Gdzie znaleźć nagrania Zoom?

Nagrania Zoom oferują sposób na ponowne odwiedzenie dyskusji w swoim tempie. Niezależnie od tego, czy przegapiłeś kluczowy szczegół na spotkaniu z Tablicą, czy chcesz powtórzyć wykład, te nagrania mogą uratować Ci życie.

Jedynym wyzwaniem jest lokalizacja, gdzie te wideo są zapisywane na urządzeniu. Rozwiązujemy to już dziś.

W tym przewodniku dowiesz się, jak uzyskać dostęp do nagrań Zoom, niezależnie od tego, czy są one przechowywane na komputerze, czy w chmurze.

Udostępnianie nagrań Zoom jest łatwiejsze, gdy są one przesyłane do usług w chmurze, takich jak Google Drive lub Dropbox, a nagrania Zoom w chmurze mają wbudowane opcje udostępniania

Dostęp do nagrań Zoom można uzyskać, wykonując następujące kroki Z aplikacji komputerowej Zoom: Przejdź do Spotkania > Nagrania, aby otworzyć pliki Z portalu internetowego Zoom: Zaloguj się i przejdź do Nagrania, aby wyświetlić, pobrać lub udostępniać Ręczne wyszukiwanie: Użyj Eksploratora plików i wyszukaj zoom_ lub. mp4, jeśli brakuje nagrań

A więc nagrałeś spotkanie Zoom - świetnie! Ale teraz pojawia się ważne pytanie: Do zrobienia?

Teraz wyjaśnijmy, jak uzyskać dostęp do nagrań Zoom w obu przypadkach.

Jeśli nagrałeś spotkanie za pomocą aplikacji komputerowej Zoom, pliki nagrań są przechowywane bezpośrednio na komputerze. Ale nie panikuj, jeśli nie możesz ich od razu znaleźć! Oto jak je śledzić:

