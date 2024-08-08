Crie fluxos de trabalho, organize a lista de pendências do seu projeto e agilize a priorização com formulários personalizados. A lógica condicional facilita a coleta de todas as informações necessárias, e cada envio cria uma tarefa rastreável para que o trabalho nunca se perca. Use os Formulários para pesquisas, retrospectivas, feedback de clientes e muito mais!