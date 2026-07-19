Funkcje Claude’a dla marketingu: jak przekształcić strategię Twojej marki w AI, która ją realizuje

Funkcje Claude'a przekształcają strategię Twojej marki w reguły, których sztuczna inteligencja przestrzega przy każdym projekcie. Ma to znaczenie, ponieważ narzędzia AI mają udokumentowany problem z powtarzalnością treści.

Przegląd ponad 130 badań opublikowany w czasopiśmie „Trends in Cognitive Sciences” wykazał, że wyniki modeli językowych zbliżają się do najczęstszych wzorców występujących w danych szkoleniowych. Ponieważ marki korzystają z tych samych narzędzi AI, generują ten sam ton wypowiedzi.

Funkcja Claude Skill temu zapobiega. Przed napisaniem przez model choćby jednego słowa wczytuje ona do szkicu Twoje reguły dotyczące tonu wypowiedzi, pozycji i formatów. Ponieważ ton wypowiedzi i kontekst należą do Ciebie, konkurenci nie mogą skorzystać z skrótu, korzystając z tego samego narzędzia.

W tym przewodniku dowiesz się, jak tworzyć funkcje Claude'a przeznaczone do marketingu oraz w jaki sposób AI, która już zna Twoje obszary robocze, może pomóc w dalszym rozwijaniu tego pomysłu.

W skrócie: Umiejętność Claude’a to zbiór instrukcji, plików referencyjnych i skryptów, które Claude samodzielnie ładuje za każdym razem, gdy zadanie odpowiada jej opisowi, dzięki czemu za każdym razem pisze w stylu Twojej marki. Stwórz ją, gdy tylko po raz trzeci będziesz musiał wyjaśniać AI te same zasady dotyczące tonu lub formatu. Teksty reklamowe, briefy kampanii i biuletyny to oczywiste pierwsze przykłady zastosowań. Pojedynczy specjalista ds. marketingu realizujący jednorazowe zadania poradzi sobie, korzystając z samodzielnej funkcji w claude.ai. Zespół tonący w morzu niepowiązanych narzędzi osiągnie więcej, konsolidując pracę w miejscu, gdzie AI może działać w ramach bieżących kampanii. Niniejszy przewodnik obejmuje oba przypadki.

Czym są umiejętności Claude’a?

Umiejętność Claude’a to folder zawierający instrukcje, które Claude ładuje samodzielnie, gdy pojawia się pasujące zadanie. Każda umiejętność wymaga jednego pliku: SKILL.md. Plik ten zaczyna się od krótkiego bloku zwanego „YAML frontmatter”, który zawiera nazwę umiejętności, opis sytuacji, w których należy jej używać, oraz instrukcje. Umiejętność może również zawierać pliki referencyjne i skrypty.

Firma Anthropic stworzyła Skills, aby Claude mógł za każdym razem zakończyć zadania w ten sam sposób. W przypadku zespołu marketingowego zadaniem tym jest pisanie zgodnie z wytycznymi marki: zasadami dotyczącymi tonu wypowiedzi, zakazanymi zwrotami, argumentami sprzedażowymi oraz formatami oczekiwanymi przez recenzentów.

Firma Anthropic wprowadziła Skills w październiku 2025 roku. W grudniu tego samego roku opublikowała ten format jako otwarty standard. Stwórz własny Skills, a będzie on działał na platformie claude.ai, w interfejsie API Claude, w Cowork oraz w Claude Code.

Jak działają funkcje Claude'a?

Funkcje Claude działają w oparciu o stopniowe ujawnianie informacji. Claude ładuje każdą warstwę funkcji dopiero wtedy, gdy wymaga tego zadanie:

Na początku: Claude wstępnie ładuje jedynie nazwę i opis każdej zainstalowanej umiejętności

W przypadku dopasowania: Gdy Twoje zapytanie pasuje do opisu, Claude odczytuje pełny plik SKILL.md danej umiejętności.

Na żądanie: Jeśli plik SKILL.md odwołuje się do dodatkowych plików, takich jak pełny przewodnik stylistyczny, Claude otwiera je tylko wtedy, gdy zadanie wymaga tak szczegółowych informacji

Warstwowość wynika z faktu, że wiedza o marce jest zbyt obszerna, by zmieścić się w jednej podpowiedzi. Zasady dotyczące tonu wypowiedzi, schematy komunikatów, informacje o produktach, sformułowania zgodne z przepisami prawnymi – razem wykraczają one poza to, co może pomieścić jedna podpowiedź. Funkcja „Skill” pozwala zachować zwięzłość pliku SKILL.md. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach, do których odwołuje się funkcja i które są ładowane tylko w razie potrzeby.

Opis ma większe znaczenie niż jakakolwiek inna linia kodu, ponieważ decyduje o tym, czy Skill w ogóle się uruchomi. Opis typu „pomoc z zawartością” nigdy nie zadziała. Natomiast opis typu „użyj, gdy użytkownik poprosi o tekst reklamowy, stronę docelową lub wiadomość e-mail zgodną z tonem naszej marki” pozwoli wygenerować niestandardową zawartość marketingową.

Skills działają również poza czatem. Działają w Claude Code oraz w Claude Cowork – aplikacji desktopowej dla agentów, która odczytuje rzeczywiste pliki i wykonuje wieloetapowe zadania w tle. Na przykład zespół ds. rozwoju firmy Anthropic stworzył w Claude Code cykl pracy dla Google Ads. Wykorzystuje on Skills w celu zapewnienia spójnego tonu komunikacji marki i dokładności informacji o produktach, a następnie pakuje 15 nagłówków i 4 opisy na reklamę do pliku CSV, który zespół weryfikuje i przesyła.

Jaka jest różnica między umiejętnościami Claude’a, podpowiedziami, agentami i MCP?

Umiejętność uczy Claude'a, jak wykonywać powtarzalne zadanie, natomiast podpowiedź jest jednorazową instrukcją. Agent AI to system, który samodzielnie wykonuje wieloetapowe zadania. MCP, skrót od Model Context Protocol, łączy Claude'a z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Google Ads czy HubSpot.

Te cztery elementy wzajemnie się uzupełniają, zamiast ze sobą konkurować.

Warstwa Czym to jest Kiedy warto z nich skorzystać Podpowiedź Jednorazowa instrukcja, którą wpisujesz na czacie Masz szybką prośbę, której nie będziesz powtarzać Umiejętność Folder, który uczy Claude'a wykonywania powtarzalnego zadania w tonie charakterystycznym dla Twojej marki Często tworzysz te same materiały: briefy kampanii, warianty reklam, strony docelowe Agent System, który samodzielnie wykonuje wieloetapowe zadania Chcesz, aby cykl pracy przebiegał od początku do końca bez konieczności sprawdzania każdego kroku Serwer MCP Połączenie na żywo między Claude a narzędziem zewnętrznym Claude potrzebuje aktualnych danych z Google Ads, GA4, HubSpot lub Twojego systemu CMS

Najczęściej mylone są Skills i MCP. Serwer MCP zapewnia Claude'owi dostęp: tworzy połączenie między Claude'em a Twoim kontem Google Ads, danymi GA4 lub systemem CMS. Dzięki temu Claude może odczytywać i zapisywać rzeczywiste dane, zamiast pracować na wklejonym eksporcie.

Skill informuje Claude'a o tym, co ma zrobić z tym dostępem, używając Twojego głosu i postępując zgodnie z ustalonymi zasadami.

Jeśli więc nawiązasz połączenie między Claude’em a Google Ads za pośrednictwem MCP, będzie on mógł pobrać dane dotyczące skuteczności nagłówków z ostatniego miesiąca. Nadal jednak nie zna on stylu komunikacji Twojej marki ani zasad dotyczących liczby znaków. Ta wiedza jest zawarta w funkcji.

Jakie są korzyści z tworzenia umiejętności marketingowej w Claude?

Stworzenie funkcji „Skill” zapewnia cztery korzyści: wyróżniasz się na tle konkurencji, czas cyklu weryfikacji jest krótszy, głos pozostaje niezmienny nawet po odejściu pracowników, a zasób z czasem zyskuje na wartości.

Wyróżnij się w sieci pełnej jednolitości: Zawartość generowana przez AI zalewa obecnie internet, ale większość z niej nigdy nie trafia do czołówki wyników wyszukiwania ani nie jest cytowana. Firma Graphite odkryła, że Zawartość generowana przez AI zalewa obecnie internet, ale większość z niej nigdy nie trafia do czołówki wyników wyszukiwania ani nie jest cytowana. Firma Graphite odkryła, że 86% artykułów plasujących się w wynikach wyszukiwania Google zostało napisanych przez ludzi. W przypadku artykułów cytowanych przez ChatGPT i Perplexity odsetek ten wynosi 82%. Wyróżniający się styl pisania zapewnia wysoką pozycję w wynikach. Funkcja „Skill” sprawia, że zawartość generowana przez AI jest na tyle dopracowana, by znaleźć się w tej zwycięskiej grupie 14%. A stworzenie go zajmuje zaledwie jedno popołudnie

Krótsze cykle recenzji: Gdy redaktor w każdej rundzie zwraca uwagę na ten sam problem stylistyczny, poprawka pojawia się zbyt późno. Funkcja „Skill” koryguje te potknięcia, zanim trafią do wersji roboczej. Eliminuje powtarzające się poprawki, które pochłaniają cały tydzień pracy redaktora, dzięki czemu każda recenzja przebiega szybciej

Twój styl pozostaje niezmienny, nawet gdy ludzie odchodzą: Kiedy Twój najlepszy autor bierze urlop lub odchodzi z pracy, standardy, które wyznaczał, zazwyczaj odchodzą wraz z nim. Jakość Twoich tekstów spada, dopóki ktoś nie wypełni tej luki. Umiejętność pozwala utrzymać ten standard niezależnie od tego, kto pisze szkic. Trzeci szkic nowo zatrudnionego pracownika spełnia te same wymagania, co szkic Twojego najlepszego autora.

Narzędzie to z czasem staje się coraz lepsze: Podpowiedź traci wartość w momencie zamknięcia zakładki. Funkcja „Skill” zachowuje każdą wprowadzoną przez Ciebie poprawkę. W szóstym miesiącu działa lepiej niż pierwszego dnia. To sprawia, że jest to jedyny element Twoich ustawień Podpowiedź traci wartość w momencie zamknięcia zakładki. Funkcja „Skill” zachowuje każdą wprowadzoną przez Ciebie poprawkę. W szóstym miesiącu działa lepiej niż pierwszego dnia. To sprawia, że jest to jedyny element Twoich ustawień cyklu pracy opartego na AI , który się kumuluje, zamiast resetować się.

Wyróżnienie się z tłumu to dopiero połowa sukcesu Wgranie własnego głosu do funkcji „Skill” to dobry pomysł. Wyróżnia cię to na tle branżowej przeciętności. Jednak brzmienie inne niż u innych sprawia, że zostaniesz zauważony tylko raz. To właśnie brzmienie zgodne z twoim własnym stylem za każdym razem sprawia, że ludzie cię zapamiętują. Badania przeprowadzone przez Ehrenberg-Bass Institute, grupę stojącą za książką How Brands Grow, pokazują prostą rzecz: ludzie rozpoznają markę na podstawie tych samych kilku sygnałów, powtarzanych wielokrotnie. Profesor Jenni Romaniuk wskazuje na źródło chaosu, które większość zespołów przeoczyła: sprzeczne sygnały wysyłane przez samą markę. Mówiąc prościej, gdy ciągle się zmieniasz, konkurujesz sam ze sobą o uwagę. Na przykład, gdy firma Tropicana zamieniła swoje znane opakowanie na bardziej minimalistyczne, klienci nie mogli już znaleźć kartonów na półkach. Sprzedaż spadła o około 26 milionów dolarów, zanim miesiąc później przywrócono stary wygląd opakowania. Twój głos jest atutem marki, dla którego obowiązuje ta sama zasada. Za każdym razem, gdy się zmienia, tracisz rozpoznawalność. Przewodnik głosowy może opisać cel, ale nie jest w stanie utrzymać spójności, gdy pisze do niego jednocześnie dziesięć osób. Natomiast Skill doskonale radzi sobie z utrzymaniem tej spójności. To coś więcej niż tylko wyróżnienie się na tle konkurencji; dzięki temu pozostajesz wierny sobie w każdym projekcie, a rozpoznawalność marki rośnie, zamiast słabnąć. Tego rodzaju spójność, przy tempie publikacji, jakie obecnie umożliwia AI, jest jedyną rzeczą, której nigdy nie zapewni Ci żadna podpowiedź.

Które cykle pracy marketingowej pasują do umiejętności Claude’a?

Dziewięć cykli pracy marketingowej najlepiej pasuje do umiejętności Claude’a: SEO i optymalizacja wyszukiwania oparta na AI, reklamy płatne, zarządzanie zawartością, strony docelowe, e-maile, planowanie kampanii marketingowych, treści tworzone przez użytkowników (UGC) i scenariusze wideo, analityka oraz media społecznościowe. Każdy z nich powtarza się w stałej formie, co stanowi kluczowy kryterium.

Jeśli już trzykrotnie wyjaśniałeś AI, na czym polega głos Twojej marki lub format briefu zawartości, ta wiedza powinna znaleźć się w funkcji Skills.

Oto, co obejmuje każda z grup:

SEO, GEO i AEO: Funkcja może przeprowadzić audyt techniczny, wygenerować schemat i zoptymalizować strony, aby były uwzględniane przez silniki odpowiedzi oparte na AI. Współpracuje z połączeniem MCP z Search Console lub narzędziem do śledzenia pozycji w wynikach wyszukiwania.

Płatne reklamy: Umiejętność tworzenia tekstów reklamowych generuje nagłówki i opisy reklam, z których każdy jest wstępnie sprawdzany pod kątem limitów znaków określonych przez Google. Są one również wyświetlane na zmianę, uwzględniając różne aspekty, takie jak korzyści, dowody i argumenty przeciw.

Zarządzanie zawartością: Skill do zawartości tworzy szkice wpisów na blogu, przygotowuje briefy, przekształca długie treści w biuletyn i posty w mediach społecznościowych oraz usuwa ślady AI. Wszystko to odbywa się zgodnie z Twoją strukturą i stylem. Dzięki temu Twój kalendarz jest wypełniony bez konieczności ręcznej pracy

Strony docelowe i projektowanie stron internetowych: Umiejętność generuje stronę marketingową lub mikrostronę kampanii zgodnie z Twoim systemem projektowym, zamiast korzystać z ogólnego szablonu. Umiejętność generuje stronę marketingową lub mikrostronę kampanii zgodnie z Twoim systemem projektowym, zamiast korzystać z ogólnego szablonu. Claude Design dodaje obszar roboczy z wbudowanym systemem identyfikacji wizualnej marki i eksportuje pliki do formatów PDF, PPTX lub Canva

Marketing e-mailowy: Umiejętność e-mailowa Umiejętność e-mailowa tworzy sekwencje cyklu życia , warianty tematów wiadomości oraz treści kampanii zgodnie z Twoją logiką segmentacji i stylem komunikacji. Połącz ją z połączeniem MCP z Twoją platformą wysyłkową, aby Claude mógł pracować na podstawie rzeczywistych danych z listy adresowej

Planowanie kampanii i wprowadzanie produktu na rynek (GTM): Krótka funkcja „Skill” przekształca pomysł zawarty w jednym zdaniu w pełny brief zawierający sekcje, których oczekują interesariusze. Ponadto zaznacza nieznane elementy jako pytania otwarte, zamiast wymyślać odpowiedzi.

Treści tworzone przez użytkowników (UGC) i wideo: Umiejętność tworzenia scenariuszy obsługuje materiały wyjaśniające dotyczące produktów oraz scenariusze reklamowe w stylu UGC, dostosowując każdy z nich do Twoich zasad dotyczących haczyka, tempa i długości. Przejmuje ona powtarzalne elementy szkieletu, dzięki czemu Twój zespół może poświęcić czas na pomysły, które nadają wideo charakter.

Analityka, atrybucja i CRO: Umiejętność z zakresu analityki przeprowadza audyt konwersji lub diagnozuje spadek wskaźników w oparciu o ustaloną metodologię. Przekształca niejasne stwierdzenie „ruch spadł” w listę działań do podjęcia w kolejności według priorytetów.

Marka społecznościowa i osobista: Umiejętność społecznościowa pozwala tworzyć posty na LinkedIn, treści do dystrybucji wielokanałowej oraz teksty pisane w imieniu założyciela, przy czym każdy z nich ma odpowiedni styl i długość dostosowaną do danego kanału

Szybki przegląd: Którą funkcję „Skill” warto stworzyć w pierwszej kolejności?

Zacznij od wiersza odpowiadającego zadaniu, które wykonujesz najczęściej.

Przykład zastosowania Zacznij od tego Połącz to z Teksty zgodne z wizerunkiem marki wszędzie Skill „Głos marki” Istniejące materiały wyjściowe i lista zakazanych zwrotów Teksty reklamowe Google/RSA na dużą skalę Umiejętność tworzenia tekstów reklamowych Połączenie MCP z Google Ads oraz skrypt eksportu do pliku CSV Widoczność w wynikach wyszukiwania opartych na AI Umiejętność GEO/AEO Połączenie MCP z Search Console oraz Skill oparty na schemacie FAQ Blog i proces tworzenia zawartości Umiejętność „Content ops” Podejście z ludzkim akcentem i szablon briefu Strony docelowe i elementy wizualne kampanii Claude Design Skill „Głos marki” a system projektowania Przekształć pomysł w briefy kampanii Brief kampanii – Skill Szablon planu marketingowego i projekty Wykorzystaj jeden zasób na wiele sposobów Umiejętność ponownego wykorzystania zawartości Skill „Głos marki” i reguły formatowania dla poszczególnych kanałów Cykl życia i kampanie e-mailowe Umiejętność e-mailowa Połączenie MCP z Twoim dostawcą usług e-mailowych (ESP) oraz reguły segmentacji Zdiagnozuj spadek wskaźnika Umiejętność „Analityka/CRO” Połączenie MCP z GA4 oraz plik dotyczący metodologii CRO

Jedna kategoria nie pasuje: strategia i gust. Funkcja nie zadecyduje o Twojej pozycji i nie jest w stanie ocenić, czy wynik przemówi do Twoich odbiorców.

Każdy szkic generowany przez Claude'a traktuj jako punkt wyjścia i dopracowuj każdy wynik w oparciu o swoją wiedzę na temat grupy docelowej. Aby uzyskać wysokiej jakości wyniki, dostarcz agentowi najlepsze materiały. W ten sposób wynik będzie odpowiadał oczekiwanym standardom, a nie poziomowi przeciętnemu.

Jak stworzyć funkcję Claude do celów marketingowych: 6 prostych kroków

Stwórz Skill marketingowy w sześciu krokach: wybierz powtarzające się zadanie, napisz plik SKILL.md, dodaj reguły marki, podziel długą zawartość na połączone pliki, przetestuj na rzeczywistym briefie i popraw ewentualne niedociągnięcia.

Zanim zaczniesz tworzyć: sprawdź, co już istnieje Nie zawsze musisz zaczynać od pustego pliku. Trzy miejsca, które warto sprawdzić w pierwszej kolejności: Własna wtyczka marketingowa firmy Anthropic. Opracowana przez samego dostawcę i najbliższa zestawowi startowemu: komendy takie jak /draft-content, /campaign-plan, /brand-review, /seo-audit oraz /e-mail-sequence. Dobrze nadaje się do zapoznania się z budową dobrze skonstruowanej umiejętności.

Biblioteka podpowiedzi Anthropic. Sprawdzone w praktyce podpowiedzi do pojedynczych zadań (warianty tematów wiadomości, synteza wywiadów), które możesz wykorzystać w instrukcjach umiejętności.

Repozytoria społecznościowe na GitHubie. Istnieją obszerne zbiory, z których niektóre mają dziesiątki tysięcy gwiazdek. Przydatne jako punkt odniesienia pod względem struktury, rzadko jako gotowe zasoby

Aby stworzyć własną, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Wybierz jedno powtarzające się zadanie

Odpowiednia pierwsza funkcja wynika z czynności, które już powtarzasz. Przejrzyj swoje ostatnie rozmowy z AI i znajdź zadanie, w którym ciągle wklejasz ten sam kontekst. Zadanie nadaje się do przekształcenia w funkcję, jeśli spełnia te trzy warunki:

Przynajmniej trzy razy nadałeś AI ten sam głos lub te same reguły formatowania

Struktura pozostaje niezmienna, podczas gdy dane wejściowe ulegają zmianom

Pisemna lista kontrolna może pomóc nowemu pracownikowi w opanowaniu danego zadania

Teksty reklamowe, briefy kampanii i biuletyny spełniają wszystkie trzy kryteria, ponieważ ich formaty i zasady pozostają niezmienne z partii na partię. Strategia pozycjonowania nie spełnia kryteriów listy kontrolnej, ponieważ jej kształt zmienia się wraz z każdą decyzją. Powtarzalne zadania trafiają do umiejętności, a decyzje pozostają w gestii Twojego zespołu.

Krok 2: Napisz plik SKILL.md

Utwórz folder i dodaj do niego plik SKILL.md. Składa się on z trzech części:

Nazwa: Nadaj funkcji krótką, konkretną etykietę, np. nazwa marki-tekst reklamowy

Opis: Opisz wyzwalacz w jednym zdaniu, np. Użyj, gdy użytkownik poprosi o napisanie lub aktualizację treści reklamy, e-maila lub strony docelowej zgodnie z tonem marki

Instrukcje: Zapisz reguły prostym językiem poniżej sekcji frontmatter

Większość wysiłku poświęć na opis, ponieważ to właśnie on decyduje o tym, czy Skill zostanie uruchomiony. Napisz go, używając zwrotów, których Twój zespół używa w rzeczywistych zapytaniach. Jeśli Twoi współpracownicy proszą o „odświeżenie RSA”, podczas gdy Ty piszesz „tekst reklamowy”, opis musi zawierać oba te elementy.

Krok 3: Dodaj kontekst swojej marki

Pobrana funkcja zawiera ogólne reguły, a te generują przeciętne treści, których właśnie chciałeś uniknąć, tworząc tę funkcję. Zastąp je materiałami dostępnymi wyłącznie w Twoim zespole:

Zasady dotyczące tonu sformułowane jako komendy, np. „pisz w drugiej osobie”

Lista zakazanych słów, zwrotów i haseł, których Twoja marka nigdy nie używa

Twoje propozycje wartości, sformułowane językiem najlepszych tekstów reklamowych

Dwa lub trzy opublikowane teksty, które dobrze oddają charakter marki

Wklej treść bezpośrednio z prawdziwego przewodnika stylistycznego, zamiast streszczać go z pamięci. Streszczenie zachowuje zasady, które pamiętasz, ale pomija szczegóły, a to właśnie szczegóły sprawiają, że styl jest Twój.

Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli zarządzasz jedną marką, wbuduj jej styl komunikacji w samą funkcję. Jeśli zarządzasz kilkoma markami, utrzymaj funkcję w formie ogólnej, a kontekst marki załaduj do projektu Claude, dzięki czemu jedna funkcja będzie obsługiwać wszystkie marki.

Krok 4: Podziel długie pliki

Umiejętność rozwija się w miarę wprowadzania poprawek, a plik SKILL.md wykraczający poza jeden ekran spowalnia działanie Wszystkiego. Gdy Twój plik osiągnie ten rozmiar, podziel go na połączone części:

SKILL.md przechowuje wyzwalacz, podstawowe reguły oraz połączone elementy

Plik references/style-guide.md zawiera pełne wytyczne dotyczące stylu i formatowania

Plik references/product-facts.md zawiera zweryfikowane informacje dotyczące twierdzeń, cen i opisów funkcji

Plik references/examples.md zawiera Twoje najlepsze dotychczasowe teksty reklamowe, posortowane według typu zasobów

Claude otwiera każdy plik, do którego się odwołuje, tylko wtedy, gdy zadanie wymaga tak szczegółowych informacji. Twoje zapytanie dotyczące tekstu reklamy ładuje reguły dotyczące liczby znaków i pomija arkusz cenowy, dzięki czemu Skill działa szybko niezależnie od ilości przechowywanej wiedzy.

Krok 5: Przetestuj na prawdziwym briefie

Uruchom Skill na nie do końca dopracowanym zleceniu kampanii, w którym brakuje szczegółów i nadal odczuwalna jest presja terminu. Idealna próbka ukrywa braki, ale prawdziwy brief ujawnia możliwości poprawy.

Zwróć uwagę na dwa odrębne błędy:

Umiejętność nigdy nie została aktywowana, co oznacza, że opis nie odpowiadał Twojemu sformułowaniu. Rozszerz go i dodaj sformułowanie żądania, które nie zadziałało

Funkcja została uruchomiona, ale głos się rozmył, co oznacza, że w instrukcjach występuje luka. Dodaj konkretną regułę, której naruszenie spowodowało rozmycie głosu.

Podczas diagnozowania należy rozróżniać te dwa elementy. Poprawianie instrukcji, gdy problemem jest opis, marnuje jedną rundę, a odwrotna sytuacja – dwie.

Krok 6: Wprowadź poprawki z powrotem do projektu

Umiejętność doskonali się wraz z użyciem, a cykl uczenia się jest krótki. Gdy wynik nie jest zgodny z wizerunkiem marki, poinformuj Claude'a, co poszło nie tak, popraw szkic ręcznie, a następnie wprowadź tę poprawkę do Umiejętności lub jej przykładów.

Każda runda wnosi do pliku kolejny element Twojej oceny. Kolejny szkic opiera się na dopracowanej logice, co pozwala jeszcze bardziej zminimalizować liczbę poprawek i obejść.

Jak udostępniać umiejętności marketingowe członkom zespołu

Zespoły marketingowe udostępniają umiejętności Claude’a na trzy sposoby: wysyłając bezpośrednio spakowane foldery umiejętności, korzystając z wbudowanej funkcji udostępniania w planach Team i Enterprise Plan serwisu Claude lub poprzez wspólne repozytorium GitHub.

Wysyłanie bezpośrednie nadaje się dla partnerów zewnętrznych, wbudowane udostępnianie – dla zespołów wewnętrznych, a GitHub – dla bibliotek wymagających weryfikacji i historii wersji. Czynnikiem decydującym jest to, kto potrzebuje biblioteki Twojej marki i jak często ulega ona zmianom.

Opcja 1: Spakuj i wyślij

Skill to folder, więc możesz go skompresować i wysłać e-mailem lub przez Slacka. Odbiorca wgrywa go do swoich ustawień Claude’a – ta funkcja działa w każdym planie.

Aby wysłać Skill:

Znajdź folder „Skill” na swoim komputerze. Musi on zawierać plik o nazwie SKILL.md

Toggl pasek boczny konkretnego folderu umiejętności i kliknij Pobierz

Pobieranie folderu zip zawierającego Skills Claude’a

Aby przesłać otrzymaną funkcję:

Otwórz aplikację Claude i przejdź do Ustawień

Wybierz Funkcje i upewnij się, że opcja „Wykonywanie kodu i tworzenie plików” jest włączona, ponieważ bez niej Skills nie będą działać

Włączanie funkcji wykonywania kodu i tworzenia plików dla funkcji Claude

Przejdź do sekcji Niestandardowa , a następnie wybierz opcję „Umiejętności”

Wybierz opcję Prześlij skill i wybierz plik ZIP

Przesyłanie folderu Skills do serwisu Claude

Skorzystaj z tej ścieżki, gdy przekazujesz Skill określający ton komunikacji marki freelancerowi lub partnerowi agencyjnemu. Unikaj jej w ramach zespołu, ponieważ każda aktualizacja przewodnika po tonie komunikacji oznacza nowy plik ZIP, nowe przesłanie danych oraz brak informacji o tym, kto korzysta z aktualnej wersji. Skill marketingowy zmienia się częściej niż większość innych, ponieważ kampanie, hasła reklamowe i informacje o produktach zmieniają się co miesiąc. Problem z aktualizacjami dotyka tę kategorię bardziej niż inne.

Opcja 2: Udostępnianie w ramach Claude (plany Team i Enterprise Plan)

Claude posiada wbudowaną funkcję udostępniania w planach Team i Enterprise. Możesz udostępnić Skill wybranym współpracownikom lub całej organizacji, a właściciele mogą udostępnić Skill wszystkim jednocześnie.

Zanim ktokolwiek będzie mógł udostępniać treści, właściciel organizacji musi włączyć tę funkcję:

Przejdź do ustawień organizacji, a następnie do sekcji „Umiejętności”

Włącz opcję „Wykonywanie kodu i tworzenie plików”, a następnie włącz Skills

Aby umożliwić członkom dzielenie się treściami między sobą, włącz przełączniki udostępniania w tej samej sekcji, ponieważ domyślnie udostępnianie jest wyłączone

Aby udostępnić utworzoną przez siebie funkcję:

Przejdź do sekcji Niestandardowa , a następnie wybierz opcję „Umiejętności”

Otwórz utworzoną przez siebie funkcję i wybierz opcję Udostępnij

Wprowadź nazwiska lub adresy e-mail albo udostępnij je całej organizacji

Aby udostępnić Skill całej organizacji (tylko właściciele):

Przejdź do ustawień organizacji, a następnie do sekcji Umiejętności

W sekcji „Umiejętności organizacji” wybierz opcję Dodaj i wybierz plik ZIP

Umiejętność jest natychmiast dostępna dla wszystkich, ponieważ jest domyślnie włączona

To idealne domyślne rozwiązanie dla wewnętrznego zespołu marketingowego. Skill „Głos marki” to zasób, który każdy marketer powinien stosować w identyczny sposób, a przydzielanie uprawnień właścicielom to jedyna droga, dzięki której nikt nie pominie przesłania danych ani nie pozostanie w tyle z aktualizacją wersji.

Opcja 3: Wspólne repozytorium GitHub

Każdą umiejętność przechowuj jako folder w jednym repozytorium GitHub – jest to wspólny folder projektowy, który prowadzi śledzenie każdej zmiany. Członkowie zespołu pobierają zsynchronizowaną kopię i uzyskują dostęp do pełnej biblioteki marki, a zmiany przechodzą proces weryfikacji, zanim trafią do kogokolwiek.

Marketing nadaje kroku weryfikacji konkretny charakter: gdy ktoś aktualizuje propozycje wartości w umiejętności odzwierciedlającej ton marki, druga osoba zatwierdza tę zmianę, zanim zostanie ona przekazana do wykorzystania przez wszystkich specjalistów ds. marketingu. Dwie konwencje zapewniają porządek w bibliotece:

Dodaj wiersz wersji (# Version: 1. 3) na początku każdego pliku SKILL.md i zwiększaj jego numer przy każdej zmianie, aby członkowie zespołu nigdy nie korzystali nieświadomie z różnych wersji głosu marki

Repozytorium powinno pozostać prywatne. Umiejętność marketingowa zawiera informacje dotyczące tonu komunikacji, pozycjonowania marki oraz nieopublikowanych danych o produktach, których nie chcesz upubliczniać.

Skorzystaj z tej ścieżki, jeśli Twój zespół korzysta z wielu narzędzi, potrzebuje ścieżki zatwierdzania zmian dotyczących marki lub już pracuje w Claude Code.

Który z nich wybrać? Przekazywanie funkcji partnerowi zewnętrznemu: po prostu ją spakuj. Standaryzacja pracy zespołu wewnętrznego w ramach planu Team lub Enterprise Plan: udostępnij ją w Claude. Zarządzanie rosnącą biblioteką marki wraz z przeglądem i historią: skorzystaj z GitHub. Jedna funkcja ma zastosowanie we wszystkich trzech ścieżkach. Funkcje można łączyć, co oznacza, że Claude może załadować funkcję „głos marki” oraz funkcję „format wiadomości e-mail” jednocześnie w ramach tego samego zadania, dzięki czemu biblioteka działa jako spójny system niezależnie od sposobu jej dystrybucji.

4 umiejętności marketingowe, które warto rozwinąć w pierwszej kolejności dzięki Claude'owi

Cztery umiejętności Claude'a obejmują większość powtarzających się zadań zespołu marketingowego: umiejętność tworzenia głosu marki, umiejętność tworzenia tekstów reklamowych, umiejętność tworzenia briefów kampanii oraz umiejętność ponownego wykorzystania treści.

Każda z nich wywodzi się z cyklu pracy, który zespoły realizują już co tydzień. Każda ma tę samą strukturę: plik SKILL.md zawierający opis wyzwalacza oraz pliki referencyjne, które oddają głębię Twojej marki.

Oto, jak każdy z nich wygląda w praktyce.

1. Skill „Głos marki”

Przykład „głosu marki” w Claude Skills dla marketingu

Sześcioosobowy zespół tworzy treści reklamowe, e-mailowe i przeznaczone do mediów społecznościowych, a każdy tekst musi być napisany tym samym stylem. Każde zlecenie dotyczące treści jest wyzwalaczem tej funkcji, a plik SKILL.md zawiera cztery komponenty, które wykonują tę pracę:

Materiały referencyjne: Dwa lub trzy opublikowane teksty, które dobrze oddają styl komunikacji, w pliku z przykładami połączonymi ze sobą linkami

Opis wyzwalacza: Wyrażenie aktywujące Skill, np. Użyj, gdy użytkownik pisze lub edytuje dowolny niestandardowy tekst przeznaczony dla klientów marki

Zasady dotyczące tonu: Twoje komendy, zapisane w formie instrukcji: osoba, długość zdania, rytm

Lista zakazanych: Słowa, zwroty i hasła, których Twoja marka nigdy nie używa

Co decyduje o sukcesie lub porażce: Tekst referencyjny. Claude bardziej niezawodnie dopasowuje przykłady niż stosuje się do opisanych zasad. Umiejętność zawierająca przymiotniki określające ton, ale pozbawiona prawdziwych próbek, zapewni jedynie przybliżony obraz Twojego stylu, a nie jego autentyczną wersję. Korzyść: Każda kolejna funkcja ładuje ją jako warstwę. Stwórz ją jako pierwszą, a każda późniejsza funkcja odziedziczy ten głos, zamiast go ponownie definiować. To fundament, na którym opiera się reszta Twojej biblioteki.

2. Umiejętność tworzenia tekstów reklamowych

Przykład tekstu reklamowego wykorzystującego umiejętności Claude’a

Wyobraź sobie teraz specjalistę ds. marketingu efektywnościowego, który co kilka tygodni aktualizuje responsywne reklamy w sieci wyszukiwania. Żądanie zawierające dane kampanii i słowa kluczowe jest wyzwalaczem dla Skill, a poszczególne komponenty dzielą się zadaniami:

Zasady dotyczące limitu znaków: Ścisłe ograniczenia – 30 znaków w nagłówku i 90 w opisie – sprawdzane przed publikacją

Lista kontrolna pod kątem przekazu: Elementy, które powinny znaleźć się w każdym zestawie reklam, takie jak korzyści, dowody społeczne, wezwania do działania ($$$cta) oraz nagłówki odpowiadające na zastrzeżenia

Zakazane twierdzenia: Oświadczenia dotyczące produktu, które nie zostały zatwierdzone przez dział prawny, przechowywane w pliku połączonym z faktami

Format eksportu: Struktura kolumn pliku CSV wymagana przez Twoją platformę reklamową

Co decyduje o sukcesie lub porażce: Należy ściśle przestrzegać limitów znaków. Funkcja, która traktuje limit 30 znaków jedynie jako wskazówkę, zwraca nagłówki, które trzeba ręcznie skracać, co oznacza powrót do ręcznej pracy. Korzyść: Eliminuje to najwolniejszy etap produkcji reklam. Gdy limity i punkty widzenia zostaną zapisane w Skillu, w jednym przejściu przechodzisz od pustej strony do pełnego zestawu tekstów gotowych do weryfikacji. Każdy tekst nadal musi zostać zatwierdzony przez osobę przed opublikowaniem.

3. Umiejętność „Brief kampanii”

Przykład briefu kampanii z wykorzystaniem Claude Skills

Następnie weźmy na przykład menedżera ds. marketingu, który przekształca ogólne pomysły w briefy gotowe do przedstawienia interesariuszom. Pomysł wyrażony w jednym zdaniu jest wyzwalaczem dla Skill, a struktura zajmuje się resztą:

Szablon sekcji: Nagłówki, których oczekują Twoi interesariusze, w kolejności, w jakiej je czytają

Pola obowiązkowe: Dane, bez których żaden brief nie może się obejść, takie jak grupa docelowa, pozycja budżetowa i wskaźnik powodzenia

Zasada dotycząca symboli zastępczych: Instrukcja, aby oznaczyć nieznane elementy jako pytania otwarte zamiast wymyślać odpowiedzi

Poprzednie briefy: Dwa przekonujące przykłady w połączonym pliku, dzięki czemu poziom szczegółowości i ton są zgodne z tym, co zostało wcześniej zatwierdzone

Co decyduje o sukcesie lub porażce: zasada symbolu zastępczego. Bez niej funkcja Skills sama wymyśla odpowiedzi, aby wypełnić puste pola. A zmyślona kwota budżetu, która wygląda na prawdziwą, jest gorsza niż puste pole, o którym ktoś wie, że należy je wypełnić. Korzyść: To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić najwięcej czasu. W ciągu kilku minut z ogólnego pomysłu powstaje uporządkowany brief gotowy do przedstawienia interesariuszom. A zasada stosowania symboli zastępczych pozwala uczciwie zaznaczyć, co jest jeszcze nieznane.

4. Umiejętność ponownego wykorzystania

Przykład ponownego wykorzystania funkcji Claude

Na koniec pomyśl o zespole ds. zawartości, który zamienia każdy długi materiał w tygodniowy zestaw zawartości na różne kanały. Jeden wpis na blogu lub transkrypcja webinarium jest wyzwalaczem dla Skill, a jego komponenty określają każdy wynik:

Formaty kanałów: konkretne formaty, które wybierzesz, takie jak sekcja biuletynu czy wątek, z których każdy ma swoje zasady dotyczące długości

Reguły ekstrakcji: Co należy pobrać ze źródła, np. najlepszy wskaźnik do wykorzystania w biuletynie

Notatki głosowe dla poszczególnych kanałów: Jak zmienia się ton w zależności od kanału, podczas gdy głos marki pozostaje spójny

Skill „Głos marki”: Dodano go jednocześnie, ponieważ Skillsy tworzą się w ramach tego samego zadania

O czym zależy sukces: Od tego, jak precyzyjnie określisz format każdego kanału. Niejasne polecenie w stylu „Opublikuj kilka postów w mediach społecznościowych” da Ci ogólnikowe bzdury. Powiedz funkcji, że chcesz trzy posty na LinkedIn, każdy poniżej 150 słów i oparty na jednym twierdzeniu z źródła, a otrzymasz zawartość, którą możesz zaplanować bez zmian. Korzyść: Pomnaża to wartość już wykonanej pracy, więc nie trzeba finansować nowych produkcji. To również miejsce, w którym kompozycja znajduje praktyczne zastosowanie: jedna funkcja utrzymuje ton, podczas gdy inna przekształca strukturę.

Jak ClickUp zarządza cyklami pracy marketingowymi w jednym miejscu

Tworzenie briefu kampanii marketingowej w ClickUp Brain

ClickUp zapewnia takie samo działanie funkcji „Skills” w obszarze roboczym, w którym już znajdują się Twoje kampanie, briefy i zespół. Zamiast tworzyć plik Markdown i przeprowadzać jego dystrybucję w formacie ZIP, wystarczy raz nauczyć sztuczną inteligencję swojego procesu, a ona zachowa tę wiedzę dla wszystkich członków zespołu.

Oto, co sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku umiejętności marketingowych:

Naucz ClickUp Brain swoich cykli pracy bez konieczności ponownego wprowadzania danych

Skorzystaj z dedykowanej funkcji „Skills” w ClickUp Brain. Opisz powtarzający się cykl pracy w prostym języku, na przykład: „napisz tekst reklamowy zgodnie z tonem naszej marki, przestrzegając tych zasad i formatu”. Brain zapisze tę instrukcję.

Następnym razem, gdy ktoś z zespołu poprosi o wykonanie tego zadania, Brain uruchomi je w ten sam sposób. Gdy ktoś poprawi wynik, Brain zachowa tę poprawkę na potrzeby przyszłych uruchomień. Jest to ta sama pętla iteracyjna, co w kroku 6, ale nigdy nie tworzysz pliku SKILL.md.

Ponadto, w przeciwieństwie do Claude’a, nie musisz dodawać połączonych plików referencyjnych do folderu umiejętności. Ponieważ Twój przewodnik stylistyczny, informacje o produktach i briefy kampanii znajdują się w ClickUp Docs, Brain odwołuje się do nich bezpośrednio podczas generowania zawartości. Dzięki temu masz pewność, że AI zawsze korzysta z aktualnej wersji. Nikt nie musi ponownie udostępniać folderu, gdy zmienia się pozycja lub wygasa oświadczenie.

Przekaż kontekst swojej marki Super Agentom

Uzyskaj teksty kampanii lub briefy, przy wzmiance o Super Agencie. Jest to wirtualny współpracownik oparty na AI, który przyjmuje instrukcje, wyzwalacze i wiedzę za pośrednictwem kreatora opartego na języku potocznym.

Wskaż swój przewodnik stylistyczny w ClickUp Docs, a funkcja Skills napisze teksty kampanii lub wygeneruje briefy, wykorzystując ten przewodnik jako wiarygodne źródło informacji. Wynik staje się zadaniem z przypisanym właścicielem, statusem i terminem realizacji w ramach Twojego cyklu pracy. Nie pozostaje on w oknie czatu, czekając na skopiowanie do narzędzia do śledzenia projektów.

Obejrzyj to wideo, aby stworzyć swojego pierwszego Super Agenta:

Korzystaj z Claude’a i innych modeli językowych z jednego obszaru roboczego

Dzięki ClickUp Brain zyskujesz dostęp do modeli Claude, GPT i Gemini w jednym obszarze roboczym, bez konieczności wykupywania oddzielnych subskrypcji. Możesz samodzielnie wybrać model lub pozwolić, by Brain dokonał wyboru na podstawie zadania. Oznacza to, że korzystasz z tego samego systemu wnioskowania Claude, który zasila samodzielne Skills, wraz z innymi modelami, w tym samym miejscu, w którym zarządzasz swoimi kampaniami.

Zarządzaj całymi cyklami pracy w jednym miejscu

Oprócz AI, ClickUp dla zespołów marketingowych zajmuje się operacyjną stroną marketingu w tej samej przestrzeni roboczej.

Zautomatyzuj planowanie zawartości, procesy zatwierdzania i przekazywania zadań dzięki ponad 100 gotowym automatyzacjom

Śledź wskaźniki KPI kampanii w ponad 50 typach kart na pulpitach nawigacyjnych ClickUp , które aktualizują się w czasie rzeczywistym

Zbieraj zlecenia kreatywne i kieruj je do odpowiedniego cyklu pracy za pomocą formularzy ClickUp

Zintegruj je ze wszystkimi narzędziami, z których na co dzień korzystasz, w tym HubSpot, Slack, Figma i Google Drive, aby dane potrzebne do działania funkcji Skills pozostawały w stałym połączeniu

Rzeczywiste ograniczenia. Brain został zaprojektowany do pracy w ramach obszaru roboczego ClickUp. Jeśli potrzebujesz przenośnej funkcji z niestandardowymi skryptami, która działa jednocześnie w claude.ai, API i Claude Code, lepiej będzie stworzyć ją poza ClickUp i tam ją utrzymywać. Dla kogo to rozwiązanie. ClickUp najlepiej sprawdza się, gdy Twój zespół marketingowy już zarządza kampaniami, kalendarzami zawartości i koordynacją w jednym obszarze roboczym. Albo gdy chcesz przestać rozdzielać kontekst między funkcją w Claude a narzędziem do śledzenia projektów w innym miejscu.

Oto, jak ta konsolidacja wygląda w praktyce: menedżer ds. marketingu zarządza kampaniami, briefami i cyklami pracy opartymi na AI z jednego obszaru roboczego:

Typowe błędy związane z umiejętnościami marketingowymi (i jak je naprawić)

Sześć błędów powoduje, że większość umiejętności marketingowych nie osiąga oczekiwanych wyników: nakładające się opisy, przykłady sprzeczne z zasadami, brak spójnego nazewnictwa marki, nieaktualne informacje o produkcie, zestawy zasad oparte wyłącznie na zakazach oraz testowanie sformułowań na jednej osobie.

Oto jak je rozpoznać i zamknąć każdą z nich.

Dwa Skillsy zgłaszają to samo żądanie. Tworzysz Skill odpowiedzialny za komunikację marki, a następnie Skill do tworzenia treści e-maili, a w opisach obu jest wzmianka o e-mailach. Teraz Claude nie potrafi rozstrzygnąć, który z nich jest odpowiedzialny za zadanie, więc kolejność ich uruchamiania zmienia się z dnia na dzień, a wraz z nią waha się jakość wyników.

Rozwiązanie: Przydziel każdej umiejętności własny obszar działania. Niech umiejętność głosowa odpowiada za wszystkie treści skierowane do klientów, a umiejętność e-mailowa – za strukturę wiadomości, sekwencję wysyłania i tematy wiadomości. Dodaj w instrukcjach notatkę, że działa ona równolegle z umiejętnością głosową, a nie zamiast niej.

Zasady i przykłady są ze sobą sprzeczne, a przykłady mają pierwszeństwo. Twój plik SKILL.md zabrania stosowania wykrzykników, ale w prawdziwej kampanii, którą wkleiłeś jako przykład, użyto dwóch. Claude kieruje się bardziej tym, co pokazujesz, niż tym, co mówisz, więc ten zabroniony nawyk wciąż powraca.

Rozwiązanie: Przed dodaniem każdego przykładu do zbioru sprawdź, czy jest zgodny z Twoimi zasadami. Każdy z nich powinien albo być zgodny z zasadami, albo zawierać jednowierszową notatkę – coś w rodzaju oznaczenia, że powstał przed wprowadzeniem zasady zakazującej używania wykrzykników. Dzięki temu sprzeczność staje się okazją do nauki.

Skill używa słowa „my”, a następnie przestaje działać, gdy korzysta z niego partner. Wyrażenia takie jak „nasz produkt” i „nasz ton” sprawdzają się w przypadku jednego zespołu wewnętrznego. Prześlij Skill do agencji obsługującej trzech klientów, a Claude nie będzie w stanie rozróżnić, którą markę oznacza Twoje „my”.

Poprawka: Wszędzie podaj nazwę marki, aby tekst był napisany w jej charakterystycznym tonie. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami wewnętrznymi, a dzięki temu funkcja pozostaje przejrzysta, gdy trafia do freelancera lub agencji.

Informacje o produkcie są dodawane, a następnie tracą ważność. Ktoś w marcu na stałe zakodował ceny i opisy funkcji. W czerwcu ceny ulegają zmianie, a Skill nadal umieszcza stare dane w każdym szkicu, zachowując idealny ton marki. To gorsze niż brak informacji, ponieważ błędy są wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu.

Poprawka: Oddzielaj fakty od tonu wypowiedzi. Stałe zasady dotyczące tonu wypowiedzi pozostają w pliku SKILL.md; zmienne fakty przenoś do jednego pliku zawierającego informacje o produkcie, z podaniem właściciela i daty przeglądu na początku. Dzięki temu każdy może od razu sprawdzić, czy termin przeglądu nie upłynął.

Każda reguła ma charakter zakazu, więc Claude wie, czego unikać, ale nie wie, co ma robić. Umiejętność oparta na 20 zabronionych słowach i pozbawiona pozytywnych wytycznych po prostu popycha Claude’a w stronę ogólnikowej przeciętności. Prowadzi to do tego samego, co do zrobienia.

Rozwiązanie: Każdemu zakazowi przypisz odpowiedni zamiennik. Nie wystarczy po prostu usunąć słowo „wykorzystać” – powiedz systemowi, żeby użył słowa „używać”. Nie proś go tylko o unikanie przesadnych stwierdzeń – powiedz mu, żeby podał konkretną liczbę i niech to właśnie ona stanowi podstawę twierdzenia. Staraj się, aby lista zaleceń była dłuższa niż lista zakazów.

Skill został przetestowany wyłącznie na podstawie słów twórcy, a nie innych osób. Autor prosi o odświeżenie tekstu reklamy, a skill jest wyzwalaczem. Członek zespołu prosi o wygenerowanie kilku wariantów RSA, ale nic się nie ładuje. Niebezpieczeństwo: Claude nie popełnia błędów; po prostu udziela ogólnych odpowiedzi, więc członek zespołu otrzymuje wiarygodny szkic, w którym nie zastosowano żadnej z Twoich reguł.

Rozwiązanie: Przed wdrożeniem zbierz z czatu rzeczywiste sformułowania zapytań Twojego zespołu z całego tygodnia i przetestuj opis pod kątem wszystkich z nich. Następnie dodaj do instrukcji sygnał rozpoznawczy, np. rozpoczęcie każdego szkicu od podania typu zasobu i kanału w pierwszym wierszu, tak aby brakujący sygnał natychmiast wskazywał, że funkcja nie została załadowana.

Zacznij od jednej umiejętności i stwórz repo

Funkcje Claude'a zmieniają to, co AI wie o Twojej marce. Bez nich każdy model opiera się na tych samych danych szkoleniowych i generuje te same, przeciętne wyniki. Gdy zaczniesz z nich korzystać, model za każdym razem będzie tworzył treści w oparciu o niestandardowy ton wypowiedzi, reguły i argumenty.

Błędem popełnianym przez większość zespołów jest pobieranie pakietu ogólnych Skills i oczekiwanie lepszych wyników. To po prostu zamiana jednej porcji przeciętności na inną. Wartość wynika z zakodowania własnej oceny sytuacji: tonu narzucanego przez redaktora, prawdziwych studiów przypadków oraz sprawdzonej struktury zawartości.

Zacznij od zasobu, który tworzysz najczęściej. Przenieś swój styl komunikacji do jednej umiejętności. Przetestuj ją na prawdziwym zleceniu. Popraw to, co nie działa, i nieustannie to udoskonalaj. Umiejętność staje się coraz lepsza z każdą rundą, ponieważ kumuluje wprowadzone poprawki zamiast resetować się.

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Często zadawane pytania dotyczące funkcji Claude Skills for Marketing

Jak stworzyć funkcję Claude bez programowania?

Aby stworzyć funkcję Claude bez kodowania, utwórz folder zawierający plik SKILL.md i dodaj sekcję frontmatter w formacie YAML z nazwą oraz opisem skupiającym się na wyzwalaczach. Następnie napisz instrukcje prostym językiem. Wzbogać je o autentyczny ton komunikacji Twojej marki oraz dwa lub trzy przykładowe materiały. Potem przetestuj funkcję na prawdziwym briefie i dopracuj ją tam, gdzie ton komunikacji nie jest spójny.

Czy warto zainstalować umiejętności marketingowe społeczności Claude dostępne na GitHubie?

Umiejętności marketingowe społeczności Claude na GitHubie są przydatne jako wzorce referencyjne. Jednak zainstalowanie ich zbyt wielu zazwyczaj prowadzi do generowania zawartości o charakterze ogólnym, ponieważ każda z nich odzwierciedla osąd kogoś obcego, a nie Twojej marki. Publiczne repozytoria, takie jak anthropics/skills, pokazują, jak zbudowany jest plik SKILL.md. Warto się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem tworzenia. Lepiej jest skopiować strukturę, a nie zawartość: stwórz jedną umiejętność, która będzie odzwierciedlała Twój własny styl, profil idealnego klienta (ICP) oraz listę zabronionych zwrotów.

Czy mogę zachować prywatność zastrzeżonych danych marki w funkcji Skills?

Tak, możesz zachować poufność zastrzeżonych danych marki w ramach umiejętności. Umiejętność to zestaw plików, nad którymi masz kontrolę, więc reguły głosowe, pozycjonowanie i nieopublikowane informacje o produktach pozostają w Twoim własnym obszarze roboczym lub repozytorium. W planach Team i Enterprise właściciele zarządzają tym, komu udostępniana jest dana umiejętność. Przechowywanie biblioteki w prywatnym repozytorium GitHub pozwala zachować jej wewnętrzny charakter i zapewnia ścieżkę audytową.

Czy Claude to najlepsza AI do marketingu?

Nie ma jednej najlepszej AI do marketingu; właściwy wybór zależy od charakteru pracy. Claude jest szeroko stosowany w tym zakresie ze względu na zdolność do kompleksowej analizy danych kampanii oraz obszerny kontekst, który może pomieścić pełny przewodnik po marce. Dodatkowo oferuje wsparcie dla umiejętności agentów oraz połączenia MCP z narzędziami takimi jak Google Ads i HubSpot. Najważniejszym czynnikiem wyróżniającym zazwyczaj nie jest sam model, ale to, czy wiedza o marce i praca są zgromadzone w jednym miejscu.

Który model Claude'a warto wykorzystać w marketingu?

W przypadku wszelkich treści wymagających wrażliwości na kontekst głosowy (teksty reklamowe, briefy, zawartość długoformatowa) korzystaj z najwydajniejszego modelu dostępnego w ramach Twojego planu, ponieważ najlepiej zachowuje on kontekst marki i rytm wypowiedzi w długich dokumentach. Lżejsze modele sprawdzają się w przypadku szybkich, masowych zadań o niewielkiej wadze, takich jak generowanie wielu wariantów tematów wiadomości. Umiejętności działają tak samo we wszystkich modelach, więc wybór modelu wpływa na jakość i koszt, a nie na to, czy dana umiejętność będzie działać.

Jaka jest różnica między funkcją Claude a niestandardowym modelem GPT?

Oba rozwiązania zawierają instrukcje wielokrotnego użytku. Jednak Skill Claude’a uruchamia się wyłącznie w następujących sytuacjach: gdy zadanie odpowiada jego opisowi; może łączyć skrypty i wiele plików referencyjnych; oraz działa na platformie claude.ai, poprzez API oraz w Claude Code jako otwarty standard. Niestandardowy model GPT pozostaje w ekosystemie OpenAI i jest konfigurowany za pomocą pojedynczego zestawu instrukcji. Dla zespołów marketingowych praktyczną zaletą jest przenośność oraz możliwość dołączenia pełnego przewodnika stylistycznego w postaci plików połączonych.

W jakich planach Claude działają Skills?

Skills działają w planach Free, Pro, Max, Team i Enterprise, o ile włączone są funkcje wykonywania kodu i tworzenia plików. Wbudowana funkcja udostępniania, dzięki której właściciel może udostępnić jeden Skill całej organizacji, jest dostępna wyłącznie w planach Team i Enterprise. W pozostałych planach udostępnianie odbywa się poprzez spakowanie folderu do pliku ZIP i wysłanie go.