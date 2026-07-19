Claude Skills för marknadsföring: Så förvandlar du ditt varumärkes strategidokument till AI som genomför åtgärderna

Claude Skills omvandlar ditt varumärkes strategidokument till regler som AI:n följer vid varje utkast. Detta är viktigt eftersom AI-skrivverktyg har ett dokumenterat problem med likformighet.

En genomgång av mer än 130 studier i tidskriften Trends in Cognitive Sciences visade att resultatet från språkmodeller konvergerar mot de vanligaste mönstren i träningsdata. Eftersom varumärken använder samma AI-verktyg får de samma tonfall.

En Claude-Skill förhindrar detta. Den laddar in dina röstregler, positionering och format i utkastet innan modellen skriver ett enda ord. Eftersom rösten och sammanhanget tillhör dig kan konkurrenterna inte ta en genväg till samma resultat genom att använda samma verktyg.

Den här guiden visar hur du skapar Claude Skills för marknadsföring och hur AI som redan känner till din arbetsmiljö kan ta idén vidare.

TL;DR: En Claude-Skill är en mapp med instruktioner, referensfiler och skript som Claude laddar automatiskt när en uppgift stämmer överens med beskrivningen, så att den skriver i ditt varumärkes anda på samma sätt varje gång. Skapa en så fort du har behövt förklara samma tonfall eller formatregler för en AI tre gånger. Reklamtexter, kampanjbriefingar och nyhetsbrev är de uppenbara första kandidaterna. En enskild marknadsförare som hanterar enstaka uppdrag klarar sig med en fristående Skill i claude.ai. Ett team som drunknar i osammanhängande verktyg får ut mer av att samordna arbetet där AI:n kan agera på pågående kampanjer. Den här guiden täcker båda fallen.

Vad är Claude Skills?

En Claude-skill är en mapp med instruktioner som Claude laddar automatiskt när en uppgift matchar. Varje skill behöver en fil: SKILL.md. Filen inleds med ett kort block som kallas YAML-frontmatter, vilket innehåller skillens namn, en beskrivning av när den ska användas samt instruktionerna. En skill kan även innehålla referensfiler och skript.

Anthropic har utvecklat Skills så att Claude kan utföra en uppgift på samma sätt varje gång. För ett marknadsföringsteam handlar den uppgiften om att skriva i enlighet med ert varumärke: tonfallet, förbjudna uttryck, värdeerbjudanden och de format som granskarna förväntar sig.

Anthropic lanserade Skills i oktober 2025. I december samma år publicerade de formatet som en öppen standard. Skapa en, så fungerar den på claude.ai, Claude API, Cowork och Claude Code.

Hur fungerar Claude Skills?

Claude Skills fungerar genom stegvis informationsvisning. Claude laddar varje lager i en Skill först när uppgiften kräver det:

Vid uppstart: Claude laddar endast in namnet och beskrivningen för varje installerad Skill

Vid en träff: När din förfrågan stämmer överens med en beskrivning läser Claude upp hela SKILL.md-filen för den aktuella Skills.

På begäran: Om filen SKILL.md hänvisar till ytterligare filer, till exempel din fullständiga stilguide, öppnar Claude dem endast när uppgiften kräver den nivån av detaljrikedom

Detta lageruppbyggda tillvägagångssätt finns eftersom kunskapen om varumärket är för omfattande för en enda prompt. Röstregler, ramverk för budskap, produktfakta, juridiskt korrekta formuleringar: tillsammans överstiger de vad en prompt kan rymma. En Skill håller SKILL.md kort. Djupet finns i refererade filer som laddas endast när det behövs.

Beskrivningen är viktigare än någon annan rad, eftersom den avgör om Skills överhuvudtaget aktiveras. En beskrivning som ”hjälp med innehåll” kommer aldrig att fungera. En beskrivning som ”använd när användaren ber om annonstext, en landningssida eller ett e-postmeddelande i vår varumärkesröst” kommer att generera skräddarsytt marknadsföringsinnehåll.

Skills fungerar även utanför chatten. De körs i Claude Code och i Claude Cowork, skrivbordsagenten som läser dina riktiga filer och utför flerstegsuppgifter i bakgrunden. Till exempel skapade Anthropics tillväxtteam ett Google Ads-arbetsflöde i Claude Code. Det utnyttjar Skills för varumärkets tonfall och produktnoggrannhet, och sammanställer sedan 15 rubriker och 4 beskrivningar per annons i en CSV-fil som teamet granskar och laddar upp.

Vad är skillnaden mellan Claude Skills, prompts, agenter och MCP?

En Skill lär Claude hur man utför en upprepbar uppgift, medan en prompt är en engångsinstruktion. En AI-agent är ett system som självständigt utför arbetsflöden i flera steg. MCP, en förkortning av Model Context Protocol, kopplar samman Claude med externa verktyg som Google Ads eller HubSpot.

De fyra kompletterar varandra istället för att konkurrera.

Layer Vad det är När ska man använda det? Prompt En engångsinstruktion som du skriver in i chatten Du har en snabb förfrågan som du inte kommer att upprepa Skill En mapp som lär Claude en upprepbar uppgift i ditt varumärkes tonfall Du producerar ofta samma typ av arbete: kampanjbriefingar, annonsvarianter, landningssidor Agent Ett system som självständigt hanterar flerstegsarbete Du vill att ett arbetsflöde ska genomföras från början till slut utan att du behöver kontrollera varje steg MCP-server En live-anslutning mellan Claude och ett externt verktyg Claude behöver aktuella data från Google Ads, GA4, HubSpot eller ditt CMS

Skills och MCP är de begrepp som oftast förväxlas. En MCP-server ger Claude åtkomst: den ansluter Claude till ditt Google Ads-konto, GA4-data eller CMS. Claude kan då läsa och skriva reella siffror istället för att arbeta utifrån en inklistrad exportfil.

En Skill talar om för Claude vad den ska göra med den åtkomsten, med din röst och enligt förinställda regler.

Om du kopplar Claude till Google Ads via MCP kan den hämta resultatet för rubrikerna från förra månaden. Den känner dock fortfarande inte till ditt varumärkes tonfall eller konventioner för teckenantal. Den kunskapen finns i Skills.

Vilka är fördelarna med att skapa en marknadsförings-Skill i Claude?

Att bygga en Skill ger fyra fördelar: du sticker ut från mängden, granskningscyklerna blir kortare, rösten finns kvar även när medarbetare slutar och tillgången förbättras med tiden.

Stick ut i en värld där webben översvämmas av likformighet: AI-innehåll översvämmar nu webben, men det mesta rankas aldrig eller citeras. Graphite har funnit att AI-innehåll översvämmar nu webben, men det mesta rankas aldrig eller citeras. Graphite har funnit att 86 % av artiklarna som rankas på Google är skrivna av människor. För artiklar som citeras av ChatGPT och Perplexity är siffran 82 %. Ett distinkt skrivsätt vinner placeringen. En Skill håller ditt AI-innehåll tillräckligt skarpt för att hamna bland de vinnande 14 %. Och du kan bygga den på en eftermiddag

Kortare granskningscykler: När din redaktör flaggar samma tonfallsproblem varje omgång sker korrigeringen för sent. En Skill rättar till dessa misstag innan de når utkastet. Den eliminerar de upprepade redigeringarna som tar upp en hel vecka av redaktörens tid, så att varje granskning går snabbare

Din röst består även när medarbetare slutar: När din bästa skribent tar ledigt eller slutar försvinner oftast den höga standarden som hen upprätthöll. Dina texter blir sämre tills någon fyller luckan. En Skill upprätthåller den standarden oavsett vem som skriver utkastet. Den nyanställdes tredje utkast klarar samma krav som din bästa skribents gjorde.

Resursen förbättras med tiden: En prompt är värdelös så fort du stänger fliken. En Skill behåller varje korrigering du matar in i den. Den fungerar bättre efter sex månader än den gjorde den första dagen. Det gör den till den del av din En prompt är värdelös så fort du stänger fliken. En Skill behåller varje korrigering du matar in i den. Den fungerar bättre efter sex månader än den gjorde den första dagen. Det gör den till den del av din AI-arbetsflödeskonfiguration som växer istället för att nollställas

Att bryta sig ur likformigheten är bara halva jobbet Att lägga in din röst i en Skill är en bra instinkt. Det skiljer dig från branschgenomsnittet. Men att låta annorlunda gör att du märks en gång. Att låta som dig själv varje gång är det som får människor att komma ihåg dig. Arbetet vid Ehrenberg-Bass Institute, gruppen bakom How Brands Grow, visar en enkel sak: människor känner igen ett varumärke genom samma få signaler, som visas om och om igen. Professor Jenni Romaniuk pekar på en källa till oordning som de flesta team missar: ett varumärkes egna motstridiga signaler. Enkelt uttryckt: när du ständigt förändras konkurrerar du med dig själv om uppmärksamheten. När Tropicana till exempel bytte ut sin välkända förpackning mot en mer stilren kunde kunderna inte längre hitta kartongen i hyllorna. Försäljningen sjönk med uppskattningsvis 26 miljoner USD innan den gamla designen återinfördes en månad senare. Din röst är en varumärkestillgång som lyder samma regel. Varje gång den avviker förlorar du igenkänningsvärde. En röstguide kan beskriva målet, men den kan inte hålla linjen när tio personer skriver till den samtidigt. Men en Skill klarar det utmärkt. Det gör mer än att skilja dig från konkurrenterna; det ser till att du förblir trogen dig själv i varje utkast, så att igenkänningsfaktorn förstärks istället för att försvagas. Denna typ av konsekvens, i den takt som AI nu gör det möjligt att publicera, är det enda som en prompt aldrig kan ge dig.

Vilka marknadsföringsarbetsflöden passar Claude Skills?

Det finns nio marknadsföringsarbetsflöden som passar bäst för Claude Skills: SEO och AI-sökoptimering, betalda annonser, innehållshantering, landningssidor, e-post, planering av marknadsföringskampanjer, användargenererat innehåll (UGC) och videoskript, analys samt sociala medier. Varje arbetsflöde upprepas i en fast form, vilket är det som är avgörande.

Om du har behövt förklara ditt varumärkes tonfall eller formatet för innehållsbriefen för en AI tre gånger, hör den kunskapen hemma i en Skill.

Här är vad varje kluster omfattar:

SEO, GEO och AEO: En Skill kan utföra en teknisk granskning, generera schema och optimera sidor för att bli citerad av AI-svarstjänster. Den kopplas ihop med en MCP-anslutning till Search Console eller en rank tracker

Betalda annonser: En Skill för annonstexter genererar annonsrubriker och beskrivningar, som alla i förväg kontrolleras mot Googles teckenbegränsningar. De roteras också mellan olika vinklar som fördelar, bevis och invändningar

Innehållshantering: En innehålls-Skill skriver blogginlägg, tar fram briefs, omarbetar ett långt innehåll till nyhetsbrev och inlägg för sociala medier samt tar bort spår av AI. Allt detta sker i enlighet med din struktur och ton. Det håller din kalender full utan manuellt arbete

Landningssidor och webbdesign: En Skill genererar en marknadsföringssida eller en kampanjmikrosajt enligt ditt designsystem istället för en generisk mall. En Skill genererar en marknadsföringssida eller en kampanjmikrosajt enligt ditt designsystem istället för en generisk mall. Claude Design lägger till den visuella arbetsytan, med ditt varumärkessystem inbyggt, och exporterar till PDF, PPTX eller Canva

E-postmarknadsföring: En e-post-Skill En e-post-Skill skriver livscykelsekvenser , variationer på ämnesrader och kampanjtexter utifrån din segmenteringslogik och ton. Koppla den till en MCP-anslutning till din utskicksplattform, så att Claude arbetar utifrån verkliga listdata

Kampanjplanering och GTM: En kortfattad Skill förvandlar en idé på en mening till en fullständig brief med de avsnitt som dina intressenter förväntar sig. Den markerar också okända faktorer som öppna frågor istället för att hitta på svar

Användargenererat innehåll och video: En manus-Skill hanterar produktpresentationer och annonsmanus i UGC-stil och anpassar dem efter dina regler för inledning, tempo och längd. Den tar hand om de repetitiva delarna, så att ditt team kan ägna tiden åt de idéer som bär upp en video

Analys, attribution och CRO: En analys-Skill genomför en konverteringsgranskning eller diagnostiserar en nedgång i nyckeltal utifrån en fastställd metodik. Den omvandlar ett vagt konstaterande som ”trafiken har minskat” till en prioriterad lista över åtgärder

Sociala och personliga varumärken: En social Skill skapar LinkedIn-inlägg, texter för distribution i flera kanaler och ghostwriting för grundare, var och en med rätt ton och längd för respektive kanal

Snabböversikt: Vilken Skill bör du bygga först?

Börja med den rad som motsvarar den uppgift du utför oftast.

Användningsfall Börja med detta Kombinera det med Varumärkesanpassade texter överallt Skill för varumärkets röst Befintliga utgångsmaterial och en lista över förbjudna fraser Google/RSA-annonstexter i stor skala Skill för reklamtexter MCP-anslutning till Google Ads och ett CSV-exportskript Synlighet i AI-sökningar GEO/AEO-Skill MCP-anslutning till Search Console och en FAQ-schema-Skill Blogg och innehållspipeline Skill för innehållshantering Ett personligt tilltal och din briefmall Landningssidor och kampanjbilder Claude Design Skill för varumärkets röst och ditt designsystem Förvandla en idé till kampanjbriefar Kampanjbrief – Skill Mall för marknadsföringsplan och projekt Återanvänd en resurs på många olika sätt Skill för återanvändning av innehåll Skill för varumärkets röst och formatregler per kanal E-post under livscykeln och kampanjer E-post-Skill MCP-anslutning till din ESP och dina segmenteringsregler Analysera en nedgång i nyckeltalen Analys/CRO-kompetens MCP-anslutning till GA4 och en CRO-metodikfil

En kategori passar inte in: Strategi och smak. En Skill avgör inte din positionering och kan inte bedöma om resultatet tilltalar din målgrupp.

Betrakta varje utkast från Claude som en utgångspunkt och finjustera varje resultat utifrån vad du vet om din målgrupp. För att få högkvalitativa resultat bör du förse agenten med dina bästa resurser. På så sätt uppnår resultatet den förväntade standarden istället för en genomsnittlig nivå.

Så här skapar du en Claude-skill för marknadsföring: 6 enkla steg

Skapa en marknadsförings-Skill i sex steg: välj en återkommande uppgift, skriv filen SKILL.md, lägg till varumärkesregler, dela upp långt innehåll i länkade filer, testa på ett riktigt uppdrag och korrigera eventuella avvikelser.

Innan du skapar: kontrollera vad som redan finns Du behöver inte alltid börja med en tom fil. Här är tre ställen som är värda att kolla in först: Anthropics eget marknadsföringsplugin. Ett förstapartsprogram och det som ligger närmast ett startpaket: kommandon som /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit och /email-sequence. Bra för att få en bild av hur en välbyggd Skill ser ut

Anthropics bibliotek med prompter. Beprövade prompter för enskilda uppgifter (varianter på ämnesrader, sammanfattning av intervjuer) som du kan använda i instruktionerna för en Skill

Community-repositorier på GitHub. Det finns stora samlingar, vissa med tiotusentals stjärnor. Användbara som strukturell referens, sällan som färdiga tillgångar

Följ dessa steg för att skapa din egen:

Steg 1: Välj en återkommande uppgift

Den rätta första Skills-funktionen kommer från arbete som du redan utför upprepade gånger. Gå igenom dina senaste AI-chattar och hitta den uppgift där du hela tiden klistrar in samma sammanhang. En uppgift är redo att bli en Skills-funktion om dessa tre saker stämmer överens:

Du har gett en AI samma röst eller formatregler minst tre gånger

Strukturen förblir oförändrad medan indata förändras

En skriftlig checklista kan lära en nyanställd hur uppgiften ska utföras

Reklamtexter, kampanjbeskrivningar och nyhetsbrev klarar alla tre kriterierna, eftersom deras format och regler förblir oförändrade från en omgång till nästa. Positioneringsstrategier klarar inte checklistan, eftersom strategin förändras med varje beslut. Repetitivt arbete flyttas in i Skills, medan bedömningsarbetet förblir hos ditt team.

Steg 2: Skriv SKILL.md

Skapa en mapp och lägg till en SKILL.md-fil. Den består av tre delar:

Namn: Ge Skills ett kort och specifikt namn, till exempel varumärkesnamn-annonstext

Beskrivning: Ange utlösaren i en mening, till exempel Använd när användaren ber om att skriva eller uppdatera annonstext, e-post eller landningssidetext i varumärkets ton

Instruktioner: Skriv reglerna i klartext under frontmatter

Lägg mest kraft på beskrivningen, eftersom det är den som avgör om Skills aktiveras. Skriv den med de fraser som ditt team använder i riktiga förfrågningar. Om dina kollegor ber om ”RSA-uppdatering” medan du skriver ”annonstext” måste beskrivningen innehålla båda.

Steg 3: Lägg till ditt varumärkes sammanhang

En nedladdad Skill innehåller generiska regler, och generiska regler ger just den genomsnittliga texten som du skapade Skillen för att undvika. Ersätt dem med material som endast ditt team har:

Tonregler skrivna som kommandon, till exempel ”skriv i andra person”

En lista över ord, fraser och påståenden som ditt varumärke aldrig använder

Dina värdeerbjudanden, formulerade med de ord som din bästa reklamtext använder

Två eller tre publicerade texter som fångar rätt ton

Kopiera direkt från din riktiga stilguide istället för att sammanfatta den ur minnet. Sammanfattningen behåller de regler du kommer ihåg men utelämnar detaljerna, och det är just detaljerna som gör rösten till din egen.

Proffstips: Om du hanterar ett enda varumärke, integrera varumärkets tonfall i Skills. Om du hanterar flera varumärken, håll Skills generisk och lägg istället in varumärkeskontexten i ett Claude-projekt, så att en och samma Skills fungerar för alla varumärken.

Steg 4: Dela upp långa filer

En Skill växer i takt med att du matar in korrigeringar, och en SKILL.md som sträcker sig över mer än en skärm saktar ner allt. När din når den punkten, dela upp den i sammanlänkade delar:

SKILL.md innehåller utlösaren, de centrala reglerna och länkarna till resten

references/style-guide.md innehåller fullständiga detaljer om tonfall och formatering

references/product-facts.md innehåller verifierade påståenden, priser och beskrivningar av funktioner

references/examples.md innehåller dina bästa tidigare texter, sorterade efter typ av material

Claude öppnar varje refererad fil endast när uppgiften kräver den informationen. Din förfrågan om annonstext laddar reglerna för teckenantal och hoppar över prislistan, så att Skills förblir snabbt oavsett hur mycket kunskap det innehåller.

Steg 5: Testa på en riktig uppgift

Testa Skills på en ofullständig kampanjförfrågan där detaljer saknas och tidspressen kvarstår. Ett snyggt exempel döljer bristerna, men en riktig brief visar på utrymme för förbättring.

Håll utkik efter två olika typer av fel:

Skillen aktiverades aldrig, vilket innebär att beskrivningen inte stämde överens med din formulering. Utvidga den och lägg till den formulering av begäran som misslyckades

Skillen aktiverades, men rösten avbröts, vilket innebär att instruktionerna har en lucka. Lägg till den specifika regeln som avbrottet bröt mot

Håll isär de två när du ställer diagnos. Att ge instruktioner för att åtgärda problemet när det egentligen är beskrivningen som är fel slösar bort en runda, och tvärtom slösar det bort två.

Steg 6: Införliva korrigeringarna

Skills förbättras genom användning, och återkopplingscykeln är kort. När resultatet avviker från varumärket, berätta för Claude vad som gick fel, korrigera utkastet manuellt och skriv sedan in korrigeringen i Skills eller dess exempel.

För varje omgång läggs ytterligare en del av ditt omdöme till i filen. Nästa utkast utgår från en förfinad logik, vilket minimerar redigeringar och tillfälliga lösningar ännu mer.

Så här delar du marknadsföringskompetenser med hela teamet

Marknadsföringsteam delar Claude Skills på tre sätt: genom att skicka komprimerade Skill-mappar direkt, via den inbyggda delningsfunktionen i Claudes Team- och Enterprise-abonnemang eller via ett delat GitHub-repository.

Direktutskick passar externa partners, inbyggd delning passar interna team och GitHub passar bibliotek som kräver granskning och versionshistorik. Den avgörande faktorn är vem som behöver ditt varumärkesbibliotek och hur ofta det ändras.

Alternativ 1: Komprimera och skicka

En Skill är en mapp, så du kan komprimera den och skicka den via e-post eller Slack. Mottagaren laddar upp den till sina Claude-inställningar, och detta fungerar oavsett abonnemang.

Så här skickar du en Skill:

Leta reda på mappen ”Skill” på din dator. Den måste innehålla en fil med namnet SKILL.md

Öppna sidomenyn för den specifika Skills-mappen och klicka på Ladda ner

Hämtar zip-mappen med Claude Skills

Så här laddar du upp en mottagen Skill:

Öppna Claude och gå till Inställningar

Välj Funktioner och kontrollera att ”Kodkörning och filskapande” är aktiverat, eftersom Skills inte fungerar utan det

Aktivera kodkörning och filskapande för Claude Skills

Gå till Anpassa och sedan till Skills

Välj Ladda upp färdighet och välj zip-filen

Ladda upp en Skills-mapp i Claude

Använd den här metoden när du överlämnar en Skill för varumärkesröst till en frilansare eller en byråpartner. Undvik den inom teamet, eftersom varje uppdatering av röstguiden innebär en ny zip-fil, en ny uppladdning och ingen dokumentation över vem som hanterar den aktuella versionen. En marknadsförings-Skill ändras oftare än de flesta andra, eftersom kampanjer, budskap och produktinformation förändras varje månad. Uppdateringsproblemet drabbar denna kategori hårdare än andra.

Alternativ 2: Dela inom Claude (Team- och Enterprise-abonnemang)

Claude har inbyggd delningsfunktion i Team- och Enterprise-abonnemangen. Du kan dela en Skill med specifika kollegor eller hela organisationen, och ägarna kan distribuera en Skill till alla på en gång.

Innan någon kan dela måste en organisationsägare aktivera funktionen:

Gå till Organisationsinställningar och sedan till Färdigheter

Aktivera ”Kodkörning och filskapande” och aktivera sedan Skills

För att låta medlemmarna dela med varandra ska du aktivera delningsknapparna i samma avsnitt, eftersom delning är inaktiverat som standard

Så här delar du en Skill som du har skapat:

Gå till Anpassa och sedan till Skills

Öppna en Skill som du har skapat och välj Dela

Ange namn eller e-postadresser, eller dela med hela organisationen

Så här distribuerar du en Skill till hela organisationen (endast ägare):

Gå till Organisationsinställningar och sedan till Skills

I avsnittet Organisationsfärdigheter väljer du Lägg till och väljer zip-filen

Skillen når alla direkt och är aktiverad som standard

Detta är den rätta standardinställningen för ett internt marknadsföringsteam. Skills för varumärkets röst är den resurs som alla marknadsförare bör använda på samma sätt, och ägarbaserad tilldelning är det enda sättet att säkerställa att ingen kan hoppa över uppladdningen eller hamna efter i versionen.

Alternativ 3: Ett delat GitHub-repository

Spara varje Skill som en mapp i ett GitHub-repository, vilket är en delad projektmapp som spårar varje ändring. Teammedlemmarna laddar ner en synkroniserad kopia och får tillgång till hela varumärkesbiblioteket, och ändringarna granskas innan de når någon.

Marknadsföringen ger granskningssteget en konkret uppgift: när någon uppdaterar värdeerbjudandena i Skills för varumärkesrösten godkänner en andra person ändringen innan den skickas ut till alla marknadsförares utdata. Två konventioner håller ordning i biblioteket:

Lägg till en versionsrad (# Version: 1. 3) högst upp i varje SKILL.md-fil och höj numret vid varje ändring, så att två teammedlemmar aldrig oavsiktligt använder olika versioner av varumärkets röst

Håll arkivet privat. En marknadsförings-Skill kodar in tonfall, positionering och icke-offentliggjorda produktuppgifter som du inte vill offentliggöra

Använd den här vägen om ditt team använder flera olika verktyg, behöver en godkännandeprocess för varumärkesändringar eller redan arbetar i Claude Code.

Vilken ska du välja? När du överlämnar en Skill till en extern partner: zippa den. När du standardiserar ett internt team på en Team- eller Enterprise-plan: dela den inom Claude. När du hanterar ett växande varumärkesbibliotek med granskning och historik: använd GitHub. En funktion gäller för alla tre vägarna. Skills är kombinerbara, vilket innebär att Claude kan ladda din Skills för varumärkesröst och din Skills för e-postformat tillsammans i samma uppgift, så att biblioteket fungerar som ett system oavsett hur du fördelar det.

4 marknadsförings-Skills som är värda att bygga först med Claude

Fyra Claude-färdigheter täcker större delen av ett marknadsföringsteams återkommande arbete: en färdighet för varumärkesröst, en färdighet för annonstexter, en färdighet för kampanjbriefar och en färdighet för återanvändning.

Varje färdighet härrör från ett arbetsflöde som teamen redan kör varje vecka. Och alla följer samma uppbyggnad: en SKILL.md-fil med en beskrivning av utlösaren, plus referensfilerna som förmedlar ditt varumärkes djup.

Så här ser de ut i praktiken.

1. En Skill för varumärkets röst

Exempel på Claude Skills för marknadsföring som återspeglar varumärkets röst

Ett team på sex personer skriver texter för annonser, e-post och sociala medier, och alla texter måste ha samma ton. Varje förfrågan om text utlöser denna Skill, och SKILL.md innehåller fyra komponenter som sköter arbetet:

Referensmaterial: Två eller tre publicerade texter som fångar tonen rätt, i en länkad exempelfil

Triggerbeskrivning: Den rad som aktiverar Skills, till exempel Använd när användaren skriver eller redigerar text riktad till kunder för varumärket

Regler för tonfall: Dina röstkommandon, skrivna som instruktioner: person, meningslängd, rytm

Förbjudna ord: De ord, fraser och påståenden som ditt varumärke aldrig använder

Det som avgör framgång eller misslyckande: Referenstexten. Claude matchar exempel mer tillförlitligt än den följer beskrivna regler. En Skill med adjektiv som beskriver tonfallet men utan riktiga exempel ger dig en ungefärlig bild av din röst, inte din röst. Fördelen: Alla övriga Skills här laddar den som ett lager. Skapa den först, så ärver varje efterföljande Skill rösten istället för att behöva ange den på nytt. Det är grunden som resten av ditt bibliotek vilar på.

2. En Skill för annonstexter

Exempel på reklamtext med Claude Skills

Föreställ dig nu en prestationsinriktad marknadsförare som uppdaterar responsiva sökannonser med några veckors mellanrum. En begäran med kampanjdata och sökord utlöser Skills, och komponenterna delar upp uppgiften:

Regler för teckenbegränsning: De strikta begränsningarna, 30 tecken per rubrik och 90 per beskrivning, kontrolleras innan publicering

Checklista för vinklar: Den mix som varje annonsuppsättning behöver, till exempel fördelar, social bevisning, uppmaningar till handling och rubriker som bemöter invändningar

Förbjudna påståenden: Produktpåståenden som den juridiska avdelningen inte har godkänt, förvarade i en länkad faktadokumentation

Exportformat: Den CSV-kolumnstruktur som din annonsplattform förväntar sig

Avgörande faktor: Teckenbegränsningarna bör följas. En Skill som behandlar 30 tecken som en riktlinje ger dig rubriker som du måste trimma manuellt, vilket innebär att det manuella arbetet återkommer. Fördelen: Det eliminerar den långsammaste delen av annonsproduktionen. När gränserna och vinklarna finns i Skills går du från ett tomt dokument till en komplett uppsättning texter som är klara för granskning i ett enda steg. En person godkänner fortfarande varje text innan den publiceras.

3. En kampanjbrief-Skill

Exempel på kampanjbrief för Claude Skills

Ta sedan en marknadsföringschef som omvandlar grova idéer till briefs som är redo att presenteras för intressenterna. En idé i en enda mening utlöser Skills, och strukturen sköter resten:

Avsnittsmall: De rubriker som dina intressenter förväntar sig, i den ordning de läser dem

Obligatoriska fält: De uppgifter som är nödvändiga för varje brief, såsom målgrupp, budgetpost och framgångsmått

Regel för platshållare: Anvisningen att markera okända värden som öppna frågor istället för att hitta på svar

Tidigare briefs: Två tydliga exempel i en länkad fil, så att djup och ton stämmer överens med det som godkänts tidigare

Det som avgör framgång eller misslyckande: Regeln om platshållare. Utan den hittar Skills på svar för att fylla i tomma fält. Och en påhittad budgetsiffra som ser verklig ut är värre än ett tomt fält som någon vet hur man fyller i. Fördelen: Det här ger mest tid tillbaka. En grov idé blir på några minuter en strukturerad brief som är redo att presenteras för intressenterna. Och platshållarregeln ser till att man är ärlig om vad som fortfarande är okänt.

4. En Skill för återanvändning

Exempel på återanvändning av Claude Skills

Tänk dig ett innehållsteam som förvandlar varje längre innehållsresurs till en veckas innehåll för olika kanaler. Ett blogginlägg eller en transkription av ett webbinarium aktiverar Skills, och komponenterna definierar varje resultat:

Kanalformat: De exakta formerna du väljer, till exempel ett nyhetsbrevsavsnitt och en tråd, med varsina regler för längd

Utdragsregler: Vad som ska hämtas från källan, till exempel den mest framträdande statistiken för nyhetsbrevet

Röstmeddelanden per kanal: Hur tonen skiftar beroende på kanal samtidigt som varumärkets röst förblir densamma

Skill för varumärkets röst: Laddas samtidigt, eftersom Skills utför samma uppgift

Det som avgör framgång eller misslyckande: Hur precist du specificerar formatet för varje kanal. En vag uppmaning som ”Gör några inlägg på sociala medier” ger dig bara generiskt strunt. Säg till Skills att du vill ha tre LinkedIn-inlägg, vart och ett på under 150 ord och vart och ett baserat på ett påstående från källan, så får du innehåll som du kan schemalägga direkt. Fördelen: Det förstärker det arbete du redan har gjort, så det krävs ingen ny produktion att finansiera. Det är också här kompositionen kommer till sin rätt i praktiken: en Skill håller tonen medan en annan omformar strukturen.

Så här hanterar ClickUp marknadsföringsarbetsflöden på ett och samma ställe

Skapa en brief för en marknadsföringskampanj i ClickUp Brain

ClickUp ger dig samma funktionalitet med Skills direkt i arbetsytan där dina kampanjer, briefs och team redan finns. Istället för att skapa en Markdown-fil och distribuera den som en zip-fil lär du AI:n din process en gång, och den lagrar den kunskapen för alla i teamet.

Här är vad som fungerar särskilt bra för Skills inom marknadsföring:

Lär dina arbetsflöden till ClickUp Brain utan att behöva upprepa kommandot

Använd den särskilda Skills-funktionen i ClickUp Brain. Beskriv ett återkommande arbetsflöde i klartext, till exempel ”skriv annonstexter i vår varumärkesröst enligt dessa regler och detta format”. Brain lagrar den instruktionen.

Nästa gång någon i teamet begär den uppgiften kör Brain den på samma sätt. När någon korrigerar resultatet behåller Brain den korrigeringen för framtida körningar. Det här är samma iterativa loop som i steg 6, men du skapar aldrig en SKILL.md-fil.

Till skillnad från Claude behöver du dessutom inte lägga till länkade referensfiler i en Skills-mapp. Eftersom din stilguide, produktinformation och kampanjbeskrivningar finns i ClickUp Docs hänvisar Brain direkt till dem när den genererar innehåll. På så sätt kan du vara säker på att AI:n alltid hämtar information från den aktuella versionen. Ingen behöver distribuera om en mapp när positioneringen ändras eller ett påstående upphör att gälla.

Förse Super Agents med information om ditt varumärkes sammanhang

Få kampanjtexter eller briefs skrivna genom att @nämna en Super Agent. Det är en AI-kollega som tar emot instruktioner, utlösare och kunskap via ett verktyg med vardagligt språk.

Peka på din stilguide i ClickUp Docs, så skriver den kampanjtexter eller genererar briefs med den guiden som källa. Resultatet blir en uppgift med en ansvarig, en status och ett förfallodatum i ditt arbetsflöde. Det ligger inte kvar i ett chattfönster och väntar på att kopieras in i en projektlista.

Titta på den här videon för att skapa din första Super Agent:

Få tillgång till Claude och andra språkmodeller från ett enda arbetsutrymme

Med ClickUp Brain får du Claude, GPT och Gemini i ett och samma arbetsutrymme, utan separata prenumerationer. Du kan välja modell själv eller låta Brain välja utifrån uppgiften. Det innebär att du använder samma Claude-resonemang som ligger till grund för fristående Skills, tillsammans med andra modeller, från samma plats där dina kampanjer hanteras.

Hantera hela arbetsflöden på ett och samma ställe

Utöver AI hanterar ClickUp för marknadsföringsteam den operativa sidan av marknadsföringen i samma arbetsyta.

Automatisera schemaläggning, godkännanden och överlämningar av innehåll med över 100 färdiga automatiseringar

Följ upp kampanjens KPI:er för över 50 olika korttyper i ClickUp-instrumentpaneler som uppdateras i realtid

Samla in kreativa förfrågningar och vidarebefordra dem till rätt arbetsflöde med ClickUp Forms

Integrera med alla dina vanliga verktyg, inklusive HubSpot, Slack, Figma och Google Drive, så att de data som dina Skills behöver för att fungera förblir sammankopplade

Viktiga begränsningar. Brain är utformat för att fungera inom ClickUps arbetsyta. Om du behöver en portabel Skill med anpassade skript som körs samtidigt på claude.ai, API:et och Claude Code, kan det vara bättre att bygga den utanför ClickUp och underhålla den där. För vem det passar. ClickUp passar bäst när ditt marknadsföringsteam redan hanterar kampanjer, innehållskalendrar och samordning i ett enda arbetsutrymme. Eller när du vill sluta dela upp sammanhanget mellan en Skill i Claude och en projektföljare någon annanstans.

Så här ser den här samordningen ut i praktiken: en marknadsföringschef som hanterar kampanjer, briefs och AI-arbetsflöden från ett enda arbetsutrymme:

Vanliga misstag med marknadsföringskompetenser (och hur man åtgärdar dem)

Sex misstag gör att de flesta marknadsförings-Skills presterar under förväntan: överlappande beskrivningar, exempel som strider mot reglerna, att varumärket inte nämns överallt, inaktuella produktuppgifter, regeluppsättningar som förbjuder allt och testning utifrån en enskild persons formuleringar.

Så här identifierar och avslutar du varje enskild affär.

Två Skills gör anspråk på samma förfrågan. Du skapar en Skill för varumärkesröst och sedan en Skill för e-posttexter, och båda beskrivningarna nämner e-post. Nu kan Claude inte avgöra vilken av dem som ska hantera uppgiften, vilket gör att belastningsordningen varierar från dag till dag och kvaliteten svänger i takt med det.

Lösning: Ge varje Skill sitt eget ansvarsområde. Låt röst-Skillen sköta all kundinriktad text, och låt e-post-Skillen sköta e-postens struktur, sekvensering och ämnesrader. Lägg till en anteckning i instruktionerna om att den ska köras parallellt med röst-Skillen, inte istället för den.

Reglerna och exemplen stämmer inte överens, och exemplen vinner. Din SKILL.md förbjuder utropstecken, men en riktig kampanj som du klistrade in som exempel använder två. Claude litar mer på vad du visar än vad du säger, så den förbjudna vanan fortsätter att dyka upp.

Åtgärd: Kontrollera varje exempel mot dina regler innan du lägger till det i samlingen. Varje exempel ska antingen följa reglerna eller förses med en kort kommentar på en rad, som en markering av att det är från en tid före din regel om att inte använda utropstecken. På så sätt förvandlas en motsägelse till ett lärorikt ögonblick.

Skillen säger ”vi”, men slutar fungera när en partner använder den. Uttryck som ”vår produkt” och ”vår ton” fungerar bra för ett internt team. Skicka skillen till en byrå som hanterar tre kunder samtidigt, och Claude har ingen möjlighet att avgöra vilket varumärke ditt ”vi” avser.

Åtgärd: Nämn varumärket överallt så att texten återspeglar dess specifika ton. Det kostar ingenting internt och gör att Skills förblir tydliga även när de överlämnas till en frilansare eller byrå.

Produktuppgifter läggs till och blir sedan inaktuella. Någon skriver in priser och funktionsbeskrivningar i koden i mars. Priserna ändras i juni, och Skills fortsätter att infoga de gamla siffrorna i varje utkast, helt i linje med varumärkets tonfall. Det är värre än att sakna fakta helt, eftersom felen redan är förhandsgodkända.

Åtgärd: Håll fakta åtskilda från tonfallet. Stabila tonfallsregler stannar kvar i SKILL.md; föränderliga fakta flyttas till en produktfaktafil med en ansvarig och ett granskningsdatum högst upp. På så sätt kan vem som helst snabbt se om det är försenat.

Varje regel är ett ”gör inte”, så Claude vet vad den ska undvika men inte vad den ska göra. En Skill som bygger på 20 förbjudna ord och saknar positiv vägledning driver bara Claude mot den generiska medelvägen. Det leder till precis den likformighet som du försöker undvika.

Åtgärd: Koppla varje förbud till dess ersättning. Ta inte bara bort ”utnyttja”, utan be den att använda ”använd”. Be den inte bara att undvika överdrivna påståenden, utan be den att ange siffran och låta den bära upp påståendet. Sträva efter fler ”gör” än ”gör inte”.

Skills har testats utifrån utvecklarens egna ord, inte någon annans. Författaren ber om en uppdatering av annonstexten, och det utlöses varje gång. En kollega ber om att få fram några RSA-varianter, och ingenting laddas. Risken: Claude gör inga fel; den svarar bara generellt, så kollegan får ett rimligt utkast där inga av dina regler har tillämpats.

Åtgärd: Innan lanseringen ska du samla in en veckas verkliga förfrågningar från ditt teams chattar och testa beskrivningen mot dem alla. Lägg sedan till en markör i instruktionerna, till exempel att varje utkast ska inledas med tillgångstyp och kanal på första raden, så att en saknad markör omedelbart visar att Skills inte laddades.

Börja med en Skill och bygg ett repo

Claude Skills förändrar vad AI:n vet om ditt varumärke. Utan en sådan skriver varje modell utifrån samma träningsdata och producerar samma genomsnittliga resultat. När du börjar använda den skriver modellen varje gång utifrån anpassad ton, regler och belägg.

Det misstag som de flesta team gör är att ladda ner ett paket med generiska Skills och förvänta sig bättre resultat. Det innebär bara att man byter ut en hög med medelmåttiga resultat mot en annan. Värdet ligger i att kodifiera ditt eget omdöme: den ton som en redaktör eftersträvar, verkliga fallstudier och en beprövad innehållsstruktur.

Börja med den resurs du producerar oftast. Skriv in din röst i en enda Skill. Testa den på ett riktigt uppdrag. Korrigera det som inte stämmer, och fortsätt att korrigera det. Skillen blir skarpare för varje omgång eftersom den bygger vidare på dina korrigeringar istället för att nollställas.

Om du vill ha AI, varumärkeskunskap och dina kampanjer samlade på ett ställe redan från första dagen kan du komma igång med ClickUp gratis.

Vanliga frågor om Claude Skills för marknadsföring

Hur skapar jag en Claude-skill utan att behöva koda?

För att skapa en Claude-Skill utan kodning skapar du en mapp med en SKILL.md-fil och lägger till YAML-frontmatter med ett namn och en beskrivning som fokuserar på utlösaren. Skriv sedan dina instruktioner i klarspråk. Fyll den med ditt varumärkes verkliga röst och två eller tre exempel på material. Testa den sedan på en riktig brief och finjustera där tonfallet inte stämmer.

Är de gemensamma Claude-marknadsföringsfärdigheterna på GitHub värda att installera?

Communityns Claude-marknadsförings-Skills på GitHub är användbara som referensmallar. Men att installera en massa av dem tenderar att resultera i generiskt innehåll, eftersom varje enskild kodar en främlings bedömning snarare än ditt varumärkes. Offentliga repositorier som anthropics/skills visar hur en SKILL.md är strukturerad. Det är värt att studera innan du bygger. Det bästa är att kopiera strukturen, inte innehållet: bygg en Skill fylld med din egen röst, ICP och förbjudna fraser.

Kan jag hålla varumärkesdata som är företagshemligheter privata i en Skill?

Ja, du kan hålla varumärkesspecifika data i en Skill privat. En Skill är en uppsättning filer som du kontrollerar, så röstregler, positionering och information om ännu inte lanserade produkter stannar kvar i ditt eget arbetsutrymme eller arkiv. I Team- och Enterprise-abonnemangen är det ägarna som bestämmer vem en Skill ska delas med. Genom att lagra biblioteket i ett privat GitHub-arkiv hålls det internt och ett granskningsspår skapas.

Är Claude den bästa AI-lösningen för marknadsföring?

Det finns ingen enskild AI som är bäst för marknadsföring; vilken som passar bäst beror på uppgiften. Claude används ofta för detta tack vare sin starka förmåga att dra slutsatser utifrån kampanjdata och sitt omfattande sammanhang som rymmer en fullständig varumärkesguide. Dessutom är stödet för Agent Skills och MCP-anslutningar till verktyg som Google Ads och HubSpot till stor hjälp. Den största skillnaden ligger oftast inte i modellen, utan i om din varumärkeskunskap och ditt arbete finns på samma plats.

Vilken Claude-modell bör du använda för marknadsföring?

Använd den mest kapabla modellen som din plan erbjuder för allt som är röstkänsligt (texter, briefs, långformigt innehåll), eftersom den bäst bevarar varumärkets sammanhang och rytm i ett långt dokument. Enklare modeller fungerar bra för snabba, volymkrävande uppgifter med låg risk, såsom massproduktion av olika ämnesrader. Skills fungerar på samma sätt i alla modeller, så valet av modell påverkar kvalitet och kostnad, inte om Skills fungerar eller inte.

Vad är skillnaden mellan en Claude-skill och en anpassad GPT?

Båda innehåller återanvändbara instruktioner. Men en Claude-Skill laddas endast i följande scenarier: när en uppgift stämmer överens med dess beskrivning, kan den samla skript och flera referensfiler och körs på claude.ai, via API:et och i Claude Code som en öppen standard. En anpassad GPT stannar inom OpenAI:s ekosystem och konfigureras genom en enda uppsättning instruktioner. För marknadsföringsteam är den praktiska fördelen portabiliteten och möjligheten att bifoga en fullständig stilguide som länkade filer.

I vilka Claude-abonnemang fungerar Skills?

Skills fungerar i abonnemangen Free, Pro, Max, Team och Enterprise, förutsatt att kodkörning och filskapande är aktiverade. Den inbyggda delningsfunktionen, där en ägare kan distribuera en Skill till hela organisationen, är begränsad till abonnemangen Team och Enterprise. I övriga abonnemang delar du genom att komprimera mappen och skicka den.