini nasıl basitleştirebileceğinizi öğrenin:

Birden fazla sosyal medya platformu için yayınlar tasarlayın, planlayın, oluşturun ve önceliklendirin

İçeriği uygun bir biçimde bir platformdan diğerine yeniden kullanın

Son teslim tarihleri belirleyin, zaman açısından hassas güncellemeleri asla kaçırmayın

İçeriği zamanında hazırlamak için yaratıcı ekibinize görevler atayın (size yardımcı olacak takım üyeleri varsa) veya kendinize görevler atayarak zamanında hatırlatıcılar alın

2. Mobil öncelikli pazarlama

Milenyumun başında, cep telefonları ilk kez piyasaya çıktığında, ilk milenyum kuşağı yeni yetişkinliğe adım atmış, geri kalanı ise ergenlik veya ergenlik öncesi yaşlardaydı. Bu maruziyet sayesinde, mobil teknolojilere doğal olarak aşina oldular ve bu yakınlık zamanla daha da güçlendi.

Millennials, günde ortalama 3,53 saatini telefonunda geçirirken, PC, dizüstü bilgisayar veya tablette geçirdiği süre 2,5 saattir. Bu nedenle, bir pazarlamacı olarak, müşterilerinizle aynı zeminde buluşmak için mobil öncelikli bir yaklaşım benimsemelisiniz.

Mobil pazarlama stratejinizi doğru bir şekilde oluşturmak için bazı hızlı ipuçları:

Görsel olarak çekici ve mobil ekranlarda kolayca tüketilebilen içerikler oluşturun

İçeriğinizi dikey görüntüleme için optimize edin —dikey içerik ekran alanında daha fazla yer kaplar ve mobil kullanıcılar için daha ilgi çekicidir

Web sitenizin ve açılış sayfalarınızın mobil cihazlarda hızlı yüklenmesini sağlayarak hemen çıkma oranlarını düşük tutun

Mobil kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış reklamlar oluşturun (örneğin, kullanıcıların tek bir reklamda birden fazla resim veya video arasında geçiş yapabilmelerini sağlayan Facebook ve Instagram'ın karusel reklamlarını düşünebilirsiniz)

Konum tabanlı hedefleme seçeneklerini kullanarak belirli coğrafi konumlardaki mobil kullanıcılara ulaşın

WhatsApp ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarını pazarlama stratejinize dahil edin ve bunları müşteri hizmetleri, destek ve kişiselleştirilmiş iletişim için kullanın

Mobil öncelikli pazarlamanın harika bir örneği, IKEA'nın mobil uygulamasına artırılmış gerçeklik (AR) özelliğini eklemesidir. Alıcılar, AR'yi kullanarak bir mobilyanın odalarında nasıl görüneceğini kontrol edebilir ve mağazaya gitmeden hızlı satın alma kararları verebilir.

3. Inbound pazarlama ve içerik dağıtımı

Millennials'ı reklamlarla bombardımana tutmak yerine, onları çeken içerikler oluşturun. Bu içerikler, onların faizlerini, isteklerini ve zorluklarını yansıtmalıdır. Örneğin, çevre dostu ürünler satıyorsanız, içeriklerinizde sürdürülebilir yaşam için ipuçları, DIY geri dönüşüm projeleri veya karbon ayak izini azaltmaya yönelik kılavuzlar yer alabilir.

Kendi, kazanılmış ve ücretli medya kanalları üzerinden etkileşimi artırmaya çalışarak, sunduğunuz ürün veya hizmetlerle ilgilenebilecek daha geniş bir kitleye ulaşın.

Önde gelen bir inbound pazarlama ve satış yazılımı şirketi olan HubSpot, inbound pazarlama konusunda kendi öğütlerini uygulamaktadır. HubSpot, blogu, e-kitapları, web seminerleri ve ücretsiz araçları aracılığıyla pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri ile ilgili konularda değerli içerikler sunmaktadır. İçerikleri eğitici nitelikte olup, büyük ölçüde pazarlamacılar, satış profesyonelleri ve iş sahiplerinden oluşan hedef kitlesinin karşılaştığı sorunları ve zorlukları ele almaktadır.

4. Marka değerlerinin etkisi

Markanızın değerlerini ve misyonunu iletin. İster sürdürülebilirlik, ister çeşitlilik veya sosyal sorumluluk olsun, markanızı milenyum kuşağının önem verdiği amaçlarla uyumlu hale getirmek, onların markanız hakkındaki algılarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Ancak, sadece konuşmak yeterli değildir. Değerlerinizi anlamlı eylemlerle desteklemelisiniz. Örneğin, temel değeriniz sürdürülebilirlikse, sürdürülebilir kaynak kullanımı uygulamaları benimsemeli, tedarik zinciriniz genelinde etik çalışma koşulları sağlamalı ve hayırsever girişimlerde bulunmalısınız.

Önde gelen outdoor giyim ve ekipman şirketi Patagonia, markasını çevresel ve sosyal sorumluluk üzerine inşa etmiştir. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak, karbon ayak izini azaltarak ve kârının bir kısmını çevresel amaçlara bağışlayarak sürdürülebilirliği aktif olarak desteklemektedir.

5. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin (UGC) gücü

Y kuşağını, markanızla ilgili içerik oluşturmaya ve paylaşmaya teşvik edin. Örneğin, UGC yarışmaları, meydan okumalar veya kampanyalar düzenleyerek kullanıcıları, ürünlerinizi veya marka deneyimlerini içeren fotoğraf, video veya referansları paylaşmaları için teşvik edebilirsiniz.

Web sitenizde ve sosyal medya kanallarınızda UGC'yi sergileyerek, markanızın erişimini genişletebilir ve ürün veya hizmetlerinizin gerçek kişiler tarafından nasıl kullanıldığını ve beğenildiğini gösteren gerçek hayattan örnekler sunabilirsiniz. Bu sosyal kanıt, "resim yoksa, olmamıştır!" sloganını benimseyen milenyum kuşağı tüketicileri için inanılmaz derecede ikna edici olabilir

Popüler aksiyon kamerası markası GoPro, ürünlerini pazarlamak için kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği başarıyla kullandı. GoPro'nun sosyal medya kanalları, web sitesi ve pazarlama kampanyaları, nefes kesici manzaralar, adrenalin dolu aktiviteler ve iç açıcı anların kullanıcılar tarafından çekilmiş fotoğraf ve videolarıyla doludur.

6. Y kuşağı pazarlamasında çok kanallı ve e-ticaretin rolü

E-ticaret platformlarını veya özel mobil uygulamaları kullanarak, tarama ve satın alma geçmişine dayalı kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve sorunsuz ödeme ile sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunun.

Bu, markalar ve milenyum kuşağı için bir kazan-kazan durumu. Milenyum kuşağı, bu mecraların sunduğu kolaylık ve kişiselleştirilmiş deneyimi seviyor ve bir marka olarak, onların tercihleri ve davranışları hakkında değerli veriler elde ediyorsunuz.

Aynı deneyimi fiziksel mağazalarda da yeniden yaratmalısınız. Mağazalar, müşterilerin etkileşimli ekranlar, ürün denemeleri ve etkinlikler aracılığıyla markayla etkileşime girebilecekleri deneyim merkezleri olarak işlev görmelidir. Alışveriş deneyimi tüm kanallarda eşit derecede sorunsuz olduğunda, milenyum kuşağı dijital ve fiziksel temas noktaları arasında hızla geçiş yapabilir.

Nike, e-ticaret platformu, mobil uygulaması ve fiziksel mağazaları dahil olmak üzere birden fazla kanalda birleşik bir alışveriş deneyimi sunarak bu stratejileri başarıyla uygulamıştır.

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Deneyimler ve Değerler Aracılığıyla Y Kuşağını Etkileyin

Farklı deneyimler ve değerler aracılığıyla milenyum kuşağıyla nasıl etkileşim kuracağınızı keşfedin:

Eğlence yerine harika dijital deneyimler sunun

Y kuşağı, eğlencenin ötesine geçen dijital etkileşimler arıyor; hayatlarına değer katan anlamlı deneyimler istiyor. İşletmeler, eğlenceli olmanın yanı sıra kullanıcıları eğiten, ilham veren veya güçlendiren dijital platformlar, uygulamalar ve içerikler oluşturmaya öncelik vermelidir.

Duolingo'yu örnek olarak alalım. Oyunlaştırılmış konsolu ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzü, öğrencilerin yeni bir dil öğrenme yolculuğuna sadık kalmalarını sağlar. Üstelik, sosyal medyada pasif-agresif (ve genellikle komik) hatırlatıcılarla kullanıcıları derslerine devam etmeleri için teşvik eden marka maskotu Owl Duo da var. Gerçekten unutulmaz!

Özgünlüğü ve gerçek bir marka imajını önceliklendirme

Y kuşağı, gerçek kimliklerini göstermekten çekinmeyen markalara ilgi duyar. İşletmeler, değerleri, uygulamaları ve kökenleri konusunda şeffaf olarak güven oluşturmaya çalışmalıdır. Hikaye anlatımı, perde arkası içerikleri, kullanıcıların oluşturduğu referanslar veya sosyal medyayı kullanarak kurucuları, CEO'ları ve çalışanları marka elçilerine dönüştürerek özgünlüklerini aktarabilirler.

Bir marka yönetimi stratejisini sıfırdan tasarlamak, birçok değişken unsur olduğu ve hepsini doğru yapmak istediğiniz için zorlu bir görev gibi gelebilir. Özelleştirilebilir marka şablonlarını kullanarak vurgulamak istediğiniz mesajı ve hikayeyi yapılandırabilirsiniz.

ClickUp'ın Markalaşma Şablonu, bu tür bir çerçeve sunar. Bu şablonla, işletmeler tüm pazarlama materyalleri ve dağıtım kanallarında tutarlı bir görsel kimlik oluşturabilir.

Bu Şablonu İndirin İşletmenizin görsellerinin, mesajlarının ve tonunun gelişimini takip edin ve ClickUp'ın Markalaşma Şablonu ile tutarlı bir marka deneyimi yaratın

Markanızın stilini, tonunu, logosunu, renklerini, dilini, hissini ve daha fazlasını tanımlayabilir ve ona bir kişilik kazandırabilirsiniz. Şablon, markalaşma sürecinin farklı yönlerini tek bir platformda izlemenizi sağlar. Burada siz ve diğer karar vericiler ilerlemeyi takip edebilir, öneriler ekleyebilir ve onaylar verebilirsiniz.

Bir marka imajı oluştururken yapılacak çok şey olduğu için görevleri takip etmek zor olabilir, ancak bu şablon sayesinde düzenli kalabilirsiniz.

Millennials'ın ilgisini çeken sosyal amaçları ve değerleri öne çıkarın

Y kuşağı sosyal bilinçlidir ve tutkulu oldukları amaçları destekleyen markalara yönelir. İşletmeler, çevresel sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık veya topluma ulaşma gibi sosyal amaçları bağışlar, gönüllü çalışmalar veya çevre dostu girişimler gibi somut eylemlerle uyumlu hale getirerek bu demografik grubun ilgisini çekebilir. Bu çabalar, şirketin kârın ötesinde bir etki yaratmayı önemsediğini gösterir.

Pazarlamaya mizah katın

Millennials, onları güldürdüğünüzde bunu takdir ederler — mizah onların dikkatini çeker ve markayı yakın hissetmelerini sağlar. İşletmeler, pazarlama kampanyalarında, sosyal medya gönderilerinde ve reklamlarında mizahı kullanarak unutulmaz deneyimler yaratabilir ve etkileşimi teşvik edebilir.

Popüler SEO yazılımı Semrush bu stratejiyi ustalıkla kullanıyor. Semrush'un bizi güldüren sosyal medya paylaşımlarından birini burada bulabilirsiniz:

semrush aracılığıyla

Ulaşılabilir olmak ve iyi müşteri desteği sağlamak

Y kuşağı, hızlı ve kişiye özel müşteri yönetimi bekler. İşletmeler, farklı tercihleri karşılamak için canlı sohbet, sosyal medya, e-posta ve telefon desteği dahil olmak üzere iletişim kanallarını çeşitlendirmelidir. Hızlı yanıt vermek, endişeleri empatiyle ele almak ve değer katan çözümler sunmak genel müşteri deneyimini iyileştirir. Tüm bunlar, Y kuşağını sadık marka savunucularına dönüştürür.

AI kullanarak

Ancak, hizmet kalitesini etkilemeden büyük ölçekli talepleri yönetmek çok zor olabilir. İşte bu noktada ClickUp Brain imdadınıza yetişir.

ClickUp Brain ile projeleriniz için bir bilgi tabanı oluşturarak milenyum kuşağı hedef kitlenizle bağlantı kurun

Müşteri hizmetleri takımları bu AI yardımcı pilotunu şu amaçlarla kullanabilir:

Güncel bilgilerle bir bilgi tabanı oluşturun , böylece müşteriler sorgularına kendileri çözüm bulabilirler

Sohbet veya görüşme sırasında temsilcilere ilgili bilgi bankası kaynaklarını önerme

ClickUp Brain'i kullanarak, ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı herhangi bir işten bağlama göre anında doğru yanıtlar alın

Müşteri etkileşimlerini analiz ederek nasıl yapılır kılavuzları, sorun giderme materyalleri ve SSS'lerin taslaklarını oluşturun

Hizmet taleplerinin durumunu izleme

Takip planlaması, bilet çözüm sürelerinin izlenmesi , SSS'lere yanıt verme ve geri bildirim isteme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Müşteri verilerini kullanarak sohbet mesajlarını ve e-posta yanıtlarını kişiselleştirin

Soruları/cevapları farklı dillere çevirin dünya çapında müşteri ihtiyaçlarınıza destek olun

Müşteri hizmetleri şablonlarını kullanma

AI ile müşteri hizmetlerinizi hızlı bir şekilde izlemenin yanı sıra, kullanıma hazır müşteri hizmetleri şablonlarıyla iş akışlarını daha sorunsuz ve yapılandırılmış hale getirebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu'nu kullanarak müşteri hizmetleri takımlarınızın daha hızlı ve kaliteli çözümler sunmasını sağlayın

Örneğin, ClickUp'ın Müşteri Hizmetleri Yönetimi Şablonu, gelen destek biletlerini izlemenize, çözüm bulmak için takımlarla işbirliği yapmanıza ve zamanında çözümler sunmanıza yardımcı olur.

Dört özelleştirilebilir görünüm (Liste, Pano, Belge ve Form görünümü) ile yeni, bekleyen, devam eden ve çözülen destek taleplerini kolayca izleyebilir ve hiçbir talebin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Önceden oluşturulmuş özel alanlar, sorun türü, tamamlanma durumu, talep sahibinin iletişim e-postası ve müşteri memnuniyeti derecesi gibi önemli ayrıntıları bilete eklemenizi sağlar.

Bu şablonla müşteri hizmetlerini kolaylaştırın ve müşterilerinizin gözünde puan kazanın!

Yaratıcı olun ve daha büyük sorunları çözün

Y kuşağı, daha büyük toplumsal veya çevresel zorlukları yaratıcı bir yaklaşımla ele alan işlere ilgi duyar. İnovasyona öncelik vermek ve gerçek hayattaki sorunlara etkili çözümler üretmek, Y kuşağının amaçlı tüketim arzusuna hitap eder.

Cilt bakım markası Dove, 2019 yılında #ShowUs projesinde bu stratejiyi kullandı. Amaç, ana akım reklamlarda sıradan kadınların yeterince temsil edilmediğini ele almaktı. Gerçek kadınları içeren çeşitli stok görseller oluşturmak için bir kampanya başlattılar. Şu anda dünyanın en büyük koleksiyonu olan bu koleksiyon, Getty Images'da bulunan 10.000'den fazla fotoğraftan oluşuyor ve görüntü satışlarından elde edilen gelirlerin %10'u #ShowUs projesini sürdürmek için yeniden yatırılıyor. Proje büyük bir başarı elde etti ve marka için büyük bir takdirle sonuçlandı.

Empati ve kişiselleştirmeye değer vermek

Y kuşağı, kendilerine özgü durumlarına empati kuran ve bireysel ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlayan markaları takdir eder. Hedefli kampanyalar, özel öneriler ve kişiye özel iletişim gibi kişiselleştirme teknikleri, pazarlama çabalarını daha çekici hale getirir ve milenyum kuşağının satışlarını artırır

İşte bir örnek: Hoxton Hotels, ilgili reklamlarla seyahat meraklılarını hedefliyor.

via The Hoxton

Y Kuşağı için İçerik Pazarlama

Şimdiye kadar tartıştıklarımızdan, milenyum kuşağına hitap eden içerik oluşturmak için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerektiği sonucuna varabiliriz:

Eğlenceli: Bu tür içerikler, genellikle mizah, zeka veya ilgi çekici hikaye anlatımı yoluyla milenyum kuşağını cezbetmeyi ve eğlendirmeyi amaçlar. Örnek: Bu tür içerikler, genellikle mizah, zeka veya ilgi çekici hikaye anlatımı yoluyla milenyum kuşağını cezbetmeyi ve eğlendirmeyi amaçlar. Örnek: Buzzfeed'in listeleri ve testleri

Duygusal: Duygusal içerik, empati, nostalji veya ilham duyguları uyandırır ve milenyum kuşağının hemen bağ kurabileceği konuları ele alır. Örnek: Duygusal içerik, empati, nostalji veya ilham duyguları uyandırır ve milenyum kuşağının hemen bağ kurabileceği konuları ele alır. Örnek: Upworthy'nin ilham verici hikayeleri veya iç açıcı anları paylaşan videoları

Özgün: Gerçek, samimi ve şeffaf hissettirir; genellikle gerçek kişileri, gerçek deneyimleri ve filtrelenmemiş bakış açılarını gösterir. Örnek: Gerçek, samimi ve şeffaf hissettirir; genellikle gerçek kişileri, gerçek deneyimleri ve filtrelenmemiş bakış açılarını gösterir. Örnek: Glossier 'in gerçek müşterileri ve rötuşlanmamış görüntüleri içeren pazarlama kampanyaları

Görsel: Görsel içerik, mesajları hızlı ve etkili bir şekilde iletmek için büyük ölçüde resimlere, kısa videolara ve infografiklere dayanır. Örnek: Görsel içerik, mesajları hızlı ve etkili bir şekilde iletmek için büyük ölçüde resimlere, kısa videolara ve infografiklere dayanır. Örnek: Tasty'nin Facebook ve Instagram'da yayınladığı, büyüleyici havadan çekimlere ve akılda kalıcı müziklere sahip yemek pişirme videoları

Bu dört faktörü göz önünde bulundurmak, rakiplerinizden ayrılmanıza ve hedef kitleniz olan milenyum kuşağının ilgisini çekmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp Şablonları

İçerik pazarlama yönetimini daha da kolaylaştırmak için kullanıma hazır şablonları da keşfedebilirsiniz:

1. ClickUp'ın İçerik Pazarlama Planı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İçerik Pazarlama Planı Şablonu ile içerik pazarlama girişimlerinizin ilerlemesini ve performansını izleyin

Hedef kitlenizi ve hedeflerinizi tanımlayın ve içerik oluşturma ve kanallar arasında dağıtım için kapsamlı bir plan geliştirin. Bu şablonun yardımıyla takım üyelerini bir araya getirerek işbirliği yapın ve fikirler üretin. Şu özellikleri sunar:

Görevlere öncelik verin, son tarihler belirleyin ve atanan kişileri ekleyin

İlerleme veya darboğazlar hakkında görünürlük elde edin

Kanallarda içerik performans ölçümlerini (gönderi gösterimleri, web sitesi trafiği ve nitelikli potansiyel müşteriler) izleyin

İçerik planınızı değerlendirin ve iyileştirin

İster ilk kez içerik stratejisi oluşturuyor olun, ister mevcut süreçlerinize daha yapılandırılmış bir yaklaşım benimsemek istiyor olun, bu çerçeve denemeniz gereken harika bir kaynaktır.

2. ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu ile büyük hacimli içerikleri yönetin ve ilerlemeyi takip edin

Web içeriği, bloglar ve sosyal medya gönderilerinden haber bültenlerine kadar çok kanallı içeriği planlamak ve yönetmek için tek adresiniz. Bu çerçeve, birden fazla paydaşı ve birden fazla kanalı olan büyük içerik takımları için özellikle yararlıdır.

Şablonu kullanarak takım üyelerinden yaratıcı fikirler isteyin, gerçek zamanlı olarak planlayın ve işbirliği yapın, yayın takvimini takip edin ve içeriği zamanında yayınlayın/teslim edin.

Büyük miktarda içeriği düzenleyin

Tüm içeriklerde tutarlı biçim ve stil kullanın

İçeriği kolayca güncelleyin ve revize edin

Şablonu özel durumlar, görünümler ve alanlarla yapılandırın ve içerik takviminize uyun.

Manuel çabaların ötesine geçin

Bir pazarlama stratejisti olarak, kendinizi sık sık zamanla yarışırken bulursunuz. Yoğun zamanlarda, korkunç yaratıcı bloklarla karşılaşabilirsiniz. Bu günlerde (ve profesyonel gibi çoklu görevler yaptığınız diğer tüm günlerde), ClickUp Brain çok yararlıdır. Size şu konularda yardımcı olabilir:

Blog gönderileri, sosyal medya gönderileri, e-postalar, hedefli kampanyalar ve reklamlar için fikirler üretin ve içerik oluşturun

Yeni fikirler mi tükendiniz? ClickUp Brain, içerik pazarlama ihtiyaçlarınız için bir şeyler hazırlasın

Daha fazla bilgi ve bağlam sağlayarak AI'nın yanıtlarını iyileştirin

Pazarlama kampanyaları için metinleri veya içeriği düzenleyin ve hatasız olduklarından emin olun

Blog gönderilerini LinkedIn, X veya Instagram için kısa gönderiler halinde özetleyin

AI bu görevleri üstlenirken, siz strateji geliştirmeye daha fazla odaklanabilirsiniz.

Pazarlama içeriğini paylaşılabilir hale getirme Y kuşağını kendi içeriklerini oluşturmaya ve paylaşmaya davet eden yarışmalar, meydan okumalar veya kampanyalar düzenleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği (UGC) teşvik edin Zorlukların üstesinden gelmek, tutkuların peşinden gitmek veya dünyada fark yaratmak gibi konularda duygusal ve entelektüel olarak yankı uyandıran hikayeler geliştirin Millennials ile rezonansa giren güncel trendler, memler ve kültürel referanslarla bağlantıda kalın Sınırlı süreli teklifler veya özel fırsatlar kullanarak milenyum kuşağının kaçırma korkusunu (FOMO) kullanmak için aciliyet veya ayrıcalık hissi yaratın

SEO ve açılış sayfası optimizasyonunun önemi

Dijital arama tercihleri göz önüne alındığında, yüksek SEO (arama motoru optimizasyonu) sıralamasının, bunu meşruiyetin bir işareti olarak gören milenyum kuşağıyla güven ilişkisi kurması şaşırtıcı değildir. İlgili anahtar kelimelerle SEO, milenyum kuşağı sorunlarına çözüm ararken markanızı ön plana çıkarabilir.

Konuşma tabanlı arama popülerlik kazanırken, doğal konuşmayı taklit eden uzun kuyruklu anahtar kelimeler için optimizasyon yapmak, markaların milenyum kuşağının sesli aramalarını yakalamasına yardımcı olabilir.

Arama amacını (aramanın nedenini) doğrudan ele alan açılış sayfaları, zamanına değer veren milenyum kuşağıyla da rezonansa girer. Açık, öz ve net bilgiler ile kolay dönüşüm seçenekleri çok önemlidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, milenyum kuşağı satış taktiklerine karşı temkinlidir ve açık iletişimi takdir eder.

SEO ve açılış sayfası optimizasyonuna odaklanmak, pazarlama çabalarınızın milenyum kuşağının arama alışkanlıkları ve karar verme süreçleriyle uyumlu olmasını sağlayabilir.

Başarılı bir milenyum pazarlama stratejisiyle kârınızı artırın

Y kuşağı özgünlüğü sever, sosyal ve çevresel sorunlara önem verir ve kişiselleştirilmiş deneyimler arar.

Onlarla bağlantı kurmak için dijital kanallarda, özellikle sosyal medyada aktif olmanız ve değerli, görsel olarak çekici içeriklerle onların ilgisini çekmeniz gerekir. Markanızın anlamlı bir şeyleri temsil ettiğini ve uygulamalarınızda şeffaf olduğunuzu gösterin. Trendleri takip edin ve uyum sağlamaya hazır olun.

Bu stratejileri izleyerek, en büyük demografik grup arasında kalıcı bir sadakat oluşturarak markanızın uzun vadeli başarısını sağlayabilirsiniz. Ve tüm bunları organize bir şekilde yapmak için ClickUp gibi bir araca sahip olun.

ClickUp'a bugün kaydolun ve kapsamlı özelliklerini kullanarak iş stratejilerinizi milenyum kuşağına pazarlayın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Y kuşağına ulaşmanın en iyi yolu nedir?

Millennials'a etkili bir şekilde ulaşmak için markalar, millennials'ın önemli bir kısmını geçirdikleri Instagram, TikTok ve YouTube gibi dijital platformları ve sosyal medya kanallarını önceliklendirmelidir. Video, meme ve etkileşimli gönderiler gibi ilgi çekici içerik biçimlerini kullanmak, onların dikkatini çekmenize yardımcı olabilir.

2. Y kuşağının en çok ilgisini çeken şeyler nelerdir?

Y kuşağı, değer odaklı tüketim alışkanlıklarıyla bilinir. Özgünlüğü ön planda tutar, markalar ve ürünlerle gerçek bağlantılar kurmak ister. Sürdürülebilirlik önemli bir konudur ve birçok Y kuşağı üyesi çevre dostu ve etik kaynaklı ürünleri tercih eder.

Ayrıca, teknolojinin erken benimseyenleri olup, sürekli yenilikçi ürünler ve deneyimler arayışındadırlar. Seyahat ve etkinlikler gibi deneyimsel satın alımlar, genellikle maddi varlıklardan daha önceliklidir.

3. Millennials'ın demografik özellikleri nelerdir?

Y kuşağı, kesin tanımları değişmekle birlikte, 1981 ile 1996 yılları arasında doğan bireyleri ifade eder. 2024 itibariyle, en yaşlı Y kuşağı üyeleri 40'lı yaşların başında, en gençleri ise 20'li yaşların sonlarında olacaktır.

4. Y kuşağı hangi tür reklamları tercih ediyor?

Y kuşağı, kişiselleştirilmiş ve özgün reklamlara olumlu tepki verir. Hedefli sosyal medya reklamları, influencer ortaklıkları veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler aracılığıyla olsun, ilgi alanlarına ve değerlerine doğrudan hitap eden içeriği takdir ederler.

5. Markalar neden milenyum kuşağını hedef alıyor?

Markalar, önemli bir satın alma gücüne sahip tüketici pazarının önemli bir bölümünü temsil eden milenyum kuşağını hedef alır. Milenyum kuşağı, tüketici trendleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve genellikle hem eski hem de yeni nesillerin tercihlerini şekillendirir. Milenyum kuşağının sadakatini kazanarak markalar, uzun vadeli ilişkiler kurabilir ve pazardaki konumlarını sağlamlaştırabilir.

6. 26 yaşındaysam milenyum kuşağına dahil miyim?

2024 yılında 26 yaşında olacaksanız, muhtemelen Z kuşağına aitsiniz. Ancak, bu nesil gruplarını tanımlayan yaş sınırları oldukça esnek olduğundan, yine de milenyum kuşağıyla özdeşleşebilir veya kendinizi bu kuşağa ait sayabilirsiniz.