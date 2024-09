Explainer Videos 101: Twórz atrakcyjne historie, które angażują, edukują i konwertują

W marketingu nie chodzi już o rzeczy, które produkujesz, ale o historie, które opowiadasz

Seth Godin

Te słowa mają głęboki wydźwięk w dzisiejszych czasach, gdy czas skupienia uwagi kurczy się, a niekończąca się zawartość konkuruje o kliknięcia. Przy tak wielu głosach domagających się bycia usłyszanym, wyróżnienie się staje się coraz większym wyzwaniem. Masz tylko kilka chwil, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, zanim stracą odsetki.

Powstaje więc pytanie: do zrobienia czegoś, co sprawi, że te cenne sekundy będą się liczyć?

Tutaj z pomocą przychodzą filmy instruktażowe. Te krótkie i angażujące historie wizualne stały się narzędziem do przechwytywania i wywierania trwałego wrażenia. 45% globalnych marketerów już dziś polega na explainer videos, aby kierować swoją strategią marketingową. Nawet lepiej - 73% konsumentów kupiło produkt lub usługę po obejrzeniu jednego z nich.

Ale czym są explainer videos i co sprawia, że są tak skuteczne? Co ważniejsze, jak zrobić explainer video, które naprawdę wywiera wpływ?

Dowiedzmy się!

Czym jest explainer video?

Explainer videos to krótkie, dynamiczne fragmenty zawartości zaprojektowane w celu rozbicia złożonych pomysłów na łatwo przyswajalne historie. Dzięki sile wizualnego opowiadania historii, przekazują one istotne informacje w angażującym formacie.

Ale przyciągnięcie uwagi to dopiero początek - te wideo prowadzą do wyników, które mają znaczenie. Oto jak to zrobić:

1. Angażuj z łatwością

Nie pozwól, aby złożoność uniemożliwiła Ci połączenie się z odbiorcami. Filmy wideo objaśniające zamieniają abstrakcyjne pomysły w angażujące narracje, które natychmiast rezonują.

Co więcej, dzięki 96% osób ogląda te wideo, aby dowiedzieć się więcej o produktach, możesz upewnić się, że Twój przekaz jest wyczyszczony i nie wymaga wysiłku. Ta taktyka upraszcza podejmowanie decyzji i pomaga Twojej marce wyróżnić się na zatłoczonym rynku.

2. Zwiększ swoje SEO i widoczność

Chcesz uzyskać wyższą pozycję w wyszukiwarkach? Filmy wideo zatrzymują odwiedzających na dłużej, zwiększając zaangażowanie i sygnalizując wyszukiwarkom, że zawartość jest wartościowa.

Filmy wideo przyciągają również linki zwrotne i udostępnianie w mediach społecznościowych, wzmacniając autorytet domeny witryny. Zoptymalizuj je za pomocą odpowiednich słów kluczowych i metadanych, aby poprawić widoczność i zapewnić stały ruch organiczny na swojej stronie.

3. Wzrost konwersji

Wideo wyjaśniające to coś więcej niż tylko edukacja - zmieniają ciekawość w działanie. Relatywna zawartość pokazuje, w jaki sposób Twój produkt lub usługa idealnie pasuje do życia Twoich niestandardowych klientów.

Widzowie zachowują 95% wiadomości w formie wideo, w porównaniu do zaledwie 10% z czytania.

To właśnie dlatego Twoja wiadomość przykuwa uwagę - popychając ich do podjęcia kolejnego kroku, niezależnie od tego, czy chodzi o zakup, rejestrację czy rezerwację demo.

4. Buduj zaufanie i wzmacniaj rozpoznawalność marki

Zobaczyć znaczy uwierzyć. Filmy objaśniające ożywiają produkt, budując zaufanie dzięki przejrzystości. Wizualna prezentacja oferty w akcji buduje autentyczne połączenie z odbiorcami.

Spójna grafika i wyczyszczone komunikaty sprawiają, że marka staje się natychmiast rozpoznawalna. Takie podejście zwiększa zaangażowanie i wiarygodność.

5. Maksymalny wpływ przy minimalnych wydatkach

Chcesz zapewnić wysokiej jakości efekt bez wysokiej etykiety cenowej? Screencast, tablica lub animowane wideo wyjaśniające to niedroga alternatywa, która zapewnia solidny efekt wizualny.

Ponadto, wideo te są bardzo łatwo dostępne! Niezależnie od tego, czy są udostępniane w mediach społecznościowych, osadzane w e-mailach czy używane na stronach docelowych, explainer video zwiększa zasięg, oferując długoterminowy wzrost ROI.

💡 Pro Tip: Chcesz, aby Twoje wideo wyjaśniające było jeszcze bardziej skuteczne? Wykorzystaj e-mail marketing do bezpośredniego zaangażowania. Zapoznaj się z tym przewodnikiem na temat jak wysyłać wideo przez e-mail aby uzyskać kilka prostych, praktycznych wskazówek!

Teraz, gdy omówiliśmy "dlaczego" stojące za explainer videos, zobaczmy "jak" Chcesz poznać kluczowe funkcje, które sprawiają, że te wideo są tak potężne? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze!

Cechy charakterystyczne dobrych explainer videos

Explainer videos są niezwykle wszechstronne. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem wyjaśniającym swój model biznesowy, organizacją non-profit podnoszącą świadomość, czy przedsiębiorstwem wprowadzającym nowy produkt, te wideo dostosowują się do każdej potrzeby.

Jednak nie wszystkie wideo wyjaśniające trafiają w sedno. Te najbardziej wpływowe mają następujące podstawowe cechy:

Klarowność i zwięzłość: Przebij się przez szum dzięki ostremu, trafiającemu w punkt scenariuszowi wideo. Odpowiedź na kluczowe pytania - na czym polega problem? Jak twój produkt go rozwiązuje? Dlaczego widzowie powinni się nim zainteresować? Nie przekraczaj 60-90 sekund, aby zwiększyć zaangażowanie

Przebij się przez szum dzięki ostremu, trafiającemu w punkt scenariuszowi wideo. Odpowiedź na kluczowe pytania - na czym polega problem? Jak twój produkt go rozwiązuje? Dlaczego widzowie powinni się nim zainteresować? Nie przekraczaj 60-90 sekund, aby zwiększyć zaangażowanie Przekaz skierowany do określonego celu: Zwracaj się bezpośrednio do odbiorców. Spersonalizuj przekaz, aby odzwierciedlał ich potrzeby i wyzwania. Niezależnie od tego, czy zwracasz się do decydentów, czy do użytkowników końcowych, dostosowany przekaz natychmiast buduje zaufanie i połączenie

Zwracaj się bezpośrednio do odbiorców. Spersonalizuj przekaz, aby odzwierciedlał ich potrzeby i wyzwania. Niezależnie od tego, czy zwracasz się do decydentów, czy do użytkowników końcowych, dostosowany przekaz natychmiast buduje zaufanie i połączenie Angażujący wizualnie : Używaj dynamicznych wizualizacji, aby przyciągnąć uwagę widzów. Niezależnie od tego, czy jest to przyciągająca wzrok animacja, szybka grafika, czy ujęcia na żywo, wizualizacje powinny podnosić poziom opowieści, a nie odwracać od niej uwagę

: Używaj dynamicznych wizualizacji, aby przyciągnąć uwagę widzów. Niezależnie od tego, czy jest to przyciągająca wzrok animacja, szybka grafika, czy ujęcia na żywo, wizualizacje powinny podnosić poziom opowieści, a nie odwracać od niej uwagę Mocne opowiadanie historii : Zaangażuj emocjonalnie odbiorców, wplatając w wideo historie, z którymi można się utożsamić. Ludzie są bardziej połączeni z rzeczywistymi sytuacjami, więc stwórz narrację, która odwołuje się do ich emocji i doświadczeń

: Zaangażuj emocjonalnie odbiorców, wplatając w wideo historie, z którymi można się utożsamić. Ludzie są bardziej połączeni z rzeczywistymi sytuacjami, więc stwórz narrację, która odwołuje się do ich emocji i doświadczeń Odpowiedni ton i głos : Dopasuj osobowość swojej marki do odpowiedniego tonu i głosu. Niezależnie od tego, czy jest on zabawny i dziwaczny, czy formalny i profesjonalny, spójność sprawia, że przekaz jest wiarygodny i skupiony na celu

: Dopasuj osobowość swojej marki do odpowiedniego tonu i głosu. Niezależnie od tego, czy jest on zabawny i dziwaczny, czy formalny i profesjonalny, spójność sprawia, że przekaz jest wiarygodny i skupiony na celu Muzyka i efekty dźwiękowe: : Dodaj muzykę, aby ustawić nastrój i zwiększyć wpływ emocjonalny. Odpowiednia ścieżka dźwiękowa utrzymuje zaangażowanie widzów, a efekty dźwiękowe podkreślają działania. Razem nadają one wideo dopracowany, dynamiczny charakter

: Dodaj muzykę, aby ustawić nastrój i zwiększyć wpływ emocjonalny. Odpowiednia ścieżka dźwiękowa utrzymuje zaangażowanie widzów, a efekty dźwiękowe podkreślają działania. Razem nadają one wideo dopracowany, dynamiczny charakter Wyczyszczone CTA : Nie zostawiaj widzów z pytaniem "co dalej". Po przekazaniu wiadomości, poprowadź ich do następnego kroku. Używaj zwrotów akcji, takich jak "Rozpocznij" lub "Zarejestruj się teraz", aby podpowiedzieć natychmiastowe zaangażowanie

: Nie zostawiaj widzów z pytaniem "co dalej". Po przekazaniu wiadomości, poprowadź ich do następnego kroku. Używaj zwrotów akcji, takich jak "Rozpocznij" lub "Zarejestruj się teraz", aby podpowiedzieć natychmiastowe zaangażowanie Łatwe udostępnianie: Zmaksymalizuj wpływ swojego wideo, projektując je tak, aby udostępnianie nie wymagało wysiłku. Dodaj przyciski udostępniania w mediach społecznościowych, aby zoptymalizować go pod kątem wielu kanałów. Dobrze zrobione, dobre wideo z objaśnieniami przyniesie twojej marce rozgłos przy minimalnym wysiłku

Pro Tip: Pamiętaj, że równowaga jest niezbędna. Najlepsze filmy instruktażowe "informują" bez pouczania, "angażują" bez przytłaczania i "oczarowują" bez nachalności. Skoncentruj się na dostarczaniu wartości, a Twoje wideo zrobi resztę!

Struktura skutecznego wideo wyjaśniającego (+ przykłady)

Teraz, gdy już wiesz, co sprawia, że explainer video jest świetne, nadszedł czas, aby wykorzystać te spostrzeżenia w praktyce. Magia tkwi w dobrze zdefiniowanej, atrakcyjnej strukturze, dzięki której przekaz będzie ostry i angażujący.

Gotowy do stworzenia explainer video? Postępuj zgodnie z tym sprawdzonym formatem, aby upewnić się, że Twoje wideo będzie zwycięzcą:

1. Wprowadzenie (haczyk): Zacznij z hukiem

Czy wiesz, że 74% wartości wideo jest dostarczana w ciągu pierwszych dziesięciu sekund? Dlatego te pierwsze chwile są kluczowe.

Rozpocznij od czegoś, co przyciąga uwagę - intrygującego pytania, uderzającego stwierdzenia lub powiązanego scenariusza. To początkowe zaangażowanie to szansa, aby widzowie pomyśleli: "Wow, tego właśnie potrzebowałem!"

Załóżmy na przykład, że promujesz nową aplikację do zarządzania finansami osobistymi.

Zacznij od: "Czy kiedykolwiek patrzyłeś na swoje konto bankowe i zastanawiałeś się, gdzie podziały się wszystkie Twoje pieniądze? Byłem tam - naprawmy to!"

2. Określenie problemu: Zdefiniuj problem

Teraz, gdy przyciągnąłeś ich uwagę, nadszedł czas, aby skupić się na problemie. Określ bolączki, z którymi borykają się odbiorcy. Namaluj żywy obraz wyzwań, aby widzowie pomyśleli: "Tak, właśnie przez to przechodzę!"

Na przykład: "Żonglowanie rachunkami, paragonami i wydatkami w różnych aplikacjach może zmienić twoje życie w finansowy cyrk. Brak płatności i śledzenie wydatków to przepis na stres i dodatkowe opłaty"

3. Rozwiązanie (Twoja oferta): Przedstaw odpowiedź

Teraz przedstaw produkt lub usługę swojej firmy jako bohatera, który rozwiązuje problem. Zilustruj, w jaki sposób rozwiązuje on problemy, które właśnie omówiłeś, zamieniając chaos w jasność.

Na przykład: "Poznaj XYZ, najlepszą aplikację, która zmieni Twoje zarządzanie finansami. Śledzenie wszystkich wydatków, ustawienie celów budżetowych i otrzymywanie przypomnień za pomocą jednego eleganckiego pulpitu, dzięki czemu nigdy nie przegapisz płatności. To tak, jakby mieć w kieszeni eksperta od finansów osobistych"

4. Jak to działa: W skrócie

Teraz, gdy już przedstawiłeś swoją ofertę, nadszedł czas, aby pokazać, jak to działa. Uprość proces lub funkcje w sposób łatwy do naśladowania i angażujący wizualnie. Użyj jasnych, zwięzłych kroków lub podkreśl kluczowe funkcje, które sprawiają, że korzystanie z produktu jest dziecinnie proste.

Na przykład: "Z XYZ rozpoczęcie pracy to pestka. Połącz swoje konta, a nasza aplikacja zrobi resztę. Natychmiast zobaczysz ujednolicony widok swoich finansów, uzyskasz wgląd w swoje nawyki związane z wydatkami i otrzymasz spersonalizowane wskazówki, aby zaoszczędzić więcej"

5. Outro: Przypieczętuj umowę

Na koniec zakończ solidnym i bezpośrednim wezwaniem do działania (CTA). Wzmocnij wartość swojego rozwiązania po raz ostatni i poprowadź ich do podjęcia decyzji.

Na przykład: "Nie pozwól, aby chaos finansowy Cię powstrzymał - przekształć swoje budżetowanie już dziś! Kliknij "Rozpocznij" i przekonaj się, jak łatwe może być zarządzanie finansami"

Zobaczmy przykład filmu instruktażowego z prawdziwego świata, aby zobaczyć, jak dobrze wykonane wideo może zaangażować i pozyskać widzów. Zainspiruj się ostatnią kampanią Apple mającą na celu osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku.

Ten animowany format explainer video informuje i inspiruje. Dzięki przyciągającej wzrok grafice, wciągającej historii i świetnemu scenariuszowi wideo, przyciąga uwagę, odnosząc się do pilnej potrzeby zrównoważonego rozwoju.

Film zaczyna się od mocnego argumentu, dlaczego działania na rzecz środowiska mają kluczowe znaczenie, a następnie płynnie wyjaśnia, w jaki sposób innowacje Apple przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla. Na koniec Apple prezentuje swoje unikalne strategie i niezachwiane zaangażowanie, wyjaśniając, dlaczego jego rozwiązanie się wyróżnia.

Przeczytaj również: 10 najlepszych samouczków wideo w 2024 roku

Rodzaje filmów instruktażowych (+ Pomysły na pobudzenie kreatywności)

Teraz, gdy udało ci się już opracować strukturę swojego wideo instruktażowego, nadszedł czas, aby pomyśleć o różnych stylach wizualnych, które mogą ożywić twoją historię.

Wszystkie rodzaje explainer videos mają unikalny styl i moc. Poznajmy je, ich najlepsze zastosowania i kilka wyróżniających się przykładów:

1. Animowane explainer videos

Najlepsze do: Demistyfikacji złożonych pojęć i przyciągnięcia szerokiej publiczności. 📊

Animacja to potęga w przekształcaniu technicznych lub abstrakcyjnych pomysłów w żywe, łatwe do przyswojenia historie. Swoboda twórcza jest tutaj nieograniczona, co oznacza, że można wyjaśnić nawet najtrudniejsze koncepcje w angażujący i zabawny sposób.

Oto kilka popularnych metod tworzenia animowanych materiałów wideo:

Infograficzne animacje: Używaj wykresów, grafów i ikon, aby dane i statystyki stały się atrakcyjne. Są one idealne do ilustrowania trendów, porównań i krytycznych spostrzeżeń

Używaj wykresów, grafów i ikon, aby dane i statystyki stały się atrakcyjne. Są one idealne do ilustrowania trendów, porównań i krytycznych spostrzeżeń Animacje oparte na postaciach: Ożyw swój przekaz za pomocą animowanych postaci, które rozwiązują problemy i udostępniają swoje doświadczenia. Dodaje to osobistego charakteru, który pozostaje z widzami

Na przykład, startup finansowy może użyć animowanego wideo z infografiką, aby uprościć strategie inwestycyjne i uczynić je przystępnymi. Z kolei aplikacja edukacyjna może mieć animowaną postać eksplorującą różne moduły edukacyjne, aby podkreślić jej funkcje.

2. Wideo objaśniające na żywo

Najlepsze do: Budowania zaufania i podkreślania rzeczywistych zastosowań. 🤩

Wideo typu explainer z akcją na żywo pełni funkcję prawdziwych ludzi i scenariuszy, oferując autentyczny charakter. Ten typ jest idealny do tworzenia osobistych połączeń. Może zawierać referencje klientów, aby dać widzom dowód społeczny, którego potrzebują, aby uwierzyć w twoją ofertę.

Użyj materiału filmowego na żywo, aby pokazać, jak działa twój produkt. Na przykład, marka zajmująca się pielęgnacją skóry może sfilmować kogoś stosującego jej nowy produkt i podkreślić wyniki, zwiększając wiarygodność przekazu.

3. Wideo z objaśnieniami na tablicy

Najlepsze do: Upraszczania zawartości edukacyjnej i procesów krok po kroku. 👩‍🏫

Materiały wideo typu whiteboard wykorzystują ręcznie rysowane ilustracje do przedstawienia złożonych informacji. Efekt szkicowania angażuje widzów i pomaga uprościć szczegółowe wyjaśnienia.

Na przykład, uniwersytety mogą użyć wideo z tablicą, aby wyjaśnić proces rekrutacji potencjalnym studentom. Firma konsultingowa może zilustrować swoje podejście do zarządzania projektami, szczegółowo opisując każdą fazę za pomocą wizualnych diagramów i adnotacji.

4. Screencast wideo

Najlepsze dla: Ilustrowanie produktów technologicznych i ich funkcji w czasie rzeczywistym. 📱

Jeśli chcesz pochwalić się swoim oprogramowaniem, najlepszym wyborem będzie wideo typu screencast. Ten format pozwala uchwycić ekran w akcji, prowadząc użytkowników krok po kroku przez produkt.

Na instancję, pomyśl o platformie edukacyjnej online, gdzie wideo wyjaśniające screencast może poprowadzić użytkowników przez ustawienie konta, nawigację po kursach i korzystanie z kluczowych funkcji. Chodzi o dostarczenie praktycznej wersji demonstracyjnej w czasie rzeczywistym, która upraszcza naukę.

5. Akcja na żywo z animacją

Najlepsze dla: Połączenie emocjonalnej akcji na żywo z kreatywnością animacji. 👀

Ten hybrydowy typ wideo wyjaśniającego łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów. Możesz użyć wideo z akcją na żywo, aby osobiście połączyć się z widzami, a następnie nałożyć warstwę animacji, aby podkreślić ważne funkcje.

Na przykład, firma zajmująca się zdrowiem i odnową biologiczną może połączyć prawdziwe historie klientów z animowaną grafiką. Segmenty wideo z akcją na żywo tworzą emocjonalną atrakcyjność, podczas gdy animowane elementy pomagają wizualizować korzyści i wpływ ich usług.

Przeczytaj również: 15 przykładów wideo ze szkoleń: Najlepsze praktyki dla skutecznego rozwoju pracowników

How to Create an Explainer Video: Przewodnik krok po kroku

Tworzenie nowego explainer video wymaga czegoś więcej niż tylko dobrej oprawy wizualnej - wymaga ustrukturyzowanego podejścia, które zamieni Twoją koncepcję w atrakcyjny przekaz. Właśnie w tym momencie ClickUp wkracza do akcji jako Twój kompleksowe oprogramowanie do marketingu wideo .

Zaprojektowany, aby zwiększyć wydajność i uprościć każdy krok, ClickUp pomaga zarządzać wszystkim, od planu do końcowej produkcji. Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby usprawnić dane powstania wideo i z łatwością dostarczać wyniki.

Krok 1: Określ cele i grupę docelową

wyznacz jasne, mierzalne cele dla swojego explainer video dzięki ClickUp Goals_

Przed rozpoczęciem produkcji wideo określ swoje cele. Czy upraszczasz złożoną koncepcję, wprowadzasz produkt na rynek lub rozwiązujesz konkretny punkt bólu? Zdefiniuj te cele z góry, aby stworzyć wideo, które trafi w sedno.

Użyj Cele ClickUp aby przełożyć swoje spostrzeżenia na cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound). Funkcja ta pomaga śledzić postępy i zapewnia zgodność zawartości z szerszymi strategiami biznesowymi lub marketingowymi

Krok 2: Burza mózgów i wyszukiwanie pomysłów

Następnie uruchom przepływ kreatywnych pomysłów. Z ClickUp Brain , możesz kompilować spostrzeżenia, badania konkurencji i odniesienia wizualne w jednym centralnym hubie. Narzędzie to pomaga gromadzić dane, organizować pomysły i tworzyć podstawy narracji wideo.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przeprowadzić burzę mózgów na temat swojego wideo wyjaśniającego i współpracować przy jego pisaniu od podstaw

Oto jak wykorzystać ClickUp Brain do usprawnienia procesu burzy mózgów:

Zbadaj tematy : Jakie są popularne tematy w Twojej branży? Czy są jakieś typowe pytania, z którymi często spotykają się Twoi odbiorcy? Jakie są unikalne zalety twojego produktu/usługi?

: Jakie są popularne tematy w Twojej branży? Czy są jakieś typowe pytania, z którymi często spotykają się Twoi odbiorcy? Jakie są unikalne zalety twojego produktu/usługi? Zbadaj konkurencję : Przyjrzyj się temu, co robią twoi konkurenci. Jakie tematy poruszają w swoich materiałach wideo? Jak możesz wyróżnić swoją zawartość?

: Przyjrzyj się temu, co robią twoi konkurenci. Jakie tematy poruszają w swoich materiałach wideo? Jak możesz wyróżnić swoją zawartość? Zbierz krytyczne spostrzeżenia: Analizuj opinie klientów, trendy w mediach społecznościowych i ankiety, aby określić, co widzowie chcą zobaczyć.

Przeczytaj także: Jak stworzyć wideo szkoleniowe w pracy?

Krok 3: Stwórz atrakcyjny scenariusz wideo

Użyj ClickUp Docs, aby dodać notatki do wskazówek wizualnych, akcentów lektora lub zmian scen podczas tworzenia scenariusza

Każde powodzenie explainer video zaczyna się od dobrze przygotowanego scenariusza. Użyj Dokumenty ClickUp do tworzenia, udoskonalania i współpracy nad scenariuszem w czasie rzeczywistym.

Ten żywy dokument pozwala Twojemu Teamsowi na wnoszenie wkładu, kontrolowanie wersji i aktualizowanie zawartości, zapewniając, że Twój przekaz pozostanie skuteczny.

Zachowaj prosty, bezpośredni i pozbawiony żargonu język, aby mieć pewność, że Twój przekaz trafi do odbiorcy.

Dodatkowo, wpleć opowiadanie historii. Spraw, by Twój scenariusz był angażujący, włączając do niego rzeczywiste scenariusze lub powiązane studia przypadków, aby nadać mu osobisty charakter. Gdy scenariusz będzie gotowy, zwizualizuj przepływ wideo.

Pobierz szablon

Szablon scenorysu ClickUp

Użyj szablonu Szablon Storyboard ClickUp do uporządkowania struktury wideo instruktażowego. Zapewnia to płynny przepływ każdej sceny, przy jednoczesnym dopasowaniu wizualizacji i przekazu, co usprawnia produkcję.

Oto dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Wizualizuj i szczegółowo opisuj każdą scenę w swoim wideo, zapewniając płynne przejścia i logiczny przepływ

Upewnienie się, że każdy element wizualny stanowi wsparcie i wzmocnienie kluczowych komunikatów

Przydzielanie zadań, śledzenie postępów i efektywna współpraca z zespołem produkcyjnym w celu zachowania spójności

Pobierz szablon

Krok 5: Twórz wideo, które angażują i przykuwają uwagę

udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania wiadomości e-mail lub osobistego spotkania dzięki Clip by ClickUp_

Z ClickUp Clip dzięki ClickUp Clips tworzenie angażujących wideo instruktażowych, demonstracji produktów lub samouczków staje się łatwe - wszystko w ramach tej samej platformy, na której zarządzasz swoimi zadaniami. To Dynamiczne narzędzie do wycinania umożliwia nagrywanie wideo i płynne udostępnianie ich zespołowi.

Narzędzie to jest jeszcze potężniejsze, ponieważ integruje się z ClickUp Brain AI streszczenie wideo funkcja. Podczas nagrywania konwertuje dźwięk na dokładne transkrypcje tekstu na ekranie, eliminując potrzebę robienia notatek.

Chcesz zobaczyć ClickUp Clips w akcji? Sprawdź to Przykład wideo wyjaśniającego aby zobaczyć, jak usprawnić dane powstania wideo za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Usprawnij produkcję wideo za pomocą kilku kliknięć dzięki ClickUp Clips

Krok 6: Przejrzyj, edytuj i sfinalizuj

Pobierz szablon

Szablon produkcji wideo ClickUp

Tworzenie profesjonalnych wideo marketingowych obejmuje wiele ruchomych części, od burzy mózgów i nagrywania po polerowanie i ostateczną edycję. Skorzystaj z wbudowanych narzędzi ClickUp, aby przydzielać zadania edycji, zbierać opinie w czasie rzeczywistym i śledzić poprawki.

Instancja Szablon produkcji wideo ClickUp aby zorganizować każdą część procesu tworzenia, edycji i recenzowania. Jest przeznaczony dla wszystkich, od dużych studiów produkcyjnych po wewnętrznych twórców zawartości, i zapewnia płynny przepływ pracy od początku do końca.

Oto krótki przegląd tego, w czym pomaga:

Przejść od preprodukcji do postprodukcji dzięki ustrukturyzowanemu procesowi, który utrzymuje projekt wideo na właściwym torze

Zarządzanie zadaniami, terminami i poprawkami - wszystko na jednej platformie

Scentralizować każdy aspekt produkcji wideo, aby uniknąć wąskich gardeł i nieporozumień

Zapewnienie spójności, przejrzystości i profesjonalizmu w każdej klatce

Pobierz szablon

Krok 7: Publikowanie i udostępnianie

Po dopracowaniu i przygotowaniu wideo objaśniającego, nadszedł czas, aby je opublikować! Wyeksportuj ostateczną wersję bezpośrednio z ClickUp i udostępniaj ją na różnych platformach - w mediach społecznościowych, na stronie docelowej witryny lub w wewnętrznych prezentacjach.

Śledź zaangażowanie, zbieraj opinie i wykorzystaj te spostrzeżenia, aby ulepszyć swoje przyszłe wideo i utrzymać zaangażowanie odbiorców.

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw TikTok do udostępniania wideo w 2024 roku

Stwórz wideo wyjaśniające z ClickUp i bądź na bieżąco

Tworzenie filmów instruktażowych polega na połączeniu z odbiorcami, zwiększeniu zaangażowania i osiągnięciu wyników. Niezależnie od tego, czy wprowadzasz produkt, wyjaśniasz usługi, czy upraszczasz złożone pomysły, te wideo wywierają trwały wpływ, gdy są zrobione dobrze.

ClickUp usprawnia cały proces - burzę mózgów, tworzenie scenariuszy i końcową produkcję - w jeden płynny cykl pracy. Współpracuj w czasie rzeczywistym, bądź zorganizowany i twórz zawartość wideo, która przyciąga uwagę od początku do końca.

Gotowy do osiągnięcia swoich celów w marketingu wideo? Rozpocznij z ClickUp już dziś i ożyw swoje explainer wideo!