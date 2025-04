Przewodnik krok po kroku, jak wyeksportować ClickUp do Excela

Możesz eksportować dane ClickUp w postaci list lub tabel do programu Excel, aby tworzyć ich kopie zapasowe, przeprowadzać niestandardowe analizy lub udostępniać je zewnętrznym interesariuszom

Oto kroki, które należy wykonać, aby wyeksportować dane ClickUp do programu Excel: Krok 1: Przejdź do widoku listy lub tabeli, który chcesz wyeksportować Krok 2: Kliknij "Dostosuj" w prawym górnym rogu wybranego widoku listy lub tabeli Krok 3: Kliknij Eksportuj widok Krok 4: Wybierz, co chcesz wyeksportować Krok 5: Wybierz format pliku - CSV lub Excel Krok 6: Zależnie od kroków 4 i 5, możesz mieć Całkowity czas w Statusie oraz opcje formatu daty i godziny dla eksportu Krok 7: Kliknij Pobierz