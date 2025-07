O ChatGPT consegue transcrever áudio?

Eu me inscrevi no NoteTaker hoje e fiquei agradavelmente impressionado. Meu fluxo de trabalho antigo era:

– ative a transcrição no Google Meet durante a chamada– aguarde a transcrição por e-mail– copie/cole a transcrição em um agente ChatGPT personalizado para atas de reuniões– copie/cole o resultado no documento do cliente no ClickUp– crie tarefas a partir dos itens de ação– compartilhe as atas/notas com a equipe no chat do ClickUp

Novo fluxo de trabalho:

– o ClickUp me notifica sobre as notas da reunião– movê-las para o documento do cliente– pedir à IA para criar as tarefas a partir das próximas etapas com atribuiçõescompartilhar as notas no chat do ClickUp com a equipeEstou realmente impressionado com isso, pois não preciso de outra ferramenta para fazer tudo isso. Tudo está dentro da interface do ClickUp. Conecta-se ao meu Google Agenda e é super intuitivo.