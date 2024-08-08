A ClickUp aproxima as equipes com fluxos de trabalho conectados, documentos, painéis em tempo real e muito mais, —ajudando todos a se moverem mais rápido, trabalharem de forma mais inteligente e economizarem tempo.
Tarefas
Planeje, organize e colabore em qualquer objetivo da empresa com a gestão eficiente de tarefas que pode ser personalizada para todas as necessidades e em todos os níveis.
Documentos
Descreva o caso de negócios, defina o escopo do projeto e documente os requisitos, para que todos tenham as informações corretas para dar continuidade ao trabalho.
Whiteboards
Colabore em iniciativas estratégicas em tempo real em uma tela visual. Converta as principais prioridades em tarefas do projeto.
Permissões
Proteja facilmente suas Listas e Documentos com controles de privacidade. Crie links compartilháveis e gerencie permissões de acesso para equipes, convidados ou pelo público.
Automações
Crie os fluxos de trabalho mais eficientes para suas equipes e projetos com as Automações. Simplifique centenas de ações, como alterações de status, transferências de projetos, análises e aprovações, entre outras, para que suas equipes possam se concentrar no trabalho mais importante.
Visualizações
Com mais de 15 maneiras diferentes de visualizar seu trabalho, de gráficos de Gantt a linhas do tempo, listas, quadros e calendários, você pode encontrar uma visualização que funcione para todo mundo.
Formulários
Crie fluxos de trabalho, organize a lista de pendências do seu projeto e agilize a priorização com formulários personalizados. A lógica condicional facilita a coleta de todas as informações necessárias, e cada envio cria uma tarefa rastreável para que o trabalho nunca se perca. Use os Formulários para pesquisas, retrospectivas, feedback de clientes e muito mais!