Umiejętności Claude’a w zarządzaniu projektami: praktyczny przewodnik

W poniedziałek przeprowadzasz Claude’a przez proces sprintu. W piątek robisz to ponownie, a w następnym tygodniu – jeszcze raz. Każda rozmowa zaczyna się od zera, a dla każdego, kto na co dzień prowadzi projekty, ten ciągły reset po cichu pochłania wiele godzin.

Funkcje Claude'a eliminują konieczność ciągłego resetowania: wystarczy raz zapisać cykl pracy, a Claude samoczynnie go uruchamia, gdy tylko pojawi się zadanie. Jednak prawdziwym wyzwaniem nie jest tworzenie funkcji, lecz rozpoznanie, które z nich nadal zasługują na uruchomienie. Przestarzała funkcja ukrywa swoje zużycie, dostarczając właściwy format długo po tym, jak proces, na którym się opiera, już się zmienił.

W skrócie: Umiejętność to folder zawierający plik SKILL.md, który uczy Claude'a wykonywania jednego powtarzalnego zadania i jest ładowany automatycznie, gdy Twoje zapytanie pasuje do zawartego w nim opisu. Najlepiej sprawdzają się w przypadku ustrukturyzowanych, powtarzających się zadań: specyfikacji wymagań (PRD), cotygodniowych podsumowań statusu, oceny zgłoszeń oraz retrospektyw. Nie zastępują one agentów, serwerów MCP ani Twojego systemu ewidencyjnego, a jedynie przetwarzają dane, które im przekazujesz. Najlepsze zastosowanie: zespoły, które powtarzają te same cykle pracy zarządzania projektami i chcą, aby za każdym razem miały identyczną strukturę.

Czym są umiejętności Claude’a?

Umiejętności Claude’a to foldery zawierające instrukcje, które uczą Claude’a, jak radzić sobie z konkretnymi, powtarzającymi się zadaniami. Oficjalna nazwa tej funkcji nadana przez firmę Anthropic to „Agent Skills”.

Każda funkcja zawiera plik o nazwie SKILL.md. Plik ten rozpoczyna się krótkim blokiem zwanym „YAML frontmatter”, który zawiera nazwę funkcji oraz opis sytuacji, w których należy ją stosować. Pozostała część pliku zawiera instrukcje, których przestrzega Claude. Funkcja może również zawierać szablony, dokumenty referencyjne i skrypty.

Od zespołu odpowiedzialnego za Skills: Inżynierowie z firmy Anthropic, którzy wprowadzili tę funkcję – Barry Zhang, Keith Lazuka i Mahesh Murag – porównują tworzenie Skills do pisania „przewodnika wprowadzającego dla nowego pracownika”. Wystarczy raz zapisać wiedzę proceduralną potrzebną do wykonania zadania, a Claude wykorzysta ją za każdym razem, gdy zadanie to się pojawi.

Jak działają funkcje Claude Skills?

Funkcje Claude działają w oparciu o automatyczne wykrywanie. Na początku sesji Claude odczytuje nazwę i opis każdej zainstalowanej funkcji. Gdy Twoje zapytanie pasuje do opisu funkcji, Claude pobiera pełną instrukcję i ją stosuje. Nie ma konieczności przeprowadzania wzmianki na temat funkcji ani wklejania niczego na czacie.

Taka konstrukcja nazywa się stopniowym ujawnianiem informacji i pozwala zachować lekkość Skills. Claude ładuje jedynie krótki opis, dopóki zadanie nie wymaga więcej informacji. Pełne instrukcje pozostają ukryte, dopóki nie staną się istotne. Oznacza to, że możesz zainstalować wiele Skills bez spowalniania działania Claude'a i bez zaśmiecania trwających rozmów.

Oto jak to wygląda w praktyce:

Umiejętność stworzona z myślą o retrospektywach sprintów obejmuje strukturę spotkania, format elementów do wykonania oraz zasady działań następczych. Gdy ktoś poprosi Claude’a o podsumowanie retrospektywy, system wykrywa dopasowanie, ładuje tę umiejętność i generuje podsumowanie w oczekiwanym formacie. Ta sama struktura za każdym razem, w każdej rozmowie.

Umiejętności różnią się od podpowiedzi pod jednym kluczowym względem: trwałością. Podpowiedź dotyczy jednej rozmowy. Umiejętność ma zastosowanie do każdej rozmowy, w której pojawia się dane zadanie.

Działają one we wszystkich produktach Claude. Możesz je dodać w ustawieniach Claude.ai, używać w Claude Code lub przesłać za pośrednictwem API. Ten sam plik umiejętności działa we wszystkich trzech miejscach.

Czy wiesz, że...? Badanie przeprowadzone w 2025 roku przez Stowarzyszenie Zarządzania Projektami (APM) wśród 1000 specjalistów ds. projektów wykazało, że 70% z nich twierdzi, iż ich organizacja korzysta obecnie ze sztucznej inteligencji, co stanowi niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z 36% odnotowanymi dwa lata wcześniej. Wdrożenie nie jest już kwestią sporną. Chodzi o to, jak zakodować proces.

Claude Skills a agenci, MCP i CLAUDE.md

Funkcje Claude Skills, agenci AI, serwery Model Context Protocol (MCP) oraz pliki CLAUDE.md rozwiązują powiązane ze sobą problemy. Jednak kierownicy zarządzania projektami często je ze sobą mylą.

Umiejętność uczy Claude'a, jak wykonywać powtarzające się zadania. Agent AI to autonomiczny system, który wykonuje wieloetapowe zadania. Serwer MCP łączy Claude'a z systemem zewnętrznym. Plik CLAUDE.md zawiera trwałe, zawsze aktywne reguły. Te cztery elementy wzajemnie się uzupełniają, a nie konkurują ze sobą.

Możliwości Czym to jest Kiedy kierownik projektu sięga po to narzędzie Umiejętność Folder umiejętności Claude'a oparty na pliku SKILL.md, który uczy Claude'a wykonywania powtarzalnego zadania Za każdym razem wykonujesz zadania w ten sam sposób: specyfikacje wymagań (PRD), podsumowania statusu lub ocenę metodą RICE Agent Autonomiczny system, który samodzielnie wykonuje wieloetapowe zadania Chcesz, aby praca przebiegała od początku do końca bez konieczności sprawdzania każdego kroku Serwer MCP Połączenie między Claude a zewnętrznym narzędziem lub źródłem danych Claude musi mieć dostęp do odczytu lub zapisu w Twoim systemie śledzenia zadań, dokumencie lub narzędziu do zbierania opinii CLAUDE. md Plik przechowujący trwałą pamięć projektu i reguły działające w trybie ciągłym Chcesz, aby za każdym razem stosowano stałe konteksty („zawsze podawaj wskaźnik”, „w tym projekcie stosuje się dwutygodniowe sprinty”)

Skill a CLAUDE.md – te dwa pojęcia łatwo pomylić: Różnica polega na tym, kiedy każdy z nich jest ładowany. Plik CLAUDE.md jest zawsze aktywny. Claude odczytuje go przy każdej wiadomości bez wyzwalacza, dlatego powinien zawierać tylko niewielki zestaw stałych informacji. Na przykład: „prowadzimy dwutygodniowe sprinty”.

Umiejętność działa odwrotnie. Pozostaje w stanie uśpienia, dopóki Twoje zapytanie nie będzie zgodne z jej opisem, a następnie na żądanie ładuje pełną instrukcję. Dlatego umiejętność może być długa i szczegółowa, nie spowalniając przy tym działania systemu, a plik CLAUDE.md powinien być krótki.

Ogólna zasada: Plik CLAUDE.md zawiera kontekst, który Claude powinien zawsze znać; umiejętność to procedura, którą Claude powinien wykonać tylko wtedy, gdy pojawi się konkretne zadanie. Działają one razem: plik CLAUDE.md określa, że „prowadzimy dwutygodniowe sprinty”, a Twoja umiejętność dotycząca retrospektywy automatycznie przejmuje tę informację po uruchomieniu wyzwalacza.

Uwaga: Jeśli korzystasz już z serwera MCP, najtrudniejsze masz już za sobą. MCP zapewnia Claude’owi połączenie. Funkcja (Skill) informuje Claude’a, jak wykorzystać to połączenie w Twoim cyklu pracy. Oba elementy wzajemnie się uzupełniają i najlepiej jest korzystać z nich razem.

Dlaczego umiejętności Claude'a mają znaczenie dla zarządzania projektami

Umiejętności Claude zapewniają zespołowi projektowemu pięć konkretnych korzyści: spójne wyniki pracy wszystkich członków zespołu, pamięć organizacyjną, która przetrwa zmiany kadrowe, kontekst, którego nie trzeba już na nowo dostarczać, rosnącą z czasem zdolność oceny sytuacji oraz wdrożenie nowych pracowników liczone w dniach.

Oto, co otrzymasz w szczegółach:

Każda osoba otrzymuje ten sam wynik. Pięciu kierowników projektów, którzy zwracają się do Claude’a z prośbą o PRD, otrzymuje pięć formatów i pięć definicji „zrobione”. Jedna wspólna umiejętność PRD sprowadza to wszystko do jednej struktury. Specyfikacja otwierana przez recenzenta wygląda tak samo, niezależnie od tego, czy została wygenerowana przez nowo zatrudnionego pracownika, czy przez kierownika zespołu.

Twój proces nie znika wraz z odejściem osoby, która jest za niego odpowiedzialna. Jedyny kierownik projektu, który wie, jak powinny wyglądać retrospektywy, zabiera tę wiedzę ze sobą. Umiejętność przekształca tę wiedzę proceduralną w plik, który pozostaje na swoim miejscu. Framework działa niezależnie od tego, czy jego autor jest obecny, czy nie.

Skill sam w sobie zawiera ten kontekst. Jeśli wkleiłeś strukturę sprintu do trzech oddzielnych czatów w Claude, za każdym razem przeciążasz agenta. Skill zapewnia ten kontekst. Praca rozpoczyna się od Twojego standardu. Oszczędność czasu jest niewielka w poszczególnych instancjach, ale znaczna w skali kwartału.

Efekty kumulują się, zamiast się resetować. Jedna podpowiedź poprawia jeden wynik dla jednej osoby. Umiejętność poprawia wszystkie przyszłe wyniki dla wszystkich, ponieważ każda poprawka, którą wprowadzasz, ulepsza wspólną wersję.

Nowy pracownik od pierwszego dnia przejmuje wiedzę zgromadzoną przez zespół. Bez funkcji Skills nowy kierownik projektu spędza pierwszy miesiąc na analizowaniu sposobu, w jaki zespół tworzy briefy i raporty. Dzięki wspólnej bibliotece klonuje repozytorium funkcji Claude Skills i od razu zaczyna wykonywać zadania zgodnie ze standardami.

Dlaczego większość funkcji Claude'a przestaje działać poprawnie Skill Claude wymaga stałej konserwacji, a jego awarie pojawiają się bez ostrzeżenia. Skill rejestruje sposób pracy Twojego zespołu w dniu jego utworzenia, a praca po tym czasie nieustannie się zmienia. Przechodzisz na nowy system śledzenia zadań, zmieniasz skład zespołu i aktualizujesz zawartość dokumentu PRD. Umiejętność nie uwzględnia żadnej z tych zmian i nadal realizuje stary proces, zwracając te same wyniki. To właśnie sprawia, że przestarzała umiejętność jest gorsza niż brak umiejętności: przestarzała wersja wydaje się poprawna długo po tym, jak przestała być poprawna. Słaba podpowiedź łatwo wykryć, ponieważ czytasz nieodpowiednią odpowiedź i ją poprawiasz. Jednak stara funkcja ukrywa problem, dostarczając format zgodny z Twoim zapytaniem. Oczywiście nikt tego nie sprawdza, gdy proces w tle już się uruchomił. W rzeczywistości 35% pracowników tylko sporadycznie sprawdza wyniki generowane przez AI przed ich wykorzystaniem. Funkcja „Skill” zmniejsza tę lukę, ponieważ sprawia, że nawet słabe wyniki wydają się bardziej wiarygodne. Prawdziwym wyzwaniem nie jest tworzenie kolejnych umiejętności, ale ocena, które z nich nadal zasługują na dalsze działanie. Przypisz każdej umiejętności właściciela i wyznacz termin przeglądu. W przeciwnym razie stanie się ona jedynie zapisem cyklu pracy, który Twój zespół już porzucił. Jest to również szczera odpowiedź na pytanie, kiedy należy wycofać funkcję Claude Skill: wtedy, gdy tempo pracy przewyższa Twoją gotowość do aktualizowania tej funkcji.

Jak stworzyć funkcję Claude'a dla cyklu pracy dotyczącego zarządzania projektami

Skill Claude'a tworzy się w jednym pliku, bez konieczności korzystania z osobnej aplikacji ani pisania kodu. Poniższe pięć kroków poprowadzi Cię przez proces określenia zakresu cyklu pracy, napisania pliku SKILL.md, dodania materiałów referencyjnych, utrzymania pliku w zwięzłej formie oraz przetestowania go w rzeczywistych warunkach pracy.

Krok 1: Zacznij od oceny

Zanim napiszesz choćby jedną instrukcję, poświęć chwilę na zidentyfikowanie powtarzającego się cyklu pracy. Funkcja ma sens tylko wtedy, gdy wypełnia lukę, którą już potrafisz zidentyfikować.

Uruchom Claude’a na reprezentatywnym zadaniu i zwróć uwagę na moment, w którym podasz mu ten sam kontekst, co poprzednio. Ten powtarzający się kontekst stanowi materiał, który funkcja powinna przyswoić. Zespoły, które pomijają tę ocenę, często tworzą dopracowaną funkcję dla problemu, z którym nigdy nie miały do czynienia.

Krok 2: Utwórz plik SKILL.md zawierający nazwę, opis i instrukcje

Utwórz folder zawierający plik SKILL.md i otwórz go z sekcją YAML frontmatter zawierającą nazwę i opis. Następnie wpisz instrukcje poniżej w zwykłym formacie Markdown. Te trzy części pełnią różne funkcje:

Opis: To jedno zdanie określa, kiedy funkcja Skills zostanie uruchomiona, dlatego warto poświęcić mu najwięcej uwagi.

Wyzwalacz: Określ go w sposób jednoznaczny, np. „Użyj, gdy użytkownik poprosi o cotygodniowe podsumowanie statusu”.

Wskazówki: Opisy powinny być konkretne, ponieważ to od nich zależy, czy Claude w ogóle otworzy plik

Krok 3: Określ punkt odniesienia, na podstawie którego będzie działać

Jakość umiejętności związanej z zarządzaniem projektami widać znacznie lepiej na podanych przez Ciebie przykładach niż w samej pomysłowości instrukcji. Zrozumiemy to na przykładzie:

Sachin Rekhi, założyciel Notejoy i były szef działu produktów w LinkedIn, stworzył funkcję służącą do oceny strategii produktowej. Odniosła ona sukces, ponieważ dostarczył on własne materiały szkoleniowe wraz z przykładami skutecznych strategii. Dało to Claude’owi jasne kryteria, według których mógł oceniać przygotowane projekty.

Zadanie do zrobienia dla Ciebie: Zbierz dwa lub trzy swoje najlepsze dotychczasowe dokumenty PRD lub raporty o statusie realizacji i umieść do nich odniesienia bezpośrednio w pliku SKILL.md.

Krok 4: Utrzymuj plik SKILL.md w zwięzłej formie; szczegóły umieszczaj w plikach, do których odwołuje się ten plik

Rozbudowany plik SKILL.md ukrywa najważniejsze instrukcje, więc podziel go, gdy stanie się zbyt nieporęczny.

Materiały, które pojawiają się sporadycznie, takie jak szczegółowa specyfikacja formatowania, przenieś do oddzielnych plików, do których odwołuje się plik SKILL.md. Claude odczytuje te pliki tylko wtedy, gdy wymaga tego sytuacja, co pozwala ograniczyć koszty związane z kontekstem. Dzięki temu plik główny pozostaje na tyle krótki, że najważniejsze wskazówki mają zawsze widoczność.

Krok 5: Przetestuj i udoskonalaj zadanie w środowisku produkcyjnym

Uruchom funkcję Agent Skill na bieżących zadaniach, a nie na uporządkowanej próbce demonstracyjnej. Dzięki temu dowiesz się, czy funkcje Agent Skills działają dobrze tylko na przykładowych projektach, czy też radzą sobie z obciążeniem pracą w stresujących sytuacjach.

Gdy wynik jest nieprawidłowy, nie przepisuj umiejętności od nowa. Poproś Claude’a, aby wyjaśnił, gdzie popełniono błąd. Jego odpowiedź zazwyczaj ujawnia brakujące ograniczenie, które uważałeś za oczywiste. Na przykład może wskazać pole, o którego uwzględnieniu nie wiedział, lub kolejność priorytetów, którą zgadł.

Uwzględnij to ograniczenie w pliku SKILL.md jako konkretną linię kodu. Spodziewaj się dwóch lub trzech iteracji, zanim funkcja się ustabilizuje. Każda poprawka powinna sprawiać, że plik będzie bardziej konkretny, a nie dłuższy.

Wskazówka: Jeśli poprawka obejmuje więcej niż dwa zdania, prawdopodobnie powinna znaleźć się w pliku referencyjnym, a nie w głównych instrukcjach.

Aby uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak osiągnąć najlepsze wyniki dzięki aplikacji Claude, obejrzyj ten wideo.

Jak udostępniać funkcje Claude'a członkom zespołu

Istnieją trzy sposoby udostępniania funkcji Claude Skills: spakowanie i wysłanie, udostępnienie w ramach platformy Claude oraz skorzystanie ze wspólnego repozytorium GitHub. Wybór odpowiedniej metody zależy od Twojego planu oraz wielkości zespołu.

Opcja 1: Spakuj i wyślij

„Skill” to folder. Spakuj go do pliku ZIP i wyślij odpowiedniemu członkowi zespołu, aby mógł go wgrać do swoich ustawień Claude. Działa to w każdym planie.

Aby wysłać funkcję:

Znajdź folder „Skill” na swoim komputerze. Musi on zawierać plik o nazwie SKILL.md

Toggl pasek boczny konkretnego folderu umiejętności i kliknij Pobierz

Pobieranie folderu zip z funkcjami Claude

Aby przesłać otrzymaną funkcję:

Otwórz aplikację Claude i przejdź do Ustawień

Wybierz opcję „Funkcje” i upewnij się, że opcja „Wykonywanie kodu i tworzenie plików” jest włączona, ponieważ bez niej umiejętności nie będą działać.

Włączanie funkcji wykonywania kodu i tworzenia plików w Claude Skills

Przejdź do sekcji Niestandardowa , a następnie Umiejętności

Wybierz opcję Prześlij umiejętność i wybierz plik ZIP

Przesyłanie folderu „Skills” do Claude

Umiejętność pojawi się na Twojej liście z przyciskiem Toggl; włącz ją

Wykorzystaj tę metodę w przypadku jednorazowych przekazów, takich jak wysłanie umiejętności do klienta lub freelancera. Unikaj jej w przypadku zespołów. Każda aktualizacja oznacza nowy plik ZIP, nowe przesłanie i brak możliwości sprawdzenia, kto korzysta z aktualnej wersji.

Opcja 2: Udostępnianie w ramach Claude (plany Team i Enterprise Plan)

W planach Team i Enterprise Claude oferuje wbudowaną funkcję udostępniania. Możesz udostępnić funkcję konkretnym współpracownikom lub całej organizacji. Właściciele mogą również jednorazowo przesłać funkcję w ustawieniach organizacji i udostępnić ją wszystkim. Członkowie otrzymują ją automatycznie, bez konieczności wykonania kroku przesyłania.

Zanim ktokolwiek będzie mógł udostępniać, właściciel organizacji musi włączyć tę funkcję:

Przejdź do Ustawień organizacji , a następnie do Umiejętności

Włącz opcję Wykonywanie kodu i tworzenie plików . Bez tej opcji umiejętności nie będą działać.

Aby umożliwić członkom dzielenie się treściami między sobą, włącz przełączniki udostępniania w tej samej sekcji. Udostępnianie jest domyślnie wyłączone.

Aby udostępnić utworzoną przez siebie funkcję współpracownikom (wybranym osobom lub całej firmie):

Przejdź do sekcji Niestandardowa , a następnie Umiejętności

Otwórz utworzoną przez siebie funkcję i wybierz opcję Udostępnij

Wpisz nazwiska lub adresy e-mail, aby udostępnić treść konkretnym osobom, lub udostępnij ją całej organizacji

Aby udostępnić funkcję całej organizacji (tylko właściciele):

Przejdź do Ustawień organizacji , a następnie do Umiejętności

W sekcji „Umiejętności organizacji” wybierz opcję Dodaj

Wybierz plik ZIP. Musi on zawierać plik o nazwie SKILL.md

Ta funkcja jest od razu udostępniana wszystkim użytkownikom. Jest domyślnie włączona, a członkowie mogą ją wyłączyć dla siebie.

Oto jak firma Anthropic wyjaśnia różnicę między udostępnianymi a przydzielonymi umiejętnościami Claude'a

Aspect Dostarczane przez właściciela Udostępnione współpracownikowi Udostępnione w całej organizacji Kto ma prawo do udostępniania? Tylko dla właściciela Każdy członek (jeśli udostępnianie jest włączone) Każdy członek (jeśli udostępnianie jest włączone) Gdzie pojawiają się udostępnione umiejętności? Lista umiejętności każdego członka Zakładka „Udostępniono Ci” odbiorcy Katalog umiejętności organizacji Czy odbiorcy mogą usunąć te funkcje? Nie można usunąć; można jedynie wyłączyć dla siebie Można usunąć lub wyłączyć Nie można usunąć; można jedynie wyłączyć dla siebie Czy wymagana jest zgoda właściciela? Właściciel je przesyła Nie Nie

Skorzystaj z tej metody, jeśli Twój zespół korzysta z planu Team lub Enterprise Plan. Jest to najprostsza opcja, która pozwala wszystkim pracować na tej samej wersji.

Opcja 3: Wspólne repozytorium GitHub

Każdą funkcję przechowuj jako folder w jednym repozytorium GitHub — jest to wspólny folder projektowy, w którym prowadzone jest śledzenie wszystkich zmian. Członkowie zespołu pobierają zsynchronizowaną kopię i otrzymują dostęp do pełnej biblioteki. Zmiany przechodzą proces weryfikacji, zanim zostaną udostępnione innym. Dwie konwencje pozwalają utrzymać porządek w bibliotece:

Dodaj wiersz wersji (# Version: 1. 3) na początku każdego pliku SKILL.md i zwiększaj jego numer przy każdej zmianie

Używaj przedrostków w nazwach, takich jak „pm-” lub „eng-”, aby jasno określić własność w miarę jak coraz więcej zespołów wnosi swój wkład

Skorzystaj z tego podejścia, jeśli Twój zespół korzysta z wielu narzędzi, potrzebuje rejestru zmian wprowadzanych przez poszczególnych użytkowników lub już korzysta z Claude Code.

Który z nich wybrać? Wysyłanie funkcji do jednej osoby: skorzystaj z funkcji „zip it”. Standaryzacja pracy zespołu w ramach planu Team lub Enterprise Plan w Claude: udostępnij w Claude. Zarządzanie rosnącą biblioteką w różnych zespołach lub narzędziach: skorzystaj z GitHub.

Jak nauczyć się tworzyć umiejętności Claude'a

Zacznij od wbudowanego narzędzia do tworzenia umiejętności firmy Anthropic, skopiuj gotową umiejętność z ich otwartego repozytorium, a następnie dopracuj ją podczas rzeczywistej pracy. Oto cztery kroki, które należy wykonać:

Krok 1: Pozwól twórcy umiejętności stworzyć Twoją pierwszą umiejętność

„Skill-creator” to skill, którego zadaniem jest pomaganie w pisaniu innych skillów. Centrum pomocy Anthropic zaleca go do stworzenia pierwszych kilku skillów. Oto jak to działa:

Opisz powtarzające się zadania lub cykle pracy

Zadaje pytania wyjaśniające i sugeruje bardziej precyzyjny opis

Narzędzie to automatycznie generuje folder oraz plik SKILL.md.

Dla kierownika zarządzania projektami oznacza to, że możesz przekształcić „sposób, w jaki piszę aktualizację statusu” w działającą funkcję bez konieczności ręcznego pisania jakiejkolwiek struktury.

Krok 2: Skopiuj gotową funkcję zamiast tworzyć ją od podstaw

Repozytorium antropics/skills zawiera produkcyjne umiejętności (Skills) wykorzystywane przez Claude’a do pracy z dokumentami: pliki Word, PDF, PowerPoint i Excel. Zapoznanie się z jednym z nich pozwoli Ci zrozumieć, jak zorganizowana jest prawdziwa umiejętność (Skill):

Na początku znajduje się krótki plik SKILL.md

Szczegóły są przenoszone do oddzielnych plików, do których odwołuje się dokument

Skrypty pozostają w osobnym folderze

Wystarczy skopiować ten wzorzec, dostosować go do swojego cyklu pracy, a najtrudniejsza część będzie już za Tobą.

Krok 3: Ulepszaj jedno trudne zadanie, aż Claude wykona je poprawnie

Zgodnie z wytycznymi firmy Anthropic należy pracować nad jednym trudnym zadaniem, aż Claude osiągnie sukces, a następnie ująć to skuteczne podejście w umiejętności. Umiejętność podsumowująca status działa dobrze, ponieważ uruchomiłeś ją na nieustrukturyzowanych danych z zeszłego tygodnia, dostrzegłeś luki i wprowadziłeś poprawki. Samo przeczytanie kolejnych przewodników tego za Ciebie nie zrobi.

Krok 4: Traktuj aktywację i wynik jako dwa odrębne testy

Każda uszkodzona funkcja zawodzi na jeden z dwóch sposobów, a każdy z nich ma swoje własne rozwiązanie:

Umiejętność się nie aktywuje : Problem prawie zawsze leży w opisie. Rozszerz go i dodaj jasne przykłady zastosowań.

Umiejętność uruchamia się, ale wynik jest nieprawidłowy: Problem leży w instrukcjach. Dodaj szczegółowe informacje i przykłady, aby pokazać, jakiego wyniku oczekujesz.

Rozróżnienie tych dwóch pojęć w głowie stanowi zasadniczą część opanowania umiejętności.

Ethan Mollick, profesor z Wharton i autor książki „Co-Intelligence”, dzieli się swoją wiedzą na temat pracy z AI.

Umiejętności, dzięki którym osiągniesz sukces w dziedzinie AI, to nie umiejętności związane z generowaniem podpowiedzi, lecz umiejętności interpersonalne. Jeśli potrafisz dobrze zrozumieć, co może budzić wątpliwości u innych, jeśli potrafisz rozłożyć zadania na poszczególne kroki, jeśli potrafisz rozwiązywać problemy, gdy coś pójdzie nie tak – osiągniesz sukces w dziedzinie AI.

Umiejętności, dzięki którym osiągniesz sukces w dziedzinie AI, to nie umiejętności związane z generowaniem podpowiedzi, lecz umiejętności interpersonalne. Jeśli potrafisz dobrze zrozumieć, co może budzić wątpliwości u innych, jeśli potrafisz rozłożyć zadania na poszczególne kroki, jeśli potrafisz rozwiązywać problemy, gdy coś pójdzie nie tak – osiągniesz sukces w dziedzinie AI.

Krótka lista kontrolna: 9 elementów solidnej umiejętności Claude'a

Jeśli wykonałeś powyższe kroki, masz już większość z nich. Skorzystaj z tego, aby przeprowadzić wyrywkową kontrolę przed udostępnianiem:

Dokładna nazwa (weekly-status-rollup, a nie pm-helper)

Opis oparty na wyzwalaczu (patrz Krok 2 powyżej – to właśnie ta linia decyduje o aktywacji)

Linia wersji u góry (# Wersja: 1. 3)

Instrukcje w formacie Markdown – konkretność przed pomysłowością

Dwa lub trzy praktyczne przykłady (patrz Krok 3)

Pliki referencyjne zawierające szczegółowe informacje (patrz Krok 4)

Wyznaczony właściciel

Termin przeglądu

Określone granice zakresu

To właśnie te trzy elementy (właściciel, data przeglądu, zakres) zapobiegają cichemu przestarzałości umiejętności – jest to scenariusz niepowodzenia omówiony poniżej w sekcji Typowe błędy.

Trzy cykle pracy w dziedzinie zarządzania projektami jako umiejętności

Trzy cykle pracy pozwalają konkretnie dostrzec korzyści: Skill dotyczący specyfikacji produktu (PRD) lub briefu, Skill do cotygodniowego podsumowania statusu oraz Skill do retrospektywy. Każdy z nich wywodzi się z czynności, które zespół projektowy i tak powtarza w każdym cyklu. Oto, jak każdy z nich wygląda w praktyce.

1. Umiejętność „PRD” lub „brief”

Umiejętność Claude'a służąca do generowania dokumentu wymagań produktowych

Załóżmy, że zespół produktowy sporządza dokument PRD na początku każdego projektu. Menedżer produktu uruchamia wyzwalacz, podając ogólny opis problemu, a plik SKILL.md zawiera kilka komponentów, które wykonują zadanie:

Opis: Wyzwalacz, np. „Użyj, gdy użytkownik poprosi o nowy dokument PRD lub opis funkcji”

Szablon sekcji: Nagłówki, których oczekują recenzenci, ułożone w kolejności, w jakiej je czytają

Blok wskaźników: Wskaźniki powodzenia, które kierownictwo śledzi w każdej specyfikacji

Przykładowe dokumenty PRD: Dwa lub trzy najlepsze briefy z Twojej dotychczasowej pracy, zebrane w jeden plik i połączony z innymi dokumentami

Kluczowy element: referencyjne dokumenty PRD. Funkcja może spełnić Twoje wymagania tylko wtedy, gdy dostarczysz rzeczywiste przykłady, więc zbyt skromny lub brakujący zestaw przykładów powoduje załamanie się cyklu pracy.

Co wyróżnia tę funkcję: To najlepsza funkcja, od której warto zacząć. Brief ma za każdym razem tę samą strukturę, więc jest to format, który w końcu będziesz na nowo opisywać w Claude przy każdej nowej inicjatywie. Jednorazowe spisanie go eliminuje najbardziej powtarzalną pracę.

2. Umiejętność cotygodniowego podsumowania statusu

Funkcja Claude'a służąca do generowania cotygodniowej aktualizacji statusu

Wyobraź sobie, że kierownik programu wysyła co piątek aktualizację dla kierownictwa. Funkcja pobiera dane dotyczące zadań z całego tygodnia i generuje pojedynczy raport w ustalonym formacie. Składniki tej funkcji przedstawiają się następująco:

Dane wejściowe: Dane dotyczące zadań z bieżącego tygodnia, wyeksportowane z narzędzia do śledzenia projektów

Szablon: Sekcje, z którymi zapoznają się kierownicy, takie jak status, ryzyko i kolejne kroki

Zasady dotyczące tonu: Jak szczegółowe powinny być poszczególne sekcje, aby były zrozumiałe dla kierownictwa

Kluczowy element: dane wejściowe. Skill podsumowuje wszystko, co mu podasz, i nie pobiera danych samodzielnie. Jeśli podasz mu nieaktualne dane, otrzymasz dopracowany raport zawierający nieaktualne fakty.

Czym wyróżnia się to rozwiązanie: W tym momencie Skill i agent rozdzielają się. Jeśli chcesz, aby aktualizacja pobierała własne dane z trackera, staje się to zadaniem agenta. Skill przetwarza dane dopiero wtedy, gdy się przed nim pojawią.

3. Umiejętność retrospektywna

Umiejętność Claude'a służąca do podsumowywania dyskusji

Dla zespołu realizacyjnego, który na końcu każdego sprintu przeprowadza retrospektywę, ta funkcja przekształca surowe notatki w uporządkowane podsumowanie w jednym, powtarzalnym formacie. Elementy składowe są proste:

Dane wejściowe: Surowe notatki z retrospektyw, niezależnie od tego, jak nieuporządkowane są w momencie ich otrzymania

Wynik: Co zostało zrealizowane, co się opóźniło, elementy wraz z właścicielami oraz działania, które wymagają dalszych działań

Zasady formatowania: Te same cztery nagłówki w każdym cyklu, ułożone w tej samej kolejności

Kluczowy element: spójne wprowadzanie danych. Im mniej notatek mają etykiety, tym trudniej jest funkcji Skills je posortować, więc stosowanie prostych konwencji sporządzania notatek na wcześniejszych etapach procesu opłaca się na późniejszych etapach.

Czym wyróżnia się to rozwiązanie: Jego wartość ma charakter długoterminowy, a nie jednorazowy. Retrospektywa z marca i ta z września czyta się tak samo, dzięki czemu wzorzec powtarzający się w kolejnych sprintach staje się widoczny, zamiast pozostawać ukryty w sześciu różnych stylach notatek.

Typowe błędy związane z funkcjami Claude (i jak je naprawić)

Funkcje Claude'a zawodzą z pięciu typowych powodów: tworzenia jednej ogromnej funkcji zamiast kilku mniejszych, niejasnego opisu, który nigdy nie uruchamia się, braku przykładów oczekiwanych wyników, braku numeru wersji w udostępnianej funkcji oraz instalowania funkcji z niezaufanych źródeł. Każdy z tych problemów ma konkretny objaw, który można zidentyfikować, oraz rozwiązanie, które można zastosować już dziś.

1. Tworzenie jednej mega-umiejętności zamiast trzech wyspecjalizowanych

Pojedyncza „umiejętność menedżera produktu” próbuje jednocześnie tworzyć specyfikacje produktu (PRD), oceniać zgłoszenia i sporządzać notatki dotyczące wydania. W rezultacie nigdy nie uruchamia się ona poprawnie, ponieważ opis jest zbyt ogólny, by Claude mógł dopasować go do jednego zadania. Z drugiej strony treść jest zbyt długa, by zachować zwięzłość.

Rozwiązanie: Podziel to na trzy konkretne umiejętności i przypisz do każdej z nich jedno zadanie.

2. Niejasny opis, który nigdy się nie sprawdza

Dobrze napisana funkcja pozostaje niewykorzystana, a Claude ciągle ją pomija. Dlaczego? Ponieważ w opisie podano temat zamiast wyzwalacza, a model nie ma informacji, kiedy ma ją załadować.

Rozwiązanie: Przepisz ten fragment tak, aby zawierał dokładną frazę, która powinna być wyzwalaczem funkcji, ponieważ to właśnie ta fraza decyduje o tym, kiedy funkcja zostanie załadowana, a nie instrukcje zawarte w tekście.

3. Brak przykładów tego, jak wygląda dobry wynik pracy

Wynik ma poprawną strukturę, ale jest ogólnikowy pod względem treści. Dzieje się tak, ponieważ Skill zawiera reguły, które nie mają standardu odniesienia, więc Claude zadowala się przeciętną wersją zadania.

Rozwiązanie: Zbierz dwa lub trzy swoje najlepsze dotychczasowe artefakty i odwołaj się do nich, aby model mógł oceniać nowe prace w oparciu o ustalone przez Ciebie standardy.

4. Brak linii wersji w umiejętności udostępnianej

Dwóch członków zespołu otrzymuje różne wyniki z funkcji, którą uważają za tę samą. Może się to zdarzyć, ponieważ ktoś edytował plik i nikt nie jest w stanie stwierdzić, z której kopii korzysta dana osoba.

Rozwiązanie: Dodaj wiersz z numerem wersji na początku każdego pliku SKILL.md i zwiększaj go przy każdej zmianie, dzięki czemu niezgodność zostanie wykryta w ciągu kilku sekund.

5. Instalowanie funkcji Skills z niezaufanych źródeł

Ktoś pobiera Skill z internetu i uruchamia go bez zapoznania się z treścią, co ma znaczenie, ponieważ zawarte w nim instrukcje i dołączone skrypty są wykonywane przy użyciu uprawnień, jakie Claude już posiada.

Rozwiązanie: Korzystaj wyłącznie z funkcji, którym ufasz, i najpierw sprawdzaj każdy dołączony plik.

Jak realizujemy cykle pracy związane z zarządzaniem projektami z wykorzystaniem AI w ClickUp

Funkcja Claude Skill działa, ponieważ dostarcza modelowi kontekst, którego w przeciwnym razie by mu brakowało. ClickUp rozwiązuje ten sam problem z drugiej strony: AI już znajduje się tam, gdzie są zadania, dokumenty i terminy. Oznacza to, że nigdy nie potrzebuje oddzielnego pliku z instrukcjami, aby wiedzieć, nad czym pracuje Twój zespół.

Staje się to ważnym kryterium dla wszystkich zagadnień omówionych w tym artykule. Utworzenie umiejętności wymaga napisania i utrzymywania pliku SKILL.md. ClickUp Brain, sztuczna inteligencja obszaru roboczego, pomija ten krok, ponieważ odczytuje rzeczywiste dane projektu w czasie rzeczywistym.

Poproś go o napisanie dokumentu PRD , a pobierze on dane z dziesięciu ostatnich dokumentów PRD zapisanych w Docs

Poproś o podsumowanie sprintu, a narzędzie sprawdzi, które zadania zostały zrealizowane, co zostało zablokowane i kto jest odpowiedzialny za elementy oczekujące.

Wiedza ta jest już uporządkowana i posiadają połączenia.

Brain obsługuje modele Claude, GPT i Gemini w ramach jednej subskrypcji. Możesz wybrać model dla każdej rozmowy lub pozwolić Brainowi automatycznie dobrać go w zależności od zadania. Potrzebujesz rozumowania Claude’a do złożonej specyfikacji? Przełącz się na ten model. Potrzebujesz szybkiego podsumowania pięćdziesięciu aktualizacji? Pozwól Brainowi dokonać wyboru.

Możesz uruchomić proces wnioskowania Claude’a w przypadku obszernej specyfikacji, a następnie przełączyć się na szybszy model, aby podsumować pięćdziesiąt aktualizacji, bez konieczności opuszczania dokumentu lub przełączania się między kontami.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, przełącz się na preferowany model LLM w ClickUp Brain

Tworz slajdy, buduj pulpity nawigacyjne i zarządzaj projektami bez konieczności ręcznego pisania ani jednego pliku instrukcji, korzystając z wbudowanych funkcji Brain.

Różnica w stosunku do ręcznie tworzonych umiejętności Claude polega na tym, że te umiejętności mają już pełny kontekst obszaru roboczego. Nie musisz nigdy dołączać plików referencyjnych ani zarządzać folderami. Umiejętności te ulepszają się w miarę jak Brain uczy się na podstawie poprawek, wyników i wzorców użytkowania w całym zespole.

Co sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku tych cykli pracy:

Powtarzające się decyzje podejmowane są bez Twojego udziału : Stwórz zakończony plan projektu natychmiast po zatwierdzeniu briefu, korzystając z : Stwórz zakończony plan projektu natychmiast po zatwierdzeniu briefu, korzystając z ClickUp Super Agents . Monitorują one Twoją listę zgłoszeń i oceniają każde nowe zgłoszenie pod kątem wysiłku, wpływu oraz zgodności z celami. Możesz również zdecydować się na otrzymywanie w każdy piątek cotygodniowego podsumowania dla kadry kierowniczej, opartego na aktualnych danych. Skonfiguruj raz, przydziel obowiązki i nie musisz już nic robić

Myślenie pozostaje powiązane z działaniem : Twórz szkice, edytuj i podsumowuj dokumenty PRD w : Twórz szkice, edytuj i podsumowuj dokumenty PRD w ClickUp Docs za pomocą ClickUp Brain. Będąc tam, możesz również podać mu podpowiedź dotyczącą aktualizacji statusu zadania i informacji (z których jedna jest już połączona z dokumentem). Brain odwołuje się do historii zadania i dokumentu, aby wprowadzić nowe zmiany, dzięki czemu kontekst nigdy nie zostaje utracony

Możesz przeglądać portfolio bez konieczności tworzenia raportu: Wizualizuj tempo pracy, obciążenie pracą na osobę, postępy w realizacji celów oraz przeszkody za pomocą Wizualizuj tempo pracy, obciążenie pracą na osobę, postępy w realizacji celów oraz przeszkody za pomocą pulpitów nawigacyjnych ClickUp . Brain odpowiada na pytania dotyczące tego, co pokazuje pulpit nawigacyjny, oszczędzając czas i unikając błędów ludzkich przy obliczeniach

Szczere zastrzeżenie: To jest ścieżka bez konieczności tworzenia własnych rozwiązań. Jeśli Twój cykl pracy przebiega poza ClickUp, przenośna funkcja Claude Skills z niestandardowymi skryptami zapewni Ci większą kontrolę. ClickUp Brain działa najlepiej, gdy praca i koordynacja odbywają się w tym samym miejscu. Dla kogo to rozwiązanie: Zespoły wielofunkcyjne zarządzające projektami o rzeczywistej złożoności: wiele strumieni pracy, zmieniające się priorytety, interesariusze, którzy potrzebują widoczności bez konieczności zadawania pytań. Dla freelancera pracującego samodzielnie, który prowadzi śledzenie pięciu zadań, jest to narzędzie o zbyt szerokim zakresie, niż wymaga tego jego praca.

Oto, co się dzieje, gdy Twoja AI dysponuje już kontekstem całej Twojej pracy:

Zero ręcznych podsumowań: Jak firma Rillsoft Sistemas zarządza 5 działami dzięki cyklom pracy opartym na AI Rillsoft Sistemas, brazylijska firma zajmująca się systemami ERP, zarządza pięcioma działami w jednym obszarze roboczym ClickUp. Czterech „Super Agentów” zajmuje się podsumowaniami sprintów, aktualizacjami statusu oraz listami zadań po rozmowach, bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Podczas wdrażania u klienta jeden z Super Agentów wykrył zablokowaną zależność między dwoma modułami, zanim zrobił to ktokolwiek z zespołu. Dzięki temu udało się uniknąć opóźnienia w uruchomieniu. Nikt nie musiał w tym celu tworzyć pliku umiejętności ani eksportować danych dotyczących zadań. AI dysponowała już odpowiednim kontekstem, ponieważ działała tam, gdzie wykonywana była praca. Rodrigo Nascimento, programista w firmie Rillsoft Sistemas, powiedział: Był to pierwszy moment, w którym zespół naprawdę poczuł, że AI działa jak aktywny asystent projektowy, a nie tylko narzędzie do generowania tekstu. Był to pierwszy moment, w którym zespół naprawdę poczuł, że AI działa jak aktywny asystent projektowy, a nie tylko narzędzie do generowania tekstu.

Przestań uczyć AI swoich procesów dwa razy

Luka, którą ten artykuł ma wypełnić, jest prosta: ogólny asystent zna się na zarządzaniu projektami, ale nie wie, w jaki sposób Twój zespół realizuje projekty. Funkcja Claude’a przekształca wiedzę ukrytą w infrastrukturę. Zespół przestaje polegać na osobie, która wie, jak to się robi, i zaczyna polegać na pliku, który opisuje, jak to się robi.

Haczyk tkwi w zasięgu. Funkcja wykonuje tylko te zadania, do których ma dostęp. Przetwarza dane, które jej przekazujesz, ale nie może samodzielnie ich pobierać. Oznacza to, że korzyści są jeszcze większe, gdy proces i praca odbywają się w tym samym miejscu, gdzie AI nie potrzebuje eksportowania ani wklejania danych, aby realizować zadania.

Zaprogramuj swoją ocenę sytuacji. Umieść ją obok zadania. AI przestanie opracowywać prawdopodobny plan i zacznie realizować Twój. Zacznij korzystać z ClickUp za darmo i skonfiguruj swoje ustawienia projektu, zanim dodasz do niego AI.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcji Claude Skills w zarządzaniu projektami

Czy funkcja Claude Skill może samodzielnie pobierać dane z mojego narzędzia do śledzenia projektów?

Nie. Funkcja przetwarza wyłącznie dane, które jej przekazujesz; sama nie może niczego pobierać. Połączenie Claude’a z zewnętrznym narzędziem do śledzenia postępów należy do zadań serwera MCP, a autonomiczne wykonywanie wieloetapowych zadań leży w gestii agenta. Dla zespołów projektowych najskuteczniejsze ustawienia polegają na połączeniu funkcji (sposób działania) z MCP (połączenie). ( Dokumentacja platformy Claude )

Nie, funkcje Claude Skills nie zastępują serwerów MCP ani systemu zarządzania projektami. MCP zapewnia Claude'owi dostęp do systemów zewnętrznych, natomiast funkcje Skills określają, w jaki sposób Claude ma wykorzystać ten dostęp do realizacji powtarzalnego cyklu pracy. Dla zespołów projektowych najlepszymi ustawieniami są zazwyczaj funkcje Skills w połączeniu z kontekstem zadań i dokumentów w czasie rzeczywistym, a nie stosowanie samych funkcji Skills w izolacji.

Które plany Claude zapewniają wsparcie dla funkcji Skills?

Funkcje są dostępne we wszystkich planach Claude, a aby mogły działać, należy włączyć opcję „Wykonywanie kodu i tworzenie plików” w ustawieniach. W planach Team i Enterprise administratorzy mogą wdrożyć funkcje w całej organizacji z poziomu ustawień administracyjnych; są one domyślnie włączone dla każdego użytkownika.

Jaka jest różnica między funkcjami Claude Skills a projektami Claude?

Projekt Claude to stałe środowisko pracy, w którym przechowywane są wspólne informacje kontekstowe i wiedza dotyczące bieżących zadań. Umiejętność to przenośna procedura uruchamiana na żądanie, która jest ładowana tylko wtedy, gdy zadanie odpowiada jej opisowi. Wykorzystaj projekt, aby zgromadzić w jednym miejscu powiązane rozmowy i materiały referencyjne; użyj umiejętności, aby Claude za każdym razem wykonywał określone, powtarzające się zadanie w ten sam sposób.

Ile umiejętności można zainstalować, nie spowalniając działania Claude'a?

Nie ma praktycznego ograniczenia dzięki stopniowemu ujawnianiu informacji. Claude odczytuje jedynie skróconą nazwę i opis każdej umiejętności na początku sesji, a pełną instrukcję ładuje dopiero wtedy, gdy zadanie jest z nią zgodne. Taka konstrukcja pozwala na posiadanie dużej biblioteki zainstalowanych umiejętności bez zaśmiecania rozmów i bez zwiększania kosztów kontekstowych.

Czym różnią się funkcje Claude Skills od niestandardowego modelu GPT?

Umiejętność Claude’a to przenośna procedura uruchamiana na żądanie, która ładuje się tylko wtedy, gdy zadanie odpowiada jej opisowi, dzięki czemu możesz mieć zainstalowanych wiele takich umiejętności bez spowalniania działania Claude’a. Niestandardowy GPT to osobno skonfigurowany chatbot, na który celowo przełączasz się. Umiejętności działają w tle podczas normalnych rozmów; niestandardowy GPT to samodzielny asystent, którego wybierasz do konkretnego zadania.

Czy do zrobienia funkcji Claude Skills trzeba umieć programować?

Nie. Plik SKILL.md jest napisany w zwykłym formacie Markdown, a wbudowane narzędzie do tworzenia umiejętności firmy Anthropic generuje folder i plik na podstawie opisu cyklu pracy sformułowanego prostym językiem. Skrypty są opcjonalne; większość umiejętności PM (PRD, podsumowania statusu, retrospektywy) to wyłącznie instrukcje i przykłady.