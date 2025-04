Jak skłonić ChatGPT do skutecznego podsumowania artykułu?

Wszyscy używają AI. Nie my to mówimy, tylko McKinsey. A ostatnie badanie wykazało, że aż 94% pracowników i 99% liderów zna generatywne narzędzia AI. 3x więcej pracowników korzysta już z generatywnej AI w miejscu pracy, niż wyobrażają sobie ich menedżerowie.

Jednak najważniejszym wyzwaniem, jakiego doświadczają pracownicy podczas wdrażania narzędzi AI, jest szkolenie. Prawie połowa pracowników przyznaje, że otrzymuje "umiarkowane lub mniejsze wsparcie" w zakresie korzystania z AI.

Jesteśmy tutaj, aby choć trochę to zmienić. W tym wpisie na blogu oferujemy kompleksową lekcję na temat tego, jak uzyskać ChatGPT do podsumowania artykułu. Omawiamy korzyści, najlepsze praktyki i potencjalne pułapki, których należy unikać.

Zacznijmy od początku.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Kiedy poproszono nas o bycie bardziej rozmownym i łatwym do przejrzenia, oto co ClickUp Brain stworzony:

Wstępne podsumowanie tego artykułu wygenerowane przez ClickUp Brain

Zrozumienie ChatGPT

Co to jest? Jest to chatbot AI firmy OpenAI, który rozmawia z użytkownikiem w ludzkim języku

Jak to działa? Wykorzystuje duże modele językowe przeszkolone na tonach tekstów do generowania odpowiedzi

Do zrobienia czego? Oprócz podsumowywania, może wyszukiwać, tworzyć zawartość, pisać kod, przeprowadzać burze mózgów i wiele więcej!

Zalety korzystania z ChatGPT

Szybkość : Podsumowuje długie artykuły w zaledwie kilka kliknięć

: Podsumowuje długie artykuły w zaledwie kilka kliknięć Skala : Obsługuje wiele artykułów bez zmęczenia

: Obsługuje wiele artykułów bez zmęczenia Ekonomiczność : Oszczędność czasu i zasobów

: Oszczędność czasu i zasobów Spójność: Utrzymuje podsumowania jednolite i niezawodne

Rzeczywiste zastosowania

Podsumowania dla kadry kierowniczej : Szybkie przeglądy dla zapracowanych liderów

: Szybkie przeglądy dla zapracowanych liderów Badania : Podsumowuje dokumenty, aby sprawdzić, czy są istotne

: Podsumowuje dokumenty, aby sprawdzić, czy są istotne Czytanie osobiste: Upraszcza złożone tematy dla łatwego zrozumienia

Podsumowując, ChatGPT to solidne narzędzie do szybkiego i wydajnego streszczania artykułów. Ale jeśli chcesz podsumowania AI, które ma pełny kontekst pracy, nie szukaj dalej niż ClickUp Brain!

Zrozumienie ChatGPT

Od momentu powstania w listopadzie 2022 r., ChatGPT szturmem podbił świat. Przed DeepSeek (innym generatywnym narzędziem AI, które niedawno pobiło rekord), ChatGPT był najczęściej pobieraną aplikacją w Apple App Store.

Eksperci twierdzą, z pewnym ryzykiem przesady, że ChatGPT może być po prostu parowozem tego stulecia. O co więc chodzi? Przekonajmy się.

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT to chatbot oparty na AI, opracowany przez OpenAI, z którym można prowadzić rozmowę w ludzkim języku. Możesz zadawać dowolne pytania, a chatbot udzieli ci odpowiednich odpowiedzi w oparciu o bazę danych, do której ma dostęp.

Jak działa ChatGPT?

ChatGPT jest zasilany przez duże modele językowe (LLM) szkolone na ogromnych ilościach danych tekstowych z całego Internetu i innych miejsc. W oparciu o to szkolenie, ChatGPT rozwija zdolność do przetwarzania danych wejściowych użytkownika (znanych jako podpowiedzi) i generowania odpowiednich odpowiedzi.

Co potrafi ChatGPT do zrobienia?

Obecnie ChatGPT stał się biegły w wielu konkretnych zadaniach, takich jak:

Wyszukiwanie : Używanie jako alternatywy dla wyszukiwarki Google z wykorzystaniem podejścia konwersacyjnego i pamięci krótkotrwałej bieżącej rozmowy

: Używanie jako alternatywy dla wyszukiwarki Google z wykorzystaniem podejścia konwersacyjnego i pamięci krótkotrwałej bieżącej rozmowy Tworzenie zawartości : Generowanie zarysów i pisanie szkiców postów na blogu, postów w mediach społecznościowych, kampanii e-mail itp.

: Generowanie zarysów i pisanie szkiców postów na blogu, postów w mediach społecznościowych, kampanii e-mail itp. Pisz kod : Generuj lub zakończ kod w dowolnym języku programowania

: Generuj lub zakończ kod w dowolnym języku programowania Burza mózgów : Pomagaj twórcom w burzy mózgów, podsuwając im pomysły i badając możliwości

: Pomagaj twórcom w burzy mózgów, podsuwając im pomysły i badając możliwości Podsumuj: Przetwarzaj długie dokumenty w krótkie streszczenia dla zapracowanych profesjonalistów, aby szybko je zrozumieć i zapamiętać

Pisaliśmy już wcześniej obszernie o wykorzystaniu ChatGPT do różnych celów. W tym artykule skupimy się na ostatnim punkcie: Podsumowania.

W jaki sposób ChatGPT generuje podsumowania?

ChatGPT podsumowuje tekst poprzez analizę dokumentu, wyodrębnienie głównych punktów i przedstawienie ich w sposób żądany przez użytkownika. Proces za ekranem wygląda następująco.

Kontekst: ChatGPT przetwarza cały tekst pod kątem znaczenia, struktury i powiązań.

Priorytetyzacja: Identyfikuje krytyczne informacje na podstawie częstotliwości występowania określonych słów, struktury zdania i znaczenia semantycznego.

Podsumowanie: Do zrobienia podsumowania ekstrakcyjnego (wybieranie kluczowych zdań) lub abstrakcyjnego (parafrazowanie i przeformułowywanie).

Redundancja: Eliminuje powtarzające się pomysły, słowa, cytaty itp.

Style: Następnie organizuje podsumowanie artykułu na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Można na przykład poprosić ChatGPT o podsumowanie artykułu w pięciu punktach lub stworzenie jednostronicowego streszczenia.

Teraz, gdy już wiesz jak to działa, zobaczmy jak to pomaga.

Korzyści z używania ChatGPT do podsumowywania

Korzystanie z inteligentnego narzędzia takiego jak ChatGPT do podsumowywania oferuje kilka korzyści, takich jak:

Szybkość: ChatGPT może streszczać artykuły składające się z tysięcy słów w ciągu kilku sekund. Oszczędza to nie tylko czas potrzebny na napisanie krótkiej wersji, ale także na czytanie długich stron tekstu, rozumienie, dodawanie adnotacji, a następnie tworzenie streszczeń artykułów, co przyspiesza cykl pracy związany z zarządzaniem dokumentami .

Skala: ChatGPT może przetwarzać dziesiątki artykułów, co byłoby praktycznie niemożliwe do zrobienia przez ludzi; chatboty również się nie męczą.

Oszczędność: Używanie ChatGPT do streszczania badań lub artykułów akademickich jest również opłacalne, biorąc pod uwagę, że znacznie szybciej można dotrzeć do kluczowych punktów bez dużego zespołu asystentów.

Spójność: W oparciu o sposób, w jaki podpowiesz ChatGPT, możesz kontrolować dane wyjściowe, dzięki czemu wszystkie twoje podsumowania są spójne i wiarygodne.

Real-world Applications of ChatGPT Summarization (Zastosowania podsumowania ChatGPT w świecie rzeczywistym)

Po pytaniu "czy ChatGPT może podsumować tekst?" najczęściej zadawanym pytaniem jest to, jak można wykorzystać jego funkcje podsumowujące w prawdziwym życiu. Spójrzmy na kilka przykładów.

Podsumowania wykonawcze

Każdy dokument biznesowy ma streszczenie dla liderów, którzy nie mają czasu na zapoznanie się z całym dokumentem. ChatGPT może stworzyć takie podsumowanie w mgnieniu oka. Co więcej? Jeśli znasz preferencje osoby, dla której tworzysz podsumowanie, możesz je również spersonalizować, aby odpowiadało jej potrzebom.

Wizualizacja

Ankiety i raporty z badań są często gęste od liczb, przez co trudno się przez nie przedrzeć. ChatGPT może zidentyfikować najistotniejsze punkty i dane, które można następnie wizualizować w celu lepszego zrozumienia.

Badania

Badacze i naukowcy czytają dziesiątki, jeśli nie setki artykułów w ramach przeglądu literatury. Dopiero po przeczytaniu całego artykułu zdajesz sobie sprawę, czy jest on dla Ciebie istotny, czy nie.

Unikaj tego dzięki podsumowaniom ChatGPT. Poproś narzędzie AI o podsumowanie artykułów naukowych lub wiadomości i przeczytaj szczegóły tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Osobiste czytanie

Interesuje cię jakiś temat, ale Wikipedia jest zbyt zagmatwana? ChatGPT na ratunek. ChatGPT potrafi streścić większość artykułów informacyjnych, długich formularzy i stron Wiki. W oparciu o informacje zawarte na danej stronie, możesz również zadawać chatbotowi pytania.

Zarządzanie informacjami

Niezależnie od tego, czy lubisz dodawać zakładki do swoich lektur, czy prowadzisz zwykłą książkę, podsumowania ChatGPT są świetnym sposobem na archiwizowanie interesujących cię informacji. Po przeczytaniu długiego formularza lub książki non-fiction, możesz poprosić ChatGPT o jej podsumowanie, abyś mógł ją przechowywać do wykorzystania w przyszłości.

Dość o możliwościach, przejdźmy do działania.

Jak używać ChatGPT do podsumowania artykułu

Podsumowywanie artykułu za pomocą ChatGPT jest tak proste, jak kopiowanie-wklejanie tekstu i podpowiedź do zrobienia tego. Możesz wypróbować to samodzielnie i zoptymalizować swój proces w miarę postępów. Jednak dzięki poniższym wskazówkom możesz osiągnąć to szybciej.

1. Przygotowanie dokumentu dla ChatGPT

ChatGPT może przetworzyć każdy zewnętrzny plik lub dokument, który prześlesz i utworzyć zwięzłe podsumowanie. Aby upewnić się, że podsumowanie jest skuteczne, należy odpowiednio sformatować dokument.

Usuń niepotrzebne elementy, takie jak reklamy lub nieistotne obrazy

Podziel dokument na sekcje, aby zapewnić lepszy przepływ tekstu

Podziel dokument na akapity i dodaj niezbędne nagłówki

Usuń wszelkie poufne informacje

Gdy dokument jest już gotowy, czas zabrać się do pracy. Przy okazji, możesz również zlecić ChatGPT podsumowanie wideo za pomocą transkrypcji.

2. Wprowadzanie artykułu i generowanie streszczeń

Chociaż najlepiej jest mieć sformatowany dokument do generowania podsumowań, nie jest to konieczne. Możesz również skopiować i wkleić tekst do okna czatu ChatGPT lub wpisać URL i uzyskać podsumowanie. Do zrobienia tego należy pamiętać o następujących kwestiach.

Możesz wpisać "podsumuj" lub "tl;dr", aby uzyskać podsumowanie, które ChatGPT uważa za najlepsze. Poprośmy ChatGPT o podsumowanie artykułu Taylor Swift z Wikipedii i zobaczmy jak to pójdzie.

podsumowanie strony Wiki Taylor Swift przezChatGPT dla powyższej podpowiedzi (Źródło:) openai.com )

Określ swoje potrzeby

Cóż, ChatGPT dołożył wszelkich starań. Jednakże, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jej postępach w karierze, na przykład, pomaga to określić.

podsumowanie ChatGPT niestandardowe dla potrzeb (Źródło:) openai.com )

Zidentyfikuj swoich odbiorców

Powiedz ChatGPT, dla kogo jest przeznaczone. W zależności od tego, czy jest to podsumowanie dla dyrektora generalnego, czy prezentacja klasowa dla piątoklasisty, podsumowanie może być niestandardowe dla odbiorców.

podsumowanieChatGPT niestandardowe dla odbiorców (Źródło:) openai.com )

Wyjaśnij swoje cele

Powiedz ChatGPT, co planujesz zrobić z podsumowaniem. Na przykład, jeśli podsumowujesz złożony raport techniczny, możesz poprosić ChatGPT o jego uproszczenie. Jeśli artykuł jest specyficzny dla danej dziedziny, poproś ChatGPT o wyjaśnienie go laikowi. Jeśli podejmujesz kluczowe decyzje w oparciu o wyniki ChatGPT, podpowiedź o bardziej kompleksowe podsumowanie.

ChatGPT podsumowanie, ale uproszczona wersja (Źródło: openai.com )

3. Przeglądanie i edytowanie podsumowanych danych wyjściowych

Czy jesteś zadowolony z podsumowania tekstu przez ChatGPT? Jeśli nie, nie ma sprawy. Chatbot został zaprojektowany do konwersacji, korygując i optymalizując odpowiedzi w oparciu o dalsze dane wejściowe.

Możesz poprosić ChatGPT, aby wrócił i podsumował artykuł źródłowy lub po prostu dostosował własne podsumowanie do twoich konkretnych potrzeb. Możesz również poprosić go o stworzenie zwięzłych podsumowań dłuższych wersji, które już stworzył.

Proste, prawda? To prawda. Jednak, jak każde nowe narzędzie, ChatGPT nie jest doskonały. Ma pewne limity, których należy być świadomym.

Potencjalne wady korzystania z ChatGPT do podsumowywania

Pomimo tego, że ChatGPT jest inteligentny, nadal jest botem. Wiąże się to z jego własnymi wadami i limitami.

Brak wiedzy specjalistycznej: ChatGPT nie jest ekspertem w niczym (to bot!). Może więc nie rozumieć w pełni złożonego materiału. W wyniku tego może niedokładnie podsumować tekst, co może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Pomijanie niuansów: ChatGPT może często pomijać dorozumiane znaczenia lub emocje. Aby być uczciwym, jest w tym coraz lepszy.

Na przykład potrafi odróżnić bank, w którym oszczędzasz pieniądze, od banku nad rzeką na podstawie kontekstu.

Jednak sarkazm, ironia lub nieoczywiste, ale kluczowe szczegóły mogą zostać całkowicie pominięte przez ChatGPT.

Nadmierne uproszczenie: Możesz poprosić ChatGPT o streszczenie książki w jednym zdaniu i tak się stanie. Wiąże się to jednak z ryzykiem nadmiernego uproszczenia, co może prowadzić do błędnego przedstawienia danych.

Bias: Model może nieumyślnie faworyzować pewne perspektywy w stosunku do innych. Bez znajomości nieodłącznych uprzedzeń modelu i danych treningowych, może być prawie niemożliwe ustalenie, czy podsumowanie jest stronnicze.

Nieścisłości: Widzieliśmy, że niektóre duże modele językowe są podatne na halucynacje. W rzadkich przypadkach podsumowanie może zawierać szczegóły, które w rzeczywistości nie istnieją w materiale źródłowym.

Ograniczenia techniczne: Niezależnie od tego, czy korzystasz z subskrypcji Free, czy płatnej, ChatGPT ma limit tokenów. Dla większości może to być wystarczające. Jednak przy wielokrotnym udoskonalaniu podsumowań można napotkać pewne limity.

Oto kilka sposobów na pokonanie powyższych wyzwań.

Ulepszenie wykorzystania ChatGPT w celu lepszego podsumowania

Pierwszym krokiem do efektywnego wykorzystania ChatGPT do podsumowywania jest świadomość jego wad i przygotowanie się na nie. Powyżej wymieniono najczęstsze limity ChatGPT i innych podobnych narzędzi. Zobaczmy, jak można je przezwyciężyć.

Jasno określ swoje potrzeby w zakresie podsumowania

Kiedy prosisz o podsumowanie, powiedz ChatGPT dokładnie, czego chcesz. Uwzględnij następujące elementy w swojej początkowej podpowiedzi.

Format : Czy podsumowanie ma być w formie akapitów, wypunktowanej listy czy sekcji

: Czy podsumowanie ma być w formie akapitów, wypunktowanej listy czy sekcji Odbiorcy : Dla kogo jest to podsumowanie i do czego może być potrzebne (np. dla CEO do przeczytania w mniej niż pięć minut)

: Dla kogo jest to podsumowanie i do czego może być potrzebne (np. dla CEO do przeczytania w mniej niż pięć minut) Spostrzeżenia : Kiedy chcesz, aby ChatGPT podkreślił kluczowe punkty lub konkretne aspekty dokumentu (Np. Skup się na postępie kariery w latach 90.)

: Kiedy chcesz, aby ChatGPT podkreślił kluczowe punkty lub konkretne aspekty dokumentu (Np. Skup się na postępie kariery w latach 90.) Długość: Jaka jest preferowana liczba słów lub znaków, a może potrzebujesz szczegółowego podsumowania?

Praca z ChatGPT

ChatGPT może nie zawsze uzyskać prawidłowe podsumowanie za pierwszym razem. Nie poddawaj się. Zaproponuj poprawki. Powiedz "zrób to zwięźle" lub "umieść to w punktach" lub "dodaj kilka krytycznych informacji", aby ChatGPT zrozumiał, jak edytować już wygenerowane podsumowanie.

Podwójne sprawdzenie ChatGPT

ChatGPT to świetny punkt wyjścia. Jest to kreator szkiców. Wciąż jednak nie jest na tyle dojrzały, by można go było używać samodzielnie, bez nadzoru. Niektóre podsumowania mogą zawierać wiarygodnie brzmiące nieścisłości i błędy.

Tak więc, aby uzyskać dokładne podsumowanie, należy dwukrotnie sprawdzić fakty dostarczone przez ChatGPT z artykułem źródłowym. Przydatne może być również sprawdzenie AI grammar checkers dla przejrzystości i skuteczności pisania.

Edytuj ręcznie

Jako bot, ChatGPT może również sprawiać wrażenie pozbawionego emocji lub nijakiego. Aby temu zaradzić, naucz się jak edytować zawartość AI siebie. Dodaj swój osobisty głos, styl lub personalizację, aby podsumowanie było bardziej użyteczne.

Możesz również użyć rozszerzenia oprogramowanie do kontroli wersji dokumentów aby upewnić się, że nie stracisz możliwości śledzenia zmian i poprawek.

Połącz z innymi narzędziami

Gdy masz już podsumowanie w ChatGPT, użyj innych narzędzi Narzędzia AI do tworzenia zawartości aby je ulepszyć. Możesz na przykład użyć Quillbota, aby zidentyfikować aspekty, które wydają się zbyt zrobotyzowane i edytować je, aby uzyskać bardziej ludzki głos. Możesz uruchomić go przez Grammarly jako część swojego narzędzia do blogowania do edycji związanych z językiem.

📖 Dodatkowa lektura: Szablony kalendarza zawartości Jeśli szukasz narzędzia, które pomoże podsumować, edytować i publikować informacje biznesowe, rozważ ClickUp Brain .

ClickUp i AI do podsumowywania

ClickUp Brain to wszechstronny asystent AI, który łączy całą Twoją wiedzę organizacyjną, zarówno w ramach ClickUp lub gdzie indziej. ClickUp Brain jest między innymi również świetnym Podsumowujący dokument AI . Oto dlaczego.

ClickUp Docs + ClickUp Brain: Potężny duet

ClickUp Docs to piękne narzędzie do zarządzania wiedzą, które pomaga w pisaniu zawartości. Na ClickUp oprogramowanie do edycji dokumentów , można tworzyć zagnieżdżone strony, formatować je, osadzać zakładki, dodawać tabele, łączyć zadania, oznaczać osoby, zostawiać komentarze i wiele więcej.

A co najważniejsze? Gdy masz już gotowy dokument, możesz poprosić ClickUp Brain o jego podsumowanie i dodanie go na górę! W otwartym dokumencie ClickUp najedź kursorem na tytuł. Kliknij na Zapytaj AI i wybierz podsumowanie; uzyskaj to, czego potrzebujesz!

natychmiastowe podsumowywanie notatek ze spotkań za pomocą ClickUp Brain_

Aby uzyskać szybszy, bardziej wydajny obieg publikacji, wypróbuj Szablon bloga ClickUp . Usprawnij proces tworzenia i dodaj generowane przez AI podsumowania, meta opisy, tytuły itp. na dobre!

📖 Dodatkowa lektura: Jak wykorzystać AI w content marketingu

Podsumuj więcej niż tylko artykuły

Dzięki ClickUp możesz generować podsumowania dla niemal wszystkiego. Niektóre z najczęstszych przypadków użycia to:

Spotkania : Integruj spotkania wideo, twórz transkrypcje i podsumowuj je na potrzeby działania

: Integruj spotkania wideo, twórz transkrypcje i podsumowuj je na potrzeby działania Aktualizacje projektów : Poproś ClickUp o podsumowanie każdego z Twoich dotychczasowych projektów

: Poproś ClickUp o podsumowanie każdego z Twoich dotychczasowych projektów Aktualizacje statusu: Twórz podsumowania dla codziennych standupów lub okresowych raportowań wszystkich zakończonych prac

Automatyczne aktualizacje za pomocą ClickUp Brain

Automatyzacja generowania podsumowań dzięki ClickUp

Najlepszą częścią korzystania z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, jest to, że nie musisz pamiętać o wszystkim. Jednak gdy jesteś zaangażowany w długotrwałe projekty, za każdym razem musisz czytać wszystkie aktualizacje od początku. Unikniesz tego dzięki zautomatyzowanym podsumowaniom AI.

Użyj pól niestandardowych ClickUp, aby dodać podsumowania AI lub aktualizacje projektów AI do swojego zadania i otrzymywać automatyczne podsumowania, kiedy tylko ich potrzebujesz.

Automatyzacja generowania podsumowań za pomocą ClickUp

Kiedy używasz frameworka takiego jak Szablon do zarządzania blogiem ClickUp aby zarządzać zawartością, możesz również użyć AI do identyfikowania luk w tematach, sugerowania zarysów i polecania pomysłów. Można jej również użyć do ustrukturyzowania jak budować bazę danych zawartości .

Tłumaczenie streszczeń generowanych przez AI

ClickUp może obsługiwać nie tylko język angielski. Dla teamów pracujących w dystrybucji, Dokumenty ClickUp może pomóc w tłumaczeniu streszczeń na różne języki.

Tłumaczenie i streszczanie za pomocą ClickUp Docs

Podsumuj zawartość i uprość pracę z ClickUp

W świecie nadmiaru informacji, wszyscy i wszystko jest Business. Krótka zawartość, czy to tweety, czy wideo, staje się coraz bardziej popularna. Ludzie chcą zapoznać się z szerokim zakresem artykułów, zanim zdecydują, które z nich przeczytać szczegółowo.

Zaangażowanie odbiorców tego pokolenia wymaga umiejętności tworzenia przyciągających uwagę podsumowań. ClickUp właśnie w tym pomaga.

Niezależnie od tego, czy piszesz bloga, składasz raport, czy prezentujesz swoje wyniki, ClickUp może podsumować różne formularze danych i stworzyć notatki. Jednym z nich jest najważniejszych funkcji ClickUp Brain jest to, że może zintegrować zawartość z zadaniami i ułatwić cykl pracy. Może pomóc zidentyfikować kluczowe trendy i odkryć ukryte spostrzeżenia.

ClickUp pomaga pisać, edytować, transkrybować, dodawać tabele, a nawet tworzyć szablony do wykorzystania w przyszłości. Dzięki potężnym integracjom, ClickUp daje Ci kompletny 360-stopniowy widok Twojej pracy. Wypróbuj ClickUp Brain. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .