Claude Code dla marketerów: przewodnik po tworzeniu własnych narzędzi marketingowych bez pisania kodu

Każdy zespół marketingowy ma cykle pracy, które są zbyt powtarzalne, by poświęcać im całe popołudnie stratega, ale zbyt specyficzne, by wykorzystać gotowe narzędzia. Narzędzie do sprawdzania jakości stron docelowych. Generator briefów kampanii. Formatator metadanych. Narzędzie do czyszczenia eksportów z Google Ads. Takie rzeczy, które wykonuje się ręcznie, skleja w arkuszach kalkulacyjnych lub prosi dział operacyjny o stworzenie, gdy ma wolny sprint.

Właśnie to obiecuje Claude Code marketerom.

Claude Code przekształca je w narzędzia, które należą do Ciebie. Opisujesz cykl pracy, sprawdzasz wynik i dostosowujesz podpowiedzi. Claude Code pisze skrypty, wywołania API i obsługę błędów. Jeden z marketerów udokumentował trzy projekty (tworzenie zawartości, wzbogacanie danych potencjalnych klientów, raportowanie), a schemat był za każdym razem taki sam: człowiek definiuje logikę, a agent pisze kod.

„No-code” nie oznacza jednak braku myślenia. Claude Code wymaga precyzyjnych instrukcji, przejrzystych przykładów, wytycznych oraz dogłębnej weryfikacji przez człowieka. Musisz dokładnie wiedzieć, jak powinien przebiegać cykl pracy, gdzie mogą wystąpić błędy, jak wygląda dane wejściowe oraz co oznacza „dobry” wynik. Informacje te musisz przekazać Claude’owi w sposób jasny i szczegółowy. W tym przewodniku dowiesz się, czym jest Claude Code, w jaki sposób pomaga on specjalistom ds. marketingu, ile kosztuje, jak go skonfigurować, jak rozpocząć pracę oraz jak skutecznie udzielać podpowiedzi.

Czym jest Claude Code?

Claude Code to wersja Claude firmy Anthropic przeznaczona dla agentów. Działa lokalnie, w terminalu lub w aplikacji komputerowej, i ma bezpośredni dostęp do Twoich plików, podłączonych aplikacji oraz wieloetapowe cykle pracy.

Jeśli korzystałeś już z Claude’a w zakładce przeglądarki, pomyśl o Claude Code jako o tej samej inteligencji o szerszym zasięgu. Zamiast tylko odpowiadać w oknie czatu, może on otwierać Twoje dokumenty, pobierać dane z Google Drive, wywoływać inne narzędzia w ramach połączenia, a także faktycznie tworzyć i edytować pliki na Twoim komputerze.

Dlaczego specjaliści ds. marketingu korzystają z narzędzia do kodowania?

Marketerzy sięgają po Claude Code, ponieważ umożliwia on tworzenie wielokrotnego użytku cykli pracy, które integrują się z rzeczywistymi systemami biznesowymi, takimi jak systemy CRM, biblioteki reklam, eksporty danych analitycznych oraz narzędzia komunikacyjne. Zwykły chatbot nie ma dostępu do żadnego z tych elementów.

Wystarczy skonfigurować go raz, aby pobrać wyniki kampanii z ostatniego miesiąca do sformatowanego raportu, a narzędzie zapamięta, jak to zrobić, gdy poprosisz o to następnym razem.

Słowo „code” w nazwie może nieco zmylić, i szczerze mówiąc, w tym kontekście jest to nieco myląca nazwa. Claude Code obsługuje się zwykłym językiem angielskim, tak samo jak w przypadku każdej podpowiedzi chatbota. W odpowiedzi otrzymujesz funkcję, którą sam stworzyłeś, i możesz ją uruchomić ponownie, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

To właśnie ta różnica – wynik jednorazowy a możliwość wielokrotnego wykorzystania – stanowi sedno niniejszego przewodnika. Dlatego też warto dokładnie określić, która wersja Claude’a pozwoli Ci osiągnąć zamierzony cel, ponieważ nie każda wersja działa w ten sam sposób.

Terminy związane z Claude Code, które powinni znać specjaliści ds. marketingu

Claude Code jest napisany w języku programistycznym, ale główne koncepcje są dość proste:

Termin Co to oznacza Przykład z dziedziny marketingu CLAUDE. md Plik instrukcji projektu, który Claude odczytuje automatycznie Zapisz dane o odbiorcach, zasady marki, zatwierdzone komunikaty oraz listę kontrolną do weryfikacji Umiejętność Zestaw instrukcji, przykładów i plików wspierających, z których można wielokrotnie korzystać Za każdym razem przeprowadzaj ten sam proces aktualizacji zawartości lub przeglądu stron docelowych Polecenie / Skrót uruchamiający zapisaną akcję z wiersza komend Wpisz /rsa, aby uruchomić cykl pracy tworzenia tekstów reklamowych w Google Ads Agent lub podagent Oddzielny moduł roboczy Claude odpowiedzialny za jedną część większego zadania Niech jeden agent zbiera informacje o konkurencji, a drugi weryfikuje twierdzenia Łącznik MCP Połączenie, które pozwala Claude'owi korzystać z zewnętrznych narzędzi i danych Pobierz brief z Google Drive lub utwórz zadanie w ClickUp Hook Automatyczna akcja wyzwalana w określonym momencie cyklu pracy Po zakończeniu edycji pliku CSV przez Claude'a należy przeprowadzić kontrolę poprawności formatu

Claude Chat, Cowork czy Claude Code: kiedy które rozwiązanie wybrać?

Używaj Claude Chat do szybkiego generowania pomysłów i treści, Claude Cowork do wieloetapowych zadań w połączonych aplikacjach, a Claude Code do tworzenia powtarzalnych funkcji i narzędzi z głębokim dostępem do plików. Wszystkie trzy opierają się na tych samych modelach Claude. Różnią się one jedynie zasięgiem.

Aby pokazać różnice:

Wymiar Claude Chat Claude Cowork Claude Code Czym jest Okno czatu, które już znasz Aplikacja oparta na agentach do pracy opartej na wiedzy Narzędzie do tworzenia agentów, które działa na Twoim komputerze – w terminalu, jako aplikacja komputerowa lub w przeglądarce (nowość) Najlepiej nadaje się do Szybkie szkice, burza mózgów, jednorazowe odpowiedzi Wielostopniowe zadania w połączonych aplikacjach Tworzenie powtarzalnych umiejętności, agentów i narzędzi powiązanych z Twoimi plikami Dostęp do plików Umożliwia przesyłanie plików, ale oferuje wsparcie dla niektórych łączników, takich jak Google Drive Tak, za pomocą łączników Bezpośredni dostęp do lokalnych plików i folderów Planowanie Nie Tak, natywnie Tak, za pomocą zadań zaplanowanych w chmurze; „Routines” w chmurze mają wyraźną etykietę, którą umieściła firma Anthropic jako wersję testową. Przyjazność dla osób bez wiedzy technicznej Najwyżej Wysoki Na początku może być nieco trudniejsze, ale po ustawieniu działa bardzo szybko

Prawda jest taka, że granice między nimi są płynne. Wszystkie trzy rozwiązania technicznie umożliwiają dostęp do plików, wykonywanie wieloetapowych zadań, a obecnie także planowanie pracy. Prawdziwa różnica sprowadza się do tego, ile ustawień jesteś gotów zrobić na początku, aby w zamian uzyskać większy stopień automatyzacji w przyszłości.

Jeśli zajmujesz się wyłącznie pisaniem tekstów reklamowych, Chat jest szybszy i możesz przestać czytać już teraz. Pozostała część tego przewodnika jest przeznaczona dla tych chwil, kiedy po raz piąty wykonujesz to samo zadanie związane z przeglądem lub badaniem i myślisz: „To powinno być narzędzie”.

Co specjaliści ds. marketingu bez wiedzy technicznej tworzą za pomocą Claude Code

Najbardziej przydatne projekty oparte na Claude Code to nie generatory zawartości o charakterze ogólnym. Specjaliści ds. marketingu przekształcają istniejące struktury, procesy kontroli jakości i powtarzalne zadania w niewielkie narzędzia dostosowane do ich dotychczasowego sposobu pracy. Oto kilka przykładów wykorzystania Claude Code, które ułatwiają życie specjalistom ds. marketingu.

Wtyczka do Figma, która umieszcza teksty reklamowe w ramkach reklamowych, oraz cykl pracy w Google Ads

Austin Lau, specjalista ds. marketingu wzrostu w firmie Anthropic, przed poznaniem Claude Code nigdy wcześniej nie pisał kodu. W ciągu tygodnia stworzył obie te aplikacje:

Wtyczka do Figma, która pobiera teksty nagłówków z Arkuszy Google i umieszcza je w ramkach reklamowych, stworzona w niecałą godzinę, pozwala obecnie zaoszczędzić blisko 30 minut na każdej aktualizacji partii.

Cykl pracy w /rsa, który tworzy szkice tekstów reklam Google Ads zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stylu komunikacji marki i eksportuje je jako plik CSV gotowy do przesłania, skracając czas realizacji jednej reklamy z 30 minut do 30 sekund

Narzędzie do sprawdzania pozycji strony głównej, które ocenia ją w oparciu o niestandardowe kryteria

To narzędzie ocenia strony główne firm B2B w oparciu o konkretny model pozycjonowania: czy sekcja hero odpowiada na pytania, dla kogo jest przeznaczona i czym się wyróżnia? Ocenia sekcję hero i całą stronę osobno, a następnie sugeruje poprawione nagłówki. Emily Kramer, założycielka MKT1, stworzyła je jako Claude Skill połączony z własnymi szablonami, przetestowała na prawdziwych stronach firmowych i przeprowadziła cztery rundy poprawek, aby zwiększyć dokładność z około 60% do 90%.

System tworzenia zawartości oparty na jedenastu umiejętnościach, który analizuje, tworzy szkice i ulepsza posty na podstawie wyników z przeszłości

System ten nie powstał za jednym zamachem. Rozwijał się on stopniowo, o kolejne umiejętności, dodawane w miarę pojawiania się rzeczywistych luk w cyklu pracy. System ten wyszukuje tematy, tworzy szkice postów i poprawia je w oparciu o rzeczywiste wyniki osiągnięte wcześniej, a wszystko to jest powiązane dzięki wspólnej pamięci. Kieran Flanagan, wiceprezes ds. marketingu w HubSpot, spędził miesiące na jego tworzeniu, co jest zbliżone do tego, jak w rzeczywistości przebiega większość tego typu projektów.

Proces tworzenia wpisów na blogu, który pozwala przejść od briefu do treści gotowej do opublikowania w systemie CMS w ciągu trzech godzin

Cykl pracy obsługuje tworzenie wpisów na blogu od początku do końca: przygotowuje szkic wpisu na podstawie briefu redakcyjnego, generuje i umieszcza obrazy, tworzy metadane SEO oraz dodaje linki do powiązanych treści – a wszystko to za pomocą narzędzi połączonych poprzez MCP. Rahul Lalia, założyciel dwuosobowej agencji RSL/A, stworzył ten system, aby zastąpić proces zajmujący cały dzień.

To, co kiedyś zajmowało cały dzień (pisanie tekstów, wyszukiwanie obrazów, uzupełnianie metadanych, wprowadzanie treści do systemu CMS), teraz zajmuje około trzech godzin, łącznie z własną weryfikacją.

W ciągu dwóch dni opublikował 12 postów, każdy z niestandardowymi obrazami i pełnymi metadanymi – tempo, które, jak sam twierdzi, wcześniej nie było realne.

Nie ukrywa limitów tego narzędzia. Narzędzie realizuje to, co opisuje, ale strategia, związki z klientami i sprzeciwianie się złym pomysłom nadal leżą wyłącznie na nim.

Pulpit do raportowania, który interpretuje dane, a nie tylko je wyświetla

Większość pulpitów nawigacyjnych wyświetla wykresy. Ten pokazuje, co się zmieniło, czy ma to znaczenie i co należy zrobić dalej. Jego podstawową funkcją jest sekcja „At a Glance”, która zawiera:

Co uległo poprawie i dlaczego ma to znaczenie

Co straciło na znaczeniu i czy warto się tym martwić

Dwie lub trzy rekomendacje poparte konkretnymi danymi liczbowymi

Victoria Boyd, niezależna strateg marketingowa bez doświadczenia w programowaniu, stworzyła go w ciągu kilku popołudni.

Co łączy te rozwiązania Każdy z tych specjalistów ds. marketingu zaczynał od jednego wąskiego zadania: umieszczania tekstów reklamowych w kreatywnych układach graficznych, sprawdzania strony głównej pod kątem zgodności ze znanym frameworkiem lub tworzenia silnika do generowania wpisów na blogu. Najlepsze przykłady zawsze pozostawiały człowiekowi swobodę w podejmowaniu decyzji tam, gdzie liczyła się ocena sytuacji. Lau sprawdza każdą reklamę przed jej opublikowaniem. Kramer weryfikuje swoją umiejętność w oparciu o wcześniejsze własne oceny. Lalia sprawdza każdy post przed jego opublikowaniem. Bardziej zaawansowane rozwiązania ujawniają prawdziwy limit: marketer może nie musieć pisać kodu, ale strategia stojąca za narzędziem, wyczucie, które sprawia, że jest ono użyteczne, oraz decyzje, których narzędzie nie jest w stanie podjąć, pozostają w całości w gestii człowieka. Właśnie w tym zakresie Claude Code jest najbardziej przydatny dla marketingowców bez wiedzy technicznej. Zasadniczo chodzi o przekształcenie procesu, który już dogłębnie rozumieją, w narzędzie, którego zespół inżynierów prawdopodobnie nie miałby czasu dla nich stworzyć.

Jak zacząć korzystać z Claude Code jako specjalista ds. marketingu (bez kodowania)

Nie musisz uczyć się programowania ani spędzać popołudnia na konfigurowaniu narzędzi programistycznych. Najłatwiej jest skorzystać z aplikacji komputerowej Claude, gdzie Claude Code współpracuje bezpośrednio z folderem na Twoim komputerze. Terminal jest nadal dostępny, jeśli chcesz z niego skorzystać, ale specjaliści ds. marketingu mogą na początku go pominąć.

Oto najprostsza droga od pustego folderu do gotowego do ponownego wykorzystania cyklu pracy w marketingu:

Krok 1: Uzyskaj dostęp do Claude Code

Claude Code jest dostępny w ramach planów Claude Pro i Max, a także w ramach kont Team, Enterprise i Claude Console. Bezpłatny plan Claude nie obejmuje Claude Code.

Jeśli jesteś marketingowcem pracującym samodzielnie, wersja Pro zazwyczaj wystarcza do testowania podstawowych cykli pracy. Bardziej intensywne wykorzystanie, takie jak przeglądanie dużych folderów z danymi badawczymi lub uruchamianie kilku zadań jednocześnie, może wymagać wyższego limitu użytkowania.

Krok 2: Zainstaluj aplikację komputerową Claude

Pobierz Claude na system macOS lub Windows, zaloguj się i otwórz Claude Code w aplikacji. Firma Anthropic obsługuje obecnie Chat, Cowork i Claude Code za pośrednictwem tej samej aplikacji komputerowej, więc nie ma potrzeby instalowania osobnych programów dla każdej z tych funkcji.

To jest podejście bez kodowania. Oznacza to brak konieczności korzystania z Node.js, terminala ani komend instalacyjnych. Jeśli chcesz, możesz dodać wersję z wiersza poleceń później. Firma Anthropic zaleca korzystanie z natywnego instalatora, zawierającego oddzielne komendy ustawień dla systemów macOS, Linux, Windows PowerShell i wiersza poleceń systemu Windows.

Krok 3: Utwórz jeden folder dla danego zadania

Claude Code działa najlepiej, gdy wszystkie pliki powiązane z projektem znajdują się w jednym przejrzystym folderze.

Załóżmy, że wprowadzasz produkt na rynek. Utwórz folder o nazwie „Kampania wprowadzająca produkt na rynek” i umieść w nim:

Opis kampanii

Wytyczne dotyczące marki i treści redakcyjnych

Badania klientów

Uwagi dotyczące produktu

Poprzednie kampanie

Strony konkurencji

Eksport wyników

Wersja robocza tekstu

Następnie otwórz ten folder w Claude Code. Ma to znaczenie, ponieważ ustawia obszar roboczy Claude’a. Claude może odczytywać, tworzyć i edytować pliki znajdujące się w tym folderze, ale nie może swobodnie modyfikować plików w innych lokalizacjach na komputerze bez dodatkowego uprawnienia.

Nie zaczynaj od przekazania Claude'owi całego folderu „Dokumenty”. Mniejszy obszar roboczy jest łatwiejszy do ogarnięcia i zmniejsza ryzyko edycji niewłaściwego pliku.

Krok 4: Poproś Claude’a o sprawdzenie folderu przed utworzeniem czegokolwiek

Twoja pierwsza instrukcja powinna skupiać się na zrozumieniu materiału, zanim cokolwiek zostanie stworzone.

Wypróbuj to:

Przejrzyj pliki w tym folderze. Wyjaśnij, co zawiera każdy plik, wskaż ewentualne sprzeczności w informacjach i powiedz mi, jakich informacji brakuje w kontekście. Na razie nie twórz ani nie edytuj niczego.

Claude Code odczytuje rzeczywiste pliki znajdujące się w folderze, zamiast opierać się wyłącznie na treści wklejonej do czatu. Możesz również skorzystać z trybu Plan, który pozwala Claude'owi przeanalizować projekt i zaproponować podejście bez ingerencji w pliki źródłowe.

Dokładnie przejrzyj podsumowanie. Przed kontynuowaniem popraw nazwy produktów, grupy docelowe, komunikaty, daty i zasady dotyczące marki.

Krok 5: Przypisz folderowi własną instrukcję obsługi

Gdy Claude zrozumie materiał, poproś go o utworzenie pliku CLAUDE.md.

Jest to plik instrukcji w postaci zwykłego tekstu, który Claude odczytuje na początku każdej przyszłej sesji. Zawiera on kontekst, który w przeciwnym razie musiałbyś powtarzać za każdym razem. Firma Anthropic zaleca stosowanie go w przypadku stałych reguł projektowych i typowych cykli pracy.

W przypadku projektu marketingowego może to obejmować:

Do kogo skierowana jest ta publikacja

Czym zajmuje się ten produkt

Które twierdzenia wymagają podania źródła?

Jakich słów lub zwrotów należy unikać

Preferowany ton i poziom trudności tekstu

Jak powinna wyglądać struktura szkiców

Gdzie należy zapisywać gotowe pliki

Co Claude musi sprawdzić przed oznaczeniem zadania jako zakończone

Nie musisz tego pisać samodzielnie. Po prostu powiedz Claude’owi:

Utwórz zwięzły plik CLAUDE.md dla tego projektu. Oprzyj go wyłącznie na plikach, które przejrzałeś, oraz na poprawkach, które ci przekazałem. Uwzględnij w nim naszą grupę docelową, ton wypowiedzi, zatwierdzone komunikaty, zasady formatowania oraz listę kontrolną do weryfikacji każdego szkicu.

Przeczytaj gotowy plik i usuń wszystko, co Claude wywnioskował bez dowodów. Te instrukcje służą jako wskazówki dla Claude’a, nie gwarantują jednak idealnej zgodności, dlatego powinny być konkretne i pozbawione sprzeczności.

Krok 6: Zacznij od jednego wąskiego, łatwego do oceny zadania

Nie proś Claude’a o „przeprowadzenie kampanii marketingowej”. Przydziel mu zadanie z jasno określonymi danymi wejściowymi, wynikami i punktem zakończenia.

Na przykład:

„Korzystając z briefu kampanii, wyników badań klientów oraz przewodnika po marce, stwórz trzy szkice stron docelowych. Każdy szkic zapisz jako osobny plik Markdown. Obok każdego stwierdzenia dotyczącego produktu dodaj notatkę do źródła. Nie pisz jeszcze pełnej treści strony.” Lub: „Porównaj pięć stron konkurencji znajdujących się w tym folderze. Stwórz tabele przedstawiające pozycję, grupę docelową, argumenty przemawiające na korzyść produktu, wezwania do działania oraz luki, które moglibyśmy wypełnić. Oddziel bezpośrednie obserwacje od własnej interpretacji.”

Krok 7: Zamień powodujący powodzenie proces w umiejętność

Gdy już kilka razy powtórzysz ten sam cykl pracy, zapakuj go jako umiejętność Claude Code.

źródło: Claude.ai

Umiejętność przechowuje instrukcje, materiały referencyjne i kroki niezbędne do wykonania powtarzalnego zadania, dzięki czemu można ponownie uruchomić ten proces bez konieczności tworzenia podpowiedzi od podstaw. Umiejętności mogą pozostać prywatne, być udostępniane w ramach projektu lub wdrożone dla całego zespołu.

Na przykład funkcja aktualizacji zawartości mogłaby polecić Claude'owi:

Przeczytaj ten artykuł Sprawdź połączone źródła i zgłoś niepotwierdzone twierdzenia Porównaj ten artykuł z aktualnymi wynikami wyszukiwania Zidentyfikuj przestarzałe sekcje Zaproponuj poprawki, zanim zaczniesz edytować wersję roboczą Zapisz zatwierdzoną wersję jako nowy plik Stwórz dziennik zmian

Możesz to stworzyć, używając zwykłego języka angielskiego:

Przekształć proces, który właśnie przeszliśmy, w umiejętność wielokrotnego użytku o nazwie „content-refresh”. Uwzględnij w niej zastosowane przez nas reguły sprawdzania zawartości oraz punkty zatwierdzania. Pokaż mi tę umiejętność przed jej zapisaniem.

Najpierw ręcznie stwórz schemat cyklu pracy. Jeśli pominiesz ten krok, ryzykujesz automatyzację procesu, który nadal zawiera luki.

Najpierw ręcznie stwórz schemat cyklu pracy. Jeśli pominiesz ten krok, ryzykujesz automatyzację procesu, który nadal zawiera luki.

Krok 8: Dodawaj łączniki tylko wtedy, gdy kopiowanie danych staje się uciążliwe

Claude Code może łączyć się z narzędziami zewnętrznymi za pośrednictwem protokołu Model Context Protocol (MCP). Połączenia te pozwalają mu odczytywać dane z usług w zakresie wsparcia lub wykonywać na nich działania, zamiast czekać, aż użytkownik wklei informacje do folderu.

Dla specjalistów ds. marketingu może to oznaczać połączenie z Google Drive, Slackiem, Notionem, narzędziem do śledzenia projektów lub systemem analitycznym.

Do pierwszego cyklu pracy nie są jednak wymagane żadne łączniki. Dodaj je, gdy zauważysz, że wielokrotnie eksportujesz lub kopiujesz te same informacje. Każde połączenie rozszerza zakres dostępu Claude’a, więc sprawdź jego uprawnienia i ogranicz je do kont, folderów lub obszarów roboczych, które są faktycznie potrzebne do wykonania zadania.

Krok 9: Popraw cykl pracy, a nie tylko najnowszy wynik

Twój pierwszy wynik prawdopodobnie będzie wymagał poprawek. W takim przypadku nie ograniczaj się do poprawiania samego dokumentu. Zaktualizuj instrukcje projektu lub umiejętność, która go wygenerowała.

Na przykład:

Opisałeś użytkowników wersji próbnej jako klientów. Zaktualizuj plik CLAUDE.md, aby te grupy pozostawały oddzielone w każdym przyszłym zadaniu. Lub: W raporcie połączono fakty pochodzące z różnych źródeł z zaleceniami. Zaktualizuj tę umiejętność tak, aby spostrzeżenia, dowody i zalecenia zawsze pojawiały się w oddzielnych sekcjach.

Po kilku takich cyklach tworzysz działający proces, który już wie, gdzie znajdują się materiały źródłowe, jakich standardów należy przestrzegać oraz w których momentach musi się zatrzymać i poczekać na Ciebie.

Krótkie podsumowanie: AI może zwiększyć Twój zwrot z inwestycji na kilka sposobów. Chcesz to zobaczyć? Zobacz poniżej:

Ile kosztuje Claude Code i czego faktycznie potrzebujesz

Claude Code nie oferuje oddzielnej subskrypcji dla użytkowników indywidualnych. Jest on dostępny w ramach płatnych planów Claude, natomiast Free Plan nie zapewnia do niego żadnego dostępu.

Dla większości specjalistów ds. marketingu odpowiednim punktem wyjścia jest pakiet Claude Pro za 20 dolarów miesięcznie. Otrzymujesz w nim dostęp do Claude Code, standardowych czatów Claude oraz wystarczające obciążenie, by przetestować rzeczywiste cykle pracy, takie jak przegląd badań, aktualizacje zawartości, planowanie kampanii oraz umiejętności wielokrotnego użytku.

Nie potrzebujesz:

Klucz API Anthropic

Oddzielna licencja na Claude Code

Node.js lub inne narzędzia programistyczne

Płatne łączniki lub wtyczki

Plan Max od pierwszego dnia

Kiedy wersja Pro wystarczy

Wersja Pro powinna obejmować zadania wymagające skupienia: przeglądanie wyników badań, sprawdzanie tekstów pod kątem zgodności z wytycznymi marki, porównywanie stron konkurencji lub aktualizowanie artykułów na podstawie plików źródłowych.

Wykorzystanie zależy od rozmiaru plików i złożoności zadania. Duży folder z materiałami badawczymi zajmie więcej miejsca niż edycja pojedynczej strony docelowej, ale w obu przypadkach wersja Pro pozostaje rozsądnym punktem wyjścia.

Kiedy Max się opłaca

Claude Max kosztuje 100 lub 200 dolarów miesięcznie, w zależności od poziomu wykorzystania.

Zastanów się nad tym, gdy Claude Code stanie się częścią Twojej codziennej pracy, a limity wersji Pro zaczną regularnie zakłócać realizację bieżących projektów. Jedno wyjątkowo duże zadanie nie jest samo w sobie wystarczającym powodem do przejścia na wyższą wersję.

Warto wiedzieć: Firma Anthropic umożliwia teraz włączenie opcji „dodatkowego wykorzystania” po osiągnięciu limitu przewidzianego w planie. Usługa ta jest rozliczana według standardowych stawek API z ustalonym przez użytkownika limitem wydatków, zamiast po prostu blokować dostęp. Rozwiązanie to pozwala poradzić sobie z okazjonalnymi okresami wzmożonego ruchu bez konieczności przechodzenia na wyższy plan.

Potrzebujesz kredytów API?

Nie od razu.

Po zalogowaniu się na konto Pro lub Max Claude Code wykorzystuje limit przypisany do danego planu. Rozliczenia za korzystanie z API odbywają się oddzielnie i lepiej sprawdzają się w przypadku procesów roboczych opartych na automatyzacji lub intensywnych cyklach pracy niż w codziennych działaniach marketingowych.

Dla większości specjalistów ds. marketingu idealne ustawienia początkowe wyglądają następująco:

Claude Pro za 20 dolarów miesięcznie

Bezpłatna aplikacja komputerowa

Brak klucza API

Na początku bez łączników

Wbudowane mechanizmy zatwierdzania pozostawiono włączone

Przetestuj dwa lub trzy rzeczywiste cykle pracy, zanim zdecydujesz się na dalsze wydatki.

Jak generować podpowiedzi w Claude Code: lista kontrolna dla specjalistów ds. marketingu

Skuteczna podpowiedź dla Claude Code powinna zawierać sześć elementów:

Zadanie Pliki lub narzędzia, z których należy korzystać Zasady, których należy przestrzegać Oczekiwany wynik Czynności, które należy wykonać Moment, w którym Claude powinien zatrzymać się w celu uzyskania zatwierdzenia

Claude Code rozumie zwykły język angielski, ale niejasne podpowiedzi nadal prowadzą do niejasnych wyników.

Słaba podpowiedź Skuteczna podpowiedź Przejrzyj stronę docelową i ulepsz ją. Przeczytaj pliki launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md oraz landing-page-v1.md. Sprawdź stronę docelową pod kątem jasności przekazu, niepopartych twierdzeń oraz niezgodności z wytycznymi dotyczącymi marki. Zapisz swoje ustalenia w pliku landing-page-review.md. W przypadku każdego problemu podaj oryginalne sformułowanie, powód, dla którego może to stanowić problem, wsparcie potwierdzające oraz sugerowaną poprawkę. Oddziel błędy merytoryczne od sugestii redakcyjnych. Nie edytuj jeszcze strony docelowej.

Druga wersja działa, ponieważ Claude wie, co czytać, oceniać, tworzyć i gdzie się zatrzymać. Aby odtworzyć ten proces, musisz zrobić następujące rzeczy:

1. Zdefiniuj, co oznacza „dobry”

Ogólne instrukcje, takie jak „zrób to mocniej” lub „zachowaj spójność z wizerunkiem marki”, nie dają Claude’owi żadnych punktów odniesienia. Podaj mu standardy, które może sprawdzić.

Przykład: Treść e-maila powinna liczyć od 120 do 160 słów. Rozpocznij od przedstawienia problemu klienta, stosuj krótkie akapity, unikaj niepopartych twierdzeń i zakończ jednym jasnym wezwaniem do działania. Dostosuj treść do zatwierdzonych przykładów znajdujących się w folderze „przykłady”.

Przykłady często działają lepiej niż długie wyjaśnienia. Jeśli masz zatwierdzone próbki, przekaż je Claude’owi – wystarczą dwie lub trzy.

2. Przedstaw Claude’owi przypadki niepowodzeń

Powiedz Claude’owi, jak wygląda błąd, a nie tylko jak wygląda poprawny wynik. Wskazanie konkretnych sytuacji, w których zadanie idzie nie tak, przynosi lepsze efekty niż jakakolwiek ilość pozytywnych instrukcji.

Przykład: Oznacz każde zdanie, w którym podano wskaźnik bez połączonego źródła. Oznacz każde stwierdzenie dotyczące cen konkurencji. Jeśli brief i wyniki badań klientów są ze sobą sprzeczne, zatrzymaj się i zapytaj mnie, zamiast wybierać jedną z opcji.

Za każdym razem, gdy jakieś zadanie Cię zaskakuje, dodaj to zaskoczenie do listy.

3. Określ wynik

Podaj nazwę pliku, format, strukturę oraz lokalizację zapisu.

Przykład: Zapisz wyniki jako plik „analysis.csv” zawierający analizę konkurencji w folderze „outputs”. Użyj następujących kolumn: firma, grupa docelowa, główny przekaz, argumenty przemawiające za produktem, wezwanie do działania (CTA), słabe strony oraz URL źródła. Nie nadpisuj istniejącego pliku.

4. Przeprowadź końcową weryfikację

Powiedz Claude'owi, co ma zweryfikować, zanim zakończy pracę:

Przykład: Upewnij się, że każde stwierdzenie ma swoje źródło, żadne dane liczbowe nie zostały zmienione, wszystkie wymagane sekcje są obecne, a plik jest zgodny z zasadami określonymi w pliku CLAUDE.md.

Następnie dodaj punkty zatwierdzania dla działań, których nie chcesz, aby system wykonywał samodzielnie: „Zaproponuj zmiany, ale ich nie wprowadzaj. Zatrzymaj się przed wysłaniem, opublikowaniem, usunięciem lub aktualizacją jakiegokolwiek aktywnego rekordu”.

Prosty szablon podpowiedzi

Cel: Co powinien osiągnąć Claude?

Zastosowanie: Które pliki, foldery lub narzędzia powinno przeanalizować?

Śledź: Jakie zasady, definicje i ograniczenia mają znaczenie?

Tworzenie: Co powinno zostać utworzone i gdzie powinno zostać zapisane?

Weryfikacja: Co należy sprawdzić przed zakończeniem?

Zastanów się wcześniej: Które działania wymagają zatwierdzenia?

Kiedy Claude Code nie jest odpowiednim narzędziem dla marketera

Zrezygnuj z Claude Code, gdy zadanie ma charakter jednorazowy, gdy musisz stworzyć gotowy do użycia produkt dla klienta lub gdy korzyść nie wynika z powtarzania zadania. Koszt ustawień Claude Code zwraca się dzięki ponownemu wykorzystaniu. Jeśli nie ma ponownego wykorzystania, nie ma zwrotu z inwestycji.

Oto kilka sytuacji, w których ma to zastosowanie:

Zadanie jednorazowe: Potrzebujesz jednorazowej weryfikacji pojedynczej strony docelowej i nie planujesz powtarzać tej weryfikacji. Czas poświęcony na ustawienia umiejętności opłaca się tylko przy powtarzających się zadaniach, więc w przypadku pojedynczego zapytania Claude Chat zapewni Ci tę samą odpowiedź w ułamku sekundy.

Materiały przeznaczone dla klientów lub kadry kierowniczej: Potrzebujesz czegoś na tyle dopracowanego, że można to przekazać już dzisiaj. Wyniki działania Claude Code znajdują się w plikach i terminalach, a ktoś i tak musi je przenieść do formatu gotowego do prezentacji. Stwórz dopracowaną wersję gdzie indziej lub pozwól, aby Chat przygotował szkic tekstu i umieścił go w Twoim narzędziu do projektowania.

Nie masz czasu na wstępne ustawienia: W tym tygodniu jesteś zawalony pracą i potrzebujesz po prostu szybkich rezultatów. Pierwsza sesja z Claude Code wymaga prawdziwych ustawień, uprawnień, podłączenia usług oraz uporządkowania plików, a czas na to nie zniknie tylko dlatego, że jesteś zajęty. Poczekaj na tydzień, w którym będziesz miał chwilę oddechu, albo w międzyczasie powierz to zadanie Chatowi.

Przekazywanie zadań w zespole bez wspólnego cyklu pracy: Chcesz, aby kolega z zespołu kontynuował pracę dokładnie od miejsca, w którym ją przerwałeś. Umiejętności nie synchronizują się automatycznie między aplikacjami Chat, Cowork i Code, więc utworzony przez Ciebie cykl pracy nie pojawi się automatycznie w ustawieniach innej osoby. Będziesz musiał bezpośrednio wyeksportować i udostępnić plik, a następnie raz przeprowadzić tę osobę przez cały proces.

W pełni zautomatyzowana automatyzacja od pierwszego dnia: Chcesz coś skonfigurować raz i nigdy więcej się tym nie zajmować. Claude Code może już działać zgodnie z harmonogramem, ale nowe cykle pracy nadal wymagają kilku nadzorowanych uruchomień, zanim zaufasz im na tyle, by pozostawić je bez nadzoru. Dedykowane narzędzie do automatyzacji typu „no-code” pozwoli Ci szybciej osiągnąć tryb bezobsługowy, przynajmniej w przypadku pierwszej wersji.

Claude Code docenia dogłębność i powtarzalność. Właśnie to sprawia, że nie jest to właściwy wybór do zadań, które trzeba wykonać tylko raz. Jeśli potrzebujesz „napisać pięć tematów wiadomości”, otwórz Claude Chat lub skorzystaj z dedykowanego rozwiązania z przewodnika ClickUp po narzędziach do tworzenia zawartości opartych na AI. Jeśli potrzebujesz „stworzyć system, który będę mógł uruchamiać co tydzień bez konieczności ponownej ingerencji”, warto poświęcić czas na ustawienia Claude Code. Większość specjalistów ds. marketingu plasuje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami i właśnie dla nich powstał ten przewodnik.

Cztery typowe problemy związane z Claude Code, które często pojawiają się w marketingu

Wymyśla dane, które brzmią rozsądnie. Poproś o podsumowanie wyników, a Claude może wypełnić lukę wiarygodną liczbą, zamiast zaznaczyć, że dane brakują. Wzrost o 12% zamienia się w wzrost o 14%. Rozwiązaniem jest dodanie wyraźnej reguły w pliku CLAUDE.md: „każdy wskaźnik musi zawierać odniesienie do pliku i wiersza, z którego pochodzi, a każda liczba bez źródła zostanie oznaczona jako NIEZWERYFIKOWANA zamiast jako szacunkowa”. Następnie przed opublikowaniem jakichkolwiek wyników należy przeprowadzić wyrywkową weryfikację trzech danych w oparciu o surowy eksport.

Edytuje niewłaściwy plik. Wskaż Claude'owi folder zawierający pięć wersji roboczych i poproś go o „aktualizację treści strony docelowej”, a może on z przekonaniem wybrać niewłaściwą wersję. Korzystaj z trybu plan, aby przed wprowadzeniem zmian otrzymać informację, które pliki zamierza edytować, ogranicz rozmiar folderu roboczego oraz twórz wersje plików źródłowych, aby w razie nadpisania można było je odzyskać.

Działa na podstawie nieaktualnych materiałów. Claude odczytuje zawartość folderu. Jeśli Twój przewodnik po marce ma osiem miesięcy lub brief został zastąpiony w Slacku, Claude będzie postępować zgodnie z nieaktualną wersją z pełnym przekonaniem i bez żadnego ostrzeżenia. Przed wykonaniem jakiegokolwiek zadania o dużej wadze poproś go o wyświetlenie listy wszystkich plików, z których korzysta, oraz daty ostatniej modyfikacji każdego z nich. Następnie upewnij się, że są to aktualne wersje.

Nadmierny kontekst powoduje nadmierne obciążenie zasobów. Folder wypełniony pięćdziesięcioma plikami oznacza, że Claude przy każdym zadaniu ponownie analizuje mnóstwo nieistotnych materiałów, co pochłania obciążenie Twojego planu i obniża jakość wyników. Jeśli do wykonania zadania potrzebna jest tylko brief, przewodnik po marce i jeden szkic, umieść te trzy pliki w podfolderze i wskaż Claude’owi tę lokalizację.

Wspólna cecha wszystkich czterech rozwiązań: Claude Code jest niezawodny w realizacji zadań, ale nie potrafi rozpoznać, czego nie wie. Wbuduj mechanizm sprawdzający w samą funkcję, a nie w swoją pamięć, i nigdy nie pozwól, aby cokolwiek przeszło bez weryfikacji przez człowieka.

Co dzieje się z kodem Claude'a po jego stworzeniu?

Po stworzeniu Claude Code najlepiej sprawdza się w ramach platformy do zarządzania pracą, takiej jak ClickUp. Mówiąc prościej, gotowa funkcja generuje pliki. Nie przydziela jednak zadań, nie wyznacza terminów ani nie informuje nikogo, że szkic jest gotowy. Stanowi to problem, gdy w cyklu pracy bierze udział więcej niż jedna osoba, ponieważ plik CSV leżący w folderze nie jest zadaniem przypisanym konkretnej osobie.

Weźmy na przykład wcześniejszy cykl pracy Lau /rsa. Generuje on plik CSV z wariantami reklam. Ktoś nadal musi go otworzyć, podzielić każdy wiersz na poszczególne elementy i przypisać je ręcznie. Wystarczy wprowadzić ten sam wynik do zadania ClickUp, a każdy wariant reklamy stanie się elementem z właścicielem, terminem wykonania i statusem, umieszczonym obok pozostałych elementów kampanii.

Przydzielaj zadania, sprawdzaj ich postępy i zarządzaj pracą dzięki zadaniom ClickUp

Na tym polega zmiana: Claude Code zajmuje się produkcją. ClickUp zajmuje się rozliczalnością.

Reguły, które wychwytują to, czego nie jest w stanie dokończyć dana umiejętność

Nie każde przekazanie zadania wymaga nadzoru ze strony osoby. Automatyzacje ClickUp działają w oparciu o wyzwalacze i działania: gdy zmienia się status, mija termin wykonania lub powstaje zadanie, automatyzacja może opublikować komentarz, powiadomić kogoś lub przesunąć zadanie dalej – a wszystko to bez konieczności otwierania go przez kogokolwiek.

Zautomatyzuj złożone cykle pracy dzięki ClickUp Automations

Połącz to z funkcją Claude Code, a przekazanie zadania zamknie cykl samodzielnie. Funkcja umieszcza gotowy szkic w zadaniu. Automatyzacja ustawia status na „Wymaga przeglądu” i powiadamia redaktora w momencie, gdy zadanie trafia do niego. Funkcja nadal zajmuje się pisaniem, ale przekazywanie zadania, które wcześniej było zależne od tego, czy ktoś pamiętał o sprawdzeniu folderu, odbywa się samodzielnie.

Pomost, który sprawia, że wszystko dzieje się automatycznie

Żadna z powyższych funkcji nie działa sama z siebie, chyba że Claude Code i ClickUp mogą się ze sobą komunikować. Serwer MCP ClickUp to oficjalne, hostowane połączenie, które to umożliwia, stworzone z myślą o współpracy z asystentami AI, w tym z Claude.

Po połączeniu Claude Code może bezpośrednio odczytywać dane z Twojego obszaru roboczego ClickUp i zapisywać w nim informacje: tworzyć zadania, aktualizować dokumenty, pobierać statusy z listy – a wszystko to bez ręcznego kopiowania czegokolwiek. Funkcje tworzone w Claude Code oraz obszar roboczy, w którym działa Twój zespół, przestają być dwoma systemami, które musisz ręcznie synchronizować.

Najlepsze rozwiązanie dla: Marketerów, których umiejętności w zakresie Claude Code pozwalają tworzyć materiały, na podstawie których inni podejmują działania – takie jak projekty wymagające zatwierdzenia, raporty jako wyzwalacze decyzji lub zlecenia realizowane partiami, obejmujące przekazywanie zadań między różnymi działami i terminy realizacji. Pomiń ten artykuł, jeśli: Jesteś jedyną osobą, która widzi wyniki pracy, a żadne z tworzonych przez Ciebie rozwiązań nie wymaga recenzenta, harmonogramu ani śledzenia statusu.

Warto wiedzieć: Claude Code i ClickUp pokrywają różne aspekty pracy i najlepiej sprawdzają się w połączeniu. Claude Code to warsztat, w którym tworzysz funkcje i udoskonalasz plik umiejętności lokalnie. ClickUp to miejsce, w którym wyniki pracy są przydzielane, śledzone i mierzone w ramach zespołu wielofunkcyjnego. Zespoły odczuwają frustrację, gdy proszą jedną osobę o wykonanie zadania należącego do innej.

Zacznij budować swój „marketingowy mózg”

Marketerzy, którzy czerpią największe korzyści z Claude Code, to ci, którzy zaczęli przekształcać własną ocenę sytuacji w umiejętności, które się wzajemnie wzmacniają. Umiejętności techniczne nie mają tu większego znaczenia.

Zacznij od jednego procesu weryfikacji, który już stosujesz, przekształć go w funkcję i udoskonalaj w oparciu o rzeczywiste zadania, aż zasłuży na swoje miejsce. Następnie wykonaj połączenie między tym, co stworzyłeś, a miejscem, w którym Twój zespół faktycznie wykonuje zadania, tak aby wyniki przyczyniały się do postępów w pracy, a nie leżały w folderze. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i zapewnij swojemu marketingowemu umysłowi miejsce do działania.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Claude Code dla specjalistów ds. marketingu

Czy trzeba umieć programować, aby korzystać z Claude Code?

Nie. Claude Code obsługuje się zwykłym językiem angielskim, a ścieżka bezkodowa przebiega całkowicie przez aplikację komputerową Claude – bez terminala, Node.js ani komend instalacyjnych. Na przykład Austin Lau, specjalista ds. marketingu wzrostu w firmie Anthropic, nigdy wcześniej nie pisał kodu, a mimo to w ciągu jednego tygodnia stworzył wtyczkę do Figma oraz cykl pracy w Google Ads. Słowo „code” w nazwie wskazuje na inżynieryjne korzenie tego narzędzia. Umiejętność, której faktycznie wymaga, to wystarczająco dobre poznanie własnego cyklu pracy, aby móc go precyzyjnie opisać.

Claude Code a ChatGPT w marketingu: które rozwiązanie jest lepsze?

Zależy to od tego, czy zależy Ci na konkretnym wyniku, czy na narzędziu wielokrotnego użytku. Przewagą Claude Code jest tworzenie umiejętności powiązanych z plikami, które działają na Twoim komputerze i zapamiętują kontekst projektu między sesjami dzięki plikowi CLAUDE.md. ChatGPT jest szybszy w tworzeniu szkiców rozmów i posiada własne funkcje agenta oraz modułów łączących. Większość marketerów korzystających z obu rozwiązań wybiera je w zależności od zadania, zamiast standardowo korzystać z jednego, więc warto zadać sobie pytanie, które z nich lepiej pasuje do konkretnego cyklu pracy.

Czym Claude Code różni się od Zapier lub Make?

Zapier i Make łączą istniejące aplikacje za pomocą gotowych wyzwalaczy i akcji, a po skonfigurowaniu działają w chmurze bez nadzoru. Claude Code tworzy niestandardowe narzędzia w oparciu o Twoje własne pliki i osąd, co pozwala wykonać zadania, dla których nie ma gotowych łączników: ocenę strony głównej pod kątem Twojej strategii pozycjonowania lub weryfikację tekstów reklamowych zgodnie z wytycznymi marki. W przypadku prostych transferów danych między aplikacjami dedykowana platforma do automatyzacji pozwala szybciej osiągnąć stan „zero-touch”. Wielu specjalistów ds. marketingu korzysta z obu rozwiązań.

Czy udzielenie Claude Code dostępu do plików firmowych i danych dotyczących marki jest bezpieczne?

Tak, o ile celowo ograniczysz jego zakres działania. Claude Code odczytuje i edytuje wyłącznie pliki znajdujące się w otwartym folderze i nie ma dostępu do plików w innych lokalizacjach na komputerze bez dodatkowych uprawnień. Korzystaj z trybu plan, aby Claude zaproponował podejście przed ingerencją w pliki źródłowe, oraz pozostaw włączone wbudowane mechanizmy zatwierdzania. Każdy łącznik MCP rozszerza ten zasięg, dlatego limit każdy z nich do kont, folderów lub obszarów roboczych niezbędnych do wykonania zadania.

Czy Claude Code może uruchamiać cykle pracy marketingowe zgodnie z harmonogramem?

Tak. Claude Code obsługuje zadania planowane w chmurze, a Claude Cowork natywnie wykonuje powtarzające się zadania w płatnych planach Pro, Max, Team i Enterprise. Praktyczny haczyk polega na tym, że umiejętności nie synchronizują się automatycznie między Chat, Cowork i Code, więc cykl pracy utworzony w jednym z nich musi zostać wyeksportowany, aby działał w innym. Przed pozostawieniem nowego cyklu pracy do autonomicznego działania należy przeprowadzić kilka nadzorowanych uruchomień.

Czy Claude Code zastąpi agencje marketingowe lub role operacyjne?

Nie. Claude Code skraca czas realizacji powtarzalnych zadań produkcyjnych, ale kluczowa warstwa oceny musi zawsze pozostawać w rękach człowieka. Na przykład narzędzie do oceny stron głównych może przyznawać punkty stronie w oparciu o ramy pozycjonowania, ale ktoś musiał zdefiniować te ramy i zdecydować, że są one właściwe.

To, co zmienia się, gdy jako marketer korzystasz z Claude Code, to stosunek wydajności do liczby pracowników. Agencje i zespoły operacyjne, które traktują Claude Code jako sposób na zwiększenie wydajności w obszarach, w których już się sprawdzają, wyprzedzą konkurencję – o ile zawsze będą miały osobę o doskonałym wyczuciu, która będzie weryfikować dane wejściowe systemu i produkt końcowy.