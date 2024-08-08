Uma plataforma completa para projetos

A ClickUp aproxima as equipes com fluxos de trabalho conectados, documentos, painéis em tempo real e muito mais, —ajudando todos a se moverem mais rápido, trabalharem de forma mais inteligente e economizarem tempo.

  • Gestão de conhecimento e trabalho completa
  • Visualizações personalizadas para projetos multifuncionais
  • Aumenta a eficiência com automação e relatórios
  • Padroniza e potencializa as melhores práticas de gerenciamento de projetos

Sprint view (Brazilian Portuguese)

Trusted by the world’s leading businesses

  • Siemens Logo
  • AT&T Logo
  • American Airlines Logo
  • Cartoon Network Logo
  • Sephora Logo
  • Paramount Logo
  • Wayfair Logo
  • Logitech Logo
  • Chick-fil-a Logo
  • Zillow Logo
  • Datadog Logo
Tarefas

Divida o trabalho complexo em tarefas simples

Planeje, organize e colabore em qualquer objetivo da empresa com a gestão eficiente de tarefas que pode ser personalizada para todas as necessidades e em todos os níveis.

tasks

Documentos

Documente os detalhes e mantenha todo mundo informado com os Documentos

Descreva o caso de negócios, defina o escopo do projeto e documente os requisitos, para que todos tenham as informações corretas para dar continuidade ao trabalho.

docs

Whiteboards

Mapeie os fluxos de processos e torne as ideias acionáveis com Whiteboards

Colabore em iniciativas estratégicas em tempo real em uma tela visual. Converta as principais prioridades em tarefas do projeto.

Whitebaords - Simplified (pt-BR)

Permissões

Chame as pessoas certas no momento certo

Proteja facilmente suas Listas e Documentos com controles de privacidade. Crie links compartilháveis e gerencie permissões de acesso para equipes, convidados ou pelo público.

permissions Teams - Simplified (pt-BR)

Automações

Elimine o trabalho pesado com as Automações

Crie os fluxos de trabalho mais eficientes para suas equipes e projetos com as Automações. Simplifique centenas de ações, como alterações de status, transferências de projetos, análises e aprovações, entre outras, para que suas equipes possam se concentrar no trabalho mais importante.

Automations - Simplified v2 (pt-BR)

Visualizações

Uma visão diferente para cada equipe – Tudo em uma única plataforma simples

Com mais de 15 maneiras diferentes de visualizar seu trabalho, de gráficos de Gantt a linhas do tempo, listas, quadros e calendários, você pode encontrar uma visualização que funcione para todo mundo.

views 1

Formulários

Gerencie solicitações, feedbacks, pesquisas e muito mais com os Formulários

Crie fluxos de trabalho, organize a lista de pendências do seu projeto e agilize a priorização com formulários personalizados. A lógica condicional facilita a coleta de todas as informações necessárias, e cada envio cria uma tarefa rastreável para que o trabalho nunca se perca. Use os Formulários para pesquisas, retrospectivas, feedback de clientes e muito mais!

Form - Simplified - Menu expanded (pt-BR)
